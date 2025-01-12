Магазин вебзастосунків
Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.
Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.
Програмне забезпечення для контент-маркетингу - Найпопулярніші застосунки - Польща
«Програмне забезпечення для маркетингу контенту» відноситься до категорії програмних засобів і платформ, призначених для допомоги компаніям у плануванні, створенні, публікації, розповсюдженні та аналізі контенту для маркетингових цілей. Контент-маркетинг — це стратегічний маркетинговий підхід, зосереджений на створенні та розповсюдженні цінного, релевантного та узгодженого контенту для залучення й утримання чітко визначеної аудиторії, що зрештою спонукає до прибуткових дій клієнтів.
Запит на новий застосунок
Patreon
patreon.com
Patreon — це платформа для членства, яка спрощує отримання грошей художниками та творцями. Тисячі музикантів, подкастерів, розробників відеоігор, творців коміксів та інших отримують зарплату на Patreon. Завдяки постійному фінансуванню вони можуть витрачати більше часу на залучення своїх шанувальників в інтерактивний спосіб і продовжувати наповнювати Інтернет прекрасними речами, які подобаються мільйонам людей.
Kajabi
kajabi.com
Kajabi — це комплексна платформа, яка допомагає творцям і підприємцям будувати успішний онлайн-бізнес, надаючи прості рішення, щоб перетворити свої пристрасті, навички та досвід у різноманітні джерела доходу. За допомогою Kajabi будь-хто може створювати збагачувальні онлайн-курси, пропонувати ексклюзивне членство, розвивати процвітаючу спільноту, створювати безкоштовні або передплачені подкасти, розробляти персоналізований коучинг і багато іншого. Завдяки Kajabi вони також мають доступ до надійної аналітики, безперебійних інструментів продажу та маркетингу, простих варіантів оплати та неперевершеного обслуговування клієнтів, освіти та спільноти.
Ahrefs
ahrefs.com
Ahrefs Pte. Ltd. – компанія, що займається розробкою програмного забезпечення та розробляє онлайн-інструменти для оптимізації пошукових систем та безкоштовні навчальні матеріали для професіоналів маркетингу. Універсальний набір інструментів Ahrefs SEO може допомогти вам у: - Дослідженні конкурентів: розкрийте органічні ключові слова ваших конкурентів, стратегії зворотних посилань і ключові слова PPC - Побудова посилань: знайдіть найпотужніші можливості зворотних посилань у вашій ніші - Дослідження ключових слів: отримайте максимум релевантних ідей щодо ключових слів і подивіться, як важко буде отримати рейтинг - Аудит веб-сайту: знайдіть, які проблеми з SEO є на вашому веб-сайті, і дізнайтеся, як їх виправити - Дослідження вмісту: знайдіть найпопулярніший вміст на будь-яку тему та знайдіть найкращі ідеї для свого власного вмісту - Відстеження рейтингу: відстежуйте свій пошуковий рейтинг разом із рейтингом своїх конкурентів - Моніторинг згадок: отримуйте сповіщення електронною поштою кожного разу, коли ви або ваш бренд згадуєтеся в Інтернеті. База даних Ahrefs містить понад 11 мільярдів ключових слів і понад 400 мільярдів проіндексованих сторінок. Саме тому Ahrefs може забезпечити максимальну точність даних для своїх користувачів.
SEMrush
semrush.com
Semrush — це провідна платформа SaaS для управління видимістю в Інтернеті, яка дозволяє компаніям у всьому світі проводити оптимізацію пошукових систем, оплату за клік, контент, соціальні медіа та конкурентоспроможні дослідницькі кампанії та отримувати вимірні результати від онлайн-маркетингу. Semrush пропонує компаніям аналітику та рішення для створення, керування та вимірювання кампаній у різних маркетингових каналах. Semrush із понад 87 000 клієнтів, що платять. Semrush у цифрах: - 808 млн профілів доменів для настільних комп'ютерів і 32,1 млн профілів доменів для мобільних пристроїв - Понад 43 трильйони зворотних посилань і понад 25 мільярдів URL-адрес, що скануються в середньому на день - Понад 24,3 мільярда ключових слів і 20 мільйонів ідей для одного ключового слова - 30% компаній зі списку Fortune 500 використовують Semrush як основний маркетинговий інструмент
ContentStudio
contentstudio.io
Оновіть свою стратегію соціальних медіа та вмісту за допомогою ContentStudio – найефективнішої потужності для компаній, агентств і маркетологів. Оптимізуйте процес створення вмісту та розширте свою присутність в Інтернеті. ContentStudio — це не просто ще один інструмент; це комплексне рішення для просування контент-маркетингу на всіх соціальних платформах і платформах блогів. Відвідайте наш веб-сайт: https://contentstudio.io Чому варто вибрати ContentStudio? Ось чому: пришвидште створення контенту: створюйте якісний контент до 10 разів швидше за допомогою штучного інтелекту, гарантуючи, що ваші канали соціальних мереж завжди заповнені цікавими публікаціями. Платформа «все в одному»: попрощайтеся з жонглюванням кількома інструментами. ContentStudio об’єднує все під одним дахом, від пошуку вмісту до публікації. Відкрийте для себе популярний вміст: будьте попереду. Використовуйте наші розширені алгоритми, щоб розкривати популярні теми, які резонують із вашою аудиторією. Безпроблемна співпраця команди: легко плануйте та реалізовуйте свою контент-стратегію. Безпроблемно співпрацюйте зі своєю командою або клієнтами на платформі. Просте планування: автоматизуйте свій календар вмісту. Заплануйте дописи заздалегідь і підтримуйте постійну присутність в Інтернеті без клопоту. Прониклива аналітика: приймайте обґрунтовані рішення за допомогою звітів із білими мітками. Глибоко зануртеся в змістовну аналітику, щоб зрозуміти, що працює, і вдосконалити свою стратегію. Уніфікована папка "Вхідні": керуйте всіма своїми взаємодіями в одному місці. Відповідайте на коментарі та повідомлення на різних каналах, не пропускаючи жодного моменту. ContentStudio — це більше, ніж просто інструмент; це ваш партнер у цифровій досконалості. Змініть свою стратегію в соціальних мережах і відчуйте зростання, як ніколи раніше. Скористайтеся можливостями ContentStudio і дозвольте вашому вмісту говорити за все.
