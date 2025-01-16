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AI Writing Assistants - Найпопулярніші застосунки - Португалія
Помічники з написання зі штучним інтелектом використовують машинне навчання для спрощення процесу написання, охоплюючи такі завдання, як дослідження, перевірка граматики та тону, а також локалізація. Ці інструменти використовують обробку природної мови (NLP) для ретельного вивчення тексту та надання пропозицій або пов’язаних матеріалів. Завдяки цьому вони пришвидшують створення вмісту, надаючи користувачам можливість писати зі швидкістю та впевненістю. Розширене написання знаходить корисність у різних професіях, обслуговуючи контент-маркетологів, які прагнуть отримати більш привабливий матеріал, або кадрового персоналу, який вдосконалює оголошення про роботу. Ландшафт помічників з написання ШІ різноманітний: від комплексних платформ, де користувачі створюють весь вміст, до простіших ботів, які пропонують рекомендації після написання. У той час як деякі зосереджені на конкретних функціях, таких як створення форм або індивідуальні пропозиції щодо написання, багато інших надають широку допомогу. Щоб продукт був класифікований як AI Writing Assistant, він повинен: * Використовуйте штучний інтелект для допомоги в написанні завдань * Надати інформацію або рекомендації для покращення письмового вмісту * Надайте додаткові відповідні ресурси для збагачення знань письменника * Виправте граматичні помилки в письмових роботах
Запит на новий застосунок
Bitrix24
bitrix24.com
«Бітрікс24» — це програмне забезпечення, яке допомагає компаніям і підприємцям підвищувати ефективність внутрішньої та зовнішньої діяльності. Наша платформа пропонує CRM, Контакт-центр, Конструктор веб-сайтів, Інтернет-магазин, Маркетингові кампанії та інші інструменти продажу. Крім того, є безпечна інтрамережа, керування завданнями та проектами, обмін та зберігання файлів у реальному часі, засоби зв’язку та організація. Основи HR та AI вбудовані в структуру Бітрікс24. Бітрікс24 – це ініціатива компанії Бітрікс, Інк., запущена як хмарний сервіс у квітні 2012 року. Зараз він доступний у хмарі та локально. У 2024 році наша компанія налічує понад 12 мільйонів організацій. Бітрікс24 пишається тим, що обслуговує клієнтів від невеликих організацій до компаній зі списку Fortune 500.
Grammarly
grammarly.com
Grammarly є провідною у світі компанією, що надає допомогу в написанні AI, якій щодня довіряють понад 30 мільйонів людей і 70 000 професійних команд. Від миттєвого створення першої чернетки до вдосконалення кожного повідомлення, Grammarly допомагає людям із 96% зі списку Fortune 500 донести свою точку зору та отримати результати без шкоди для безпеки чи конфіденційності. Ми віримо, що чудове написання допомагає зробити роботу. Пропозиції продуктів Grammarly — Grammarly Business, Grammarly Premium, Grammarly Free та Grammarly for Education — працюють там, де ви, забезпечуючи контекстно релевантну підтримку написання в понад 500 000 програмах і веб-сайтах. Заснована в 2009 році, Grammarly займає 7 місце в рейтингу Forbes Cloud 100, є однією зі 100 найвпливовіших компаній за версією TIME, однією з найінноваційніших компаній Fast Company у сфері ШІ та однією з найкращих робочих місць Inc. Ми працюємо за гібридною моделлю дистанційної роботи, тобто ми переважно працюємо вдома та зустрічаємося для особистої співпраці в наших центрах у Північній Америці та Європі.
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp — це універсальна маркетингова платформа, створена для малого бізнесу. За допомогою таких інструментів, як звітність і аналітика, маркетингова CRM, кампанії електронною поштою, інформаційні бюлетені та керування контентом, ви можете поставити своїх клієнтів у центр, щоб ви могли продавати більш розумно та розвивати свій бізнес швидше. Мобільний додаток для маркетингу та CRM від Mailchimp допомагає вам працювати розумніше та розвивати свій бізнес швидше з першого дня. Отримуйте доступ до необхідних інструментів, куди б вас не привела ваша робота, і почніть працювати за лічені хвилини – досвід не потрібен. З Mailchimp ви ніколи не пропустите можливість продати, повернути клієнтів, знайти нових передплатників або розділити місію свого бренду. Використовуйте Mailchimp для: * Marketing CRM – тримайте свої контакти за допомогою Marketing CRM від Mailchimp. Знаходьте та додавайте нових клієнтів за допомогою інструментів імпорту контактів, таких як сканер візиток. Відстежуйте зростання аудиторії та переглядайте статистику щодо окремих контактів на інформаційній панелі. Робіть усе в одному місці – дзвоніть, надсилайте текстові повідомлення та надсилайте електронні листи безпосередньо з програми. Робіть нотатки та додавайте теги після кожної взаємодії, щоб запам’ятати важливі деталі. * Звіти та аналітика – глибше ознайомтеся зі своїми продажами та маркетингом. Відстежуйте результати для всіх своїх кампаній і отримуйте дієві рекомендації щодо покращення. Переглядайте звіти та аналітику для кампаній електронною поштою, цільових сторінок, оголошень у Facebook та Instagram, публікацій у соціальних мережах і листівок. * Електронні листи та автоматизація – створюйте, редагуйте та надсилайте маркетингові кампанії електронною поштою, інформаційні бюлетені та засоби автоматизації. Завдяки функціям «Повторно надіслати користувачам, які не відкривають» і «Перенацілення продуктів» ви зможете миттєво повторно залучити клієнтів і збільшити продажі. * Оголошення у Facebook та Instagram – створюйте та публікуйте оголошення, установлюйте бюджет і націлюйте їх на певну групу. Охопіть нових людей, залучіть наявні контакти, налаштуйте користувацькі аудиторії або поверніть відвідувачів веб-сайту. * Маркетингові рекомендації – отримуйте дієві рекомендації, які допоможуть покращити ваш маркетинг. Дізнайтеся, коли прийде час налаштувати електронну пошту про залишений кошик або отримати нагадування про встановлення логотипу вашого бренду. * Управління брендом – завантажуйте зображення зі свого пристрою безпосередньо в Mailchimp і використовуйте їх у всіх своїх кампаніях.
Lilybank AI
lilybankai.com
LilybankAI — це платформа для створення контенту на основі штучного інтелекту, яка пропонує різні інструменти, які допоможуть вам ефективно створювати високоякісний контент. Їх основні пропозиції включають: * Шаблони штучного інтелекту – готові шаблони для різних категорій, як-от блоги, електронні листи, публікації в соціальних мережах тощо, які ви можете легко налаштувати. * Генератор зображень зі штучним інтелектом. Створюйте унікальні зображення за допомогою штучного інтелекту, наприклад DALL-E 2, DALL-E 3, Stable Diffusion тощо. * AI Assistants – чат-боти, адаптовані до ваших потреб, які можуть автоматично відповідати на запити клієнтів. * AI Speech to Text - точне перетворення аудіо в текстові стенограми. * AI Voiceover - текст реалістичним людським голосом понад 100 мовами. * AI Code – отримуйте пропозиції коду та автозаповнення під час введення. LilybankAI спрощує створення контенту за допомогою передового штучного інтелекту. Виконайте три прості кроки: * Введіть дані - надайте свої ідеї щодо вмісту, стенограми тексту, зображення тощо. * Створення штучного інтелекту - LilybankAI аналізує ваші вхідні дані та створює високоякісний результат за допомогою найновіших моделей штучного інтелекту. * Надайте контент – платформа надає вам відшліфований персоналізований контент, який резонує з вашою аудиторією. Ви отримуєте в 10 разів швидше результати без творчої боротьби. Простий у використанні інтерфейс LilybankAI спрощує створення контенту штучного інтелекту.
Scholarcy
scholarcy.com
Scholarcy — це ваш помічник у цифровому дослідженні, який читає за вас статті та дає вам основні моменти! Scholarcy перетворює ваші документи на доступні для пошуку та загальні бібліотеки карток із підсумками, доступні на будь-якому пристрої, із спільним створенням нотаток і анотаціями. Створюйте підсумкові картки з файлів PDF, Word, Powerpoint, ePub або RIS, імпортуйте з Dropbox і експортуйте в Word, Excel, EndNote, Zotero, Mendeley та багато іншого!
