Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.
Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.
Розгортання аналітичного програмного забезпечення стало ключовим напрямком діяльності компаній у процесі цифрової еволюції, головним чином зосередившись на розгортанні інструментів бізнес-аналітики (BI). Ці BI-рішення відіграють вирішальну роль у забезпеченні розуміння ландшафту даних компанії. Забезпечуючи візуалізацію та розуміння бізнес-даних, вони дають змогу співробітникам приймати добре обґрунтовані рішення, які сприяють позитивним результатам для компанії. Враховуючи величезний обсяг даних, доступних сьогодні для компаній, інтеграція певної форми програмного забезпечення BI стала майже необхідною для покращення розуміння та ефективності таких даних.
Запит на новий застосунок
Canva
canva.com
Canva - це графічна платформа дизайну, яка дозволяє користувачам створювати графіку, презентації, презентації, плакати, документи та інший візуальний контент. Користувачі можуть вибирати з багатьох професійних шаблонів, розроблених та редагувати проекти та завантажувати власні фотографії через інтерфейс перетягування. Платформа безкоштовна у використанні та пропонує платні підписки, такі як Canva Pro та Canva для Enterprise для додаткової функціональності. Користувачі також можуть оплатити фізичні продукти, які підлягають надруковій та відвантаженій. Це майже подвоїло останню оцінку в 2019 році.
Kittl
kittl.com
Kittl AI — це інструмент для проектування, який використовує моделі глибокого навчання, які розуміють текст користувача, перетворюючи його на візуально привабливі зображення або кліпарти за лічені секунди. Інструмент ідеально підходить для створення дизайну, будь то привабливий дизайн сувенірів або публікації в соціальних мережах. Користувачі можуть легко вивчати нові техніки дизайну незалежно від рівня навичок, використовуючи функції Kittl AI для перетворення тексту в зображення та тексту в кліпарт, які створюють приголомшливі зображення, ілюстрації чи фотографії на основі текстових описів лише за кілька клацань. Створений вміст зберігається, і до нього можна отримати доступ із розділу «Завантаження». Kittl AI видаляє фон кліпартів одним клацанням миші, а інструмент пропонує попередні налаштування стилів зображень і кліпартів, щоб допомогти користувачам знайти потрібні стилі. Зображення, створені штучним інтелектом на Kittl AI, створюються за допомогою моделей глибокого навчання, що дозволяє користувачам створювати швидше та економити гроші та ресурси. Користувачі можуть використовувати створений штучним інтелектом контент для комерційних проектів, якщо вони дотримуються умов використання та ліцензування Kittl. Інструмент пропонує спеціальний довідковий центр, і користувачі можуть зв’язатися зі службою підтримки Kittl, щоб отримати допомогу щодо своїх проектів.
Looker Studio
cloud.google.com
Looker Studio, раніше Google Data Studio, - це онлайн -інструмент для перетворення даних у настроювані інформаційні звіти та інформаційні панелі, представлені Google 15 березня 2016 року в рамках Suite Enterprise Google Analytics 360. Розблокуйте силу своїх даних за допомогою інтерактивних інформаційних панелей та прекрасних звітів, які надихають розумніші бізнес -рішення.
Tableau
tableau.com
Tableau - це платформа аналітики, що перетворює спосіб використання даних для вирішення проблем - незмінно людей та організацій, щоб максимально використати їхні дані. Tableau-найширша і найглибша платформа даних та аналітики. Переконайтесь, що відповідальне використання даних та досягнення кращих результатів бізнесу з повністю інтегрованим управлінням та управлінням даними, візуальною аналітикою та розповідями про дані та співпрацею-все з провідним в галузі Salesforc доступний для всіх незалежно від їх знань із інструментами візуалізації даних. Tableau Pulse доступний для користувачів Tableau Cloud і використовує потужність Tableau AI, щоб доставити дані способами, які є більш персоналізованими, контекстуальними та розумними. Дізнайтеся більше на веб-сайті https://tableaue.com/pulse tableau Cloud, що надає розумніші рішення, орієнтовані на швидку, гнучку, інтуїтивну аналітику. Дослідіть повністю розміщене хмарне рішення на корпоративному класі на світовій платформі аналітики №1. Підготовка Tableau Prep забезпечує сучасний підхід до підготовки даних, що робить його швидшим та простішим у поєднанні, формі та чистих даних для аналізу.
GeoComply
geocomply.com
Заснована в 2011 році компанія GeoComply надає рішення для запобігання шахрайству та кібербезпеки, які виявляють шахрайство з геоданими та допомагають перевірити справжню цифрову ідентичність користувача. Рішення компанії, яким довіряють провідні бренди та регулятори протягом останніх десяти років, схвалені десятками регуляторів, встановлені на понад 400 мільйонах пристроїв і аналізують понад 10 мільярдів транзакцій на рік. Рішення GeoComply включають дані про місцезнаходження, пристрої та ідентифікаційні дані та вдосконалене машинне навчання для виявлення та позначення шахрайської діяльності. Завдяки інтеграції рішень GeoComply у свої процеси та механізми ризиків організації можуть раніше виявляти шахрайство під час взаємодії користувача, краще встановлювати свою справжню цифрову ідентичність і посилювати цифрову довіру. Відзначені нагородами продукти GeoComply базуються на технологіях, розроблених для суворо регульованого та складного ринку онлайн-ігор і ставок на спорт у США. Окрім iGaming, GeoComply надає рішення для виявлення шахрайства за допомогою геолокації для трансляційних мовників відео та індустрії онлайн-банкінгу, платежів і криптовалют, створюючи вражаючий список клієнтів, включаючи Akamai, Amazon Prime Video, BBC, BetMGM, DraftKings і FanDuel.
SalesRabbit
salesrabbit.com
SalesRabbit’s software helps field sales teams operate faster and smarter. Their solutions address all the major pain points of sales organizations with digital tools. Features like lead and area management, rep performance tracking, digital contracts, lead generation, and more. Вони також пропонують декілька послуг додаткових додатків, таких як навчальна бібліотека, геофіксована маркетингова платформа та інформація власників будинків, які допоможуть вам продати більш розумно. Most importantly, they work personally with you and your company to make sure you get the results you want. Learn more about them at salesrabbit.com.
Metabase
metabase.com
Найшвидший і найпростіший спосіб ділитися даними й аналітикою у вашій компанії. Сервер Business Intelligence з відкритим кодом, який можна встановити за 5 хвилин і підключається до MySQL, PostgreSQL, MongoDB тощо! Будь-хто може використовувати його для створення діаграм, інформаційних панелей і нічних звітів електронною поштою.
Looker
looker.com
Looker заново винаходить бізнес-аналітику для сучасної компанії. Looker працює так само, як і Інтернет: на основі браузера, його унікальна мова моделювання дозволяє будь-якому співробітнику використовувати роботу ваших найкращих аналітиків даних. Працюючи на 100% у базі даних, Looker використовує найновіші, найшвидші аналітичні бази даних, щоб отримувати реальні результати в режимі реального часу.
