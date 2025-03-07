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Хмарне управління безпекою (CSPM) — це швидкозростаючий сегмент у сфері управління вразливістю та дотримання вимог безпеки, спеціально розроблений для захисту сучасних складних гібридних обчислювальних середовищ. Інструменти CSPM постійно відстежують хмарні додатки, служби, контейнери та інфраструктуру, виявляючи та виправляючи неправильні конфігурації або неправильно застосовані політики. Ці рішення часто включають функції автоматичного виправлення, які активуються при виявленні аномалій або неправильних налаштувань на основі правил, встановлених адміністратором. Організації покладаються на ці інструменти, оскільки відображення та послідовна візуалізація всіх елементів у складному хмарному середовищі надзвичайно складна. У той час як нові інструменти на основі штучного інтелекту були розроблені для автоматизації керування ідентифікацією, мережами та інфраструктурою, програмне забезпечення CSPM вирізняється тим, що пропонує безперервний моніторинг і видимість стану безпеки компанії в поєднанні з автоматичним виявленням і усуненням проблем, що виникають у різних сферах. обчислювальні середовища.
Запит на новий застосунок
Wiz
wiz.io
Wiz перетворює хмарну безпеку для клієнтів, включаючи 40% зі списку Fortune 100, запровадивши нову операційну модель. За допомогою Wiz організації можуть демократизувати безпеку впродовж усього життєвого циклу хмари, надаючи можливість командам розробників створювати швидко та безпечно. Його Cloud Native Application Protection Platform (CNAPP) забезпечує видимість, пріоритезацію ризиків і гнучкість бізнесу та є №1 за відгуками клієнтів. CNAPP від Wiz консолідує та співвідносить ризики в кількох хмарних рішеннях безпеки на справді інтегрованій платформі, включаючи CSPM, KSPM, CWPP, керування вразливістю, сканування IaC, CIEM, DSPM, безпеку контейнерів, AI SPM, безпеку коду та CDR на одній платформі. Сотні організацій у всьому світі, включаючи 40 відсотків зі списку Fortune 100, для швидкого виявлення та усунення критичних ризиків у хмарних середовищах. Його клієнтами є Salesforce, Slack, Mars, BMW, Avery Dennison, Priceline, Cushman & Wakefield, DocuSign, Plaid і Agoda, серед інших. Wiz підтримує Sequoia, Index Ventures, Insight Partners, Salesforce, Blackstone, Advent, Greenoaks, Lightspeed і Aglaé. Відвідайте https://www.wiz.io для отримання додаткової інформації.
SafeBase
safebase.io
SafeBase — це провідна платформа центру довіри, створена для перевірки безпеки без проблем. Завдяки центру довіри корпоративного рівня SafeBase автоматизує процес перевірки безпеки та змінює те, як компанії повідомляють про свою безпеку та довіру. Якщо ви хочете побачити, як такі швидкозростаючі компанії, як LinkedIn, Asana та Jamf, повертають час, який їхні команди витрачають на анкети щодо безпеки, створюють кращий досвід покупок і позиціонують безпеку як рушій доходу, заплануйте демонстрацію на безпечній базі. io.
Sophos Central
sophos.com
Захистіть свою організацію від кібератак за допомогою адаптивних засобів захисту та досвіду Sophos до ваших послуг. Захищайте майбутнє свого бізнесу з упевненістю.
BMC
bmc.com
BMC допомагає клієнтам керувати та винаходити свій бізнес з відкритими, масштабованими та модульними рішеннями для складних ІТ -проблем. BMC працює з 86% Forbes Global 50 та клієнтами та партнерами у всьому світі, щоб створити своє майбутнє. З нашою історією інновацій, провідних галузей автоматизації, операцій та рішення щодо управління послугами в поєднанні з неперевершеною гнучкістю ми допомагаємо організаціям звільнити час та простір, щоб стати автономним цифровим підприємством, яке завойовує майбутні можливості.
CloudQuery
cloudquery.io
CloudQuery – це високопродуктивна структура інтеграції даних, створена для розробників. CloudQuery витягує, перетворює та завантажує конфігурацію з API у різноманітні підтримувані місця призначення, такі як бази даних, озера даних або потокові платформи для подальшого аналізу. CloudQuery підтримує кілька сценаріїв використання, включаючи розробку, безпеку, хмарну безпеку, маркетинг, продажі, хмарну інфраструктуру та FinOps.
