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Програмне забезпечення для глибокого навчання - Найпопулярніші застосунки - Французька Полінезія
Програмне забезпечення для глибокого навчання відноситься до категорії програмних інструментів і фреймворків, призначених для полегшення створення, навчання та розгортання моделей глибокого навчання. Глибоке навчання — це підмножина машинного навчання, яка передбачає навчання штучних нейронних мереж із багатьма шарами (звідси термін «глибоке») для вивчення представлень даних. Програмне забезпечення для глибокого навчання зазвичай надає такі функції, як: * Проектування архітектури нейронних мереж: інструменти для проектування та налаштування архітектури глибоких нейронних мереж, включаючи визначення кількості шарів, типів шарів (наприклад, згортковий, рекурентний) і зв’язків між шарами. * Попередня обробка та доповнення даних: утиліти для підготовки та попередньої обробки вхідних даних для навчання моделей глибокого навчання, включаючи такі завдання, як нормалізація, доповнення даних і вилучення функцій. * Навчання та оптимізація моделей: алгоритми та методи навчання моделей глибокого навчання на великих наборах даних, включаючи алгоритми оптимізації, як-от стохастичний градієнтний спуск, і методи обробки надмірного оснащення, наприклад регуляризація та випадання. * Оцінка та валідація моделі: інструменти для оцінки продуктивності навчених моделей на валідації та тестових наборах даних, включаючи такі показники, як точність, точність, запам’ятовування та оцінка F1. * Розгортання та висновок: засоби для розгортання навчених моделей глибокого навчання у виробничих середовищах для висновків щодо нових даних, часто через інтеграцію з фреймворками та платформами розробки програмного забезпечення. До популярних фреймворків програмного забезпечення глибокого навчання належать TensorFlow, PyTorch, Keras і Caffe. Ці фреймворки забезпечують високорівневі абстракції та API, які полегшують розробникам і дослідникам створення та експериментування з моделями глибокого навчання без необхідності впроваджувати все з нуля.
Запит на новий застосунок
Claude
claude.ai
Claude від Anthropic — це помічник зі штучним інтелектом наступного покоління, розроблений Anthropic і навчений бути безпечним, точним і безпечним, щоб допомогти вам виконувати вашу роботу якнайкраще.
FaceCheck.ID
facecheck.id
Знайдіть будь-кого в Інтернеті за допомогою пошукової системи розпізнавання обличчя FaceCheck.ID. Шукайте людей за фотографіями та переконайтеся, що ви розмовляєте з особою, за яку вони себе видають.
Otter
otter.ai
Otter — це інтелектуальна програма для створення нотаток, яка дає змогу запам’ятовувати, шукати та ділитися голосовими розмовами. Otter створює розумні голосові нотатки, які поєднують аудіо, транскрипцію, ідентифікацію мовця, вбудовані фотографії та ключові фрази. Це допомагає діловим людям, журналістам і студентам бути більш зосередженими, співпрацювати та ефективніше під час зустрічей, інтерв’ю, лекцій та будь-де, де відбуваються важливі розмови.
AWS Console
amazon.com
Amazon Web Services (AWS) є дочірньою компанією Amazon, яка надає платформи хмарних обчислень на вимогу та API для окремих осіб, компаній і урядів на основі розрахункової оплати за використання. Ці веб-сервіси хмарних обчислень надають різноманітну базову абстрактну технічну інфраструктуру та блоки й інструменти для розподілених обчислень. Одним із таких сервісів є Amazon Elastic Compute Cloud (EC2), який дозволяє користувачам мати у своєму розпорядженні віртуальний кластер комп’ютерів, доступний постійно через Інтернет. Версія віртуальних комп’ютерів від AWS емулює більшість атрибутів реального комп’ютера, включаючи апаратні центральні процесори (CPU) і графічні процесори (GPU) для обробки; локальна/RAM пам'ять; накопичувач на жорсткому диску/SSD; вибір операційних систем; мережа; і попередньо завантажене прикладне програмне забезпечення, таке як веб-сервери, бази даних і система управління взаємовідносинами з клієнтами (CRM). Технологія AWS реалізована на серверних фермах по всьому світу та підтримується дочірньою компанією Amazon. Комісія базується на комбінації використання (відома як модель «оплата за ходом»), апаратного забезпечення, операційної системи, програмного забезпечення або мережевих функцій, вибраних абонентом, необхідної доступності, резервування, безпеки та параметрів обслуговування. Абоненти можуть заплатити за один віртуальний комп’ютер AWS, виділений фізичний комп’ютер або їх кластери. У рамках угоди про підписку Amazon забезпечує безпеку систем передплатників. AWS працює в багатьох глобальних географічних регіонах, включаючи 6 у Північній Америці. Amazon продає AWS передплатникам як спосіб отримання великомасштабної обчислювальної потужності швидше та дешевше, ніж створення реальної фізичної серверної ферми. Усі послуги виставляються на основі використання, але кожна послуга вимірює використання різними способами. Станом на 2017 рік AWS володіє домінуючими 34% усіх хмар (IaaS, PaaS), тоді як наступні три конкуренти Microsoft, Google і IBM мають 11%, 8%, 6% відповідно, відповідно до Synergy Group.
Google Cloud Platform
google.com
Google Cloud Platform (GCP), запропонована Google, — це набір хмарних обчислювальних служб, які працюють на тій самій інфраструктурі, яку Google використовує внутрішньо для своїх продуктів для кінцевих користувачів, таких як Пошук Google, Gmail, сховище файлів і YouTube. Окрім набору інструментів керування, він надає ряд модульних хмарних сервісів, включаючи обчислення, зберігання даних, аналітику даних і машинне навчання. Для реєстрації потрібні дані кредитної картки або банківського рахунку. Google Cloud Platform надає інфраструктуру як послугу, платформу як послугу та безсерверне обчислювальне середовище. У квітні 2008 року Google анонсувала App Engine, платформу для розробки та розміщення веб-додатків у керованих Google центрах обробки даних, яка була першою послугою хмарних обчислень від компанії. Сервіс став загальнодоступним у листопаді 2011 року. Після анонсу App Engine Google додав до платформи кілька хмарних сервісів. Google Cloud Platform є частиною Google Cloud, яка включає інфраструктуру загальнодоступної хмари Google Cloud Platform, а також G Suite, корпоративні версії ОС Android і Chrome, а також інтерфейси прикладного програмування (API) для машинного навчання та корпоративних картографічних служб.
