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AI Writing Assistants - Найпопулярніші застосунки - Філіппіни
Помічники з написання зі штучним інтелектом використовують машинне навчання для спрощення процесу написання, охоплюючи такі завдання, як дослідження, перевірка граматики та тону, а також локалізація. Ці інструменти використовують обробку природної мови (NLP) для ретельного вивчення тексту та надання пропозицій або пов’язаних матеріалів. Завдяки цьому вони пришвидшують створення вмісту, надаючи користувачам можливість писати зі швидкістю та впевненістю. Розширене написання знаходить корисність у різних професіях, обслуговуючи контент-маркетологів, які прагнуть отримати більш привабливий матеріал, або кадрового персоналу, який вдосконалює оголошення про роботу. Ландшафт помічників з написання ШІ різноманітний: від комплексних платформ, де користувачі створюють весь вміст, до простіших ботів, які пропонують рекомендації після написання. У той час як деякі зосереджені на конкретних функціях, таких як створення форм або індивідуальні пропозиції щодо написання, багато інших надають широку допомогу. Щоб продукт був класифікований як AI Writing Assistant, він повинен: * Використовуйте штучний інтелект для допомоги в написанні завдань * Надати інформацію або рекомендації для покращення письмового вмісту * Надайте додаткові відповідні ресурси для збагачення знань письменника * Виправте граматичні помилки в письмових роботах
Запит на новий застосунок
QuillBot
quillbot.com
QuillBot — це платформа для написання на основі ШІ, яка допомагає понад 35 мільйонам активних користувачів щомісяця в 150 країнах. Завдяки своїм інноваційним продуктам «людина в циклі» QuillBot прагне зробити написання безболісним, зберігаючи унікальну точку зору та голос користувача.
Podium
podium.com
Podium — це універсальна платформа для перетворення потенційних клієнтів і комунікацій на основі штучного інтелекту, готова до інтеграції з інструментами, які ви вже використовуєте. Понад 100 000 компаній використовують Podium, щоб виділитися серед конкурентів. * Podium — це комунікаційний інструмент, який допомагає компаніям здійснювати конверсії веб-сайтів і взаємодіяти з клієнтами. * Рецензенти часто відзначають зручність доступу до програми з будь-якого пристрою, простоту використання та позитивний вплив на спілкування з клієнтами та конверсії веб-сайту. * Користувачі згадували про проблеми з часом відповіді служби підтримки клієнтів, труднощі з певними функціями та незадоволення цінами та умовами контракту.
Grammarly
grammarly.com
Grammarly є провідною у світі компанією, що надає допомогу в написанні AI, якій щодня довіряють понад 30 мільйонів людей і 70 000 професійних команд. Від миттєвого створення першої чернетки до вдосконалення кожного повідомлення, Grammarly допомагає людям із 96% зі списку Fortune 500 донести свою точку зору та отримати результати без шкоди для безпеки чи конфіденційності. Ми віримо, що чудове написання допомагає зробити роботу. Пропозиції продуктів Grammarly — Grammarly Business, Grammarly Premium, Grammarly Free та Grammarly for Education — працюють там, де ви, забезпечуючи контекстно релевантну підтримку написання в понад 500 000 програмах і веб-сайтах. Заснована в 2009 році, Grammarly займає 7 місце в рейтингу Forbes Cloud 100, є однією зі 100 найвпливовіших компаній за версією TIME, однією з найінноваційніших компаній Fast Company у сфері ШІ та однією з найкращих робочих місць Inc. Ми працюємо за гібридною моделлю дистанційної роботи, тобто ми переважно працюємо вдома та зустрічаємося для особистої співпраці в наших центрах у Північній Америці та Європі.