Geckoboard
geckoboard.com
Geckoboard — це простий інструмент для створення та обміну бізнес-панелями в реальному часі. Розроблений, щоб допомогти керівникам команд виводити живі дані для своєї команди та всієї організації, Geckoboard напряму інтегрується з понад 80 різними інструментами та службами, щоб допомогти вам отримати дані та отримати професійно виглядаючу інформаційну панель перед іншими за лічені хвилини. Кодування чи навчання не потрібні. Створюйте інформаційні панелі безпосередньо у своєму браузері за допомогою простого інтерфейсу з можливістю перетягування та виводьте важливі цифри, показники та ключові показники ефективності з неживих звітів і електронних таблиць. Geckoboard робить ваші ключові дані більш привабливими для всіх завдяки візуалізаціям, які кожен може зрозуміти з першого погляду та які автоматично оновлюються, щоб завжди залишатися в курсі подій. Виділіть варті уваги зміни в певних показниках за допомогою індикаторів стану, які привертають увагу до показників, які перевищують або нижчі від очікуваних, і візуально показують цілі, над якими ви працюєте, одним клацанням миші. Незважаючи на те, що ваша команда працює, Geckoboard спрощує обмін вашими інформаційними панелями. Скопіюйте та вставте посилання на живу інформаційну панель, яку можна переглядати в будь-якому веб-переглядачі, або запросіть своїх товаришів по команді увійти, переглянути та навіть створити власні інформаційні панелі. Для регулярних оновлень ви можете запланувати надсилання скріншотів інформаційної панелі електронною поштою або публікацію на каналі Slack через регулярні проміжки часу. Для максимальної видимості Geckoboard має функцію «Надіслати на телевізор», що дозволяє вам об’єднати обліковий запис із браузером на великому екрані чи телевізорі та вибрати, які інформаційні панелі ви хочете там відображати. Він навіть може переглядати кілька інформаційних панелей на одному екрані. У нас є прості інструкції щодо того, як досягти цього за день, використовуючи доступне готове обладнання. Нарешті, ви можете відстежувати ключові цифри в дорозі, увійшовши у свій обліковий запис у браузері мобільного пристрою, де ви зможете отримати доступ до своїх інформаційних панелей, ідеально відформатованих для невеликих екранів. Створюйте свої перші інформаційні панелі безкоштовно протягом 14 днів – платіжні дані не потрібні.
Litmaps
litmaps.com
Litmaps — це інструмент для відкриття досліджень, який поєднує в собі інтерактивні карти цитування, сучасні інструменти пошуку та цільові оновлення, щоб допомогти дослідникам і командам дослідників зрозуміти величезний науковий корпус. Він може візуалізувати вашу дослідницьку тему за допомогою всього, починаючи від наукових статей, патентів, попереднього друку та електронного друку.
Zoho Analytics
zoho.com
Програмне забезпечення для бізнес-аналітики та аналітики. Zoho Analytics — це програмне забезпечення для самообслуговування BI та аналізу даних, яке дозволяє візуально аналізувати дані, створювати приголомшливі візуалізації даних і виявляти приховані відомості за лічені хвилини.
Rose AI
rose.ai
Rose — це інструмент на основі штучного інтелекту, який спрощує процес дослідження даних, пропонуючи ефективне рішення для пошуку, очищення, візуалізації та перетворення даних. Орієнтуючись на простоту використання, Rose використовує найсучасніші LLM (моделі мовних моделей) із відкритим кодом і методи обробки природної мови для аналізу інформації на основі підказок людської мови. Це дозволяє користувачам легко знаходити відповідні джерела даних, забезпечуючи плавну інтеграцію з провідними постачальниками даних у всьому світі. Сильна сторона платформи полягає в її здатності ефективно залучати та візуалізувати дані. Поєднуючи креативні аспекти технології SF (Сан-Франциско) з надійністю фінансів Нью-Йорка (Нью-Йорк), Rose забезпечує систему, що повністю перевіряється, що дозволяє користувачам відстежувати логіку її результатів аж до вихідних даних. Ця функція підвищує прозорість і підзвітність. Rose також забезпечує безпроблемний обмін даними, надаючи користувачам можливість легко ділитися інформацією з внутрішніми командами або третіми сторонами. Користувачі можуть контролювати рівень дозволу, наданого одержувачам, забезпечуючи захист конфіденційної інформації. Крім того, Rose працює як надійний сторонній ринок даних, що сприяє купівлі та продажу різноманітних і великих наборів даних. Ця функція пропонує користувачам можливість легко переглядати, купувати та продавати набори даних, сприяючи створенню середовища для співпраці. Rose використовується аналітиками відомих фінансових установ, що додатково підтверджує його надійність і придатність для завдань, що потребують великої кількості даних. Інструмент супроводжується вичерпним ресурсом документації та забезпечує підтримку клієнтів через контактні канали, включаючи електронну пошту.
Cluvio
cluvio.com
За допомогою Cluvio ви можете виконувати SQL-запити до вашої бази даних і візуалізувати результати у вигляді красивих інтерактивних інформаційних панелей, якими можна легко поділитися з вашою командою. Cluvio підтримує всі основні бази даних SQL, такі як Postgres, MySQL, Redshift, Athena, BigQuery, Snowflake, Presto, Microsoft SQL Server, Oracle, Google Cloud Platform і Exasol.
Elastic Cloud
elastic.co
Пошук підприємства, можливість спостереження та безпека для хмари. Швидко та легко знаходьте інформацію, отримуйте статистику та захищайте свої інвестиції в технології, незалежно від того, працюєте ви в Amazon Web Services, Microsoft Azure або Google Cloud.
Grist
getgrist.com
Grist поєднує в собі найкраще з електронних таблиць, баз даних і конструкторів програм. Використовуючи знайомий інтерфейс електронної таблиці, організуйте свою інформацію як реляційну базу даних і створюйте інформаційні панелі за лічені хвилини. Отримайте максимум від своїх даних, переконавшись, що вони добре структуровані та зберігаються в одному місці. Жодного дублювання, жодних сварок із електронними таблицями та об’єднання документів. Співпрацюйте в режимі реального часу, захищаючи свої дані за допомогою спеціальних правил доступу, які контролюють дозволи аж до комірки. Дозвольте всім працювати з однаковими даними без шкоди для конфіденційності чи стабільності. Зареєструйте безкоштовний обліковий запис команди або розмістіть Grist самостійно – у будь-якому випадку ваші дані завжди будуть вашими.
