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AI Writing Assistants
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AI Writing Assistants - Найпопулярніші застосунки

Помічники з написання зі штучним інтелектом використовують машинне навчання для спрощення процесу написання, охоплюючи такі завдання, як дослідження, перевірка граматики та тону, а також локалізація. Ці інструменти використовують обробку природної мови (NLP) для ретельного вивчення тексту та надання пропозицій або пов’язаних матеріалів. Завдяки цьому вони пришвидшують створення вмісту, надаючи користувачам можливість писати зі швидкістю та впевненістю. Розширене написання знаходить корисність у різних професіях, обслуговуючи контент-маркетологів, які прагнуть отримати більш привабливий матеріал, або кадрового персоналу, який вдосконалює оголошення про роботу. Ландшафт помічників з написання ШІ різноманітний: від комплексних платформ, де користувачі створюють весь вміст, до простіших ботів, які пропонують рекомендації після написання. У той час як деякі зосереджені на конкретних функціях, таких як створення форм або індивідуальні пропозиції щодо написання, багато інших надають широку допомогу. Щоб продукт був класифікований як AI Writing Assistant, він повинен: * Використовуйте штучний інтелект для допомоги в написанні завдань * Надати інформацію або рекомендації для покращення письмового вмісту * Надайте додаткові відповідні ресурси для збагачення знань письменника * Виправте граматичні помилки в письмових роботах

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Grammarly

Grammarly

grammarly.com

Grammarly - це інструмент для письма, який пропонує перевірку граматики, орфографії та стилю, адаптуючися до різних стилів письма і підтримуючи співпрацю.

QuillBot

QuillBot

quillbot.com

QuillBot - це AI-додаток для письма, який допомагає покращити текст, перевіряти граматику, уникати плагіату та пропонує альтернативи слів.

Jenni AI

Jenni AI

jenni.ai

Jenni AI - це помічник для швидкого та точного письма, що пропонує автозаповнення, перевірку плагіату та допомогу в створенні контенту різних жанрів.

Mailchimp

Mailchimp

mailchimp.com

Mailchimp - це платформа для електронного маркетингу, яка допомагає малим бізнесам створювати, автоматизувати та керувати маркетинговими кампаніями та аналітикою.

Podium

Podium

podium.com

Podium - це платформа для комунікації з клієнтами, що допомагає бізнесу здійснювати конверсію на сайті та покращувати взаємодію з клієнтами.

Jasper

Jasper

jasper.ai

Jasper-це AI-інструмент для створення контенту, який дозволяє писати в голосі вашого бренду, оптимізуючи процес генерації тексту для різних платформ.

AI Writer

AI Writer

ai-writer.com

AI Writer - це інструмент для генерації вмісту за заголовком, допомагає боротися з блоком письменника та адаптується до різних стилів і форматів.

1min.AI

1min.AI

1min.ai

1 хв.AI - це універсальний додаток зі штучним інтелектом, що пропонує різноманітні функції для створення контенту, редагування та взаємодії з кількома моделями AI.

Wordtune

Wordtune

wordtune.com

Wordtune - це AI-інструмент для покращення письма, який допомагає користувачам перефразовувати тексти, коригувати тон і граматику, а також підтримує переклад на англійську.

Copy.ai

Copy.ai

copy.ai

Copy.ai - це застосунок для генерації тексту, який допомагає маркетологам швидко створювати контент, адаптований до потреб цільової аудиторії.

Murf AI

Murf AI

murf.ai

Murf AI - це платформа для перетворення тексту в мову з налаштуванням голосів, що використовується для відео, подкастів, презентацій та інших застосунків.

SEMrush

SEMrush

semrush.com

Semrush - платформа для управління онлайн-присутністю, що допомагає бізнесу в SEO, контекстній рекламі, моніторингу конкурентів та оптимізації контенту.

Apollo.io

Apollo.io

apollo.io

Apollo.io - це платформа, що допомагає командам з продажу управляти процесами, аналізувати дані та покращувати стратегії залучення через інструменти, як Dialer.

Paperpal

Paperpal

paperpal.com

Paperpal - це AI-допомога для академічного письма, що пропонує перевірку на плагіат, мовні поради та допомогу в редагуванні тексту.

ProWritingAid

ProWritingAid

prowritingaid.com

Prowritingaid - це інструмент для перевірки граматики, редагування стилю та аналізу письма, що допомагає покращити навички написання в різних жанрах.

