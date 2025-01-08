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Програмне забезпечення для контент-маркетингу - Найпопулярніші застосунки - Французька Полінезія
«Програмне забезпечення для маркетингу контенту» відноситься до категорії програмних засобів і платформ, призначених для допомоги компаніям у плануванні, створенні, публікації, розповсюдженні та аналізі контенту для маркетингових цілей. Контент-маркетинг — це стратегічний маркетинговий підхід, зосереджений на створенні та розповсюдженні цінного, релевантного та узгодженого контенту для залучення й утримання чітко визначеної аудиторії, що зрештою спонукає до прибуткових дій клієнтів.
Запит на новий застосунок
Kajabi
kajabi.com
Kajabi — це комплексна платформа, яка допомагає творцям і підприємцям будувати успішний онлайн-бізнес, надаючи прості рішення, щоб перетворити свої пристрасті, навички та досвід у різноманітні джерела доходу. За допомогою Kajabi будь-хто може створювати збагачувальні онлайн-курси, пропонувати ексклюзивне членство, розвивати процвітаючу спільноту, створювати безкоштовні або передплачені подкасти, розробляти персоналізований коучинг і багато іншого. Завдяки Kajabi вони також мають доступ до надійної аналітики, безперебійних інструментів продажу та маркетингу, простих варіантів оплати та неперевершеного обслуговування клієнтів, освіти та спільноти.
Patreon
patreon.com
Patreon — це платформа для членства, яка спрощує отримання грошей художниками та творцями. Тисячі музикантів, подкастерів, розробників відеоігор, творців коміксів та інших отримують зарплату на Patreon. Завдяки постійному фінансуванню вони можуть витрачати більше часу на залучення своїх шанувальників в інтерактивний спосіб і продовжувати наповнювати Інтернет прекрасними речами, які подобаються мільйонам людей.
Bitly
bitly.com
Bitly — це служба скорочення URL-адрес і платформа керування посиланнями. Компанію Bitly, Inc. було засновано в 2008 році. Вона є приватною і розташована в Нью-Йорку. Bitly є провідною глобальною компанією SaaS, яка пропонує комплексну платформу, створену для того, щоб кожна частина інформації, якою ділиться онлайн, могла зв’язатися з ключовою аудиторією та викликати активну дію. Універсальна платформа підключень Bitly дає змогу понад 5,7 мільйонам активних користувачів щомісяця та понад 500 000 клієнтів у всьому світі – людям, впливовим особам, брендам і компаніям будь-якого розміру – використовувати фірмові посилання, спеціальні QR-коди та рішення для посилань у біографії. як надійну платформу для залучення аудиторії та надання важливих повідомлень, інформації та досвіду. Bitly пишається тим, що отримав сертифікат ™ від Great Place to Work®, всесвітнього авторитету в області культури робочого місця та досвіду співробітників, який підтвердив найкращий дохід на ринку, утримання співробітників і збільшення інновацій.
SEMrush
semrush.com
Semrush — це провідна платформа SaaS для управління видимістю в Інтернеті, яка дозволяє компаніям у всьому світі проводити оптимізацію пошукових систем, оплату за клік, контент, соціальні медіа та конкурентоспроможні дослідницькі кампанії та отримувати вимірні результати від онлайн-маркетингу. Semrush пропонує компаніям аналітику та рішення для створення, керування та вимірювання кампаній у різних маркетингових каналах. Semrush із понад 87 000 клієнтів, що платять. Semrush у цифрах: - 808 млн профілів доменів для настільних комп'ютерів і 32,1 млн профілів доменів для мобільних пристроїв - Понад 43 трильйони зворотних посилань і понад 25 мільярдів URL-адрес, що скануються в середньому на день - Понад 24,3 мільярда ключових слів і 20 мільйонів ідей для одного ключового слова - 30% компаній зі списку Fortune 500 використовують Semrush як основний маркетинговий інструмент
Ahrefs
ahrefs.com
Ahrefs Pte. Ltd. – компанія, що займається розробкою програмного забезпечення та розробляє онлайн-інструменти для оптимізації пошукових систем та безкоштовні навчальні матеріали для професіоналів маркетингу. Універсальний набір інструментів Ahrefs SEO може допомогти вам у: - Дослідженні конкурентів: розкрийте органічні ключові слова ваших конкурентів, стратегії зворотних посилань і ключові слова PPC - Побудова посилань: знайдіть найпотужніші можливості зворотних посилань у вашій ніші - Дослідження ключових слів: отримайте максимум релевантних ідей щодо ключових слів і подивіться, як важко буде отримати рейтинг - Аудит веб-сайту: знайдіть, які проблеми з SEO є на вашому веб-сайті, і дізнайтеся, як їх виправити - Дослідження вмісту: знайдіть найпопулярніший вміст на будь-яку тему та знайдіть найкращі ідеї для свого власного вмісту - Відстеження рейтингу: відстежуйте свій пошуковий рейтинг разом із рейтингом своїх конкурентів - Моніторинг згадок: отримуйте сповіщення електронною поштою кожного разу, коли ви або ваш бренд згадуєтеся в Інтернеті. База даних Ahrefs містить понад 11 мільярдів ключових слів і понад 400 мільярдів проіндексованих сторінок. Саме тому Ahrefs може забезпечити максимальну точність даних для своїх користувачів.
TextCortex
textcortex.com
TextCortex поєднує вдосконалені алгоритми NLG із перевіреними маркетинговими методами, щоб створити найкраще програмне забезпечення для копірайтингу зі штучним інтелектом. Наші алгоритми штучного інтелекту, навчені мільярдам рядків тексту, допомагають маркетологам, підприємцям електронної комерції та копірайтерам щодня робити більше зі своїм вмістом. За даними DT2 Invest і Європейської комісії, TextCortex є одним із 200 найгарячіших європейських стартапів на ранній стадії штучного інтелекту. Завдяки нашому прикладному та цілеспрямованому підходу ми скорочуємо не лише час обчислень, але й наш вплив на навколишнє середовище.
Issuu
issuu.com
Issuu — це найбільша у світі платформа для публікації вмісту та маркетингу, яка дає змогу людям конвертувати, розміщувати та ділитися цікавим вмістом у різноманітних динамічних форматах у всіх цифрових каналах розповсюдження. Маючи понад 60 мільйонів публікацій, Issuu дозволяє своїм понад 1 мільйонам користувачів у всьому світі трансформувати вміст один раз і ділитися ним всюди. Issuu Story Cloud перетворює окремий документ на унікальний захоплюючий досвід читання, перетворюючи статичні документи на маркетингові активи, включаючи фліпбуки для вставлення на веб-сайти та блоги, оптимізовані для мобільних пристроїв статті, анімаційні історії для соціальних мереж, GIF-файли для електронної пошти тощо. . Щодня на Issuu завантажується понад 300 000 сторінок вмісту, що дає читачам у всьому світі доступ до пошуку та взаємодії з тим, що їм подобається, від журналів і газет до портфоліо та каталогів. Корпоративні маркетологи та індивідуальні творці обирають Issuu за його зручну платформу, яка розміщує їх повідомлення на передньому плані, не вимагаючи жодного рядка коду. Головний офіс Issuu знаходиться в Пало-Альто, штат Каліфорнія, а глобальні офіси знаходяться в Копенгагені, Берліні та Бразі. Дізнайтесь більше на issuu.com.
