Програмне забезпечення для керування закладками - Найпопулярніші застосунки - Тимор-Лешті

Diigo

diigo.com

Diigo — це веб-сайт соціальних закладок, який дозволяє зареєстрованим користувачам створювати закладки та позначати веб-сторінки. Крім того, це дозволяє користувачам виділяти будь-яку частину веб-сторінки та прикріплювати наліпки до окремих виділень або до всієї сторінки. Ці анотації можна зберігати приватними, ділитися з групою в Diigo або пересилати комусь іншому за спеціальним посиланням. Назва «Diigo» є абревіатурою від «Дайджест Інтернет-інформації, груп та іншого». Власники преміум-облікового запису можуть здійснювати повнотекстовий пошук у кешованих копіях закладок. Повнотекстовий пошук також шукає URL-адреси сторінок, теги та анотації. Це означає, що власники облікових записів преміум-класу можуть опускати теги, які вже з’являються в тексті сторінки, на яку потрібно додати закладки (хоча текст всередині зображень не можна шукати). Запуск Diigo зустрів неоднозначну реакцію: від тих, хто не вразив, до захоплених. Бета-версія Diigo була включена до десяти найкращих дослідницьких інструментів CNET у 2006 році. За межами веб-сайту графічний інтерфейс користувача Diigo включає додатковий букмарклет або настроювану панель інструментів із різними можливостями пошуку. Виділення вмикається за допомогою меню, яке може з’являтися автоматично, коли вибрано вміст, або бути вбудованим у контекстне меню. У березні 2009 року Diigo придбала службу веб-вирізки Furl у Looksmart за нерозголошену ціну. Цей сайт також має розширення, доступне у веб-магазині Chrome. 25 жовтня 2012 року домен diigo.com було захоплено. Невідомий зловмисник змінив офіційні записи сервера імен ("записи NS") для зони DNS DIIGO.COM, тимчасово передавши контроль серверам імен на AFRAID.ORG і спричинивши неправильне спрямування трафіку. Мобільні програми для Diigo доступні на iOS, Android і Windows Телефон 7.