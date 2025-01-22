Програмне забезпечення бізнес-аналітики - Найпопулярніші застосунки - Росія

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Розгортання аналітичного програмного забезпечення стало ключовим напрямком діяльності компаній у процесі цифрової еволюції, головним чином зосередившись на розгортанні інструментів бізнес-аналітики (BI). Ці BI-рішення відіграють вирішальну роль у забезпеченні розуміння ландшафту даних компанії. Забезпечуючи візуалізацію та розуміння бізнес-даних, вони дають змогу співробітникам приймати добре обґрунтовані рішення, які сприяють позитивним результатам для компанії. Враховуючи величезний обсяг даних, доступних сьогодні для компаній, інтеграція певної форми програмного забезпечення BI стала майже необхідною для покращення розуміння та ефективності таких даних.
Запит на новий застосунок
Canva
canva.com
Canva — це платформа для графічного дизайну, яка дозволяє користувачам створювати графіку в соціальних мережах, презентації, плакати, документи та інший візуальний вміст. Користувачі можуть вибирати з багатьох професійних шаблонів, а також редагувати дизайни та завантажувати власні фотографії за допомогою інтерфейсу перетягування. Платформа є безкоштовною для використання та пропонує платні підписки, як-от Canva Pro та Canva for Enterprise для додаткових функцій. Користувачі також можуть платити за фізичні продукти, які потрібно надрукувати та відправити. Станом на 2019 рік Canva зібрала 3,2 мільярда доларів США та мала понад 20 мільйонів користувачів у 190 країнах. У червні 2020 року Canva залучила 60 мільйонів доларів США за оцінкою 6 мільярдів доларів. Це майже вдвічі перевищило останню оцінку в 2019 році.
Scribble Maps
scribblemaps.com
Просте у використанні рішення для візуалізації онлайн-ГІС і веб-карт. Додайте анотації до карт, нанесіть території, фільтруйте дані, аналізуйте дані, оптимізуйте маршрути тощо. Чудово підходить для команд, яким потрібно керувати великою кількістю карт і створювати їх. Низька крива навчання забезпечує оцифрування карт на всіх рівнях організації. Заснована в 2009 році, Scribble Maps була створена на основі прямих відгуків користувачів. Наш командний портал дозволяє командам співпрацювати та працювати разом над картами, а завдяки безлічі параметрів експорту Scribble Maps можна інтегрувати з існуючими робочими потоками, щоб надати геопросторові можливості всій вашій організації.
Looker Studio
cloud.google.com
Looker Studio, колишня Google Data Studio, — це онлайн-інструмент для перетворення даних у настроювані інформаційні звіти та інформаційні панелі, представлений Google 15 березня 2016 року як частину корпоративного пакету Google Analytics 360. Розкрийте силу своїх даних за допомогою інтерактивних інформаційних панелей і красивих звітів, які надихають на прийняття розумніших бізнес-рішень.
Genially
genial.ly
Genially є світовим лідером у сфері інтерактивної візуальної комунікації. Використовуйте Genially як свій універсальний онлайн-інструмент для створення приголомшливих презентацій, інтерактивних зображень, інфографіки, досьє, тестів, резюме тощо та збагачуйте їх інтерактивними й анімаційними ефектами за лічені секунди. Вам більше не потрібна команда дизайнерів і програмістів, щоб миттєво вплинути на вражаючу візуальну комунікацію. Використовуйте інтерактивні та анімовані ефекти, щоб легко розподіляти інформацію по шарах, які глядачі можуть досліджувати та відкривати. Залиште позаду застаріле програмне забезпечення для створення контенту та приголомшуйте та залучайте свою аудиторію за допомогою Genially. Ефект «Вау» — лише кілька кліків. Виберіть із понад 1100 шаблонів або почніть з нуля. Приєднуйтесь до спільноти мільйонів користувачів у всьому світі, до якої входять бізнесмени, викладачі, маркетологи, дизайнери та такі компанії, як Hulu, Danone, Michelin і Heineken. Майбутнє спілкування чекає на вас.
Visme
visme.co
Visme — це універсальна платформа, яка дає змогу професіоналам, які не займаються дизайном, із провідних компаній змінити спосіб створення, обміну та публікації цікавих презентацій, документів, візуальних звітів, візуалізацій даних та інших візуальних форматів за менший час. Користувачі з IBM, GoldenState Warriors, Gartner, Nationwide та 15 мільйонів інших користувачів використовують Visme як інструмент для створення вмісту, щоб розповідати та презентувати свої історії та перетворювати нудні дані на привабливі візуальні ефекти. Працюйте індивідуально або в команді для співпраці. Опублікуйте в Інтернеті, вставте на свій сайт або завантажте для використання в автономному режимі. Користувачі можуть співпрацювати, упорядковувати дані проекту в папках і надавати дозволи на основі ролей пов’язаним командам або окремим особам. Крім того, Visme має кілька функцій автоматизації для публікації та відображення, які дозволяють видавцям встановлювати час для автоматизації онлайн-презентацій і аналітики для відстеження ефективності опублікованого вмісту.
Venngage
venngage.com
Venngage — це платформа інформаційного дизайну, яка надає низку спеціальних шаблонів для b2b, щоб полегшити передачу складної інформації всередині та за межами вашої організації, легко та без дизайнера. Продукт Venngage надає цікаві візуальні матеріали, які можна додати до вашої програми навчання та розвитку, що, у свою чергу, допомагає інформувати вашу організацію про важливі рішення та процеси. Продукт Venngage допомагає трансформувати аналіз даних для створення привабливого та потужного візуального вмісту/дослідницьких документів для встановлення лідерства в просторі b2b. Venngage також надає корисні шаблони зовнішніх комунікацій, щоб допомогти поділитися історією вашої компанії з потенційними клієнтами та покупцями. Якщо у вас є складне рішення, яке ви пропонуєте, і вам потрібен простий спосіб повідомити цінність пропозиції вашого бізнесу, шаблони інфографіки Venngage гарантують, що вони зрозуміють ваші пропозиції. Venngage — це чудове місце для створення та організації важливих візуальних ресурсів для вашої організації, таких як звіти, організаційна структура та інформація, посібники та матеріали з підготовки, дослідницькі документи та офіційні документи тощо. Ви можете вирізнитися з-поміж інших компаній, використовуючи оповідання на основі даних, щоб надихнути вашу організацію та клієнтів розуміти високотехнічну інформацію у візуальному форматі. Приєднуйтесь до понад 500 команд і організацій, які щодня використовують Venngage, щоб оптимізувати їхні комунікації та залучити їхні команди та аудиторію. Перетворіть повідомлення та вміст вашого бренду з технічного та заплутаного жаргону на візуально привабливу та переконливу інформаційну графіку. Підтримуйте ваші розподілені команди пов’язаними та узгодженими за допомогою кращої корпоративної комунікації. Дізнайтеся, чому такі компанії, як Wal-Mart, AstraZeneca, Facebook, GoodLife, вважають Venngage ключовим інструментом для підтримки продуктивності, узгодженості та залученості своїх організацій.
Flourish
flourish.studio
Красива, проста візуалізація даних і розповідь
Litmaps
litmaps.com
Litmaps — це інструмент для відкриття досліджень, який поєднує в собі інтерактивні карти цитування, сучасні інструменти пошуку та цільові оновлення, щоб допомогти дослідникам і командам дослідників зрозуміти величезний науковий корпус. Він може візуалізувати вашу дослідницьку тему за допомогою всього, починаючи від наукових статей, патентів, попереднього друку та електронного друку.