Ubersuggest
neilpatel.com
Просунутий: простий процес, який працює, щоб перетворити крижаних потенційних клієнтів на щасливих клієнтів (з автоматичними конверсіями та послідовністю).
SE Ranking
seranking.com
SE Ranking — це надійний набір інструментів для пошукової оптимізації, який найкраще підходить для малих і середніх агентств і внутрішніх команд. Унікальні та розширені набори даних допомагають SEO-професіоналам розробляти та впроваджувати ефективні стратегії SEO. SE Ranking пропонує спеціальні інструменти для автоматизації всіх основних завдань SEO, включаючи дослідження ключових слів і конкурентів, створення й оптимізацію контенту, технічний аудит веб-сайтів, оптимізацію на сторінці, аналіз і моніторинг зворотних посилань, відстеження позицій, локальне SEO тощо. SE Ranking використовує технології ШІ та НЛП, щоб надати користувачам унікальну інформацію та рекомендації. Надання високоякісних і точних даних є одним із головних пріоритетів SE Ranking, і команда SE Ranking постійно розширює свої набори даних і вдосконалює алгоритми обробки даних, щоб надавати дані, на які користувачі можуть покластися. Команди можуть скористатися перевагами автоматизованого звітування SE Ranking, White Label і спільного управління проектами. Більшість планів передплати включають додаткові користувацькі місця для членів команди та необмежену кількість проектів для задоволення всіх потреб клієнтів. Агентський пакет SE Ranking, розроблений спеціально для малих і середніх маркетингових агентств, надає необмежену кількість звітів, віджет для створення потенційних клієнтів, WL і додаткові клієнтські місця, щоб допомогти агентствам краще представити свої результати.
Similarweb
similarweb.com
Продавайте розумніше завдяки 360° цифровій статистиці про електронну комерцію, потенційних видавців і рекламодавців. Завдяки унікальним даним трафіку та залученості Similarweb ви отримуєте повну видимість кожної частини цифрової стратегії та ефективності потенційного клієнта, що дає вам змогу знаходити нові можливості та створювати презентації, які виграють. - Знайдіть потенційних клієнтів, які відповідають вашому ідеальному профілю клієнта, в базі даних Similarweb із понад 100 мільйонів веб-сайтів - Покращуйте якість свого каналу та визначте пріоритетність охоплення, додаючи більше релевантних точок даних до потенційних клієнтів за допомогою Lead Enrichment - Стежте за своїми обліковими записами, щоб бути в курсі нових і вищих продажів. можливості зі сповіщеннями - Глибоке занурення в цифрову ефективність і стратегію ваших потенційних клієнтів, щоб краще зрозуміти, як ваше рішення може допомогти - Покращте реакцію клієнтів за допомогою статистичних даних унікальні для вашого клієнта, підкріплені надійними даними. Звертайтеся безпосередньо до тих, хто приймає рішення, за допомогою їхньої прямої контактної інформації
SocialPilot
socialpilot.co
SocialPilot — це інструмент автоматизації маркетингу в соціальних мережах, який допомагає вам планувати й аналізувати свою маркетингову діяльність у соціальних мережах і таким чином підвищувати ефективність і охоплення соціальних мереж. 1) За допомогою SocialPilot ви можете підключити понад 9 соціальних мереж, таких як Facebook, Twitter, Instagram, Google My Business, LinkedIn, Pinterest, Tumblr, TikTok і VK. 2) Поділіться 500 публікаціями та підключіть понад 100 профілів лише за допомогою одного облікового запису SocialPilot. 3) Керуйте розмовами в соціальних мережах за допомогою Social Inbox. 4) Додайте до 10 членів команди у свій обліковий запис SocialPilot, щоб делегувати спільний доступ і планування за допомогою функції Team Collaboration. 5) Заплануйте 100 публікацій за раз, завантажуючи файл CSV за допомогою функції групового планування. 6) Створюйте персоналізовані публікації для окремих соціальних облікових записів одночасно, а також згадуйте інші профілі Facebook і Twitter для більшої взаємодії. 7) Проаналізуйте свою маркетингову діяльність у соціальних мережах за допомогою легкої аналітики та звітності в соціальних мережах. 8) Подивіться, коли і що ви запланували візуально за допомогою Календаря соціальних мереж. 9) Ніколи не залишайтеся осторонь нових ідей щодо вмісту, підбирайте пропозиції щодо вмісту та зберігайте їх як чернетки для подальшого використання. Додайте підібраний вміст і RSS-канали для нескінченної черги. 10) Не чекайте більше облікових даних вашого клієнта в соціальних мережах – просто запросіть їх і легко керуйте їхніми обліковими записами в соціальних мережах за допомогою функції керування клієнтами. 11) Створюйте власні налаштовані брендовані домени для кращої видимості та впізнаваності за допомогою URL Shorteners SocialPilot і позбудьтеся довгих, небажаних, потворних на вигляд URL-адрес. 12) Збільште кількість своїх публікацій у Facebook саме тоді, коли ви це плануєте.
Wondershare Virbo
virbo.wondershare.com
Wondershare Virbo — це відеогенератор аватарів штучного інтелекту, доступний на пристроях Windows, iOS і Android. Легко перетворюйте текст на професійне відео речника понад 120 голосами та мовами за лічені хвилини.
Rebrandly
rebrandly.com
Rebrandly — це провідна на ринку платформа керування посиланнями, яка дозволяє користувачам брендувати та скорочувати власні URL-адреси. Rebrandly допомагає компаніям будь-якого розміру безпечно керувати та вимірювати залучення посилань, підвищувати впізнаваність бренду, підвищувати коефіцієнти конверсії та відстежувати розширену аналітику. Заснована в 2015 році зі штаб-квартирою в США, з офісами в Римі та Дубліні. Rebrandly обслуговує мільйони користувачів і глобальні бренди по всьому світу, включаючи Versace, Toyota, PayPal і Zillow. Для досвідчених користувачів і індивідуальних проектів Rebrandly є найдосконалішою та масштабованою платформою для керування посиланнями на ринку. Rebrandly надає чудовий набір API і підтримку експертів-інженерів для створення малих і великих проектів на основі посилань (SMS, транзакційні повідомлення, афілійовані особи та впливові особи, єдиний вхід, oAuth тощо). Інші важливі функції: * Конструктор UTM * Ретаргетинг посилань * Мобільні глибокі посилання * Умовна маршрутизація URL * Відкритий графічний елемент керування * ШІ за ребрендингом * Link Analytics * Настроювані звіти * Кілька місць, дозвіл і управління робочими просторами * Управління кількома доменними іменами За допомогою Rebrandly ви можете створювати та ділитися фірмовими посиланнями безпосередньо через розширення браузера під час серфінгу в Інтернеті. Потім вони зберігають його на вашій інформаційній панелі, де ви можете вимірювати результати за допомогою нашого найкращого у своєму класі набору інструментів. Ви можете зареєструвати нове доменне ім’я безпосередньо в Rebrandly, вибираючи з понад 2000 розширень – від .link до .shop і все між ними. Вони подбають про всі налаштування, що дозволить вам почати ділитися фірмовими посиланнями всього за кілька хвилин. Фірмове посилання запам’ятовується, вимовляється та повністю налаштовується. Завдяки фірмовому посиланню компанії підвищують впізнаваність свого бренду, оскільки назва бренду вбудована в посилання, навіть якщо ним поділяються інші. Вони підвищують довіру до посилань, і фактично фірмові посилання можуть допомогти збільшити рейтинг кліків до 39% у порівнянні зі звичайними короткими URL-адресами.