Cloudaware
cloudaware.com
Cloudaware — це хмарна платформа керування з такими модулями, як CMDB, керування змінами, керування витратами, механізм відповідності, сканування вразливостей, виявлення вторгнень, виправлення, керування журналами, моніторинг, BI Analytics і резервне копіювання. Cloudaware розроблено для підприємств, які розгортають робочі навантаження в кількох хмарних провайдерах і локально. Платформа інтегрується з ServiceNow, New Relic, JIRA, Chef, Puppet, Ansible та понад 50 іншими продуктами. Клієнти розгортають Cloudaware, щоб оптимізувати свої ІТ-процеси, які не залежать від хмари, витрати, відповідність і безпеку.
Cymulate
cymulate.com
Cymulate — це провідна платформа перевірки безпеки, яка базується на найповнішій і зручній у галузі технології симуляції злому й атаки. Ми надаємо командам безпеки можливість постійно перевіряти та зміцнювати захист у динамічному ландшафті загроз, переглядаючи погляд зловмисника. Cymulate розгортається протягом години, інтегруючись із широким технологічним альянсом засобів контролю безпеки, від EDR до шлюзів електронної пошти, веб-шлюзів, SIEM, WAF тощо в локальних середовищах, хмарі та Kubernetes. Клієнти бачать покращення запобігання, виявлення та покращення загального стану безпеки завдяки оптимізації своїх існуючих інвестицій у оборону від кінця до кінця в рамках MITER ATT&CK®. Платформа забезпечує готові експертні оцінки ризиків на основі даних про загрози, які легко розгортати та використовувати для всіх рівнів зрілості та постійно оновлюються. Він також надає відкриту структуру для створення та автоматизації об’єднання червоних і фіолетових, генеруючи сценарії проникнення та передові кампанії атак, адаптовані до їхніх унікальних середовищ і політик безпеки.
Lacework
lacework.com
Lacework пропонує оригінальну та провідну хмарну платформу захисту додатків (CNAPP), керовану даними. Lacework довіряють майже 1000 глобальних інноваторів, щоб захистити хмару від створення до запуску. Lacework дає змогу клієнтам визначати пріоритетність ризиків, швидше знаходити відомі та невідомі загрози, досягати безперервної відповідності вимогам хмари та розробляти безпечний код без уповільнення – усе це з однієї єдиної платформи. З моменту свого заснування в 2017 році Lacework удосконалює єдину хмарну платформу, щоб отримувати та отримувати якомога більше даних, щоб забезпечити найкращу безпеку — як на основі агентів, так і без них. Потім наша уніфікована платформа використовує ці дані для виконання звичайних випадків використання хмари: керування положенням, захист робочого навантаження, керування вразливістю, відповідність вимогам, безпека контейнера тощо. Клієнти покладаються на Lacework, щоб збільшити дохід, вивести продукти на ринок швидше та безпечніше, а також консолідувати рішення безпеки в одній платформі. Наша платформа в середньому замінює інструменти від 2 до 5 точок. Клієнти відзначають у середньому 100:1 зменшення шуму сповіщення завдяки нашій запатентованій технології виявлення аномалій. А користувачі Lacework відчули на 80% швидші розслідування завдяки нашим контекстним сповіщенням.
Torq
torq.io
Torq трансформує кібербезпеку за допомогою своєї першої гіперавтоматизованої платформи корпоративного рівня ШІ. Поєднуючи весь стек інфраструктури безпеки, Torq дає можливість організаціям миттєво й точно виправляти події безпеки та організовувати складні процеси безпеки в масштабі. Підприємства зі списку Fortune 500, включно з найбільшими у світі компаніями, що займаються виробництвом фасованих товарів, моди, гостинності та спортивного одягу, у сфері фінансів, технологій, споживчих товарів і спортивного одягу, отримують надзвичайні результати завдяки Torq.
Stream Security
stream.security
Без агента, виявлення в режимі реального часу, безпосереднє визначення першопричини та весь контекст, потрібний для швидкого реагування.