TextCortex
textcortex.com
TextCortex поєднує вдосконалені алгоритми NLG із перевіреними маркетинговими методами, щоб створити найкраще програмне забезпечення для копірайтингу зі штучним інтелектом. Наші алгоритми штучного інтелекту, навчені мільярдам рядків тексту, допомагають маркетологам, підприємцям електронної комерції та копірайтерам щодня робити більше зі своїм вмістом. За даними DT2 Invest і Європейської комісії, TextCortex є одним із 200 найгарячіших європейських стартапів на ранній стадії штучного інтелекту. Завдяки нашому прикладному та цілеспрямованому підходу ми скорочуємо не лише час обчислень, але й наш вплив на навколишнє середовище.
Bitly
bitly.com
Bitly — це служба скорочення URL-адрес і платформа керування посиланнями. Компанію Bitly, Inc. було засновано в 2008 році. Вона є приватною і розташована в Нью-Йорку. Bitly є провідною глобальною компанією SaaS, яка пропонує комплексну платформу, створену для того, щоб кожна частина інформації, якою ділиться онлайн, могла зв’язатися з ключовою аудиторією та викликати активну дію. Універсальна платформа підключень Bitly дає змогу понад 5,7 мільйонам активних користувачів щомісяця та понад 500 000 клієнтів у всьому світі – людям, впливовим особам, брендам і компаніям будь-якого розміру – використовувати фірмові посилання, спеціальні QR-коди та рішення для посилань у біографії. як надійну платформу для залучення аудиторії та надання важливих повідомлень, інформації та досвіду. Bitly пишається тим, що отримав сертифікат ™ від Great Place to Work®, всесвітнього авторитету в області культури робочого місця та досвіду співробітників, який підтвердив найкращий дохід на ринку, утримання співробітників і збільшення інновацій.
Similarweb
similarweb.com
Продавайте розумніше завдяки 360° цифровій статистиці про електронну комерцію, потенційних видавців і рекламодавців. Завдяки унікальним даним трафіку та залученості Similarweb ви отримуєте повну видимість кожної частини цифрової стратегії та ефективності потенційного клієнта, що дає вам змогу знаходити нові можливості та створювати презентації, які виграють. - Знайдіть потенційних клієнтів, які відповідають вашому ідеальному профілю клієнта, в базі даних Similarweb із понад 100 мільйонів веб-сайтів - Покращуйте якість свого каналу та визначте пріоритетність охоплення, додаючи більше релевантних точок даних до потенційних клієнтів за допомогою Lead Enrichment - Стежте за своїми обліковими записами, щоб бути в курсі нових і вищих продажів. можливості зі сповіщеннями - Глибоке занурення в цифрову ефективність і стратегію ваших потенційних клієнтів, щоб краще зрозуміти, як ваше рішення може допомогти - Покращте реакцію клієнтів за допомогою статистичних даних унікальні для вашого клієнта, підкріплені надійними даними. Звертайтеся безпосередньо до тих, хто приймає рішення, за допомогою їхньої прямої контактної інформації
RELAYTO
relayto.com
Як ти задовольняєшся в 100 разів? RELAYTO — це платформа інтерактивного досвіду №1, яка перетворює ваш статичний вміст (PDF-файли, MP4-файли, зображення) на захоплюючий інтерактивний досвід, дозволяючи глядачам обирати власний шлях і самоосвіту. Ознайомтеся з нашим власним досвідом купівлі на основі RELAYTO, який розпочався як звичайна презентація. >> https://rla.to/pitch << Просто імпортуйте свої PDF-файли та презентації (і додайте допоміжний вміст, текст, веб-/соціальний вміст, зображення, відео та аудіо) у наш інтуїтивно зрозумілий конструктор, щоб призначити інтерактивні елементи та опублікувати вашій команді для миттєвого перегляду на настільних і мобільних екранах. З RELAYTO ви можете створювати необмежену кількість загальнодоступних і приватних інтерактивних інтерфейсів, оснащених захистом, дозволами та керуванням користувачами, щоб контролювати, хто має доступ до вашого вмісту. Показники дають уявлення про 360 цифрову мову тіла, активність і наміри, узагальнюючи, коли та де глядачі проводили свій час, тож ви можете визначити пріоритети своїх зусиль з охоплення... і продовжувати вдосконалювати свій контент. Від електронних книг і офіційних документів до презентацій і пропозицій RELAYTO — це найпростіший спосіб зробити ваш наявний вміст захоплюючим і проникливим. https://relayto.com/showcase
Showpad
showpad.com
Showpad — це провідна у світі операційна система Enablement Operating System (eOS™), яка об’єднує відділи продажів і маркетингу навколо ефективної взаємодії з покупцями, одночасно генеруючи інформацію, необхідну для постійного підвищення коефіцієнтів конверсії. Висновок: продавці закривають більше угод швидше за допомогою Showpad. Основний механізм Sales Content Management Showpad дає змогу командам із доходів створювати єдине місце для пошуку, керування й розповсюдження важливого вмісту в масштабі. Для маркетологів Showpad об’єднує команди навколо найновішого контенту бренду з правильним керуванням, щоб покращити сприйняття контенту, і надає статистичні дані з нижньої частини послідовності, щоб команди могли інвестувати більше в правильний контент. Практикуючі спеціалісти з удосконалення використовують платформу для досягнення міжфункціонального узгодження та створення масштабованих цільових навчальних кампаній. Продавці мають доступ до всіх потрібних ресурсів, щоб позиціонувати себе як надійних порадників для сучасних команд закупівель. Команди закупівель отримують вигоду від продавців, які краще підготовлені до розуміння їхніх унікальних проблем і підключають їх до правильного рішення у своєму портфоліо. Співпрацюючи з організаціями будь-якого розміру та рівня зрілості в більш ніж 50 країнах, Showpad підтримує стратегічне узгодження та ефективність команд з доходів. Від малих і середніх підприємств до корпоративних брендів, таких як Dow, GE, Honeywell, Johnson & Johnson і Coca-Cola EuroPacific Partners, Showpad є перевіреним прискорювачем прибутку. Showpad з подвійними штаб-квартирами в Чикаго, штат Іллінойс, і Генті, Бельгія, обслуговує різноманітну робочу силу з усього світу.