Infogram
infogram.com
Infogram — це проста у використанні програма для створення інфографіки та діаграм. Створюйте та діліться красивою інфографікою, онлайн-звітами та інтерактивними картами. Зробіть свій власний тут.
Looker
looker.com
Looker заново винаходить бізнес-аналітику для сучасної компанії. Looker працює так само, як і Інтернет: на основі браузера, його унікальна мова моделювання дозволяє будь-якому співробітнику використовувати роботу ваших найкращих аналітиків даних. Працюючи на 100% у базі даних, Looker використовує найновіші, найшвидші аналітичні бази даних, щоб отримувати реальні результати в режимі реального часу.
Grow
grow.com
Grow — це повноцінна платформа бізнес-аналітики (BI) без програмного коду, яка дає змогу кожному у вашій організації приймати рішення на основі даних. Завдяки поєднанню ETL, сховищ даних і візуалізації в одній зручній у використанні платформі будь-яка організація може підключати та досліджувати свої дані, щоб отримати доступ до інформації. Наша модель необмеженої ліцензії надає кожному доступ до потрібних відповідей, не чекаючи в черзі до аналітика. Тепер кожен може приймати важливі рішення в реальному часі, щоб прискорити свій розвиток.
Sisense
sisense.com
Sisense виходить за рамки традиційного бізнес-аналітики, надаючи організаціям можливість впроваджувати аналітику всюди, вбудовану в програми та робочі процеси як для клієнтів, так і для співробітників. Клієнти Sisense долають бар’єри впровадження аналітики, виходячи за рамки інформаційної панелі за допомогою Sisense Fusion – аналітичної хмарної платформи на основі штучного інтелекту, яка надає інтелект у потрібному місці та в потрібний час щоразу. Понад 2000 глобальних компаній покладаються на Sisense, щоб впроваджувати інновації, руйнувати ринки та стимулювати значні зміни у світі. Sisense, визнана компанією № 1 у галузі бізнес-аналітики з точки зору успіху клієнтів, також п’ять років поспіль була названа однією зі 100 найкращих хмарних компаній світу за версією Forbes. Відвідайте нас на www.sisense.com і зв’яжіться з нами в LinkedIn, Twitter і Facebook.
Rose AI
rose.ai
Rose — це інструмент на основі штучного інтелекту, який спрощує процес дослідження даних, пропонуючи ефективне рішення для пошуку, очищення, візуалізації та перетворення даних. Орієнтуючись на простоту використання, Rose використовує найсучасніші LLM (моделі мовних моделей) із відкритим кодом і методи обробки природної мови для аналізу інформації на основі підказок людської мови. Це дозволяє користувачам легко знаходити відповідні джерела даних, забезпечуючи плавну інтеграцію з провідними постачальниками даних у всьому світі. Сильна сторона платформи полягає в її здатності ефективно залучати та візуалізувати дані. Поєднуючи креативні аспекти технології SF (Сан-Франциско) з надійністю фінансів Нью-Йорка (Нью-Йорк), Rose забезпечує систему, що повністю перевіряється, що дозволяє користувачам відстежувати логіку її результатів аж до вихідних даних. Ця функція підвищує прозорість і підзвітність. Rose також забезпечує безпроблемний обмін даними, надаючи користувачам можливість легко ділитися інформацією з внутрішніми командами або третіми сторонами. Користувачі можуть контролювати рівень дозволу, наданого одержувачам, забезпечуючи захист конфіденційної інформації. Крім того, Rose працює як надійний сторонній ринок даних, що сприяє купівлі та продажу різноманітних і великих наборів даних. Ця функція пропонує користувачам можливість легко переглядати, купувати та продавати набори даних, сприяючи створенню середовища для співпраці. Rose використовується аналітиками відомих фінансових установ, що додатково підтверджує його надійність і придатність для завдань, що потребують великої кількості даних. Інструмент супроводжується вичерпним ресурсом документації та забезпечує підтримку клієнтів через контактні канали, включаючи електронну пошту.
datapine
datapine.com
datapine — це комплексне програмне забезпечення Business Intelligence, яке дозволяє кожному досліджувати, візуалізувати, контролювати та ділитися своїми даними, як ніколи раніше!
Metabase
metabase.com
Найшвидший і найпростіший спосіб ділитися даними й аналітикою у вашій компанії. Сервер Business Intelligence з відкритим кодом, який можна встановити за 5 хвилин і підключається до MySQL, PostgreSQL, MongoDB тощо! Будь-хто може використовувати його для створення діаграм, інформаційних панелей і нічних звітів електронною поштою.
Alteryx
alteryx.com
Alteryx — це весела наскрізна платформа аналітики даних із низьким кодом/без коду, яка дозволяє будь-кому будь-де перетворювати надзвичайні обсяги даних у швидку інформацію, що допомагає їм щодня створювати прориви. Сьогодні організації в усьому світі покладаються на Alteryx для швидкого підвищення кваліфікації своєї робочої сили та отримання ефективних бізнес-результатів. Тож відвідайте Alteryx.com, щоб розпочати безкоштовну пробну версію та отримати більше від своїх даних!
IP GeoLocation
ipgeolocation.io
Безкоштовний API геолокації IP та точна база даних пошуку IP. Безкоштовний API IP надає інформацію про країну, місто, штат, провінцію, місцеву валюту, широту та довготу, інформацію про компанію, пошук провайдера, мову, поштовий індекс, телефонний код країни, інформацію про агент користувача, IP- Інформація про безпеку, часовий пояс, поточний час, час заходу та сходу сонця, час заходу та сходу місяця з будь-якої адреси IPv4 та IPv6 у форматі REST, JSON та XML через HTTPS.
ATLAS.ti
atlasti.com
ATLAS.ti, який використовується як брендами, так і науковцями, дозволяє будь-кому аналізувати дані та отримувати цінну інформацію – незалежно від того, в якому секторі ви працюєте. Від завдань базового аналізу до найглибших дослідницьких проектів: з ATLAS.ti ви можете легко розблокувати ефективні висновки на основі даних якісних і змішаних методів за допомогою інтуїтивно зрозумілих інструментів дослідження та найкращих у своєму класі технологій: • Отримайте доступ до власних програм для Mac і Win, а також нашої веб-версії • Усі функції та інструменти, включені в один повний пакет програмного забезпечення • Заощаджуйте час і автоматично знаходьте статистику за допомогою штучного інтелекту • Насолоджуйтеся безперебійним обміном проектами між версіями • Скористайтеся перевагами співпраці в режимі реального часу для команд • Діліться багатокористувацькими ліцензіями з будь-якою кількістю людей • Скористайтеся нашою безкоштовною підтримкою в реальному часі та навчанням експертів. Дізнайтеся більше тут : www.atlasti.com
Kittl
kittl.com
Kittl AI — це інструмент для проектування, який використовує моделі глибокого навчання, які розуміють текст користувача, перетворюючи його на візуально привабливі зображення або кліпарти за лічені секунди. Інструмент ідеально підходить для створення дизайну, будь то привабливий дизайн сувенірів або публікації в соціальних мережах. Користувачі можуть легко вивчати нові техніки дизайну незалежно від рівня навичок, використовуючи функції Kittl AI для перетворення тексту в зображення та тексту в кліпарт, які створюють приголомшливі зображення, ілюстрації чи фотографії на основі текстових описів лише за кілька клацань. Створений вміст зберігається, і до нього можна отримати доступ із розділу «Завантаження». Kittl AI видаляє фон кліпартів одним клацанням миші, а інструмент пропонує попередні налаштування стилів зображень і кліпартів, щоб допомогти користувачам знайти потрібні стилі. Зображення, створені штучним інтелектом на Kittl AI, створюються за допомогою моделей глибокого навчання, що дозволяє користувачам створювати швидше та економити гроші та ресурси. Користувачі можуть використовувати створений штучним інтелектом контент для комерційних проектів, якщо вони дотримуються умов використання та ліцензування Kittl. Інструмент пропонує спеціальний довідковий центр, і користувачі можуть зв’язатися зі службою підтримки Kittl, щоб отримати допомогу щодо своїх проектів.