Jasper
jasper.ai
Джаспер: ШІ для бізнесу від бренду створює контент скрізь, де б ви не були в Інтернеті, завжди голосом вашого бренду. Джаспер — ваш креативний помічник зі штучним інтелектом, який може вчитися та писати унікальним тоном вашого бренду. Незалежно від того, чи говорите ви сміливо, нахабно, офіційно чи тільки в Інтернеті, говоріть (u do u). Крім того, розширення для браузера Jasper Everywhere тримає Jasper поруч із вами, від вашої CMS до електронної пошти та соціальних мереж до платформи вашої компанії з Jasper API. Найважливіше те, що Jasper зберігає ваші дані в безпеці та конфіденційності завдяки вбудованим функціям безпеки, які оновлюються в міру розвитку протоколів безпеки. Створюйте вміст у 5 разів швидше за допомогою штучного інтелекту. Jasper — це найякісніший інструмент для копірайтингу штучного інтелекту з понад 3000 5-зірковими відгуками. Найкраще підходить для написання дописів у блогах, вмісту в соціальних мережах і маркетингових текстів.
SpeechTexter
speechtexter.com
Конвертер мовлення в текст. Продиктуйте своїм голосом. Безкоштовна веб-програма для введення тексту голосом. Підтримується понад 70 різних мов!
Speechnotes
speechnotes.co
Перетворення мовлення в текст – голосовий набір і транскрипція. Робіть нотатки за допомогою голосу безкоштовно або автоматично транскрибуйте аудіо- та відеозаписи на місці. Безпечний, точний і надзвичайно швидкий.
OpenAI Platform
openai.com
OpenAI – це компанія з дослідження та розгортання штучного інтелекту, яка прагне забезпечити користь усього людства від штучного інтелекту загального призначення. ШІ є надзвичайно потужним інструментом, який повинен бути створений з урахуванням безпеки та потреб людини. OpenAI прагне поставити це узгодження інтересів на перше місце — перед прибутком. Щоб досягти нашої місії, ми повинні охоплювати та цінувати багато різних точок зору, голосів та досвіду, які утворюють повний спектр людства. Наші інвестиції в різноманітність, справедливість та інклюзивність тривають, реалізуються через широкий спектр ініціатив, які захищаються та підтримуються керівництвом. У OpenAI ми віримо, що штучний інтелект має потенціал, щоб допомогти людям вирішувати величезні глобальні виклики, і ми хочемо, щоб переваги ШІ були широко поширені.
FaceMRI
facemri.com
FaceMRI – дослідницька група програмного забезпечення для розпізнавання облич, що базується в США. FaceMRI — найдосконаліша пошукова система розпізнавання облич для Mac і ПК. FaceMRI має набір програмного забезпечення для розпізнавання облич, яке може класифікувати обличчя за статтю (чоловічі, жіночі, небінарні), віковою категорією, роками та расою. Створення графіків відвідуваності та аналітики. Обличчя можна отримати за допомогою + імпорту зображень + імпорту відео + веб-пошуку (FB, LinkedIn, Instagram) + імпорту папок + веб-камери та IP-камер + IOT і камер безпеки. + USB ключі та зовнішні пристрої FaceMRI використовує потужність розпізнавання обличчя, щоб розблокувати аналітичні дані із зображень і відео. Користувачі можуть завантажити програму на свій Mac або ПК і імпортувати зображення та відео. Він витягуватиме обличчя та людей із відео та зображень, користувачі можуть додавати обличчя клієнтів і створювати власні звіти. Крім того, співробітники можуть створювати демографічні діаграми на основі віку, статі та раси з відео та бачити, хто ваші клієнти. FaceMRI також має технологію пошуку людей, тому користувачі можуть створювати спеціальні звіти. Співробітники можуть відстежувати присутність на дзвінках Zoom, хто був на дзвінку компанії, а хто відсутній. Співробітники можуть підключатися до веб-камер, камер безпеки та камер Інтернету речей, щоб відстежувати, хто входить у ваш бізнес. FaceMRI створює персональні звіти з відеоканалів, щоб користувачі могли відстежувати, хто входить у ваш бізнес.
Notta
notta.ai
Notta — це провідний інструмент для транскрипції зі штучним інтелектом і записник зустрічей, який допомагає швидко транскрибувати та підсумовувати будь-які голосові розмови в практичний текст із підтримкою 58 мов. * Важлива новина: Airgram приєднався до Notta! Окрім транскрибування відео/аудіофайлів, виступів у прямому ефірі, Notta інтегрується з провідними платформами для відеоконференцій, зокрема Zoom, Microsoft Teams і Google Meet, для створення автоматизованих нотаток зустрічі. Це також дозволяє користувачам переглядати, шукати, редагувати, експортувати та ділитися стенограмами з членами команди для безперебійної співпраці. Notta дає вам змогу максимізувати цінність кожної розмови.
Deep Dream Generator
deepdreamgenerator.com
Генератор глибоких снів. Дізнайтеся, що може створити згорточна нейронна мережа шляхом надмірної обробки зображення та вдосконалення функцій.
Krisp
krisp.ai
Krisp — це інтелектуальна програма, призначена для підвищення ефективності та чіткості онлайн-зустрічей і дзвінків. Насамперед він використовує ШІ для шумозаглушення, ефективно усуваючи фонові шуми, голоси та відлуння під час онлайн-взаємодії. Ця функція забезпечує чітке та якісне спілкування в різних налаштуваннях, від індивідуальних розмов до командних зустрічей і кол-центрів. Окрім шумопоглинання, Krisp також пропонує стенограми зустрічей у реальному часі, що покращує доступність і допомагає вести записи. Крім того, він має можливість генерувати стислі нотатки та підсумки наради, фактично слугуючи помічником на нарадах зі штучним інтелектом. Ще одна важлива функція Krisp — функція запису зустрічей, яка автоматично записує віртуальні зустрічі в усіх комунікаційних програмах. Спеціально для середовища колл-центру Krisp надає функцію локалізації акцентів AI, яка перетворює акценти агентів у режимі реального часу відповідно до рідного акценту клієнтів для чіткішого спілкування. Він також надійно транскрибує розмови агентів і клієнтів у режимі реального часу. Сервіси програми можна інтегрувати в різні продукти за допомогою наданого SDK для розробників. Як багатофункціональний інструмент штучного інтелекту, Krisp обслуговує широке коло користувачів, включаючи окремих осіб, фрілансерів, гібридні робочі групи, групи продажів, професійні служби та кол-центри.