Hubilo
hubilo.com
Створюйте кращі події, які принесуть реальний дохід. Кожна подія — це можливість збільшити дохід — незалежно від того, де вона відбувається. Пріоритезуйте конвеєр з єдиної платформи за допомогою вебінарів, вечірок перегляду, демонстрацій, конференцій і особистих заходів, які перетворюють.
Allego
allego.com
Allego є провідним постачальником сучасного програмного забезпечення для отримання прибутку. GO, сучасна платформа Allego Revenue Enablement, об’єднує команди з продажів, підтримки та маркетингу, щоб забезпечити досвід, який шукають покупці B2B — на єдиній комплексній платформі. Завдяки своїй запатентованій технології платформа GO гарантує, що відділи доходів підбирають потрібний вміст, готові команди продажів впевнено перемагати та взаємодіяти з покупцями належним чином у потрібний час для швидшого циклу продажів і збільшення прибутку. Allego є надійним вибором для однієї чверті компаній, що входять до рейтингу Dow Jones Industrial Average, 5 із 15 найбільших банків США, 4 із 8 найбільших страхових компаній, 4 із 5 найбільших світових компаній із виробництва медичного обладнання, 6 із 10 найбільших компаній з управління капіталом, 5 з 5 найбільших компаній з управління активами та багато інших глобальних підприємств. Дізнайтеся більше про можливість отримання прибутку, яка завойовує продавців і покупців на Allego.com. Майже 1 мільйон професіоналів використовують Allego, щоб революціонізувати спосіб навчання, навчання, співпраці та продажу, чи то для надання зворотного зв’язку один одному через асинхронне відео, чи для вдосконалення своїх навичок за допомогою інструктажу на основі ШІ та однорангової співпраці. Дізнайтеся більше про Allego та рух, який ми створюємо, на allego.com.
CIPIO.ai
cipio.ai
CIPIO.ai виконує місію демократизації візуального контенту, унікальним чином поєднуючи силу бренд-спільнот і генеративний штучний інтелект. Платформа VisualGPT, яка очікує на патент, дозволяє брендам шукати, відкривати, керувати, створювати, відновлювати, поширювати та співпрацювати з візуальним вмістом у масштабі. Бренди тепер можуть розгортати візуальний вміст у платній рекламі, клієнтському досвіді покупки, взаємодії з веб-сайтами та кампаніях у соціальних мережах за невелику частку часу та грошей.
Tagshop
tagshop.ai
Tagshop — це соціальна комерція, придатний для покупок UGC і візуальна торгова платформа для брендів електронної комерції та онлайн-магазинів, щоб активувати створений користувачами вміст або соціальний вміст брендів, позначаючи продукти та публікуючи доступні для покупок галереї на своєму веб-сайті, щоб підвищити коефіцієнт конверсії, збільшити продажі, побудувати соціальні мережі. довіра, взаємодія та безперебійний досвід покупок.
Smint.io
smint.io
Портал вашого бренду, медіа-центр, прес-портал, портал купівлі вмісту для Aprimo, Box, Bynder, CELUM, Cloudinary, Google Drive, Picturepark, SharePoint/OneDrive, Tenovos, Thron, DAM/Digital Asset Management та багато джерел. Підприємства процвітають, коли живе їх вміст. Активуйте свій контент зараз!
Live Center
livecenter.com
Live Center — це гнучке рішення для ведення блогів у прямому ефірі, яке приваблює аудиторію, залучає читачів і дає можливість редакційним командам миттєво й ефективно висвітлювати новини в прямому ефірі. Завдяки інтеграції з іншими новинними технологіями Live Center спрощує робочі процеси. Користувачі мають повний контроль над дизайном свого блогу в прямому ефірі та можуть створювати власні візуальні елементи дописів і елементи, такі як табло, лічильники результатів виборів тощо. Стрічки новин Live Center легко вбудовуються в статті, новинні портали, програми або на головні сторінки. Ключові особливості: * Повністю настроюваний дизайн блогу * Автоматизація соціальних мереж для пошуку та публікації вмісту * Легко створюйте власні візуальні ефекти та елементи публікації, щоб збільшити залучення читачів * Швидко створюйте інтерактивні діаграми та графіки безпосередньо в редакторі * Інтуїтивно зрозумілий інтерфейс із адаптивним редактором, який забезпечує попередній перегляд публікацій у реальному часі * Стороння інтеграція зі спортивними даними, ринковими даними тощо * Автоматичне додавання тегів до публікацій на основі вмісту, пріоритетності та категоризації публікацій * Автоматичний підсумок блогу в прямому ефірі, щоб надати читачам інформаційну панель із найбільш висвітлюваними темами у ваших публікаціях у блозі в режимі інформаційної панелі. * Публікація дописів у режимі реального часу для сотень тисяч читачів через спеціальні канали * Інтеграція з існуючою CMS і будь-якою медіа-бібліотекою або системою * Підтримує стратегії монетизації
MavSocial
mavsocial.com
MavSocial — це рішення для керування соціальними мережами для компаній із кількома місцезнаходженнями та профілями. Керуйте всіма своїми публікаціями, рекламою, залученням, оглядами та звітами з однієї централізованої платформи MavSocial надає унікальну можливість для компаній, які працюють у кількох місцях, швидко та легко створювати географічно орієнтовану рекламу Facebook. MavSocial підтримує Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, LinkedIn, Google Business Profiles і Tumblr.
Curatora
curatora.io
Curatora дозволяє клієнтам знаходити, курувати та поширювати першокласний релевантний вміст, який ваша цільова аудиторія хоче прочитати — зараз.
Walls.io
walls.io
Walls.io — це комплексне рішення для соціальних стін, яке дозволяє збирати, курувати та відображати вміст у стрічці, яку легко налаштувати. Ви можете збирати вміст із кількох платформ соціальних мереж або дозволити своїй аудиторії публікувати вміст безпосередньо на вашій стіні. Ви також можете додавати власні публікації до каналу та створювати приємне поєднання вмісту вашої аудиторії та вмісту вашого бренду. Соціальна стіна — це чудовий спосіб використати потужність контенту, створеного користувачами, і залучити свою аудиторію. Ви можете використовувати його на приватних і громадських заходах, на своєму веб-сайті або в магазинах чи офісах. Можливості безмежні!