AgencyAnalytics
agencyanalytics.com
AgencyAnalytics — це єдина платформа звітності, розроблена спеціально для маркетингових агентств. Проста у користуванні платформа економить ваш час, покращує процеси звітності та вражає ваших клієнтів глибокими звітами та живими настроюваними маркетинговими панелями, які демонструють ваш повний маркетинговий вплив. Підключайтеся та контролюйте кожен із маркетингових каналів своїх клієнтів за допомогою єдиної цілісної інформаційної панелі. AgencyAnalytics інтегрується з більш ніж 80 платформами для відстеження та створення звітів про SEO, PPC, відстеження дзвінків, соціальні медіа, маркетинг електронною поштою, електронну комерцію, місцеву торгівлю тощо — усе це повністю позначено для вашого агентства. AgencyAnalytics також містить повний набір інструментів SEO, призначених для оптимізації та автоматизації вашого агентства. Щодня відстежуйте рейтинги, відстежуйте зворотні посилання, виконуйте технічний аудит SEO та не відставайте від конкуренції за допомогою повного набору вбудованих інструментів SEO. Незалежно від того, чи є ви відомим агентством, чи тільки починаєте працювати, AgencyAnalytics пропонує прості та гнучкі ціни на кожному етапі розвитку вашого агентства, починаючи від 12 доларів США за кампанію клієнта на місяць. Спробуйте без ризику протягом 14 днів, кредитна картка не потрібна.
Tableau
tableau.com
Tableau — це аналітична платформа, яка змінює спосіб використання даних для вирішення проблем, надаючи можливість людям і організаціям максимально ефективно використовувати свої дані. Tableau — це найширша та найглибша наскрізна платформа даних і аналітики. Забезпечте відповідальне використання даних і досягніть кращих бізнес-результатів за допомогою повністю інтегрованого керування даними та керування ними, візуальної аналітики та оповідання даних, а також співпраці — усе це завдяки провідному в галузі Einstein від Salesforce, створеному прямо в Tableau Pulse — це переосмислений досвід обробки даних, який робить дані ще більшими. доступний кожному, незалежно від його досвіду роботи з інструментами візуалізації даних. Tableau Pulse доступний для користувачів Tableau Cloud і використовує потужність Tableau AI для надання даних більш персоналізованим, контекстним і розумним способом. Дізнайтеся більше на сторінці https://tableau.com/pulse Tableau Cloud дає змогу приймати розумніші, орієнтовані на розуміння рішення завдяки швидкій, гнучкій та інтуїтивно зрозумілій аналітиці. Спробуйте повністю розміщене хмарне рішення корпоративного рівня на платформі аналітики №1 у світі. Tableau Prep Builder пропонує сучасний підхід до підготовки даних, що дозволяє швидше та легше поєднувати, формувати та очищати дані для аналізу.
Datadeck
datadeck.com
Datadeck — це платформа візуалізації даних, яка дозволяє переглядати всі ваші дані на одній платформі. Створюйте красиві інформаційні панелі з таких джерел даних, як Facebook Ads, MySQL, Excel і Google Analytics, щоб консолідувати й аналізувати всі свої дані в одному місці. Заощаджуйте час, покращуйте безпеку обміну файлами та залучайте всю вашу команду до роботи з даними. Datadeck синхронізує всіх за допомогою красивих інформаційних панелей, що робить вашу компанію щасливішою та продуктивнішою. Використання Datadeck дозволяє командам співпрацювати над аналізом даних, створювати професійні звіти та, зрештою, економити час, маючи всі джерела даних в одному місці. Централізуйте свої дані, щоб створювати потужні звіти, інформаційні панелі та відстежувати важливі показники. Безпека: усі ваші дані та файли захищені за допомогою Datadeck. Ви можете вибрати, хто до чого матиме доступ, надати різні дозволи на доступ вашій команді та багато іншого. Ви можете спуститися вниз, щоб вибрати, які IP-адреси мають доступ до вашої інформаційної панелі. Співпраця: дозвольте будь-кому у вашій компанії наблизитися до даних і дозвольте їм використовувати ці дані на користь компанії. Заохочуйте свою команду працювати разом і уникайте надсилання файлів і інших файлів електронною поштою чи миттєвими повідомленнями. Простий у використанні: Datadeck не вимагає жодних попередніх знань з аналізу даних або досвіду роботи з платформами бізнес-аналітики. Посібник не потрібен, ви можете почати використовувати протягом декількох хвилин і вивчати інші прийоми під час використання платформи. Просто перетягніть поле, щоб отримати гарне візуальне представлення ваших даних. Швидке налаштування: легко додайте джерела даних і почніть з ними працювати менш ніж за хвилину. Професійна звітність: інформаційні панелі Datadeck є професійними звітами в будь-який часовий проміжок, який вам може знадобитися – щогодини, щодня, щотижня, щомісяця – ви створюєте їх і ділитеся ними з усіма, кому хочете надати доступ. Економія часу: централізуйте свої дані в одному місці та витрачайте менше часу на вхід і вихід із програм, перемикання між програмами та надсилання файлів своїм колегам і клієнтам. Майте більше часу на те, що має значення, завдяки добре розробленому та ергономічному інструменту, як Datadeck.
Sigma
sigmacomputing.com
Sigma — це відзначена нагородами сучасна платформа бізнес-аналітики (BI) і аналітики, спеціально створена для хмари. З Sigma будь-хто може використовувати функції та формули електронних таблиць, які вони вже знають, щоб досліджувати живі дані в хмарному масштабі, аж до найдрібнішої деталізації. Наш знайомий інтерфейс, схожий на електронну таблицю, надає повну потужність SQL у руки будь-якого користувача, зберігаючи актуальність і безпеку даних у хмарних сховищах даних. Компанії, які орієнтуються на дані, використовують Sigma, щоб надати своїм співробітникам, клієнтам і партнерам можливість вирватися з обмежень інформаційної панелі та самостійно досліджувати дані, щоб приймати кращі та швидші рішення. Наше програмне забезпечення було створено, щоб отримати вигоду від продуктивності хмарних сховищ даних для об’єднання джерел даних і миттєвого аналізу мільярдів рядків даних – без необхідності кодування.
SafetyCulture
safetyculture.com
SafetyCulture — це мобільна операційна платформа, яка надає вам знання, інструменти та процеси, необхідні для безпечної роботи, відповідності вищим стандартам і вдосконалення щодня, пропонуючи кращий спосіб роботи. Те, що починалося як програма для цифрових контрольних списків, перетворилося на платформу для проведення перевірок, порушування та вирішення проблем, управління активами та навчання команд у дорозі. SafetyCulture також допомагає командам робити більше, ніж просто встановлювати прапорці для управління, ризиків і відповідності – це може допомогти встановити стандарти навколишнього середовища, охорони здоров’я та безпеки, а також підвищити планку, коли йдеться про досконалість роботи. Завдяки збору даних у режимі реального часу та практичній статистиці у вас під рукою, ви завжди знатимете, що працює, а що ні, щоб ви могли зосередитися на тому, що справді важливо, покращуючи щодня. Розкрийте потенціал своїх робочих команд, щоб просувати свій бізнес вперед із SafetyCulture.