Jenni AI
jenni.ai
Jenni — це помічник зі штучним інтелектом, розроблений, щоб допомогти вам писати швидше й точніше. Його функції включають автозаповнення AI, результати без плагіату, цитування в тексті та можливості перефразування. Це може допомогти вам писати такий вміст, як блоги, есе, електронні листи, особисті заяви, історії та виступи. З Дженні можна писати будь-якою мовою, і її люблять письменники з таких провідних установ, як Google, Гарвард, Кембридж, Массачусетський технологічний інститут і Університет Астона. Jenni також можна використовувати для створення звітів і підписів з точністю та креативністю. Він використовує комбінацію технологій штучного інтелекту, таких як OpenAI, AI21, і користувальницькі дані від кожного користувача для створення контенту найвищої якості. Jenni також має вбудовану перевірку плагіату, щоб переконатися, що вміст оригінальний і точний. Ви можете безкоштовно спробувати Jenni і почати писати з найдосконалішим помічником з написання AI вже сьогодні.
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp — це універсальна маркетингова платформа, створена для малого бізнесу. За допомогою таких інструментів, як звітність і аналітика, маркетингова CRM, кампанії електронною поштою, інформаційні бюлетені та керування контентом, ви можете поставити своїх клієнтів у центр, щоб ви могли продавати більш розумно та розвивати свій бізнес швидше. Мобільний додаток для маркетингу та CRM від Mailchimp допомагає вам працювати розумніше та розвивати свій бізнес швидше з першого дня. Отримуйте доступ до необхідних інструментів, куди б вас не привела ваша робота, і почніть працювати за лічені хвилини – досвід не потрібен. З Mailchimp ви ніколи не пропустите можливість продати, повернути клієнтів, знайти нових передплатників або розділити місію свого бренду. Використовуйте Mailchimp для: * Marketing CRM – тримайте свої контакти за допомогою Marketing CRM від Mailchimp. Знаходьте та додавайте нових клієнтів за допомогою інструментів імпорту контактів, таких як сканер візиток. Відстежуйте зростання аудиторії та переглядайте статистику щодо окремих контактів на інформаційній панелі. Робіть усе в одному місці – дзвоніть, надсилайте текстові повідомлення та надсилайте електронні листи безпосередньо з програми. Робіть нотатки та додавайте теги після кожної взаємодії, щоб запам’ятати важливі деталі. * Звіти та аналітика – глибше ознайомтеся зі своїми продажами та маркетингом. Відстежуйте результати для всіх своїх кампаній і отримуйте дієві рекомендації щодо покращення. Переглядайте звіти та аналітику для кампаній електронною поштою, цільових сторінок, оголошень у Facebook та Instagram, публікацій у соціальних мережах і листівок. * Електронні листи та автоматизація – створюйте, редагуйте та надсилайте маркетингові кампанії електронною поштою, інформаційні бюлетені та засоби автоматизації. Завдяки функціям «Повторно надіслати користувачам, які не відкривають» і «Перенацілення продуктів» ви зможете миттєво повторно залучити клієнтів і збільшити продажі. * Оголошення у Facebook та Instagram – створюйте та публікуйте оголошення, установлюйте бюджет і націлюйте їх на певну групу. Охопіть нових людей, залучіть наявні контакти, налаштуйте користувацькі аудиторії або поверніть відвідувачів веб-сайту. * Маркетингові рекомендації – отримуйте дієві рекомендації, які допоможуть покращити ваш маркетинг. Дізнайтеся, коли прийде час налаштувати електронну пошту про залишений кошик або отримати нагадування про встановлення логотипу вашого бренду. * Управління брендом – завантажуйте зображення зі свого пристрою безпосередньо в Mailchimp і використовуйте їх у всіх своїх кампаніях.
Apollo.io
apollo.io
Apollo — це платформа взаємодії з даними, яка вбудовує інтелектуальні дані у ваші робочі процеси, щоб допомогти вам виконувати, аналізувати та покращувати свою стратегію зростання.
AI Writer
ai-writer.com
Створюйте точний, релевантний і якісний контент за 2 хвилини. AI-Writer — це найточніша платформа для створення контенту, яка використовує найсучасніші моделі написання штучного інтелекту для створення статей із лише заголовка.