Alibaba Cloud
alibabacloud.com
Alibaba Cloud є однією з найбільших у світі компаній хмарних обчислень, яка надає масштабовані, безпечні та надійні хмарні обчислювальні послуги в усьому світі для прискорення цифровізації завдяки комплексним хмарним продуктам і рішенням.
Resemble.ai
resemble.ai
Resemble AI створює власні голоси штучного інтелекту за допомогою власних моделей глибокого навчання, які створюють високоякісний аудіовміст, створений штучним інтелектом, за допомогою синтезу тексту в мовлення та синтезу мовлення. Resemble Localize, наш багатомовний інструмент локалізації, перекладає текст і може конвертувати ваш голос штучного інтелекту до 100 мовами. Resemble Fill — це наша функція генеративної заливки (аудіозапис), яка дає змогу змінювати наявне мовлення за допомогою клонованого штучного інтелекту голосу. Заливку можна використовувати для перегляду програмної аудіореклами, вставки динамічної потокової реклами (SAI), голосових помічників тощо. Нещодавно ми виграли нагороду Webby Award 2023 за «Найкраще використання голосових технологій» за внесок нашого голосового штучного інтелекту в «Щоденники Енді Ворхола», номінованого на премію Netflix. Разом із Netflix ми співпрацюємо з Byju's, The World Bank Group, Boingo, Universal Pictures, Paramount Pictures тощо.
Jammable
jammable.com
Створюйте обкладинки за допомогою штучного інтелекту за лічені секунди з Jammable із сотнями завантажених спільнотою голосових моделей штучного інтелекту, доступних для творчого використання вже зараз!
Roboflow
roboflow.com
Маючи лише кілька десятків прикладів зображень, ви можете навчити працюючу сучасну модель комп’ютерного зору менш ніж за 24 години. Roboflow створює продукти програмного забезпечення як послуги, щоб спростити будівництво за допомогою комп’ютерного зору. Понад 250 000 розробників використовують Roboflow, щоб керувати даними зображень, анотувати та маркувати набори даних, застосовувати попередню обробку та доповнення, конвертувати формати файлів анотацій, навчати модель комп’ютерного бачення одним клацанням миші та розгортати моделі через API або на межі.
DeepAI
deepai.org
Інструменти штучного інтелекту для творчих людей від природи
Speech to Note
speechtonote.com
Speech To Note — це інструмент розпізнавання мовлення на основі штучного інтелекту, який миттєво перетворює промовлене аудіо в текст. Наш інструмент використовує вдосконалену технологію перетворення мовлення в текст, щоб транскрибувати ваші слова у стислі резюме, які ви можете редагувати або ділитися. Відчуйте потужність нашого інструменту на основі штучного інтелекту, оскільки він миттєво перетворює ваші вимовлені слова на стисле та інформативне резюме.
PromptSmart
promptsmart.com
PromptSmart — це телесуфлер, який стежить за вашим голосом, допомагаючи вам створювати відео чи презентації. PromptSmart — це перша в історії програма телесуфлера з розпізнаванням голосу — найдосконаліший інструмент публічних виступів! Запуск у серпні 2014! PromptSmart народився з пристрасті до публічних виступів. Засновники PromptSmart тренували та наставляли студентів MBA мистецтву публічних виступів. Розуміючи, що багатьом ораторам було б краще підтримувати інтуїтивно зрозумілий телесуфлер, керований динаміком, ми також визнали, що сучасні мобільні пристрої можуть задовольнити цю потребу. З огляду на це було створено PromptSmart. PromptSmart також задовольняє потреби спікерів, які віддають перевагу нотаткам замість повністю написаних промов. Ми розробили функцію цифрових нотатників, щоб дозволити доповідачам залишатися в курсі, відстежуючи ключові повідомлення, які потрібно висвітлити. Кінцевим результатом є те, що PromptSmart є найдосконалішим інструментом публічних виступів для будь-якого стилю виступу!
Clarifai
clarifai.com
Clarifai — незалежна компанія зі штучного інтелекту, яка спеціалізується на комп’ютерному зорі, обробці природної мови та розпізнаванні звуку. Одна з перших платформ глибокого навчання, заснована в 2013 році, Clarifai надає платформу ШІ для неструктурованих зображень, відео, тексту та аудіоданих. Його платформа підтримує повний життєвий цикл штучного інтелекту для дослідження даних, маркування даних, навчання моделей, оцінювання та висновків щодо зображень, відео, тексту та аудіоданих. Clarifai зі штаб-квартирою у Вашингтоні використовує машинне навчання та глибокі нейронні мережі для автоматичної ідентифікації та аналізу зображень, відео, тексту та аудіо. Clarifai дозволяє користувачам впроваджувати технологію ШІ у свої продукти за допомогою API, Mobile SDK та/або локальних рішень.
npm
npmjs.com
npm — це менеджер пакетів для мови програмування JavaScript, який підтримується npm, Inc. npm — це менеджер пакунків за умовчанням для середовища виконання JavaScript Node.js. Він складається з клієнта командного рядка, який також називається npm, і онлайнової бази даних загальнодоступних і платних приватних пакетів, яка називається реєстром npm.
PixLab
pixlab.io
PixLab є провідною незалежною платформою програмного забезпечення як послуги для API машинного зору та обробки медіа. Ми допомагаємо розробникам впроваджувати інтелектуальні програми за допомогою наших веб- та офлайн-пакетів SDK. Наш набір функцій API включає, але не обмежується скануванням паспортів і ідентифікаційних карток, модерацією вмісту, розпізнаванням обличчя, оптичним розпізнаванням символів і багатьма іншими кінцевими точками API.
Gladia
gladia.io
Gladia — це платформа інфраструктури знань штучного інтелекту, яка надає API-інтерфейси plug-and-play, які дозволяють користувачам отримати максимальну віддачу від своїх даних. Speech-to-Text API Alpha є їхньою останньою пропозицією, яка пропонує обробку в реальному часі та рівень помилок у словах лише 1%. Він створений на основі моделей Whisper від Open AI і здатний транскрибувати одну годину аудіо лише за 10 секунд. API доступний безкоштовно та підтримує 99 мов. Gladia очолюють Жан-Луї Кегінер, засновник і генеральний директор, і Джонатан Сото, співзасновник і технічний директор. Queguiner має ступінь магістра в галузі символічного штучного інтелекту та самостійно створив чат-бота для кураторства, класифікації та об’єднання всіх програм штучного інтелекту в одному магазині. Сото має ступінь магістра Массачусетського технологічного інституту та є автором багатьох наукових робіт. Gladia надає навчальні посібники та документацію для користувачів, а також особисту консультацію з командою. Вони прагнуть зробити свої API доступнішими та доступнішими, ніж будь-що інше на ринку, без шкоди для якості.