Hex
hex.tech
Hex — це платформа для спільної аналітики та науки про дані. Він поєднує блокноти з кодами, програми для обробки даних і керування знаннями, що полегшує використання даних і обмін результатами. Hex об’єднує найкращі блокноти, BI та документи в бездоганний інтерфейс користувача для спільної роботи. Використовуйте SQL, Python і R разом або окремо. Публікуйте роботу всередині або ззовні як інтерактивні програми для обробки даних із функцією перетягування в адаптивних макетах, якими може користуватися кожен. Використовуйте повну бібліотеку компонентів інтерфейсу користувача з миттєвою публікацією та отримуйте коментарі в реальному часі для надійної взаємодії з користувачем. Створюйте організаційні знання за допомогою Hex, дозволяючи будь-кому відкривати та використовувати дані.
Mode Analytics
mode.com
Mode — це перша платформа бізнес-аналізу, яка використовує спосіб роботи сучасних груп обробки даних, що дає змогу лідерам обробки даних здійснювати більш ефективний аналіз впливу та підвищення рівня зрілості даних за допомогою справжнього самообслуговування. Будучи єдиним інтелектуальним рівнем, Mode максимізує рентабельність інвестицій у сучасний стек даних і перетворює дані на конкурентну перевагу для провідних компаній у всіх секторах і на всіх етапах.
Domo
domo.com
Domo використовує дані для всіх, щоб вони могли збільшити свій вплив на бізнес. Наша хмарна платформа обробки даних виходить за рамки традиційної бізнес-аналітики та аналітики, роблячи дані видимими та зручними за допомогою зручних інформаційних панелей і програм. Завдяки штучному інтелекту, науці про дані та захищеній основі даних, яка з’єднується з існуючими хмарними та застарілими системами, Domo допомагає компаніям оптимізувати критичні бізнес-процеси в масштабах і в рекордно короткі терміни, щоб викликати сміливу цікавість, яка сприяє експоненційним результатам бізнесу.
Whatagraph
whatagraph.com
У маркетологів є кілька джерел маркетингу, сотні запущених кампаній, а також клієнти чи зацікавлені сторони, яким потрібно керувати та звітувати. З’єднати всі дані, обробити їх, виявити ідеї та продемонструвати рентабельність інвестицій – це складно. Whatagraph — це інтуїтивно зрозуміла платформа маркетингових даних «все-в-одному», яка легко позбавляє маркетолога від ручної роботи та клопоту, пов’язаного з даними. Ви можете замінити кілька повільних і складних інструментів однією платформою. І на відміну від інших на ринку, Whatagraph є простим у використанні, надійним і робить роботу з даними (керування, змішування та візуалізацію міжканальних даних) швидкою та легкою для будь-кого в команді: об’єднайте всі свої маркетингові дані в єдиний концентратор без сторонніх інструментів і роз'ємів. Керуйте та впорядковуйте неструктуровані, розсіяні міжканальні дані за допомогою перетворень без коду. Кожному в команді маркетингу досить легко виконувати розширені завдання керування даними, не маючи навичок аналітики, програмування чи технічних знань. Кількома клацаннями миші створюйте приголомшливі візуалізації підключених і підготовлених міжканальних даних. Швидке перетворення його на готові для аналізу чи презентації звіти, інформаційні панелі або окремі графіки, діаграми, воронки чи таблиці. Нарешті, автоматизуйте те, як ви ділитеся цими даними або доставляєте їх до будь-якого пункту призначення: клієнтів, зацікавлених сторін, товаришів по команді чи інших інструментів і платформ. Незалежно від того, чи виступаєте ви в залі засідань, чи своїм клієнтам, чи шукаєте інформацію щодо покращення кампаній, ви впевнені, що маєте надійну та швидку платформу з усіма актуальними даними в одному місці, представленими чітко та наочно. На підготовку знадобляться хвилини замість годин, а на масштабування для нових клієнтів або джерел даних – хвилини замість годин.
Cyfe
cyfe.com
Cyfe, Inc. – це хмарна компанія самообслуговування прикладного програмного забезпечення бізнес-аналітики, розташована в Лос-Анджелесі, Каліфорнія. Компанія відома тим, що створила додаток бізнес-панелі, призначений для аналізу, перетворення та звітування про дані з різних інтегрованих джерел бізнес-аналітики. Це безкоштовна програма для відстеження та моніторингу всіх бізнес-метрик в одному місці. Cyfe надає агентствам і маркетологам інформаційні панелі для підтвердження рентабельності інвестицій, об’єднання джерел даних і візуалізації тенденцій. Заснована в 2012 році Девеном Пателем і показана в популярному шоу «Кремнієва долина», Cyfe розширилася до понад трьохсот тисяч користувачів. У 2020 році Cyfe приєднався до нещодавно створеного комплексу маркетингових технологій Traject, орієнтованого на агентство. Traject, що складається з пристрасних членів команди з 22 міст і 11 країн, представляє 7 брендів у сфері маркетингових технологій. Cyfe залишається вірним корінням Cyfe, прагнучи надати найпростіше готове рішення для панелей керування, а також впроваджувати інновації, розширювати інтеграцію та покращувати зручність використання. Cyfe by Traject підтримує сотні тисяч користувачів і компаній, від індивідуальних підприємців до компаній, зосереджуючись на тому, щоб допомогти агентствам, що розвиваються, відстежувати їхні зусилля та досягати цінності.
Genially
genial.ly
Genially є світовим лідером у сфері інтерактивної візуальної комунікації. Використовуйте Genially як свій універсальний онлайн-інструмент для створення приголомшливих презентацій, інтерактивних зображень, інфографіки, досьє, тестів, резюме тощо та збагачуйте їх інтерактивними й анімаційними ефектами за лічені секунди. Вам більше не потрібна команда дизайнерів і програмістів, щоб миттєво вплинути на вражаючу візуальну комунікацію. Використовуйте інтерактивні та анімовані ефекти, щоб легко розподіляти інформацію по шарах, які глядачі можуть досліджувати та відкривати. Залиште позаду застаріле програмне забезпечення для створення контенту та приголомшуйте та залучайте свою аудиторію за допомогою Genially. Ефект «Вау» — лише кілька кліків. Виберіть із понад 1100 шаблонів або почніть з нуля. Приєднуйтесь до спільноти мільйонів користувачів у всьому світі, до якої входять бізнесмени, викладачі, маркетологи, дизайнери та такі компанії, як Hulu, Danone, Michelin і Heineken. Майбутнє спілкування чекає на вас.
ArcGIS Online
arcgis.com
ArcGIS Online – хмарне програмне забезпечення для створення та обміну інтерактивними веб-картами. Карта та взаємодія з вашими даними про місцезнаходження Створюйте інтерактивні веб-карти за допомогою ArcGIS Online, веб-картографічного програмного забезпечення Esri. Отримайте нові перспективи та розширені деталі, взаємодіючи з даними, збільшуючи масштаб і шукаючи на карті. Використовуйте інтелектуальні стилі картографування на основі даних та інтуїтивно зрозумілі інструменти аналізу, щоб отримати інформацію про місцезнаходження. Ефективно працюйте у вашій організації, спільно створюючи та використовуючи карти. Поділіться своїми ідеями з окремими людьми або з усім світом.