Scholarcy
scholarcy.com
Scholarcy — це ваш помічник у цифровому дослідженні, який читає за вас статті та дає вам основні моменти! Scholarcy перетворює ваші документи на доступні для пошуку та загальні бібліотеки карток із підсумками, доступні на будь-якому пристрої, із спільним створенням нотаток і анотаціями. Створюйте підсумкові картки з файлів PDF, Word, Powerpoint, ePub або RIS, імпортуйте з Dropbox і експортуйте в Word, Excel, EndNote, Zotero, Mendeley та багато іншого!
Jasper
jasper.ai
Джаспер: ШІ для бізнесу від бренду створює контент скрізь, де б ви не були в Інтернеті, завжди голосом вашого бренду. Джаспер — ваш креативний помічник зі штучним інтелектом, який може вчитися та писати унікальним тоном вашого бренду. Незалежно від того, чи говорите ви сміливо, нахабно, офіційно чи тільки в Інтернеті, говоріть (u do u). Крім того, розширення для браузера Jasper Everywhere тримає Jasper поруч із вами, від вашої CMS до електронної пошти та соціальних мереж до платформи вашої компанії з Jasper API. Найважливіше те, що Jasper зберігає ваші дані в безпеці та конфіденційності завдяки вбудованим функціям безпеки, які оновлюються в міру розвитку протоколів безпеки. Створюйте вміст у 5 разів швидше за допомогою штучного інтелекту. Jasper — це найякісніший інструмент для копірайтингу штучного інтелекту з понад 3000 5-зірковими відгуками. Найкраще підходить для написання дописів у блогах, вмісту в соціальних мережах і маркетингових текстів.
Paraphraser
paraphraser.io
Paraphraser — найкращий інструмент для перефразування речень і переписування есе. Наш словозмінник може змінювати структуру речень і замінювати синоніми
Simplified
simplified.com
Simplified – це платформа для розробки та співпраці для сучасних маркетингових команд. Тепер можна створювати швидкий і оригінальний контент на всіх каналах без необхідності редагувати вручну після завантаження ресурсів; Simplified зробить усе за вас! Таким чином ви мінімізуєте клопоти, водночас повертаючи маркетологам години часу, які вони б витратили на публікацію чи редагування медіа-файлів у різних інструментах своїх агентств.
Paperpal
paperpal.com
Paperpal — це комплексний помічник з академічного письма зі штучним інтелектом, який забезпечує генеративну підтримку штучного інтелекту, мовні пропозиції в реальному часі та перевірки на плагіат, щоб допомогти вам писати краще, швидше з вищими шансами на успіх. Створений для академічного письма та навчений мільйонам мовних виправлень професійними академічними редакторами в понад 1300 тематичних областях, Paperpal забезпечує людську точність зі швидкістю машини. За допомогою Paperpal ви можете подолати письменницький блок за допомогою мозкового штурму ідей, пришвидшити написання за допомогою чітких контурів і отримати академічні переклади на 25+ мов. Ви також отримуєте поглиблені мовні та граматичні перевірки з допомогою у перефразуванні, скороченні слів і правильному виборі слів відповідно до умов академічного письма та тону. Від написання першої чернетки до забезпечення готовності рукопису до подання, Paperpal допоможе вам. Ознайомтеся безкоштовно або підпишіться на Paperpal Prime ($19/місяць), щоб отримати необмежений доступ до преміум-функцій, включаючи нашу надійну онлайн-перевірку плагіату та понад 30 перевірок рукописів. Це так само просто, як написати, перевірити, виправити, досягти успіху – почніть зараз!