Hour One
hourone.ai
Hour One революціонізує створення контенту для бізнесу, централізувавши всі робочі процеси на одній платформі на базі ШІ. Ми можемо похвалитися найреалістичнішими аватарами на ринку з природними рухами, які яскраво оживляють ваші ділові повідомлення. Наші шаблони, які можна налаштувати під будь-який бренд, дають змогу командам створювати персоналізований вміст у великих масштабах — не потрібні навички дизайну чи редагування. Крім того, завдяки швидкому рендерингу та безпеці найвищого рівня Hour One виділяється як найкраща операційна система для вмісту, розроблена для корпоративних потреб. Те, на що раніше були потрібні місяці, тепер займає лише хвилини та сприяє більшому залученню... Працюйте розумніше, а не складніше з Hour One і створюйте персоналізовані бізнес-відео, які створюють ефект. * HourOne — це інструмент для створення відео, який дозволяє користувачам створювати маркетингові відео та презентації з різними шаблонами, голосами та персонажами. * Користувачам подобається простота використання, вибір голосів і символів, швидкий процес і час завантаження, а також підтримка команди успіху клієнтів. * Рецензенти зіткнулися з такими проблемами, як роботизована функція тексту для розмови, обмежені параметри аватарів, крива навчання для випадкових користувачів, обмежені можливості брендингу, повільне завантаження та відсутність чітких інструкцій для певних функцій.
Landing AI
landing.ai
Комп’ютерне бачення стало надзвичайно простим. Створіть і розгорніть свою систему комп’ютерного зору за лічені хвилини. Немає потреби в складному програмуванні чи досвіді ШІ.
AI Voice Detector
aivoicedetector.com
AI Voice Detector — це інструмент перевірки голосу, який допомагає виявити автентичність і відфільтрувати голоси, створені ШІ. Він пропонує користувачам душевний спокій і захист від маніпуляцій зі звуком, дезінформації, голосового шахрайства та плагіату під час усного оцінювання. * AI Voice Detector — це інструмент, призначений для розрізнення голосів, згенерованих комп’ютером, від реальних людських голосів, спеціально для бізнес-випадків використання, забезпечуючи автентичність вмісту та надійне звітування під час взаємодії з клієнтами. * Рецензенти високо оцінюють реалізацію програмного забезпечення для захисту від аудіоманіпуляцій і голосового шахрайства, простоту використання, швидку обробку та здатність легко обробляти широкий спектр форматів аудіофайлів без будь-яких проблем. * Користувачі згадували такі обмеження, як система, яка вимагає, щоб аудіофайли тривали щонайменше 8 секунд і не містили фонової музики, час від часу помилково ідентифікувала справжні голоси як фальшиві та навпаки, а також обмежені можливості інтеграції програмного забезпечення.
Dictanote
dictanote.co
Ми допомагаємо користувачам підвищити продуктивність за допомогою голосового введення! Dictanote — це сучасна програма для нотаток із вбудованою інтеграцією мовлення в текст, яка полегшує вам голосове введення нотаток понад 50 мовами. Voice In – це розширення chrome для перетворення мовлення в текст, яке дозволяє вводити текст у будь-якому текстовому полі на будь-якому веб-сайті за допомогою голосу.
Speechlogger
speechlogger.com
Speech Logger — це веб-програмне забезпечення для розпізнавання мовлення та перекладу голосу, яке включає автоматичну пунктуацію, автоматичне збереження, мітки часу, можливість редагування в тексті, транскрипцію аудіофайлів, параметри експорту тощо. * Speechlogger — це інструмент, розроблений для автоматичного створення субтитрів у реальному часі та перекладу виступів, зустрічей або подій із додатковими функціями, такими як автоматична пунктуація, ідентифікація мовця та аналіз настроїв. * Рецензенти високо цінують здатність Speechlogger точно транскрибувати мову навіть у шумному середовищі, його зручний дизайн і унікальні функції, такі як автоматична пунктуація, ідентифікація мовця та аналіз настроїв, які, на їхню думку, перевершують деякі платні інструменти транскрипції. * Користувачі стикалися з такими проблемами, як оголошення, що впливали на продуктивність у безкоштовній версії, періодичні помилки в перекладі, менша точність під час транскрипції менш поширених наголосів, відсутність голосових елементів керування та неправильне тлумачення в інструментах аналізу настроїв і моделювання тем.
V7
v7labs.com
V7 — це система обробки даних штучного інтелекту, розроблена для комп’ютерного зору та генеративних програм ШІ. Платформа надає інфраструктуру для корпоративних навчальних даних, яка включає маркування, робочі процеси, набори даних і має функцію для навчання людини в циклі. Він пропонує кілька властивостей анотацій для покращення якості даних для моделей ШІ. Завдяки таким функціям, як автоматичні анотації, анотації DICOM для медичних зображень, керування наборами даних і моделями, V7 автоматизує та оптимізує різні завдання. Інструменти анотації зображень і відео призначені для підвищення точності маркування даних. Крім того, він дає змогу створювати й автоматизувати користувальницькі конвеєри даних і має інструменти для автоматизації робочих процесів оптичного розпізнавання символів (OCR) і інтелектуальної обробки документів (IDP). V7 дозволяє користувачам доручати завдання анотацій аутсорсингу. Його можна використовувати в різних галузях промисловості, таких як сільське господарство, автомобілебудування, будівництво, енергетика, виробництво продуктів харчування та напоїв, охорона здоров’я тощо. Він пропонує функції співпраці для групових анотацій у режимі реального часу та забезпечує аналітику продуктивності етикеток і моделей. Крім того, V7 також полегшує анотації та робочі процеси навчання моделей, щоб бути більш ефективними через інтуїтивно зрозумілий інтерфейс користувача. Завдяки вдосконаленій функції AutoAnnotate він пришвидшує швидкість і точність анотацій. Платформа інтегрується з AWS, Databricks і Voxel51, серед іншого, і підтримує низку типів даних, включаючи відео, зображення та текстові дані.
