Програмне забезпечення для виставлення рахунків - Найпопулярніші застосунки - Сполучені Штати

Apptivo

apptivo.com

Apptivo — це хмарна платформа інтегрованих бізнес-програм, розроблена для компаній будь-якого розміру та форми. Це дозволяє вам керувати майже будь-яким бізнес-завданням за допомогою програм Apptivo, від продажів і маркетингу до виставлення рахунків і підтримки, і все між ними. З Apptivo немає ціноутворення для кожної програми; ви отримуєте доступ до всієї платформи, починаючи лише з 10 доларів США на місяць за користувача. Незалежно від того, чи використовуєте ви Apptivo для окремої програми чи для керування всім бізнесом, це принесе неймовірну цінність для організації. Його програми охоплюють повний життєвий цикл клієнта: * Маркетинг: створюйте цільові списки контактів, створюйте та проводите кампанії електронною поштою та відстежуйте аналітику. * Продажі: повні можливості CRM із надійним керуванням контактами, продажами, автоматизацією та звітністю. * Служба підтримки: потужна система продажу квитків з інтеграцією електронної пошти, веб-порталом і відстеженням часу. * Управління проектами: керуйте графіками проектів за допомогою діаграм Ганта, відстежуйте час і основні етапи та виставляйте рахунок за витрачені зусилля. * Обслуговування на місцях: призначення та відправлення робочих нарядів, мобільні фотографії, фіксація часу та матеріалів, а також виставлення рахунків. * Котирування та виставлення рахунків: створюйте професійні пропозиції та надсилайте їх своїм клієнтам електронною поштою за допомогою вбудованих можливостей виставлення рахунків і періодичних рахунків-фактур. * Управління замовленнями: перетворюйте ціни на замовлення, відстежуйте запаси та доставку та виставляйте клієнту рахунок за свій продукт. * Закупівлі та ланцюг постачання: керуйте постачальниками, відстежуйте замовлення на купівлю та виставлення рахунків, а також керуйте запасами. Apptivo використовується сотнями тисяч компаній із 193 країн світу та може залучити незалежних консультантів до компаній з мільярдними капіталами. Гнучкість Apptivo є однією з трьох його основних відмінностей: доступність, гнучкість і можливості. Завдяки повному набору бізнес-додатків, доступних за єдиною ціною, він пропонує багаті та потужні функції в широкому наборі додатків, які забезпечують неперевершені можливості за їх цінністю, з найкращими у своєму класі можливостями конфігурації, які роблять систему гнучкою для будь-якого типу бізнес.