Friday AI
heyfriday.ai
Friday AI, інструмент написання природною мовою, який допомагає створювати власний вміст для всіх ваших потреб. Незалежно від того, чи пишете ви блог, рекламу, есе чи оповідання, Friday AI може допомогти вам розробити письмовий матеріал, який вам потрібен, щоб поширити своє повідомлення. Friday AI — це помічник нового покоління для написання зі штучним інтелектом, який може генерувати сотні слів миттєво. Помічник зі штучним інтелектом — це більше, ніж інструмент, це помічник у вашому робочому процесі, рука допомоги, щоб вибрати правильні слова та фрази для оптимізації вашого вмісту. Користувачі вибирають із понад 40 шаблонів і 30 тонів написання, вводять кілька ключових слів, і BAM Friday AI створює оригінальний захоплюючий вміст менш ніж за секунду. Незалежно від того, чи пишете ви довгі блоги, дописи в соціальних мережах, рекламу, творчі історії чи шукаєте поради щодо покращення SEO та мета-описів свого веб-сайту, Friday AI допоможе вам виконати роботу завдяки широкому спектру можливостей, які перевершують інші Асистенти ШІ. Розробка Friday AI – це зусилля спільноти; ваші відгуки та використання Friday AI не тільки покращують наш алгоритм машинного навчання, але й безпосередньо оцінюються нашою командою розробників, щоб покращити його відповідно до ваших потреб. Тепер ваш творчий помічник чекає, щоб надихнути вас. Створюйте більше та оптимізуйте свій робочий процес за допомогою Friday AI!
Copy.ai
copy.ai
Copy.ai — ідеальне рішення для корпоративних маркетингових команд, які прагнуть покращити свою стратегію виходу на ринок і оптимізувати процес створення контенту. За допомогою Copy.ai команди можуть швидко створити цільову рекламну копію, яка безпосередньо стосується проблемних моментів і потреб конкретних сегментів клієнтів, допомагаючи їм ефективніше взаємодіяти з потенційними клієнтами та укладати більше угод. Крім того, нашу платформу можна використовувати для створення контенту, який допомагає встановити лідерство та зміцнити довіру потенційних клієнтів, що також може допомогти підвищити ефективність підходу GTM команди.
ProWritingAid
prowritingaid.com
Ваш особистий тренер з письма. Засіб перевірки граматики, редактор стилів і наставник в одному пакеті. Найкраще письмо залежить не лише від правильної граматики. Вам потрібен інструмент редагування, який також висвітлює проблеми стилю та порівнює ваші твори з найкращими письменниками у вашому жанрі.
Murf AI
murf.ai
За допомогою штучного інтелекту Murf AI працює над спрощенням голосового аудіо та робить доступним для всіх високоякісне озвучення. Murf допомагає користувачам створювати реалістичні озвучення за лічені хвилини, не потребуючи жодного обладнання для запису. * Murf.ai — це інструмент, який перетворює текст на мовлення, створює відео та субтитри, а також пропонує різноманітні голоси для налаштування. * Рецензентам подобається інтуїтивно зрозумілий інтерфейс, різноманітність доступних голосів, можливість налаштовувати вимову та бездоганна інтеграція з іншими платформами, такими як Canva. * Рецензенти згадували про такі проблеми, як голоси, які іноді звучать як роботизовані, потреба в більшій кількості голосів різними мовами та акцентами, а також висока вартість додаткових функцій.
HyperWrite
hyperwriteai.com
HyperWrite — це помічник із написання на основі штучного інтелекту, який може допомогти вам писати в 10 разів швидше та подолати блокування автора. Використовуйте HyperWrite, щоб створювати кращі публікації в блогах, електронні листи, копіювати тощо. Спробуйте наш редактор документів і інтелектуальні шаблони на основі штучного інтелекту або завантажте розширення HyperWrite для Chrome, щоб скористатися перевагами написання штучним інтелектом на ваших улюблених сайтах.
Magical
getmagical.com
Magical — це програма для підвищення продуктивності, яка пришвидшує повторювані завдання під час роботи — не потрібні API чи інтеграції. Просто розширення для браузера. Простим натисканням клавіші Magical автоматизує такі повсякденні завдання, як обмін повідомленнями, введення даних, пошук джерел і робочі процеси. На відміну від існуючих рішень автоматизації, які є дорогими, незграбними та вимагають технічної команди для налаштування, Magical розроблений для нетехнічних користувачів, пропонуючи автоматизацію завдань без створення, яка працює в будь-якій програмі. Використовуйте Magical, щоб швидко персоналізувати та розширювати повідомлення під час введення, переміщувати дані з програми в програму, щоб підтримувати актуальність баз даних, або миттєво переміщувати дані в електронні таблиці. Ви навіть можете використовувати штучний інтелект для написання нових повідомлень за допомогою швидких відповідей або спеціальних підказок, де б ви не працювали. Запросіть всю свою команду до Magical і зробіть кожного більш продуктивним, поділившись своїми найкращими шаблонами повідомлень або прийомами продуктивності. Magical можна використовувати безкоштовно!