SafetyCulture
safetyculture.com
SafetyCulture-це мобільна перша операційна платформа, яка дає вам знання, інструменти та процеси, які вам потрібно безпечно працювати, відповідати більш високим стандартам та вдосконалюватись щодня, пропонуючи кращий спосіб роботи. Те, що розпочалося як цифровий додаток до контрольного списку, перетворилося на платформу для проведення інспекцій, підняття та вирішення проблем, управління активами та навчальних команд на ходу. SafetyCulture також допомагає командам робити більше, ніж просто поставити галочки для управління, ризику та дотримання - це може допомогти встановити середовище, стандарти охорони здоров'я та безпеки та підняти планку, коли мова йде про оперативну майстерність. Завдяки захопленню даних у режимі реального часу в реальному часі під рукою, ви завжди будете знати, що працює, а що не так, ви можете зосередитись на тому, що справді має значення-щодня покращується. Розблокуйте потенціал своїх робочих команд, щоб просунути ваш бізнес вперед за допомогою безпеки.
Flourish
flourish.studio
Красива, проста візуалізація даних і розповідь
IP GeoLocation
ipgeolocation.io
Безкоштовний API геолокації IP та точна база даних пошуку IP. Безкоштовний API IP надає інформацію про країну, місто, штат, провінцію, місцеву валюту, широту та довготу, інформацію про компанію, пошук провайдера, мову, поштовий індекс, телефонний код країни, інформацію про агент користувача, IP- Інформація про безпеку, часовий пояс, поточний час, час заходу та сходу сонця, час заходу та сходу місяця з будь-якої адреси IPv4 та IPv6 у форматі REST, JSON та XML через HTTPS.
Scribble Maps
scribblemaps.com
Просте у використанні рішення для візуалізації онлайн-ГІС і веб-карт. Додайте анотації до карт, нанесіть території, фільтруйте дані, аналізуйте дані, оптимізуйте маршрути тощо. Чудово підходить для команд, яким потрібно керувати великою кількістю карт і створювати їх. Низька крива навчання забезпечує оцифрування карт на всіх рівнях організації. Заснована в 2009 році, Scribble Maps була створена на основі прямих відгуків користувачів. Наш командний портал дозволяє командам співпрацювати та працювати разом над картами, а завдяки безлічі параметрів експорту Scribble Maps можна інтегрувати з існуючими робочими потоками, щоб надати геопросторові можливості всій вашій організації.
Reportz
reportz.io
Reportz — це інструмент звітності в реальному часі на основі інформаційної панелі для компаній цифрового маркетингу, агентств і фрілансерів, який може допомогти автоматизувати процеси звітності клієнтів. Встановіть правильні KPI і дозвольте Reportz виконувати всю рутинну роботу за вас. Підтримуйте своїх клієнтів і надайте їм найпрозорішу звітність клієнтів, яку вони коли-небудь бачили. Необмежена кількість інтеграцій. Необмежена кількість користувачів. Безкоштовна біла мітка електронної пошти та облікового запису. Необмежена кількість KPI на інформаційних панелях.
AgencyAnalytics
agencyanalytics.com
AgencyAnalytics — це єдина платформа звітності, розроблена спеціально для маркетингових агентств. Проста у користуванні платформа економить ваш час, покращує процеси звітності та вражає ваших клієнтів глибокими звітами та живими настроюваними маркетинговими панелями, які демонструють ваш повний маркетинговий вплив. Підключайтеся та контролюйте кожен із маркетингових каналів своїх клієнтів за допомогою єдиної цілісної інформаційної панелі. AgencyAnalytics інтегрується з більш ніж 80 платформами для відстеження та створення звітів про SEO, PPC, відстеження дзвінків, соціальні медіа, маркетинг електронною поштою, електронну комерцію, місцеву торгівлю тощо — усе це повністю позначено для вашого агентства. AgencyAnalytics також містить повний набір інструментів SEO, призначених для оптимізації та автоматизації вашого агентства. Щодня відстежуйте рейтинги, відстежуйте зворотні посилання, виконуйте технічний аудит SEO та не відставайте від конкуренції за допомогою повного набору вбудованих інструментів SEO. Незалежно від того, чи є ви відомим агентством, чи тільки починаєте працювати, AgencyAnalytics пропонує прості та гнучкі ціни на кожному етапі розвитку вашого агентства, починаючи від 12 доларів США за кампанію клієнта на місяць. Спробуйте без ризику протягом 14 днів, кредитна картка не потрібна.
IPinfo
ipinfo.io
Ми є надійним джерелом інформації про IP-адресу, щомісяця обробляємо 40 мільярдів IP-запитів геолокації API для понад 1000 компаній і понад 100 000 розробників
Visme
visme.co
VISME-це все-в-одна платформа, яка надає можливості професіоналів, які не є провідними компаніями, трансформувати те, як вони створюють та діляться та публікують захоплюючі презентації, документи, візуальні звіти, візуалізації даних та інші візуальні формати за менший час. Користувачі IBM, Goldenstate Warriors, Gartner, Nationwide та 15 мільйонів інших користувачів використовують Visme як інструмент створення контенту, щоб розповісти та представити свої історії та перекладати нудні дані на залучення візуальних зображень. Працювати індивідуально або як команда для співпраці. Опублікуйте в Інтернеті, вбудуйте на свій сайт або завантажте для офлайн -використання. Користувачі можуть співпрацювати, організовувати дані проекту у папках та надавати дозволи на основі ролей відповідним командам або особам. Більше того, Visme поставляється з декількома функціями автоматизації для публікації та відображення, які дозволяють видавцям встановити час для автоматизації онлайн -презентацій та аналітики для відстеження ефективності опублікованого контенту.
Databox
databox.com
Databox — це проста у використанні платформа бізнес-аналітики для компаній, що розвиваються. Це дозволяє вам легко централізувати свої дані, щоб ви могли переглядати стан усієї компанії в одному місці. Тоді це допоможе вам використовувати ваші дані для прийняття кращих рішень і підвищення ефективності вашої компанії. Ми взяли всі потужні функції аналітики, які зазвичай є в складних корпоративних інструментах, і зробили їх доступними для підприємств, що розвиваються. Створюйте красиві спеціальні інформаційні панелі без коду, щоб ви завжди знали, як працюєте. Створюйте автоматизовані звіти, щоб ділитися оновленнями, інформаційними панелями та контекстом зі своєю командою або клієнтами. Ставте цілі для кожної команди та автоматично відстежуйте їхній прогрес. Використовуйте контрольні показники, щоб порівняти себе з такими компаніями, як ваша, і знайти можливості для вдосконалення. Використовуйте прогнози, щоб прогнозувати майбутню продуктивність і краще планувати зараз. А також автоматично відстежуйте ефективність вашої компанії за допомогою спеціальної електронної пошти та оновлень Slack.