ContentStudio
contentstudio.io
Оновіть свою стратегію соціальних медіа та вмісту за допомогою ContentStudio – найефективнішої потужності для компаній, агентств і маркетологів. Оптимізуйте процес створення вмісту та розширте свою присутність в Інтернеті. ContentStudio — це не просто ще один інструмент; це комплексне рішення для просування контент-маркетингу на всіх соціальних платформах і платформах блогів. Відвідайте наш веб-сайт: https://contentstudio.io Чому варто вибрати ContentStudio? Ось чому: пришвидште створення контенту: створюйте якісний контент до 10 разів швидше за допомогою штучного інтелекту, гарантуючи, що ваші канали соціальних мереж завжди заповнені цікавими публікаціями. Платформа «все в одному»: попрощайтеся з жонглюванням кількома інструментами. ContentStudio об’єднує все під одним дахом, від пошуку вмісту до публікації. Відкрийте для себе популярний вміст: будьте попереду. Використовуйте наші розширені алгоритми, щоб розкривати популярні теми, які резонують із вашою аудиторією. Безпроблемна співпраця команди: легко плануйте та реалізовуйте свою контент-стратегію. Безпроблемно співпрацюйте зі своєю командою або клієнтами на платформі. Просте планування: автоматизуйте свій календар вмісту. Заплануйте дописи заздалегідь і підтримуйте постійну присутність в Інтернеті без клопоту. Прониклива аналітика: приймайте обґрунтовані рішення за допомогою звітів із білими мітками. Глибоко зануртеся в змістовну аналітику, щоб зрозуміти, що працює, і вдосконалити свою стратегію. Уніфікована папка "Вхідні": керуйте всіма своїми взаємодіями в одному місці. Відповідайте на коментарі та повідомлення на різних каналах, не пропускаючи жодного моменту. ContentStudio — це більше, ніж просто інструмент; це ваш партнер у цифровій досконалості. Змініть свою стратегію в соціальних мережах і відчуйте зростання, як ніколи раніше. Скористайтеся можливостями ContentStudio і дозвольте вашому вмісту говорити за все.
Beehiiv
beehiiv.com
Отримайте доступ до найкращих інструментів, доступних в електронній пошті, що допоможе масштабувати вашу розсилку та монетизувати її як ніколи раніше.
VideoDubber.ai
videodubber.ai
Безкоштовні сервіси перекладу відео, дубляжу, клонування голосу та синтезу мовлення на основі штучного інтелекту. Розширюйте з нами понад 150 мов, щоб у 10 разів збільшити аудиторію без зусиль!
CoSchedule
coschedule.com
Маркетинговий календар CoSchedule допомагає маркетологам бачити весь свій маркетинг в одному місці. Це ваша секретна зброя, щоб нарешті бачити, планувати та ділитися своїм маркетингом у єдиному календарі. Маркетинговий календар CoSchedule дає вам інструменти, щоб: Візуалізувати кожен маркетинговий проект в одному календарі. Подивіться, як усе з’єднується з одного погляду за допомогою єдиного календаря записів у реальному часі. Напишіть першу чернетку, генеруйте нові ідеї та оновлюйте свої маркетингові робочі процеси за допомогою помічника маркетингового аналізу на основі штучного інтелекту. Зберігайте зацікавлених сторін
Storyly
storyly.io
Storyly — це платформа для залучення користувачів, яка дозволяє вставляти Stories — повноекранний, інтерактивний і найбільш захоплюючий формат вмісту дня — у мобільні програми та веб-сайти. Storyly Stories розширюють маркетингові стратегії мобільних брендів, дозволяючи їм взаємодіяти зі своєю аудиторією за межами екрану мобільного пристрою та створювати привабливі враження без будь-яких зусиль щодо розробки після інтеграції. Storyly довіряють понад 300 брендів у понад 40 країнах, включаючи, але не обмежуючись, Domino’s Pizza, Turkish Airlines, United Airlines, McDonald’s, New Look, Decathlon, Swisscom, Footasylum, Heetch, SoulCycle і Birbank. Storyly Stories за своєю природою надають мобільним програмам і веб-сайтам можливість передати будь-яке повідомлення таким способом, який є помітним, знайомим та інтерактивним, а не нав’язливим. Завдяки своїй інтуїтивно зрозумілій студії та інформаційній панелі Storyly також дозволяє легко створювати привабливий контент, який відповідає стилю та дизайну будь-якої мобільної програми та веб-сайту. Ось що робить Storyly Stories більше, ніж коло — пропонує безмежний світ творчості, взаємодії та зв’язку.
Seobility
seobility.net
Seobility — це універсальний інструмент SEO для кращого рейтингу веб-сайтів. Seobility забезпечує комплексний аудит SEO на сторінці, аналіз зворотних посилань і інструменти для створення посилань, а також відстеження рейтингу. Додаткові інструменти, такі як інструмент TF*IDF для оптимізації вмісту та інструмент дослідження ключових слів, доповнюють комплексне програмне забезпечення Seobility для пошукових систем. SEO-аудит на сторінці: скануються всі пов’язані сторінки веб-сайту, а помилки або проблеми з оптимізацією на сторінці збираються та чітко відображаються. Кожен аналіз містить детальну інформацію та поради щодо вирішення проблем та оптимізації. Для постійного перегляду веб-сайту та відстеження прогресу оптимізації можна запланувати регулярне сканування. Seobility надає детальний звіт після кожного сканування та сповіщає користувача у разі серйозних проблем. Аналіз зворотних посилань: докладні звіти про зворотні посилання на веб-сайтах, прив’язні тексти, домени переходів тощо. Крім того, регулярно оновлювані звіти про нові зворотні посилання та втрачені зворотні посилання дають практичне розуміння цієї частини позасторінки SEO. Аналіз конкурентів і рекомендації щодо створення посилань завершують цей модуль. Відстеження рейтингу: щодня оновлювані дані рейтингу Google для настільних і мобільних пристроїв для ваших ключових слів. Використовуйте розширені функції, такі як теги ключових слів, напр. для аналізу категорій або локалізованих результатів. Стежте за своїми конкурентами, відстежуючи їх ефективність. Програмне забезпечення Seobility SEO розроблено з чітким акцентом на якості та зручності використання. Seobility підходить як для SEO-професіоналів, так і для новачків.
