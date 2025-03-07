Програмне забезпечення для контент-маркетингу - Найпопулярніші застосунки - Сполучені Штати

Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.
Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.
«Програмне забезпечення для маркетингу контенту» відноситься до категорії програмних засобів і платформ, призначених для допомоги компаніям у плануванні, створенні, публікації, розповсюдженні та аналізі контенту для маркетингових цілей. Контент-маркетинг — це стратегічний маркетинговий підхід, зосереджений на створенні та розповсюдженні цінного, релевантного та узгодженого контенту для залучення й утримання чітко визначеної аудиторії, що зрештою спонукає до прибуткових дій клієнтів.
Запит на новий застосунок
Patreon
patreon.com
Patreon - це платформа членства, яка дозволяє художникам та творцям легко отримати оплату. Тисячі музикантів, подкастерів, розробників відеоігор, творців коміксів та інших роблять зарплату на Patreon. Завдяки постійному фінансуванню вони можуть провести більше часу, займаючись своєю фан-базою інтерактивним способом і продовжувати заповнювати Інтернет прекрасними речами, якими користуються мільйони людей.
Kajabi
kajabi.com
Kajabi-це всеосяжна платформа, яка допомагає творцям та підприємцям будувати успішний інтернет-бізнес, надаючи прості рішення, щоб перетворити свої пристрасті, навички та досвід у різні потоки доходів. За допомогою Kajabi кожен може будувати збагачення онлайн -курсів, пропонувати ексклюзивні членства, вирощувати процвітаючу спільноту, створювати безкоштовні або підписки, розробити персоналізований досвід тренерів та багато іншого. За допомогою Kajabi вони також мають доступ до надійної аналітики, безшовних інструментів з продажу та маркетингу, простих варіантів оплати та неперевершеного обслуговування клієнтів, освіти та спільноти.
Bitly
bitly.com
Bitly — це служба скорочення URL-адрес і платформа керування посиланнями. Компанію Bitly, Inc. було засновано в 2008 році. Вона є приватною і розташована в Нью-Йорку. Bitly є провідною глобальною компанією SaaS, яка пропонує комплексну платформу, створену для того, щоб кожна частина інформації, якою ділиться онлайн, могла зв’язатися з ключовою аудиторією та викликати активну дію. Універсальна платформа підключень Bitly дає змогу понад 5,7 мільйонам активних користувачів щомісяця та понад 500 000 клієнтів у всьому світі – людям, впливовим особам, брендам і компаніям будь-якого розміру – використовувати фірмові посилання, спеціальні QR-коди та рішення для посилань у біографії. як надійну платформу для залучення аудиторії та надання важливих повідомлень, інформації та досвіду. Bitly пишається тим, що отримав сертифікат ™ від Great Place to Work®, всесвітнього авторитету в області культури робочого місця та досвіду співробітників, який підтвердив найкращий дохід на ринку, утримання співробітників і збільшення інновацій.
Ahrefs
ahrefs.com
Ahrefs Pte. Ltd. – компанія, що займається розробкою програмного забезпечення та розробляє онлайн-інструменти для оптимізації пошукових систем та безкоштовні навчальні матеріали для професіоналів маркетингу. Універсальний набір інструментів Ahrefs SEO може допомогти вам у: - Дослідженні конкурентів: розкрийте органічні ключові слова ваших конкурентів, стратегії зворотних посилань і ключові слова PPC - Побудова посилань: знайдіть найпотужніші можливості зворотних посилань у вашій ніші - Дослідження ключових слів: отримайте максимум релевантних ідей щодо ключових слів і подивіться, як важко буде отримати рейтинг - Аудит веб-сайту: знайдіть, які проблеми з SEO є на вашому веб-сайті, і дізнайтеся, як їх виправити - Дослідження вмісту: знайдіть найпопулярніший вміст на будь-яку тему та знайдіть найкращі ідеї для свого власного вмісту - Відстеження рейтингу: відстежуйте свій пошуковий рейтинг разом із рейтингом своїх конкурентів - Моніторинг згадок: отримуйте сповіщення електронною поштою кожного разу, коли ви або ваш бренд згадуєтеся в Інтернеті. База даних Ahrefs містить понад 11 мільярдів ключових слів і понад 400 мільярдів проіндексованих сторінок. Саме тому Ahrefs може забезпечити максимальну точність даних для своїх користувачів.
Rebrandly
rebrandly.com
Rebrandly — це провідна на ринку платформа керування посиланнями, яка дозволяє користувачам брендувати та скорочувати власні URL-адреси. Rebrandly допомагає компаніям будь-якого розміру безпечно керувати та вимірювати залучення посилань, підвищувати впізнаваність бренду, підвищувати коефіцієнти конверсії та відстежувати розширену аналітику. Заснована в 2015 році зі штаб-квартирою в США, з офісами в Римі та Дубліні. Rebrandly обслуговує мільйони користувачів і глобальні бренди по всьому світу, включаючи Versace, Toyota, PayPal і Zillow. Для досвідчених користувачів і індивідуальних проектів Rebrandly є найдосконалішою та масштабованою платформою для керування посиланнями на ринку. Rebrandly надає чудовий набір API і підтримку експертів-інженерів для створення малих і великих проектів на основі посилань (SMS, транзакційні повідомлення, афілійовані особи та впливові особи, єдиний вхід, oAuth тощо). Інші важливі функції: * Конструктор UTM * Ретаргетинг посилань * Мобільні глибокі посилання * Умовна маршрутизація URL * Відкритий графічний елемент керування * ШІ за ребрендингом * Link Analytics * Настроювані звіти * Кілька місць, дозвіл і управління робочими просторами * Управління кількома доменними іменами За допомогою Rebrandly ви можете створювати та ділитися фірмовими посиланнями безпосередньо через розширення браузера під час серфінгу в Інтернеті. Потім вони зберігають його на вашій інформаційній панелі, де ви можете вимірювати результати за допомогою нашого найкращого у своєму класі набору інструментів. Ви можете зареєструвати нове доменне ім’я безпосередньо в Rebrandly, вибираючи з понад 2000 розширень – від .link до .shop і все між ними. Вони подбають про всі налаштування, що дозволить вам почати ділитися фірмовими посиланнями всього за кілька хвилин. Фірмове посилання запам’ятовується, вимовляється та повністю налаштовується. Завдяки фірмовому посиланню компанії підвищують впізнаваність свого бренду, оскільки назва бренду вбудована в посилання, навіть якщо ним поділяються інші. Вони підвищують довіру до посилань, і фактично фірмові посилання можуть допомогти збільшити рейтинг кліків до 39% у порівнянні зі звичайними короткими URL-адресами.
Issuu
issuu.com
Issuu — це найбільша у світі платформа для публікації вмісту та маркетингу, яка дає змогу людям конвертувати, розміщувати та ділитися цікавим вмістом у різноманітних динамічних форматах у всіх цифрових каналах розповсюдження. Маючи понад 60 мільйонів публікацій, Issuu дозволяє своїм понад 1 мільйонам користувачів у всьому світі трансформувати вміст один раз і ділитися ним всюди. Issuu Story Cloud перетворює окремий документ на унікальний захоплюючий досвід читання, перетворюючи статичні документи на маркетингові активи, включаючи фліпбуки для вставлення на веб-сайти та блоги, оптимізовані для мобільних пристроїв статті, анімаційні історії для соціальних мереж, GIF-файли для електронної пошти тощо. . Щодня на Issuu завантажується понад 300 000 сторінок вмісту, що дає читачам у всьому світі доступ до пошуку та взаємодії з тим, що їм подобається, від журналів і газет до портфоліо та каталогів. Корпоративні маркетологи та індивідуальні творці обирають Issuu за його зручну платформу, яка розміщує їх повідомлення на першому місці, не вимагаючи жодного рядка коду. Головний офіс Issuu знаходиться в Пало-Альто, штат Каліфорнія, а глобальні офіси знаходяться в Копенгагені, Берліні та Бразі.