QuillBot
quillbot.com
QuillBot — це платформа для написання на основі ШІ, яка допомагає понад 35 мільйонам активних користувачів щомісяця в 150 країнах. Завдяки своїм інноваційним продуктам «людина в циклі» QuillBot прагне зробити написання безболісним, зберігаючи унікальну точку зору та голос користувача.
GravityWrite
gravitywrite.com
GravityWrite — це інноваційний інструмент для створення контенту, який використовує можливості штучного інтелекту, щоб допомогти користувачам створювати високоякісний письмовий контент. Завдяки вдосконаленим алгоритмам, настроюваним параметрам і зручному інтерфейсу GravityWrite прагне спростити процес створення вмісту та підвищити продуктивність. GravityWrite — це комплексний інструмент для створення контенту, який використовує технологію AI для створення цікавого та добре структурованого письмового контенту. Він пропонує зручний інтерфейс і низку функцій, які спрощують створення високоякісних статей, публікацій у блогах, маркетингових текстів тощо. GravityWrite прагне заощадити час і зусилля користувачів шляхом автоматизації процесу створення контенту. GravityWrite пропонує кілька функцій, які можуть покращити процес створення вмісту: * Генерація контенту за допомогою штучного інтелекту: GravityWrite використовує розширені алгоритми штучного інтелекту для створення пропозицій щодо високоякісного контенту на основі ваших вхідних даних. Він аналізує дані з різних джерел, щоб надати точні та відповідні рекомендації щодо вмісту. * Параметри налаштування: за допомогою GravityWrite у вас є можливість налаштувати створений вміст відповідно до голосу вашого бренду та цільової аудиторії. Ви можете налаштувати тон, стиль і довжину вмісту відповідно до ваших потреб. * Оптимізація ключових слів: GravityWrite включає інтелектуальну оптимізацію ключових слів, допомагаючи вам створювати дружній до SEO вміст, який може покращити рейтинг вашої пошукової системи. Завдяки плавній інтеграції релевантних ключових слів ви можете підвищити видимість свого вмісту та залучити більше звичайного трафіку. * Виявлення плагіату: GravityWrite містить вбудовану функцію виявлення плагіату, щоб переконатися, що створений вами вміст є оригінальним і унікальним. Це допоможе зберегти ваш авторитет і уникнути будь-яких можливих покарань з боку пошукових систем. * Економія часу: GravityWrite спрощує процес створення вмісту, надаючи вам добре структуровані пропозиції щодо вмісту. Це економить ваш час на дослідження та написання, дозволяючи вам зосередитися на інших аспектах вашої роботи.
Copy.ai
copy.ai
Copy.ai — ідеальне рішення для корпоративних маркетингових команд, які прагнуть покращити свою стратегію виходу на ринок і оптимізувати процес створення контенту. За допомогою Copy.ai команди можуть швидко створити цільову рекламну копію, яка безпосередньо стосується проблемних моментів і потреб конкретних сегментів клієнтів, допомагаючи їм ефективніше взаємодіяти з потенційними клієнтами та укладати більше угод. Крім того, нашу платформу можна використовувати для створення контенту, який допомагає встановити лідерство та зміцнити довіру потенційних клієнтів, що також може допомогти підвищити ефективність підходу GTM команди.
Shopia
shopia.ai
Shopia — це інструмент на основі штучного інтелекту, який пропонує рішення для SEO та маркетингового контенту для компаній, фрілансерів і агентств. Він надає доступ до команди з понад 80 авторів штучного інтелекту та помічника з оптимізації пошукових систем, який може генерувати описи продуктів, оптимізовану рекламу та повні статті в блозі за лічені секунди. Інструмент пропонує планувальник і автор статей штучного інтелекту, що дозволяє користувачам планувати свою контент-стратегію та створювати повні статті, одночасно оптимізуючи вміст для SEO. Крім того, Shopia надає штучний інтелект Amazon Listing, який аналізує списки конкурентів і створює копію на основі даних. Інструмент також має API, який дозволяє користувачам створювати спеціальні моделі ШІ для свого бренду. Shopia пропонує рішення для електронної комерції, авторів блогів і експертів із соціальних медіа, які допомагають ранжувати списки на ринках, керувати артикулами, створювати статті та оптимізувати оголошення для підвищення рентабельності інвестицій. Платформа має мережу талантів, яка з’єднує користувачів із найкращими фрілансерами, які можуть допомогти перетворити згенеровану копію на готовий вміст. Shopia також пропонує дорожню карту та навчальні ресурси, зокрема статті, відео та довідковий центр, які допоможуть користувачам ознайомитися з функціями програми. Загалом, Shopia — це комплексний інструмент, який використовує потужність штучного інтелекту для надання рішень для компаній і професіоналів, які прагнуть оптимізувати свої маркетингові та SEO-стратегії.
Wordtune
wordtune.com
Wordtune — це платформа Generative AI для продуктивної роботи. Використовуючи надійний GenAI, професіонали з усіх галузей можуть розвивати свою кар’єру та виділятися на роботі. Незалежно від того, пишете ви електронні листи, створюєте документи чи надсилаєте миттєві повідомлення колегам чи клієнтам, Wordtune покращує ваші письма, оптимізуючи вашу роботу за допомогою ШІ.
ProWritingAid
prowritingaid.com
Ваш особистий тренер з письма. Засіб перевірки граматики, редактор стилів і наставник в одному пакеті. Найкраще письмо залежить не лише від правильної граматики. Вам потрібен інструмент редагування, який також висвітлює проблеми стилю та порівнює ваші твори з найкращими письменниками у вашому жанрі.
Jenni AI
jenni.ai
Jenni — це помічник зі штучним інтелектом, розроблений, щоб допомогти вам писати швидше й точніше. Його функції включають автозаповнення AI, результати без плагіату, цитування в тексті та можливості перефразування. Це може допомогти вам писати такий вміст, як блоги, есе, електронні листи, особисті заяви, історії та виступи. З Дженні можна писати будь-якою мовою, і її люблять письменники з таких провідних установ, як Google, Гарвард, Кембридж, Массачусетський технологічний інститут і Університет Астона. Jenni також можна використовувати для створення звітів і підписів з точністю та креативністю. Він використовує комбінацію технологій штучного інтелекту, таких як OpenAI, AI21, і користувальницькі дані від кожного користувача для створення контенту найвищої якості. Jenni також має вбудовану перевірку плагіату, щоб переконатися, що вміст оригінальний і точний. Ви можете безкоштовно спробувати Jenni і почати писати з найдосконалішим помічником з написання AI вже сьогодні.
Originality.ai
originality.ai
Originality.AI — це інструмент для веб-видавців, який допомагає їм бути впевненими, що вони створюють оригінальний вміст. Оригінальний вміст = унікальний вміст, створений людьми... такий, якого хочуть Google і читачі! Originality.AI гарантує, що оригінальний вміст можна опублікувати за допомогою... AI Detector - Originality. Внутрішній вбудований штучний інтелект AI створений для ідентифікації вмісту, створеного будь-яким із популярних NLP API, включаючи GPT-2, GPT-J, GPT-NEO та GPT-3 (перший у світі інструмент для ідентифікації GPT-3 ). Originality.AI може передбачити, чи був створений контент будь-яким із популярних помічників з написання ШІ. Перевірка плагіату. Серйозні веб-видавці/маркетологи контенту повинні переконатися, що вони публікують вміст без плагіату, щоб їхній вміст мав найкращі шанси на рейтинг. Originality.AI — це засіб перевірки плагіату, розроблений для серйозних веб-видавців, які мають команду авторів, якими потрібно керувати. Він пропонує керування командою, інформаційну панель, історію сканування, автоматичні кредити та повне сканування сайту, просто ввівши URL-адресу.
