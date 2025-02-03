AI Writing Assistants - Найпопулярніші застосунки - Сінгапур

Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.
Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.
Помічники з написання зі штучним інтелектом використовують машинне навчання для спрощення процесу написання, охоплюючи такі завдання, як дослідження, перевірка граматики та тону, а також локалізація. Ці інструменти використовують обробку природної мови (NLP) для ретельного вивчення тексту та надання пропозицій або пов’язаних матеріалів. Завдяки цьому вони пришвидшують створення вмісту, надаючи користувачам можливість писати зі швидкістю та впевненістю. Розширене написання знаходить корисність у різних професіях, обслуговуючи контент-маркетологів, які прагнуть отримати більш привабливий матеріал, або кадрового персоналу, який вдосконалює оголошення про роботу. Ландшафт помічників з написання ШІ різноманітний: від комплексних платформ, де користувачі створюють весь вміст, до простіших ботів, які пропонують рекомендації після написання. У той час як деякі зосереджені на конкретних функціях, таких як створення форм або індивідуальні пропозиції щодо написання, багато інших надають широку допомогу. Щоб продукт був класифікований як AI Writing Assistant, він повинен: * Використовуйте штучний інтелект для допомоги в написанні завдань * Надати інформацію або рекомендації для покращення письмового вмісту * Надайте додаткові відповідні ресурси для збагачення знань письменника * Виправте граматичні помилки в письмових роботах
Запит на новий застосунок
Grammarly
grammarly.com
Grammarly є провідною у світі компанією, що надає допомогу в написанні AI, якій щодня довіряють понад 30 мільйонів людей і 70 000 професійних команд. Від миттєвого створення першої чернетки до вдосконалення кожного повідомлення, Grammarly допомагає людям із 96% зі списку Fortune 500 донести свою точку зору та отримати результати без шкоди для безпеки чи конфіденційності. Ми віримо, що чудове написання допомагає зробити роботу. Пропозиції продуктів Grammarly — Grammarly Business, Grammarly Premium, Grammarly Free та Grammarly for Education — працюють там, де ви, забезпечуючи контекстно релевантну підтримку написання в понад 500 000 програмах і веб-сайтах. Заснована в 2009 році, Grammarly займає 7 місце в рейтингу Forbes Cloud 100, є однією зі 100 найвпливовіших компаній за версією TIME, однією з найінноваційніших компаній Fast Company у сфері ШІ та однією з найкращих робочих місць Inc. Ми працюємо за гібридною моделлю дистанційної роботи, тобто ми переважно працюємо вдома та зустрічаємося для особистої співпраці в наших центрах у Північній Америці та Європі.
SEMrush
semrush.com
Semrush — це провідна платформа SaaS для управління видимістю в Інтернеті, яка дозволяє компаніям у всьому світі проводити оптимізацію пошукових систем, оплату за клік, контент, соціальні медіа та конкурентоспроможні дослідницькі кампанії та отримувати вимірні результати від онлайн-маркетингу. Semrush пропонує компаніям аналітику та рішення для створення, керування та вимірювання кампаній у різних маркетингових каналах. Semrush із понад 87 000 клієнтів, що платять. Semrush у цифрах: - 808 млн профілів доменів для настільних комп'ютерів і 32,1 млн профілів доменів для мобільних пристроїв - Понад 43 трильйони зворотних посилань і понад 25 мільярдів URL-адрес, що скануються в середньому на день - Понад 24,3 мільярда ключових слів і 20 мільйонів ідей для одного ключового слова - 30% компаній зі списку Fortune 500 використовують Semrush як основний маркетинговий інструмент
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp — це універсальна маркетингова платформа, створена для малого бізнесу. За допомогою таких інструментів, як звітність і аналітика, маркетингова CRM, кампанії електронною поштою, інформаційні бюлетені та керування контентом, ви можете поставити своїх клієнтів у центр, щоб ви могли продавати більш розумно та розвивати свій бізнес швидше. Мобільний додаток для маркетингу та CRM від Mailchimp допомагає вам працювати розумніше та розвивати свій бізнес швидше з першого дня. Отримуйте доступ до необхідних інструментів, куди б вас не привела ваша робота, і почніть працювати за лічені хвилини – досвід не потрібен. З Mailchimp ви ніколи не пропустите можливість продати, повернути клієнтів, знайти нових передплатників або розділити місію свого бренду. Використовуйте Mailchimp для: * Marketing CRM – тримайте свої контакти за допомогою Marketing CRM від Mailchimp. Знаходьте та додавайте нових клієнтів за допомогою інструментів імпорту контактів, таких як сканер візиток. Відстежуйте зростання аудиторії та переглядайте статистику щодо окремих контактів на інформаційній панелі. Робіть усе в одному місці – дзвоніть, надсилайте текстові повідомлення та надсилайте електронні листи безпосередньо з програми. Робіть нотатки та додавайте теги після кожної взаємодії, щоб запам’ятати важливі деталі. * Звіти та аналітика – глибше ознайомтеся зі своїми продажами та маркетингом. Відстежуйте результати для всіх своїх кампаній і отримуйте дієві рекомендації щодо покращення. Переглядайте звіти та аналітику для кампаній електронною поштою, цільових сторінок, оголошень у Facebook та Instagram, публікацій у соціальних мережах і листівок. * Електронні листи та автоматизація – створюйте, редагуйте та надсилайте маркетингові кампанії електронною поштою, інформаційні бюлетені та засоби автоматизації. Завдяки функціям «Повторно надіслати користувачам, які не відкривають» і «Перенацілення продуктів» ви зможете миттєво повторно залучити клієнтів і збільшити продажі. * Оголошення у Facebook та Instagram – створюйте та публікуйте оголошення, установлюйте бюджет і націлюйте їх на певну групу. Охопіть нових людей, залучіть наявні контакти, налаштуйте користувацькі аудиторії або поверніть відвідувачів веб-сайту. * Маркетингові рекомендації – отримуйте дієві рекомендації, які допоможуть покращити ваш маркетинг. Дізнайтеся, коли прийде час налаштувати електронну пошту про залишений кошик або отримати нагадування про встановлення логотипу вашого бренду. * Управління брендом – завантажуйте зображення зі свого пристрою безпосередньо в Mailchimp і використовуйте їх у всіх своїх кампаніях.
ProWritingAid
prowritingaid.com
Ваш особистий тренер з письма. Засіб перевірки граматики, редактор стилів і наставник в одному пакеті. Найкраще письмо залежить не лише від правильної граматики. Вам потрібен інструмент редагування, який також висвітлює проблеми стилю та порівнює ваші твори з найкращими письменниками у вашому жанрі.