Beehiiv
beehiiv.com
Отримайте доступ до найкращих інструментів, доступних в електронній пошті, що допоможе масштабувати вашу розсилку та монетизувати її як ніколи раніше.
TextCortex
textcortex.com
TextCortex поєднує вдосконалені алгоритми NLG із перевіреними маркетинговими методами, щоб створити найкраще програмне забезпечення для копірайтингу зі штучним інтелектом. Наші алгоритми штучного інтелекту, навчені мільярдам рядків тексту, допомагають маркетологам, підприємцям електронної комерції та копірайтерам щодня робити більше зі своїм вмістом. За даними DT2 Invest і Європейської комісії, TextCortex є одним із 200 найгарячіших європейських стартапів на ранній стадії штучного інтелекту. Завдяки нашому прикладному та цілеспрямованому підходу ми скорочуємо не лише час обчислень, але й наш вплив на навколишнє середовище.
SocialPilot
socialpilot.co
SocialPilot — це інструмент автоматизації маркетингу в соціальних мережах, який допомагає вам планувати й аналізувати свою маркетингову діяльність у соціальних мережах і таким чином підвищувати ефективність і охоплення соціальних мереж. 1) За допомогою SocialPilot ви можете підключити понад 9 соціальних мереж, таких як Facebook, Twitter, Instagram, Google My Business, LinkedIn, Pinterest, Tumblr, TikTok і VK. 2) Поділіться 500 публікаціями та підключіть понад 100 профілів лише за допомогою одного облікового запису SocialPilot. 3) Керуйте розмовами в соціальних мережах за допомогою Social Inbox. 4) Додайте до 10 членів команди у свій обліковий запис SocialPilot, щоб делегувати спільний доступ і планування за допомогою функції Team Collaboration. 5) Заплануйте 100 публікацій за раз, завантажуючи файл CSV за допомогою функції групового планування. 6) Створюйте персоналізовані публікації для окремих соціальних облікових записів одночасно, а також згадуйте інші профілі Facebook і Twitter для більшої взаємодії. 7) Проаналізуйте свою маркетингову діяльність у соціальних мережах за допомогою легкої аналітики та звітності в соціальних мережах. 8) Подивіться, коли і що ви запланували візуально за допомогою Календаря соціальних мереж. 9) Ніколи не залишайтеся осторонь нових ідей щодо вмісту, підбирайте пропозиції щодо вмісту та зберігайте їх як чернетки для подальшого використання. Додайте підібраний вміст і RSS-канали для нескінченної черги. 10) Не чекайте більше облікових даних вашого клієнта в соціальних мережах – просто запросіть їх і легко керуйте їхніми обліковими записами в соціальних мережах за допомогою функції керування клієнтами. 11) Створюйте власні налаштовані брендовані домени для кращої видимості та впізнаваності за допомогою URL Shorteners SocialPilot і позбудьтеся довгих, небажаних, потворних на вигляд URL-адрес. 12) Збільште кількість своїх публікацій у Facebook саме тоді, коли ви це плануєте.
SEMrush
semrush.com
Semrush-це провідна платформа SaaS Management в Інтернеті, яка дозволяє бізнесу в усьому світі працювати з оптимізацією пошукових систем, оплатами за клік, контентом, соціальними медіа та конкурентними дослідницькими кампаніями та отримувати вимірювані результати від інтернет-маркетингу. Semrush пропонує розуміння та рішення для компаній для створення, управління та вимірювання кампанії на різних каналах маркетингу. Semrush, з понад 87 000 клієнтів, що платять. Semrush в числах: - 808 м профілів доменних настільних ПК та 32,1 м профілів мобільних доменів - понад 43 трильйонні зворотні посилання та понад 25 мільярдів URL -адрес, що повзали на день - понад 24,3 мільярда ключових слів і 20 м ідей для одного ключового слова - 30% Fortune 500 компаній використовують Semrush як їх маркетинговий інструмент
ContentStudio
contentstudio.io
Оновіть свою стратегію соціальних медіа та вмісту за допомогою ContentStudio – найефективнішої потужності для компаній, агентств і маркетологів. Оптимізуйте процес створення вмісту та розширте свою присутність в Інтернеті. ContentStudio — це не просто ще один інструмент; це комплексне рішення для просування контент-маркетингу на всіх соціальних платформах і платформах блогів. Відвідайте наш веб-сайт: https://contentstudio.io Чому варто вибрати ContentStudio? Ось чому: пришвидште створення контенту: створюйте якісний контент до 10 разів швидше за допомогою штучного інтелекту, гарантуючи, що ваші канали соціальних мереж завжди заповнені цікавими публікаціями. Платформа «все в одному»: попрощайтеся з жонглюванням кількома інструментами. ContentStudio об’єднує все під одним дахом, від пошуку вмісту до публікації. Відкрийте для себе популярний вміст: будьте попереду. Використовуйте наші розширені алгоритми, щоб розкривати популярні теми, які резонують із вашою аудиторією. Безпроблемна співпраця команди: легко плануйте та реалізовуйте свою контент-стратегію. Безпроблемно співпрацюйте зі своєю командою або клієнтами на платформі. Просте планування: автоматизуйте свій календар вмісту. Заплануйте дописи заздалегідь і підтримуйте постійну присутність в Інтернеті без клопоту. Прониклива аналітика: приймайте обґрунтовані рішення за допомогою звітів із білими мітками. Глибоко зануртеся в змістовну аналітику, щоб зрозуміти, що працює, і вдосконалити свою стратегію. Уніфікована папка "Вхідні": керуйте всіма своїми взаємодіями в одному місці. Відповідайте на коментарі та повідомлення на різних каналах, не пропускаючи жодного моменту. ContentStudio — це більше, ніж просто інструмент; це ваш партнер у цифровій досконалості. Змініть свою стратегію в соціальних мережах і відчуйте зростання, як ніколи раніше. Скористайтеся можливостями ContentStudio і дозвольте вашому вмісту говорити за все.