AssemblyAI
assemblyai.com
AssemblyAI — це компанія, що займається розробкою мовного штучного інтелекту, яка зосереджена на створенні нових найсучасніших моделей штучного інтелекту, які можуть транскрибувати та розуміти людську мову. Наші клієнти, такі як CallRail, Fireflies і Spotify, обирають AssemblyAI, щоб створювати неймовірні нові технології та продукти на основі штучного інтелекту на основі голосових даних. Моделі та фреймворки AssemblyAI включають: - AI Speech-to-Text - Аудіорозвідка, включаючи підсумовування, аналіз настроїв, виявлення тем, модерування вмісту, редагування ідентифікаційної інформації тощо - LeMUR, платформа для застосування потужних LLM до транскрибованого мовлення, де ви можете задавати складні запитання, витягувати дії та підсумки зі своєї транскрипції тощо.
Picture to Text
picturetotext.info
Їх конвертер зображення в текст робить конвертацію зображень у редагований текст простим і ефективним. Незалежно від того, чи є у вас відскановані документи, рукописні нотатки чи будь-який інший візуальний вміст, їхній інструмент легко впорається з усім. Насолоджуйтесь високою точністю завдяки надійному виділенню тексту з різних типів зображень. Його зручний інтерфейс гарантує, що кожен може використовувати його без будь-яких проблем. Крім того, вони підтримують кілька мов, тож ви можете легко працювати з текстом різними мовами. Однією з визначних функцій є можливість надсилати масові зображення, що економить ваш час під час обробки великих обсягів даних. Вони також підтримують кілька форматів зображень, що робить його універсальним для будь-якого проекту. Найкраще те, що їх інструмент абсолютно безкоштовний у використанні. Завдяки конвертеру фотографій у текст ви можете: * Економте час, легко перетворюючи зображення на текст * Підвищення продуктивності завдяки швидким і точним результатам * Спростіть свій робочий процес за допомогою інструменту, який простий у використанні Розкрийте потенціал вашого візуального вмісту за допомогою нашого високоточного, багатомовного та універсального конвертера зображення в текст.
Muse.ai
muse.ai
muse.ai – це компанія з пошуку відео, яка розробляє вдосконалений штучний інтелект для організації світового відео.
Kili Technology
kili-technology.com
Швидко створюйте високоякісні набори даних. Підприємства довіряють нам оптимізацію операцій маркування даних і створення найкращих наборів даних для своїх користувальницьких моделей, генеративного штучного інтелекту та магістратури. ___ Чому Kili Technology? Ви можете цього не знати, але: Набір даних MNIST має рівень помилок 3,4% і все ще цитується в понад 38 000 публікаціях. Набір даних ImageNet із його краудсорсинговими мітками має рівень помилок 6%. Цей набір даних, можливо, лежить в основі найпопулярніших систем розпізнавання зображень, розроблених Google і Facebook. Системна помилка в цих наборах даних має реальні наслідки. Моделі, навчені на даних, що містять помилки, змушені вивчати ці помилки, що призводить до хибних прогнозів або необхідності перенавчання на постійно зростаючих обсягах даних, щоб «вимити» помилки. Кожна галузь почала розуміти трансформаційний потенціал ШІ та інвестувати. Але революція трансформаторів машинного навчання та невпинна зосередженість на оптимізації моделей машинного навчання досягає точки зменшення прибутків. Що ще є?
Face Age
getfaceage.com
Face Age використовує передову технологію для аналізу властивостей шкіри обличчя, фіксуючи такі деталі, як зморшки, пори, прищі та мішки під очима, щоб зрозуміти шкіру кожного клієнта. Face Age розроблено для легкої інтеграції в існуючі платформи електронної комерції. Face Age пропонує різні варіанти інтеграції, що робить процес налаштування плавним та ефективним. Незалежно від того, керуєте ви невеликим бутиком чи великим ринком, Face Age легко адаптується до ваших технічних вимог.
ai|coustics
ai-coustics.com
ai|coustics — це інструмент штучного інтелекту, який покращує якість звуку мовлення за допомогою вдосконалених алгоритмів. Їхня технологія Generative Speech AI дозволяє користувачам мати професійну якість аудіо в будь-якій ситуації, будь то запис подкасту, відеоконференція або передача аудіо. Інструмент не тільки пригнічує фоновий шум, але й усуває резонанси в кімнаті, компенсує неякісні гарнітури та усуває цифрові артефакти, щоб покращити чіткість і якість вимовлених слів. Він навіть повертає втрачені компоненти та частоти звукового сигналу. Інструмент штучного інтелекту ідеально підходить для будь-якої програми, орієнтованої на аудіо, включаючи телекомунікації, платформи подкастингу, апаратне забезпечення для запису або передачі аудіо та системи перетворення мови в текст. Інтеграція ai|coustics в аудіопрограму проста з їхнім HD-SPEECH API ТА SDK і доступна для платформ Windows, Mac, Linux, Web, Android та iOS, працює у вбудованих, настільних і хмарних середовищах. Користувачі можуть на власні очі відчути потужність інструменту, відвідавши СТОРІНКУ PLAYGROUND, де вони можуть побачити та почути трансформаційні ефекти покращення мовлення AI у дії. ai|coustics також надає контактну інформацію, включаючи електронну пошту, телефон та адресу, а також посилання на повідомлення на сайті та політику конфіденційності. Користувачі, які бажають покращити якість звуку своїх мовних програм, можуть отримати вигоду від передових алгоритмів штучного інтелекту ai|coustics, які підвищують якість звуку до стандартів професійного рівня.
NVIDIA Developer
developer.nvidia.com
Створюйте програми за допомогою Generative AI. Створюйте прототипи та розгортайте штучний інтелект за допомогою готових до виробництва API, які працюють будь-де.
SoundHound
soundhound.com
Як провідний інноватор розмовного інтелекту, ми пропонуємо незалежну платформу голосового штучного інтелекту, яка дозволяє компаніям у різних галузях надавати своїм клієнтам найкращий у своєму класі досвід спілкування. Побудована на основі власних технологій Speech-to-Meaning® і Deep Meaning Understanding®, вдосконалена голосова платформа SoundHound AI забезпечує виняткову швидкість і точність і дозволяє людям взаємодіяти з продуктами та послугами так само, як вони взаємодіють один з одним, говорячи природно. SoundHound довіряють компанії по всьому світу, зокрема Hyundai, Mercedes-Benz, Pandora, Qualcomm, Netflix, Snap, Square, LG, VIZIO, KIA та Stellantis.