Copy.ai
copy.ai
Copy.ai — ідеальне рішення для корпоративних маркетингових команд, які прагнуть покращити свою стратегію виходу на ринок і оптимізувати процес створення контенту. За допомогою Copy.ai команди можуть швидко створити цільову рекламну копію, яка безпосередньо стосується проблемних моментів і потреб конкретних сегментів клієнтів, допомагаючи їм ефективніше взаємодіяти з потенційними клієнтами та укладати більше угод. Крім того, нашу платформу можна використовувати для створення контенту, який допомагає встановити лідерство та зміцнити довіру потенційних клієнтів, що також може допомогти підвищити ефективність підходу GTM команди.
QuillBot
quillbot.com
QuillBot — це платформа для написання на основі ШІ, яка допомагає понад 35 мільйонам активних користувачів щомісяця в 150 країнах. Завдяки своїм інноваційним продуктам «людина в циклі» QuillBot прагне зробити написання безболісним, зберігаючи унікальну точку зору та голос користувача.
GetGenie Ai
getgenie.ai
Створюйте довгий вміст, короткі копії та все, що між ними, за допомогою потужності GetGenie AI — вашого персонального контенту та помічника з оптимізації пошукових систем. Проаналізуйте ключові слова, запитання на форумі та своїх конкурентів, щоб почати керувати результатами пошуку — використовуючи магію ШІ Genie!
Jenni AI
jenni.ai
Jenni — це помічник зі штучним інтелектом, розроблений, щоб допомогти вам писати швидше й точніше. Його функції включають автозаповнення AI, результати без плагіату, цитування в тексті та можливості перефразування. Це може допомогти вам писати такий вміст, як блоги, есе, електронні листи, особисті заяви, історії та виступи. З Дженні можна писати будь-якою мовою, і її люблять письменники з таких провідних установ, як Google, Гарвард, Кембридж, Массачусетський технологічний інститут і Університет Астона. Jenni також можна використовувати для створення звітів і підписів з точністю та креативністю. Він використовує комбінацію технологій штучного інтелекту, таких як OpenAI, AI21, і користувальницькі дані від кожного користувача для створення контенту найвищої якості. Jenni також має вбудовану перевірку плагіату, щоб переконатися, що вміст оригінальний і точний. Ви можете безкоштовно спробувати Jenni і почати писати з найдосконалішим помічником з написання AI вже сьогодні.
Wordtune
wordtune.com
Wordtune — це платформа Generative AI для продуктивної роботи. Використовуючи надійний GenAI, професіонали з усіх галузей можуть розвивати свою кар’єру та виділятися на роботі. Незалежно від того, пишете ви електронні листи, створюєте документи чи надсилаєте миттєві повідомлення колегам чи клієнтам, Wordtune покращує ваші письма, оптимізуючи вашу роботу за допомогою ШІ.
Writesonic
writesonic.com
Writesonic революціонізує ландшафт створення контенту та взаємодію з клієнтами, слугуючи вашим надійним супутником у створенні захоплюючого контенту та розробці потужних чат-ботів зі штучним інтелектом. Їхня платформа поєднує потужність штучного інтелекту та креативність, щоб забезпечити повний набір інструментів для створення вмісту, генерації аудіо та створення зображень. Вони дозволяють кожному писати що завгодно, публікувати будь-де та оптимізувати свій вміст із неперевершеною легкістю. Їх надійний розробник чат-ботів зі штучним інтелектом, Botsonic, легко інтегрується з такими платформами, як Slack, WhatsApp, Telegram і FB Messenger, забезпечуючи безперервні багатоканальні розмови. Він також пропонує функцію Human Hand-off, що полегшує плавний перехід від взаємодії бота до взаємодії з людиною. Завдяки інтеграції Zapier вони автоматизують завдання та оптимізують робочі процеси, покращуючи залучення клієнтів. Botsonic відповідає GDPR, обіцяючи безпечну взаємодію з клієнтами. Разом їхній набір інструментів спрямований на те, щоб переосмислити процес створення контенту та взаємодію з клієнтами, зробивши Writesonic вашим єдиним рішенням для всіх ваших цифрових потреб.
NeuronWriter
neuronwriter.com
NeuronWriter — це розумний помічник для тих, хто створює вміст для Інтернету. Це інструмент на базі штучного інтелекту, що означає, що він використовує штучний інтелект, щоб допомогти вам писати краще та підвищувати рейтинг у пошукових системах, таких як Google. Думайте про це як про кмітливого посібника, який знає, що подобається Інтернету, і допомагає вам створити саме це. За своєю суттю, NeuronWriter розроблений, щоб зробити ваш процес написання простішим і ефективнішим. Він робить це, пропонуючи пропозиції та покращення на основі того, що наразі є популярним і ефективним у SEO (оптимізації пошукових систем). SEO полягає в тому, щоб зробити ваш вміст більш помітним і привабливим для пошукових систем, тому, коли люди шукають щось, пов’язане з вашим вмістом, вони першими знаходять вас. NeuronWriter — це не просто ще один інструмент для написання; він наповнений функціями, які виділяють його. Ось деякі з його ключових функцій: * Генерація вмісту штучним інтелектом: одна з найкрутіших речей у NeuronWriter — це те, як він використовує штучний інтелект, щоб допомогти вам писати. Якщо ви застрягли в пошуках ідей або не знаєте, з чого почати, NeuronWriter запропонує вам теми та навіть напише фрагменти. Це як мати друга, який проводить мозковий штурм, який завжди сповнений ідей. * Інтеграція SEO та NLP: SEO може бути складним, але NeuronWriter спрощує його. Він використовує щось під назвою NLP (обробка природної мови), щоб зрозуміти, про що ваш вміст і як його можна покращити для пошукових систем. Це як навчити свій вміст говорити мовою Google, щоб людям було легше його знаходити. * Інструменти аналізу вмісту: NeuronWriter не просто допомагає вам писати; це допомагає вам писати краще. Він аналізує ваш вміст і оцінює його залежно від того, наскільки він сприятливий для SEO. Він також переглядає рейтинг на сторінках результатів пошукової системи (SERP) і дає вам інформацію про те, як узгодити свій вміст із найефективнішими статтями. * Інтеграція з WordPress: якщо ви використовуєте WordPress для свого веб-сайту, NeuronWriter вам підійде. Він легко інтегрується з WordPress, дозволяючи оптимізувати вміст безпосередньо на веб-сайті. Це як мати корисного помічника прямо на інформаційній панелі вашого блогу. * Дослідження та аналіз ключових слів: NeuronWriter аналізує ключові слова, пов’язані з темою вашого вмісту. Це як рибалка у великому ставку – вам потрібно знати, яку рибу (або ключові слова) ви шукаєте та де вона, ймовірно, буде. * Аналіз конкурентів: інструмент перевіряє, який вміст уже має високі рейтинги за цими ключовими словами в пошукових системах. Це схоже на те, щоб зрозуміти, які рецепти популярні в ресторані, щоб ви могли створити страву, яка конкурує з ними. * Аналіз намірів користувача: він намагається зрозуміти, що, ймовірно, шукає користувач, коли вводить запит у пошукову систему. Це як шеф-кухар, який розуміє, чи хоче клієнт швидко перекусити, чи хоче повноцінного обіду. * Оцінка SEO вмісту: після створення вмісту NeuronWriter оцінює його на основі того, наскільки добре він оптимізований для SEO. Сприймайте це як оцінку страви харчовим критиком.