SocialWeaver
socialweaver.com
SocialWeaver дозволяє легко планувати нескінченний контент, підвищувати залученість і слухати враження клієнтів про вас і ваших конкурентів.
Quuu
quuu.co
Quuu — це джерело номер один якісного контенту, яким ви можете ділитися в соціальних мережах на автопілоті. Керування вмістом виділяє вас серед маси в соціальних мережах. Це спосіб забезпечити цінність і послідовність для ваших підписників. Однак виконання цього належним чином займає багато часу, тому автоматизація за допомогою Quuu повертає вам дорогоцінний час для роботи над іншими речами. Quuu — це єдиний інструмент, який збирає вміст у понад 500 категоріях інтересів, тобто у вас завжди будуть відповідні публікації, якими ви можете поділитися зі своєю аудиторією на Facebook, LinkedIn і Twitter.
FeedOtter
feedotter.com
FeedOtter збільшує відвідуваність веб-сайту для понад 200 B2B-компаній шляхом автоматизації електронної пошти блогів, новин і RSS, які доставляються за допомогою наявного програмного забезпечення автоматизації маркетингу, такого як Marketo, Pardot або Eloqua.
Vable
vable.com
Vable — це платформа керування інформацією, яка дозволяє збирати, фільтрувати та надавати налаштований вміст людям, яких ви підтримуєте. За допомогою Vable інформаційні професіонали можуть контролювати нескінченні джерела та створювати індивідуальну базу даних усіх новин та інформації, які потрібні вашій організації.
SpidWit
spidwit.com
Spidwit знаходить і впорядковує вміст в Інтернеті. Він шукає серед тисяч найкращих сайтів, щоб надати галузеві високоякісні новини, відео, зображення та цитати, заощаджуючи час та енергію.
Re4m
re4m.io
Re4m — це хмарна креативна платформа, яка дозволяє командам брендів, дизайнерам і місцевим маркетологам планувати, створювати та публікувати надихаючий, ефективний контент і креативні кампанії в масштабі. Створений командою досвідчених маркетологів, Re4m спрощує відключені та громіздкі творчі процеси виробництва від початкової ідеї до публікації та просування вмісту. В основі Re4m лежить механізм візуальної співпраці, який дає змогу компаніям, командам і окремим особам надавати інтерактивні відгуки в режимі реального часу щодо всіх типів вмісту (цифрове відео, PDF-файли, зображення, живі веб-сайти, файли дизайну тощо). Після того, як вміст буде правильним, сумісним і схваленим, Re4m забезпечує замкнуті процеси для публікації вмісту в сторонніх рішеннях.
EasyContent
easycontent.io
EasyContent — це провідна платформа для роботи з контентом, яка пропонує автоматизовані робочі процеси, співпрацю в режимі реального часу та вдосконалене керування контентом для ефективної оптимізації процесів контенту. Ми зосереджуємось на досвіді користувачів, що дозволяє просто та ефективно використовувати платформу. Налаштування під конкретні потреби користувачів є одним із головних аспектів, що сприяє більшій залученості користувачів. Ми пропонуємо інструменти SEO, які допомагають користувачам покращити видимість їх вмісту в пошукових системах. Платформа підтримує різні формати контенту. Крім того, підтримка клієнтів і доступність навчальних ресурсів дозволяють користувачам легко вирішувати проблеми та вдосконалювати свої навички письма. Платформа ідеально підходить для команд, які працюють над одним проектом, оскільки дає їм змогу керувати всіма кроками в одному місці.
Blogely
blogely.com
Blogely — це всебічні дослідження, безперебійний досвід написання, всеохоплююча організація повного вмісту, проста пошукова оптимізація на сторінці для нетехніків, зручний доступ до сканера плагіату та, звичайно, легка публікація на CMS (WordPress, Ghost, Medium, тощо) платформи. Це допомагає блогерам органічно збільшувати трафік на веб-сайті, організовуючи вміст блогу та ефективніше оптимізуючи пошук.
Fugo
fugo.ai
Fugo — це інтелектуальне хмарне програмне забезпечення для керування вмістом Digital Signage (CMS), яке дозволяє компаніям будь-якого розміру легко дистанційно керувати вмістом для малих і великих мереж екрану. Завдяки сучасному та зручному інтерфейсу користувача легко керувати 1 або 100 екранами.
Juicer
juicer.io
Juicer — це популярний інструмент агрегації в соціальних мережах, який дає змогу компаніям і окремим особам безперешкодно підбирати та демонструвати вміст соціальних мереж на своїх веб-сайтах. Він легко отримує вміст із різних соціальних облікових записів, зокрема Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn, X/Twitter, YouTube тощо. Завдяки простим налаштуванням і параметрам налаштування соціальні стіни Juicer дозволяють користувачам демонструвати підібраний, брендований і створений користувачами вміст на своїх веб-сайтах. Інструмент надає модераційні фільтри для контролю вмісту та містить розширену панель аналітики для аналізу соціальної активності в реальному часі, що робить його комплексним рішенням для централізації та підвищення видимості бренду на різних платформах. Переваги соковижималки: - Встановлене та надійне рішення з десятирічним досвідом роботи в галузі - Повна інтеграція з 15+ платформами соціальних мереж - Просте налаштування каналів і облікових записів, що забезпечує інтуїтивно зрозуміле та швидке керування - Повний контроль над вмістом за допомогою параметрів модерації та фільтрації - Індивідуальний дизайн для гармонії з унікальною естетикою бренду - Вибір попередньо розроблених тем, що забезпечує послідовний і привабливий вигляд стрічки - Ручне керування з автоматичним оновленням вмісту, що підвищує ефективність - Розширені інструменти аналітики для відстеження взаємодії користувачів і продуктивності каналу - Універсальні плани для компаній і окремих осіб і модель ціноутворення за принципом оплати для корпоративного плану - Настроювані віджети та підтримка API для бездоганної інтеграції з іншими веб-сайтами та програмами
EX.CO
ex.co
EX.CO — це відзначена нагородами платформа для відеотехнологій, яка дає змогу видавцям володіти своїм відеоконтентом і стратегіями монетизації для отримання максимального прибутку.