Glympse
corp.glympse.com
Glympse — це провідна платформа відстеження геолокації, яка оснащена вбудованими сповіщеннями та повідомленнями для клієнтів. Він працює з компаніями будь-якого розміру, які шукають інтелектуальні рішення для прогнозування видимості та розташування, допомагаючи їм отримувати та обробляти елементи даних для візуалізації та інтелектуального запуску як внутрішніх, так і зовнішніх подій. Glympse було засновано на передумові, що обмін геоданими має бути тимчасовим, а кінцевий користувач завжди може контролювати встановлення часових обмежень і географічних меж для цієї частки розташування. Він витратив більше десяти років на надання обміну геоданими, що досягає гармонійного балансу між простим, безпечним, корисним, тимчасовим і конфіденційним. Він освоїв нюанси побудови інтерактивного досвіду на основі даних про місцезнаходження. Ми пишаємося тим, що автоматизуємо оновлення того, що бачить клієнт, на основі складної логіки виявлення прибуття та геозонування, оптимізуємо час автономної роботи та збалансовуємо все це за допомогою плавних можливостей UX/UI. Оскільки всі в Glympse є фанатами технологій і в захваті від створення передових рішень, компанія застосувала той самий підхід до розробки рішень, які дозволяють корпоративним брендам забезпечувати зручнішу роботу з клієнтами, коли люди, продукти та послуги знаходяться в русі. Glympse пропонує гнучку платформу відстеження геолокації з корпоративними SDK, API, інформаційними панелями тощо для створення власних продуктів або послуг на основі місцезнаходження для польових послуг, автопарку та логістики, доставки продуктів і роздрібних повідомлень про прибуття або використовувати один із двох готових продуктів Glympse En Route для корпоративних клієнтів і Glympse PRO для малого бізнесу.
Nearmap
nearmap.com
Досліджуйте аерофотозйомки високої роздільної здатності з кращою якістю, ніж супутникові зображення та 3D-дані, а також автоматизовані статистичні дані для урядів і компаній.
Placer.ai
placer.ai
Placer.ai надасть вам історію будь-якої локації. Дані про відвідуваність Placer.ai дозволяють вимірювати відвідування, переглядати тенденції, порівнювати конкуренцію, відкривати нові аудиторії та знаходити та вигравати ідеального орендаря чи майно. Роздрібні торговці, спеціалісти з CRE, компанії CPG, інвестори та муніципалітети покладаються на Placer.ai для прийняття обґрунтованих рішень і виграшних пропозицій. Основні функції включають: - Вимірювання відвідувань і тенденції - Справжня зона торгівлі - Статистика клієнтів і демографічні показники - Подорожі клієнтів - Порівняльний аналіз конкурентоспроможності - Аналіз мережі та галузі - Платформа онлайн-аналітики - Канал даних, спеціальні звіти та API Зареєструйтеся, щоб отримати безкоштовний обліковий запис і Placer. ai
Mapbox
mapbox.com
Mapbox — це платформа для живих локацій, якій віддають перевагу понад 4 мільйони розробників. Mapbox надає точні дані про місцезнаходження та гнучкі інструменти для розробників, за допомогою яких будь-який бізнес може додавати геопросторові функції до своїх додатків і покращувати роботу за допомогою аналізу місцезнаходження. Клієнти охоплюють автомобільну сферу, логістику, бізнес-аналітику, роздрібну торгівлю, подорожі, візуалізацію даних, споживчі програми, погоду, Інтернет речей, геопросторовий аналіз тощо. Завдяки передовій технології візуалізації карт для Інтернету та мобільних пристроїв, Mapbox відомий тим, що надає високопродуктивні, настроювані, надійні та масштабовані послуги визначення місця розташування, яким довіряють розробники, компанії та бізнес-лідери. Послуги Mapbox включають глобальні картографічні дані, дорожній рух у реальному часі, геокодування та пошук адрес, а також маршрути та вказівки для навігації. Створюйте за допомогою Mapbox за допомогою API, бібліотек коду, SDK і вичерпної документації для розробників. Розроблений для підприємств будь-якого розміру, Mapbox можна безкоштовно почати розробляти, а ціна базується на місячному використанні, попередні ліцензії чи контракти не потрібні. Mapbox — це глобальна команда з понад 700 осіб з офісами у Вашингтоні, Гельсінкі та Токіо. Mapbox було засновано в 2010 році. Сьогодні Mapbox забезпечує інтелектуальне визначення місцезнаходження платформ, програм і брендів у всьому світі.
Sigma
sigmacomputing.com
Sigma — це відзначена нагородами сучасна платформа бізнес-аналітики (BI) і аналітики, спеціально створена для хмари. З Sigma будь-хто може використовувати функції та формули електронних таблиць, які вони вже знають, щоб досліджувати живі дані в хмарному масштабі, аж до найдрібнішої деталізації. Наш знайомий інтерфейс, схожий на електронну таблицю, надає повну потужність SQL у руки будь-якого користувача, зберігаючи актуальність і безпеку даних у хмарних сховищах даних. Компанії, які орієнтуються на дані, використовують Sigma, щоб надати своїм співробітникам, клієнтам і партнерам можливість вирватися з обмежень інформаційної панелі та самостійно досліджувати дані, щоб приймати кращі та швидші рішення. Наше програмне забезпечення було створено, щоб отримати вигоду від продуктивності хмарних сховищ даних для об’єднання джерел даних і миттєвого аналізу мільярдів рядків даних – без необхідності кодування.
Reach Reporting
reachreporting.com
Перейдіть до звіту про охоплення. Автоматизація ваших фінансових і нефінансових даних. Полегшує звітування, прогнозування та складання бюджету за допомогою потужних інформаційних панелей і покращених візуальних елементів. Автоматизуйте повторювані завдання, щоб за лічені хвилини приймати кращі рішення на основі даних. Отримайте цінну інформацію про траєкторію свого бізнесу за допомогою нашої функції тристороннього прогнозування. Поєднавши ваші прибутки та збитки, баланс і звіт про рух грошових коштів, ви можете створити повне уявлення про свої фінанси за допомогою автоматизованого прогнозування грошових потоків. За оцінками фінансових менеджерів, бухгалтерів і консультантів, 48% свого часу витрачають на підготовку фінансових звітів і інформаційних панелей. Звіти та інформаційні панелі динамічно оновлюються в міру надходження даних щомісяця. Візуалізуйте дані всього за кілька кліків.
Infogram
infogram.com
Infogram — це проста у використанні програма для створення інфографіки та діаграм. Створюйте та діліться красивою інфографікою, онлайн-звітами та інтерактивними картами. Зробіть свій власний тут.