WriterZen
writerzen.net
WriterZen — це програмне забезпечення для роботи з SEO-контентом, яке спрощує весь процес від дослідження ключових слів до написання контенту. Він розроблений для користувачів будь-якого рівня SEO. Інструмент включає різноманітні функції, такі як інструмент виявлення тем для пошуку цікавих ідей вмісту та нових тем, дослідник ключових слів для пошуку правильних ключових слів для стратегії вмісту, творець вмісту для дослідження, створення та створення статей, ШІ. Помічник на основі технології OpenAI GPT3 і інструмент перевірки плагіату для забезпечення оригінальності та унікальності вмісту. Крім того, WriterZen пропонує такі ресурси, як Академія для вивчення кращих практик SEO від експертів галузі, блог із новинами, інтерв’ю та порадами щодо використання інструменту, тематичні дослідження, база знань і вебінари про те, як найкраще використовувати інструмент. Завдяки цим функціям і ресурсам WriterZen дозволяє користувачам спростити життєвий цикл вмісту від створення до перетворення та набути експертних знань у домені, залучаючи органічний трафік на свій веб-сайт. Він також представлений на різноманітних веб-сайтах, таких як Mashable, Entrepreneur, VentureBeat, PC, PCWorld, Flipboard і Engadget.
Murf AI
murf.ai
За допомогою штучного інтелекту Murf AI працює над спрощенням голосового аудіо та робить доступним для всіх високоякісне озвучення. Murf допомагає користувачам створювати реалістичні озвучення за лічені хвилини, не потребуючи жодного обладнання для запису. * Murf.ai — це інструмент, який перетворює текст на мовлення, створює відео та субтитри, а також пропонує різноманітні голоси для налаштування. * Рецензентам подобається інтуїтивно зрозумілий інтерфейс, різноманітність доступних голосів, можливість налаштовувати вимову та бездоганна інтеграція з іншими платформами, такими як Canva. * Рецензенти згадували про такі проблеми, як голоси, які іноді звучать як роботизовані, потреба в більшій кількості голосів різними мовами та акцентами, а також висока вартість додаткових функцій.
AI Writer
ai-writer.com
Створюйте точний, релевантний і якісний контент за 2 хвилини. AI-Writer — це найточніша платформа для створення контенту, яка використовує найсучасніші моделі написання штучного інтелекту для створення статей із лише заголовка.
Simplified
simplified.com
Simplified – це платформа для дизайну та співпраці для сучасних маркетингових команд. Тепер можна створювати швидкий і оригінальний контент для всіх каналів без необхідності редагувати вручну після завантаження ресурсів; Simplified зробить усе за вас! Таким чином ви мінімізуєте клопоти, повертаючи маркетологам години часу, які вони б витратили на публікацію чи редагування медіа-файлів у різних інструментах своїх агентств.
Jasper
jasper.ai
Джаспер: ШІ для бізнесу від бренду створює контент скрізь, де б ви не були в Інтернеті, завжди голосом вашого бренду. Джаспер — ваш креативний помічник зі штучним інтелектом, який може вчитися та писати унікальним тоном вашого бренду. Незалежно від того, чи говорите ви сміливо, нахабно, офіційно чи тільки в Інтернеті, говоріть (u do u). Крім того, розширення для браузера Jasper Everywhere тримає Jasper поруч із вами, від вашої CMS до електронної пошти та соціальних мереж до платформи вашої компанії з Jasper API. Найважливіше те, що Jasper зберігає ваші дані в безпеці та конфіденційності завдяки вбудованим функціям безпеки, які оновлюються в міру розвитку протоколів безпеки. Створюйте вміст у 5 разів швидше за допомогою штучного інтелекту. Jasper — це найякісніший інструмент для копірайтингу штучного інтелекту з понад 3000 5-зірковими відгуками. Найкраще підходить для написання дописів у блогах, вмісту в соціальних мережах і маркетингових текстів.
AISEO
aiseo.ai
Підвищте свій рейтинг у Google за допомогою штучного інтелекту, який неможливо виявити! Підвищте свій тематичний авторитет, підвищте свій рейтинг E-E-A-T, удосконаліть сторінку та технічний SEO та домінуйте у своїй ніші за допомогою контенту, створеного штучним інтелектом, який неможливо відрізнити від статей, написаних людьми. Зануртеся нижче.
AIWRITER
aiwriter.fi
AIWriter — це платформа SaaS (програмне забезпечення як послуга), яка використовує складну технологію штучного інтелекту OpenAI GPT4 для створення різноманітного текстового вмісту, наприклад статей, блогів, реклами, медіа тощо 33 мовами. Користувачі також можуть генерувати зображення AI, просто описуючи зображення за допомогою рішення OpenAI DALL-E AI Solution. Користувачі можуть ввести підказку або тему в AIWriter, а платформа згенерує повний фрагмент тексту на основі цього введення за допомогою технології GPT4.
Clay
clay.com
Clay — це інструмент штучного інтелекту, який дозволяє користувачам масштабувати свої творчі вихідні ідеї, поєднуючи потужність понад 50 постачальників даних, сканування в реальному часі та штучний інтелект. За допомогою Clay користувачі можуть надсилати персоналізовані кампанії, адаптовані до окремих одержувачів, збільшуючи шанси забронювати більше зустрічей. Clay пропонує низку функцій і функцій для підтримки ефективних вихідних кампаній. Користувачі можуть отримати доступ до великої мережі постачальників даних, щоб збирати відповідну інформацію про потенційних клієнтів, таку як списки вакансій, деталі технічного набору та останні новини. Clay також дозволяє користувачам визначати конкретні характеристики компаній, наприклад політику дистанційного керування або відповідність вимогам SOC II, і здійснювати пошук за ключовими словами на їхніх веб-сайтах. Інструмент надає доступ до великої бази даних контактів, що дозволяє користувачам знаходити електронні адреси та номери телефонів різні джерела, включаючи профілі LinkedIn, профілі Twitter і місцеві бізнес-довідники. Clay інтегрується з популярними платформами CRM, дозволяючи користувачам розширити свої можливості CRM за допомогою автоматизованого пошуку клієнтів. Користувачі також можуть використовувати можливості ШІ в Clay для створення персоналізованих електронних листів, написання повідомлень і автоматизації досліджень компанії. Інструмент пропонує функції для збагачення потенційних клієнтів, пошуку змін на роботі та підрахунку потенційних клієнтів на основі ключових слів та інших критеріїв. Clay довіряють понад 50 000 провідних команд, і він пропонує користувачам 14-денну професійну пробну версію, щоб на власні очі відчути його можливості. Завдяки своїй універсальності та набору функціональних можливостей Clay дає користувачам змогу оптимізувати свої вихідні кампанії та спростити процеси залучення потенційних клієнтів.