Sysdig
sysdig.com
Sysdig Secure — це наша платформа CNAPP, яку використовують понад 700 корпоративних клієнтів для вирішення CNAPP, VM, CSPM, CIEM, безпеки контейнерів тощо — у масштабі підприємства. Наша платформа включає запобігання, виявлення та реагування, щоб клієнти могли впевнено захищати контейнери, Kubernetes, хости/сервери та хмарні служби. Sysdig забезпечує видимість у реальному часі в масштабі кількох хмар, усуваючи сліпі зони безпеки. Ми використовуємо інтелектуальні дані з часу виконання, щоб визначити пріоритетність сповіщень, щоб команди могли зосередитися на серйозних подіях безпеки та підвищити ефективність. Розуміючи весь потік від джерела до відповіді та пропонуючи кероване виправлення, клієнти можуть як виправляти проблеми в робочому стані, не витрачаючи час, а також виявляти загрози та реагувати на них у режимі реального часу. За допомогою Sysdig Secure ви можете: - Зупинити атаки до 10 разів швидше - Зменшити вразливості до 95% - Миттєво виявляти зміни ризиків - Усунути прогалини в дозволах менш ніж за 2 хвилини Sysdig. Безпека кожної секунди.
Plerion
plerion.com
Plerion надає комплексну хмарну платформу безпеки, яка підтримує робочі навантаження в AWS, Azure та GCP, надаючи: - Cloud-Native Application Protection Platform (CNAPP) - Cloud Security Posture Management (CSPM) - Cloud Workload Protection Platform (CWPP) - Управління правами на хмарну інфраструктуру (CIEM) - Аналіз шляху атаки - Інвентаризація хмарних активів - Виявлення та реагування на хмару (CDR) - Специфікація програмного забезпечення (SBOM) - Безпека зсуву вліво - Широке та безперервне звітування про відповідність Plerion, орієнтоване на ризики та загрози , і контекстно-залежний підхід допомагає організаціям позбутися відокремленості, зменшити втому від сповіщень і усунути найважливіші ризики безпеки хмари. Відвідайте https://plerion.com/ для отримання додаткової інформації.
Sonrai Security
sonraisecurity.com
Sonrai Security є провідним постачальником рішень для ідентифікації та керування доступом у публічній хмарі. Sonrai Security забезпечує безпеку ідентифікації, доступу та дозволів для компаній, які працюють на платформах AWS, Azure та Google Cloud. Компанія відома першовідкривачем хмарного брандмауера дозволів, що забезпечує мінімальний доступ одним клацанням миші, одночасно підтримуючи потреби розробника в доступі без збоїв. Sonrai Security, якій довіряють провідні компанії в різних галузях, прагне просувати інновації та досконалість у хмарній безпеці. Компанії довіряють команди хмарних операцій, розробки та безпеки. Брандмауер Cloud Permissions Firewall видаляє всі невикористані конфіденційні дозволи, поміщає невикористані ідентифікаційні дані в карантин і вимикає невикористовувані служби та регіони – і все це в один клік. Бізнес не заважає, оскільки всі ідентифікаційні особи, які використовують конфіденційні дозволи, зберігають свій доступ, а будь-який новий доступ безперешкодно надається через автоматизований робочий процес chatops. Команди SecOps витрачають на 97% менше часу на отримання найменших привілеїв і скорочують поверхню атаки на 92%. Після досягнення мінімальних привілеїв на рівні платформи рішення Sonrai CIEM+ виявляє токсичні комбінації дозволів і закриває ненавмисні шляхи атак, які вони створюють, за допомогою автоматичного або детального виправлення.
Calico Cloud
calicocloud.io
Calico Cloud — це єдина в галузі платформа безпеки контейнерів із вбудованою мережевою безпекою для запобігання, виявлення та пом’якшення порушень безпеки в мультихмарних і гібридних розгортаннях. Calico Cloud створено на основі Calico Open Source, найпоширенішого рішення для мереж контейнерів і безпеки.
Solvo
solvo.cloud
Solvo — це багатовимірна хмарна платформа безпеки, яка руйнує додатки, ідентифікацію та дані, щоб проактивно виявляти та пом’якшувати неправильні конфігурації та вразливості хмари. Адаптивний підхід безпеки Solvo базується на безперервному циклі виявлення загроз, аналізу та встановлення пріоритетів, а потім оптимізації політики найменших привілеїв, перевірки та моніторингу. Забронюйте безкоштовну демонстрацію: https://www.solvo.cloud/request-a-demo/ Спробуйте Solvo безкоштовно протягом 14 днів: https://www.solvo.cloud/freetrial/
Kloudle
kloudle.com
Kloudle — це хмарний сканер безпеки для AWS, GCP, DigitalOcean, Kubernetes. Він сканує ваші хмарні облікові записи, сервери, кластери на наявність понад 300 проблем безпеки за лічені хвилини. Зробити хмарну безпеку легкою для розробників і невеликих команд. Порівняно зі сканерами з відкритим кодом, сканування Kloudle триває менше 30 хвилин. Нема чого встановлювати чи налаштовувати. Завдяки обчисленню проблем та їх серйозності Kloudle дозволяє легко зрозуміти, що потрібно виправити. Крім простого переліку проблем безпеки, Kloudle пропонує прості кроки для вирішення всіх виявлених проблем безпеки. Він також містить потенційні підводні камені для деяких виправлень. Дозволяє зробити правильний вибір щодо того, що виправляти, а що ні. Завдяки потужним функціям для позначення проблем як хибнопозитивних, генератору звітів для отримання звітів у форматі csv, що підтримується Excel, або легкому обміну PDF-файлами, Kloudle зосереджено на тому, щоб захистити хмару без зусиль для своїх користувачів. Завдяки моделі оплати за розрахунки на основі кредиту купувати й отримувати цінність за витрачені гроші також надзвичайно легко та без турбот. Ніколи не потрібно турбуватися про використання тощо. Ціни на сканування починаються від 30 доларів США.