Showpad
showpad.com
Showpad — це провідна у світі операційна система Enablement Operating System (eOS™), яка об’єднує відділи продажів і маркетингу навколо ефективної взаємодії з покупцями, одночасно генеруючи інформацію, необхідну для постійного підвищення коефіцієнтів конверсії. Висновок: продавці закривають більше угод швидше за допомогою Showpad. Основний механізм Sales Content Management Showpad дає змогу командам із доходів створювати єдине місце для пошуку, керування й розповсюдження важливого вмісту в масштабі. Для маркетологів Showpad об’єднує команди навколо найновішого контенту бренду з правильним керуванням, щоб покращити сприйняття контенту, і надає статистичні дані з нижньої частини послідовності, щоб команди могли інвестувати більше в правильний контент. Практикуючі спеціалісти з удосконалення використовують платформу для досягнення міжфункціонального узгодження та створення масштабованих цільових навчальних кампаній. Продавці мають доступ до всіх потрібних ресурсів, щоб позиціонувати себе як надійних порадників для сучасних команд закупівель. Команди закупівель отримують вигоду від продавців, які краще підготовлені до розуміння їхніх унікальних проблем і підключають їх до правильного рішення у своєму портфоліо. Співпрацюючи з організаціями будь-якого розміру та рівня зрілості в більш ніж 50 країнах, Showpad підтримує стратегічне узгодження та ефективність команд з доходів. Від малих і середніх підприємств до корпоративних брендів, таких як Dow, GE, Honeywell, Johnson & Johnson і Coca-Cola EuroPacific Partners, Showpad є перевіреним прискорювачем прибутку. Showpad з подвійними штаб-квартирами в Чикаго, штат Іллінойс, і Генті, Бельгія, обслуговує різноманітну робочу силу з усього світу.
Serpstat
serpstat.com
Serpstat виділяється як комплексний набір інструментів для оптимізації пошукових систем, що дає вам можливість ефективного контролю над видимістю в Інтернеті. Ключовий актив для зацікавлених підприємств, які прагнуть підвищити рейтинг і зміцнити комерційний слід онлайн. Завдяки потужному арсеналу, який налічує понад 50 потужних інструментів, Serpstat вирішує наступне: 🔍 Статистика конкурентів: розпізнавайте та оцінюйте ключових гравців на вашому ринку. 📊 Стратегія вмісту: оцінюйте та створюйте – отримуйте високоякісний контент, орієнтований на рейтинг. 🚀 Комплексний нагляд за SEO: комплексні інструменти для забезпечення першорядної позиції в Google. 🌐 Аналіз ринку та розвідка: зануртеся у свій домен і перейміть найкращі галузеві практики від лідерів. 💡 Реклама та платний пошук Intel: отримуйте інформацію від конкурентів, щоб удосконалити свої платні кампанії. ✍️ Створення та аналіз вмісту за допомогою штучного інтелекту: легко створюйте або переробляйте статті, створюйте мета-теги, уточнюйте граматику й орфографію та вилучайте ключові слова з тексту. Цілісна платформа SEO, яка містить усе необхідне для надійного маркетингового розширення. Гаряче оновлення: розкрийте потужну статистику SEO за допомогою плагіна Serpstat ChatGPT! 🔍 Відкрийте для себе цільові ключові слова SEO та порівняйте їх між регіонами. 📊 Аналізуйте ключові показники SEO та дані про зворотні посилання домену. ✍️ Використовуйте дані SEO та синергію ChatGPT для створення ефективного контенту та стратегій оптимізації. Оновіть свою гру SEO за допомогою ChatGPT сьогодні!
BL.INK
bl.ink
BL.INK підтримує скорочені URL-адреси та QR-коди з необмеженою кількістю даних і гнучкістю. За допомогою BL.INK ви створите тисячі користувацьких посилань, які охоплюють необмежену кількість точок даних, щоб ви могли вимірювати кожну точку взаємодії користувача та вдосконалювати кожну взаємодію. Кожен у вашій команді може створити ідеальні дані для точного вимірювання кожного елемента маркетингової атрибуції. Кожен клієнт, який відвідує ваше посилання, щоразу отримує потрібну інформацію без непрацюючих посилань. Потрібно змінити посилання після завершення конкурсу або показати сторінку рідною мовою користувача? З BL.INK це легко. Жодна інша програма для скорочення URL-адрес або QR-кодів не інтегрується з наявними інструментами, допомагає уникнути непрацюючих посилань, забезпечує нульовий час простою під час оновлення посилань і має платформу, побудовану на основі того, як працюють корпоративні компанії. Тільки BL.INK. Кому довіряють вимогливі світові бренди з 2008 року.
Optimizely
optimizely.com
Optimize — це американська компанія, яка створює прогресивне програмне забезпечення для доставки та експериментів для інших компаній. Технологія платформи Optimizely забезпечує інструменти A/B-тестування та багатоваріантного тестування, персоналізацію веб-сайту та можливості перемикання функцій. Штаб-квартира компанії знаходиться в Сан-Франциско, штат Каліфорнія, а офіси – в Амстердамі, Нідерланди, Кельні, Німеччина, Лондоні, Великобританія, та Сіднеї, Австралія. .
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Service — це хмарна уніфікована платформа обслуговування клієнтів на базі штучного інтелекту, яка забезпечує безперебійну взаємодію з клієнтами та агентами через 30+ цифрових, соціальних і голосових каналів, а також надає практичну та масштабовану статистику в реальному часі, усуваючи потребу в будь-якому іншому точковому рішенні. * Дозволяє клієнтам взаємодіяти з вашим брендом на бажаному каналі для стабільного досвіду бренду, що приносить задоволення клієнтам. * Надає агентам уніфіковане/360 перегляд клієнтів і рекомендує найбільш релевантні відповіді за допомогою потужності штучного інтелекту для підвищення продуктивності та досвіду агентів. * Надає значущу та дієву інформацію керівникам для стимулювання зростання та операційної досконалості * Допомагає керівникам розкрити можливості для зростання, трансформації та інновацій за допомогою статистичних даних контакт-центру в реальному часі, які масштабуються в межах підприємства.
IO Technologies
public.iotechnologies.com
Покращуйте свій вміст, збільшуйте читацьку аудиторію та дохід за допомогою аналітики вмісту в реальному часі. Найбільш інноваційні інформаційні панелі для швидших і кращих рішень.