Showpad
showpad.com
Showpad — це провідна у світі операційна система Enablement Operating System (eOS™), яка об’єднує відділи продажів і маркетингу навколо ефективної взаємодії з покупцями, одночасно генеруючи інформацію, необхідну для постійного підвищення коефіцієнтів конверсії. Висновок: продавці закривають більше угод швидше за допомогою Showpad. Основний механізм Sales Content Management Showpad дає змогу командам із доходів створювати єдине місце для пошуку, керування й розповсюдження важливого вмісту в масштабі. Для маркетологів Showpad об’єднує команди навколо найновішого контенту бренду з правильним керуванням, щоб покращити сприйняття контенту, і надає статистичні дані з нижньої частини послідовності, щоб команди могли інвестувати більше в правильний контент. Практикуючі спеціалісти з удосконалення використовують платформу для досягнення міжфункціонального узгодження та створення масштабованих цільових навчальних кампаній. Продавці мають доступ до всіх потрібних ресурсів, щоб позиціонувати себе як надійних порадників для сучасних команд закупівель. Команди закупівель отримують вигоду від продавців, які краще підготовлені до розуміння їхніх унікальних проблем і підключають їх до правильного рішення у своєму портфоліо. Співпрацюючи з організаціями будь-якого розміру та рівня зрілості в більш ніж 50 країнах, Showpad підтримує стратегічне узгодження та ефективність команд з доходів. Від малих і середніх підприємств до корпоративних брендів, таких як Dow, GE, Honeywell, Johnson & Johnson і Coca-Cola EuroPacific Partners, Showpad є перевіреним прискорювачем прибутку. Showpad з подвійними штаб-квартирами в Чикаго, штат Іллінойс, і Генті, Бельгія, обслуговує різноманітну робочу силу з усього світу.
Chartbeat
chartbeat.com
Chartbeat – це технологічна компанія, яка надає дані та аналітику глобальним видавцям. Компанія була заснована в 2009 році і має штаб-квартиру в Нью-Йорку, США. Компанія програмного забезпечення як послуги (SaaS) інтегрує код у веб-сайти видавців, медіа-компаній і інформаційних організацій для відстеження користувачів, щоб монетизувати залучення аудиторії та показники лояльності, щоб вони могли приймати рішення щодо вмісту для публікації та просування на своїх веб-сайтах. . У серпні 2010 року компанія була відокремлена від Betaworks як окрема юридична особа. Chartbeat одночасно хвалили та критикували як альтернативу Google Analytics для отримання даних у реальному часі.
Ubersuggest
neilpatel.com
Просунутий: простий процес, який працює, щоб перетворити крижаних потенційних клієнтів на щасливих клієнтів (з автоматичними конверсіями та послідовністю).
Wondershare Virbo
virbo.wondershare.com
Просунута технологія AI Wondershare Virbo дозволяє користувачам створювати найбільш реалістичні та персоналізовані відеоконтент AI Avatar з різноманітними національностями та мовами. Ви можете почати професійні відеоролики AI -прес -секретаря, просто ввівши та натиснувши з Wondershare Virbo. 300+ реалістичних аватарів AI Virbo можуть бути вашим захоплюючим речником, який розмовляє на 120+ мовах з різноманітними акцентами для різних випадків використання, включаючи просування маркетингу, персоналізовані майданчики продажів, навчання та розвиток, пояснювачі та відеоролики. Більше того, від маркетингових відеороликів та просування продуктів до навчальних відеороликів, Virbo пропонує широкий спектр привабливих шаблонів, що відповідають будь-якому цілі та доставляють ваше повідомлення найбільш захоплююче та виразно-не дорожче та трудомістка екіпаж камери, відео агентства або актори/актриси.
involve.me
involve.me
Сучасний інструмент взаємодії з клієнтами, який допомагає компаніям створювати персоналізовані взаємодії на кожному кроці клієнтського шляху, підвищувати залучення аудиторії та збирати кращі дані. За допомогою include.me користувачі можуть легко створювати та публікувати розумні цільові сторінки та рекламні акції для залучення потенційних клієнтів, тести, форми та особистісні тести для кваліфікації та сегментації потенційних клієнтів, калькулятори цін і цифрових продавців для конверсії продажів, а також опитування щодо задоволеності продукту та клієнтів для вимірювання досвіду клієнтів. .
Podia
podia.com
Ваш веб-сайт, маркетинг електронною поштою та продукти. Все під одним дахом. Тисячі таких людей, як ви, використовують Podia, щоб об’єднати весь свій бізнес на одній платформі. Подія безкоштовна. І коли ви ростете, у нього є всі інструменти, які вам знадобляться, щоб продовжувати рости.
Similarweb
similarweb.com
Продавайте розумніше завдяки 360° цифровій статистиці про електронну комерцію, потенційних видавців і рекламодавців. Завдяки унікальним даним трафіку та залученості Similarweb ви отримуєте повну видимість кожної частини цифрової стратегії та ефективності потенційного клієнта, що дає вам змогу знаходити нові можливості та створювати презентації, які виграють. - Знайдіть потенційних клієнтів, які відповідають вашому ідеальному профілю клієнта, в базі даних Similarweb із понад 100 мільйонів веб-сайтів - Покращуйте якість свого каналу та визначте пріоритетність охоплення, додаючи більше релевантних точок даних до потенційних клієнтів за допомогою Lead Enrichment - Стежте за своїми обліковими записами, щоб бути в курсі нових і вищих продажів. можливості зі сповіщеннями - Глибоке занурення в цифрову ефективність і стратегію ваших потенційних клієнтів, щоб краще зрозуміти, як ваше рішення може допомогти - Покращте реакцію клієнтів за допомогою статистичних даних унікальні для вашого клієнта, підкріплені надійними даними. Звертайтеся безпосередньо до тих, хто приймає рішення, за допомогою їхньої прямої контактної інформації
Contentstack
contentstack.com
Contentstack є творцем безголової CMS і є лідером у категорії Composable Digital Experience Platform (DXP). Знакові бренди в усьому світі, такі як Alaska Airlines, ASICS, Burberry, Mattel, Mitsubishi та Walmart, інвестують у Contentstack, щоб піднятися над шумом на сучасних переповнених і конкурентних цифрових ринках і отримати унікальну перевагу досвіду. Contentstack і його співробітники віддані клієнтам і спільнотам, яких вони обслуговують. Компанію визнають своєю незрівнянною турботою про клієнтів і традицією віддачі в усьому світі через програму Contentstack Cares, включаючи горду підтримку Pledge 1% і Girls Who Code.
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Service — це хмарна уніфікована платформа обслуговування клієнтів на базі штучного інтелекту, яка забезпечує безперебійну взаємодію з клієнтами та агентами через 30+ цифрових, соціальних і голосових каналів, а також надає практичну та масштабовану статистику в реальному часі, усуваючи потребу в будь-якому іншому точковому рішенні. * Дозволяє клієнтам взаємодіяти з вашим брендом на бажаному каналі для стабільного досвіду бренду, що приносить задоволення клієнтам. * Надає агентам уніфіковане/360 перегляд клієнтів і рекомендує найбільш релевантні відповіді за допомогою потужності штучного інтелекту для підвищення продуктивності та досвіду агентів. * Надає значущу та дієву інформацію керівникам для стимулювання зростання та операційної досконалості * Допомагає керівникам розкрити можливості для зростання, трансформації та інновацій за допомогою статистичних даних контакт-центру в реальному часі, які масштабуються в межах підприємства.
Shareaholic
shareaholic.com
Ми є міжнародною командою, яка прагне допомогти брендам і видавцям залучати свою аудиторію під час кожного відвідування веб-сайту. Shareaholic працює в бізнесі вже більше десяти років, ми любимо те, що ми робимо, і живемо заради задоволення наших клієнтів. Наш набір продуктів отримав багато престижних світових нагород (зокрема від Массачусетського технологічного інституту та Mozilla), і ми маємо глибокий досвід розробки та підтримки програмного забезпечення корпоративного масштабу та якості. Ми знаємо, що для цього потрібно — ми живемо і дихаємо цим щодня.
