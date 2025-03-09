Постачальники послуг аутсорсингу контакт-центру - Найпопулярніші застосунки - Ватикан

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Послуги аутсорсингу контакт-центру пропонують підприємствам альтернативний підхід до управління вимогами підтримки клієнтів. Ці послуги призначені для певних типів галузей, таких як авіакомпанії, маркетинг, програмне забезпечення, роздрібна торгівля та промислові продукти. Крім того, вони спеціалізуються на задоволенні різноманітних потреб клієнтів, включаючи багатомовну підтримку, багатоканальний зв’язок, віддалені відеоінструкції та можливості спільного використання екрана. Передача функцій контакт-центру на аутсорсинг може потенційно знизити накладні витрати для підприємств, які переживають зростання. Крім того, це усуває необхідність інвестувати в навчання нових агентів підтримки та підтримку програмно-апаратної інфраструктури контакт-центру. Використовуючи ці послуги, компанії можуть розширити свої можливості обслуговування клієнтів, щоб пристосуватися до клієнтської бази, що швидко зростає, сприяючи таким чином прискореному зростанню бізнесу.
Запит на новий застосунок
AnswerConnect
answerconnect.com
AnswerConnect - це сервіс обробки дзвінків, який надає цілодобову підтримку клієнтів, управління дзвінками та інтеграцію з CRM системами.
ConnectWise Home
connectwise.com
ConnectWise Home — це додаток для управління ІТ-послугами, що інтегрується з іншими продуктами ConnectWise для моніторингу, безпеки та автоматизації процесів.
ConnectWise Manage
connectwise.com
ConnectWise Manage - це платформа для управління бізнесом для компаній, що надають технологічні послуги, включаючи автоматизацію, управління проектами та обслуговування клієнтів.
HelloSells
hellosells.com
Цілодобова служба кваліфікації для відділів продажів і маркетингу. Збільште свій коефіцієнт конверсії та покращте рентабельність інвестицій за допомогою залучення потенційних клієнтів, кваліфікації та запису на прийом.
Blazeo
blazeo.com
Ми є платформою для конвертації реклами. Оскільки ми надаємо послуги з використанням технологій, ми надаємо такі послуги, як захоплення потенційних клієнтів, кваліфікація потенційних клієнтів, призначення зустрічей і підписання гарантій. Інструменти, які ми використовуємо для цього, включають живий чат, центри голосового виклику, віртуального помічника та SMS-спілкування. Інструменти, які ми надаємо, легко налаштовуються, що дозволяє нашим послугам розвиватися разом із розширенням клієнтів. Наші агенти, які пройшли спеціальну підготовку, цілодобово надають консультації кожному клієнту. Ми прагнемо бути найбільш орієнтованим на підтримку комплексним рішенням для наших клієнтів у нашій ніші.
Go Answer
goanswer.io
У Go Answer ми спеціалізуємося на наданні різноманітних послуг професійного автовідповідача, включаючи віртуального секретаря та відповіді на дзвінки, вхідні контакт-центри, що пропонують прийом замовлень або технічну підтримку, керований веб-чат у режимі реального часу та юридичні послуги прийому. Ми обслуговуємо різні галузі, такі як роздрібна торгівля та електронна комерція, юридична, медична, нерухомість і управління майном, гостинність і освіта. Почніть вже сьогодні з 30-денної безризикової пробної версії. Згадайте, що бачили нас на G2, і отримайте знижку 50% за перший місяць!
SimpSocial
simpsocial.com
SimpSocial – це платформа для автосалонів, яка автоматизує управління потенційними клієнтами та покращує спілкування з ними через різні канали.
Slingshot
getslingshot.com
Slingshot — це провідна служба автовідповідача та підтримки клієнтів для домашніх спеціалістів, шкідників і газонів — кожен дзвінок, чат, текстове повідомлення або потенційний клієнт.
Futwork
futwork.com
Futwork дозволяє компаніям розширювати свої групи вихідних викликів без необхідності додавати постійні витрати.
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