CloudWize
cloudwize.io
CloudWize — це центр передового досвіду хмарної безпеки без коду, який забезпечує максимальну сумісність із хмарою та безпеку. Отримайте захист на 360° від архітектури до середовища виконання. CludWize забезпечує дотримання правил хмари за допомогою понад 1000 безперервних правил, сканує вразливі місця в хмарі та автоматично усуває їх. За допомогою нашого унікального механізму аналізу графіків ви можете виявляти та виправляти проблеми з хмарою за лічені хвилини замість днів і тижнів. Це цілісне рішення пропонує тест на проникнення веб-програми Blackbox, удосконалений IAM (керування доступом до особистих даних), сканування ризиків IaC (інфраструктура як код), керування станом безпеки даних тощо. Навіщо мати справу з багатьма інструментами, коли ви можете мати все в одному місці? CNAPP + WAAP + KSPM – CSPM + CWPP + CIEM + CASB + DSPM + CNSP = CloudWize (CSCoE)
Orca Security
orca.security
Orca Cloud Security Platform визначає, визначає пріоритети та усуває ризики та проблеми відповідності в робочих навантаженнях, конфігураціях і ідентифікаторах у вашій хмарі, яка охоплює AWS, Azure, Google Cloud, Kubernetes, Alibaba Cloud і Oracle Cloud. Orca пропонує найповніше в галузі хмарне рішення безпеки на одній платформі — усуває необхідність розгортати та підтримувати багатоточкові рішення. Orca працює без агентів і підключається до вашого середовища за лічені хвилини за допомогою запатентованої Orca технології SideScanning™, яка забезпечує глибоку та широку видимість у вашому хмарному середовищі, не вимагаючи агентів. Крім того, Orca може інтегруватися зі сторонніми агентами для видимості під час виконання та захисту критичних навантажень. Orca є лідером у застосуванні Generative AI для спрощення розслідувань і прискорення виправлення – знижуючи необхідні рівні кваліфікації та економлячи час і зусилля хмарної безпеки, DevOps і команд розробників, одночасно значно покращуючи результати безпеки. Як Cloud Native Application Protection Platform (CNAPP), Orca консолідує багато точкових рішень в одній платформі, зокрема: CSPM, CWPP, CIEM, управління вразливістю, безпека контейнерів і Kubernetes, DSPM, безпека API, CDR, мультихмарна відповідність, Shift Left Безпека та AI-SPM.
CrowdStrike
crowdstrike.com
Уніфікована хмарна безпека від кінцевої точки до хмари. Зупиніть злам хмари та консолідуйте роз'єднані точкові продукти за допомогою єдиного в світі CNAPP, створеного на основі уніфікованого агентного та безагентного підходу до хмарної безпеки для повної видимості та захисту. Ми захищаємо вашу хмару. Ви ведете свій бізнес.
Aikido Security
aikido.dev
Aikido Security — це орієнтована на розробників платформа безпеки програмного забезпечення, яка забезпечує розширене сканування коду та оцінку вразливостей у хмарі. Наша платформа надає пріоритет реальним загрозам, зменшує помилкові спрацьовування та робить загальні вразливості та ризики (CVE) зрозумілими. За допомогою Aikido гарантувати безпеку вашого продукту стало простіше, дозволяючи вам зосередитися на тому, що ви вмієте найкраще: написанні коду.