BuzzSumo
buzzsumo.com
Знайдіть найкращий вміст. Співпрацюйте з впливовими особами, які мають значення. Використовуйте наші статистичні дані щодо вмісту, щоб генерувати ідеї, створювати високоефективний вміст, відстежувати свою ефективність і визначати впливових осіб. BuzzSumo розробляє стратегії понад 500 тисяч маркетологів із даними контент-маркетингу щодо 8 мільярдів статей, 42 мільйонів веб-сайтів, 300 тисяч залучень, 500 тисяч журналістів і 492 мільйонів запитань.
VideoDubber.ai
videodubber.ai
Безкоштовні сервіси перекладу відео, дубляжу, клонування голосу та синтезу мовлення на основі штучного інтелекту. Розширюйте з нами понад 150 мов, щоб у 10 разів збільшити аудиторію без зусиль!
SE Ranking
seranking.com
SE Ranking — це надійний набір інструментів для пошукової оптимізації, який найкраще підходить для малих і середніх агентств і внутрішніх команд. Унікальні та розширені набори даних допомагають SEO-професіоналам розробляти та впроваджувати ефективні стратегії SEO. SE Ranking пропонує спеціальні інструменти для автоматизації всіх основних завдань SEO, включаючи дослідження ключових слів і конкурентів, створення й оптимізацію контенту, технічний аудит веб-сайтів, оптимізацію на сторінці, аналіз і моніторинг зворотних посилань, відстеження позицій, локальне SEO тощо. SE Ranking використовує технології ШІ та НЛП, щоб надати користувачам унікальну інформацію та рекомендації. Надання високоякісних і точних даних є одним із головних пріоритетів SE Ranking, і команда SE Ranking постійно розширює свої набори даних і вдосконалює алгоритми обробки даних, щоб надавати дані, на які користувачі можуть покластися. Команди можуть скористатися перевагами автоматизованого звітування SE Ranking, White Label і спільного управління проектами. Більшість планів передплати включають додаткові користувацькі місця для членів команди та необмежену кількість проектів для задоволення всіх потреб клієнтів. Агентський пакет SE Ranking, розроблений спеціально для малих і середніх маркетингових агентств, надає необмежену кількість звітів, віджет для створення потенційних клієнтів, WL і додаткові клієнтські місця, щоб допомогти агентствам краще представити свої результати.
Sniply
sniply.io
Sniply — це єдиний засіб скорочення посилань, який сприяє конверсії. Відображайте своє повідомлення будь-де, легко вставляючи заклики до дії на кожній сторінці, якою ви ділитеся. Перетворіть своїх підписників на користувачів і клієнтів безкоштовно.
Buttondown
buttondown.email
Buttondown — це найпростіший спосіб створити та запустити свою розсилку. Buttondown — це невеликий елегантний інструмент для створення інформаційних бюлетенів. Мінімалістичний інтерфейс дозволяє легко писати чудові електронні листи; автоматизація діє як помічник редактора, якого ви хотіли б мати, перевіряючи на помилки, непрацюючі посилання чи неправильні зображення; портативний віджет підписки дозволяє дуже легко збільшити аудиторію, де б ви не розміщували свій сайт. І тоді Buttondown вийде з вашого шляху. Buttondown робить наголос на швидкості та простоті використання, а не на складних наборах функцій чи потужній автоматизації.
Matomo
matomo.org
Matomo — це провідна платформа веб-аналітики з відкритим вихідним кодом, яка використовується на понад 1,4 мільйонах веб-сайтів у понад 190 країнах і перекладена понад 50 мовами. Matomo цінує захист конфіденційності, 100% володіння даними та відсутність вибірки даних. Він має два різних варіанти хостингу - хмарний і локальний. Хмара усуває клопоти під час встановлення, тоді як On-Premise — це безкоштовне програмне забезпечення PHP/MySQL із відкритим вихідним кодом, яке розміщується на власному хості, яке ви можете інсталювати на власному сервері, що дає вам макс. гнучкість. Цей преміум-інструмент веб-аналітики та оптимізації конверсій створений, щоб надати вам найпереконливішу інформацію з повним набором функцій, таких як теплові карти, записи сеансів, цілі, аналітика форм, електронна комерція та воронки. Він надає оновлення інформації про ваших відвідувачів у реальному часі; має відстеження цільових конверсій для відстеження бізнес-цілей; відстеження подій для виявлення та вимірювання взаємодії користувача з вашим веб-сайтом; і A/B-тестування, яке допомагає оптимізувати ваші кампанії на веб-сайті шляхом експериментів і проведення A/B-тестів. (Раніше Matomo був відомий як Piwik). Будь ласка, відвідайте matomo.org для отримання додаткової інформації.
StoryScale
storyscale.com
Зробіть свій маркетинг і продаж продуктом орієнтованим. Створюйте піксельні демонстрації продукту без коду. Оптимізуйте свій демонстраційний досвід на всіх пристроях. Демонстрації StoryScale є кінематографічними, з анімованими переходами та масштабуванням. Завдяки найкращій у своєму класі відкритій веб-сторінці для маркетингу та персоналізованим демонстраціям для продажів StoryScale надає повне рішення для автоматизації демонстрацій для сучасних команд із доходів. • Огляди продукту веб-сайту з адаптивною доставкою та генеруванням потенційних клієнтів • Персоналізовані демонстрації продажів із безпечним обміном і вихідною доставкою • Керовані та нелінійні маршрути ознайомлення з продуктом • Без демонстраційної студії коду для редагування та налаштування екрана • Бібліотека посібників і взаємодій на екрані • Клонуйте живі додатки або використовуйте медіа-зйомки екрану • Демо-літика для відстеження взаємодії та демонстраційної ефективності • Контент для відео, електронних книг, блогів та інших засобів масової інформації Ми віримо, що люди заслуговують на кращий досвід цифрових покупок. Це проста філософія: продавайте так, як хочете купувати.
EX.CO
ex.co
Ex.co-це провідна світова платформа вмісту, що підтримує Діснея, яка дозволяє видавця, бренд або малий та середній бізнес, щоб краще займатися різними сегментами аудиторії за допомогою додаткового рівня персоналізованих взаємодій на своєму веб-сайті. Оновлення веб-сайту-це важкий підйом, але використання надійної платформи для самообслуговування Ex.co дозволяє легко створювати та впровадити новий досвід веб-сайтів без будь-яких ресурсів розробника чи дизайну. Він пропонує повний спектр досвіду від відео до відповідних подорожей до виборів та опитувань, а також сотні шаблонів, налаштованих відповідно до потреб різних галузей.
Botify
botify.com
Botify допомагає вам виявити ці втрачені можливості та перетворити їх на прибуткові бізнес-результати на платформі, створеній відповідно до розміру, масштабу та складності веб-сайту вашого підприємства. Отримуйте статистичні дані з кожного етапу процесу звичайного пошуку, заощаджуйте час і зменшуйте ризик за допомогою пріоритезованих дій і попереджень, а також максимізуйте ресурси, автоматизуючи важливі завдання SEO.