Geo Targetly
geotargetly.com
Географічне націлювання на відвідувачів вашого сайту за допомогою наших інструментів географічного націлювання. Перенаправляйте відвідувачів або показуйте вміст за країною, штатом і містом, використовуючи їх геолокацію IP.
Epsilon3
epsilon3.io
Програмна платформа Epsilon3 керує складними операційними процедурами, заощаджуючи час операторів і зменшуючи помилки. Він підтримує весь життєвий цикл проекту від інтеграції та тестування до живих операцій. * Інтерактивні синхронізовані процедури в реальному часі для кількох програм/місій * Вбудований процес випуску, включаючи затвердження, редагування, внутрішній відгук і відстеження змін між версіями * База даних поточних процедур із можливістю запиту * Перегляд і можливості ручних і автоматизованих процедур * Інтегрована телеметрія, командування та контроль, а також дані місії * Детальна аналітика, звіти та інформаційні панелі
Radar
radar.com
Інфраструктура розташування для кожного продукту та послуги. Найінноваційніші компанії використовують SDK і API Radar для визначення місця розташування на сотнях мільйонів пристроїв у всьому світі.
Venngage
venngage.com
Venngage — це платформа інформаційного дизайну, яка надає низку спеціальних шаблонів для b2b, щоб полегшити передачу складної інформації всередині та за межами вашої організації, легко та без дизайнера. Продукт Venngage надає цікаві візуальні матеріали, які можна додати до вашої програми навчання та розвитку, що, у свою чергу, допомагає інформувати вашу організацію про важливі рішення та процеси. Продукт Venngage допомагає трансформувати аналіз даних для створення привабливого та потужного візуального вмісту/дослідницьких документів для встановлення лідерства в просторі b2b. Venngage також надає корисні шаблони зовнішніх комунікацій, щоб допомогти поділитися історією вашої компанії з потенційними клієнтами та покупцями. Якщо у вас є складне рішення, яке ви пропонуєте, і вам потрібен простий спосіб повідомити цінність пропозиції вашого бізнесу, шаблони інфографіки Venngage гарантують, що вони зрозуміють ваші пропозиції. Venngage — це чудове місце для створення та організації важливих візуальних ресурсів для вашої організації, таких як звіти, організаційна структура та інформація, посібники та матеріали з підготовки, дослідницькі документи та офіційні документи тощо. Ви можете вирізнитися з-поміж інших компаній, використовуючи оповідання на основі даних, щоб надихнути вашу організацію та клієнтів розуміти високотехнічну інформацію у візуальному форматі. Приєднуйтесь до понад 500 команд і організацій, які щодня використовують Venngage, щоб оптимізувати їхні комунікації та залучити їхні команди та аудиторію. Перетворіть повідомлення та вміст вашого бренду з технічного та заплутаного жаргону на візуально привабливу та переконливу інформаційну графіку. Підтримуйте ваші розподілені команди пов’язаними та узгодженими за допомогою кращої корпоративної комунікації. Дізнайтеся, чому такі компанії, як Wal-Mart, AstraZeneca, Facebook, GoodLife, вважають Venngage ключовим інструментом для підтримки продуктивності, узгодженості та залученості своїх організацій.
PopSQL
popsql.com
PopSQL — це еволюція застарілих редакторів SQL, таких як DataGrip, DBeaver, Postico. Ми надаємо чудовий сучасний редактор SQL для команд, орієнтованих на дані, які прагнуть заощадити час, підвищити точність даних, швидше залучати нових найманців і швидко надавати інформацію для бізнесу. За допомогою PopSQL користувачі можуть легко зрозуміти свою модель даних, написати контрольований версією SQL, співпрацювати в реальному часі, візуалізувати дані в діаграмах і інформаційних панелях, планувати звіти, ділитися результатами та організовувати базові запити для пошуку та відкриття. Навіть якщо ваша команда вже використовує великий BI-інструмент, як-от Tableau або Looker, або набір редакторів SQL, PopSQL забезпечує безперебійну співпрацю між вашими досвідченими користувачами SQL, молодшими аналітиками та навіть менш технічними зацікавленими сторонами, які прагнуть аналізу даних. . * Кросплатформна сумісність із macOS, Windows і Linux * Працює з Snowflake, Redshift, BigQuery, Clickhouse, Databricks, Athena, MongoDB, PostgreSQL, MySQL, SQL Server, SQLite, Presto, Cassandra тощо
Reportei
reportei.com
Створюйте звіти та інформаційні панелі для соціальних мереж і цифрового маркетингу всього за 3 секунди. Переглядайте всі свої основні показники з Instagram, Facebook, Meta Ads, YouTube, TikTok, LinkedIn, Google Analytics, Google Ads, Mailchimp, Hotmart, RD Station, Active Campaign, PhoneTrack, Search Console, Google My Business, Twitter, Pinterest та інших всі канали на одному екрані. Не витрачайте час на ручні завдання, підвищуйте свою продуктивність і результати за допомогою цифрового маркетингу. Спробуйте зараз і подивіться, як Reportei оптимізує вашу роботу. --- Створюйте звіти та інформаційні панелі для соціальних мереж і цифрового маркетингу всього за 3 секунди Перегляньте на одному екрані основні показники: Instagram, Facebook, Meta Ads, YouTube, TikTok, LinkedIn, Google Analytics, Google Ads, Mailchimp, Hotmart, RD Station, Active Campaign, PhoneTrack, Search Console, Google My Business, Twitter, Pinterest та інші канали. Не витрачайте час на ручні завдання, підвищуйте свою продуктивність і результати за допомогою цифрового маркетингу. Проведіть простий тест зараз і подивіться, як Reportei оптимізує вашу роботу.