Craft
craft.do
Craft — це робочий простір для спільної роботи, де вся ваша команда може зібратися разом, щоб робити нотатки, створювати документи, керувати роботою та разом створювати ідеї. Craft's Daily Notes пропонує зміну парадигми командної співпраці. Стимулюйте прогрес своєї команди за допомогою структурованих щоденних оновлень, розставляйте пріоритети та видаляйте блокувальники — усе в одному місці. За допомогою вбудованого помічника зі штучним інтелектом ви можете швидко генерувати ідеї, узагальнювати довший вміст або отримувати допомогу з редагуванням документів.
Humbot
humbot.ai
Humbot — це гуманізатор ШІ, який може допомогти вам обійти виявлення ШІ. Гуманізуйте текст штучного інтелекту та впевнено пишіть з Humbot. Humbot пропонує передову технологію для гуманізації тексту штучного інтелекту та досягнення 100% людського результату, минаючи виявлення штучного інтелекту. Це гарантує, що створений штучним інтелектом контент є автентичним, оригінальним і нерозпізнаним більшістю детекторів. Процес є швидким, легким і створює високоякісний, читабельний текст без граматичних помилок. Завдяки передовій технології він гарантує оригінальність переписаного тексту та надає реальні приклади його ефективності. Користувачі високо оцінили його ефективність уникнення виявлення та знайшли його корисним для різних типів вмісту. Humbot також забезпечує безпеку та захист даних користувачів. Завдяки своєму інноваційному підходу він отримав позитивні відгуки від творців контенту, дослідників і компаній. Гуманізатор штучного інтелекту може принести користь тим, хто намагається обійти виявлення штучного інтелекту без шкоди для чесності чи чесності. Загалом, Humbot пропонує надійне рішення для випередження у створенні контенту, без зусиль обходячи виявлення ШІ
Journalist AI
tryjournalist.com
Journalist AI — це потужний інструмент для автоматичного створення блогів із потужними моделями для будь-якого жанру блогу. AI використовує найкращі практики SEO, надає зображення без авторського права, дозволяє інтегрувати відео YouTube, створювати статті за ключовими словами та вдається робити це більш ніж 150 мовами. Він має різні режими, починаючи від правильного/фактичного до творчого/оригінального, включаючи неформальні та переконливі фрази. Згенеровані статті можна публікувати безпосередньо на вашому сайті завдяки зручній інтеграції або просто завантажувати як файл .zip. Штучний інтелект журналіста — це найкращий помічник у написанні привидів, який допоможе вам повністю автоматизувати свій блог і підвищити ефективність написання та виведення вмісту. Все, що вам потрібно зробити, це надати йому кілька ключових слів, заголовків або просто опис вашого бізнесу, і він подбає про інше. Очерки та структуру статті можна повністю налаштувати за допомогою зовнішніх і внутрішніх посилань. Перші можна знайти автоматично та в режимі реального часу, а другі генеруються незалежно ШІ та його аналізом на сайті. Статті можна генерувати більш ніж 150 мовами, у вмісті яких буде ваш бажаний голос. Останнє може варіюватися від неформального до переконливого на основі ваших особистих уподобань. Коли ви будете задоволені створеними статтями, ви можете просто завантажити їх або опублікувати безпосередньо завдяки інтеграції з основними конструкторами веб-сайтів, такими як WordPress, Shopify, Wix тощо. Зауважте, що всього цього можна досягти через простий онлайн-інтерфейс. Хоча Journalist AI не пропонує жодних параметрів API чи розширень для браузера, він має неймовірно зручну та інтуїтивно зрозумілу інтеграцію сторонніх розробників. Ця інтеграція є, мабуть, його найпотужнішим інструментом, оскільки дозволяє швидко й без зусиль публікувати статті на вашому сайті. Відсутність необхідності копіювати вміст і турбуватися про його правильне оформлення заощадить вам незліченні години та головний біль.
SEMrush
semrush.com
Semrush — це провідна платформа SaaS для управління видимістю в Інтернеті, яка дозволяє компаніям у всьому світі проводити оптимізацію пошукових систем, оплату за клік, контент, соціальні медіа та конкурентоспроможні дослідницькі кампанії та отримувати вимірні результати від онлайн-маркетингу. Semrush пропонує компаніям аналітику та рішення для створення, керування та вимірювання кампаній у різних маркетингових каналах. Semrush із понад 87 000 клієнтів, що платять. Semrush у цифрах: - 808 млн профілів доменів для настільних комп'ютерів і 32,1 млн профілів доменів для мобільних пристроїв - Понад 43 трильйони зворотних посилань і понад 25 мільярдів URL-адрес, що скануються в середньому на день - Понад 24,3 мільярда ключових слів і 20 мільйонів ідей для одного ключового слова - 30% компаній зі списку Fortune 500 використовують Semrush як основний маркетинговий інструмент
NeuronWriter
neuronwriter.com
NeuronWriter — це розумний помічник для тих, хто створює вміст для Інтернету. Це інструмент на базі штучного інтелекту, що означає, що він використовує штучний інтелект, щоб допомогти вам писати краще та підвищувати рейтинг у пошукових системах, таких як Google. Думайте про це як про кмітливого посібника, який знає, що подобається Інтернету, і допомагає вам створити саме це. За своєю суттю, NeuronWriter розроблений, щоб зробити ваш процес написання простішим і ефективнішим. Він робить це, пропонуючи пропозиції та покращення на основі того, що наразі є популярним і ефективним у SEO (оптимізації пошукових систем). SEO полягає в тому, щоб зробити ваш вміст більш помітним і привабливим для пошукових систем, тому, коли люди шукають щось, пов’язане з вашим вмістом, вони першими знаходять вас. NeuronWriter — це не просто ще один інструмент для написання; він наповнений функціями, які виділяють його. Ось деякі з його ключових функцій: * Генерація вмісту штучним інтелектом: одна з найкрутіших речей у NeuronWriter — це те, як він використовує штучний інтелект, щоб допомогти вам писати. Якщо ви застрягли в пошуках ідей або не знаєте, з чого почати, NeuronWriter запропонує вам теми та навіть напише фрагменти. Це як мати друга, який проводить мозковий штурм, який завжди сповнений ідей. * Інтеграція SEO та NLP: SEO може бути складним, але NeuronWriter спрощує його. Він використовує щось під назвою NLP (обробка природної мови), щоб зрозуміти, про що ваш вміст і як його можна покращити для пошукових систем. Це як навчити свій вміст говорити мовою Google, щоб людям було легше його знаходити. * Інструменти аналізу вмісту: NeuronWriter не просто допомагає вам писати; це допомагає вам писати краще. Він аналізує ваш вміст і оцінює його залежно від того, наскільки він сприятливий для SEO. Він також переглядає рейтинг на сторінках результатів пошукової системи (SERP) і дає вам інформацію про те, як узгодити свій вміст із найефективнішими статтями. * Інтеграція з WordPress: якщо ви використовуєте WordPress для свого веб-сайту, NeuronWriter вам підійде. Він легко інтегрується з WordPress, дозволяючи оптимізувати вміст безпосередньо на веб-сайті. Це як мати корисного помічника прямо на інформаційній панелі вашого блогу. * Дослідження та аналіз ключових слів: NeuronWriter аналізує ключові слова, пов’язані з темою вашого вмісту. Це як рибалка у великому ставку – вам потрібно знати, яку рибу (або ключові слова) ви шукаєте та де вона, ймовірно, буде. * Аналіз конкурентів: інструмент перевіряє, який вміст уже має високі рейтинги за цими ключовими словами в пошукових системах. Це схоже на те, щоб зрозуміти, які рецепти популярні в ресторані, щоб ви могли створити страву, яка конкурує з ними. * Аналіз намірів користувача: він намагається зрозуміти, що, ймовірно, шукає користувач, коли вводить запит у пошукову систему. Це як шеф-кухар, який розуміє, чи хоче клієнт швидко перекусити, чи хоче повноцінного обіду. * Оцінка SEO вмісту: після створення вмісту NeuronWriter оцінює його на основі того, наскільки добре він оптимізований для SEO. Сприймайте це як оцінку страви харчовим критиком.