WebCEO
webceo.com
WebCEO — це платформа інтернет-маркетингу наступного покоління, яка надає вам 23 потужні інструменти для дослідження ключових слів, відстеження рейтингу, аналізу домену, аудиту SEO, аналізу внутрішніх посилань і відстеження зворотних посилань, керування соціальними медіа, керування платним пошуком, дослідження конкурентів тощо. Функції білої мітки Web CEO дають цифровим агентствам свободу налаштовувати звіти та робити їх професійними.
involve.me
involve.me
Сучасний інструмент взаємодії з клієнтами, який допомагає компаніям створювати персоналізовані взаємодії на кожному кроці клієнтського шляху, підвищувати залучення аудиторії та збирати кращі дані. За допомогою include.me користувачі можуть легко створювати та публікувати розумні цільові сторінки та рекламні акції для залучення потенційних клієнтів, тести, форми та особистісні тести для кваліфікації та сегментації потенційних клієнтів, калькулятори цін і цифрових продавців для конверсії продажів, а також опитування щодо задоволеності продукту та клієнтів для вимірювання досвіду клієнтів. .
Anyword
anyword.com
Anyword — це платформа Copy Intelligence та Gen AI Platform на основі штучного інтелекту, якою користуються понад 1 мільйон маркетологів у таких компаніях, як Amazon, Greenhouse та IBM, що дає змогу маркетологам створювати масштабований контент для бренду, який перетворює та стимулює продажі. Навчаючись на мільярдах точок маркетингових даних, Anyword пропонує маркетологам потужну прогнозну оцінку продуктивності та аналітику за різними каналами для моніторингу та покращення ефективності копіювання в режимі реального часу. Завдяки Anyword маркетологи заощаджують гроші на дорогому тестуванні A/B і час, створюючи ефективні копії та повідомлення, які найкраще відповідають вашій цільовій аудиторії та підвищують ефективність.
BuzzSumo
buzzsumo.com
Знайдіть найкращий вміст. Співпрацюйте з впливовими особами, які мають значення. Використовуйте наші статистичні дані щодо вмісту, щоб генерувати ідеї, створювати високоефективний вміст, відстежувати свою ефективність і визначати впливових осіб. BuzzSumo розробляє стратегії понад 500 тисяч маркетологів із даними контент-маркетингу щодо 8 мільярдів статей, 42 мільйонів веб-сайтів, 300 тисяч залучень, 500 тисяч журналістів і 492 мільйонів запитань.
Podia
podia.com
Ваш веб-сайт, маркетинг електронною поштою та продукти. Все під одним дахом. Тисячі таких людей, як ви, використовують Podia, щоб об’єднати весь свій бізнес на одній платформі. Подія безкоштовна. І коли ви ростете, у нього є всі інструменти, які вам знадобляться, щоб продовжувати рости.
WriterX
writerx.co
WriterX — це інструмент для письма на основі штучного інтелекту, призначений для вирішення широкого спектру письмових завдань. Він спрямований на спрощення процесу створення вмісту для користувачів усіх рівнів, від початківців до досвідчених авторів. Інструмент пропонує низку функцій, включаючи автоматичне складання вмісту, написання без помилок, варіанти мовного перекладу та персоналізацію для конкретної аудиторії для отримання переконливих результатів. WriterX пишається тим, що допомагає з блокуванням письменника, забезпечуючи миттєве створення цікавого вмісту. Він може виконувати завдання від написання дописів у блогах і вмісту соціальних мереж до копірайтингу для рекламних кампаній. Іншою ключовою особливістю WriterX є його здатність перепрофілювати існуючий вміст або генерувати новий матеріал у великих масштабах, відповідаючи потребам у великих обсягах вмісту в сучасну цифрову епоху. Для початку користувачі вибирають шаблон і надають короткий опис теми чи продукту, а штучний інтелект створить різноманітний вміст. Інструмент використовується різноманітною клієнтською базою, включаючи студентів, копірайтерів, блогерів, менеджерів із продуктів, команди маркетингу та медіа-агентства. Він пропонує широкі рішення для оптимізації пошукових систем, покращуючи видимість веб-сайту завдяки створенню привабливих заголовків, описів продуктів і індивідуальних оглядів. Нарешті, незважаючи на широкий набір функціональних можливостей, WriterX підтримує простий у використанні інтерфейс, який спрощує процес створення вмісту.
StoryChief
storychief.io
StoryChief — це комплексне рішення для маркетингу контенту для вашої команди, створене спеціально для маркетингових команд B2B і контент-агентств, що дозволяє вам зосередитися на розвитку свого бізнесу за допомогою контент-маркетингу. Централізуйте та розповсюджуйте свої статті та вміст соціальних мереж, щоб розширити свою аудиторію та залучити більше потенційних клієнтів. Завдяки StoryChief ви отримуєте в 10 разів більше потенційних клієнтів, ефективніше охоплюючи багатоканальний підхід. Ви заощаджуєте 6 годин часу на співпрацю, схвалення та розповсюдження вашого вмісту. І ви досягнете на 80% більшого залучення та мотивації вашої команди для створення якісного контенту.
Shakespeare
shakespeare.ai
Shakespeare.Ai — найкращий інструмент на основі ШІ для всіх ваших маркетингових кампаній. Отримайте статистику за допомогою штучного інтелекту, щоб знайти ідеальне націлювання та аудиторії для досягнення найкращих результатів для ваших кампаній. За допомогою Shakespeare.AI створюйте висококонверсійні текстові, графічні/відеореклами та стратегії кампаній, як маркетологи №1 у світі. Надання вам несправедливої переваги над конкурентами. * Зменшити свій CAC на 33% * Покращити коефіцієнт конверсії на 40% * Створюйте високоефективні оголошення, які перетворюють * Отримайте оптимізацію ШІ та статистику. Приєднуйтеся до понад 1000 людей, які вибрали Shakespeare.Ai, щоб допомогти їм досягти своїх маркетингових цілей.
Sniply
sniply.io
Sniply — це єдиний засіб скорочення посилань, який сприяє конверсії. Відображайте своє повідомлення будь-де, легко вставляючи заклики до дії на кожній сторінці, якою ви ділитеся. Перетворіть своїх підписників на користувачів і клієнтів безкоштовно.
