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Системи відстеження заявників - Найпопулярніші застосунки - Пакистан
Системи відстеження кандидатів (ATS) — це програмні інструменти, які використовуються рекрутерами, відділами кадрів і менеджерами з найму для оптимізації процесу пошуку, перевірки та керування кандидатами на роботу. Ці системи дозволяють підприємствам створювати та розповсюджувати оголошення про роботу, аналізувати резюме на відповідну інформацію, планувати співбесіди та збирати інформацію про кандидатів, включаючи супровідні листи та рекомендації. Вони також автоматизують такі завдання, як планування співбесід, сповіщення кандидатів про наступні кроки та надсилання сповіщень. Рішення ATS відіграють вирішальну роль у відстеженні показників найму, таких як час найму та вартість найму, дозволяючи компаніям оптимізувати процес найму та підвищити рентабельність інвестицій від програмного забезпечення для найму. Провідне програмне забезпечення для відстеження кандидатів часто інтегрується з більш широкими функціями рекрутингу, такими як дошка вакансій і оголошення на сайті кар’єри, пошук кандидатів, розбір резюме, оцінка рекомендацій співробітників, перевірка кандидатів, маркетинг підбору персоналу, планування співбесід, управління відносинами з кандидатами, адаптація та аналіз даних про найм. Деякі платформи ATS також можуть включати можливості керування взаємовідносинами з кандидатами, які допомагають рекрутерам у проактивному виявленні та підтримці потенційних кандидатів за допомогою таких функцій, як маркетинг електронною поштою, планування та постійне спілкування.
Запит на новий застосунок
Breezy HR
breezy.hr
Сучасний, простий продукт для наскрізного найму персоналу, який ви та ваша команда . Breezy спрощує весь процес найму; дає вам більше часу для спілкування з кандидатами завдяки автоматизації ручних завдань, таких як оголошення про вакансії, реклама на дошках вакансій, планування співбесід і подальші дії. Ваш процес найму підвищить продуктивність завдяки нашому унікальному візуальному підходу до управління конвеєром. Простий інтерфейс перетягування означає, що будь-хто (тож, усі!) у вашій команді запрацює за лічені хвилини, а Breezy Tasks гарантує, що нічого не пропаде крізь тріщини. Ви зможете зв’язатися з кандидатами й швидше приймати кращі рішення: від абсолютно нового Candidate Match Score (який миттєво обчислює ваших найкращих претендентів) до аналізу резюме світового рівня, який розкладає кожного на єдиних індивідуальних картках; до нашої системи підрахунку балів і посібників з проведення співбесід, які об’єктивно обробляють думку кожного щодо кандидата. Крім того, ми підтверджуємо все це потужною аналітикою та звітами. Він також відповідає GDPR! З Breezy ви зможете приймати кращі рішення щодо найму за менший час. Приходьте перевірити нас.
Zoho Recruit
zoho.com
Швидший найм, кращий найм. Zoho Recruit — це хмарна система відстеження кандидатів, створена для надання різноманітних наскрізних рішень найму для кадрових агентств, корпоративних відділів кадрів і тимчасової робочої сили. Завдяки нашому інтуїтивно зрозумілому програмному забезпеченню наймання персоналу буде легко.
Freshteam
freshworks.com
Freshteam — це інтелектуальне HR-програмне забезпечення для компаній, що розвиваються. За допомогою Freshteam ви можете залучати, наймати та залучати нових співробітників, покинутих працівників, керувати інформацією про співробітників і відпочивати – усе в одному місці. Freshteam допомагає залучати та шукати кращих талантів через різні канали – сайт кар’єри, який швидко налаштовується, інтеграцію з кількома безкоштовними та преміальними дошками вакансій та канали соціальних мереж. Після того, як кандидати заповнені, рекрутери можуть співпрацювати з менеджерами з найму, щоб перевірити та провести співбесіду з ними, поділитися відгуками, залишити нотатки один для одного і, нарешті, найняти та розповсюдити пропозиції найкращим кандидатам. Freshteam також дає змогу команді відділу кадрів залучати нових найманців ще до першого дня — будь то заповнення форм, підписання документів чи роздача довідників, Freshteam може зробити це за кілька кліків. Крім того, це також дозволяє вам створити список завдань для адаптації та призначити його відповідним людям. Ви можете збирати всю необхідну інформацію та створювати профілі співробітників (які конкретизуються в каталозі), керувати правами доступу до інформації та документів про співробітників тощо. Програмне забезпечення для управління персоналом також повністю піклується про відпустку співробітників, самообслуговування співробітників і менеджерів для співробітники для надсилання запитів, робочі процеси затвердження керівником, звіти про відпустку для команд і всієї організації, які дають швидкий огляд майбутніх відпусток, тенденцій абсентеїзму тощо. Програми для Android та iOS дозволяють виконувати важливі дії на ходу. Freshteam є частиною сімейства продуктів Freshworks, до якого входять програмне забезпечення для підтримки клієнтів Freshdesk, програмне забезпечення для управління IT-сервісами Freshservice, програмне забезпечення Freshsales CRM тощо, з понад 150 000 компаній у всьому світі, включаючи Cisco, Honda, Chargebee, The Atlantic, JCDecaaux та PharmEasy.
Rippling
rippling.com
Rippling надає підприємствам єдине місце для управління персоналом, ІТ та фінансами — у всьому світі. Він об’єднує всі системи робочої сили, які зазвичай розкидані по компанії, як-от нарахування заробітної плати, витрати, пільги та комп’ютери. Вперше в історії ви можете керувати й автоматизувати кожну частину життєвого циклу співробітника в одній системі. Візьмемо, наприклад, адаптацію. За допомогою Rippling ви можете найняти нового працівника в будь-якій точці світу та налаштувати його платіжну відомість, корпоративну картку, комп’ютер, пільги та навіть програми сторонніх розробників, як-от Slack і Microsoft 365 — і все це протягом 90 секунд.