Jounce AI
jounce.ai
Jounce — це інструмент на базі штучного інтелекту, розроблений для революції в сфері маркетингу, значно скоротивши час, необхідний для створення якісного контенту. Платформа пропонує такі послуги, як AI Artwork, Chat, Templates і Documents, які спрощують і оптимізують маркетинговий процес. Jounce пропонує інтуїтивно зрозуміле рішення для копірайтингу, що дозволяє користувачам створювати професійний контент лише за кілька кроків. Він пропонує ряд настроюваних шаблонів для початку процесу копірайтингу. Після введення бажаної підказки або вказівок штучний інтелект Jounce обробляє створення вмісту, генеруючи кілька варіантів для вибору користувача. Додаткові функції включають редактор документів на основі штучного інтелекту для створення та редагування маркетингових матеріалів із автоматичним форматуванням, перевіркою орфографії та виправленням граматики. Програмне забезпечення також підтримує співпрацю, дозволяючи необмеженій кількості членів команди вносити ідеї та писати вміст. Він пропонує понад 70 маркетингових шаблонів для різних типів вмісту, таких як публікації в соціальних мережах, вміст веб-сайтів, кампанії електронною поштою тощо. Крім того, Jounce надає такі функції, як темний режим, для зручності користувача під час роботи пізно ввечері. Він задовольняє потреби різних професіоналів у сфері маркетингу, від творців контенту до власників малого бізнесу.
Cohesive AI
cohesive.so
Попрощайтеся з труднощами з підказками ChatGPT! Cohesive поєднує блиск ШІ з вашою креативністю, дозволяючи вам легко створювати контент світового рівня. Уточнюйте, редагуйте та публікуйте легко за допомогою потужного редактора. Привітайтеся з чарівним створенням вмісту!
Remail.ai
remail.ai
Remail — це помічник електронної пошти зі штучним інтелектом, який дозволяє писати електронні листи в 10 разів швидше. Рішення Remail підтримує Gmail, а також Outlook, щоб легко повідомляти або створювати високоякісні відповіді на електронні листи будь-якою мовою. Remail — це вдосконалений інструмент штучного інтелекту, створений для революції в написанні електронних листів, дозволяючи користувачам створювати електронні листи з надзвичайною ефективністю. Основна мета Remail — прискорити процес спілкування електронною поштою, надаючи інноваційні функції, які збільшують час відповіді та загальну продуктивність.
Sudowrite
sudowrite.com
Sudowrite — це помічник з написання на основі штучного інтелекту, який може допомогти письменникам опанувати мистецтво оповідання і пришвидшити їхній творчий процес написання. Один із найкращих генераторів історій зі штучним інтелектом, інструмент не тільки виправляє граматичні та орфографічні помилки. Він виходить за рамки цього, пропонуючи способи покращити ваш стиль написання, оживити нових персонажів і допомогти вам зробити ваші історії більш привабливими. Це все одно, що мати експерта-слівника, готового допомогти вам знайти правильні слова, перефразувати речення та навіть придумати повороти сюжету, про які ви, можливо, не думали. Sudowrite використовує найсучасніші методи глибокого навчання для створення реалістичного та відповідного контексту тексту. Sudowrite базується на моделях трансформаторів GPT-3 і GPT-4 із понад 175 мільярдами параметрів, які вивчають загальні поняття з даних навчання. Модель генерує текст, вгадуючи, що, швидше за все, буде наступним, одне слово за раз. Sudowrite не призначений для написання, але може допомогти вам значно покращити та пришвидшити ваше написання. Це чудовий інструмент для авторів, творчих людей і авторів романів.
Paperpal
paperpal.com
Paperpal — це комплексний помічник з академічного письма зі штучним інтелектом, який забезпечує генеративну підтримку штучного інтелекту, мовні пропозиції в реальному часі та перевірки на плагіат, щоб допомогти вам писати краще, швидше з вищими шансами на успіх. Створений для академічного письма та навчений мільйонам мовних виправлень професійними академічними редакторами в понад 1300 тематичних областях, Paperpal забезпечує людську точність зі швидкістю машини. За допомогою Paperpal ви можете подолати письменницький блок за допомогою мозкового штурму ідей, пришвидшити написання за допомогою чітких контурів і отримати академічні переклади на 25+ мов. Ви також отримуєте поглиблені мовні та граматичні перевірки з допомогою у перефразуванні, скороченні слів і правильному виборі слів відповідно до умов академічного письма та тону. Від написання першої чернетки до забезпечення готовності рукопису до подання, Paperpal допоможе вам. Ознайомтеся безкоштовно або підпишіться на Paperpal Prime ($19/місяць), щоб отримати необмежений доступ до преміум-функцій, включаючи нашу надійну онлайн-перевірку плагіату та понад 30 перевірок рукописів. Це так само просто, як написати, перевірити, виправити, досягти успіху – почніть зараз!
Murf AI
murf.ai
За допомогою штучного інтелекту Murf AI працює над спрощенням голосового аудіо та робить доступним для всіх високоякісне озвучення. Murf допомагає користувачам створювати реалістичні озвучення за лічені хвилини, не потребуючи жодного обладнання для запису. * Murf.ai — це інструмент, який перетворює текст на мовлення, створює відео та субтитри, а також пропонує різноманітні голоси для налаштування. * Рецензентам подобається інтуїтивно зрозумілий інтерфейс, різноманітність доступних голосів, можливість налаштовувати вимову та бездоганна інтеграція з іншими платформами, такими як Canva. * Рецензенти згадували про такі проблеми, як голоси, які іноді звучать як роботизовані, потреба в більшій кількості голосів різними мовами та акцентами, а також висока вартість додаткових функцій.
Outplay
outplayhq.com
Outplay — це єдина платформа для залучення продажів, яка потрібна кожній зростаючій команді продажів. Це допомагає представникам шукати, залучати, відстежувати та продавати з одного місця без необхідності жонглювати кількома інструментами та оплачувати численні рахунки. Outplay пропонує потужне та персоналізоване багатоканальне охоплення, автоматизацію зовнішніх продажів, що підвищує ефективність, розширені звіти для аналізу даних і набагато більше. Outplay має двонаправлену інтеграцію з широким спектром CRM, папок вхідних повідомлень тощо, щоб допомогти командам продажів бронювати зустрічі та відстежувати ефективність роботи з єдиної інформаційної панелі. Інтуїтивно зрозумілий користувальницький інтерфейс Outplay і провідна в галузі підтримка клієнтів допомагають командам швидко працювати, щоб почати бронювати зустрічі прямо зараз. Не в наступному кварталі. Завдяки революційним функціям, таким як потужний набір номера, розмовний інтелект на основі штучного інтелекту та мільйонна база даних потенційних клієнтів, Outplay трансформує залучення до продажів без високої ціни. Вимкніть багатоточкові рішення та рахунки-фактури за допомогою Outplay — універсальної системи продажів. стек для команд нового віку. Отримайте вбудований інструмент пошуку продажів, платформу багатоканальної взаємодії з продажами, інструмент вхідної конверсії та планування та платформу Conversational Intelligence, щоб перевищити свої цілі, а не ваші бюджети.
Friday AI
heyfriday.ai
Friday AI, інструмент написання природною мовою, який допомагає створювати власний вміст для всіх ваших потреб. Незалежно від того, чи пишете ви блог, рекламу, есе чи оповідання, Friday AI може допомогти вам розробити письмовий матеріал, який вам потрібен, щоб поширити своє повідомлення. Friday AI — це помічник нового покоління для написання зі штучним інтелектом, який може генерувати сотні слів миттєво. Помічник зі штучним інтелектом — це більше, ніж інструмент, це помічник у вашому робочому процесі, рука допомоги, щоб вибрати правильні слова та фрази для оптимізації вашого вмісту. Користувачі вибирають із понад 40 шаблонів і 30 тонів написання, вводять кілька ключових слів, і BAM Friday AI створює оригінальний захоплюючий вміст менш ніж за секунду. Незалежно від того, чи пишете ви довгі блоги, дописи в соціальних мережах, рекламу, творчі історії чи шукаєте поради щодо покращення SEO та мета-описів свого веб-сайту, Friday AI допоможе вам виконати роботу завдяки широкому спектру можливостей, які перевершують інші Асистенти ШІ. Розробка Friday AI – це зусилля спільноти; ваші відгуки та використання Friday AI не тільки покращують наш алгоритм машинного навчання, але й безпосередньо оцінюються нашою командою розробників, щоб покращити його відповідно до ваших потреб. Тепер ваш творчий помічник чекає, щоб надихнути вас. Створюйте більше та оптимізуйте свій робочий процес за допомогою Friday AI!