Panoptica
panoptica.app
Panoptica — це потужна хмарна платформа Cisco для захисту додатків, яка виявляє та усуває вразливості під час розробки до виробництва, забезпечуючи безпеку та сумісність ваших додатків. Завдяки технології на основі графіків платформа може розблокувати візуальну інформацію, критичні шляхи атак і прискорити виправлення, щоб захистити ваші сучасні програми на кількох гібридних хмарних платформах. Відвідайте https://www.panoptica.app Основні характеристики: - Видимість і контекст: Panoptica пропонує чітку видимість і контекст, визначаючи шляхи атак і визначаючи пріоритетність ризиків, допомагаючи вам приймати обґрунтовані рішення. - Цілісне та повне покриття: легко керуйте своїми рідними хмарними середовищами за допомогою інтегрованої платформи безпеки Panoptica, зменшуючи прогалини, які часто виникають через використання окремих ізольованих рішень. - Розширений аналіз: використовуйте розширений шлях атаки та методи аналізу першопричини, щоб виявити потенційні ризики з точки зору зловмисника. - Безагентне сканування: безагентна технологія Panoptica сканує будь-яке хмарне середовище — Azure, AWS, GCP, Kubernetes або їх комбінацію. - Комплексна візуалізація: відображайте активи та зв’язки на розширеній графічній базі даних для повного візуального представлення вашого хмарного стеку. Переваги - Advanced CNAPP: Panoptica розширює можливості Cloud Native Application Protection Platform. - Мультихмарна відповідність: Забезпечте відповідність на різних хмарних платформах. - Наскрізна візуалізація: отримуйте уявлення про весь стек хмарних програм. - Динамічне виправлення: використовуйте динамічні методи для ефективного вирішення проблем. - Підвищена ефективність: оптимізуйте процеси безпеки та зменшіть час відповіді. - Зниження накладних витрат: мінімізація витрат ресурсів при оптимізації безпеки.
Turbot Pipes
turbot.com
Turbot забезпечує корпоративні огорожі для хмарної інфраструктури. Turbot розроблений, щоб дозволити підприємствам досягти гнучкості, забезпечити контроль і прискорити використання найкращих практик шляхом постійного дотримання централізовано визначених політик у моделі AWS із кількома обліковими записами.
nOps
nops.io
nOps — це хмарна оптимізована платформа AWS, яка спрощує розподіл та керування використанням хмари, зобов’язаннями та витратами. Наша платформа інтелектуально налаштовує всі ваші обчислення автоматично, щоб ви отримували найкращі доступні ціни без шкоди для надійності. nOps використовує власне моделювання ML на основі понад 1 мільярда доларів США, витрачених на AWS, щоб забезпечити вашу організацію правильним поєднанням зарезервованих екземплярів, планів економії та спот. І все це без необхідності вручну надавати ресурси, щоб ваша команда могла зосередитися на створенні та інноваціях. Бізнес-контекст nOps Cloud Management дозволяє легко отримати повну видимість ваших хмарних витрат і використання, щоб ваші рахунки ніколи не були несподіванкою чи таємницею. Це також спрощує розподіл витрат між вашим бізнесом. Управління зобов’язаннями nOps Управління зобов’язаннями полегшує керування та повне використання всіх ваших поточних зобов’язань AWS. Ми гарантуємо 100% використання ваших зобов'язань або повернемо їх вам. Compute Copilot Compute Copilot — це інтелектуальна програма для забезпечення робочого навантаження для всіх ваших хмарних програм. Завдяки штучному інтелекту він надає обчислювальні ресурси за найвигіднішою ціною без шкоди для надійності. Уявіть собі світ, де ви можете отримати надійність On-demand за ціною Spot. Cloud Optimization Essentials Набір автоматизованих і готових інструментів nOps для швидкого вирішення проблем, пов’язаних із нудними й постійними вдосконаленнями інфраструктури AWS
Aqua Security
aquasec.com
Aqua Security зупиняє атаки з хмарної системи протягом усього життєвого циклу додатків і є єдиною компанією, яка гарантує це на 1 мільйон доларів США. Будучи піонером у сфері вбудованої хмарної безпеки, Aqua допомагає клієнтам зменшити ризики, будуючи майбутнє свого бізнесу. Платформа Aqua — це найбільш інтегрована в галузі Cloud Native Application Protection Platform (CNAPP), яка захищає життєвий цикл програми від коду до хмари й назад. Заснована в 2015 році компанія Aqua має штаб-квартири в Бостоні, Массачусетс, і Рамат-Гані, Іллінойс, з клієнтами зі списку Fortune 1000 у понад 40 країнах.
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