Grist
getgrist.com
Grist поєднує в собі найкраще з електронних таблиць, баз даних і конструкторів програм. Використовуючи знайомий інтерфейс електронної таблиці, організуйте свою інформацію як реляційну базу даних і створюйте інформаційні панелі за лічені хвилини. Отримайте максимум від своїх даних, переконавшись, що вони добре структуровані та зберігаються в одному місці. Жодного дублювання, жодних сварок із електронними таблицями та об’єднання документів. Співпрацюйте в режимі реального часу, захищаючи свої дані за допомогою спеціальних правил доступу, які контролюють дозволи аж до комірки. Дозвольте всім працювати з однаковими даними без шкоди для конфіденційності чи стабільності. Зареєструйте безкоштовний обліковий запис команди або розмістіть Grist самостійно – у будь-якому випадку ваші дані завжди будуть вашими.
GeoComply
geocomply.com
Заснована в 2011 році компанія GeoComply надає рішення для запобігання шахрайству та кібербезпеки, які виявляють шахрайство з геоданими та допомагають перевірити справжню цифрову ідентичність користувача. Рішення компанії, яким довіряють провідні бренди та регулятори протягом останніх десяти років, схвалені десятками регуляторів, встановлені на понад 400 мільйонах пристроїв і аналізують понад 10 мільярдів транзакцій на рік. Рішення GeoComply включають дані про місцезнаходження, пристрої та ідентифікаційні дані та вдосконалене машинне навчання для виявлення та позначення шахрайської діяльності. Завдяки інтеграції рішень GeoComply у свої процеси та механізми ризиків організації можуть раніше виявляти шахрайство під час взаємодії користувача, краще встановлювати свою справжню цифрову ідентичність і посилювати цифрову довіру. Відзначені нагородами продукти GeoComply базуються на технологіях, розроблених для суворо регульованого та складного ринку онлайн-ігор і ставок на спорт у США. Окрім iGaming, GeoComply надає рішення для виявлення шахрайства за допомогою геолокації для трансляційних мовників відео та індустрії онлайн-банкінгу, платежів і криптовалют, створюючи вражаючий список клієнтів, включаючи Akamai, Amazon Prime Video, BBC, BetMGM, DraftKings і FanDuel.
IBM
ibm.com
IBM Cognos Analytics діє як ваш надійний другий пілот для бізнесу з метою зробити вас розумнішими, швидшими та впевненішими у прийнятті рішень на основі даних. IBM Cognos Analytics надає кожному користувачеві — спеціалісту з обробки даних, бізнес-аналітику чи фахівцю, який не займається ІТ — більше можливостей для виконання відповідного аналізу відповідно до цілей організації. Це скорочує шлях кожного користувача від простої до складної аналітики, дозволяючи їм використовувати дані для дослідження невідомого, виявлення нових зв’язків, глибшого розуміння результатів і кинути виклик статус-кво. Візуалізуйте, аналізуйте та діліться корисною інформацією про свої дані з будь-ким у вашій організації за допомогою IBM Cognos Analytics.
Kinetica
kinetica.com
Kinetica - це база даних для часу та простору. Kinetica дозволяє легко та швидко: - завантажувати величезні обсяги даних IoT та інших наборів контекстних даних - об'єднувати набори даних за допомогою просторових і часових з'єднань - аналізувати дані за допомогою аналітики на основі SQL для просторової, графічної та часової аналітики або запуску контейнерного ML моделі
Cyfe
cyfe.com
Cyfe, Inc. – це хмарна компанія самообслуговування прикладного програмного забезпечення бізнес-аналітики, розташована в Лос-Анджелесі, Каліфорнія. Компанія відома тим, що створила додаток бізнес-панелі, призначений для аналізу, перетворення та звітування про дані з різних інтегрованих джерел бізнес-аналітики. Це безкоштовна програма для відстеження та моніторингу всіх бізнес-метрик в одному місці. Cyfe надає агентствам і маркетологам інформаційні панелі для підтвердження рентабельності інвестицій, об’єднання джерел даних і візуалізації тенденцій. Заснована в 2012 році Девеном Пателем і показана в популярному шоу «Кремнієва долина», Cyfe розширилася до понад трьохсот тисяч користувачів. У 2020 році Cyfe приєднався до нещодавно створеного комплексу маркетингових технологій Traject, орієнтованого на агентство. Traject, що складається з пристрасних членів команди з 22 міст і 11 країн, представляє 7 брендів у сфері маркетингових технологій. Cyfe залишається вірним корінням Cyfe, прагнучи надати найпростіше готове рішення для панелей керування, а також впроваджувати інновації, розширювати інтеграцію та покращувати зручність використання. Cyfe by Traject підтримує сотні тисяч користувачів і компаній, від індивідуальних підприємців до компаній, зосереджуючись на тому, щоб допомогти агентствам, що розвиваються, відстежувати їхні зусилля та досягати цінності.
MaxMind
maxmind.com
З 2002 року MaxMind є провідним постачальником IP-розвідки, виявлення проксі-серверів і інструментів виявлення онлайн-шахрайства. Відомий як творець GeoIP® і перша компанія, яка запропонувала як дані про IP-адреси, так і послуги виявлення шахрайства, MaxMind виконує місію зробити Інтернет безпечнішим і розумнішим за допомогою рішень на основі даних. Понад 100 000 компаній у всьому світі покладаються на дані MaxMind для безпеки в Інтернеті, налаштування вмісту, реклами, аналітики, керування цифровими правами, відповідності, оптимізації взаємодії з користувачами та запобігання онлайн-шахрайству. Компанії використовують дані GeoIP, щоб знаходити своїх відвідувачів в Інтернеті та показувати їм релевантний вміст і рекламу, виконувати аналітику, захищати цифрові права та ефективно маршрутизувати Інтернет-трафік. Компанії можуть отримати додаткову інформацію про швидкість з’єднання своїх клієнтів, Інтернет-провайдерів тощо за допомогою даних GeoIP.
GRID
grid.is
GRID — це інструмент для роботи з електронними таблицями наступного покоління, який містить вбудований рівень документа для візуалізації даних, оповідання та презентації. На додаток до нашого рідного редактора електронних таблиць GRID Sheets, GRID дозволяє легко поєднувати численні інші джерела даних в одному місці. Імпортуйте файли електронних таблиць, підключайтеся до електронних таблиць у хмарних дисках або підключайте бази даних з інших джерел, таких як Airtable або Notion. За допомогою GRID ви можете припинити переходити між інструментами та виконувати весь аналіз, візуалізацію та обмін даними з одного продукту. GRID поєднує потужність електронних таблиць, програмного забезпечення для презентацій і текстових редакторів на одній прекрасній поверхні. Ми створюємо інструмент, який робить роботу з даними легшою та доступнішою для всіх. Під час роботи GRID пропонує відповідні типи діаграм і навіть може допомогти вам визначити правильні формули для використання з нашим повністю інтегрованим копілотом формул на базі GPT-3. GRID — це майбутнє чисел. Зареєструйтеся та запустіть GRID безкоштовно на www.grid.is.