WriteTextAI
writetext.ai
Плагін WriteText.ai, розроблений спеціально для WordPress/WooCommerce, призначений для автоматизації створення тексту продукту та мета-описів. Він пропонує універсальність для генерування тексту для окремих продуктів або кількох продуктів разом. Завдяки бездоганній інтеграції з WordPress/WooCommerce він забезпечує зручний досвід, особливо для новачків. WriteText.ai спеціалізується на створенні першокласних, оптимізованих для SEO мета-заголовків, мета-описів, описів продуктів і текстів Open Graph. Він забезпечує режими «WriteText.ai Single» і «WriteText.ai Bulk» для підвищення ефективності створення вмісту. Крім того, кожен обліковий запис може вмістити необмежену кількість користувачів і інсталяцій веб-магазину, що обслуговує підприємства будь-якого розміру. WriteText.ai Single пропонує авторам широкі можливості для створення вмісту. Разом із встановленням тону, стилю та цільового ринку автори можуть проводити поглиблений аналіз ключових слів, вибирати семантичні ключові слова та вибирати, які атрибути слід включити в текст безпосередньо з WooCommerce, перш ніж генерувати сам вміст. Після завершення ознайомлення з продуктом і аналізу ключових слів WriteText.ai Single генерує текст приблизно за 50 секунд. Потім автор може переглянути результат перед публікацією в WooCommerce. Отже, ця функція забезпечує узгодженість тону, стилю та включення ключових слів для покращення SEO. Крім того, він забезпечує гнучкість налаштування вмісту кожного продукту відповідно до конкретних потреб цільової аудиторії. З іншого боку, WriteText.ai Bulk спеціально розроблено для створення тексту для кількох продуктів одночасно. Хоча цій функції бракує таких конкретних аспектів, як аналіз ключових слів, семантичний вибір ключових слів і індивідуальний вибір атрибутів для кожного продукту, вона дозволяє автору підтримувати послідовний тон, стиль і атрибути для всіх вибраних продуктів. WriteText.ai Bulk демонструє високу ефективність, генеруючи текст для кожного продукту протягом приблизно 30 секунд після встановлення остаточного вибору продукту та атрибутів цільового стилю. Це особливо корисно, коли потрібно створити великий обсяг тексту продукту за короткий проміжок часу, обходячи потребу в детальному аналізі ключових слів. Таким чином, WriteText.ai Bulk служить надійним, ефективним у часі рішенням для швидкого та масового створення вмісту. Загалом WriteText.ai — це багатофункціональний плагін, який дозволяє підключатися до необмеженої кількості сайтів електронної комерції та підтримує необмежену кількість користувачів. Це забезпечує пряму передачу або публікацію тексту в WooCommerce і дозволяє вибирати атрибути продукту, тони та стилі, які будуть включені в текст. Користувачі також можуть вибрати цільову аудиторію та довжину тексту, а також налаштувати ролі користувачів, щоб визначити, хто може створювати, переглядати та публікувати вміст. Основні функції включають журнал історії переглядів, масове передавання/публікування тексту, додавання власних деталей продукту та визначення власного тону та стилю. Користувачі можуть використовувати еталонний продукт для створення тексту, отримання цільових ринків, запропонованих штучним інтелектом, визначення власних цільових ринків і переписування тексту. Плагін також підтримує аналіз ключових слів, семантичні ключові слова, відстеження щільності ключових слів і семантичних ключових слів, а також підтримку кількох магазинів. Відмова від відповідальності: WriteText.ai — це незалежний інструмент, розроблений для роботи з WordPress/WooCommerce. Він не є філією та не підтримується WordPress/WooCommerce.
Vev
vev.design
Vev — це платформа створення веб-сайтів нового типу, створена для розробників, дизайнерів і маркетологів. Поєднуючи безкодування та кодування, Vev допомагає професійним командам публікувати свої найсміливіші ідеї в Інтернеті з повною творчою та технічною свободою. Vev дозволяє провідним організаціям вдосконалювати свої цифрові маркетингові матеріали та створювати інтерактивний досвід.
Scoop.it
scoop.it
Scoop.it надає програмне забезпечення та технологію, щоб зробити публікацію вмісту набагато ефективнішою за часом і ефективнішою для маркетингу та обміну знаннями в межах підприємства. Ми також допомагаємо мільйонам професіоналів, маркетологів і офіцерів бізнес-аналітики з їх щоденним куруванням і моніторингом вмісту. - Scoop.it Enterprise використовується тисячами компаній для керування контентом для контент-маркетингу (включаючи пошукову оптимізацію, трафік і генерацію потенційних клієнтів) і бізнес-аналітики. Scoop.it Content Enterprise також допомагає ефективно ділитися вмістом в організаціях. - Сервіс кураторів Scoop.it допомагає мільйонам людей і професіоналів розвивати свої лідерські позиції онлайн. Це рішення дозволяє демонструвати досвід і генерувати трафік за допомогою інтегрованого соціального обміну. З моменту запуску сервісу в 2011 році 8 мільйонів користувачів щороку публікували десятки мільйонів одиниць контенту, щоб залучити сотні мільйонів читачів.
BL.INK
bl.ink
BL.INK підтримує скорочені URL-адреси та QR-коди з необмеженою кількістю даних і гнучкістю. За допомогою BL.INK ви створите тисячі користувацьких посилань, які охоплюють необмежену кількість точок даних, щоб ви могли вимірювати кожну точку взаємодії користувача та вдосконалювати кожну взаємодію. Кожен у вашій команді може створити ідеальні дані для точного вимірювання кожного елемента маркетингової атрибуції. Кожен клієнт, який відвідує ваше посилання, щоразу отримує потрібну інформацію без непрацюючих посилань. Потрібно змінити посилання після завершення конкурсу або показати сторінку рідною мовою користувача? З BL.INK це легко. Жодна інша програма для скорочення URL-адрес або QR-кодів не інтегрується з наявними інструментами, допомагає уникнути непрацюючих посилань, забезпечує нульовий час простою під час оновлення посилань і має платформу, побудовану на основі того, як працюють корпоративні компанії. Тільки BL.INK. Кому довіряють вимогливі світові бренди з 2008 року.
StorifyMe
storifyme.com
Платформа «все-в-одному» для взаємодії з користувачами, яка надає повноекранні повноекранні формати занурення в мобільні пристрої для будь-якої мобільної платформи чи платформи веб-сайту. StorifyMe дозволяє клієнтам створювати та публікувати високоперсоналізовані, візуально приголомшливі інтерактивні історії, короткі ролики, знімки та рекламу, які залучають їхню аудиторію, збільшують конверсії та збільшують дохід. Редактор StorifyMe простий у використанні, інтуїтивно зрозумілий і надає численні безкоштовні та настроювані шаблони, які значно полегшать процес створення історії. Завдяки можливості інтегрувати StorifyMe Stories на будь-яку платформу - від мобільних пристроїв до Інтернету, StorifyMe є універсальним рішенням для розповсюдження контенту у формі, яка подобається людям!
Brojure
brojure.com
Створюйте цікавий контент, пропозиції, презентації тощо за допомогою Brojure, найбільш інтуїтивно зрозумілого програмного забезпечення для візуального оповідання. Дизайн шаблонів Brojures і простий інтерфейс дозволяють легко створювати, ділитися та відстежувати захоплюючі візуальні історії для вашого бренду та ваших клієнтів – без потреби дизайнера.
