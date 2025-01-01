Програмне забезпечення для управління будівельними проектами - Найпопулярніші застосунки

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Програмне забезпечення для управління будівельними проектами, яке часто називають програмним забезпеченням для управління будівництвом, розроблено спеціально для будівельної галузі. Він пропонує власникам і менеджерам проектів комплексне уявлення про весь проект, включаючи його життєвий цикл і всіх відповідних учасників і ресурси. Це комплексне рішення поєднує керування завданнями, керування документами, управління ресурсами, управління ризиками та командну комунікацію для підвищення ефективності та виконання будівельних проектів. Програмне забезпечення визначає масштаби та планування проекту, координує складання бюджету та графіків, відстежує очікування та вимоги, контролює закупівлі та керує як фізичними, так і людськими ресурсами на робочих місцях. Завдяки синхронізації інформації між полем і бек-офісом, він в основному використовується інженерами, архітекторами, будівельниками, підрядниками, власниками та керівниками будівельних об’єктів.
Запит на новий застосунок
Buildertrend
buildertrend.com
Buildertrend - програмне забезпечення для управління проектами в будівництві, що дозволяє будівельникам організувати процеси, фінанси та спілкування з клієнтами.
JobNimbus
jobnimbus.com
JobNimbus - це хмарне програмне забезпечення для управління бізнес-операціями, орієнтоване на покрівельні компанії, з можливостями CRM, управління проектами та документацією.
Contractor Foreman
contractorforeman.com
Виконавець підрядника - це програмне забезпечення для управління будівельними проектами з функціями оцінки, планування, обліку робочого часу та фінансів.
Houzz Pro
houzz.com
Houzz Pro - це додаток для управління проектами, який допомагає фахівцям з ремонту та дизайну спілкуватися з клієнтами та ефективно організовувати свій бізнес.
Procore
procore.com
Procore - це програма для управління будівельними проектами, що дозволяє координувати роботи, ресурси та фінанси від планування до завершення.
Fieldwire
fieldwire.com
Fieldwire - програмне забезпечення для управління будівництвом, що покращує співпрацю та обмін інформацією між командами в режимі реального часу.
Dashpivot
sitemate.com
Dashpivot – це цифрова платформа для управління документами та робочими процесами в галузях будівництва та інфраструктури.
JobTread
jobtread.com
JobTread - програмне забезпечення для управління будівельними проектами, яке допомагає організувати процеси від продажу до завершення проекту.
VisiLean
visilean.com
VisiLean - це хмарне ПЗ для управління будівництвом, що забезпечує реальну співпрацю та аналіз даних для покращення планування проектів.
Albiware
albiware.com
Albiware - це система для управління бізнес-процесами, що включає автоматизацію робочих процесів, аналітику та інструменти для співпраці.
Raken
rakenapp.com
Raken - додаток для управління будівельними проектами, що забезпечує збір даних в реальному часі, документування і спілкування команди на місцях.
Revizto
revizto.com
Revizto - це програмне забезпечення для відстеження проблем у реальному часі, яке допомагає командам з архітектури, інженерії та будівництва координувати проекти BIM.
ProjectManager
projectmanager.com
ProjectManager - це програмне забезпечення для управління проектами, яке допомагає командам планувати, виконувати та контролювати проекти ефективно.
BuildPro
hyphensolutions.com
BuildPro - онлайн-додаток для управління будівельним плануванням, що забезпечує співпрацю та управління ланцюгом постачань у реальному часі.
WorkMax
workmax.com
WorkMax - платформа для управління витратами в будівництві, що забезпечує облік часу, відстеження активів і інтеграцію з бухгалтерськими системами.
Fieldly
fieldly.com
Fieldly - це цифровий інструмент для управління проектами в будівництві, що спрощує адміністративні процеси та контроль за польовими операціями.
RDash
rdash.io
RDash - платформа для управління будівництвом, що забезпечує автоматизацію робочих процесів для розробників, підрядників та дизайнерських студій.
BrickControl
brickcontrol.com
BrickControl - хмарне ПЗ для управління будівельними проектами, що централізовано відстежує фінансові операції та ресурси.
Builderhead
builderhead.com
Builderhead - програмне забезпечення для управління будівельними проектами, що допомагає організовувати, планувати та контролювати виконання проектів.
Higharc
higharc.com
Higharc - це технологічна платформа для проектування, продажу та будівництва житлових будинків, яка спрощує процес дизайну та управління даними.
Ressio Software
ressiosoftware.com
Ressio - програмне забезпечення для управління будівництвом, яке допомагає користувачам організовувати проекти, управляти фінансами та співпрацювати з командою.
Buildern
buildern.com
Buildern - це програмне забезпечення для управління будівельними проектами, що спрощує всі аспекти управління у житловому та комерційному будівництві.
Corfix
corfix.com
Corfix - програмне забезпечення для управління будівництвом, яке оптимізує процеси, централізує дані та покращує співпрацю команди.
Outbuild
outbuild.com
Outbuild — SaaS для ефективного планування будівельних проектів. Дозволяє створювати та з'єднувати графіки, покращуючи робочий процес на будівництві.
BuildBook
buildbook.co
BuildBook - це програмне забезпечення для управління будівельними проектами, що спрощує організацію, співпрацю та відстеження прогресу в проектах.
NextMinute
nextminute.com
NextMinute – це програма для управління бізнесом, що дозволяє ефективно керувати завданнями, розрахунками та рахунками без паперів.
Materio
materio.co
Materio спрощує великі проекти в дизайні інтер'єрів, автоматизуючи робочі процеси та створюючи інтерактивні плани для ясності та ефективності.