Paycom
paycom.com
Протягом 25 років Paycom Software, Inc. (NYSE:PAYC) спрощує бізнес і життя своїх співробітників за допомогою простих у користуванні технологій управління персоналом і розрахунку заробітної плати, щоб підвищити прозорість завдяки прямому доступу до їхніх даних. А завдяки першому в галузі рішенню Beti® тепер працівники самостійно розраховують заробітну плату, а також отримують інструкції щодо пошуку та виправлення дорогих помилок перед подачею заробітної плати. Програмне забезпечення Paycom оптимізує процеси, підвищує ефективність і надає співробітникам можливість керувати власною інформацією про кадри – і все це в одному додатку: від адаптації та отримання пільг до управління талантами тощо. Paycom, визнаний на національному рівні завдяки своїм технологіям і культурі робочого місця, тепер може обслуговувати підприємства будь-якого розміру в США та за кордоном. Paycom веде цифрову трансформацію на американському робочому місці. Наша відданість нашій культурі та цінностям призвела до того, що ми були названі однією з найінноваційніших компаній світу за версією Fast Company, одним із найкращих робочих місць Америки за версією Newsweek та найкращими роботодавцями в США за версією Top Workplaces. Paycom має приблизно 36 820 клієнтів у Сполучених Штатах (станом на 31 грудня 2023 року), що на 1% більше, ніж у попередньому році. 15 квітня 2014 року Paycom стала публічною компанією, її акції почали торгувати на Нью-Йоркській фондовій біржі під тикером PAYC. На початку 2020 року компанія увійшла до S&P 500.
BambooHR
bamboohr.com
BambooHR — американська технологічна компанія, яка надає програмне забезпечення для роботи з персоналом як послугу. Заснована в 2008 році Беном Петерсоном і Раяном Сандерсом компанія розташована в Ліндоні, штат Юта. Послуги BambooHR включають систему відстеження заявників і систему відстеження виплат працівникам. У 2019 році Gadjo C Sevilla та Браян Т. Горовіц писав у журналі PC Magazine, що BambooHR «дорожчий за конкуруючі продукти» та «не має функцій адміністрування переваг (BA) у порівнянні з конкурентними рішеннями», але його «твердий набір функцій і зручний інтерфейс висувають його на вершину нашої список".
Keka
keka.com
Наймання — це не просто досягнення, яке складається з одного кроку, воно включає в себе різні складні етапи подорожі. І пошук потрібного таланту є кроком до створення успішного бізнес-середовища. Таким чином, Keka надасть вам чудові функції, такі як багатоплатформний пошук кандидатів, технічна оцінка, системи показників тощо, які допоможуть вам запропонувати перспективний досвід найму за допомогою системи відстеження кандидатів Keka.
Paylocity
paylocity.com
Наша комплексна програмна платформа дає професіоналам відділу кадрів спосіб легко керувати щоденними завданнями щодо нарахування заробітної плати, пільг, талантів і управління персоналом. Але те, що відрізняє нас, це те, що наша технологія підтримується культурою, яка справді дбає про успіх наших клієнтів. Постачальники просто продадуть вам продукт. Але насправді партнер піклується про вас і ваш бізнес. Партнер приділяє час, щоб пізнати вас і зрозуміти ваші потреби. Ми працюємо з вами, щоб визначити найкращі рішення, які принесуть користь вашому бізнесу сьогодні, прокладаючи шлях до кращого завтра. А завтра все про вашу команду. Усе, що ми робимо, спрямоване на підтримку вас у досягненні ваших цілей. Разом ми вирішуємо вашу повсякденну роботу, щоб ви могли витрачати більше часу на формування культури, якої прагнете ви та ваші співробітники. Для професіоналів, які жадають справжнього партнерства, Paylocity — це компанія з управління персоналом і заробітної плати, яка звільняє вас від завдань сьогоднішнього дня, тож разом ми можемо проводити більше часу, зосереджені на обіцянках завтрашнього дня. Йдемо вперед разом.
WebHR
web.hr
WebHR — це комплексне соціальне програмне забезпечення для управління персоналом, яке охоплює все, від «найму» до «виходу на пенсію» для найважливішого активу вашої компанії — ваших співробітників. WebHR допоможе вашій команді відділу кадрів почати ефективне та ефективне управління персоналом. WebHR є незамінним інструментом не лише для HR, а й для всієї компанії. WebHR базується на моделі програмного забезпечення як послуги (SaaS) і хмарних обчислень.
Workable
workable.com
Як зараз, так і особливо в найближчі роки, кожна компанія намагатиметься використовувати потужність штучного інтелекту для підвищення ефективності та продуктивності всіх функцій і відділів. Ця швидка зміна поведінки, спричинена широким впровадженням штучного інтелекту, докорінно змінить ландшафт рекрутингу та HR. Workable знаходиться в авангарді цієї трансформації, пропонуючи набір продуктів, які використовують наш запатентований штучний інтелект, розроблений на основі обробки 260 мільйонів кандидатів і понад 1,5 мільйона найнятих. Місія Workable — у 10 разів підвищити продуктивність кадрів вашої компанії. Workable Recruiting — це система відстеження кандидатів світового класу, яка робить рекрутерів і менеджерів з найму кращими. Працездатний штучний інтелект допомагає виконувати більшість трудомістких завдань, таких як пошук джерел, перевірка, надсилання електронною поштою, створення описів посад, наборів для співбесід тощо. Workable тісно інтегровано з усіма основними дошками з питань вакансій і пропонує всі функції, які шукають найкращі кадрові команди. Workable HR забезпечує наскрізне керування працівниками за допомогою системи з широкими можливостями конфігурації, яка безпечно обробляє дані співробітників, керує відпустками, інтегрується з нарахуванням заробітної плати тощо в одному місці. Jobs by Workable — це дошка вакансій, яка об’єднує мільйони кандидатів із можливостями в компаніях, які працюють на основі Workable. Workable допоміг понад 27 000 компаній у більш ніж 100 країнах знайти, найняти та керувати найкращими талантами. Ми забезпечуємо безпрецедентне підвищення продуктивності в кадровій сфері та підборі персоналу, гарантуючи, що наші клієнти залишаються попереду в технологічному середовищі, що швидко розвивається.
flair HR
flair.hr
flair — це комплексне рішення для кадрів і підбору персоналу, яке вносить структуру та простоту в складні процеси, пов’язані з людьми — локальні, глобальні, віддалені чи офісні. Він має всі функції, необхідні HR-командам для покращення досвіду роботи та особистого життя в організації. flair охоплює весь шлях співробітника та повністю налаштовується. Почніть зі стандартних функцій або адаптуйте кожен процес до унікальних потреб вашої організації – вибір за вами. Залучайте таланти та скорочуйте час найму за допомогою функцій рекрутингу, таких як наш конструктор сторінок кар’єри з функцією перетягування та настроювані послідовності переходів кандидатів. Перетворіть новачків-ентузіастів на лояльних прихильників бренду за допомогою персоналізованих подорожей. А також спростіть основні завдання відділу кадрів, такі як керування відсутністю, нарахування заробітної плати, перевірки ефективності, відстеження робочого часу тощо. Наше рішення побудовано на основі Salesforce, що дозволяє вам скористатися потужністю та безпекою провідної у світі платформи CRM. Але навіть якщо ви не використовуєте Salesforce, ми надамо вам доступ. Додайте своїй організації особливу атмосферу – і досягніть гармонії з персоналом.