Humbot
humbot.ai
Humbot — це гуманізатор ШІ, який може допомогти вам обійти виявлення ШІ. Гуманізуйте текст штучного інтелекту та впевнено пишіть з Humbot. Humbot пропонує передову технологію для гуманізації тексту штучного інтелекту та досягнення 100% людського результату, минаючи виявлення штучного інтелекту. Це гарантує, що створений штучним інтелектом контент є автентичним, оригінальним і нерозпізнаним більшістю детекторів. Процес є швидким, легким і створює високоякісний, читабельний текст без граматичних помилок. Завдяки передовій технології він гарантує оригінальність переписаного тексту та надає реальні приклади його ефективності. Користувачі високо оцінили його ефективність уникнення виявлення та знайшли його корисним для різних типів вмісту. Humbot також забезпечує безпеку та захист даних користувачів. Завдяки своєму інноваційному підходу він отримав позитивні відгуки від творців контенту, дослідників і компаній. Гуманізатор штучного інтелекту може принести користь тим, хто намагається обійти виявлення штучного інтелекту без шкоди для чесності чи чесності. Загалом, Humbot пропонує надійне рішення для випередження у створенні контенту, без зусиль обходячи виявлення ШІ
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. – це онлайн-маркетингова компанія зі штаб-квартирою в Волтемі, штат Массачусетс, з додатковими офісами в Лавленді, штат Колорадо; і Нью-Йорк, Нью-Йорк. Constant Contact надає електронну пошту, соціальні медіа та інструменти маркетингу подій, щоб допомогти малим підприємствам розширити свою клієнтську базу.
Craft
craft.do
Craft — це робочий простір для спільної роботи, де вся ваша команда може зібратися разом, щоб робити нотатки, створювати документи, керувати роботою та разом створювати ідеї. Craft's Daily Notes пропонує зміну парадигми командної співпраці. Стимулюйте прогрес своєї команди за допомогою структурованих щоденних оновлень, розставляйте пріоритети та видаляйте блокувальники — усе в одному місці. За допомогою вбудованого помічника зі штучним інтелектом ви можете швидко генерувати ідеї, узагальнювати довший вміст або отримувати допомогу з редагуванням документів.
1min.AI
1min.ai
Підвищення продуктивності за допомогою штучного інтелекту – це хороший спосіб покращити вашу роботу та життя. Однак змінювати або вивчати нові інструменти для різних варіантів використання не весело, а також дорого! 1min.AI — це комплексна програма зі штучним інтелектом, яка розблоковує всі функції штучного інтелекту. Ви платите лише за те, що використовуєте в 1min.AI, без жодних прихованих витрат чи налаштування в іншому місці. Унікальні функції 1min.AI пропонують різноманітні функції штучного інтелекту на основі різних моделей штучного інтелекту. Ви можете чітко це побачити за допомогою функції «Чат з багатьма помічниками», яка включає Gemini, GPT, Claude, Llama, MistralAI, ... Інші мультимедійні функції, як-от вміст, зображення, аудіо та відео, також можна використовувати з різними моделями, щоб використовувати їхні можливості та отримувати найкращі результати. Нарешті, ми пропонуємо кредитну оцінку та прозору історію використання, щоб ви точно знали, скільки коштує функція перед запуском, і могли легко відстежувати використання. Спробуйте 1min.AI безкоштовно, щоб переконатися, що він вам підходить, перш ніж приймати будь-яке рішення!