Monica
monica.im
Monica — це розширення для Chrome на базі ChatGPT APl, призначене для того, щоб стати вашим персональним помічником для легкого спілкування в чаті та копірайтингу. Просто натисніть Cmd+M або Ctrl+M і почніть спілкуватися з нею. Або дозвольте Моніці допомогти вам створити та вставити текст на будь-яку веб-сторінку. Виберіть із понад 80 шаблонів, щоб швидко створити маркетингову копію. Виберіть текст на веб-сторінці, і дозвольте Моніці пояснити, перекласти, перефразувати для вас.
Frase
frase.io
Frase — це інструмент для написання AI та SEO, який може допомогти з різноманітними завданнями, пов’язаними зі створенням контенту. Він безкоштовний для використання та не вимагає жодних знань програмування. Інструменти для написання штучного інтелекту включають генератор вмісту штучного інтелекту, генератор вступу, генератор структури, інструмент перефразування, переписувач абзаців, генератор заголовка блогу, генератор опису, люди також запитують, генератор опису продукту, генератор слогану, генератор резюме, генератор ціннісної пропозиції та переписувач речень . Кожен інструмент адаптований до різних типів вмісту, і його можна використовувати для швидкого й легкого створення унікального, привабливого вмісту. Крім того, Frase пропонує низку ресурсів, включаючи покрокове керівництво продукту в реальному часі, блог, прискорений курс і довідковий центр. З Frase створення вмісту швидше, легше та ефективніше, ніж будь-коли раніше.
Wordvice AI
wordvice.ai
Wordvice AI — це автоматизований онлайн-помічник з написання, який пропонує повний набір інструментів для написання та редагування, включаючи AI Proofreader, AI Paraphraser, AI Summarizer, Language Translator і Checker Plagiat. Wordvice AI прагне стати вашим єдиним ресурсом для всіх ваших потреб у написанні та редагуванні. Ідеально підходить для дослідників, студентів і бізнес-професіоналів, Wordvice AI використовує найновішу технологію AI для створення корисних та інтуїтивно зрозумілих інструментів. Наразі розробляються нові генератори та розширення для написання штучного інтелекту...
Outwrite
outwrite.com
Станьте кращим письменником із Outwrite для Chrome. Наше розширення для браузера — це більше, ніж просто засіб перевірки граматики — воно допомагає перетворити ваші ідеї на потужні речення. Він працює скрізь, де ви пишете онлайн, зокрема в Gmail, Outlook, Google Docs, LinkedIn і WordPress. Ви можете використовувати Outwrite, щоб переписати речення, виправити граматичні помилки, покращити словниковий запас, визначити пасивний стан (і багато іншого).
Apollo.io
apollo.io
Apollo — це платформа взаємодії з даними, яка вбудовує інтелектуальні дані у ваші робочі процеси, щоб допомогти вам виконувати, аналізувати та покращувати свою стратегію зростання.
Rytr
rytr.me
Rytr — це платформа, що надає рішення для написання за допомогою штучного інтелекту, призначені для різноманітних потреб у створенні контенту. Інструмент допомагає як окремим копірайтерам, так і компаніям, допомагаючи їм ефективніше створювати оригінальний високоякісний вміст. Він пропонує низку варіантів використання, включаючи створення переконливих дописів у блогах, мета-заголовків SEO, підписів у соціальних мережах і відповідей на огляди та повідомлення. Він також надає функції для написання завдань, пов’язаних із описами продуктів, спілкуванням електронною поштою, бізнес-презентаціями, Google Ads тощо. Rytr API також забезпечує інтеграцію з іншими програмами. Rytr стверджує, що підтримує людський тон, а не роботизований, завдяки чому створений вміст виглядає природним. Rytr також надає функцію перевірки на плагіат, гарантуючи унікальність вмісту. Унікальною функцією є функція «Мій голос», яка, імовірно, дозволяє штучному інтелекту адаптуватися до стилю письма користувача. Крім того, програмне забезпечення має можливості автоматичного редагування, перевірки граматики та може надавати параметри перефразування. Його функція «Надування тексту» розширює вміст шляхом переписування, зберігаючи оригінальне значення. Інструмент також пропонує функцію автозаповнення тексту штучним інтелектом, яка допомагає покращити потік і якість написання. Rytr також включає функцію вилучення та генерації ключових слів, що допомагає з результатами SEO. За допомогою цього інструменту користувачі можуть створювати персоналізований контент для ряду платформ, таких як LinkedIn, Facebook і Quora. Для творчого написання цей інструмент можна використовувати для створення віршів, текстів пісень та оповідань. Нарешті, він також допомагає створювати вміст для цільових сторінок, інформаційних бюлетенів, описів відео та маркерів. Здається, він врівноважує технічний текст із творчими вимогами та розроблений, щоб допомогти користувачам заощадити час і зусилля.
Writer
writer.com
Writer — це генеративна платформа ШІ для підприємств. Writer дає змогу вашим співробітникам — продукту, операційній системі, підтримці, маркетингу, відділу кадрів тощо — максимізувати творчі здібності та 10-кратне підвищення продуктивності, змінюючи спосіб роботи. Захищена платформа Writer легко підключається до джерел ваших бізнес-даних і надає точні відповіді та вміст, точно налаштований на ваших власних даних і дотримуючись ваших власних захисних схем ШІ. Writer передає генеративний ШІ в руки людей прямо там, де вони працюють, щоб вони могли створювати, аналізувати та керувати з легкістю. Платформа Writer є корпоративною, не використовує та не надає спільний доступ до ваших даних і містить відкриті та прозорі LLM, створені Writer і розгорнуті різними способами, включно з розміщенням на власному хості. Writer відповідає вимогам SOC 2 Type II, GDPR, HIPAA та PCI і розгортається на провідних підприємствах, зокрема Intuit, Spotify, L’Oreal, Uber і Deloitte.
Chatbase
chatbase.co
Спеціальний ChatGPT для ваших даних. Просто завантажте свої документи або додайте посилання на свій веб-сайт і отримайте для своїх даних чат-бота, схожого на ChatGPT. Потім додайте його як віджет на свій веб-сайт або спілкуйтеся з ним через API.