HiBob
hibob.com
bob HRIS — це платформа управління персоналом, яка допомагає динамічним компаніям виявляти найкраще у своїх співробітниках. Наше програмне забезпечення для управління персоналом унікальне, інтуїтивно зрозуміле та розумне
PyjamaHR
pyjamahr.com
PyjamaHR — це найкраща у світі система відстеження кандидатів (ATS) і програмне забезпечення для найму, якому довіряють понад 4700 компаній. Розроблений після ретельного аналізу проблемних моментів і труднощів, з якими стикаються команди рекрутингу в усьому світі, наш пошук джерел на основі штучного інтелекту та бездоганна інтеграція гарантують, що ви знайдете ідеального кандидата для своєї організації. Деякі з його дивовижних особливостей включають: * Публікуйте вакансії на понад 50 партнерських дошках вакансій * Оцінка та рекомендації кандидатів на основі AI * Автоматизований відбір кандидатів * 360-градусне порівняння кандидатів * Розширення Chrome для кандидатського імпорту * Талантовий резерв для зберігання та керування даними * Видача листів-пропозицій до коротких списків * Велика інтеграційна екосистема * Розширені звіти та аналітика * Мобільний додаток для iOS і Android
StaffingSoft
staffingsoft.com
Програмне забезпечення для підбору персоналу для рекрутерів і спеціалістів з людських ресурсів. StaffingSoft – це загальнокорпоративна система відстеження кандидатів, яка пропонує повний набір інструментів, які ефективно інтегрують і оптимізують пошук, утримання та управління кандидатами, співробітниками та зовнішніми постачальниками в усьому світі. Ви матимете можливість побудувати довгострокове партнерство з нами, щоб сприяти вашій продуктивності та зростанню.
Talentsquare
talentsquare.com
Місія Talentsquare полягає в тому, щоб допомогти компаніям досягти успіху в працевлаштуванні. Ми пропонуємо найновіші HR-технології для легкого керування та найму талантів.
Scout Talent
applynow.net.au
Scout Talent — це постачальник платформ для залучення талантів, який працює, щоб об’єднати людей для розвитку компаній, кар’єри та спільнот. Наша платформа пропонує ряд програмних модулів і рішень для залучення талантів, які спеціалізуються на тому, щоб допомогти організаціям залучати, керувати та наймати потрібних людей. Наше головне програмне забезпечення :Recruit — це надійна система керування кандидатами, яка дає змогу організаціям застосовувати проактивний підхід до залучення талантів і стимулювати стратегічне зростання. :Recruit зменшує подвійну обробку, економить ваш час і знижує ризик людської помилки на цьому шляху. Scout :Recruit дозволяє: - Керувати життєвим циклом найму - Створювати, керувати та публікувати фірмові веб-сторінки з наймом - Розміщувати повідомлення безпосередньо на дошках вакансій, щоб переконатися, що вашу роль бачать правильні кандидати - Легко перевіряти кандидатів для отримання найкращих результатів - Оцінювати, рангувати та коментувати на ваших найкращих кандидатах для відстеження - Відстежуйте кандидатів протягом усього процесу найму - Інтегруйте з вашими улюбленими технологічними рішеннями для підбору персоналу та управління персоналом
Teamable
teamable.com
Майбутнє рекрутингу сьогодні. Знайдіть і залучайте великих талантів. Незалежно від того, чи це пасивний пошук, виховання та обмін повідомленнями, чи рекомендації, ми допомагаємо компаніям наймати потрібних людей для своєї команди.
Personio
personio.de
Personio — це комплексне програмне забезпечення для управління персоналом, яке допомагає розкрити потенціал ваших співробітників, даючи вам змогу керувати кожним етапом життєвого циклу співробітника. Наше програмне забезпечення оптимізує, як ви набираєте, адаптуєте, керуєте, розвиваєте та оплачуєте працівників. Понад 10 000 організацій по всій Європі довіряють Personio підвищення ефективності за допомогою інноваційних функцій, таких як управління компенсаціями, служба підтримки кадрів, продуктивність і розвиток, а також опитування. У нас є понад 300 співробітників, які надають підтримку з рівнем задоволеності клієнтів на 90% і доступні понад 180 інтеграцій. Оновіть свою команду кадрів з електронних таблиць на стратегію зараз – забронюйте безкоштовну демонстрацію вже сьогодні: https://www.personio.com/webdemo/
PeopleForce
peopleforce.io
PeopleForce — це універсальна HR-платформа для найкращого досвіду роботи співробітників. Це централізоване рішення для оптимізації процесів управління персоналом на кожному етапі життєвого циклу співробітника. Наша місія – допомогти бізнесу: - спростити HR-процеси; - будувати високопродуктивну культуру; - спростіть наймання, адаптацію, залучення працівників, відлік робочого часу, керування відпустками та перевірку ефективності. PeopleForce допомагає просувати бізнес вперед, зосереджуючись на людях, а не на процесах. Створіть зручне та приємне робоче місце.
Paycor
paycor.com
Paycor дає лідерам можливість модернізувати кожен аспект управління людьми, щоб вони могли зосередитися на тому, що дійсно важливо: створенні команд-переможців. Уніфіковане рішення HCM гарантує, що дані співробітників зберігаються в одному місці, тож вам ніколи не доведеться змінювати платформу, отримувати доступ до кількох систем або повторно вводити інформацію. Автоматизуйте виснажливу роботу, знижуйте ризики недотримання нормативних вимог, підвищуйте ефективність, дайте співробітникам змогу контролювати власний фінансовий стан і глибше розумійте свій бізнес за допомогою надійної аналітики та розуміння.