Writesonic

Writesonic

writesonic.com

Writesonic - це інструмент для створення контенту з AI, який допомагає писати текст, генерувати зображення та забезпечувати інтеграцію з чат-ботами.

NovelAI

NovelAI

novelai.net

NovelAI — це інструмент на основі штучного інтелекту для створення художнього контенту, який допомагає письменникам генерувати історії та розвивати ідеї.

TextCortex

TextCortex

textcortex.com

TextCortex- це AI-помічник для створення та вдосконалення контенту, який допомагає користувачам ефективно комунікувати через електронну пошту.

Simplified

Simplified

simplified.com

Simplified - це додаток для створення, спільної роботи та публікації маркетингового контенту: дизайну, тексту, відео, публікацій у соцмережах.

Monica

Monica

monica.im

Monica — це розширення Chrome, яке допомагає у спілкуванні та копірайтингу, використовуючи ChatGPT. Вона пропонує шаблони та допомогу в обробці тексту на веб-сторінках.

Sudowrite

Sudowrite

sudowrite.com

Sudowrite - помічник письма на основі ШІ, що допомагає авторам у створенні історій, розвитку персонажів і покращенні стилю написання.

Spike

Spike

spikenow.com

Спайк об'єднує електронну пошту, чат, відео дзвінки та документи в єдиному інтерфейсі для зручної комунікації та співпраці.

Bitrix24

Bitrix24

bitrix24.com

Bitrix24 – це програмне забезпечення для управління бізнес-операціями, включаючи CRM, управління проектами, комунікацію та онлайн-продажі.

Craft

Craft

craft.do

Craft — це додаток для спільної роботи, що дозволяє користувачам записувати думки, створювати документи, управляти завданнями та співпрацювати в команді.

HyperWrite

HyperWrite

hyperwriteai.com

HyperWrite - це AI-асистент для написання, що допомагає швидко створювати текст, блоги, електронні листи та інше, з функціями генерації та редагування контенту.

GravityWrite

GravityWrite

gravitywrite.com

GravityWrite - це інструмент для генерації контенту, який використовує штучний інтелект для створення якісних текстів, блогів, маркетингових матеріалів та оптимізації SEO.

Smodin

Smodin

smodin.io

Smodin – це AI-асистент для письма, який пропонує перевірку плагіату, граматичні виправлення, генерацію тексту та інші інструменти для допомоги у написанні.

Writer

Writer

writer.com

Writer — це платформа генеративного ШІ для підприємств, що покращує продуктивність та творчість, працюючи з даними компанії.

Cohesive AI

Cohesive AI

cohesive.so

Cohesive AI допомагає створювати якісний контент, комбінуючи штучний інтелект з вашою творчістю. Програма дозволяє редагувати та публікувати без зусиль.

Hypotenuse AI

Hypotenuse AI

hypotenuse.ai

Hypotenuse AI - це платформа для створення контенту, яка використовує штучний інтелект для генерування статей, описів продуктів та рекламних текстів.

Team-GPT

Team-GPT

team-gpt.com

Team-GPT - платформа для спільної роботи, що дозволяє командам використовувати AI для підвищення продуктивності і співпраці.

Paraphraser

Paraphraser

paraphraser.io

Парафразатор - це інструмент, що допомагає переписувати тексти, змінюючи структуру речень та замінюючи слова синонімами без втрати значення.

Krater AI

Krater AI

krater.ai

Krater AI - універсальна платформа для створення контенту та автоматизації процесів за допомогою технології штучного інтелекту.

GetGenie Ai

GetGenie Ai

getgenie.ai

GetGenie AI — це інструмент для створення та оптимізації вмісту, оснащений функціями для аналізу SEO та генерації контенту для різних платформ.

Rytr

Rytr

rytr.me

Rytr — платформа, що надає рішення для написання текстів за допомогою ШІ, допомагаючи створювати оригінальний контент для блогів, соціальних мереж та інших потреб.

Humbot

Humbot

humbot.ai

Humbot - це AI-хуманізатор, який допомагає обійти детекцію AI-текстів, створюючи оригінальний та читабельний контент без граматичних помилок.

Scholarcy

Scholarcy

scholarcy.com

Scholarcy - цифровий помічник для досліджень, що створює стислі картки з наукових праць та дозволяє їх систематизацію та спільне обговорення.