Fibery
fibery.io
Fibery – це платформа для пошуку та розробки продуктів. Більшість продуктових стратегій будуються на випадкових розрізнених даних і думках. Fibery допомагає вам аналізувати відгуки користувачів або ринкові сигнали та визначати найкращу інформацію, щоб ви знали, над чим працювати далі. 💡 Розпочніть безкоштовну 14-денну пробну версію на fibery.io.
Arvin
arvin.chat
Arvin — це розширення браузера зі штучним інтелектом на основі GPT-4. Спілкуйтеся з Арвіном з будь-якого місця онлайн для миттєвого дослідження, читання та творчості.
Ava AI
hiava.ai
Ava - Ваш особистий помічник з написання AI Ava — це інноваційний помічник із написання на основі штучного інтелекту, розроблений, щоб змінити спосіб створення вмісту. Завдяки багатій базі знань, яка включає Шекспіра та 10% Інтернету, Ava допомагає вам створювати високоякісні статті, блоги, оголошення, електронні листи, публікації в соціальних мережах тощо за лічені секунди. Попрощайтеся з письменницьким блоком і піднесіть свої твори на нові висоти за допомогою цього інтуїтивно зрозумілого інструменту. Спрощуючи весь процес написання від ідеї до виконання, Ava дає змогу досягати більшого за менший час, підвищуючи продуктивність. Завдяки спеціальним шаблонам використання, таким як фреймворк AIDA, фреймворк BAB для створення реклами та персоналізовані холодні електронні листи, Ava полегшує як маркетологам, так і творцям контенту ефективне створення цікавого матеріалу, який справді резонує з аудиторією. Незалежно від того, чи створюєте ви переконливі маркетингові кампанії чи обдумуєте нові ідеї для статей, нехай Ava стане вашим партнером, який допоможе розкрити ваш творчий потенціал. Зареєструйтеся зараз, щоб відчути неперевершену ефективність у створенні контенту та більше ніколи не дивитися на порожню сторінку!
Good AI
the-good-ai.com
Good AI — це передовий помічник із штучним інтелектом, який допомагає швидко писати високоякісні есе. Він пропонує безкоштовну програму для автора есе зі штучним інтелектом, схему есе зі штучним інтелектом та інші інструменти для написання, щоб покращити свої навички. The Good AI, якому довіряють понад 2 мільйони авторів, прагне зробити просунутий ШІ доступним завдяки простому у використанні інтерфейсу. Добрий автор есеїв зі штучним інтелектом працює на основі вдосконаленої моделі штучного інтелекту нейронної мережі, яка була навчена на мільйонах високоякісних есе та статей. Це дозволяє створювати унікальний, релевантний і точний вміст на будь-яку тему за лічені секунди. Щоб скористатися ним, ви просто вводите тему, вибираєте тип есе, кількість слів і чи включати посилання. Потім ШІ створить для вас повне есе. Якщо ви хочете налаштувати або додати більше вмісту, ви можете скористатися функцією автозаповнення, щоб повідомити ШІ, скільки ще слів потрібно написати. Основні характеристики та переваги: * Створює есе із 2500 слів за лічені секунди * Есе добре структуровані та містять точну інформацію * Дозволяє налаштовувати за допомогою функції автозаповнення * Економить час на дослідження та написання з нуля
NovelAI
novelai.net
NovelAI — це інструмент на основі штучного інтелекту, призначений для допомоги у створенні письмового вмісту. Незалежно від того, чи пишете ви роман, генеруєте ігрові наративи чи просто граєтеся з оповіданням, NovelAI пропонує унікальне поєднання творчості та технологій, щоб допомогти втілити ваші ідеї в життя. На відміну від традиційних посібників для письма, ця платформа використовує вдосконалений штучний інтелект, щоб не лише пропонувати вдосконалення, але й створювати вміст, який може імітувати стиль і складність людського письменника. NovelAI працює на основі складної моделі ШІ, навченої на величезній базі даних літератури, починаючи від класичних романів і закінчуючи сучасними творами. Це навчання дозволяє ШІ розуміти та відтворювати різні стилі письма, сюжетні структури та розвиток персонажів. Коли користувач вводить підказку або ідею історії, штучний інтелект використовує це навчання для створення вмісту, який узгоджується з інструкціями користувача, що робить його універсальним інструментом для різноманітних творчих проектів.
Spinnerchief
spinnerchief.com
Версія SpinnerChief 8 для настільних комп’ютерів має бути запущена до 1 грудня, пропонуючи локалізоване рішення для обробки тексту AI, необмежену обробку статей AI та виклики інтерфейсу API. Він ефективно обробляє великі маси файлів, включаючи найновіші системи штучного інтелекту для створення та перезапису вмісту на основі описів користувачів.
Outplay
outplayhq.com
Outplay — це єдина платформа для залучення продажів, яка потрібна кожній зростаючій команді продажів. Це допомагає представникам шукати, залучати, відстежувати та продавати з одного місця без необхідності жонглювати кількома інструментами та оплачувати численні рахунки. Outplay пропонує потужне та персоналізоване багатоканальне охоплення, автоматизацію зовнішніх продажів, що підвищує ефективність, розширені звіти для аналізу даних і набагато більше. Outplay має двонаправлену інтеграцію з широким спектром CRM, папок вхідних повідомлень тощо, щоб допомогти командам продажів бронювати зустрічі та відстежувати ефективність роботи з єдиної інформаційної панелі. Інтуїтивно зрозумілий користувальницький інтерфейс Outplay і провідна в галузі підтримка клієнтів допомагають командам швидко працювати, щоб почати бронювати зустрічі прямо зараз. Не в наступному кварталі. Завдяки революційним функціям, таким як потужний набір номера, розмовний інтелект на основі штучного інтелекту та мільйонна база даних потенційних клієнтів, Outplay трансформує залучення до продажів без високої ціни. Вимкніть багатоточкові рішення та рахунки-фактури за допомогою Outplay — універсальної системи продажів. стек для команд нового віку. Отримайте вбудований інструмент пошуку продажів, платформу багатоканальної взаємодії з продажами, інструмент вхідної конверсії та планування та платформу Conversational Intelligence, щоб перевищити свої цілі, а не ваші бюджети.
Paraphraser
paraphraser.io
Paraphraser — найкращий інструмент для перефразування речень і переписування есе. Наш словозмінник може змінювати структуру речень і замінювати синоніми
Craft
craft.do
Craft — це робочий простір для спільної роботи, де вся ваша команда може зібратися разом, щоб робити нотатки, створювати документи, керувати роботою та разом створювати ідеї. Craft's Daily Notes пропонує зміну парадигми командної співпраці. Стимулюйте прогрес своєї команди за допомогою структурованих щоденних оновлень, розставляйте пріоритети та видаляйте блокувальники — усе в одному місці. За допомогою вбудованого помічника зі штучним інтелектом ви можете швидко генерувати ідеї, узагальнювати довший вміст або отримувати допомогу з редагуванням документів.