Manatal
manatal.com
Manatal — це наступне покоління програмного забезпечення для підбору персоналу. Просту у впровадженні та створену з використанням новітніх технологій, платформу було розроблено, щоб оптимізувати та спростити процеси підбору персоналу від сорсингу до адаптації та далі. Наймайте краще та швидше, об’єднавши канали найму на одну інтуїтивно зрозумілу платформу. Використовуйте інструменти штучного інтелекту та функції збагачення соціальних мереж, дистанційно керуйте своєю командою та покращуйте співпрацю, скористайтеся перевагами повного набору звітів, інструментів відповідності (GDPR, CCPA, PDPA...), повного API, публікуйте вакансії на тисячах безкоштовних і преміум канали багато і більше. Змініть спосіб найму за допомогою найкращого хмарного інструменту найму та підвищте свої показники найму на новий рівень!
ZenHR
zenhr.com
У ZenHR ми прагнемо забезпечити спокій наших користувачів. ZenHR — це не просто чергове програмне забезпечення для кадрів; це трансформаційний HR-досвід, створений, щоб допомогти відділам кадрів і співробітникам досягти стану дзен. З нашими локалізованими функціями та інтерфейсом, включаючи трудове законодавство, положення про емігрантів, соціальне страхування та податкове законодавство, HRMS ZenHR обслуговує всіх, від малого та середнього бізнесу до корпоративних клієнтів на ринку MENA.
Zimyo
zimyo.com
Zimyo — це обширна HR-технічна платформа, яка вирішує складні HR-завдання, оптимізуючи й автоматизуючи повсякденні HR-операції. Кому довіряють такі сучасні організації, як Bajaj Capital, Yashraj Films, TVF, Shree Maruti, Capital Motion, SOHO House, Qatar Wire Products та ще 2500 інших, Zimyo пропонує повний набір продуктів, який включає HR і Payroll, відвідуваність, ефективність, Відстеження кандидатів, залучення, LMS і 50+ модулів. Використовуючи ці рішення, організації будь-якого розміру можуть автоматизувати роботу відділу кадрів, вести безпомилковий нарахування заробітної плати, вчасно виплачувати зарплату, відстежувати відвідуваність співробітників, постійних і невикористаних співробітників, відстежувати продуктивність співробітників, аналізувати резюме, надсилати листи з пропозиціями та робити багато іншого. Приєднуйтесь до нас у подорожі, щоб переосмислити досконалість HR.
KeldairHR
keldair.com
KeldairHR — це сучасна інтелектуальна хмарна система відстеження кандидатів, створена для ефективної організації багатьох завдань і процесів, пов’язаних із підбором і наймом персоналу. Платформа KeldairHR надає повний набір функцій, щоб спростити пошук, обробку та спілкування з кандидатами відділом кадрів.
Jobtoolz
jobtoolz.com
Найпростіший інструмент найму на землі, який фактично заповнює вакансії. Ми підтримуємо менеджерів з персоналу з малого та середнього бізнесу на кожному кроці процесу найму. Jobtoolz зосереджується на платформі брендингу роботодавця з приголомшливим досвідом кандидатів, системі відстеження кандидатів (ATS) і маркетингу підбору персоналу, який підтримує рекрутерів на кожному етапі процесу найму.
iSmartRecruit
ismartrecruit.com
iSmartRecruit — це хмарна технологія рекрутингу зі штучним інтелектом, розроблена для вирішення унікальних завдань, з якими стикаються кадрові агентства, кадрові фірми, фірми з пошуку керівників і внутрішні відділи кадрів. iSmartRecruit працює в більш ніж 70 країнах і підтримує 14 мов, у тому числі основні європейські, і відрізняється легкістю розгортання та зручною автоматизацією. Він ефективно керує всім процесом підбору персоналу від пошуку кандидатів до адаптації. У 2024 році наші ATS, Recruiting CRM і Executive Search Software були відзначені численними нагородами від відомих платформ огляду програмного забезпечення, що підкреслює нашу відданість наданню кращих рішень для підбору персоналу.
VanillaHR
vanillahr.com
Платформа VanillaHR Simple Hiring Platform — це система відстеження кандидатів (ATS), яка служить комплексним рішенням для найму персоналу. Платформа надає повний набір функцій, призначених для пошуку, залучення, кваліфікації та співбесіди з найкращими кандидатами, які відповідають будь-яким потребам найму, від малих до великих підприємств. Платформа працює на основі штучного інтелекту, що робить процеси найму ефективнішими та швидшими, дозволяючи рекрутерам і менеджерам з найму автоматизувати ручні завдання, такі як планування співбесід, сортування та фільтрація профілів кандидатів. VanillaHR пропонує вдосконалений інструмент для проведення відеоінтерв’ю – VanillaHR Meet – який використовує аналіз обличчя та аудіо, щоб надати менеджерам з найму більше інформації про характеристики кандидатів, окрім того, що включено до їхнього резюме. Платформа також містить конструктор сторінок кар’єри, щоб залучати потрібних кандидатів і отримувати менше нерелевантних заявок. VanillaHR може допомогти керувати від 1 до 1000 відкритих вакансій, що робить його чудовим рішенням для стартапів, кадрових агентств і підприємств будь-якого розміру. Веб-сайт VanillaHR містить такі ресурси, як блог, запитання й відповіді та центр підтримки, щоб допомогти користувачам орієнтуватися на платформі та наймати найкращих спеціалістів. Доступна 15-денна безкоштовна пробна версія, щоб вивчити весь спектр комплексної платформи найму VanillaHR.
Hireology
hireology.com
ATS від Hireology об’єднує все, що вам потрібно, щоб залучити, найняти та залучити вашу найкращу команду, на одній платформі та розроблено з урахуванням вашої галузі. Підвищуйте впізнаваність бренду, автоматизуйте процес найму, надсилайте текстові та електронні листи кандидатам і зменшуйте ризик за допомогою тестів і перевірок навичок. Понад 7500 компаній сьогодні довіряють Hireology знайти та найняти потрібних їм людей.