Mapbox
mapbox.com
Mapbox — це платформа для живих локацій, якій віддають перевагу понад 4 мільйони розробників. Mapbox надає точні дані про місцезнаходження та гнучкі інструменти для розробників, за допомогою яких будь-який бізнес може додавати геопросторові функції до своїх додатків і покращувати роботу за допомогою аналізу місцезнаходження. Клієнти охоплюють автомобільну сферу, логістику, бізнес-аналітику, роздрібну торгівлю, подорожі, візуалізацію даних, споживчі програми, погоду, Інтернет речей, геопросторовий аналіз тощо. Завдяки передовій технології візуалізації карт для Інтернету та мобільних пристроїв, Mapbox відомий тим, що надає високопродуктивні, настроювані, надійні та масштабовані послуги визначення місця розташування, яким довіряють розробники, компанії та бізнес-лідери. Послуги Mapbox включають глобальні картографічні дані, дорожній рух у реальному часі, геокодування та пошук адрес, а також маршрути та вказівки для навігації. Створюйте за допомогою Mapbox за допомогою API, бібліотек коду, SDK і вичерпної документації для розробників. Розроблений для підприємств будь-якого розміру, Mapbox можна безкоштовно почати розробляти, а ціна базується на місячному використанні, попередні ліцензії чи контракти не потрібні. Mapbox — це глобальна команда з понад 700 осіб з офісами у Вашингтоні, Гельсінкі та Токіо. Mapbox було засновано в 2010 році. Сьогодні Mapbox забезпечує інтелектуальне визначення місцезнаходження платформ, програм і брендів у всьому світі.
Databox
databox.com
Databox — це проста у використанні платформа бізнес-аналітики для компаній, що розвиваються. Це дозволяє вам легко централізувати свої дані, щоб ви могли переглядати стан усієї компанії в одному місці. Тоді це допоможе вам використовувати ваші дані для прийняття кращих рішень і підвищення ефективності вашої компанії. Ми взяли всі потужні функції аналітики, які зазвичай є в складних корпоративних інструментах, і зробили їх доступними для підприємств, що розвиваються. Створюйте красиві спеціальні інформаційні панелі без коду, щоб ви завжди знали, як працюєте. Створюйте автоматизовані звіти, щоб ділитися оновленнями, інформаційними панелями та контекстом зі своєю командою або клієнтами. Ставте цілі для кожної команди та автоматично відстежуйте їхній прогрес. Використовуйте контрольні показники, щоб порівняти себе з такими компаніями, як ваша, і знайти можливості для вдосконалення. Використовуйте прогнози, щоб прогнозувати майбутню продуктивність і краще планувати зараз. А також автоматично відстежуйте ефективність вашої компанії за допомогою спеціальної електронної пошти та оновлень Slack.
Elastic Cloud
elastic.co
Пошук підприємства, можливість спостереження та безпека для хмари. Швидко та легко знаходьте інформацію, отримуйте статистику та захищайте свої інвестиції в технології, незалежно від того, працюєте ви в Amazon Web Services, Microsoft Azure або Google Cloud.
IPinfo
ipinfo.io
Ми є надійним джерелом інформації про IP-адресу, щомісяця обробляємо 40 мільярдів IP-запитів геолокації API для понад 1000 компаній і понад 100 000 розробників
ArcGIS Online
arcgis.com
ArcGIS Online – хмарне програмне забезпечення для створення та обміну інтерактивними веб-картами. Карта та взаємодія з вашими даними про місцезнаходження Створюйте інтерактивні веб-карти за допомогою ArcGIS Online, веб-картографічного програмного забезпечення Esri. Отримайте нові перспективи та розширені деталі, взаємодіючи з даними, збільшуючи масштаб і шукаючи на карті. Використовуйте інтелектуальні стилі картографування на основі даних та інтуїтивно зрозумілі інструменти аналізу, щоб отримати інформацію про місцезнаходження. Ефективно працюйте у вашій організації, спільно створюючи та використовуючи карти. Поділіться своїми ідеями з окремими людьми або з усім світом.
Screenful
screenful.com
Screenful — це найпростіший спосіб отримати візуальну інформаційну панель і автоматизовані звіти про статус команди, щоб тримати кожну зацікавлену сторону в курсі статусу проекту. Screenful інтегрується з найпоширенішими інструментами керування завданнями, такими як Jira або Trello, GitLab і Asana, і створює звіти та аналітику на основі ваших проектів і завдань. Це готова інформаційна панель із мінімальними налаштуваннями, необхідними від користувача. Завдяки інформаційним панелям Screenful користувачі можуть відстежувати такі речі, як швидкість роботи команди, тривалість і цикл виконання завдань/проблем, поточні вузькі місця та отримувати повний огляд усіх своїх проектів. Розглядайте це як панелі інструментів у стероїдах вашого улюбленого інструменту керування завданнями!
Whatagraph
whatagraph.com
У маркетологів є кілька джерел маркетингу, сотні запущених кампаній, а також клієнти чи зацікавлені сторони, яким потрібно керувати та звітувати. З’єднати всі дані, обробити їх, виявити ідеї та продемонструвати рентабельність інвестицій – це складно. Whatagraph — це інтуїтивно зрозуміла платформа маркетингових даних «все-в-одному», яка легко позбавляє маркетолога від ручної роботи та клопоту, пов’язаного з даними. Ви можете замінити кілька повільних і складних інструментів однією платформою. І на відміну від інших на ринку, Whatagraph є простим у використанні, надійним і робить роботу з даними (керування, змішування та візуалізацію міжканальних даних) швидкою та легкою для будь-кого в команді: об’єднайте всі свої маркетингові дані в єдиний концентратор без сторонніх інструментів і роз'ємів. Керуйте та впорядковуйте неструктуровані, розсіяні міжканальні дані за допомогою перетворень без коду. Кожному в команді маркетингу досить легко виконувати розширені завдання керування даними, не маючи навичок аналітики, програмування чи технічних знань. Кількома клацаннями миші створюйте приголомшливі візуалізації підключених і підготовлених міжканальних даних. Швидке перетворення його на готові для аналізу чи презентації звіти, інформаційні панелі або окремі графіки, діаграми, воронки чи таблиці. Нарешті, автоматизуйте те, як ви ділитеся цими даними або доставляєте їх до будь-якого пункту призначення: клієнтів, зацікавлених сторін, товаришів по команді чи інших інструментів і платформ. Незалежно від того, чи виступаєте ви в залі засідань, чи своїм клієнтам, чи шукаєте інформацію щодо покращення кампаній, ви впевнені, що маєте надійну та швидку платформу з усіма актуальними даними в одному місці, представленими чітко та наочно. На підготовку знадобляться хвилини замість годин, а на масштабування для нових клієнтів або джерел даних – хвилини замість годин.