Article Forge
articleforge.com
Використовуючи передовий штучний інтелект і глибоке навчання, Article Forge пише абсолютно унікальні, тематичні, високоякісні статті одним натисканням кнопки. Створення контенту дороге й займає багато часу, але це не обов’язково. Article Forge народився в результаті п’ятирічних досліджень штучного інтелекту, і його моделі глибокого навчання тренуються на мільйонах статей, щоб він міг розумно писати практично про будь-яку тему. Це дозволяє нашому штучному інтелекту писати цілі, унікальні, природно зрозумілі статті одним натисканням кнопки, значно скорочуючи час і гроші, необхідні для створення вмісту.
ChibiAI
chibi.ai
Нарешті. Інструмент для написання штучного інтелекту фактично зосереджений на написанні. Думайте про Чібі як про свого творчого партнера. Він завершує ваші думки, дає вам нові ідеї та підштовхує вас, коли настає блокування письменника.
Writecream
writecream.com
Writecream — це інноваційний маркетинговий інструмент на базі штучного інтелекту, який використовує вдосконалене машинне навчання для написання текстів для вас — для оголошень Google, цільових сторінок, описів продуктів, публікацій у блогах, соціальних мережах тощо. Крім того, ви можете використовувати Writecream для створення переконливих, персоналізованих вступів для зовнішніх маркетингових кампаній.
Friday AI
heyfriday.ai
Friday AI, інструмент написання природною мовою, який допомагає створювати власний вміст для всіх ваших потреб. Незалежно від того, чи пишете ви блог, рекламу, есе чи оповідання, Friday AI може допомогти вам розробити письмовий матеріал, який вам потрібен, щоб поширити своє повідомлення. Friday AI — це помічник нового покоління для написання зі штучним інтелектом, який може генерувати сотні слів миттєво. Помічник зі штучним інтелектом — це більше, ніж інструмент, це помічник у вашому робочому процесі, рука допомоги, щоб вибрати правильні слова та фрази для оптимізації вашого вмісту. Користувачі вибирають із понад 40 шаблонів і 30 тонів написання, вводять кілька ключових слів, і BAM Friday AI створює оригінальний захоплюючий вміст менш ніж за секунду. Незалежно від того, чи пишете ви довгі блоги, дописи в соціальних мережах, рекламу, творчі історії чи шукаєте поради щодо покращення SEO та мета-описів свого веб-сайту, Friday AI допоможе вам виконати роботу завдяки широкому спектру можливостей, які перевершують інші Асистенти ШІ. Розробка Friday AI – це зусилля спільноти; ваші відгуки та використання Friday AI не тільки покращують наш алгоритм машинного навчання, але й безпосередньо оцінюються нашою командою розробників, щоб покращити його відповідно до ваших потреб. Тепер ваш творчий помічник чекає, щоб надихнути вас. Створюйте більше та оптимізуйте свій робочий процес за допомогою Friday AI!
MarketingCopy AI
marketingcopy.ai
MarketingCopy AI — це маркетинговий копірайтер на основі штучного інтелекту, який допомагає вам створювати високоякісні, переконливі тексти для ваших оголошень, цільових сторінок, електронних листів тощо. MarketingCopy AI пропонує набір потужних функцій, які допоможуть вам швидше створювати високоякісні копії та вміст і організовувати роботу в проектах і документах.
TypeEngine
typeengine.ai
TypeEngine — це інструмент копірайтингу GPT-3 на базі штучного інтелекту, який дозволяє користувачам швидко й легко створювати високоякісну ефективну копію. Він використовує обробку природної мови (NLP) для аналізу тексту та створення вмісту, який є привабливим, переконливим і адаптованим до цільової аудиторії користувача. TypeEngine також надає користувачам бібліотеку шаблонів, що дозволяє швидко створити копію для вашого проекту. За допомогою TypeEngine ви можете створити переконливу копію, яка природно та ефективно звертатиметься до вашої аудиторії.
Writingo
writingo.ai
Writingo — це унікальне рішення на основі штучного інтелекту, навчене та працює на основі штучного інтелекту для створення високоякісного вмісту. Writingo може легко впоратися зі створенням вмісту, не потребуючи вашого часу чи зусиль.
iSenseHUB
isensehub.ai
Зустрічайте iSenseHUB: найкращу платформу на базі штучного інтелекту, розроблену для революції у способах створення, проектування та оптимізації. Оснащений понад 65 передовими інструментами штучного інтелекту, наша місія полягає в тому, щоб дати можливість окремим особам і компаніям оптимізувати свої процеси та створювати високоякісний контент із блискавичною швидкістю. Подумайте про iSenseHUB як про свого персонального помічника зі штучним інтелектом, який готовий вирішувати широкий спектр завдань. Від генерації коду, розробки статей, оптимізованих для SEO, дизайну графіки до керування публікаціями в соціальних мережах – у нас є все. Наші інструменти створені для спрощення складних завдань, дозволяючи вам зосередитися на найважливішому: розвитку вашого бізнесу та розпаленні творчих здібностей. iSenseHUB — це не просто інструмент; це комплексний набір рішень на основі ШІ. Це ніби у вас під рукою ціла команда експертів, але без високої ціни. Незалежно від того, чи є ви стартапом, який прагне масштабуватися, великою корпорацією, яка прагне до ефективності, чи окремою особою, яка прагне максимізувати продуктивність, iSenseHUB — це універсальний магазин для всього, що стосується ШІ. Відчуйте силу ШІ з iSenseHUB. Приєднуйтесь до нас сьогодні та змініть свій спосіб роботи назавжди. Пориньте в майбутнє створення, дизайну та оптимізації контенту з iSenseHUB — де ШІ зустрічається з ефективністю.
Bertha AI
bertha.ai
Bertha AI — плагін помічника штучного інтелекту для WordPress. Він допомагає користувачам за лічені хвилини створювати такий контент, як статті, описи продуктів і копії веб-сайтів, використовуючи передовий штучний інтелект. Основні особливості та переваги: * Пишіть статті, дописи в блогах, цільові сторінки за лічені секунди * Створюйте описи продуктів для сайтів електронної комерції * Створіть привабливу копію веб-сайту для сторінок * Вбудована генерація зображень для створення власних зображень * Доступний як плагін WordPress і розширення Chrome * Інтегрується з усіма основними конструкторами сторінок і темами * Економія до 90% часу, витраченого на створення контенту * Необмежена кількість користувачів на вищих планах * Включено мільйони слів на місяць * Доступні місячні та річні тарифні плани * 7-денна гарантія повернення грошей Bertha AI використовує найсучаснішу технологію штучного інтелекту для створення людського контенту. Ось короткий огляд того, як це працює: * Користувач надає Берті підказку щодо вмісту, тему чи ідею, для якої він хоче створити вміст * Bertha аналізує підказку та спирається на свою велику базу даних для створення відповідного вмісту * Згенерований контент повертається користувачеві протягом декількох секунд * Користувачі можуть легко редагувати та покращувати створений ШІ контент перед публікацією Берта пройшла навчання за сотнями мільярдів параметрів, щоб створювати високоякісний унікальний вміст, як людина-письменник. ШІ вивчив різні стилі написання, теми, лінгвістичні правила тощо, щоб створювати цікавий, інформативний і читабельний вміст.