Greenhouse
greenhouse.com
Greenhouse Software (широко відома як Greenhouse) — американська технологічна компанія зі штаб-квартирою в Нью-Йорку, яка надає програмне забезпечення для найму персоналу як послугу. Він був заснований у 2012 році Даніелем Чайтом і Джоном Строссом. Компанія залучила 2,7 мільйона доларів у початковому раунді в 2013 році, 7,5 мільйонів доларів у раунді серії A у 2014 році, 13,6 мільйонів доларів у раунді серії B у 2015 році, 35 мільйонів доларів у раунді серії C у 2015 році та 50 мільйонів доларів у раунді серії D. у 2018 році. Дослідницька компанія CB Insights у дослідженні, проведеному на замовлення The New York Times, включила Greenhouse до п’ятдесяти стартапів, які, за прогнозами, стануть єдинорогами, компаній з оцінкою щонайменше в 1 мільярд доларів.
Harri
harri.com
Harri є світовим лідером у сфері технологій Frontline Employee Experience. Платформа Harri створена для компаній, у центрі бізнесу яких лежить обслуговування, і включає рішення для залучення талантів, управління робочою силою, залучення співробітників і дотримання вимог. Harri дозволяє організаціям розумно набирати, утримувати та керувати найкращими талантами для ведення та вдосконалення свого бізнесу. Він обслуговує понад 55 000 закладів ресторанів і готелів і чотири мільйони співробітників сфери гостинності по всьому світу, з постійним зростанням роздрібної торгівлі та охорони здоров’я. Компанія Harri налагодила відносини з багатьма провідними світовими брендами гостинності, зосереджуючись на своїй місії покращити досвід співробітників для команд на першому місці. Гаррі привітав відомих клієнтів, таких як Raising Cane's Chicken Fingers, і запустив загальносистемні впровадження для Subway у США та McDonald's у Великобританії. База активних користувачів компанії щорічно подвоювалася, сприяючи 7,2 млн заявок на роботу, 2,6 млн повідомлень і створенню 237 тис. списків вакансій. .
Access
theaccessgroup.com
Access змінює вигляд програмного забезпечення для керування бізнесом не лише в тому, як ми обслуговуємо наших клієнтів, дотримуючись нашої обіцянки надати їм свободу робити більше того, що для них важливо, але й для наших людей, наших інвесторів та благодійних організацій, близьких до наші серця, де ми живемо і працюємо. Access допомагає понад 100 000 клієнтів змінити спосіб використання програмного забезпечення для бізнесу, надаючи кожному працівнику свободу робити більше важливого.
Superworks
superworks.com
Ми в SUPERWORKS спеціалізуємося на революції підприємств, допомагаючи їм створювати динамічні робочі місця, які сприяють підвищенню продуктивності. Наш підхід зосереджений на пріоритеті людей, гарантуючи, що кожна людина відчуває себе мотивованою, цінною та реалізованою у своєму професійному середовищі. По суті, ми керуємось баченням лідерства в технологічній еволюції та надання нашим клієнтам необхідних інструментів для майбутнього успіху. Ми віримо в розширення можливостей компаній для досягнення експоненційного зростання завдяки потужності програмного забезпечення як послуги (SaaS). Наша місія полягає в наданні передових технологічних рішень, які не тільки спрощують бізнес-операції, але й оптимізують процеси, забезпечуючи ефективність і ефективність у всіх сферах.
factoHR
factohr.com
Удосконалите управління персоналом за допомогою factoHR, вдосконаленої, орієнтованої на мобільні пристрої платформи HCM, яка автоматизує кожну функцію управління персоналом від найму до виходу на пенсію. Наша інтелектуальна платформа надає практичну інформацію, що дає вам змогу швидше досягати своїх бізнес-цілей. Приєднуйтеся до понад 3500 компаній і 2,6 мільйона співробітників, у тому числі таких гігантів галузі, як Tata Steel (BSL), Mercedes Benz, Wipro, Denso Group, BSE та Cycle Agarbatti. Відчуйте приріст продуктивності до 87%, як і вони. Ключові переваги: Уніфікована платформа: підвищте продуктивність за допомогою наших бездоганно інтегрованих інструментів. Залучення співробітників: використовуйте аналіз настрою в режимі реального часу, щоб підтримувати роботу команд. Стратегічне зростання: впроваджуйте OKR і KPI для досягнення успіху організації. Оптимізація ресурсів: детальне планування зміни та складу максимізує продуктивність. Надійна безпека: використовуйте високоякісну безпеку даних Azure і можливості AI/ML. Цілісність даних: підтримуйте єдине узгоджене джерело даних у вашій організації. Неперевершені функції: Мобільний підхід: доступний у будь-який час і будь-де Інтерактивний чат-бот: миттєва інтелектуальна допомога Динамічні інформаційні панелі: практична інформація в режимі реального часу Безконтактна відвідуваність: розширене розпізнавання обличчя та керування змінами Географічна огородження: точний віддалений моніторинг роботи Управління продуктивністю на основі мобільних пристроїв : Оцінювання співробітників на ходу. Про factoHR: лідер із сертифікатом ISO 27001, factoHR спеціалізується на пенсійних виплатах і рішеннях для управління робочою силою з 2005 року.
ClearCompany
clearcompany.com
Допомагаючи майже 3000 організаціям набирати, нарощувати, визнавати та утримувати співробітників. З 2004 року комплексна платформа керування талантами ClearCompany дає змогу тисячам компаній максимізувати таланти, надаючи людям можливості на кожному етапі шляху співробітників. ClearCompany об’єднує найкращі практики на основі даних, експертний контент і спеціалізовані програмні інструменти для найму, підвищення кваліфікації, визнання та утримання співробітників, об’єднання людей і процесів для досягнення успіху в бізнесі. Максимізація талантів досягається, коли відділ кадрів має інструменти, необхідні для точного планування, бездоганного виконання ініціатив людей і цілеспрямованого формування культури — ці основні стовпи максимального використання талантів є ядром нашої платформи управління талантами.