Flowtrail AI
flowtrail.ai
Розмовний інтерфейс Flowtrail AI на основі штучного інтелекту спрощує вашу подорож до аналізу даних. Спростіть свою подорож до аналізу даних і позбавтеся від складності традиційного аналізу. Не потрібні аналітика чи знання SQL. Миттєво створюйте звіти та інформаційні панелі для отримання цінної інформації за лічені хвилини. Чому Flowtrail AI: У сучасному технологічно розвиненому світі доступно багато аналітичних платформ, і багато з них можуть використовувати аналітичних експертів. Навпаки, Flowtrail AI дозволяє вам поставити будь-яке запитання щодо ваших даних і отримати відповідь миттєво, тому вам не потрібно знати SQL-запити, схеми бази даних або аналітику, щоб використовувати його. особливості: 1. Спілкуйтеся зі своїми даними в чаті: Flowtrail AI автоматично створює звіти, звертаючись до вашої бази даних. Знання SQL не потрібні. Наша система на основі штучного інтелекту розуміє ваші наміри та генерує запити, необхідні для отримання потрібної вам інформації. 2. Розширене створення набору даних: плавно перекладайте описи простою мовою на запити SQL. Наш механізм штучного інтелекту інтерпретує ваші інструкції, створює SQL-запити та отримує відповідні дані з підключених баз даних, роблячи вилучення даних швидшим і доступнішим. Використовуйте динамічні параметри для створення настроюваних наборів даних, які реагують на введення користувача 3. Звіти, які можна налаштувати: адаптуйте свої звіти відповідно до своїх потреб. Налаштуйте візуалізацію, форматування та групування даних, щоб створювати глибокі та візуально привабливі звіти, які ефективно передають ваші дані. Інтегруйте динамічні параметри, щоб увімкнути інтерактивне фільтрування та персоналізовані перегляди звітів. 4. Настроювані інформаційні панелі: легко створюйте динамічні інформаційні панелі за допомогою нашого інтуїтивно зрозумілого інтерфейсу перетягування. Упорядковуйте та змінюйте розміри візуальних елементів, щоб створювати інформаційні панелі, які надають повний огляд ваших даних, дозволяючи швидко аналізувати та приймати рішення. 5. Публікуйте та вставляйте: безпечно діліться своїми звітами та інформаційними панелями із зацікавленими сторонами за допомогою публікації, захищеної паролем. Це гарантує, що лише авторизовані особи зможуть переглядати ваші звіти та взаємодіяти з ними. Ви також можете інтегрувати свої звіти та інформаційні панелі на зовнішні платформи чи веб-сайти. Покращуйте доступність і охоплення, вставляючи свої візуалізації, де це необхідно. 6. Підключайтеся до улюблених баз даних: легко підключайтеся до бажаних баз даних, таких як MySQL, PostgreSQL і MSSQL. Невдовзі буде доступно більше опцій. Оптимізуйте свій робочий процес, отримуючи доступ до даних із ваших улюблених джерел безпосередньо в Flowtrail AI, усуваючи потребу в ручному вилученні й імпорті даних.
Geckoboard
geckoboard.com
Geckoboard — це простий інструмент для створення та обміну бізнес-панелями в реальному часі. Розроблений, щоб допомогти керівникам команд виводити живі дані для своєї команди та всієї організації, Geckoboard напряму інтегрується з понад 80 різними інструментами та службами, щоб допомогти вам отримати дані та отримати професійно виглядаючу інформаційну панель перед іншими за лічені хвилини. Кодування чи навчання не потрібні. Створюйте інформаційні панелі безпосередньо у своєму браузері за допомогою простого інтерфейсу з можливістю перетягування та виводьте важливі цифри, показники та ключові показники ефективності з неживих звітів і електронних таблиць. Geckoboard робить ваші ключові дані більш привабливими для всіх завдяки візуалізаціям, які кожен може зрозуміти з першого погляду та які автоматично оновлюються, щоб завжди залишатися в курсі подій. Виділіть варті уваги зміни в певних показниках за допомогою індикаторів стану, які привертають увагу до показників, які перевищують або нижчі від очікуваних, і візуально показують цілі, над якими ви працюєте, одним клацанням миші. Незважаючи на те, що ваша команда працює, Geckoboard спрощує обмін вашими інформаційними панелями. Скопіюйте та вставте посилання на живу інформаційну панель, яку можна переглядати в будь-якому веб-переглядачі, або запросіть своїх товаришів по команді увійти, переглянути та навіть створити власні інформаційні панелі. Для регулярних оновлень ви можете запланувати надсилання скріншотів інформаційної панелі електронною поштою або публікацію на каналі Slack через регулярні проміжки часу. Для максимальної видимості Geckoboard має функцію «Надіслати на телевізор», що дозволяє вам об’єднати обліковий запис із браузером на великому екрані чи телевізорі та вибрати, які інформаційні панелі ви хочете там відображати. Він навіть може переглядати кілька інформаційних панелей на одному екрані. У нас є прості інструкції щодо того, як досягти цього за день, використовуючи доступне готове обладнання. Нарешті, ви можете відстежувати ключові цифри в дорозі, увійшовши у свій обліковий запис у браузері мобільного пристрою, де ви зможете отримати доступ до своїх інформаційних панелей, ідеально відформатованих для невеликих екранів. Створюйте свої перші інформаційні панелі безкоштовно протягом 14 днів – платіжні дані не потрібні.
Jet Admin
jetadmin.io
Представляємо JetAdmin: ваш потужний інструмент без коду для створення внутрішніх інструментів і порталів клієнтів! Розблокуйте майбутнє розробки програмного забезпечення з JetAdmin, вашим найкращим конструктором без коду для створення внутрішніх інструментів і захоплюючих порталів для клієнтів. Попрощайтеся зі складнощами традиційного кодування та скористайтеся швидшим і ефективнішим способом створення надійних індивідуальних рішень, які розширять можливості вашого бізнесу. Чому JetAdmin? Простота без коду: з JetAdmin вам не потрібно бути майстром програмування, щоб створювати потужні програми. Наш інтуїтивно зрозумілий інтерфейс із функцією перетягування та готові компоненти спрощують створення внутрішніх інструментів і порталів для клієнтів. Універсальний доступ: легко розробляйте веб-рішення, до яких можна отримати доступ будь-де та будь-коли. Незалежно від того, чи йдеться про оптимізацію внутрішніх процесів чи покращення взаємодії з клієнтами, JetAdmin забезпечує неперевершену доступність. Створено для досконалості: JetAdmin дає змогу створювати рішення, які точно відповідають вашим унікальним потребам. Налаштуйте все, від полів даних до користувацьких інтерфейсів, не докладаючи жодних зусиль. Статистика на основі даних: використовуйте наші надійні інструменти керування даними, щоб з легкістю збирати, аналізувати та візуалізувати інформацію. Приймайте зважені рішення та оптимізуйте свою діяльність, як ніколи раніше. Безпека перш за все: ми надаємо пріоритет безпеці ваших даних і програм. JetAdmin може похвалитися першокласними функціями безпеки для захисту ваших внутрішніх інструментів і порталів клієнтів від загроз, гарантуючи душевний спокій. Масштабованість у своїй основі: JetAdmin росте разом з вами. Почніть з малого та збільшуйте масштаб у міру розширення свого бізнесу без шкоди для продуктивності чи стабільності. Повна інтеграція: легко інтегруйте JetAdmin із наявними системами та програмами сторонніх розробників, максимізуючи ефективність і підключення до всієї вашої екосистеми. Розкрийте свій творчий потенціал: з JetAdmin безмежні можливості. Створюйте приголомшливі інтерфейси, автоматизуйте завдання та з легкістю забезпечуйте виняткову взаємодію з користувачем. Немає обмежень, тільки можливості: незалежно від того, чи є ви досвідченим розробником, чи зовсім новачком, JetAdmin дає вам змогу втілювати свої ідеї в реальність без обмежень. Відчуйте революцію в розробці програмного забезпечення. Приєднуйтесь до рядів компаній у всьому світі, які використовують JetAdmin для створення інноваційних внутрішніх інструментів і порталів для клієнтів, які встановлюють нові стандарти продуктивності та задоволеності користувачів. JetAdmin: де без коду зустрічається безмежний потенціал. Почніть сьогодні та переосмисліть те, що можливо у вашій цифровій подорожі!