ContentBlock
contentblock.ai
Створюйте вміст у 10 разів швидше за допомогою ШІ. Насолоджуйтеся своїм написанням за допомогою найдосконалішого помічника з написання штучного інтелекту, щоб створювати дивовижний оригінальний вміст у 10 разів швидше.
ContentIn
contentin.io
ContentIn: персональний помічник із написання AI для вмісту LinkedIn. Пишіть кращі публікації LinkedIn у 10 разів швидше завдяки потужності персоналізованого штучного інтелекту, навченого вашому стилю та голосу. Понад 3000 користувачів уже використовують ContentIn для розгойдування свого Вмісту LinkedIn. Це тисячі підприємців і професіоналів, як і ви, які вивели свою гру LinkedIn на новий рівень. Ось як почати: 1. Підпишіться на 14-денну безкоштовну пробну версію. 2. Ми створюємо ваш персоналізований контент-план LinkedIn за 1 хвилину. 3. Напишіть і заплануйте свій перший тиждень публікацій у LinkedIn за допомогою свого AI Ghostwriter менш ніж за 1 годину. 4. Протягом наступних 1-2 тижнів ми починаємо тренувати ваш персональний ШІ, щоб він писав вашим голосом і стилем. 5. Завдяки штучному інтелекту, який самостійно навчається, щотижня ви будете писати кращі дописи швидше. Більше немає виправдань, щоб нарешті потрясти вашу гру з вмістом LinkedIn. Тож чим раніше ви почнете, тим швидше побачите приголомшливі результати. Вас цікавить Personal AI Writing Assistant для LinkedIn Content, щоб писати кращі публікації LinkedIn у 10 разів швидше та нарешті створити свій особистий бренд? Потім зробіть наступний крок. Зареєструйтеся в нашому інструменті SaaS безкоштовно зараз і напишіть свій перший тиждень дописів менш ніж за 1 годину. Ми проаналізуємо та навчимо вашого персонального помічника писати зі штучним інтелектом вашому стилю та голосу. Настав час вивести вашу гру LinkedIn на новий рівень.
Copylime.com
copylime.com
Copylime.com допоможе вам писати кращий, більш привабливий вміст веб-сайту, статті в блогах, публікації в соціальних мережах за лічені секунди за допомогою розумного ШІ
Cowriter
cowriter.org
Cowriter — це текстовий редактор і генератор копій на основі штучного інтелекту, призначений для розширення можливостей авторів і прискорення процесу творчого написання. Редактор штучного інтелекту Cowriter націлений на оптимізацію продуктивності автора та забезпечення всіх ваших письмових потреб, не відриваючи рук від клавіатури. Створюйте, редагуйте та покращуйте свій вміст швидко та легко всього за кілька секунд. * Створюйте вміст за допомогою вашого стилю написання: співавтор може розуміти, вивчати та створювати вміст за вашим унікальним стилем написання. Співавтор з часом навчається у вас, щоб надавати персоналізовані пропозиції, які відповідають вашому тону та голосу. * Використання даних у реальному часі: створюйте вміст із даними в реальному часі з Інтернету! З кожним письмовим завданням Cowriter може досліджувати надійні веб-джерела та писати кращий, актуальний і більш фактичний вміст. Легко створюйте статті, есе та наукові роботи з останніми новинами, подіями та тенденціями. * Спілкуйтеся зі своїм власним експертом із написання штучного інтелекту: співавтор може допомогти з різноманітними потребами творчого написання, як-от мозковий штурм ідей, надання вказівок щодо стратегій збільшення залучення читачів або створення та вдосконалення вмісту. * Створюйте маркетингову копію за лічені секунди: створюйте захоплюючий, оригінальний і справжній вміст, щоб поділитися ним у Facebook, Google, Linkedin, Twitter тощо!
LeadScripts
leadscripts.co
LeadScripts — це потужний інноваційний інструмент, створений для революції у вашій маркетинговій стратегії. Це допоміжний засіб для копірайтингу на основі штучного інтелекту, який створює переконливі, переконливі сценарії, адаптовані до вашого продукту та особистості клієнта. Уявіть, що у вас є інструмент, який розуміє ваш бізнес і клієнтів так само добре, як і ви, і може передати вашу ціннісну пропозицію найефективнішим способом. Це те, що робить LeadScripts. Це усуває здогади та трудомісткий процес написання маркетингового тексту, дозволяючи вам зосередитися на інших аспектах вашого бізнесу. З LeadScripts ви отримуєте не просто генератор вмісту, а комплексне рішення для ваших потреб у маркетинговій копії. Він розуміє вашу аудиторію та продукт і використовує ці знання для створення сценаріїв, які справді резонують. Незалежно від того, чи йдеться про послідовності електронних листів, рекламні листи чи копії оголошень, LeadScripts створює вміст, який залучає, переконує та навертає.
Jaq n Jil
jaqnjil.ai
Jaq n Jil – інструмент ШІ, який змінює життя письменників і читачів у всьому світі. Створюйте чудовий вміст блискавично. Jaq N Jil — це потужний інструмент для написання штучного інтелекту, який пришвидшує та покращує процес написання вашого вмісту за допомогою безлічі функцій, таких як планування контенту за допомогою штучного інтелекту, розгортання та переписування тексту штучним інтелектом, величезна бібліотека зображень, чат-бот штучного інтелекту, що активується текстом і голосом, тощо. більше в їх версії pro+. Він також інтегрується з понад 5000 інструментами через Zapier. Використовуйте інструмент для статей у блогах SEO, підписів до публікацій у соціальних мережах, есе та статей, маркетингових матеріалів та багато іншого. Jaq n Jil був створений з урахуванням маркетологів контенту. Автори та агентства відчувають ефективність робочих процесів і збільшення виробництва контенту завдяки Jaq n Jil.