Automata
byautomata.io
Платформа збагачення вмісту Automata допомагає маркетологам перетворювати такий вміст, як дописи в блогах, офіційні документи, вебінари та тематичні дослідження, у кілька частин додаткового вмісту для перепрофілювання та розповсюдження між кількома каналами в різних форматах.
Practina
practina.com
Practina — це інструмент маркетингу в соціальних мережах зі штучним інтелектом, який допомагає компаніям створити сильну присутність на багатьох платформах і збільшити охоплення. Practina охоплює всі аспекти маркетингу в соціальних мережах, від автоматичного створення дописів до їх планування, створення розумних рекламних кампаній і націлювання на вашу ідеальну аудиторію. Practina автоматизує соціальний маркетинг для бізнесу, а також забезпечує перевірені результати. Practina продовжує допомагати компаніям досягати успіху, орієнтуючись на потрібну аудиторію та створюючи справжнє залучення, оскільки соціальні мережі змінюють наше життя.
The Juice
thejuicehq.com
Більше охоплення, менше роботи. Припиніть витрачати долари на застарілі платформи синдикації вмісту та тьмяні кампанії. Завдяки аудиторії зацікавлених професіоналів із продажу та маркетингу The Juice показує ваш вміст потрібним людям у потрібний час. Знайдіть охоплення та резонанс, розповсюджуючи свій вміст на The Juice.
UpContent
upcontent.com
Створюйте довіру та поглиблюйте стосунки за допомогою підібраного вмісту. Кращий спосіб знаходити, співпрацювати та розповсюджувати відповідний сторонній вміст, який допомагає перетворити потенційних клієнтів на лояльних клієнтів. Запатентована технологія UpContent допомагає скоротити кількість часу, витраченого на пошук вмісту, у середньому на 65% і доступна як окрема програма, так і як головне джерело вмісту Hootsuite і потокове передавання. Пропозиції UpContent використовуються маркетологами в усьому світі для підтримки своїх зусиль у соціальних мережах, маркетингу електронною поштою та перетворення веб-сайтів, а також для підтримки створення оригінального вмісту. Ця технологія пропонує низку планів, розроблених для надання лише необхідних функцій за ціною, яка відповідає вашому бюджету.
Scoop.it
scoop.it
Scoop.it надає програмне забезпечення та технологію, щоб зробити публікацію вмісту набагато ефективнішою за часом і ефективнішою для маркетингу та обміну знаннями в межах підприємства. Ми також допомагаємо мільйонам професіоналів, маркетологів і офіцерів бізнес-аналітики з їх щоденним куруванням і моніторингом вмісту. - Scoop.it Enterprise використовується тисячами компаній для керування контентом для контент-маркетингу (включаючи пошукову оптимізацію, трафік і генерацію потенційних клієнтів) і бізнес-аналітики. Scoop.it Content Enterprise також допомагає ефективно ділитися вмістом в організаціях. - Сервіс кураторів Scoop.it допомагає мільйонам людей і професіоналів розвивати свої лідерські позиції онлайн. Це рішення дозволяє демонструвати досвід і генерувати трафік за допомогою інтегрованого соціального обміну. З моменту запуску сервісу в 2011 році 8 мільйонів користувачів щороку публікували десятки мільйонів одиниць контенту, щоб залучити сотні мільйонів читачів.
Paper.li
paper.li
За допомогою персональної маркетингової платформи Paper.li ви можете виконати роботу маркетингової команди самостійно та зі свого мобільного за лічені хвилини. Ви отримуватимете щоденний персоналізований вміст, оновлений веб-сайт, соціальне планування та простий інструмент для створення інформаційних бюлетенів.
Storylane
storylane.io
Storylane дозволяє командам B2B маркетингу та відділу продажів знімати їхній продукт і створювати захоплюючі демонстрації та огляди продуктів. Нижче наведено деякі випадки використання в маркетингу та продажах, у яких Storylane може допомогти вам. Маркетинг: огляди продукту – ви можете створити екскурсійний огляд свого продукту та вставити його на свій маркетинговий веб-сайт. Це допоможе стимулювати PLG і збільшити кількість потенційних клієнтів у вашій послідовності. (PS: Ви також можете вставити форму потенційного клієнта) Кампанії електронною поштою – надішліть огляд продукту у своїх кампаніях електронною поштою, щоб показати нові функції або конкретну схему продукту. Продажі: демо-залишки. Створіть керовану + клікабельну демонстрацію свого продукту, налаштовану для ваших потенційних клієнтів, і надішліть її їм як демонстраційну демонстрацію. Це допоможе вашому покупцеві-переможцю засвоїти ваш продукт і прискорити укладання угод. Демонстрації в прямому ефірі. Показуйте демонстрації Storylane під час викликів відкриття або на різних етапах POC. Ваші торгові представники можуть бути навчені дотримуватися послідовного демонстраційного потоку. Попередній продаж: розширте свої демонстраційні можливості, дозволивши вашій команді попереднього продажу створити нові демонстраційні версії за лічені хвилини. За допомогою Storylane ви зможете допомогти своїй команді з продажу надати персоналізований демонстраційний досвід кожному покупцеві без традиційних складнощів навколо створення кількох демонстраційних середовищ.
Tourial
tourial.com
Tourial дає змогу командам виходу на ринок створювати інтерактивні демонстрації та демонстраційні центри — і розповсюджувати їх де завгодно. Демо-центри дають вам можливість навчати своїх покупців швидше та краще, ніж будь-коли — від самого верху воронки до кінця. Це персоналізований центр вмісту, де ваші потенційні клієнти можуть знайти найважливішу інформацію, яка їм потрібна, поділитися зі своєю командою та надати вам дані про те, що їх цікавить. Вставляйте або діліться своїми інтерактивними демонстраціями в будь-якому каналі та швидше перетворюйте потенційних клієнтів, впливайте на конвеєр і прискорюйте цикли угод.