Rewording
rewording.io
Rewording.io — швидкозростаючий постачальник мовних рішень, який пропонує клієнтам у всьому світі послуги професійного редагування, вичитки, перекладу та транскрипції. Завдяки команді досвідчених лінгвістів і експертів із предметних питань Rewording.io прагне надавати високоякісні мовні рішення, які є точними, з урахуванням культурних особливостей і адаптовані до конкретних потреб кожного клієнта. Незалежно від того, чи ви студент, дослідник, автор чи бізнес-професіонал, Rewording.io може допомогти вам досягти ваших комунікаційних цілей, гарантуючи, що ваші документи без помилок, добре написані та ефективно передають ваше повідомлення. Їхні послуги створені для економії вашого часу та зусиль, одночасно покращуючи якість і вплив вашого письмового чи усного вмісту. Rewording.io також пропонує різноманітні інноваційні мовні інструменти та ресурси, зокрема перевірку плагіату, перевірку граматики та генератор цитат, щоб допомогти вам покращити свої навички письма та уникнути типових мовних помилок. Їхня зручна платформа, оперативна підтримка клієнтів і гнучкі варіанти ціноутворення дозволяють легко та доступно отримати доступ до необхідних мовних рішень, коли вони вам потрібні. Загалом Rewording.io є надійним партнером для всіх, хто прагне вдосконалити свої навички спілкування та досягти своїх цілей, пов’язаних із мовою. Незалежно від того, чи потрібна вам допомога з редагуванням, вичиткою, перекладом або транскрипцією, Rewording.io має досвід і ресурси, щоб забезпечити ваш успіх.
Team-GPT
team-gpt.com
Team-GPT — це платформа для спільної роботи, на якій команди від 2 до 2000 людей можуть використовувати ШІ для своєї роботи. Навчайтеся, співпрацюйте та опануйте ШІ в одному спільному робочому просторі. Уявіть собі світ, де колективний інтелект вашої команди посилюється ШІ, що стимулює креативність, підвищує продуктивність і сприяє інноваціям. Звичайно, ви усвідомлюєте потенціал LLM, як-от ChatGPT, але переконати всю свою команду не так просто. Ви хочете налагодити ефективні робочі процеси на основі штучного інтелекту та поділитися інформацією про штучний інтелект з усіма, але вам не вистачає спеціальної платформи для досягнення цього. Ви навіть задаєтеся питанням: «Чи моя команда повністю використовує потенціал ШІ?» Зустрічайте Team-GPT.
Phrasly
phrasly.ai
Зустрічайте Phrasly – ваше найкраще рішення для використання тексту, створеного штучним інтелектом, без страху виявлення детекторами штучного інтелекту, такими як GPTzero. З Phrasly ви отримуєте впевненість, що кожен доступний сьогодні детектор штучного інтелекту розглядатиме ваші записи як суто створені людиною. Завдяки передовій технології штучного інтелекту Phrasly перетворює створений машиною контент, доповнюючи його невеликими варіаціями, делікатними нюансами та випадковими невідповідностями, характерними для природного людського письма. Кінцевий продукт? Текст, який є абсолютно цілісним і його неможливо відрізнити від того, що було написано рукою людини. Відчуйте різницю Phrasly сьогодні та виведіть свій вміст на новий рівень!
Rytr
rytr.me
Rytr — це платформа, що надає рішення для написання за допомогою штучного інтелекту, призначені для різноманітних потреб у створенні контенту. Інструмент допомагає як окремим копірайтерам, так і компаніям, допомагаючи їм ефективніше створювати оригінальний високоякісний вміст. Він пропонує низку варіантів використання, включаючи створення переконливих дописів у блогах, мета-заголовків SEO, підписів у соціальних мережах і відповідей на огляди та повідомлення. Він також надає функції для написання завдань, пов’язаних із описами продуктів, спілкуванням електронною поштою, бізнес-презентаціями, Google Ads тощо. Rytr API також забезпечує інтеграцію з іншими програмами. Rytr стверджує, що підтримує людський тон, а не роботизований, завдяки чому створений вміст виглядає природним. Rytr також надає функцію перевірки на плагіат, гарантуючи унікальність вмісту. Унікальною функцією є функція «Мій голос», яка, імовірно, дозволяє штучному інтелекту адаптуватися до стилю письма користувача. Крім того, програмне забезпечення має можливості автоматичного редагування, перевірки граматики та може надавати параметри перефразування. Його функція «Надування тексту» розширює вміст шляхом переписування, зберігаючи оригінальне значення. Інструмент також пропонує функцію автозаповнення тексту штучним інтелектом, яка допомагає покращити потік і якість написання. Rytr також включає функцію вилучення та генерації ключових слів, що допомагає з результатами SEO. За допомогою цього інструменту користувачі можуть створювати персоналізований контент для ряду платформ, таких як LinkedIn, Facebook і Quora. Для творчого написання цей інструмент можна використовувати для створення віршів, текстів пісень та оповідань. Нарешті, він також допомагає створювати вміст для цільових сторінок, інформаційних бюлетенів, описів відео та маркерів. Здається, він врівноважує технічний текст із творчими вимогами та розроблений, щоб допомогти користувачам заощадити час і зусилля.