Jet Admin
jetadmin.io
Представляємо JetAdmin: ваш потужний інструмент без коду для створення внутрішніх інструментів і порталів клієнтів! Розблокуйте майбутнє розробки програмного забезпечення з JetAdmin, вашим найкращим конструктором без коду для створення внутрішніх інструментів і захоплюючих порталів для клієнтів. Попрощайтеся зі складнощами традиційного кодування та скористайтеся швидшим і ефективнішим способом створення надійних індивідуальних рішень, які розширять можливості вашого бізнесу. Чому JetAdmin? Простота без коду: з JetAdmin вам не потрібно бути майстром програмування, щоб створювати потужні програми. Наш інтуїтивно зрозумілий інтерфейс із функцією перетягування та готові компоненти спрощують створення внутрішніх інструментів і порталів для клієнтів. Універсальний доступ: легко розробляйте веб-рішення, до яких можна отримати доступ будь-де та будь-коли. Незалежно від того, чи йдеться про оптимізацію внутрішніх процесів чи покращення взаємодії з клієнтами, JetAdmin забезпечує неперевершену доступність. Створено для досконалості: JetAdmin дає змогу створювати рішення, які точно відповідають вашим унікальним потребам. Налаштуйте все, від полів даних до користувацьких інтерфейсів, не докладаючи жодних зусиль. Статистика на основі даних: використовуйте наші надійні інструменти керування даними, щоб з легкістю збирати, аналізувати та візуалізувати інформацію. Приймайте зважені рішення та оптимізуйте свою діяльність, як ніколи раніше. Безпека перш за все: ми надаємо пріоритет безпеці ваших даних і програм. JetAdmin може похвалитися першокласними функціями безпеки для захисту ваших внутрішніх інструментів і порталів клієнтів від загроз, гарантуючи душевний спокій. Масштабованість у своїй основі: JetAdmin росте разом з вами. Почніть з малого та збільшуйте масштаб у міру розширення свого бізнесу без шкоди для продуктивності чи стабільності. Повна інтеграція: легко інтегруйте JetAdmin із наявними системами та програмами сторонніх розробників, максимізуючи ефективність і підключення до всієї вашої екосистеми. Розкрийте свій творчий потенціал: з JetAdmin безмежні можливості. Створюйте приголомшливі інтерфейси, автоматизуйте завдання та з легкістю забезпечуйте виняткову взаємодію з користувачем. Немає обмежень, тільки можливості: незалежно від того, чи є ви досвідченим розробником, чи зовсім новачком, JetAdmin дає вам змогу втілювати свої ідеї в реальність без обмежень. Відчуйте революцію в розробці програмного забезпечення. Приєднуйтесь до рядів компаній у всьому світі, які використовують JetAdmin для створення інноваційних внутрішніх інструментів і порталів для клієнтів, які встановлюють нові стандарти продуктивності та задоволеності користувачів. JetAdmin: де без коду зустрічається безмежний потенціал. Почніть сьогодні та переосмисліть те, що можливо у вашій цифровій подорожі!
Inforiver
inforiver.com
Inforiver Analytics+ — це найшвидший спосіб візуалізації ваших даних і обміну глибокими історіями в Microsoft Power BI. Інтуїтивно зрозумілий користувальницький інтерфейс (UX) без використання коду допомагає навіть звичайним користувачам створювати інформаційні панелі та розкадровки за лічені хвилини з понад 50 діаграмами, діаграмами та таблицями, інтегрованими в єдиний візуал. Analytics+ розроблено, щоб допомогти клієнтам перенести свої застарілі інформаційні панелі з Tableau, Spotfire, Qlik, Cognos, SAP Lumira або їхні статичні інформаційні панелі PowerPoint із Think-cell або Mekko Graphics і консолідувати їх у Microsoft Power BI.
GRID
grid.is
GRID — це інструмент для роботи з електронними таблицями наступного покоління, який містить вбудований рівень документа для візуалізації даних, оповідання та презентації. На додаток до нашого рідного редактора електронних таблиць GRID Sheets, GRID дозволяє легко поєднувати численні інші джерела даних в одному місці. Імпортуйте файли електронних таблиць, підключайтеся до електронних таблиць у хмарних дисках або підключайте бази даних з інших джерел, таких як Airtable або Notion. За допомогою GRID ви можете припинити переходити між інструментами та виконувати весь аналіз, візуалізацію та обмін даними з одного продукту. GRID поєднує потужність електронних таблиць, програмного забезпечення для презентацій і текстових редакторів на одній прекрасній поверхні. Ми створюємо інструмент, який робить роботу з даними легшою та доступнішою для всіх. Під час роботи GRID пропонує відповідні типи діаграм і навіть може допомогти вам визначити правильні формули для використання з нашим повністю інтегрованим копілотом формул на базі GPT-3. GRID — це майбутнє чисел. Зареєструйтеся та запустіть GRID безкоштовно на www.grid.is.
Nrby
nrby.com
Nrby — це розумніший спосіб спілкування мобільних команд. Створений ветеранами польових операцій із десятирічним досвідом, Nrby розроблено таким чином, щоб персоналом, підрядниками та менеджерами на мобільних пристроях, планшетах і настільних комп’ютерах було легко та інтуїтивно зрозуміло користуватися ним. Додаток має потужні можливості Location Intelligence, надаючи керівникам, директорам і менеджерам повний огляд усіх проектів, їх статусу, завдань, безпеки працівників тощо. Для отримання додаткової інформації відвідайте: https://nrby.com або надішліть електронний лист на [email protected], щоб дізнатися більше.
DashThis
dashthis.com
Якщо ви шукаєте інструмент звітування цифрового маркетингу, який має ЛИШЕ ті функції, які вам потрібні, і без складних «зайвих» речей, DashThis саме для вас! Ми інтегруємося з понад 30 джерелами даних, а для всього іншого є наш чудовий файловий менеджер CSV, який допоможе вам додати будь-які інші дані, які ви можете мати на своїх інформаційних панелях. І, перш за все, ми відомі своєю приголомшливою підтримкою клієнтів. Ви не залишитеся наодинці з інструментом і кількома статтями довідкового центру (хоча, якщо ви віддаєте перевагу цьому, це теж нормально!). Якщо вам потрібен відданий член нашої команди, який гарантує, що ви готові до роботи в найкоротші терміни, і завжди готовий відповісти на запитання, коли вам потрібно, це саме те, що ви отримаєте!
Observable
observablehq.com
Observable — це наскрізне рішення, яке допомагає розробникам створювати та розгортати виразні, ефективні програми даних, інформаційні панелі та звіти. На відміну від застарілих інструментів BI, Observable дозволяє розробникам створювати інформаційні панелі за допомогою коду, щоб вони могли розробляти спеціальні звіти та відкривати глибшу та детальнішу інформацію. Конструктори можуть ітерувати та досліджувати дані в живих блокнотах для спільної роботи. Потім, використовуючи Observable Framework з відкритим кодом, вони можуть створювати програми з миттєвим завантаженням даних локально, використовуючи будь-яку мову чи бібліотеку. Легко безпечно розгортати та розміщувати програми даних на Observable. Ми піклуємося про систему єдиного входу, керування робочим простором, журнали аудиту тощо, щоб розробники могли зосередитися на створенні найкращих програм для обробки даних, які коли-небудь бачила їхня команда. Кращі інформаційні панелі, програми даних і звіти створюються за допомогою коду. Найкращі створюються за допомогою Observable.
Aiven
aiven.io
Діючи як центральний центр для всіх потреб у базі даних, Aiven пропонує служби реляційної та нереляційної бази даних, а також пакет візуалізації та високопродуктивний брокер повідомлень. Наша пропозиція послуг включає Kafka, PostgreSQL, MySQL, Opensearch, Elasticsearch, Cassandra, Redis, InfluxDB, M3 і Grafana. Усі послуги Aiven оплачуються погодинно на основі фактичного використання без прихованих платежів. Почніть 30-денну пробну версію вже сьогодні!