StoryScale
storyscale.com
Зробіть свій маркетинг і продаж продуктом орієнтованим. Створюйте піксельні демонстрації продукту без коду. Оптимізуйте свій демонстраційний досвід на всіх пристроях. Демонстрації StoryScale є кінематографічними, з анімованими переходами та масштабуванням. Завдяки найкращій у своєму класі відкритій веб-сторінці для маркетингу та персоналізованим демонстраціям для продажів StoryScale надає повне рішення для автоматизації демонстрацій для сучасних команд із доходів. • Огляди продукту веб-сайту з адаптивною доставкою та генеруванням потенційних клієнтів • Персоналізовані демонстрації продажів із безпечним обміном і вихідною доставкою • Керовані та нелінійні маршрути ознайомлення з продуктом • Без демонстраційної студії коду для редагування та налаштування екрана • Бібліотека посібників і взаємодій на екрані • Клонуйте живі додатки або використовуйте медіа-зйомки екрану • Демо-літика для відстеження взаємодії та демонстраційної ефективності • Контент для відео, електронних книг, блогів та інших засобів масової інформації Ми віримо, що люди заслуговують на кращий досвід цифрових покупок. Це проста філософія: продавайте так, як хочете купувати.
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Service — це хмарна уніфікована платформа обслуговування клієнтів на базі штучного інтелекту, яка забезпечує безперебійну взаємодію з клієнтами та агентами через 30+ цифрових, соціальних і голосових каналів, а також надає практичну та масштабовану статистику в реальному часі, усуваючи потребу в будь-якому іншому точковому рішенні. * Дозволяє клієнтам взаємодіяти з вашим брендом на бажаному каналі для стабільного досвіду бренду, що приносить задоволення клієнтам. * Надає агентам уніфіковане/360 перегляд клієнтів і рекомендує найбільш релевантні відповіді за допомогою потужності штучного інтелекту для підвищення продуктивності та досвіду агентів. * Надає значущу та дієву інформацію керівникам для стимулювання зростання та операційної досконалості * Допомагає керівникам розкрити можливості для зростання, трансформації та інновацій за допомогою статистичних даних контакт-центру в реальному часі, які масштабуються в межах підприємства.
Consensus
goconsensus.com
Consensus — це інтелектуальна демонстраційна платформа автоматизації, яка використовується провідними світовими компаніями для масштабування попередніх продажів, розширення команд продажів і покращення досвіду покупки. Команди передпродажних і технічних відділів продажів автоматизують повторювані демонстрації продуктів, що дозволяє їм перерозподіляти цей час на важливіші дії. Покупці отримують кращий досвід — той, який спрямовує їх за допомогою цифрових, інтерактивних і відеодемонстрацій на вимогу, адаптованих до того, що вони хочуть побачити. Це автоматично виявляє зацікавлених сторін і усуває некваліфіковані демонстрації, що, у свою чергу, значно скорочує цикли продажів на 29% до 68% і покращує показники закриття на 44%. Ось як це працює: -Представники надсилають клієнтам посилання на демонстраційну версію -Клієнти вибирають теми, які для них найбільш важливі -Consensus створює спеціальну демонстраційну версію з цих виборів і включає допоміжний вміст для кожної теми (попередньо вибраний представниками) -Клієнти діляться демонстраційний зв'язок з іншими зацікавленими сторонами -Представники отримують звіт про кожен перегляд, кожну акцію, пріоритети всіх зацікавлених сторін -І тепер представник знає всіх, хто бере участь у прийнятті рішення про купівлю. Покупці стали освіченішими та впевненішими, що значно полегшує просування та продаж за респ.
Navattic
navattic.com
Navattic дає змогу командам, які займаються виходом на ринок, миттєво створювати інтерактивні демонстрації продуктів. Ми допомагаємо сотням відділів продажів і маркетингу здійснювати ініціативи щодо зростання продажів і маркетингу на основі продукту: - Перетворюйте відвідувачів веб-сайту: залучайте більше кваліфікованих потенційних клієнтів за допомогою нового заклику до дії, який потенційні клієнти хочуть натиснути. - Залучайте та навчайте потенційних клієнтів: запропонуйте потенційним клієнтам індивідуальні кампанії, орієнтовані на продукт, і миттєво окупіть їх. - Надання повторюваних демонстрацій: дозвольте нетехнічним продавцям легко налаштовувати та надавати демонстрації в масштабі. Спробуйте Navattic самі на нашому веб-сайті: https://www.navattic.com/
InEvent
inevent.com
InEvent складається з професіоналів із проведення заходів та спеціалістів з аудіо/відео, які надихають розширювати межі вебінарів і технологій проведення заходів. Наш продукт забезпечує надзвичайний досвід для корпоративних компаній, надаючи їм можливість створювати особисті, віртуальні та гібридні події за допомогою програмного та апаратного забезпечення. Усе це підтримується цілодобовою службою підтримки клієнтів, яка на 100% складається з людей. Інтегрована платформа InEvent включає гостинність і житло, подорожі та логістику, веб-трансляцію, живу участь, плавну реєстрацію, динамічну мережу, надійну автоматизацію маркетингу, спеціальні веб-сайти та мобільні програми, аналітику в реальному часі, потужні маяки та понад 100 інших функцій для потужні інтерактивні та захоплюючі враження. Ми успішно обслуговували понад 50 000 подій і вебінарів із понад 2 мільйонами відвідувачів і понад 60 мільйонами хвилин потокової трансляції по всьому світу. Незалежно від того, чи проводите ви вебінар, віртуальну практичну зустріч чи подію, яка триває місяць, наше гнучке рішення допоможе втілити в життя вашу ідеальну подію.
Vestorly
vestorly.com
Механізм управління вмістом Vestorly дозволяє організаціям знаходити, фільтрувати та персоналізувати потрібний вміст для потрібної людини в потрібний час.