Type
type.ai
Type — це перший редактор документів зі штучним інтелектом, який допомагає будь-кому писати контент, який має велике враження. Замість того, щоб писати важливий вміст з нуля, окремі особи та команди можуть використовувати Type для створення, редагування та вдосконалення тексту своїм голосом і стилем.
Writer
writer.com
Writer — це генеративна платформа ШІ для підприємств. Writer дає змогу вашим співробітникам — продукту, операційній системі, підтримці, маркетингу, відділу кадрів тощо — максимізувати творчі здібності та 10-кратне підвищення продуктивності, змінюючи спосіб роботи. Захищена платформа Writer легко підключається до джерел ваших бізнес-даних і надає точні відповіді та вміст, точно налаштований на ваших власних даних і дотримуючись ваших власних захисних схем ШІ. Writer передає генеративний ШІ в руки людей прямо там, де вони працюють, щоб вони могли створювати, аналізувати та керувати з легкістю. Платформа Writer є корпоративною, не використовує та не надає спільний доступ до ваших даних і містить відкриті та прозорі LLM, створені Writer і розгорнуті різними способами, включно з розміщенням на власному хості. Writer відповідає вимогам SOC 2 Type II, GDPR, HIPAA та PCI і розгортається на провідних підприємствах, зокрема Intuit, Spotify, L’Oreal, Uber і Deloitte.
Writesonic
writesonic.com
Writesonic революціонізує ландшафт створення контенту та взаємодію з клієнтами, слугуючи вашим надійним супутником у створенні захоплюючого контенту та розробці потужних чат-ботів зі штучним інтелектом. Їхня платформа поєднує потужність штучного інтелекту та креативність, щоб забезпечити повний набір інструментів для створення вмісту, генерації аудіо та створення зображень. Вони дозволяють кожному писати що завгодно, публікувати будь-де та оптимізувати свій вміст із неперевершеною легкістю. Їх надійний розробник чат-ботів зі штучним інтелектом, Botsonic, легко інтегрується з такими платформами, як Slack, WhatsApp, Telegram і FB Messenger, забезпечуючи безперервні багатоканальні розмови. Він також пропонує функцію Human Hand-off, що полегшує плавний перехід від взаємодії бота до взаємодії з людиною. Завдяки інтеграції Zapier вони автоматизують завдання та оптимізують робочі процеси, покращуючи залучення клієнтів. Botsonic відповідає GDPR, обіцяючи безпечну взаємодію з клієнтами. Разом їхній набір інструментів спрямований на те, щоб переосмислити процес створення контенту та взаємодію з клієнтами, зробивши Writesonic вашим єдиним рішенням для всіх ваших цифрових потреб.