Chartbrew
chartbrew.com
Chartbrew — це веб-програма з відкритим кодом, яка може підключатися безпосередньо до баз даних і API і використовувати дані для створення красивих діаграм. Він містить конструктор діаграм, панелі інструментів, які можна редагувати, діаграми, які можна вставляти, редактор запитів і запитів, а також командні можливості. Chartbrew можна безкоштовно розміщувати самостійно або використовувати як керовану службу на chartbrew.com. Інтеграції Charbrew (перейдіть на веб-сайт, щоб переглянути актуальний список) MySQL, PostgreSQL, MongoDB, Firestore, Firebase Realtime Database, Custom REST API, Google Analytics GA4, Customer.io, Strapi, Supabase тощо. Деякі функції Chartbrew - Брендування звітів і біле маркування - Підтримка шаблонів - виберіть із вже створених для вас або навіть створіть власні для повторного використання на своїх інформаційних панелях - Розклад автоматичного оновлення для ваших інформаційних панелей - Сповіщення електронною поштою, Webhook і Slack із спеціальними тригерами - Виявлення аномалій у даних - Вбудовування діаграм - Звіти для спільного використання - Фільтри даних на рівні інформаційної панелі або діаграми - Фільтри загальнодоступних даних - доступні для перегляду - Експорт Excel і PDF - Детальні дозволи для вашої команди та клієнтів
CARTO
carto.com
Монетизація даних транзакцій. Mastercard Advisors використовує CARTO, щоб перетворити мільйони щоденних транзакцій за кредитними картками в інформацію на основі місцезнаходження для клієнтів B2B у роздрібній торгівлі, нерухомості та державному секторі.
Zipscore.ai
zipscore.ai
Другий пілот AI для аналізу ринку та планування розташування. Досліджуйте повні дані перепису населення, карти поштових індексів тощо з різними географічними деталями.
Solvice
solvice.io
Solvice — це платформа автоматизації прийняття рішень для розробників. Як великі постачальники програмного забезпечення, так і інноваційні кінцеві користувачі впроваджують наші розв’язувачі та щоденно оптимізують планування маршрутів і ресурсів. Ми надаємо підприємствам інструменти, необхідні для вирішення складних проблем планування, маршрутизації та планування. Solvice впроваджує технології штучного інтелекту у ваші програми. Ми використовуємо досвід глибокого дослідження операцій, щоб прискорити та покращити розвиток вашого рішення. Продукти Solvice OnRoute та OnShift є ідеальною відповіддю на всі ваші проблеми планування та логістики. Наші розв’язувачі обчислюють найкраще рішення за лічені секунди та надсилають ці дані вашій команді розробників. Наші API допоможуть вам підняти ефективність на абсолютно новий рівень. Почніть оптимізувати безкоштовно за допомогою нашої 30-денної пробної версії.
PiinPoint
piinpoint.com
PiinPoint оптимізує стратегію роздрібних торговців нерухомістю, щоб швидше та точніше приймати рішення. Проста у використанні та централізована платформа даних пропонує розширену прогнозну аналітику національним франчайзерам і мережам із доступом до провідних галузевих даних, які покращують інструменти планування ринку та моделі прогнозування PiinPoints.
Mapotic
mapotic.com
Mapotic — це хмарна платформа, яка допомагає організаціям використовувати геолокаційні дані та створювати програми на основі карт. Він пропонує кілька продуктів, включаючи конструктор інтерактивних карт, платформу обробки даних геолокації, мобільні програми та рішення для візуалізації в реальному або майже реальному часі зміни вхідних даних. Спрощуючи роботу з даними про місцезнаходження та забезпечуючи цікаву візуалізацію карт, Mapotic дозволяє компаніям створювати програми, які подобаються їхнім користувачам.
Smappen
smappen.com
Smappen — це онлайн-інструмент картографування території, який надає компаніям інформацію про місцезнаходження для ефективного дослідження ринку. Візуалізуйте торговельні зони, отримуйте доступ до статистичних даних про населення та аналізуйте конкурентів, щоб приймати обґрунтовані рішення щодо найкращих місць для бізнесу. Завдяки зонам, які проводять час, ви також можете з легкістю керувати логістикою та здійснювати місцеві маркетингові стратегії. Розкрийте силу інтелектуального визначення місцезнаходження та оптимізуйте успіх свого бізнесу за допомогою Smappen вже сьогодні!
Placer.ai
placer.ai
Placer.ai надасть вам історію будь-якої локації. Дані про відвідуваність Placer.ai дозволяють вимірювати відвідування, переглядати тенденції, порівнювати конкуренцію, відкривати нові аудиторії та знаходити та вигравати ідеального орендаря чи майно. Роздрібні торговці, спеціалісти з CRE, компанії CPG, інвестори та муніципалітети покладаються на Placer.ai для прийняття обґрунтованих рішень і виграшних пропозицій. Основні функції включають: - Вимірювання відвідувань і тенденції - Справжня зона торгівлі - Статистика клієнтів і демографічні показники - Подорожі клієнтів - Порівняльний аналіз конкурентоспроможності - Аналіз мережі та галузі - Платформа онлайн-аналітики - Канал даних, спеціальні звіти та API Зареєструйтеся, щоб отримати безкоштовний обліковий запис і Placer. ai
Zoho Analytics
zoho.com
Програмне забезпечення для бізнес-аналітики та аналітики. Zoho Analytics — це програмне забезпечення для самообслуговування BI та аналізу даних, яке дозволяє візуально аналізувати дані, створювати приголомшливі візуалізації даних і виявляти приховані відомості за лічені хвилини.
Nearmap
nearmap.com
Досліджуйте аерофотозйомки високої роздільної здатності з кращою якістю, ніж супутникові зображення та 3D-дані, а також автоматизовані статистичні дані для урядів і компаній.
Hex
hex.tech
Hex — це платформа для спільної аналітики та науки про дані. Він поєднує блокноти з кодами, програми для обробки даних і керування знаннями, що полегшує використання даних і обмін результатами. Hex об’єднує найкращі блокноти, BI та документи в бездоганний інтерфейс користувача для спільної роботи. Використовуйте SQL, Python і R разом або окремо. Публікуйте роботу всередині або ззовні як інтерактивні програми для обробки даних із функцією перетягування в адаптивних макетах, якими може користуватися кожен. Використовуйте повну бібліотеку компонентів інтерфейсу користувача з миттєвою публікацією та отримуйте коментарі в реальному часі для надійної взаємодії з користувачем. Створюйте організаційні знання за допомогою Hex, дозволяючи будь-кому відкривати та використовувати дані.
Toucan
jointoucan.com
Toucan — це аналітична платформа, орієнтована на клієнтів, яка дозволяє компаніям стимулювати залучення за допомогою оповідання даних. Завдяки найкращому настроюваному досвіду для кінцевого користувача на будь-якому пристрої щороку переглядається понад 4 мільйони історій Toucan. Хмарна платформа без програмного коду Toucan скорочує витрати на розробку та скорочує час завдяки швидкому бездоганному впровадженню. Користувачі можуть підключатися до будь-яких даних, хмарних чи інших, потокових або збережених, використовуючи Toucan’s AnyConnect™ — набір із сотень включених конекторів. Підготовка даних настільки ж проста з Toucan YouPrep™, функцією візуальної готовності даних, яка дозволяє діловим людям виконувати завдання з даними, які зазвичай потребують експерта з даних. Візуалізація приймає форму «розповіді даних», де кожна діаграма супроводжується контекстом (наприклад, визначеннями), співпрацею та анотаціями, щоб користувачі розуміли «чому», а не лише «що» їхніх даних. Щоб спростити початок роботи, Toucan містить «Галерею додатків» початкових інформаційних панелей, GuidedDesign™ для допомоги у виборі та компонуванні діаграм, а також зразки наборів даних для швидкого створення прототипів. Нарешті, розгортання та керування спрощуються завдяки розгортанню одним дотиком від етапу до виробництва, легкому вбудовуванню за допомогою веб-компонентів або iFrames і публікації на будь-якому пристрої — Інтернеті, смартфонах, планшетах або кіосках/настінних дисплеях — однією дією. Усе це регулюється безпекою на рівні рядків, ролей або користувачів із повним журналом аудиту, а підключення та залучення допомагають вбудовані функції автоматизації та керування користувачами.