Friday AI

Friday AI

heyfriday.ai

П’ятниця AI – це інструмент для написання, що допомагає створювати унікальний контент, оптимізуючи текст за допомогою шаблонів та різних тонів.

Constant Contact

Constant Contact

constantcontact.com

Постійний контакт - це платформа для електронного маркетингу, яка допомагає малим підприємствам управляти електронною поштою, соціальними мережами та подіями.

Writeseed

Writeseed

writeseed.com

Writeseed — це AI-додаток для створення контенту: статей, рекламних оголошень та SEO, з понад 70 шаблонами на вибір.

Writecream

Writecream

writecream.com

Writecream - це AI-інструмент для створення текстового контенту, який допомагає писати оголошення, блоги, описи продуктів і персоналізовані електронні листи.

Fibery

Fibery

fibery.io

Fibery - це платформа для управління продуктами, яка допомагає командам аналізувати відгуки користувачів та більшість даних для стратегічного планування.

Luna.ai

Luna.ai

luna.ai

Luna.ai - це платформа штучного інтелекту для автоматизації продажів, що покращує персоналізацію спілкування з потенційними клієнтами та управління електронною поштою.

NeuronWriter

NeuronWriter

neuronwriter.com

NeuronWriter — це AI-інструмент для створення та оптимізації контенту, що полегшує написання статей та покращує їх видимість у пошукових системах.

Originality.ai

Originality.ai

originality.ai

Originality.AI - інструмент для перевірки оригінальності текстів на наявність AI-вмісту та плагіату, що допомагає видавцям публікувати унікальний контент.

Clay

Clay

clay.com

Clay - це AI інструмент для автоматизації вихідних кампаній, збагачення даних та управління контактами для ефективного залучення клієнтів.

AI Magicx

AI Magicx

aimagicx.com

AI Magicx - це платформа для створення контенту на базі штучного інтелекту, що включає генерацію зображень, статей, логотипів та чат-ботів.

AIWRITER

AIWRITER

aiwriter.fi

AIWriter — це платформа SaaS, що використовує штучний інтелект GPT-4 від OpenAI для генерації текстового контенту та зображень у 33 мовах.

Chatbase

Chatbase

chatbase.co

Chatbase - це платформа для створення чат-ботів на основі ваших даних, що дозволяє легко інтегрувати їх на веб-сайти та у додатки.

ContextMinds

ContextMinds

contextminds.com

ContextMinds — безкоштовний інструмент для мозкового штурму, дослідження та планування контенту з автоматичним генеруванням ідей і структур.

Essaybot

Essaybot

essaybot.com

Essaybot - безкоштовний AI-інструмент для написання есе, що пропонує контент, допомагає з перефразуванням та цитуванням, запобігаючи плагіату.

Headline Studio

Headline Studio

coschedule.com

Headline Studio – це інструмент для створення та аналізу заголовків, який покращує їх ефективність для різного контенту, з урахуванням SEO та залученості.

Writey AI

Writey AI

writey.ai

Writey AI — це додаток, який дозволяє створювати оригінальні, досліджені блоги за кілька хвилин. Доступний безкоштовний випробувальний період.

Reword

Reword

reword.co

Reword - це редагувальник, що використовує ШІ для спільного написання статей, аналізує контент та допомагає покращити його якість.

WordHero

WordHero

wordhero.co

WordHero – це помічник для написання, що генерує різний контент, включаючи статті, електронні листи та соціальні пости, за допомогою штучного інтелекту.

Frase

Frase

frase.io

Frase – інструмент на основі ШІ для створення та оптимізації вмісту, що полегшує створення SEO-матеріалів без потреби в знаннях кодування.

Rephrase.info

Rephrase.info

rephrase.info

Rephrase.info – онлайн-інструмент для перефразування тексту з використанням ШІ, підтримує кілька мов та різні режими. Допомагає створювати унікальний контент.

Arvin

Arvin

arvin.chat

Арвін - це розширення браузера на базі AI, яке допомагає у написанні текстів, створенні зображень, перекладі та стислому резюме документів.

Yoodli

Yoodli

app.yoodli.ai

Yoodli - це AI-тренер для покращення комунікативних навичок, який надає приватні, реальні зворотні зв'язки для підготовки до виступів та інтерв'ю.

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