Writesonic
writesonic.com
Writesonic революціонізує ландшафт створення контенту та взаємодію з клієнтами, слугуючи вашим надійним супутником у створенні захоплюючого контенту та розробці потужних чат-ботів зі штучним інтелектом. Їхня платформа поєднує потужність штучного інтелекту та креативність, щоб забезпечити повний набір інструментів для створення вмісту, генерації аудіо та створення зображень. Вони дозволяють кожному писати що завгодно, публікувати будь-де та оптимізувати свій вміст із неперевершеною легкістю. Їх надійний розробник чат-ботів зі штучним інтелектом, Botsonic, легко інтегрується з такими платформами, як Slack, WhatsApp, Telegram і FB Messenger, забезпечуючи безперервні багатоканальні розмови. Він також пропонує функцію Human Hand-off, що полегшує плавний перехід від взаємодії бота до взаємодії з людиною. Завдяки інтеграції Zapier вони автоматизують завдання та оптимізують робочі процеси, покращуючи залучення клієнтів. Botsonic відповідає GDPR, обіцяючи безпечну взаємодію з клієнтами. Разом їхній набір інструментів спрямований на те, щоб переосмислити процес створення контенту та взаємодію з клієнтами, зробивши Writesonic вашим єдиним рішенням для всіх ваших цифрових потреб.
Team-GPT
team-gpt.com
Team-GPT — це платформа для спільної роботи, на якій команди від 2 до 2000 людей можуть використовувати ШІ для своєї роботи. Навчайтеся, співпрацюйте та опануйте ШІ в одному спільному робочому просторі. Уявіть собі світ, де колективний інтелект вашої команди посилюється ШІ, що стимулює креативність, підвищує продуктивність і сприяє інноваціям. Звичайно, ви усвідомлюєте потенціал LLM, як-от ChatGPT, але переконати всю свою команду не так просто. Ви хочете налагодити ефективні робочі процеси на основі штучного інтелекту та поділитися інформацією про штучний інтелект з усіма, але вам не вистачає спеціальної платформи для досягнення цього. Ви навіть задаєтеся питанням: «Чи моя команда повністю використовує потенціал ШІ?» Зустрічайте Team-GPT.
Contlo
contlo.com
Contlo — це провідна платформа генеративного штучного інтелекту для маркетингу, яка забезпечує автономне залучення клієнтів за допомогою багатоканальних кампаній, генеративних шляхів клієнта в режимі реального часу, сегментації на основі штучного інтелекту для індивідуальної гіперперсоналізації та ефективної інформації про поведінку ваших клієнтів. Створений для світу, який став першим у світі штучного інтелекту. Contlo дозволяє сучасним компаніям використовувати штучний інтелект для організації наскрізного маркетингу. Платформа допомагає брендам підвищити постійну цінність клієнтів, підвищити залученість клієнтів і надати гіперперсоналізований досвід, щоб утримати своїх найцінніших клієнтів. Contlo довіряють 1000 швидкозростаючих компаній, щоб збільшити свої продажі шляхом залучення лояльних клієнтів і прийняття швидших рішень на основі даних протягом життєвого циклу клієнта. Дозволяючи їм вимірювати та оптимізувати індивідуальний досвід клієнтів за допомогою: * Автономні персоналізовані кампанії для кожного клієнта: Без зусиль залучайте своїх клієнтів за допомогою автономних кампаній на основі штучного інтелекту в усіх основних маркетингових каналах, таких як електронна пошта, SMS, WhatsApp, Web Push, Mobile Push, Facebook і Instagram. * Генеративні шляхи клієнта в реальному часі на базі LLM: До побачення шаблонні потоки автоматизації! Дозвольте штучному інтелекту створювати найоптимальніші робочі процеси залучення клієнтів і шляхи клієнтів на основі їх останніх взаємодій, щоб максимізувати рентабельність інвестицій. * Створення сегментів клієнтів для індивідуальної персоналізації за допомогою ШІ: Організуйте персоналізовану та цілеспрямовану взаємодію з клієнтами на основі даних про поведінку, демографічних даних і останніх дій на веб-сайті. * Статистика LLM, аналітика та автономні звіти: Отримуйте детальну картину поведінки клієнтів, ефективність кампанії та загальну бізнес-аналітику, а також статистику, рекомендації та автономні звіти, створені штучним інтелектом. * Автономне залучення клієнтів, чат-боти на базі LLM і єдина папка для розмов: Забезпечте безперебійну взаємодію з брендом для своїх клієнтів через чат у Facebook/Instagram/WhatsApp і здійснюйте телефонні дзвінки безпосередньо з єдиної інформаційної панелі. Contlo бездоганно інтегрується з понад 200 платформами, щоб допомогти брендам створити потужний автономний стек маркетингових технологій для свого бізнесу.
Haller AI
haller.ai
Haller AI: прискоріть свій бізнес за допомогою нашої універсальної інформаційної панелі AI Наша зручна інформаційна панель, яка спеціалізується на забезпеченні малого бізнесу та індивідуальних підприємців потужними рішеннями штучного інтелекту, що керуються даними, робить створення вмісту та керування проектами легкими. Настроюваний, масштабований і економічно ефективний Haller AI — це ваше комплексне рішення для оптимізації робочих процесів і досягнення неперевершеної ефективності бізнесу. Приєднуйтеся до нашої мережі, щоб бути в курсі останніх бізнес-рішень на основі ШІ.
Textero AI
textero.ai
Textero AI Essay Writer: Науковий асистент на основі штучного інтелекту, який допомагає студентам швидше створювати академічний вміст. Textero.ai — це надійний компаньйон, який допомагає створювати вміст, який відповідає стилю академічного письма. Простіше збирайте інформацію, знаходьте посилання та створюйте високоякісний вміст. Особливості Textero AI Writing Tool: * Автор есе зі штучним інтелектом: створіть план своїх робіт або створіть добре структуроване есе, редагуючи текст у додатку. Використовуйте прості команди, такі як «скоротити» або «перефразувати», щоб покращити своє письмо. * AI PDF Summarizer: Textero AI Summarizer поєднує дві функції — PDF Summarizer і Text Shortener. Це програмне забезпечення допоможе вам спростити процес дослідження та заощадить ваш час. * AI Research Assistant: Textero.ai сканує свої 214 мільйонів джерел, щоб знайти найкращі посилання на есе. Завдяки вдосконаленій функції «Запитати AI» ви можете отримати більше інформації про джерело, переглянути PDF-файли та отримати відповіді на конкретні запити. Попрощайтеся з письменницьким блоком і прокрастинацією, передайте привіт помічнику з есе та унікальним ідеям.
Smodin
smodin.io
Smodin — це помічник із написання на основі штучного інтелекту, який надає різноманітні інструменти для допомоги в усіх аспектах написання та дослідження. Він пропонує перевірку на плагіат, цитування, граматичні виправлення, переклади, створення тексту тощо. Smodin використовує вдосконалені моделі штучного інтелекту та алгоритми для роботи з функціями запису. Ось огляд роботи деяких основних функцій: * Переписувач тексту – ця функція використовує штучний інтелект для аналізу тексту та його переписування, зберігаючи оригінальне значення. Він перефразує речення та змінює формулювання для створення нових версій тексту. * Перевірка на плагіат. Перевірка на плагіат сканує текст і порівнює його з мільярдами онлайн-джерел за допомогою ШІ. Він виділяє будь-який дубльований або неоригінальний вміст. * AI Writer - інструмент AI writer створює новий текст на будь-яку тему, використовуючи великі мовні моделі. Він може писати повні статті, есе, наукові роботи тощо. * AI Grader – цей інструмент аналізує есе та написаний текст, щоб надати відгуки та пропозиції щодо покращення. Він розглядає такі елементи, як граматика, структура, читабельність тощо. * AI Chat – чат-бот використовує розмовний AI, щоб вести природні розмови. Він може відповідати на запитання, резюмувати текст, створювати новий вміст тощо за допомогою інтуїтивно зрозумілого інтерфейсу чату.