CareerPlug
careerplug.com
З 2007 року CareerPlug працював над тим, щоб полегшити працевлаштування для понад 16 000 компаній, що розвиваються в США та Канаді. Ми розробили наше програмне забезпечення для найму для людей, які не займаються кадрами, щоб кожен власник, оператор і менеджер з найму міг правильно найняти свою команду. Розвиваючись і впроваджуючи інновації в центрі Остіна, наша головна місія — полегшити наймання — завжди була нашою рушійною силою. Від власників до кандидатів, ми віримо в створення виняткового досвіду для всіх. Для нас це означає надання посібника про те, як наймати, спрощення доступу до найкращих практик і автоматизацію процесу, щоб ви могли зосередитися на важливому: правильно найняти!
Rytfit.ai
rytfit.ai
Попрощайтеся з незграбними, застарілими процесами управління персоналом і прийміть сучасний підхід до управління людським капіталом за допомогою Rytfit.ai. Rytfit — це платформа управління робочою силою на основі штучного інтелекту з комплексним рішенням, розробленим для того, щоб допомогти організаціям ефективно та результативно керувати своєю робочою силою. Виведіть залучення талантів на новий рівень – Rythire адаптований до потреб вашої організації. Додайте назву будь-якої вакансії, щоб прискорити створення робочих місць за лічені секунди. Семантична модель Rytfit дозволяє організації перейти від Hire до Hire всього за 7 днів. Платформа RytHire має такі функції, як усунення завдань набору вручну та спрощення процесу найму. Створіть робочу силу, переплануйте співробітників і підвищте рівень утримання - модуль RytEngage дозволяє організаціям виявляти та розвивати внутрішні таланти для нових ролей, сприяючи культурі зростання та можливостей. Вимірюйте те, що має значення. Модуль RytMeasure забезпечує централізований центр для встановлення цілей і відстеження в режимі реального часу. Платформа дозволяє організаціям узгоджувати свою робочу силу із загальною бізнес-стратегією та досягати кращих бізнес-результатів. Оптимізуйте свої кадрові процеси, залучайте своїх співробітників і досягайте результатів за допомогою нашого комплексного рішення. Незалежно від того, чи є ви малим чи великим підприємством, наше рішення може допомогти вам досягти цілей управління персоналом і покращити загальні процеси.
MyLenio
mylenio.com
MyLenio — це комплексна платформа, яка дозволяє належним чином організувати ваш малий бізнес і працювати з такими провідними компаніями, як Google, PayPal і SAP, дотримуючись найкращих галузевих стандартів. Наша платформа об’єднає всі ваші процеси, щоб ними було організовано та легко керувати. MyLenio спрощує ваш бізнес, допомагаючи вам досягти найвищих стандартів у HR + IT + Compliance. Оптимізуйте свій малий бізнес і організуйте свою компанію для роботи з компаніями Fortune-500!
Eddy
eddy.com
Eddy — це ідеальна універсальна платформа для кадрів і розрахунку заробітної плати для малих підприємств, які переросли електронні таблиці. Він пропонує ключові функції, які вам потрібні, без складності та накладних витрат на більші системи, даючи вам можливість спростити своє життя, об’єднавши кілька інструментів в один, який має сенс для вашого бізнесу. Економте час і гроші з Eddy. Наймайте, призначайте, керуйте та оплачуйте співробітників — усе в одній простій системі.
Arcoro
arcoro.com
Будівельні компанії та підрядники мають особливі потреби в управлінні робочою силою, і Arcoro пропонує набір модульного будівельного програмного забезпечення для управління персоналом, який дозволяє компаніям успішно їх вирішувати. Arcoro — це єдина технологічна компанія з управління персоналом, яка зосереджена на будівельній галузі та пропонує рішення, які допомагають компаніям наймати, керувати та розвивати свій бек-офіс, професійну та кваліфіковану робочу силу. Набір модулів Arcoro включає: • Відстеження заявників • Онбординг • Управління навчанням • Основні відділи кадрів • Переваги • Відстеження робочого часу/відвідуваності ExakTime • Управління компенсаціями • Управління продуктивністю та планування наступності. Компанії можуть вибрати один або всі модулі, і багато клієнтів починають з одного або двох і додають більше, коли їхні потреби змінюються або їх організація зростає. Модулі в пакеті Arcoro повністю інтегровані, але вони також інтегруються з іншими будівельними технологіями, включаючи системи управління проектами, управління персоналом і облікові системи. Arcoro підтримує тісні партнерські відносини з іншими провідними постачальниками будівельних технологій, щоб забезпечити бездоганний досвід для клієнтів. Понад 8000 будівельних компаній і підрядників різного розміру в Північній Америці покладаються на Arcoro, щоб допомогти їм задовольнити свої потреби в кадрах. Щодня більше 1 мільйона професіоналів у будівництві користуються продукцією Arcoro. Arcoro прагне забезпечити найкращий досвід для співробітників на місцях і в офісі. Для отримання додаткової інформації відвідайте наш сайт www.arcoro.com.
Dayforce
dayforce.com
Dayforce — це глобальна платформа для сучасної робочої сили. Корпоративне HCM-рішення Dayforce поєднує в собі нарахування заробітної плати, управління персоналом, пільги, управління талантами, управління робочою силою тощо в одній хмарній програмі, щоб забезпечити безмежну робочу силу сьогодні. Dayforce допомагає надавати досвід, який допомагає організаціям розкрити весь потенціал робочої сили та працювати з упевненістю незалежно від того, де вони працюють у світі. Штаб-квартира Dayforce розташована в Торонто, Онтаріо та Міннеаполісі, Міннесота, а також працює по всьому світу. Обіцянка бренду покращити робоче життя — це зобов’язання не лише перед клієнтами, а й перед власними людьми та спільнотами, у яких працює Dayforce. Основні сфери діяльності: · HRIS · Глобальна заробітна плата, оплата за вимогою · Переваги · Управління персоналом , включаючи контроль часу та відвідуваності, а також керування завданнями · Залучення талантів, включаючи підбір персоналу та адаптацію · Управління талантами, включаючи управління продуктивністю, планування преемності, керування компенсаціями, опитування щодо залучення та інтегровану систему управління навчанням · Розширені звіти, аналітика та інформаційні панелі · Самоуправління персоналом через мобільний додаток Dayforce
Vacancy Filler
vacancy-filler.co.uk
ATS наступного покоління, Vacancy Filler, дає рекрутерам змогу швидко надавати найкращий досвід кандидатам. Автоматизований і брендований у всьому, він наповнений такими інструментами, як модуль агентства, пул талантів, запит на наймання, SJT і тести, перевірка репутації, рекомендації, перевірка відео та адаптація – усе це підкріплено потужним BI Analytics Suite. Працюючи з Vacancy Filler, ви матимете власного менеджера з роботи з клієнтами, підтримку користувачів і кандидатів у Великобританії та інтеграцію з вашою системою управління персоналом. І багато іншого!