Seobility
seobility.net
Seobility — це універсальний інструмент SEO для кращого рейтингу веб-сайтів. Seobility забезпечує комплексний аудит SEO на сторінці, аналіз зворотних посилань і інструменти для створення посилань, а також відстеження рейтингу. Додаткові інструменти, такі як інструмент TF*IDF для оптимізації вмісту та інструмент дослідження ключових слів, доповнюють комплексне програмне забезпечення Seobility для пошукових систем. SEO-аудит на сторінці: скануються всі пов’язані сторінки веб-сайту, а помилки або проблеми з оптимізацією на сторінці збираються та чітко відображаються. Кожен аналіз містить детальну інформацію та поради щодо вирішення проблем та оптимізації. Для постійного перегляду веб-сайту та відстеження прогресу оптимізації можна запланувати регулярне сканування. Seobility надає детальний звіт після кожного сканування та сповіщає користувача у разі серйозних проблем. Аналіз зворотних посилань: докладні звіти про зворотні посилання на веб-сайтах, прив’язні тексти, домени переходів тощо. Крім того, регулярно оновлювані звіти про нові зворотні посилання та втрачені зворотні посилання дають практичне розуміння цієї частини позасторінки SEO. Аналіз конкурентів і рекомендації щодо створення посилань завершують цей модуль. Відстеження рейтингу: щодня оновлювані дані рейтингу Google для настільних і мобільних пристроїв для ваших ключових слів. Використовуйте розширені функції, такі як теги ключових слів, напр. для аналізу категорій або локалізованих результатів. Стежте за своїми конкурентами, відстежуючи їх ефективність. Програмне забезпечення Seobility SEO розроблено з чітким акцентом на якості та зручності використання. Seobility підходить як для SEO-професіоналів, так і для новачків.
Rebrandly
rebrandly.com
Rebrandly — це провідна на ринку платформа керування посиланнями, яка дозволяє користувачам брендувати та скорочувати власні URL-адреси. Rebrandly допомагає компаніям будь-якого розміру безпечно керувати та вимірювати залучення посилань, підвищувати впізнаваність бренду, підвищувати коефіцієнти конверсії та відстежувати розширену аналітику. Заснована в 2015 році зі штаб-квартирою в США, з офісами в Римі та Дубліні. Rebrandly обслуговує мільйони користувачів і глобальні бренди по всьому світу, включаючи Versace, Toyota, PayPal і Zillow. Для досвідчених користувачів і індивідуальних проектів Rebrandly є найдосконалішою та масштабованою платформою для керування посиланнями на ринку. Rebrandly надає чудовий набір API і підтримку експертів-інженерів для створення малих і великих проектів на основі посилань (SMS, транзакційні повідомлення, афілійовані особи та впливові особи, єдиний вхід, oAuth тощо). Інші важливі функції: * Конструктор UTM * Ретаргетинг посилань * Мобільні глибокі посилання * Умовна маршрутизація URL * Відкритий графічний елемент керування * ШІ за ребрендингом * Link Analytics * Настроювані звіти * Кілька місць, дозвіл і управління робочими просторами * Управління кількома доменними іменами За допомогою Rebrandly ви можете створювати та ділитися фірмовими посиланнями безпосередньо через розширення браузера під час серфінгу в Інтернеті. Потім вони зберігають його на вашій інформаційній панелі, де ви можете вимірювати результати за допомогою нашого найкращого у своєму класі набору інструментів. Ви можете зареєструвати нове доменне ім’я безпосередньо в Rebrandly, вибираючи з понад 2000 розширень – від .link до .shop і все між ними. Вони подбають про всі налаштування, що дозволить вам почати ділитися фірмовими посиланнями всього за кілька хвилин. Фірмове посилання запам’ятовується, вимовляється та повністю налаштовується. Завдяки фірмовому посиланню компанії підвищують впізнаваність свого бренду, оскільки назва бренду вбудована в посилання, навіть якщо ним поділяються інші. Вони підвищують довіру до посилань, і фактично фірмові посилання можуть допомогти збільшити рейтинг кліків до 39% у порівнянні зі звичайними короткими URL-адресами.
SE Ranking
seranking.com
SE Ranking — це надійний набір інструментів для пошукової оптимізації, який найкраще підходить для малих і середніх агентств і внутрішніх команд. Унікальні та розширені набори даних допомагають SEO-професіоналам розробляти та впроваджувати ефективні стратегії SEO. SE Ranking пропонує спеціальні інструменти для автоматизації всіх основних завдань SEO, включаючи дослідження ключових слів і конкурентів, створення й оптимізацію контенту, технічний аудит веб-сайтів, оптимізацію на сторінці, аналіз і моніторинг зворотних посилань, відстеження позицій, локальне SEO тощо. SE Ranking використовує технології ШІ та НЛП, щоб надати користувачам унікальну інформацію та рекомендації. Надання високоякісних і точних даних є одним із головних пріоритетів SE Ranking, і команда SE Ranking постійно розширює свої набори даних і вдосконалює алгоритми обробки даних, щоб надавати дані, на які користувачі можуть покластися. Команди можуть скористатися перевагами автоматизованого звітування SE Ranking, White Label і спільного управління проектами. Більшість планів передплати включають додаткові користувацькі місця для членів команди та необмежену кількість проектів для задоволення всіх потреб клієнтів. Агентський пакет SE Ranking, розроблений спеціально для малих і середніх маркетингових агентств, надає необмежену кількість звітів, віджет для створення потенційних клієнтів, WL і додаткові клієнтські місця, щоб допомогти агентствам краще представити свої результати.
SocialPilot
socialpilot.co
SocialPilot — це інструмент автоматизації маркетингу в соціальних мережах, який допомагає вам планувати й аналізувати свою маркетингову діяльність у соціальних мережах і таким чином підвищувати ефективність і охоплення соціальних мереж. 1) За допомогою SocialPilot ви можете підключити понад 9 соціальних мереж, таких як Facebook, Twitter, Instagram, Google My Business, LinkedIn, Pinterest, Tumblr, TikTok і VK. 2) Поділіться 500 публікаціями та підключіть понад 100 профілів лише за допомогою одного облікового запису SocialPilot. 3) Керуйте розмовами в соціальних мережах за допомогою Social Inbox. 4) Додайте до 10 членів команди у свій обліковий запис SocialPilot, щоб делегувати спільний доступ і планування за допомогою функції Team Collaboration. 5) Заплануйте 100 публікацій за раз, завантажуючи файл CSV за допомогою функції групового планування. 6) Створюйте персоналізовані публікації для окремих соціальних облікових записів одночасно, а також згадуйте інші профілі Facebook і Twitter для більшої взаємодії. 7) Проаналізуйте свою маркетингову діяльність у соціальних мережах за допомогою легкої аналітики та звітності в соціальних мережах. 8) Подивіться, коли і що ви запланували візуально за допомогою Календаря соціальних мереж. 9) Ніколи не залишайтеся осторонь нових ідей щодо вмісту, підбирайте пропозиції щодо вмісту та зберігайте їх як чернетки для подальшого використання. Додайте підібраний вміст і RSS-канали для нескінченної черги. 10) Не чекайте більше облікових даних вашого клієнта в соціальних мережах – просто запросіть їх і легко керуйте їхніми обліковими записами в соціальних мережах за допомогою функції керування клієнтами. 11) Створюйте власні налаштовані брендовані домени для кращої видимості та впізнаваності за допомогою URL Shorteners SocialPilot і позбудьтеся довгих, небажаних, потворних на вигляд URL-адрес. 12) Збільште кількість своїх публікацій у Facebook саме тоді, коли ви це плануєте.