AI Writer
ai-writer.com
Створюйте точний, релевантний і якісний контент за 2 хвилини. AI-Writer — це найточніша платформа для створення контенту, яка використовує найсучасніші моделі написання штучного інтелекту для створення статей із лише заголовка.
NovelAI
novelai.net
NovelAI — це інструмент на основі штучного інтелекту, призначений для допомоги у створенні письмового вмісту. Незалежно від того, чи пишете ви роман, генеруєте ігрові наративи чи просто граєтеся з оповіданням, NovelAI пропонує унікальне поєднання творчості та технологій, щоб допомогти втілити ваші ідеї в життя. На відміну від традиційних посібників для письма, ця платформа використовує вдосконалений штучний інтелект, щоб не лише пропонувати вдосконалення, але й створювати вміст, який може імітувати стиль і складність людського письменника. NovelAI працює на основі складної моделі ШІ, навченої на величезній базі даних літератури, починаючи від класичних романів і закінчуючи сучасними творами. Це навчання дозволяє ШІ розуміти та відтворювати різні стилі письма, сюжетні структури та розвиток персонажів. Коли користувач вводить підказку або ідею історії, штучний інтелект використовує це навчання для створення вмісту, який узгоджується з інструкціями користувача, що робить його універсальним інструментом для різноманітних творчих проектів.
NeuralText
neuraltext.com
NeuralText — це передова платформа штучного інтелекту, яка спеціалізується на швидкому й ефективному створенні маркетингових текстів і публікацій у блогах. Він надає комплексний набір інструментів для створення вмісту SEO, включно з інструментами для створення короткого вмісту, кластеризації ключових слів і аналізу вмісту. Короткий інструмент NeuralText дозволяє користувачам створювати та збагачувати свій вміст даними сторінки результатів пошукової системи (SERP). Інструмент кластеризації ключових слів узгоджує дослідження ключових слів із наміром пошуку, щоб покращити стратегію вмісту. У той же час інструмент аналізу вмісту надає інформацію про ефективність їх вмісту. NeuralText також пропонує безкоштовні інструменти, такі як «People also Ask», «SERP Schema Extractor» і «AI Writing Tools», щоб допомогти та урізноманітнити процес створення вмісту. Зокрема, AI Writing Assistant допомагає користувачам подолати блокування автора, надаючи автозавершення, перефразування та інші корисні функції для перетворення ідей у вичерпні чернетки. Оснащений надійною функцією виявлення ключових слів і кластеризації, NeuralText допомагає користувачам знаходити сотні довгих ключових слів. пропозиції та визначити тематичні кластери. Платформа також інтегрується з Google Search Console, щоб пропонувати показники ефективності в реальному часі та індивідуальні пропозиції щодо покращення вмісту на основі практичних даних із нових ключових слів і тенденцій.
Jasper
jasper.ai
Джаспер: ШІ для бізнесу від бренду створює контент скрізь, де б ви не були в Інтернеті, завжди голосом вашого бренду. Джаспер — ваш креативний помічник зі штучним інтелектом, який може вчитися та писати унікальним тоном вашого бренду. Незалежно від того, чи говорите ви сміливо, нахабно, офіційно чи тільки в Інтернеті, говоріть (u do u). Крім того, розширення для браузера Jasper Everywhere тримає Jasper поруч із вами, від вашої CMS до електронної пошти та соціальних мереж до платформи вашої компанії з Jasper API. Найважливіше те, що Jasper зберігає ваші дані в безпеці та конфіденційності завдяки вбудованим функціям безпеки, які оновлюються в міру розвитку протоколів безпеки. Створюйте вміст у 5 разів швидше за допомогою штучного інтелекту. Jasper — це найякісніший інструмент для копірайтингу штучного інтелекту з понад 3000 5-зірковими відгуками. Найкраще підходить для написання дописів у блогах, вмісту в соціальних мережах і маркетингових текстів.
Apollo.io
apollo.io
Apollo — це платформа взаємодії з даними, яка вбудовує інтелектуальні дані у ваші робочі процеси, щоб допомогти вам виконувати, аналізувати та покращувати свою стратегію зростання.
Localo
localo.com
Розвивайте бізнес своїх клієнтів за допомогою найкращого локального інструменту SEO – Localo Розширте спектр послуг свого агентства за допомогою найнадійнішого місцевого інструменту SEO, щоб різко підвищити видимість вашого клієнта на місцевому рівні – Localo. Цей потужний інструмент на основі штучного інтелекту призначений для того, щоб надати місцевим підприємствам конкурентну перевагу, залучити більше місцевих клієнтів і збільшити рентабельність інвестицій за допомогою оптимізованих місцевих стратегій SEO. * Підходить для всіх маркетингових агенцій і позаштатних консультантів з оптимізації пошукових систем, які шукають швидший і ефективніший спосіб керувати локальною пошуковою системою своїх клієнтів. Основні характеристики та переваги: * Розумні завдання: будьте попереду конкурентів за допомогою персоналізованих щотижневих завдань і розширеної статистики. Покращте видимість вашого клієнта в локальному пошуку та залучіть нових клієнтів. * Перевірка позиції та моніторинг: точно відстежуйте локальні рейтинги своїх клієнтів у Google і приймайте керовані даними рішення, щоб покращити їх видимість. * Локальний штучний інтелект: наш інтелектуальний штучний інтелект допомагає вам автоматизувати й оптимізувати публікації Google, відповіді на відгуки та інформацію про профіль компанії. * Менеджер відгуків: чудовий інструмент для керування та покращення відгуків ваших клієнтів у Google. Покращте відносини з клієнтами та створіть довіру в Інтернеті. * Захист фунтів стерлінгів: захистіть бізнес вашого клієнта від невиправданих змін, які можуть вплинути на рейтинги в локальному пошуку. * Публікації у фунтах стерлінгів: залучайте клієнтів за допомогою своєчасних інформативних публікацій Google. * Статистика зростання: приймайте обґрунтовані рішення за допомогою повної статистики зростання. Краще зрозумійте видимість локального пошуку та сформулюйте ефективні стратегії. * Почніть роботу з Localo сьогодні та отримайте 30-денну гарантію повернення грошей без довгострокових зобов’язань. Ваші клієнти довіряють вам свою цифрову присутність; не просто відповідай їхнім очікуванням – перевищуй їх. Оснастіть своє агентство Localo – найкращим інструментом для локального оптимізації пошукових систем і отримайте перевагу в цифровому ландшафті, що постійно розвивається. Скористайтеся нашою тимчасово обмеженою пропозицією ЗАРАЗ і дозвольте нам привести бізнес ваших клієнтів до місцевого домінування!
GoZen Content.Ai
gozen.io
GoZen Content.Ai — це надійна платформа, яка полегшує створення вмісту кількома мовами за допомогою вбудованого інструменту перетворення мови. Незалежно від того, створюєте ви маркетингові матеріали, вміст веб-сайту, публікації в блогах тощо, GoZen Content.ai допоможе вам.
EasyTranslate
easytranslate.com
EasyTranslate – це SaaS-компанія, яка пропонує керування перекладами, передовий генеративний штучний інтелект і доступ до позаштатних перекладачів/редакторів копій – усе в одному програмному забезпеченні. EasyTranslate пропонує керування перекладами, доступ до перекладачів або копірайтерів і генеративний штучний інтелект – усе в одному централізованому програмному забезпеченні. Ефективно керуйте своїми перекладами та автоматизуйте їх. Знайдіть широкий вибір плагінів без коду, які інтегруються безпосередньо у вашу CMS, PIM та інші системи. Крім того, EasyTranslate тепер інтегровано з GPT-4, тож ви можете легко створювати високоякісний вміст кількома мовами.