Marketing Miner
marketingminer.com
Marketing Miner — це інструмент SEO для всіх маркетологів, які керуються даними. Отримайте цінну інформацію за допомогою понад 40 функцій, які допоможуть підвищити рейтинг вашого веб-сайту. Зручний інтерфейс і функції аналізу масових даних заощадять ваш час і зусилля. Збирайте цінні статистичні дані та аналізуйте до 100 000 ключових слів або URL-адрес одним натисканням, щоб покращити свою стратегію SEO. За допомогою Marketing Miner ви можете швидко виявити технічні проблеми на своєму сайті, дізнатися, які цільові сторінки та ключові слова приносять найбільше трафіку, провести комплексний технічний аудит SEO та аналіз конкурентів, відстежувати згадки вашого бренду та важливі ключові слова у вашій ніші, знаходити нові можливості побудови посилань для зміцнення вашого профілю зворотних посилань і розробки успішної стратегії контент-маркетингу. Популярні функції: - Дослідження ключових слів - SEO-аудит - Відстеження рейтингів - Аналіз конкурентів - Моніторинг брендів - Створення посилань - Масовий аналіз даних - API Чому вам сподобається Marketing Miner? Неймовірне співвідношення ціна-якість: вам не обов’язково вибирати дорогі інструменти, щоб отримати високий рейтинг. Marketing Miner надає високоякісні дані за доступними цінами. Повна інтеграція з іншими інструментами: якщо ви віддаєте перевагу роботі з великими обсягами даних у власних інструментах, вам сподобається універсальний і потужний REST API Marketing Miner для доступу до ваших даних без входу в систему! Масовий аналіз даних: інструменти Marketing Miner заощаджують багато часу та зусиль. Ви можете швидко аналізувати дані до 100 000 ключових слів, доменів або URL-адрес.
Addlly AI
addlly.ai
Addlly AI — це найдосконаліший автор AI, генератор публікацій у соціальних мережах і маркетинговий інструмент. Перетворіть свій веб-сайт, блоги та присутність у соціальних мережах за допомогою ШІ.
Botify
botify.com
Botify допомагає вам виявити ці втрачені можливості та перетворити їх на прибуткові бізнес-результати на платформі, створеній відповідно до розміру, масштабу та складності веб-сайту вашого підприємства. Отримуйте статистичні дані з кожного етапу процесу звичайного пошуку, заощаджуйте час і зменшуйте ризик за допомогою пріоритезованих дій і попереджень, а також максимізуйте ресурси, автоматизуючи важливі завдання SEO.
WriteTextAI
writetext.ai
Плагін WriteText.ai, розроблений спеціально для WordPress/WooCommerce, призначений для автоматизації створення тексту продукту та мета-описів. Він пропонує універсальність для генерування тексту для окремих продуктів або кількох продуктів разом. Завдяки бездоганній інтеграції з WordPress/WooCommerce він забезпечує зручний досвід, особливо для новачків. WriteText.ai спеціалізується на створенні першокласних, оптимізованих для SEO мета-заголовків, мета-описів, описів продуктів і текстів Open Graph. Він забезпечує режими «WriteText.ai Single» і «WriteText.ai Bulk» для підвищення ефективності створення вмісту. Крім того, кожен обліковий запис може вмістити необмежену кількість користувачів і інсталяцій веб-магазину, що обслуговує підприємства будь-якого розміру. WriteText.ai Single пропонує авторам широкі можливості для створення вмісту. Разом із встановленням тону, стилю та цільового ринку автори можуть проводити поглиблений аналіз ключових слів, вибирати семантичні ключові слова та вибирати, які атрибути слід включити в текст безпосередньо з WooCommerce, перш ніж генерувати сам вміст. Після завершення ознайомлення з продуктом і аналізу ключових слів WriteText.ai Single генерує текст приблизно за 50 секунд. Потім автор може переглянути результат перед публікацією в WooCommerce. Отже, ця функція забезпечує узгодженість тону, стилю та включення ключових слів для покращення SEO. Крім того, він забезпечує гнучкість налаштування вмісту кожного продукту відповідно до конкретних потреб цільової аудиторії. З іншого боку, WriteText.ai Bulk спеціально розроблено для створення тексту для кількох продуктів одночасно. Хоча цій функції бракує таких конкретних аспектів, як аналіз ключових слів, семантичний вибір ключових слів і індивідуальний вибір атрибутів для кожного продукту, вона дозволяє автору підтримувати послідовний тон, стиль і атрибути для всіх вибраних продуктів. WriteText.ai Bulk демонструє високу ефективність, генеруючи текст для кожного продукту протягом приблизно 30 секунд після встановлення остаточного вибору продукту та атрибутів цільового стилю. Це особливо корисно, коли потрібно створити великий обсяг тексту продукту за короткий проміжок часу, обходячи потребу в детальному аналізі ключових слів. Таким чином, WriteText.ai Bulk служить надійним, ефективним у часі рішенням для швидкого та масового створення вмісту. Загалом WriteText.ai — це багатофункціональний плагін, який дозволяє підключатися до необмеженої кількості сайтів електронної комерції та підтримує необмежену кількість користувачів. Це забезпечує пряму передачу або публікацію тексту в WooCommerce і дозволяє вибирати атрибути продукту, тони та стилі, які будуть включені в текст. Користувачі також можуть вибрати цільову аудиторію та довжину тексту, а також налаштувати ролі користувачів, щоб визначити, хто може створювати, переглядати та публікувати вміст. Основні функції включають журнал історії переглядів, масове передавання/публікування тексту, додавання власних деталей продукту та визначення власного тону та стилю. Користувачі можуть використовувати еталонний продукт для створення тексту, отримання цільових ринків, запропонованих штучним інтелектом, визначення власних цільових ринків і переписування тексту. Плагін також підтримує аналіз ключових слів, семантичні ключові слова, відстеження щільності ключових слів і семантичних ключових слів, а також підтримку кількох магазинів. Відмова від відповідальності: WriteText.ai — це незалежний інструмент, розроблений для роботи з WordPress/WooCommerce. Він не є філією та не підтримується WordPress/WooCommerce.
Taboola
taboola.com
Taboola — найпопулярніша у світі платформа для пошуку вмісту та нативної реклами. Знаходьте якісних споживачів у великих масштабах і розвивайте їх протягом усього шляху покупця, використовуючи точне націлювання та перенацілювання. Збільште обсяги продажів за допомогою платформи, орієнтованої на ефективність, включаючи автоматичне призначення ставок, керування трафіком тощо.
NexMind
nexmind.ai
NexMind — це генератор контенту на основі штучного інтелекту та платформа автоматизації SEO. Він створює оптимізований довгий і короткий вміст менше ніж за хвилину, використовуючи NLP і семантичні рекомендації. Збільште відвідуваність веб-сайту та перевершіть своїх конкурентів за допомогою персоналізованого вмісту для вашої цільової аудиторії. NexMind — ідеальне рішення не лише для власників бізнесу, а й для маркетингових агентств і копірайтерів, які хочуть швидко створювати та оптимізувати високоякісний контент. Наша мета — створити розумніших пошукових роботів, відомих як програмне забезпечення для автоматизації пошукових систем, щоб спростити процеси оптимізації пошукових систем. Ми надаємо платформу Enterprise SEO, щоб допомогти брендам підвищити рейтинг веб-сайтів і збільшити видимість.
Chartbeat
chartbeat.com
Chartbeat – це технологічна компанія, яка надає дані та аналітику глобальним видавцям. Компанія була заснована в 2009 році і має штаб-квартиру в Нью-Йорку, США. Компанія програмного забезпечення як послуги (SaaS) інтегрує код у веб-сайти видавців, медіа-компаній і інформаційних організацій для відстеження користувачів, щоб монетизувати залучення аудиторії та показники лояльності, щоб вони могли приймати рішення щодо вмісту для публікації та просування на своїх веб-сайтах. . У серпні 2010 року компанія була відокремлена від Betaworks як окрема юридична особа. Chartbeat одночасно хвалили та критикували як альтернативу Google Analytics для отримання даних у реальному часі.