Octoboard Marketing Agency
octoboard.com
Маркетингові агентства економлять час і залучають клієнтів, створюючи автоматизовані звіти та портали для клієнтів із білими мітками. Octoboard надсилає звіти клієнтам і розміщує клієнтські портали з даними з понад 50 маркетингових платформ – SEO, PPC, соціальних медіа, електронної пошти, веб-аналітики та багато іншого. * Повністю White Labeled — створюйте власні фірмові звіти * Розміщені клієнтські портали — залучайте більше трафіку на свій веб-сайт * 50+ інтеграцій з усіма вашими улюбленими маркетинговими платформами * 100+ попередньо створених шаблонів для інформаційних панелей і звітів клієнтського порталу * Необмежена кількість звітів, інформаційних панелей, користувачів лише від 5 доларів США за клієнта Клієнтські портали White Label, розміщені на веб-сайтах агентства, привертають клієнтський трафік і інформують клієнтів про прогрес агентства. Необмежена кількість користувачів, необмежена кількість звітів, понад 50 інтеграцій із соціальними медіа, SEO, PPC, веб-аналітика, аналіз ключових слів від Octoboard – єдина клієнтська платформа звітності для маркетингових агентств і зайнятих маркетологів.
Mapline
mapline.com
Підключіть свої дані до реального світу. За лічені секунди ви можете завантажити свої дані, переглянути їх на карті, створити маршрути, створити діаграми та звіти та об’єднати все це на візуальній інформаційній панелі. Використовуючи наші потужні аналітичні інструменти, створюйте нові способи візуалізації та розуміння ваших даних. Якщо у вас виникнуть проблеми, наша команда експертів готова показати вам, як максимально ефективно використовувати ваші дані! Зателефонуйте нам, поспілкуйтеся з нами або надішліть електронний лист, ми тут, щоб допомогти.
Grow
grow.com
Grow-це платформа без коду з повної стекла бізнес-розвідки (BI), яка дає можливість усім у вашій організації приймати рішення, керовані даними. Поєднуючи ETL, зберігання даних та візуалізацію на одній простих у використанні платформи, будь-яка організація може підключати та вивчити свої дані до поверхневих ознак. Наша модель ліцензії Unlimited-користувача дає всім доступ до необхідних відповідей, не чекаючи в черзі для аналітика. Тепер кожен може приймати великі рішення в режимі реального часу, щоб прискорити своє зростання.
datapine
datapine.com
datapine — це комплексне програмне забезпечення Business Intelligence, яке дозволяє кожному досліджувати, візуалізувати, контролювати та ділитися своїми даними, як ніколи раніше!
FlyPix AI
flypix.ai
FlyPix AI — це передова платформа виявлення об’єктів, розроблена для аналізу супутникових зображень і зображень, зроблених дронами. Він пропонує користувачам можливість виявляти, сегментувати та локалізувати об’єкти та області на цих зображеннях, а також відстежувати зміни та виявляти аномалії. Зручний інтерфейс і безкодовий підхід дають змогу користувачам із будь-яким технічним освітою створювати індивідуальні варіанти використання та отримувати цінну інформацію зі своїх даних.
Ardoq
ardoq.com
Архітектура Enterprise Reimagine. Платформа, керована даними Ardoq, об'єднує ваші перегляди підприємства, складаючи чіткий шлях до зміни змін, розблокування зростання доходів, інновацій палива та прискорення трансформації. Наше програмне забезпечення допомагає організаціям планувати, виконувати та прогнозувати вплив змін у своїх людей, проектів, стратегій, процесів, додатків, інфраструктури та можливостей. За допомогою ARDOQ Fresh Data створює динамічний огляд, який дає уявлення про кращі рішення. За допомогою інформаційних панелей, інтерактивних візуалізацій та діаграми користувачі можуть зосередитись на розумінні взаємозалежності між технологіями та людьми, а також менше часу на документ. Ardoq - смілива, турботлива та керована компанією, яка має місію надати можливість нашим клієнтам керувати цінністю через успішні зміни. Більше інформації: www.ardoq.com.
Sisense
sisense.com
Sisense виходить за рамки традиційного бізнес-аналітики, надаючи організаціям можливість впроваджувати аналітику всюди, вбудовану в програми та робочі процеси як для клієнтів, так і для співробітників. Клієнти Sisense долають бар’єри впровадження аналітики, виходячи за рамки інформаційної панелі за допомогою Sisense Fusion – аналітичної хмарної платформи на основі штучного інтелекту, яка надає інтелект у потрібному місці та в потрібний час щоразу. Понад 2000 глобальних компаній покладаються на Sisense, щоб впроваджувати інновації, руйнувати ринки та стимулювати значні зміни у світі. Sisense, визнана компанією № 1 у галузі бізнес-аналітики з точки зору успіху клієнтів, також п’ять років поспіль була названа однією зі 100 найкращих хмарних компаній світу за версією Forbes. Відвідайте нас на www.sisense.com і зв’яжіться з нами в LinkedIn, Twitter і Facebook.
Azira Pinnacle
azira.com
Azira LLC, глобальна платформа Consumer Insights, допомагає маркетинговим і оперативним лідерам підвищити свою ефективність за допомогою оперативної інформації для досягнення бізнес-результатів. Його місія полягає в тому, щоб створити більш релевантний світ, де бренди мають змогу охоплювати своїх споживачів і будувати відносини з ними. Azira надає інноваційні маркетингові рішення для курування аудиторії, активації багатоканальних кампаній і розуміння атрибуції відвідувачів. Він також надає оперативну інформацію для таких випадків використання, як вибір місця, аналіз торгової зони, конкурентна розвідка тощо. Azira обслуговує підприємства у сфері роздрібної торгівлі, гостинності, подорожей, нерухомості, фінансових послуг і ЗМІ. Платформа Azira Data Intelligence Platform висвітлює поведінку споживачів у понад 70 мільйонах місць у 44 країнах. Operational Intelligence: Pinnacle дозволяє легко отримати статистичні дані про ефективність розташування, щоб допомогти відповісти на запитання, зокрема: - Який трафік до мого місцезнаходження? - У який день тижня чи час доби найбільше відвідувачів? - Скільки часу вони проводять біля мене? - Де живуть або працюють мої відвідувачі? - Який найпопулярніший маршрут відвідувачів до мого місцезнаходження? - Як працюють мої конкуренти? Маркетингова розвідка: Allspark надає вам миттєвий доступ до розширеного контролю аудиторії для посилення маркетингу на основі даних: - Створюйте аудиторії та керуйте ними на основі реальних даних. - Зробіть медіапланування ефективнішим за допомогою оцінок вашої спеціальної аудиторії в цифрових каналах у реальному часі та порівняйте результати, щоб ефективніше розподіляти бюджет. - Активуйте на обраній вами платформі. - Закрийте цикл за допомогою офлайн-атрибуції для вимірювання результатів. - Створюйте схожі аудиторії, подібні до ваших поточних клієнтів або клієнтів ваших конкурентів, і націлюйте їх, щоб стимулювати залучення.
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