SpeechAce
speechace.com
У SpeechAce ми прагнемо допомогти тим, хто вивчає мову, покращити свої розмовні здібності за допомогою універсальної технології розпізнавання мовлення. Ми розробили перший у світі API розпізнавання мовлення, який не лише допомагає тим, хто вивчає мову, оцінити свої розмовні навички, але й точно визначає сфери, у яких вони мають покращитись. Хоча перша версія нашого API розпізнавання мовлення забезпечувала лише оцінку вимови, тепер ми розширили наші пропозиції, включивши повну транскрипцію мовлення разом із оцінкою навичок вищого рівня, таких як словниковий запас, граматика, плавність, зв’язність і релевантність. SpeechAce може похвалитися різноманітною клієнтською базою в усьому світі, яка включає одні з найменших (але найгарячіших) стартапів, а також деякі з найбільших постачальників мовних послуг у світі.
Deepgram
deepgram.com
Deepgram є основоположною компанією штучного інтелекту, яка прагне зрозуміти людську мову. Ми надаємо будь-якому розробнику доступ до найдосконалішої транскрипції та розуміння мовлення ШІ за допомогою лише виклику API. Наші моделі забезпечують найшвидшу та найточнішу транскрипцію разом із такими контекстними функціями, як резюмування, аналіз настроїв і визначення теми. Крім того, розробники можуть: * Обробляйте пряму трансляцію або попередньо записане аудіо * Транскрибуйте десятками мов * Навчання спеціальних моделей для унікальних випадків використання * Доступ до глибокого NLU за допомогою єдиного API * Створюйте будь-яку мову програмування за допомогою наших SDK * Розгортання локально або в керованій хмарі DG * Отримайте масштабовану інформацію GPU для навчання та висновків Deepgram є гордим партнером NVIDIA та компанії Y Combinator, і нещодавно ми завершили проект серії B вартістю 72 мільйони доларів, щоб визначити майбутнє розуміння мовлення ШІ, що зробило нас найбільш фінансованою компанією мовного ШІ на своєму етапі. Партнер NVIDIA та компанії Y Combinator.
Jupitrr
jupitrr.com
Jupitrr AI Video Maker — це інструмент на основі штучного інтелекту, який дозволяє творцям перетворювати свої голосові записи та подкасти на персоналізовані відео. За допомогою цього інструменту користувачі можуть легко створювати приголомшливий відеовміст всього за кілька хвилин. Технологія штучного інтелекту, що лежить в основі Jupitrr AI Video Maker, автоматизує процес генерації стокових відео для відео авторів, включаючи відеоматеріали, діаграми, субтитри тощо. Інструмент може похвалитися зручним інтерфейсом, подібним до редагування документа Word, що усуває потребу в складних часових шкалах і робить редагування відео легким. Він пропонує зручний доступ одним клацанням миші до величезної бібліотеки відеозаписів, позбавляючи користувачів від клопоту пошуку потрібного відео. Jupitrr AI Video Maker підтримує кілька мов, включаючи іспанську, хінді, французьку, мандаринську та багато інших, що робить його доступним для широкого кола творців у всьому світі. Окрім стандартних відео, інструмент також надає опції для додавання субтитрів і титрів різних розмірів і стилів. Він навіть містить захоплюючі діаграми, створені штучним інтелектом, призначені для спрощення процесу включення візуальних даних у відео. Jupitrr AI Video Maker має на меті розширити можливості творців, дозволяючи їм зосередитися на своєму творчому баченні замість того, щоб витрачати надмірні зусилля на редагування відео. Завдяки своїй простоті та універсальності Jupitrr AI Video Maker є цінним інструментом для творців контенту, які прагнуть покращити процес виробництва відео.
MobileEngine
services.tineye.com
TinEye — це компанія, що займається пошуком і розпізнаванням зображень. Ми є експертами в області комп’ютерного зору, розпізнавання образів, нейронних мереж і машинного навчання. Наша місія — зробити ваші зображення доступними для пошуку.
PodcastAI
podcastai.com
PodcastAI — це платформа, яка використовує передові інструменти штучного інтелекту для оптимізації виробництва подкастів, пропонуючи такі функції, як швидка транскрипція, ідентифікація мовця, генерація метаданих і уможливлення взаємодії з хостом штучного інтелекту.
Speechmatics
speechmatics.com
Speechmatics є провідним світовим експертом у сфері мовленнєвого інтелекту, який поєднує останні досягнення в області штучного інтелекту та машинного навчання, щоб розкрити бізнес-цінність людського мовлення. Компанії використовують Speechmatics у всьому світі, щоб точно розуміти та транскрибувати людське мовлення в текст незалежно від демографічної групи, віку, статі, акценту, діалекту чи місця розташування в режимі реального часу та на записаних носіях. Поєднуючи ці стенограми з найновішими можливостями мовлення на основі ШІ, компанії створюють продукти, які використовують резюме, теми, настрої, розділи, переклад тощо. Speechmatics щомісяця обробляє понад 300 років транскрипції по всьому світу 50 мовами. Будучи піонером машинного навчання в розпізнаванні мовлення, його нейронні мережі враховують акустику, мови, діалекти, кількох мовців, пунктуацію, використання великих літер, контекст і неявні значення. Штаб-квартира Speechmatics розташована в Кембриджі, Великобританія, а також офіс у Нью-Йорку. Speechmatics є зареєстрованою торговою маркою.
Lambda
lambdalabs.com
Lambda забезпечує обчислення для прискорення прогресу людини. Ми є командою інженерів Deep Learning, які створюють найкращу в світі хмару GPU, кластери, сервери та робочі станції. Наші продукти для енергетиків і дослідників на передньому краї людських знань. Серед замовників Intel, Microsoft, Google, Amazon Research, Tencent, Kaiser Permanente, MIT, Stanford, Harvard, Caltech, Los Alamos National Lab, Disney та Міністерство оборони.
SuperAnnotate
superannotate.com
SuperAnnotate — це провідна платформа для створення, точного налаштування, ітерації та керування вашими моделями штучного інтелекту швидше за допомогою найякісніших навчальних даних. Завдяки вдосконаленим інструментам анотації та контролю якості, контролю даних, функціям автоматизації, вбудованій інтеграції та управлінню даними ми дозволяємо підприємствам створювати набори даних і успішні конвеєри машинного навчання. Співпрацюйте з експертами SuperAnnotate і професійно керованим персоналом анотацій, який допоможе вам швидко надати високоякісні дані для створення найефективніших моделей.
Altered
altered.ai
Altered — це аудіоредактор наступного покоління, який інтегрує численні технології голосового штучного інтелекту в зручну програму для створення високоякісного голосового контенту для різних галузей, зокрема для подкастерів, студій відеоігор та електронного навчання.