WorkTaps
worktaps.com
Програмне забезпечення для рекомендацій співробітників для погодинної робочої сили. Залучення співробітників для допомоги в пошуку високоякісних працівників; швидше.
Workstream
workstream.us
Workstream — це провідна платформа для кадрів, розрахунку заробітної плати та найму для погодинної робочої сили. Його інтелектуальна технологія оптимізує завдання відділу кадрів, щоб власники франчайзингу та бізнесу могли швидко рухатися, зменшувати витрати на робочу силу та спрощувати операції — усе в одному місці. 46 із 50 найкращих брендів ресторанів швидкого обслуговування, включно з Burger King, Jimmy John’s, Taco Bell, покладаються на Workstream для найму, утримання та оплати праці своїх команд. Дізнайтесь більше на workstream.us.
WizeHire
wizehire.com
Wizehire — це відзначена нагородами наскрізна платформа найму, яка поєднує інноваційне програмне забезпечення з практичною підтримкою експертів, необхідною для впевненого розвитку вашої команди. Понад 18 000 компаній довіряють Wizehire розвиток своїх команд.
Intellohire
intellohire.com
Програмне забезпечення наступного покоління для компаній з підбору персоналу та пошуку керівників. Intellohire, яка використовується кадровими агентствами по всій Індії, є платформою на основі SAAS для глобальної індустрії найму та персоналу. Платформа дозволяє кадровим агентствам розвивати бізнес за допомогою передових технологій. Intellohire допомагає рекрутерам керувати взаємодією з кандидатами, шукати кандидатів, надсилати деталі роботи кандидатам і навіть відгуки від клієнтів. Усі функціональні можливості можна контролювати з одного епіцентру – Smart Applicant Tracking System.
RecruiterPM
recruiterpm.com
Система відстеження заявників (ATS), CRM, штучний інтелект, програмне забезпечення для управління проектами та аналітики для набору команд із інформаційними панелями, настроюваними показниками/аналітикою, глобальним обміном знаннями, управлінням дослідженнями, винагородами співробітників, сховищем даних, API тощо!
Jobspage
jobspage.co
Створіть спеціальну сторінку кар’єри для своєї компанії, перелічіть доступні вакансії та керуйте заявками. Наша система відстеження кандидатів дозволяє збирати резюме кандидатів, контактні дані та іншу інформацію, необхідну для прийняття найкращих рішень щодо найму.
VIVAHR
vivahr.com
VIVAHR — система відстеження заявників для малого бізнесу в США, яка найшвидше розвивається. VIVAHR полегшує: - Опублікувати вакансії - Керувати кандидатами - Співпрацювати з членами команди - Створювати звіти/інсайти Це так просто! Почніть з безкоштовного оголошення про роботу на 50+ дошках оголошень. У середньому новий клієнт отримує роботу в прямому ефірі за 6 хвилин.
Viterbit
viterbit.com
Viterbit — платформа для залучення талантів. Тепер компанії можуть використовувати дані для постійної оптимізації кожного аспекту своїх процесів найму, скорочуючи витрати та час найму.
HRLocker
hrlocker.com
HRLocker — це хмарна система управління персоналом, підбором персоналу та продуктивністю. HRLocker дозволяє компаніям автоматизувати процеси управління персоналом і підбору персоналу, оптимізуючи вимоги до персоналу в одному місці.
Teamdash
teamdash.com
Teamdash — це найкраще програмне забезпечення для підбору персоналу для компаній, яким потрібні інструменти для адаптації до їхніх процесів, щоб швидше наймати чудові команди. Teamdash, яку люблять за можливості налаштування, зручність у користуванні та ефективність підбору персоналу, стає все більш популярним вибором для внутрішніх рекрутерів, які прагнуть швидко покращити результати та процеси.
Sympa
sympa.com
Sympa — це повне, повністю настроюване програмне забезпечення для управління персоналом, яке дозволяє вам зосередитися на своїх співробітниках і розумному прийнятті рішень. Ознайомтеся з нашим рішенням і замовте безкоштовну демонстрацію.
Talent Clue
talentclue.com
Talent Clue — це найпотужніша та повна програма для підбору кадрів, розроблена для рекрутерів, які хочуть бути в курсі кадрів. Працює на ринку з 2013 року, має понад 300 клієнтів і понад 3400 рекрутерів, які роблять Talent Clue своїм незамінним робочим інструментом. Автоматизуйте весь процес відбору. Створюйте привабливі пропозиції роботи та поширюйте охоплення за допомогою нашого обширного Multiposter. Керуйте процесами інтуїтивно зрозуміло та створюйте єдину базу талантів, що підтримується детальними звітами.
TalentLyft
talentlyft.com
Програмне забезпечення для підбору персоналу, яке об’єднує систему відстеження кандидатів, маркетинг з підбору персоналу, пошук і рішення Talent CRM в одній платформі.
talentReef
jobappnetwork.com
TalentReef є провідним постачальником рішень для відстеження кандидатів і управління талантами на основі SaaS, спеціально створених для децентралізованої погодинної робочої сили. Наша платформа, орієнтована на мобільні пристрої, спрощує процес найму для утримання, щоб змінити спосіб відстеження роботодавцями погодинних працівників, починаючи з найму, найму, навчання та залучення. Багато з найвідоміших світових брендів довіряють TalentReef надання корисної інформації, необхідної для оптимізації та стимулювання процесів управління талантами.
Tapflow
tapflow.app
Tapflow допомагає рекрутерам знайти виняткових талантів у LinkedIn за кілька хвилин. Замість того, щоб виконувати стільки ручної роботи, фільтруючи в LinkedIn і оцінюючи профілі окремо, розумні алгоритми Tapflow можуть миттєво визначити найкращі профілі для будь-якої ролі.