MemberSpace
memberspace.com
Продавайте членство та цифрові продукти на своєму веб-сайті. Створіть членство для будь-якого продукту, який ви хочете, як-от бібліотеки вмісту, спільноти, відео, онлайн-курси тощо, маючи 100% контроль над зовнішнім виглядом. Працює будь-яка платформа: Squarespace, WordPress, Webflow, Notion тощо.
Readable
readable.com
Readable.io — це набір інструментів для читання та написання, які допомагають покращити якість веб-сайту та вмісту документів.
AutoWrite
autowrite.app
AI, який пише повнометражний SEO-контент, який читає людина. AutoWrite — найкращий помічник AI для написання SEO.
FlippingBook
flippingbook.com
FlippingBook — це онлайн-інструмент і настільна програма для створення професійних цифрових фліпбуків. Це робить ваші PDF-електронні книги, електронні каталоги, цифрові брошури, річні звіти, презентації, журнали та рекламні матеріали інтерактивними. Понад 50 000 компаній у 179 країнах використовують FlippingBook для створення простих у користуванні онлайн-документів, доставки вмісту в Інтернеті та покращення процесів спілкування. Сервіс працює на комп’ютерах і мобільних пристроях і може бути інтегрований зі сторонніми системами, такими як Zapier, Google Analytics і WordPress. FlippingBook допомагає малому бізнесу та великим відомим брендам, таким як Unilever, Marriott, Intel, Cartier, FOX, Nestle.
StoryScale
storyscale.com
Зробіть свій маркетинг і продаж продуктом орієнтованим. Створюйте піксельні демонстрації продукту без коду. Оптимізуйте свій демонстраційний досвід на всіх пристроях. Демонстрації StoryScale є кінематографічними, з анімованими переходами та масштабуванням. Завдяки найкращій у своєму класі відкритій веб-сторінці для маркетингу та персоналізованим демонстраціям для продажів StoryScale надає повне рішення для автоматизації демонстрацій для сучасних команд із доходів. • Огляди продукту веб-сайту з адаптивною доставкою та генеруванням потенційних клієнтів • Персоналізовані демонстрації продажів із безпечним обміном і вихідною доставкою • Керовані та нелінійні маршрути ознайомлення з продуктом • Без демонстраційної студії коду для редагування та налаштування екрана • Бібліотека посібників і взаємодій на екрані • Клонуйте живі додатки або використовуйте медіа-зйомки екрану • Демо-літика для відстеження взаємодії та демонстраційної ефективності • Контент для відео, електронних книг, блогів та інших засобів масової інформації Ми віримо, що люди заслуговують на кращий досвід цифрових покупок. Це проста філософія: продавайте так, як хочете купувати.
KAWO
kawo.com
KAWO є одним із провідних гравців маркетингу SaaS у Китаї, який займається розробкою найбільш зручної програмної платформи для розширення можливостей китайських команд соціальних медіа для досягнення величі. Це центральний центр для маркетингових команд для ефективної співпраці, планування, керування й аналізу вмісту в WeChat, Weibo, Douyin і Kuaishou; чотири основні канали соціальних медіа в Китаї. Його безпрецедентний досвід роботи з місцевими соціальними медіа, знання клієнтів і правила допомогли більш ніж 500 світовим брендам досягти успіху на китайських платформах соціальних мереж.
Blogely
blogely.com
Blogely — це всебічні дослідження, безперебійний досвід написання, всеохоплююча організація повного вмісту, проста пошукова оптимізація на сторінці для нетехніків, зручний доступ до сканера плагіату та, звичайно, легка публікація на CMS (WordPress, Ghost, Medium, тощо) платформи. Це допомагає блогерам органічно збільшувати трафік на веб-сайті, організовуючи вміст блогу та ефективніше оптимізуючи пошук.
Contentstack
contentstack.com
Contentstack є творцем безголової CMS і є лідером у категорії Composable Digital Experience Platform (DXP). Знакові бренди в усьому світі, такі як Alaska Airlines, ASICS, Burberry, Mattel, Mitsubishi та Walmart, інвестують у Contentstack, щоб піднятися над шумом на сучасних переповнених і конкурентних цифрових ринках і отримати унікальну перевагу досвіду. Contentstack і його співробітники віддані клієнтам і спільнотам, яких вони обслуговують. Компанію визнають своєю незрівнянною турботою про клієнтів і традицією віддачі в усьому світі через програму Contentstack Cares, включаючи горду підтримку Pledge 1% і Girls Who Code.
Spott
spott.ai
Ви повинні робити 3 речі дуже добре, щоб досягти успіху в Інтернеті. 1. Створюйте чудовий контент. 2. Переконайтеся, що ви опублікували його на каналах, на яких перебуває ваша аудиторія. 3. Переконайтеся, що, надихнувши свою аудиторію, ви дозволяєте їй діяти відповідно до цього натхнення, дозволяючи їй переходити через інтерактивність. SPOTT зосереджується на цьому третьому кроці. Наша цінна пропозиція: SPOTT — це рішення, яке дозволяє користувачам отримувати більше від опублікованого вмісту, роблячи його ефективним і виміряним у багатоканальному середовищі. За допомогою нашого програмного забезпечення Spott ви можете вставляти доступні для покупок посилання на (360°) зображення, файли PDF і відео, отримувати підписка на інформаційні бюлетені, посилання на pdf-документи або демонстрація вашої останньої акції. Ви можете легко додати інтерактивний шар до всіх своїх зображень і відео. Зробіть свої відео, каталоги та зображення інтерактивними. Додайте заклик до дії, позначайте продукти тегами, отримайте підписку на інформаційні бюлетені та збільшуйте конверсії. Завдяки Spott ви отримаєте більше користі від опублікованих PDF-файлів, зображень і відео, додавши інтерактивні елементи, які зроблять ваш вміст доступним для виконання та виміром.
HoneyStack
hockeystack.com
HockeyStack є провідною платформою аналітики та атрибуції для B2B. HockeyStack з’єднується з усіма вашими платформами, очищає ваші дані та дає змогу вимірювати, що рухає конвеєром, і візуалізувати шляхи покупців. Наскрізна аналітика SaaS. HockeyStack — це інструмент аналітики SaaS, який об’єднує маркетингові дані, дані про продукт, дохід і продажі для виявлення прихованої інформації, як-от LTV кампанії або коефіцієнт відтоку кожного маркетингового каналу. Сотні відділів доходів у таких компаніях, як 8x8, ActiveCampaign і Cognism, використовують HockeyStack, щоб збільшити кількість конвеєрів і швидше укладати угоди.