Loqate
loqate.com
Loqate Address Capture and Verification — це рішення для пошуку адрес у реальному часі, яке дозволяє швидше та легше фіксувати та перевіряти адреси для онлайн-форм і кас. Рішення надає автозавершені пропозиції, щойно користувач починає вводити текст, а наш алгоритм пошуку передбачає такі нюанси введення, як місцезнаходження, щоб миттєво надати правильну адресу. За допомогою Loqate ви можете почати оптимізувати взаємодію користувачів із вашим сайтом і зменшити рівень залишення кошиків або форм, надавши користувачам швидший спосіб введення своєї адреси. Крім того, функція захоплення та перевірки адрес Loqate підвищує ефективність, уникаючи низької якості даних і витрат на пропущені доставки. Loqate Address Capture and Verification має такі функції: - Кращі дані – адреси беруться з кількох наборів даних перед об’єднанням, перехресними посиланнями та очищенням, щоб отримати найбільш правильну версію адреси. - Нечітке зіставлення – наш штучний інтелект, що обробляє природну мову, виправляє будь-які орфографічні помилки, заміну літер або будь-які інші помилки без затримок часу відповіді. - Unicode – клієнти тепер можуть вводити свою адресу рідною мовою та набором символів. - Зміщення розташування – автоматично визначає місцезнаходження користувача, щоб допомогти здійснити пошук і генерувати результати ще швидше без введення повної адреси. - Фільтрування результатів – налаштуйте параметри повернутих адрес для легкої сегментації, щоб обмежити результати певними областями або виключити адреси за межами будь-якого певного регіону. Ми допомагаємо кожному підприємству в світі охопити кожного клієнта в світі Loqate — це рішення GBG. GBG є провідним у світі фахівцем з аналізу ідентифікаційних даних, який надає організаціям у понад 70 країнах можливість аналізувати дані про майже 4,5 мільярда людей. Поєднуючи трильйони записів даних, ми допомагаємо нашим клієнтам приймати обґрунтовані рішення щодо збору та керування особистими даними, управління ризиками, боротьби з шахрайством і працевлаштування. Наші глобальні, відзначені нагородами рішення надаються через настроювані SaaS, мобільні та локальні платформи.
Epsilon3
epsilon3.io
Програмна платформа Epsilon3 керує складними операційними процедурами, заощаджуючи час операторів і зменшуючи помилки. Він підтримує весь життєвий цикл проекту від інтеграції та тестування до живих операцій. * Інтерактивні синхронізовані процедури в реальному часі для кількох програм/місій * Вбудований процес випуску, включаючи затвердження, редагування, внутрішній відгук і відстеження змін між версіями * База даних поточних процедур із можливістю запиту * Перегляд і можливості ручних і автоматизованих процедур * Інтегрована телеметрія, командування та контроль, а також дані місії * Детальна аналітика, звіти та інформаційні панелі
Datazip
datazip.io
Відкрийте для себе Datazip, комплексне рішення для обробки даних без використання коду, розроблене для аналітиків і операторів, які не турбуються про час. Спростіть процес керування даними, об’єднавши розосереджені джерела даних, використовуючи ETL, сховище даних і можливості трансформації. Завдяки інтуїтивно зрозумілій платформі Datazip створіть надійну масштабовану інфраструктуру даних лише за 45 хвилин. Насолоджуйтеся швидкими з’єднаннями для передачі даних, надійними запитами та плавним експортом, щоб приймати глибокі рішення.
Kleene
kleene.ai
Дозвольте особам, які приймають рішення у вашому бізнесі, приймати кращі та швидші рішення за допомогою рекомендацій ШІ, створених на основі надійних міжвідомчих даних. Kleene — це єдина наскрізна платформа, яка впорядковує всі ваші дані. Отримайте конкурентну перевагу та швидке зростання бізнесу на основі даних завдяки платформі Decision Intelligence від Kleene.
AnswerDock
answerdock.com
AnswerDock — це аналітичне рішення на основі штучного інтелекту, яке використовує обробку природної мови для надання відповідей на запитання бізнес-користувачів, дозволяючи їм приймати кращі та швидші рішення на основі даних, не потребуючи аналітиків даних. Ви можете спробувати продукт безкоштовно, зареєструвавшись. Ви зможете завантажувати власні дані та випробувати більшість функцій AnswerDock у безкоштовній версії. Використовуючи AnswerDock, бізнес-користувачі створюють власні звіти та інформаційні панелі, вводячи свої запитання, так само, як за допомогою веб-пошукової системи. Наприклад, користувачі можуть ввести 10 найкращих продавців за зростанням кількості потенційних клієнтів у цьому кварталі. AnswerDock запускає аналіз і миттєво відображає оптимальну візуалізацію. AnswerDock використовує потужні алгоритми інтелектуального аналізу даних, щоб відповісти на запитання, поставлені природною мовою, як-от: • Що стимулює мій коефіцієнт конверсії? • Чому продажі зросли вчора? • Що спонукає до затримки статусу відправлення? • Як перегляди сторінок впливають на дохід? AnswerDock підключається до різноманітних джерел: від файлів Excel до реляційних баз даних (Mysql, SQL Server тощо) і сторонніх API, таких як Google Analytics. Користувачі можуть створювати інформаційні панелі, поєднуючи кілька джерел, що дає їм змогу мати інтегроване уявлення про свій бізнес. Професіонали галузі з будь-якої бізнес-функції можуть використовувати AnswerDock, щоб легко досліджувати дані своєї компанії, використовуючи інтуїтивно зрозумілий пошуковий інтерфейс без необхідного навчання. AnswerDock підтримує професіоналів у роздрібній торгівлі та електронній комерції, фінансах і страхуванні, охороні здоров’я, транспорті та логістиці, зв’язку та медіа, виробництві та інших галузях. AnswerDock надає комплексну платформу даних із безліччю функцій: • Обробка природної мови • Автоматичний вибір діаграми • 30+ інтерактивних типів діаграм • 50+ параметрів налаштування • Інтелектуальний аналіз даних і аналіз даних • Пояснення аналізу • Спеціальні ключові слова • Автоматичне індексування даних • Спільний доступ і співпраця • Стовпці на основі формул • Об’єднання наборів даних • Консоль адміністрування • Заплановані завантаження даних • Експорт у CSV, PNG або PDF • Дозволи для стовпців, рядків і наборів даних • Керування користувачами • Інтерактивні інформаційні панелі
panintelligence
panintelligence.com
Гнучка вбудована аналітика для SaaS. Зменшення складності, прискорення вашої дорожньої карти та підготовка до майбутнього вашого рішення SaaS. Наше аналітичне програмне забезпечення (pi) вбудовується у ваш існуючий стек даних, зменшуючи технічну заборгованість і надаючи вашим клієнтам більше занурення в дані. pi створено таким чином, щоб він був низьким кодом для вас і без коду для ваших клієнтів. Ви можете зосередити свій час розробника на своїй основній пропозиції, щоб пришвидшити свою дорожню карту, а ваш клієнт зможе самостійно приймати рішення на основі даних, не потребуючи технічних навичок.
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