Akamai
akamai.com
Akamai - це провідна мережа доставки контенту (CDN) та постачальник хмарних послуг, які зосереджуються на оптимізації досвіду в Інтернеті для користувачів та підприємств. Основні особливості: * Доставка вмісту: Akamai прискорює доставку веб -вмісту та додатків, забезпечуючи швидкий та надійний доступ для користувачів у всьому світі. * Рішення безпеки: Платформа пропонує надійні функції безпеки, включаючи захист DDOS та брандмауери веб -додатків для захисту від загроз в Інтернеті. * Обчислення Edge: Akamai використовує обчислювальні обчислення для обробки даних ближче до користувачів, підвищення продуктивності та зниження затримки. * Масштабованість: Підприємства можуть легко масштабувати свої онлайн -операції за допомогою гнучких рішень Akamai, пристосованих до різних потреб.
FlippingBook
flippingbook.com
FlippingBook — це програмне забезпечення та хмарний сервіс для створення та зберігання професійних онлайн-видань з ефектом гортання сторінок. Перетворюйте свої PDF-файли на інтерактивні фліпбуки та створюйте цікаві маркетингові матеріали для своїх клієнтів. Представляйте свої документи в інтерактивному режимі: додавайте посилання та відео для кращого залучення клієнтів і безперешкодно діліться фліпбуками за посиланням. Це робить ваші електронні книги у форматі PDF, електронні каталоги, цифрові брошури, річні звіти, презентації, журнали та рекламні матеріали інтерактивними. Понад 50 000 компаній у 179 країнах використовують FlippingBook для створення простих у користуванні онлайн-документів, доставки вмісту в Інтернеті та покращення процесів спілкування. Сервіс працює на комп’ютерах і мобільних пристроях і може бути інтегрований зі сторонніми системами, такими як Zapier, Google Analytics і WordPress. FlippingBook допомагає малому бізнесу та великим відомим брендам, таким як Unilever, Marriott, Intel, Cartier, FOX, Nestle.
CoSchedule
coschedule.com
Маркетинговий календар CoSchedule допомагає маркетологам бачити весь свій маркетинг в одному місці. Це ваша секретна зброя, щоб нарешті бачити, планувати та ділитися своїм маркетингом у єдиному календарі. Маркетинговий календар CoSchedule дає вам інструменти, щоб: Візуалізувати кожен маркетинговий проект в одному календарі. Подивіться, як усе з’єднується з одного погляду за допомогою єдиного календаря записів у реальному часі. Напишіть першу чернетку, генеруйте нові ідеї та оновлюйте свої маркетингові робочі процеси за допомогою помічника маркетингового аналізу на основі штучного інтелекту. Зберігайте зацікавлених сторін
MemberSpace
memberspace.com
Продавайте членство та цифрові продукти на своєму веб-сайті. Створіть членство для будь-якого продукту, який ви хочете, як-от бібліотеки вмісту, спільноти, відео, онлайн-курси тощо, маючи 100% контроль над зовнішнім виглядом. Працює будь-яка платформа: Squarespace, WordPress, Webflow, Notion тощо.
Storylane
storylane.io
Storylane дозволяє командам B2B маркетингу та відділу продажів знімати їхній продукт і створювати захоплюючі демонстрації та огляди продуктів. Нижче наведено деякі випадки використання в маркетингу та продажах, у яких Storylane може допомогти вам. Маркетинг: огляди продукту – ви можете створити екскурсійний огляд свого продукту та вставити його на свій маркетинговий веб-сайт. Це допоможе стимулювати PLG і збільшити кількість потенційних клієнтів у вашій послідовності. (PS: Ви також можете вставити форму потенційного клієнта) Кампанії електронною поштою – надішліть огляд продукту у своїх кампаніях електронною поштою, щоб показати нові функції або конкретну схему продукту. Продажі: демо-залишки. Створіть керовану + клікабельну демонстрацію свого продукту, налаштовану для ваших потенційних клієнтів, і надішліть її їм як демонстраційну демонстрацію. Це допоможе вашому покупцеві-переможцю засвоїти ваш продукт і прискорити укладання угод. Демонстрації в прямому ефірі. Показуйте демонстрації Storylane під час викликів відкриття або на різних етапах POC. Ваші торгові представники можуть бути навчені дотримуватися послідовного демонстраційного потоку. Попередній продаж: розширте свої демонстраційні можливості, дозволивши вашій команді попереднього продажу створити нові демонстраційні версії за лічені хвилини. За допомогою Storylane ви зможете допомогти своїй команді з продажу надати персоналізований демонстраційний досвід кожному покупцеві без традиційних складнощів навколо створення кількох демонстраційних середовищ.
AutoWrite
autowrite.app
AI, який пише повнометражний SEO-контент, який читає людина. AutoWrite — найкращий помічник AI для написання SEO.
Seobility
seobility.net
Seobility — це універсальний інструмент SEO для кращого рейтингу веб-сайтів. Seobility забезпечує комплексний аудит SEO на сторінці, аналіз зворотних посилань і інструменти для створення посилань, а також відстеження рейтингу. Додаткові інструменти, такі як інструмент TF*IDF для оптимізації вмісту та інструмент дослідження ключових слів, доповнюють комплексне програмне забезпечення Seobility для пошукових систем. SEO-аудит на сторінці: скануються всі пов’язані сторінки веб-сайту, а помилки або проблеми з оптимізацією на сторінці збираються та чітко відображаються. Кожен аналіз містить детальну інформацію та поради щодо вирішення проблем та оптимізації. Для постійного перегляду веб-сайту та відстеження прогресу оптимізації можна запланувати регулярне сканування. Seobility надає детальний звіт після кожного сканування та сповіщає користувача у разі серйозних проблем. Аналіз зворотних посилань: докладні звіти про зворотні посилання на веб-сайтах, прив’язні тексти, домени переходів тощо. Крім того, регулярно оновлювані звіти про нові зворотні посилання та втрачені зворотні посилання дають практичне розуміння цієї частини позасторінки SEO. Аналіз конкурентів і рекомендації щодо створення посилань завершують цей модуль. Відстеження рейтингу: щодня оновлювані дані рейтингу Google для настільних і мобільних пристроїв для ваших ключових слів. Використовуйте розширені функції, такі як теги ключових слів, напр. для аналізу категорій або локалізованих результатів. Стежте за своїми конкурентами, відстежуючи їх ефективність. Програмне забезпечення Seobility SEO розроблено з чітким акцентом на якості та зручності використання. Seobility підходить як для SEO-професіоналів, так і для новачків.
Anyword
anyword.com
Anyword — це платформа Copy Intelligence та Gen AI Platform на основі штучного інтелекту, якою користуються понад 1 мільйон маркетологів у таких компаніях, як Amazon, Greenhouse та IBM, що дає змогу маркетологам створювати масштабований контент для бренду, який перетворює та стимулює продажі. Навчаючись на мільярдах точок маркетингових даних, Anyword пропонує маркетологам потужну прогнозну оцінку продуктивності та аналітику за різними каналами для моніторингу та покращення ефективності копіювання в режимі реального часу. Завдяки Anyword маркетологи заощаджують гроші на дорогому тестуванні A/B і час, створюючи ефективні копії та повідомлення, які найкраще відповідають вашій цільовій аудиторії та підвищують ефективність.