Docsie
docsie.io
Docsie — це веб-платформа документації, яка дає змогу компаніям створювати, підтримувати та публікувати відмінну документацію про продукт кількома мовами. Ця платформа допоможе вам проаналізувати, як ваші клієнти взаємодіють із вашою документацією, і надасть вам інформацію про те, як покращити ваші документи. Якщо ви можете лише уявити, як росте ваш продукт, то й документація вашого продукту теж. Використання документації, створеної в Docsie, полегшить вашим клієнтам пошук необхідної інформації про ваш продукт у вашій документації, зробить їх щасливішими в довгостроковій перспективі та допоможе вам успішно їх зберегти. Docsie також зв’язує вас із сучасним ринком перекладів, який також допоможе вам перекладати документи продукту за допомогою сертифікованих перекладачів, машинного навчання та розширених алгоритмів покращення швидкості та точності перекладу. Docsie — це комплексна веб-платформа документації, яка дозволяє компаніям створювати, підтримувати та публікувати відмінну документацію про продукт кількома мовами. Наша платформа також допомагає проаналізувати, як їхні клієнти взаємодіють із документацією, і надає їм інформацію про те, як покращити свої документи.
Eleo.ai
eleo.ai
Eleo.ai, де штучний інтелект зустрічається з людським потенціалом. З Eleo ви можете розкрити свою продуктивність і креативність, як ніколи раніше. Уявіть, що ви заощадите тисячі годин на пошук інформації, створення текстів, розкриття ідей і пошук зображень. Настав час розвинути свій розум, мати більше часу для себе та збільшити швидкість письма у 20 разів. Eleo — це не просто ще один сервіс ШІ. На відміну від інших платформ, Eleo дозволяє спілкуватися та писати у відповідному стилі, задавати хороші запитання, перекладати за допомогою функції копірайтингу та навіть створювати зображення. Це комплексний інструмент, який робить використання штучного інтелекту приємним, швидким і практичним. А найкраща частина? Це доступно, з тарифними планами, адаптованими відповідно до ваших потреб. Але чому Елео супер? Що ж, провідні компанії вже надали своїм співробітникам доступ до штучного інтелекту, щоб отримати конкурентну перевагу. Eleo дає вам навички, необхідні для того, щоб залишатися попереду на ринку праці, що швидко розвивається. Це підвищує ефективність, швидкість і креативність, роблячи вас майстром у своїй галузі. Користуватися Eleo легко. Просто зареєструйтеся, виберіть план, зануртеся в платформу та почніть без зусиль виконувати свої завдання. Eleo доступний на будь-якому пристрої, тому ви можете отримати доступ до своєї інформації, документів і зображень, де б ви не були. Не залишайтеся позаду. Скористайтеся потужністю Eleo.ai і повністю розкрийте свій потенціал вже сьогодні. Приєднуйтесь до нас у цій незвичайній подорожі у світ штучного інтелекту та відчуйте майбутнє продуктивності та творчості.
Writekit
writekit.ai
Писати просто за допомогою ШІ. Writekit пропонує інтегровані в штучний інтелект інструменти для спрощення створення контенту та підвищення творчості. Writekit призначений для авторів і маркетологів, які вимагають ефективності, якості та вільного від стресу процесу написання, починаючи від створення інтелектуальних доповнень і закінчуючи командною співпрацею в реальному часі.
Haller AI
haller.ai
Haller AI: прискоріть свій бізнес за допомогою нашої універсальної інформаційної панелі AI Наша зручна інформаційна панель, яка спеціалізується на забезпеченні малого бізнесу та індивідуальних підприємців потужними рішеннями штучного інтелекту, що керуються даними, робить створення вмісту та керування проектами легкими. Настроюваний, масштабований і економічно ефективний Haller AI — це ваше комплексне рішення для оптимізації робочих процесів і досягнення неперевершеної ефективності бізнесу. Приєднуйтеся до нашої мережі, щоб бути в курсі останніх бізнес-рішень на основі ШІ.
WordfixerBot
wordfixerbot.com
Інструмент перефразування WordfixerBot оснащений функціями, які роблять його відмінним вибором для тих, хто хоче покращити свій текст: * Різноманітні тональні параметри: з набором тонів на вибір, цей інструмент забезпечує гнучкість, щоб підібрати ваш текст до будь-якого контексту чи аудиторії. * Збереження початкового значення: AI гарантує, що суть вашого повідомлення залишається незмінною, надаючи йому свіжу та унікальну презентацію. * Доступність і простота використання: інструмент розроблений таким чином, щоб бути доступним і простим у використанні, без складних налаштувань або крутих кривих навчання. Переваги використання WordfixerBot очевидні: * Покращена якість написання: створюйте вміст, який не тільки є унікальним, але й резонує з вашими читачами. * Економія часу: швидко генеруйте перефразований текст без шкоди для якості, дозволяючи вам зосередитися на інших аспектах вашого написання чи бізнесу. * Уникнення плагіату: інструмент допомагає переконатися, що ваша робота є оригінальною та вільною від плагіату.
Wali
mywali.co
Wali є провідним постачальником рішень штучного інтелекту, призначених для розширення можливостей бізнесу за допомогою оперативних даних і розуміння. Ми спеціалізуємося на використанні можливостей штучного інтелекту для стимулювання зростання бізнесу, покращення процесу прийняття рішень і сприяння інноваціям. Наша надійна платформа пропонує набір інструментів штучного інтелекту, розроблених спеціально для бізнесу, що дозволяє нашим клієнтам залишатися попереду конкурентів у сучасному швидкоплинному цифровому середовищі. Ми робимо сильний наголос на партнерстві та спільному зростанні. Наша партнерська програма розроблена, щоб допомогти іншим компаніям розширити свої пропозиції, вийти на нові ринки та надати більше цінності своїм клієнтам. Ми тісно співпрацюємо з нашими партнерами, щоб наші провідні в галузі рішення штучного інтелекту були доступними, недорогими та адаптованими до їхніх потреб.
Swiftbrief
swiftbrief.com
Swiftbrief — це механізм генерації коротких записів, який допоможе вам масштабувати маркетингові зусилля контенту. Це допомагає вам створювати високоякісні короткі матеріали набагато швидше, ніж робота з Документами Google, збираючи 90%+ необхідної інформації заздалегідь і допомагаючи вам зосередитися на найцінніших частинах, таких як створення чудового плану та надання авторам кута для роботи з.
Writi.io
writi.io
Writi.io не є роботом для створення контенту; натомість це продукт на базі ChatGPT | Моделі AI GPT-4 від OpenAI, створені спеціально для LinkedIn (та електронних листів). Це помічник із створення штучного інтелекту, який створює оригінальний вміст безпосередньо в LinkedIn або у вашій електронній скриньці. Функції доступні через розширення Chrome. Просто введіть три слова, щоб Writi підказала, що ви хочете сказати, а потім сядьте зручніше й дозвольте Writi визначити контекст вашої розмови. Виберіть вміст, який ви хочете використовувати, унікально створений для вашої конкретної розмови. Ми інтегрували ШІ з ChatGPT | OpenAI GPT-4 turbo та створив його для роботи спеціально в LinkedIn та електронною поштою. Він дуже простий у використанні, але дуже потужний.
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