Silktide
silktide.com
Silktide надає вам усе, що вам потрібно, щоб покращити свій веб-сайт, завдяки автоматизованому тестуванню доступності, оптимізації вмісту та цифровому маркетингу на одній платформі. Silktide використовується тисячами клієнтів для аналізу десятків мільйонів веб-сайтів щороку. Ми покриваємо майже всі аспекти вашої присутності в Інтернеті, включаючи вміст, доступність, маркетинг, мобільні пристрої, швидкість і дотримання законодавства. Відвідайте наш веб-сайт, щоб побачити демонстрацію платформи в реальному часі.
Allego
allego.com
Allego є провідним постачальником сучасного програмного забезпечення для отримання прибутку. GO, сучасна платформа Allego Revenue Enablement, об’єднує команди з продажів, підтримки та маркетингу, щоб забезпечити досвід, який шукають покупці B2B — на єдиній комплексній платформі. Завдяки своїй запатентованій технології платформа GO гарантує, що відділи доходів підбирають потрібний вміст, готові команди продажів впевнено перемагати та взаємодіяти з покупцями належним чином у потрібний час для швидшого циклу продажів і збільшення прибутку. Allego є надійним вибором для однієї чверті компаній, що входять до рейтингу Dow Jones Industrial Average, 5 із 15 найбільших банків США, 4 із 8 найбільших страхових компаній, 4 із 5 найбільших світових компаній із виробництва медичного обладнання, 6 із 10 найбільших компаній з управління капіталом, 5 з 5 найбільших компаній з управління активами та багато інших глобальних підприємств. Дізнайтеся більше про можливість отримання прибутку, яка завойовує продавців і покупців на Allego.com. Майже 1 мільйон професіоналів використовують Allego, щоб революціонізувати спосіб навчання, навчання, співпраці та продажу, чи то для надання зворотного зв’язку один одному через асинхронне відео, чи для вдосконалення своїх навичок за допомогою інструктажу на основі ШІ та однорангової співпраці. Дізнайтеся більше про Allego та рух, який ми створюємо, на allego.com.
Scoop.it
scoop.it
Scoop.it надає програмне забезпечення та технологію, щоб зробити публікацію вмісту набагато ефективнішою за часом і ефективнішою для маркетингу та обміну знаннями в межах підприємства. Ми також допомагаємо мільйонам професіоналів, маркетологів і офіцерів бізнес-аналітики з їх щоденним куруванням і моніторингом вмісту. - Scoop.it Enterprise використовується тисячами компаній для керування контентом для контент-маркетингу (включаючи пошукову оптимізацію, трафік і генерацію потенційних клієнтів) і бізнес-аналітики. Scoop.it Content Enterprise також допомагає ефективно ділитися вмістом в організаціях. - Сервіс кураторів Scoop.it допомагає мільйонам людей і професіоналів розвивати свої лідерські позиції онлайн. Це рішення дозволяє демонструвати досвід і генерувати трафік за допомогою інтегрованого соціального обміну. З моменту запуску сервісу в 2011 році 8 мільйонів користувачів щороку публікували десятки мільйонів одиниць контенту, щоб залучити сотні мільйонів читачів.
MavSocial
mavsocial.com
MavSocial — це рішення для керування соціальними мережами для компаній із кількома місцезнаходженнями та профілями. Керуйте всіма своїми публікаціями, рекламою, залученням, оглядами та звітами з однієї централізованої платформи MavSocial надає унікальну можливість для компаній, які працюють у кількох місцях, швидко та легко створювати географічно орієнтовану рекламу Facebook. MavSocial підтримує Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, LinkedIn, Google Business Profiles і Tumblr.
ShareThis
sharethis.com
Інструменти, плагіни та програми ShareThis використовуються більш ніж трьома мільйонами веб-сайтів для залучення споживачів і трафіку, вловлюючи найширші та найглибші почуття людей в Інтернеті. Ці настрої та сигнали спостерігаються в режимі реального часу та обробляються щодня, щоб краще зрозуміти людей, що робить соціальні дані придатними для будь-якого бізнесу, якому потрібне цілісне уявлення про людей або клієнтів. ShareThis Share Buttons – це безкоштовний, простий у встановленні інструмент, який дає змогу одним клацанням миші ділитися вмістом у понад 40 соціальних каналах. Вони дають можливість видавцям розширювати життєздатність свого вмісту, розширювати свою аудиторію та сприяти залученню. Спробуйте кнопки спільного доступу: sharethis.com/platform/share-buttons/ Цікавитесь іншими способами покращити свій веб-сайт? Ознайомтеся з нашим набором веб-інструментів, включаючи кнопки «Підписатися», кнопки «Реакція», платформу керування згодою та соціальну стрічку.
Storylane
storylane.io
Storylane дозволяє командам B2B маркетингу та відділу продажів знімати їхній продукт і створювати захоплюючі демонстрації та огляди продуктів. Нижче наведено деякі випадки використання в маркетингу та продажах, у яких Storylane може допомогти вам. Маркетинг: огляди продукту – ви можете створити екскурсійний огляд свого продукту та вставити його на свій маркетинговий веб-сайт. Це допоможе стимулювати PLG і збільшити кількість потенційних клієнтів у вашій послідовності. (PS: Ви також можете вставити форму потенційного клієнта) Кампанії електронною поштою – надішліть огляд продукту у своїх кампаніях електронною поштою, щоб показати нові функції або конкретну схему продукту. Продажі: демо-залишки. Створіть керовану + клікабельну демонстрацію свого продукту, налаштовану для ваших потенційних клієнтів, і надішліть її їм як демонстраційну демонстрацію. Це допоможе вашому покупцеві-переможцю засвоїти ваш продукт і прискорити укладання угод. Демонстрації в прямому ефірі. Показуйте демонстрації Storylane під час викликів відкриття або на різних етапах POC. Ваші торгові представники можуть бути навчені дотримуватися послідовного демонстраційного потоку. Попередній продаж: розширте свої демонстраційні можливості, дозволивши вашій команді попереднього продажу створити нові демонстраційні версії за лічені хвилини. За допомогою Storylane ви зможете допомогти своїй команді з продажу надати персоналізований демонстраційний досвід кожному покупцеві без традиційних складнощів навколо створення кількох демонстраційних середовищ.
Paper.li
paper.li
За допомогою персональної маркетингової платформи Paper.li ви можете виконати роботу маркетингової команди самостійно та зі свого мобільного за лічені хвилини. Ви отримуватимете щоденний персоналізований вміст, оновлений веб-сайт, соціальне планування та простий інструмент для створення інформаційних бюлетенів.
Smint.io
smint.io
Портал вашого бренду, медіа-центр, прес-портал, портал купівлі вмісту для Aprimo, Box, Bynder, CELUM, Cloudinary, Google Drive, Picturepark, SharePoint/OneDrive, Tenovos, Thron, DAM/Digital Asset Management та багато джерел. Підприємства процвітають, коли живе їх вміст. Активуйте свій контент зараз!