Tune AI
tunehq.ai
Tune AI стимулює впровадження GenAI на підприємствах. Нас підтримують Accel, Flipkart Ventures, Together Fund, Speciale Invest, Techstars та інші відомі інвестори TuneChat: наша програма для чату на основі моделей з відкритим кодом TuneStudio: наш ігровий майданчик для розробників для тонкого налаштування та розгортання LLM ChainFury: наш відкритий механізм підказок, доступний на GitHub
Dictalogic
dictalogic.com
Dictalogic надає спеціалізовані модулі, включаючи аудіо в текст, мову в текст, розмову в текст і делегування завдань — все це на одній інформаційній панелі. * Лише аудіо: традиційний аудіодиктант, під час якого аудіо записується та надсилається розшифровувачу, який може перебувати будь-де (зокрема, працювати вдома). * Аудіо в текст: цифрове перетворення дозволяє конвертувати голос в текст на льоту. У цьому підході аудіо записується та надсилається на транскрипцію, а аудіо перетворюється на текст, перш ніж досягне транскрибатора. Ми надаємо кілька варіантів завдання, які ви можете вивчити. * Перетворення мовлення в текст: ми також пропонуємо можливість перетворення мовлення в текст у реальному часі. Робочий процес такий самий, як і в інших диктантах, які можна надіслати будь-якому переписувачу. * Розмова до тексту: модуль Dictalogic Conversation — це рішення для перетворення мовлення в текст, яке поєднує в собі розпізнавання мовлення, ідентифікацію мовця та приписування речень кожному мовцю (також відоме як діаризація), щоб забезпечити транскрипцію будь-якої розмови в реальному часі та/або асинхронну транскрипцію. все інкапсульовано в безпечний портал, доступний у будь-який час, 24/7.
Faceplusplus
faceplusplus.com
Face++ — це платформа, що пропонує технології комп’ютерного зору, які дозволяють вашим програмам краще читати та розуміти світ.
ArtPro
artpro.com
ArtPro — це програмне забезпечення для керування інвентаризацією творів мистецтва, призначене для каталогізації, архівування, відстеження, обміну та зберігання творів мистецтва в Інтернеті.
SpeechFlow
speechflow.io
SpeechFlow — це передовий інструмент для перетворення мовлення в текст, який надає підприємствам і окремим особам неперевершену точність і ефективність. Наша передова технологія штучного інтелекту забезпечує точну транскрипцію аудіо- та відеовмісту в письмовий текст, підтримуючи до 14 мов, крім англійської. Основні особливості: * Багатомовні транскрипції: подолайте мовні бар’єри завдяки підтримці 14 мов. Отримайте точні та надійні транскрипції в різних мовних контекстах. * Універсальне рішення для транскрипції: API та онлайн-платформа: для підприємств і окремих осіб SpeechFlow пропонує інтерфейс API розпізнавання мовлення та функції онлайн-транскрипції, які прості та легкі у використанні. * Точні транскрипції: найкраща в галузі точність, розуміння галузевої термінології та контексту для повної та надійної транскрипції. * Галузеві моделі: розроблені для задоволення унікальних потреб різних секторів, наші добре навчені моделі розпізнавання мовлення підвищують операційну ефективність у сфері охорони здоров’я, фінансів, юридичних послуг, обслуговування клієнтів та освіти. * Блискавична обробка: відчуйте швидку транскрипцію: 1 година аудіо транскрибується менш ніж за 3 хвилини, що економить ваш дорогоцінний час. * Безкоштовна розширена пробна версія щомісяця: 5 годин безкоштовного перетворення мовлення в текст на користувача на місяць * Рентабельне ціноутворення: ціни від 0,0002 дол. США за секунду, платіть лише за те, що використовуєте, завдяки нашій гнучкій системі оплати за використання Основна сфера застосування: * Контакт-центри: отримайте цінну інформацію з розмов із клієнтами, підвищте продуктивність агентів і зменшіть витрати. * Субтитри до відео: покращте доступність і охопіть ширшу аудиторію за допомогою точної транскрипції відео. * Віртуальні зустрічі: легко транскрибуйте зустрічі та отримуйте інформацію з кожної дискусії, незалежно від фонового шуму. * Моніторинг медіа: створіть безпечнішу платформу, виявляючи з високою точністю конфіденційний вміст, як-от ворожі висловлювання та ненормативну лексику. * Творці вмісту: легко транскрибуйте інтерв’ю та лекції для цілеспрямованого аналізу. * Перекладачі: покращте робочий процес і забезпечте точні переклади. Вимоги до використання: Висока точність SpeechFlow, швидка обробка, багатомовна підтримка та рентабельна ціна роблять SpeechFlow найкращим вибором для всіх ваших потреб у перетворенні мови в текст. Натисніть зараз, щоб спростити процес транскрипції та вивести свій бізнес на новий рівень за допомогою SpeechFlow!
Capsolver
capsolver.com
Автоматичний розв’язувач captcha Capsolver пропонує найдоступніше та найшвидше рішення для розв’язання captcha. Ви можете швидко поєднати його зі своєю програмою, використовуючи його просту опцію інтеграції, щоб досягти найкращих результатів за лічені секунди. З коефіцієнтом успіху 99,15% Capsolver може відповідати на понад 10 мільйонів запитів капчі щохвилини. Це означає, що ваша автоматизація або сканування матимуть 99,99% безвідмовної роботи. Ви можете купити пакет captcha, якщо у вас великий бюджет. За найнижчою ціною на ринку ви можете отримати різноманітні рішення, зокрема reCAPTCHA V2, reCAPTCHA V3, hCaptcha, hCaptcha Click, reCaptcha click, Funcaptcha Click, FunCaptcha, aws captcha, перетворення зображення в текст тощо. З цією послугою 0,1 с є найнижчою швидкістю, яку будь-коли вимірювали. Тепер CapSolver надає клієнтам послуги розпізнавання зображень за допомогою штучного інтелекту та машинного навчання. Мета їхньої роботи полягає в тому, щоб використовувати штучний інтелект у більшій кількості сфер, розширюючи можливості в технологічно керованих середовищах.