WriterX
writerx.co
WriterX — це інструмент для письма на основі штучного інтелекту, призначений для вирішення широкого спектру письмових завдань. Він спрямований на спрощення процесу створення вмісту для користувачів усіх рівнів, від початківців до досвідчених авторів. Інструмент пропонує низку функцій, включаючи автоматичне складання вмісту, написання без помилок, варіанти мовного перекладу та персоналізацію для конкретної аудиторії для отримання переконливих результатів. WriterX пишається тим, що допомагає з блокуванням письменника, забезпечуючи миттєве створення цікавого вмісту. Він може виконувати завдання від написання дописів у блогах і вмісту соціальних мереж до копірайтингу для рекламних кампаній. Іншою ключовою особливістю WriterX є його здатність перепрофілювати існуючий вміст або генерувати новий матеріал у великих масштабах, відповідаючи потребам у великих обсягах вмісту в сучасну цифрову епоху. Для початку користувачі вибирають шаблон і надають короткий опис теми чи продукту, а штучний інтелект створить різноманітний вміст. Інструмент використовується різноманітною клієнтською базою, включаючи студентів, копірайтерів, блогерів, менеджерів із продуктів, команди маркетингу та медіа-агентства. Він пропонує широкі рішення для оптимізації пошукових систем, покращуючи видимість веб-сайту завдяки створенню привабливих заголовків, описів продуктів і індивідуальних оглядів. Нарешті, незважаючи на широкий набір функціональних можливостей, WriterX підтримує простий у використанні інтерфейс, який спрощує процес створення вмісту.
MavSocial
mavsocial.com
MavSocial — це рішення для керування соціальними мережами для компаній із кількома місцезнаходженнями та профілями. Керуйте всіма своїми публікаціями, рекламою, залученням, оглядами та звітами з однієї централізованої платформи MavSocial надає унікальну можливість для компаній, які працюють у кількох місцях, швидко та легко створювати географічно орієнтовану рекламу Facebook. MavSocial підтримує Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, LinkedIn, Google Business Profiles і Tumblr.
Content Harmony
contentharmony.com
Робочий процес контент-маркетингу Content Harmony допомагає вашій команді створювати детальні маркетингові резюме на 50-80% швидше, ніж ручний процес, який використовує більшість команд. Ми допоможемо вам швидко проаналізувати мету пошуку, ключові слова конкурентів і профілі тем, схеми документів, запитання користувачів, авторитетні джерела та вимоги до візуального вмісту для графіки та відео. Тоді ви зможете оптимізувати свій вміст за допомогою нашої тематичної моделі, керованої штучним інтелектом, швидко визначаючи відсутні підтеми у вашому вмісті. Наш робочий процес дає змогу вашій команді відмовитися від 20 вкладок веб-переглядача та годин копіювання й вставки в Документи Google, щоб ви могли зосередитися на створенні ефективніших маркетингових ресурсів вмісту.
Brandlive
brandlive.com
Принесіть магію телебачення на свої вебінари, події та зустрічі з BrandLive, свою платформу для створення підвищеного відео -досвіду. Незалежно від того, що це щомісячні вебінари, запуски продуктів, зустрічі з інвесторами чи найбільша подія року, ми допомагаємо компаніям приймати проекти будь -яких масштабів та складності від нудного до Бінсорті. BrandLive пропонує унікальну комбінацію програмного забезпечення та послуг, що дозволяє нашим клієнтам створювати неймовірний вміст, уважні постачальники та зменшити витрати - все під час руху найважливіших аудиторій до дії.
Optimizely
optimizely.com
Optimize — це американська компанія, яка створює прогресивне програмне забезпечення для доставки та експериментів для інших компаній. Технологія платформи Optimizely забезпечує інструменти A/B-тестування та багатоваріантного тестування, персоналізацію веб-сайту та можливості перемикання функцій. Штаб-квартира компанії знаходиться в Сан-Франциско, штат Каліфорнія, а офіси – в Амстердамі, Нідерланди, Кельні, Німеччина, Лондоні, Великобританія, та Сіднеї, Австралія. .
Contently
contently.com
Вміст допомагає брендам розповідати чудові історії. Наша потужна платформа корпоративного контент-маркетингу, стратегічні послуги на основі даних і мережа фрілансерів світового рівня дають провідним світовим брендам усе необхідне для створення вмісту, який захоплює їхню аудиторію та приносить результати. У середньому контент, який наші клієнти створюють за допомогою Contently, коштує для їхнього бізнесу понад 13 мільйонів доларів США щороку — це 6-кратне повернення інвестицій. Створювати чудовий вміст важко, але Contenty робить це набагато простіше. Наша потужна технологія підкаже вам, які історії створювати, і з’єднає вас із командою відзначених нагородами творців, щоб втілити ці історії в життя. Інтелектуальні робочі процеси та рекомендації на основі штучного інтелекту економлять час і зусилля вашої команди, а наш аналітичний пакет світового рівня показує, який вміст є найкращим, і підкаже вам, що робити далі. Ми навіть повідомляємо вам, скільки ваш вміст коштує вашому бренду.
Aligned
alignedup.com
Команди продажів — простіше кажучи, ALIGNED — це кімната цифрових продажів — платформа для співпраці вашої команди та ваших покупців. Це дозволяє організовувати складні угоди, підвищувати залученість покупців і скорочувати час отримання вартості. як? Aligned спрощує спілкування з клієнтами, контент, процеси та інструменти в одному персоналізованому робочому просторі (так, справді). Більше не потрібно ганятися за електронними листами тиждень за тижнем – лише одне посилання, що веде до однієї цифрової кімнати, керує ними всіма. Ви також отримуєте доступ до ніколи раніше не баченої інформації, виявляючи сліпі зони на шляху клієнта, що зрештою допомагає вам отримати більше контролю, залучити всіх зацікавлених сторін, підвищити ефективність і... швидше закрити більше угод. Наш інструмент прекрасний, простий у використанні та має безкоштовну пробну версію, без використання кредитної картки чи пробного періоду – зареєструйтеся в Aligned сьогодні та переконайтеся самі.
Content Launch
contentlaunch.com
Найпростіший спосіб спланувати та замовити ЧУДОВИЙ вміст ПЛАТФОРМА КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГУ ДЛЯ АГЕНТСТВ ТА МАЛОГО І СЕРБНОГО ПІДПРИЄМСТВ Content Launch – це спрощена платформа для пошуку та розповсюдження вмісту.