Botify
botify.com
Botify допомагає вам виявити ці втрачені можливості та перетворити їх на прибуткові бізнес-результати на платформі, створеній відповідно до розміру, масштабу та складності веб-сайту вашого підприємства. Отримуйте статистичні дані з кожного етапу процесу звичайного пошуку, заощаджуйте час і зменшуйте ризик за допомогою пріоритезованих дій і попереджень, а також максимізуйте ресурси, автоматизуючи важливі завдання SEO.
NexMind
nexmind.ai
NexMind — це генератор контенту на основі штучного інтелекту та платформа автоматизації SEO. Він створює оптимізований довгий і короткий вміст менше ніж за хвилину, використовуючи NLP і семантичні рекомендації. Збільште відвідуваність веб-сайту та перевершіть своїх конкурентів за допомогою персоналізованого вмісту для вашої цільової аудиторії. NexMind — ідеальне рішення не лише для власників бізнесу, а й для маркетингових агентств і копірайтерів, які хочуть швидко створювати та оптимізувати високоякісний контент. Наша мета — створити розумніших пошукових роботів, відомих як програмне забезпечення для автоматизації пошукових систем, щоб спростити процеси оптимізації пошукових систем. Ми надаємо платформу Enterprise SEO, щоб допомогти брендам підвищити рейтинг веб-сайтів і збільшити видимість.
Wondershare Virbo
virbo.wondershare.com
Wondershare Virbo — це відеогенератор аватарів штучного інтелекту, доступний на пристроях Windows, iOS і Android. Легко перетворюйте текст на професійне відео речника понад 120 голосами та мовами за лічені хвилини.
Sniply
sniply.io
Sniply — це єдиний засіб скорочення посилань, який сприяє конверсії. Відображайте своє повідомлення будь-де, легко вставляючи заклики до дії на кожній сторінці, якою ви ділитеся. Перетворіть своїх підписників на користувачів і клієнтів безкоштовно.
Ubersuggest
neilpatel.com
Просунутий: простий процес, який працює, щоб перетворити крижаних потенційних клієнтів на щасливих клієнтів (з автоматичними конверсіями та послідовністю).
KAWO
kawo.com
KAWO є одним із провідних гравців маркетингу SaaS у Китаї, який займається розробкою найбільш зручної програмної платформи для розширення можливостей китайських команд соціальних медіа для досягнення величі. Це центральний центр для маркетингових команд для ефективної співпраці, планування, керування й аналізу вмісту в WeChat, Weibo, Douyin і Kuaishou; чотири основні канали соціальних медіа в Китаї. Його безпрецедентний досвід роботи з місцевими соціальними медіа, знання клієнтів і правила допомогли більш ніж 500 світовим брендам досягти успіху на китайських платформах соціальних мереж.
Flaminjoy
flaminjoy.com
ProductLead — це інструмент SaaS, який дає змогу впливовим особам, брендам і видавцям збільшувати продажі за рахунок свого вмісту.
InPowered
inpowered.ai
Платформа штучного інтелекту inPowered дозволяє брендам максимізувати рентабельність інвестицій у контент-маркетинг. Завдяки штучному інтелекту та рокам машинного навчання їхні рішення Content Intelligence та Content Distribution дозволяють маркетологам збирати приватні дані та використовувати їх для збільшення реальної рентабельності інвестицій – позитивно змінюючи сприйняття бренду, збільшуючи кількість дій на місці, залучаючи потенційних клієнтів і залучаючи користувачів.
Creatosaurus
creatosaurus.io
Creatosaurus — це універсальна творча та маркетингова платформа, розроблена для оптимізації робочого процесу та створення масштабованих маркетингових стратегій для маркетингових команд. Він пропонує повний набір функцій, які охоплюють від кураторства та співпраці до створення, розповсюдження, аналітики та додатків. Однією з визначних особливостей Creatosaurus є його автор контенту AI, який дозволяє користувачам створювати маркетингові копії в масштабі за лічені хвилини. Він також надає простий у використанні редактор дизайну для створення красивої графіки з функцією перетягування та доступом до безкоштовних зображень і шаблонів. Платформа містить менеджер хештегів, який допомагає користувачам знаходити та керувати хештегами для оптимізації робочого процесу в соціальних мережах, а також пошук цитат, який дозволяє користувачам шукати та зберігати цитати для подальшого використання. Він також пропонує можливість планувати публікації в соціальних мережах на різних платформах. Creatosaurus створений для компаній із розподіленими командами та глобальними творчими особистостями, забезпечуючи централізований робочий простір для творців і маркетологів. Він покликаний поєднати продуктивність і креативність, пропонуючи низку інструментів і функцій в одному місці, забезпечуючи ефективну співпрацю та покращуючи загальний процес оповідання. Платформа підтримує глибоку інтеграцію з іншими популярними програмами, що дозволяє користувачам підключати свої улюблені інструменти та бути в курсі своєї роботи. Він розроблений, щоб бути зручним для користувача, пропонуючи прозорий і простий досвід для кожного члена команди. Creatosaurus використовується впливовими особами, творцями, видавцями, стартапами та брендами по всьому світу як потужний інструмент у їхніх маркетингових стратегіях. Його мета — забезпечити повне рішення для всіх творчих і маркетингових потреб, дозволяючи користувачам зосередитися на розповіді вражаючих історій, тоді як платформа подбає про все інше.
1World Online
welcome.1worldonline.com
Платформа 1World's складається з додатків, таких як опитування, вікторини, опитування та дебати для підвищення залученості та можливостей отримання прибутку.
Vev
vev.design
Vev — це нове покоління веб-розробників, які дають змогу командам реалізовувати свої найцікавіші веб-концепції з повною творчою та технічною свободою.