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. – це онлайн-маркетингова компанія зі штаб-квартирою в Волтемі, штат Массачусетс, з додатковими офісами в Лавленді, штат Колорадо; і Нью-Йорк, Нью-Йорк. Constant Contact надає електронну пошту, соціальні медіа та інструменти маркетингу подій, щоб допомогти малим підприємствам розширити свою клієнтську базу.
1min.AI
1min.ai
Підвищення продуктивності за допомогою штучного інтелекту – це хороший спосіб покращити вашу роботу та життя. Однак змінювати або вивчати нові інструменти для різних варіантів використання не весело, а також дорого! 1min.AI — це комплексна програма зі штучним інтелектом, яка розблоковує всі функції штучного інтелекту. Ви платите лише за те, що використовуєте в 1min.AI, без жодних прихованих витрат чи налаштування в іншому місці. Унікальні функції 1min.AI пропонують різноманітні функції штучного інтелекту на основі різних моделей штучного інтелекту. Ви можете чітко це побачити за допомогою функції «Чат з багатьма помічниками», яка включає Gemini, GPT, Claude, Llama, MistralAI, ... Інші мультимедійні функції, як-от вміст, зображення, аудіо та відео, також можна використовувати з різними моделями, щоб використовувати їхні можливості та отримувати найкращі результати. Нарешті, ми пропонуємо кредитну оцінку та прозору історію використання, щоб ви точно знали, скільки коштує функція перед запуском, і могли легко відстежувати використання. Спробуйте 1min.AI безкоштовно, щоб переконатися, що він вам підходить, перш ніж приймати будь-яке рішення!
Podium
podium.com
Podium — це універсальна платформа для перетворення потенційних клієнтів і комунікацій на основі штучного інтелекту, готова до інтеграції з інструментами, які ви вже використовуєте. Понад 100 000 компаній використовують Podium, щоб виділитися серед конкурентів. * Podium — це комунікаційний інструмент, який допомагає компаніям здійснювати конверсії веб-сайтів і взаємодіяти з клієнтами. * Рецензенти часто відзначають зручність доступу до програми з будь-якого пристрою, простоту використання та позитивний вплив на спілкування з клієнтами та конверсії веб-сайту. * Користувачі згадували про проблеми з часом відповіді служби підтримки клієнтів, труднощі з певними функціями та незадоволення цінами та умовами контракту.
Essaybot
essaybot.com
Essaybot — це безкоштовний інструмент для написання есе на базі ШІ, який пропонує найкращий вміст і допомагає авторам знаходити джерела натхнення, перефразувати речення та створювати повні речення. Він також містить пошук цитат для зіставлення джерел і запобігання плагіату. Essaybot може допомогти з різними темами, від сценаріїв фільмів до психологічних теорій. Інструмент доступний онлайн і не містить інформації про ціни на цій сторінці.
Copyter
copyter.com
Copyter — це копірайтер зі штучним інтелектом, який створює контент для брендів, агентів і маркетологів. Програмне забезпечення є веб-додатком і містить шаблони або інструменти ШІ для оптимізації копірайтингу. Користувачі можуть почати з введення кількох слів про бренд, послугу чи продукт. Потім Copyter може створити копію більш ніж 37 мовами, включаючи англійську, іспанську, французьку тощо. Весь вміст належить користувачеві, що дозволяє використовувати його в приватних і комерційних цілях. Платформа для написання штучного інтелекту пропонує місячну підписку та плату за використання. Copyter в основному використовується для створення текстів для цільових сторінок веб-сайтів і метаописів SEO. Він також адаптований для назв і описів продуктів для платформ електронної комерції, таких як Amazon. Інші типові випадки використання включають рекламу PPC (оплата за клік), публікації в соціальних мережах і блоги. Система включає інтегровану перевірку читабельності та граматики для редагування тексту та забезпечення якості вмісту.
TypeEngine
typeengine.ai
TypeEngine — це інструмент копірайтингу GPT-3 на базі штучного інтелекту, який дозволяє користувачам швидко й легко створювати високоякісну ефективну копію. Він використовує обробку природної мови (NLP) для аналізу тексту та створення вмісту, який є привабливим, переконливим і адаптованим до цільової аудиторії користувача. TypeEngine також надає користувачам бібліотеку шаблонів, що дозволяє швидко створити копію для вашого проекту. За допомогою TypeEngine ви можете створити переконливу копію, яка природно та ефективно звертатиметься до вашої аудиторії.
ContentIn
contentin.io
ContentIn: персональний помічник із написання AI для вмісту LinkedIn. Пишіть кращі публікації LinkedIn у 10 разів швидше завдяки потужності персоналізованого штучного інтелекту, навченого вашому стилю та голосу. Понад 3000 користувачів уже використовують ContentIn для розгойдування свого Вмісту LinkedIn. Це тисячі підприємців і професіоналів, як і ви, які вивели свою гру LinkedIn на новий рівень. Ось як почати: 1. Підпишіться на 14-денну безкоштовну пробну версію. 2. Ми створюємо ваш персоналізований контент-план LinkedIn за 1 хвилину. 3. Напишіть і заплануйте свій перший тиждень публікацій у LinkedIn за допомогою свого AI Ghostwriter менш ніж за 1 годину. 4. Протягом наступних 1-2 тижнів ми починаємо тренувати ваш персональний ШІ, щоб він писав вашим голосом і стилем. 5. Завдяки штучному інтелекту, який самостійно навчається, щотижня ви будете писати кращі дописи швидше. Більше немає виправдань, щоб нарешті потрясти вашу гру з вмістом LinkedIn. Тож чим раніше ви почнете, тим швидше побачите приголомшливі результати. Вас цікавить Personal AI Writing Assistant для LinkedIn Content, щоб писати кращі публікації LinkedIn у 10 разів швидше та нарешті створити свій особистий бренд? Потім зробіть наступний крок. Зареєструйтеся в нашому інструменті SaaS безкоштовно зараз і напишіть свій перший тиждень дописів менш ніж за 1 годину. Ми проаналізуємо та навчимо вашого персонального помічника писати зі штучним інтелектом вашому стилю та голосу. Настав час вивести вашу гру LinkedIn на новий рівень.
Copylime.com
copylime.com
Copylime.com допоможе вам писати кращий, більш привабливий вміст веб-сайту, статті в блогах, публікації в соціальних мережах за лічені секунди за допомогою розумного ШІ
Cowriter
cowriter.org
Cowriter — це текстовий редактор і генератор копій на основі штучного інтелекту, призначений для розширення можливостей авторів і прискорення процесу творчого написання. Редактор штучного інтелекту Cowriter націлений на оптимізацію продуктивності автора та забезпечення всіх ваших письмових потреб, не відриваючи рук від клавіатури. Створюйте, редагуйте та покращуйте свій вміст швидко та легко всього за кілька секунд. * Створюйте вміст за допомогою вашого стилю написання: співавтор може розуміти, вивчати та створювати вміст за вашим унікальним стилем написання. Співавтор з часом навчається у вас, щоб надавати персоналізовані пропозиції, які відповідають вашому тону та голосу. * Використання даних у реальному часі: створюйте вміст із даними в реальному часі з Інтернету! З кожним письмовим завданням Cowriter може досліджувати надійні веб-джерела та писати кращий, актуальний і більш фактичний вміст. Легко створюйте статті, есе та наукові роботи з останніми новинами, подіями та тенденціями. * Спілкуйтеся зі своїм власним експертом із написання штучного інтелекту: співавтор може допомогти з різноманітними потребами творчого написання, як-от мозковий штурм ідей, надання вказівок щодо стратегій збільшення залучення читачів або створення та вдосконалення вмісту. * Створюйте маркетингову копію за лічені секунди: створюйте захоплюючий, оригінальний і справжній вміст, щоб поділитися ним у Facebook, Google, Linkedin, Twitter тощо!