FORTVISION
fortvision.com
Збільште продажі, отримайте більше підписок на електронні листи та покажіть своїй аудиторії динамічний, персоналізований вміст за допомогою платформи автоматизації маркетингу та веб-персоналізації FORTVISION. FORTVISION — це найрозумніший спосіб покращити рівень залученості та конверсії в одному місці. Привертайте увагу користувачів за допомогою персоналізованої автоматизації та збільшуйте продажі за допомогою налаштованих динамічних елементів на сайті, електронної пошти, SMS, WhatsApp, реклами та цільових сторінок. FORTVISION — це універсальний магазин для покращення всіх ваших продажів і маркетингових конверсій за допомогою внутрішніх і зовнішніх джерел даних, включаючи зовнішнє програмне забезпечення CRM. За допомогою нашого плагіна дані збираються, аналізуються та сегментуються на основі геолокації користувача, джерела трафіку, поведінки в Інтернеті, історії покупок тощо. Використовуючи автоматизацію багатоканального маркетингу та веб-персоналізацію, FORTVISION пропонує рішення щодо залишення кошика, оптимізацію конверсії та розумну аналітику. Веб-персоналізація: залучайте потенційних клієнтів і збільшуйте конверсії за допомогою програмного забезпечення для веб-персоналізації FORTVISION. Персоналізація веб-перегляду та покупок ваших відвідувачів значною мірою вплине на ваші прибутки. За допомогою FORTVISION ви можете персоналізувати будь-який елемент або вміст. Додайте або замініть елементи відповідно до профілю відвідувача або взаємодії з сайтом. Рекомендуйте відвідувачам продукти та вміст на основі їхніх уподобань перегляду. Дані: за допомогою FORTVISION усі ваші дані підключаються, керуються в одному місці та дозволяють створювати автоматизовані засоби відповідно. Наша платформа даних використовує внутрішні та зовнішні джерела даних, що дозволяє вам використовувати її для отримання точнішої інформації та прийняття розумніших рішень. Перетворюйте дані на сегментацію, розподіляйте користувачів у попередньо визначені аудиторії на основі взаємодії користувача з сайтом і націлюйтеся на потрібну аудиторію в потрібний час. Потім почніть залучати своїх користувачів, показуючи персоналізований вміст на основі їхнього сегменту. Автоматизація маркетингу: залучайте свою аудиторію, сприяйте продажам і покращуйте утримання клієнтів за допомогою маркетингових кампаній електронною поштою, SMS і WhatsApp. Коли ви налаштовуєте автоматизовані кампанії, FORTVISION працює для вас навіть у неробочий час. Створюйте потоки автоматизації привітальної електронної пошти, автоматизовані SMS-повідомлення про залишення кошика, індивідуальні
Serpstat
serpstat.com
Serpstat виділяється як комплексний набір інструментів для оптимізації пошукових систем, що дає вам можливість ефективного контролю над видимістю в Інтернеті. Ключовий актив для зацікавлених підприємств, які прагнуть підвищити рейтинг і зміцнити комерційний слід онлайн. Завдяки потужному арсеналу, який налічує понад 50 потужних інструментів, Serpstat вирішує наступне: 🔍 Статистика конкурентів: розпізнавайте та оцінюйте ключових гравців на вашому ринку. 📊 Стратегія вмісту: оцінюйте та створюйте – отримуйте високоякісний контент, орієнтований на рейтинг. 🚀 Комплексний нагляд за SEO: комплексні інструменти для забезпечення першорядної позиції в Google. 🌐 Аналіз ринку та розвідка: зануртеся у свій домен і перейміть найкращі галузеві практики від лідерів. 💡 Реклама та платний пошук Intel: отримуйте інформацію від конкурентів, щоб удосконалити свої платні кампанії. ✍️ Створення та аналіз вмісту за допомогою штучного інтелекту: легко створюйте або переробляйте статті, створюйте мета-теги, уточнюйте граматику й орфографію та вилучайте ключові слова з тексту. Цілісна платформа SEO, яка містить усе необхідне для надійного маркетингового розширення. Гаряче оновлення: розкрийте потужну статистику SEO за допомогою плагіна Serpstat ChatGPT! 🔍 Відкрийте для себе цільові ключові слова SEO та порівняйте їх між регіонами. 📊 Аналізуйте ключові показники SEO та дані про зворотні посилання домену. ✍️ Використовуйте дані SEO та синергію ChatGPT для створення ефективного контенту та стратегій оптимізації. Оновіть свою гру SEO за допомогою ChatGPT сьогодні!
Tagshop
tagshop.ai
Tagshop — це соціальна комерція, придатний для покупок UGC і візуальна торгова платформа для брендів електронної комерції та онлайн-магазинів, щоб активувати створений користувачами вміст або соціальний вміст брендів, позначаючи продукти та публікуючи доступні для покупок галереї на своєму веб-сайті, щоб підвищити коефіцієнт конверсії, збільшити продажі, побудувати соціальні мережі. довіра, взаємодія та безперебійний досвід покупок.
OneMob
onemob.com
OneMob-це найвища платформа "все в одному" для створення, обміну та відстеження красивих мікросів за лічені секунди! Незалежно від того, що ви в продажах, маркетинг, успіх клієнтів чи творця вмісту, Onemob має все необхідне для підвищення роботи та привернення більшої уваги, залучення та відповідей. Завдяки потужному виробнику мікросайту OneMOB, завантажувачем вмісту та функціями управління ви можете легко створити приголомшливі, індивідуальні мікросайти, які демонструють ваш бренд та вміст професійним та захоплюючим способом. Ви отримаєте доступ до широкого спектру шаблонів та параметрів тегів, щоб налаштувати ваші мікросайти, щоб відповідати вашому бренду та орієнтуватися на вашу аудиторію. Але це ще не все - Onemob укомплектований функціями, які допоможуть вам створити, ділитися та відстежувати свій вміст, як професіонал. Ви можете створити відео в ході з мобільним, веб-рекордером Onemob та екраном та використовувати вбудований Teleprompter та інструменти редагування відео, щоб вдосконалити ваш вміст. Плюс до того, за допомогою відео затверджень та відстеження взаємодії ви можете точно побачити, як ваша аудиторія взаємодіє з вашим вмістом, і відповідно коригує свою стратегію. OneMob безперешкодно інтегрується зі своїм існуючим технологічним стеком, включаючи інтеграцію CRM для Salesforce, Dynamics, HubSpot тощо, та інтеграцію вмісту із Zoom, Google Drive, Box та Dropbox. З рідним плагіном для Gmail, Outlook, Salesloft, Outreach, Salesforce та Insidesales ви можете легко створювати та ділитися вмістом прямо з улюблених інструментів електронної пошти та продажів. І найкраща частина - ви можете розпочати роботу з OneMob безкоштовно! Його безкоштовний план пропонує доступ до багатьох його основних функцій, тому ви можете спробувати OneMob без ризику та подивитися, як він може трансформувати вашу вмістну гру.
IO Technologies
public.iotechnologies.com
Покращуйте свій вміст, збільшуйте читацьку аудиторію та дохід за допомогою аналітики вмісту в реальному часі. Найбільш інноваційні інформаційні панелі для швидших і кращих рішень.
Addlly AI
addlly.ai
Addlly AI — це найдосконаліший автор AI, генератор публікацій у соціальних мережах і маркетинговий інструмент. Перетворіть свій веб-сайт, блоги та присутність у соціальних мережах за допомогою ШІ.
Connatix
connatix.com
Connatix - це компанія з відеотехнологічних технологій, яка впорядковує світові історії з легкими, розширенням можливостей та надихаючими рішеннями. Через фірмову платформу повного стеку, Connatix допомагає видавцеві доставити, монетизувати, аналізувати та створювати відео, надаючи рекламодавця з преміум-інвентарем відео та точним глибоким контекстним націлюванням ™. Сидячи на передньому плані інновацій, Connatix використовує потужність ШІ для оптимізації доходу та забезпечення релевантності, ефективності та масштабу в різних кампаніях. В даний час Connatix працює з 350+ групами видавців на тисячах сайтів та провідних брендів та агентств. Бізнес, що підтримує приватний капітал, був включений у список 5000 компаній, що швидко швидко зростає, і два роки поспіль назвав програмним гравцем Adexchanger. Заснований у 2014 році, Connatix знаходиться в штаб-квартирі в Нью-Йорку і продовжує розширювати свій глобальний слід з офісами в Лондоні, Клуй-Напоці та Тель-Авіві.
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