Tacitbase
tacitbase.com
Tacitbase — комплексна платформа, призначена для розширення можливостей менеджерів з найму. Легко оптимізуйте процес найму, від залучення кандидатів до оцінювання та відстеження заявок. Легко спілкуйтеся, плануйте події, проводите віддалені співбесіди та захищайте дані. Відчуйте оптимізований робочий процес із Tacitbase. Основні характеристики: Спільна робота: Отримайте бездоганну співпрацю з гнучкими планами передплати Tacitbase. Легко співпрацюйте з членами команди над базою даних кандидатів, переглядом кандидатів і відстеженням заявок. Призначайте завдання, відстежуйте прогрес і підтримуйте спілкування в режимі реального часу, незалежно від місця розташування. Насолоджуйтесь детальним керуванням дозволами для контрольованого доступу. База даних кандидатів: Легко створюйте, керуйте та зберігайте кандидатів із різних джерел. Будь то з соціальних мереж, електронної пошти чи існуючих баз даних, Tacitbase забезпечує безпроблемну організацію кандидатів. Налаштуйте свою базу даних кандидатів за допомогою персоналізованих стовпців і шукайте потенційних кандидатів на основі конкретних критеріїв, таких як освіта, досвід, навички та місцезнаходження. Відстежуйте всі дії кандидатів, включаючи огляди, заявки та повідомлення, в одному централізованому місці. Огляд кандидата: Спростіть і прискоріть процес оцінювання за допомогою спільного та конструктивного перегляду кандидатів. Отримайте повне уявлення про кваліфікацію та придатність кожного кандидата для роботи, що дозволить швидше приймати рішення та підвищити якість найму. Робіть усвідомлений вибір і створіть сильну команду. TacitMail: Ефективно спілкуйтеся з кандидатами за допомогою спеціальної електронної адреси, об’єднуючи всі електронні листи, пов’язані з кандидатами, в одному місці. Використовуйте настроювані шаблони електронної пошти та автоматизовану комунікацію, щоб заощадити час, налагодити стосунки з кандидатами та забезпечити персоналізований досвід протягом усього процесу найму. Залишайтеся на зв'язку без зусиль. Відстеження програми: Безперебійно відстежуйте кандидатів протягом усього процесу найму за допомогою нашої інтуїтивно зрозумілої системи відстеження заявок (ATS) на основі Kanban. Налаштуйте свій процес найму, співпрацюйте з членами команди та спілкуйтеся з кандидатами безпосередньо в системі. Оптимізуйте процес найму за допомогою міток і фільтрів, забезпечуючи ефективне керування кандидатами та плавний робочий процес. Розклад подій: Спростіть розклад співбесід та оцінювання за допомогою нашої зручної функції планування подій. Створюйте події, вказуйте деталі та надсилайте запрошення кандидатам безпосередньо через Tacitbase. Керуйте всіма запланованими подіями в календарі та надсилайте нагадування кандидатам, забезпечуючи безперебійний прийом на роботу та уникаючи конфліктів у плануванні. Інтеграція конференції: Проводьте безпечні віддалені співбесіди та оцінювання за допомогою можливостей інтеграції Tacitbase для популярних конференц-платформ, таких як Zoom і Google Meet. Плануйте та запрошуйте кандидатів на віртуальні співбесіди, записуйте сеанси для використання в майбутньому та оптимізуйте свою роботу з дистанційного найму. Долайте відстані без зусиль. Розширений пошук: Використовуйте потужність наших розширених пошукових фільтрів, щоб ідентифікувати кандидатів на основі конкретних критеріїв, таких як навички, досвід, освіта тощо. Уточніть результати пошуку за допомогою ряду параметрів пошуку та фільтрів, заощаджуючи час і забезпечуючи вибір найбільш підходящих кандидатів для кожної вакансії. Ефективно знайдіть ідеальну пару. Безпека даних: У Tacitbase безпека даних є нашим головним пріоритетом. Ми використовуємо надійні заходи безпеки для захисту конфіденційної інформації про кандидатів, зокрема безпеку на рівні рядків і регулярне резервне копіювання даних. Наша платформа відповідає нормам захисту даних, а інтеграція зі сторонніми службами відповідає суворим стандартам безпеки. Довірте нам свої дані. Підвищте свій успіх у працевлаштуванні за допомогою Tacitbase. Розкрийте силу спрощених робочих процесів, розширених функцій і аналізу на основі даних. Відчуйте максимальну перевагу під час найму та зробіть революцію у своїй грі з Tacitbase!
Top Echelon
topechelon.com
Рекрутингове програмне забезпечення Top Echelon об’єднало потужні функції відстеження кандидатів (ATS) і взаємовідносин з клієнтами (CRM) в одне рішення для підбору персоналу, призначене для оптимізації процесу підбору персоналу для команд найму, починаючи з 67,15 доларів США за користувача на місяць. Top Echelon автоматизує багато функцій відстеження кандидатів, таких як аналіз резюме, аналіз електронної пошти, масове завантаження резюме, спеціальні поля, спеціальні робочі процеси, імпорт/експорт електронних таблиць, перевірка дублікатів, об’єднання записів, додавання тегів, повний текстовий пошук, пошук за радіусом і додатковий портал кандидатів. Щоб допомогти керувати процесом найму, Top Echelon має функції CRM для спілкування з кандидатами протягом життєвого циклу найму з налаштованими етапами конвеєра, інтеграцією електронної пошти, інтеграцією календаря, користувацькими гарячими списками, планувальником активності, шаблонами електронної пошти, користувальницькою діяльністю, звітністю, системою сповіщень тощо. Усе це включає в себе адаптацію, навчання та підтримку без додаткової плати.
Teamtailor
teamtailor.com
Незалежно від того, наймаєте ви одну людину на рік чи кілька тисяч, Teamtailor — це ваше комплексне програмне забезпечення для підбору персоналу, яке подобається компаніям і кандидатам. Наше просте у використанні програмне забезпечення, орієнтоване на кандидатів, надає вам усі інструменти, необхідні для кращого найму, включаючи автоматичні тригери, аналітику, генеративний штучний інтелект, анонімний найм, повністю настроювані робочі процеси найму, простий у створенні сайт кар’єри та багато іншого більше.