Tune AI
tunehq.ai
Tune AI стимулює впровадження GenAI на підприємствах. Нас підтримують Accel, Flipkart Ventures, Together Fund, Speciale Invest, Techstars та інші відомі інвестори TuneChat: наша програма для чату на основі моделей з відкритим кодом TuneStudio: наш ігровий майданчик для розробників для тонкого налаштування та розгортання LLM ChainFury: наш відкритий механізм підказок, доступний на GitHub
Twain
twain.ai
Twain — це помічник у спілкуванні зі штучним інтелектом, призначений для створення та вдосконалення вихідних повідомлень про продажі. Він має можливість генерувати індивідуальні повідомлення в унікальному тоні користувача, різноманітних формах, від прямих і сміливих до творчих і невимушених. Інструмент обслуговує кілька вихідних каналів і сценаріїв, полегшуючи роботу на таких платформах, як електронна пошта або LinkedIn. Він надає допомогу від ознайомлення до подальших дій до пропозицій і ситуацій розриву. Щоб стимулювати залучення, Twain забезпечує контекстні, цілеспрямовані повідомлення, що спираються на тон, цілі, контекст та історію. Інструмент також надає пропозиції в реальному часі щодо покращення повідомлень, пропонуючи детальні альтернативи та вдосконалення. Твен ефективно оптимізує процес комунікації з продажами, починаючи від чітких вступів до створення наступних повідомлень і обробки відгуків. Компанія Twain, відома своєю продуктивністю у створенні чітких і резонансних повідомлень, пропонує різні тарифні плани: безкоштовні, професійні та персоналізовані командні плани. Користувачі в основному хвалять його за його здатність покращувати тон, структуру та довжину повідомлень, характеристики економії часу та здатність функціонувати в масштабованому режимі.
LeadScripts
leadscripts.co
LeadScripts — це потужний інноваційний інструмент, створений для революції у вашій маркетинговій стратегії. Це допоміжний засіб для копірайтингу на основі штучного інтелекту, який створює переконливі, переконливі сценарії, адаптовані до вашого продукту та особистості клієнта. Уявіть, що у вас є інструмент, який розуміє ваш бізнес і клієнтів так само добре, як і ви, і може передати вашу ціннісну пропозицію найефективнішим способом. Це те, що робить LeadScripts. Це усуває здогади та трудомісткий процес написання маркетингового тексту, дозволяючи вам зосередитися на інших аспектах вашого бізнесу. З LeadScripts ви отримуєте не просто генератор вмісту, а комплексне рішення для ваших потреб у маркетинговій копії. Він розуміє вашу аудиторію та продукт і використовує ці знання для створення сценаріїв, які справді резонують. Незалежно від того, чи йдеться про послідовності електронних листів, рекламні листи чи копії оголошень, LeadScripts створює вміст, який залучає, переконує та навертає.
Trolly.ai
trolly.ai
SEO-оптимізовані статті, створені штучним інтелектом, удвічі швидше
Zomani.ai
zomani.ai
Zomani — це потужний інструмент SaaS (програмне забезпечення як послуга) для копірайтингу та створення зображень, призначений для підвищення продуктивності та оптимізації процесів написання контенту для професіоналів. Zomani.пропонує інтелектуальну допомогу в написанні, перевірку граматики та орфографії, виявлення плагіату, оптимізацію контенту та функції безперебійної співпраці, щоб допомогти авторам контенту створювати високоякісний контент без помилок. Zomani порівнює ваш вміст із великою базою даних існуючого вмісту, щоб виявити будь-яку ненавмисну схожість або випадки плагіату. І більше.
Livy AI
livy.ai
Livy.AI — це інноваційна платформа штучного інтелекту, призначена для допомоги творцям контенту, особливо тим, хто працює в індустрії розваг, у їхніх потребах у створенні контенту. Livy.AI спрощує процес створення оригінального, привабливого та високоякісного контенту за допомогою передових алгоритмів ШІ. * Інструмент сценариста штучного інтелекту: розкрийте потенціал штучного інтелекту в створенні сценарію за допомогою нашого інструмента сценариста штучного інтелекту. Незалежно від того, чи створюєте ви сценарії для фільмів, телевізійних шоу, подкастів чи новин, наш інструмент розроблено для прискорення творчого процесу, забезпечуючи емоційний резонанс і структуру, яких вимагає чудове оповідання. Це ваш творчий помічник, який допомагає створювати переконливі оповіді, підвищувати продуктивність і перетворювати ідеї на сценарії. * AI Image Tool: AI Image Tool на Livy.AI є вашим компаньйоном у створенні візуально вражаючих зображень, які доповнюють ваші сценарії. Від концептуального мистецтва до дизайну персонажів, наш інструмент використовує передовий штучний інтелект, щоб допомогти в розробці ідей і створенні візуальних елементів, які розповідають історію. Йдеться про те, щоб легко додати візуальний вимір до вашої розповіді. * І більше: крім генерації сценаріїв і зображень, Livy.AI постійно розширює свій набір інструментів, щоб задовольнити динамічні потреби індустрії розваг. За допомогою нашої платформи досліджуйте низку рішень, які сприяють створенню контенту в нову еру творчості на основі ШІ.
Wali
mywali.co
Wali є провідним постачальником рішень штучного інтелекту, призначених для розширення можливостей бізнесу за допомогою оперативних даних і розуміння. Ми спеціалізуємося на використанні можливостей штучного інтелекту для стимулювання зростання бізнесу, покращення процесу прийняття рішень і сприяння інноваціям. Наша надійна платформа пропонує набір інструментів штучного інтелекту, розроблених спеціально для бізнесу, що дозволяє нашим клієнтам залишатися попереду конкурентів у сучасному швидкоплинному цифровому середовищі. Ми робимо сильний наголос на партнерстві та спільному зростанні. Наша партнерська програма розроблена, щоб допомогти іншим компаніям розширити свої пропозиції, вийти на нові ринки та надати більше цінності своїм клієнтам. Ми тісно співпрацюємо з нашими партнерами, щоб наші провідні в галузі рішення штучного інтелекту були доступними, недорогими та адаптованими до їхніх потреб.
Writekit
writekit.ai
Писати просто за допомогою ШІ. Writekit пропонує інтегровані в штучний інтелект інструменти для спрощення створення контенту та підвищення творчості. Writekit призначений для авторів і маркетологів, які вимагають ефективності, якості та вільного від стресу процесу написання, починаючи від створення інтелектуальних доповнень і закінчуючи командною співпрацею в реальному часі.
WordfixerBot
wordfixerbot.com
Інструмент перефразування WordfixerBot оснащений функціями, які роблять його відмінним вибором для тих, хто хоче покращити свій текст: * Різноманітні тональні параметри: з набором тонів на вибір, цей інструмент забезпечує гнучкість, щоб підібрати ваш текст до будь-якого контексту чи аудиторії. * Збереження початкового значення: AI гарантує, що суть вашого повідомлення залишається незмінною, надаючи йому свіжу та унікальну презентацію. * Доступність і простота використання: інструмент розроблений таким чином, щоб бути доступним і простим у використанні, без складних налаштувань або крутих кривих навчання. Переваги використання WordfixerBot очевидні: * Покращена якість написання: створюйте вміст, який не тільки є унікальним, але й резонує з вашими читачами. * Економія часу: швидко генеруйте перефразований текст без шкоди для якості, дозволяючи вам зосередитися на інших аспектах вашого написання чи бізнесу. * Уникнення плагіату: інструмент допомагає переконатися, що ваша робота є оригінальною та вільною від плагіату.
Jaq n Jil
jaqnjil.ai
Jaq n Jil – інструмент ШІ, який змінює життя письменників і читачів у всьому світі. Створюйте чудовий вміст блискавично. Jaq N Jil — це потужний інструмент для написання штучного інтелекту, який пришвидшує та покращує процес написання вашого вмісту за допомогою безлічі функцій, таких як планування контенту за допомогою штучного інтелекту, розгортання та переписування тексту штучним інтелектом, величезна бібліотека зображень, чат-бот штучного інтелекту, що активується текстом і голосом, тощо. більше в їх версії pro+. Він також інтегрується з понад 5000 інструментами через Zapier. Використовуйте інструмент для статей у блогах SEO, підписів до публікацій у соціальних мережах, есе та статей, маркетингових матеріалів та багато іншого. Jaq n Jil був створений з урахуванням маркетологів контенту. Автори та агентства відчувають ефективність робочих процесів і збільшення виробництва контенту завдяки Jaq n Jil.