Phonexia
phonexia.com
Phonexia — це інноваційна чеська компанія-розробник програмного забезпечення, заснована в 2006 році з метою розкрити голосовий потенціал за допомогою голосових біометричних даних і технологій розпізнавання мовлення. Завдяки тісним стосункам із відомою дослідницькою групою мовлення в Технологічному університеті Брно Phonexia перетворює останні наукові відкриття в повсякденну реальність високоточних, найсучасніших технологій, що працюють на основі глибоких нейронних мереж. Phonexia пропонує портфоліо вдосконаленого програмного забезпечення для урядових, судово-медичних і комерційних секторів, що дозволяє реалізувати інноваційні проекти в більш ніж 60 країнах світу.
Talkatoo
talkatoo.com
Talkatoo заново винаходить диктант для медичних працівників. Незалежно від того, чи працюєте ви у ветеринарії чи медицині, Talkatoo — це програмне рішення для перетворення мови в текст. Talkatoo сумісний як з Windows, так і з Mac, працює в будь-якому полі, яке можна вводити (включаючи PIM та EHR), і дуже простий у використанні. * Talkatoo — це рішення для настільного диктування, призначене для клінічного використання, зосереджене на перетворенні мови в текст, включаючи спеціальні словники та медичні терміни. * Рецензенти високо цінують здатність Talkatoo точно перетворювати мову в текст, включаючи складні медичні терміни, а також її зручний інтерфейс, який допомагає підвищити ефективність і продуктивність створення медичних записів. * Рецензенти відзначили, що Talkatoo може працювати повільно під час обробки великої кількості інструкцій, час від часу має труднощі з розпізнаванням конкретних, менш поширених термінів, а відповідь служби підтримки клієнтів може затримуватися.
Vatis Tech
vatis.tech
Революційне розпізнавання мовлення з надзвичайною точністю та доступною ціною. API Vatis Tech надає вдосконалену технологію перетворення мовлення в текст, яка автоматично перетворює аудіо- та відеофайли в текст із точністю понад 95% за допомогою власних алгоритмів глибокого навчання розпізнавання мовлення. Vatis Tech пропонує свій механізм API перетворення мови в текст і веб-платформу для гнучких стартапів, гігантів, подкастерів, журналістів і розробників. Це дозволяє постачальникам рішень і послуг інтегрувати технологію у свої програми, незалежно від галузі чи варіанту використання. * Розгортання локально або в хмарі * Створюйте на будь-якій мові програмування за допомогою нашого API * Отримайте масштабовану інформацію GPU для навчання та висновків * Контекстні функції, такі як щоденник мовця, виявлення об’єктів, пунктуація та перетворення великих чи цифр. * Функції редагування тексту всередині веб-програми * Транскрибуйте файли в реальному часі або попередньо записані
VXG
videoexpertsgroup.com
VXG — глобальна компанія з хмарного відеоспостереження, яка спрощує керування відео та робить системи масштабованими економічно ефективним способом. Допомога у створенні індивідуальних рішень світового класу для відеоспостереження для системних інтеграторів, компаній з безпеки, контролю доступу, штучного інтелекту, відеомоніторингу, телекомунікацій і SaaS із підключенням понад 150 000 камер. Справжня відкрита хмарна платформа розроблена для інтеграції з іншими рішеннями або створення нових сервісів, які працюють з IP-камерами. VXG — це перспективна, інноваційна технологічна платформа та двигун Cloud VMS для SaaS-компаній, який є повністю гнучким і масштабованим, економічно ефективним, дозволеним і настроюваним. Забезпечення найшвидшого та найпростішого шляху до справжнього хмарного відеоспостереження та надання повної VMS із повним вихідним кодом і всіма необхідними компонентами. Ключова цінність повністю відкритої (незалежної від продукту) платформи дозволяє клієнтам розгортати рішення у власному хмарному центрі/центрі обробки даних та інтегрувати власні системи або системи сторонніх розробників. Це призводить до незначних зусиль з боку клієнта та найшвидшого виходу на ринок. Надаючи їм повний контроль, брендинг і право власності на продукт.
Shownotes
shownotes.io
Shownotes — це інструмент на основі штучного інтелекту, який автоматично підсумовує епізоди подкастів і створює цільову сторінку з повним текстом і файлом субтитрів. Він використовує chatGPT для перетворення автоматичних субтитрів YouTube і генерування цитат, що запам’ятовуються, а також може створювати публікацію в блозі з розшифровки. Shownotes пропонує три плани: безкоштовний, Creator і Pro. Безкоштовний план передбачає одну презентацію на місяць, підсумкову стенограму, цільову сторінку, і всі шоу є загальнодоступними. План Creator надає дві нотатки про шоу на місяць, підсумкову стенограму, цільову сторінку, можливість робити шоу приватними, редактор цільової сторінки, повну стенограму та ums & ahs. План Pro надає необмежену кількість нотаток, узагальнену стенограму, цільову сторінку, можливість робити шоу приватними, редактор цільової сторінки, повну стенограму, ums & ahs і файл субтитрів.
Symbl.ai
symbl.ai
Symbl.ai — це платформа для аналізу розмов, яка пропонує розробникам транскрипцію в режимі реального часу та аналітику неструктурованих даних розмов за допомогою передових моделей глибокого навчання. Інструмент надає рішення для різних галузей промисловості, таких як розвідка про доходи, заходи та вебінари, віддалена співпраця, контакт-центр і розвідка про підбір персоналу. Функції Symbl.ai підтримують спеціальні трекери, підсумовування, моделювання тем, транскрипцію, аналітику розмов, а також попередньо створений інтерфейс користувача та компоненти для голосових, аудіо та текстових даних. Завдяки технології API Symbl.ai дозволяє асинхронне розпізнавання мовлення в режимі реального часу для неструктурованих людських розмов, дозволяючи інструменту додавати інтелект за допомогою одного виклику API. Крім того, платформа забезпечує виявлення ключових слів, фраз і намірів у режимі реального часу, як менш ніж за 400 мілісекунд, так і через пакетні/асинхронні запити. Symbl.ai включає інтеграцію мовлення в текст, що забезпечує найточніший і асинхронний API розпізнавання мовлення, створений для людських розмов. Інструмент аналітики розмов генерує різні показники для покращення аналітики розмов користувачів або агентів, наприклад співвідношення розмови та прослуховування, слів за хвилину, тривалість розмови та тематичні настрої. Symbl.ai також підтримує обробку розмов і отримання інформації з різних каналів розмов, таких як відео- чи аудіофайли, телефонія та потокове передавання. Крім того, Symbl.ai надає пріоритет клієнтській підтримці, надаючи гнучкі плани без зобов’язань щодо використання та можливості масштабованого зростання.