LetsBuild
letsbuild.com
LetsBuild - це програмне забезпечення для управління будівельними проектами, що забезпечує доступ до даних у реальному часі, полегшуючи планування та координацію робочих процесів.
Buildxact
buildxact.com
Buildxact - це програмне забезпечення для оцінки та управління проектами у будівництві, що спрощує створення оцінок, управлінні проектами та фінансами.
Fonn
fonn.com
Fonn — програмне забезпечення для управління проектами в будівництві. Допомагає командам зменшити помилки та підвищити ефективність.
Sitedrive
sitedrive.com
Sitedrive – це додаток для управління графіками на стройових майданчиках, що дозволяє планувати завдання, контролювати прогрес та управляти умовами.
buildbuild
buildbuild.io
buildbuild — програмне забезпечення для управління будівельними проектами, яке покращує маржу, дозволяє контролювати статус проектів та автоматизує облік платежів.
WERX
werxapp.com
WERX - це застосунок для управління будівельними проектами, який дозволяє створювати та відстежувати проекти, бюджети та оцінки витрат.
ZAAR
zaarapp.com
ZAAR - це додаток для організації та управління проектами з інтуїтивно зрозумілим інтерфейсом та різноманітними функціями для збільшення продуктивності.
Construcllo
construcllo.com
Construcllo - додаток для управління будівельними проектами, що забезпечує контроль завдань, планування, співпрацю і управління витратами.
Onetrace
onetrace.com
Onetrace — це хмарний додаток для субпідрядників у будівництві, що дозволяє контролювати та відстежувати виконану роботу в режимі реального часу.
BuildingBlok
buildingblok.com
BuildingBlok - це хмарна платформа для управління будівництвом, що дозволяє організовувати документи, спілкування та відстежувати прогрес проектів.
eSUB
esub.com
eSUB-це платформа управління проектами для субпідрядників, яка спрощує облік витрат, документацію та комунікацію між командами в офісі та на місці.
Zepth
zepth.com
Zepth - програмне забезпечення для управління будівництвом, яке оптимізує процеси, покращує співпрацю та керує ризиками за допомогою штучного інтелекту.
SubcontractorHub
subcontractorhub.com
SubcontractorHub - це платформа для управління робочими процесами субпідрядників, що забезпечує організацію завдань, відстеження прогресу та поліпшення комунікації між учасниками.
myPlan.cloud
myplan.cloud
myPlan.cloud — це програмне забезпечення для управління будівництвом, яке допомагає інвесторам, підрядникам та інженерам оптимізувати робочі процеси на будівельних ділянках.
cmExe
cmexe.io
cmExe - це система для відстеження виробництва, співпраці та звітування, що об'єднує постачання, виготовлення, логістику та встановлення в одному веб-центрі.
Billdr PRO
pro.billdr.co
Billdr PRO - програмне забезпечення для управління будівництвом, що спрощує робочі процеси підрядників, автоматизуючи адміністративні завдання. Доступний на ПК та мобільних пристроях.
1breadcrumb
1breadcrumb.com
1breadcrumb - автоматизована система безпеки та відповідності для будівництва, що охоплює навчання, робочі процедури, дозволи, присутність на об'єкті та більше.
ProcurePro
procurepro.co
ProcurePro - платформа для оптимізації закупівель у будівництві, яка покращує ефективність, контролює витрати та забезпечує прозорість у проектах.
Kojo
usekojo.com
Kojo - це платформа для закупівлі матеріалів, яка з'єднує команди підрядників, складами та постачальниками, оптимізуючи процес закупівель.
BuilderGM
buildergm.com
BuilderGM — це хмарний додаток для управління будівництвом, що дозволяє планувати проекти, управляти ресурсами та координувати завдання для будівельників та підрядників.
Projul
projul.com
Projul - це хмарне ПО для управління будівельними проектами, що дозволяє організовувати та відстежувати роботи, контракти та фінансові потоки.
Shape Construction
shape.construction
Shape Construction — безкоштовний мобільний додаток для створення професійних звітів на будівельному майданчику та документування активностей.
Planstack
planstack.de
Planstack — програмне забезпечення для управління будівельними проектами, яке дозволяє цифрову обробку запитів та моніторинг прогресу.
Beam
trybeam.com
Beam допомагає управляти фінансами проектів, забезпечуючи планування, виставлення рахунків і контроль витрат в одному місці.
Estimate Rocket
estimaterocket.com
Estimate Rocket спрощує управління контрактами: оцінки, інвойси, платіж, моніторинг проектів та аналіз ефективності з будь-якого місця.
Scoop Solar
scoop.solar
Scoop Solar - це додаток для управління проектами в енергетиці, який оптимізує процеси, дані та автоматизацію для компаній, що займаються сонячною енергією.
Hoylu
hoylu.com
Hoylu - це програма для спільної роботи, яка дозволяє командам brainstorm-ити, організовувати і співпрацювати над проектами в режимі реального часу.
Robaws
robaws.com
Robaws - це хмарна ERP-система для будівництва, яка спрощує облік, планування та управління проєктами, бюджетами, запасами та працівниками.
Bridgit
gobridgit.com
Bridgit - програма для управління робочою силою в будівництві, що дозволяє оптимізувати планування ресурсів і стежити за навичками команди.
ManagePlaces
manageplaces.com
ManagePlaces - це веб-платформа для управління проектами в будівництві, яка спрощує управління проектами, документи, фінанси та співпрацю команди.
RedTeam
redteam.com
RedTeam — програма для управління будівництвом, що допомагає завершувати проекти вчасно та безпечно.
247PRO
247pro.com
247PRO - це програмне забезпечення для оцінки і управління проектами, яке допомагає підрядникам створювати пропозиції та управляти витратами і термінами реконструкцій.
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