NexBot
nexbot.ai
NexBot — це помічник із створення штучного інтелекту, який, як стверджується, допомагає користувачам писати «ідеальний вміст у 10 разів швидше». Він працює на основі вдосконалених моделей ШІ, таких як GPT-3 і GPT-4 OpenAI. Серед згаданих ключових особливостей: * Швидко генеруйте ідеї та отримуйте в 10 разів більше оригінальних ідей * Пишіть вміст понад 180 мовами * Використовуйте готові шаблони або створюйте спеціальні шаблони * Отримайте оптимізований SEO-контент * Виберіть безкоштовний, тижневий або річний платний план * NexBot як «найкращий генератор контенту штучного інтелекту» з 5-зірковими відгуками. Він позиціонує інструмент як трансформаційний компаньйон для написання для професіоналів, щоб революціонізувати процес створення вмісту.
Smart Copy
smart-copy.io
Представляємо новий і швидший спосіб виготовлення копій для всіх ваших професійних і особистих письмових потреб! Smart Copy — це безкоштовний помічник із копірайтингу Unbounce зі штучним інтелектом, який майже миттєво пише, реміксує та розширює вміст для більш ніж 30 випадків використання — персоналізований відповідно до потреб вашої аудиторії та бренду. Підтримуючи технологію GPT-3, Smart Copy візьме текст, який ви вводите, і запропонує параметри для швидкого запуску створення копії. Переробляйте тексти, створюйте наступні речення або розширюйте текст, який ви написали; Нехай Smart Copy допоможе вам створювати копії легко та легко.
Blog Booster
blogbooster.ai
BlogBooster — це служба створення блогів зі штучним інтелектом, яка автоматично створює та публікує високоякісні публікації блогів для вашого веб-сайту WordPress. Завдяки передовому штучному інтелекту, як-от GPT-3 від OpenAI, BlogBooster створює власні статті в блозі, адаптовані до вашої ніші та аудиторії. BlogBooster використовує штучний інтелект для повної автоматизації створення та публікації контенту: * Ви обираєте план із необхідною кількістю дописів у блозі на місяць. * Штучний інтелект BlogBooster аналізує ваш веб-сайт і створює теми для публікацій у блозі спеціально для вашої ніші та аудиторії. * AI пише повні високоякісні статті довжиною до 500 слів. * BlogBooster автоматично публікує готові публікації на ваш сайт WordPress за розкладом.
Ava AI
hiava.ai
Ava - Ваш особистий помічник з написання AI Ava — це інноваційний помічник із написання на основі штучного інтелекту, розроблений, щоб змінити спосіб створення вмісту. Завдяки багатій базі знань, яка включає Шекспіра та 10% Інтернету, Ava допомагає вам створювати високоякісні статті, блоги, оголошення, електронні листи, публікації в соціальних мережах тощо за лічені секунди. Попрощайтеся з письменницьким блоком і піднесіть свої твори на нові висоти за допомогою цього інтуїтивно зрозумілого інструменту. Спрощуючи весь процес написання від ідеї до виконання, Ava дає змогу досягати більшого за менший час, підвищуючи продуктивність. Завдяки спеціальним шаблонам використання, таким як фреймворк AIDA, фреймворк BAB для створення реклами та персоналізовані холодні електронні листи, Ava полегшує як маркетологам, так і творцям контенту ефективне створення цікавого матеріалу, який справді резонує з аудиторією. Незалежно від того, чи створюєте ви переконливі маркетингові кампанії чи обдумуєте нові ідеї для статей, нехай Ava стане вашим партнером, який допоможе розкрити ваш творчий потенціал. Зареєструйтеся зараз, щоб відчути неперевершену ефективність у створенні контенту та більше ніколи не дивитися на порожню сторінку!
Phrasee
phrasee.co
Phrasee — це платформа на базі штучного інтелекту, розроблена для корпоративних маркетологів для створення, тестування та оптимізації маркетингового контенту в масштабі. Інструмент дозволяє користувачам створювати високоефективні маркетингові повідомлення, які відповідають стандартам бренду та протоколам безпеки. Використовуючи штучний інтелект і машинне навчання, Phrasee може генерувати маркетингові повідомлення про бренд у режимі реального часу, максимізуючи залучення клієнтів. Phrasee пропонує різні функції та функції, щоб допомогти маркетологам досягти своїх цілей. Його здатність генерувати вміст штучним інтелектом дозволяє користувачам створювати маркетингові повідомлення про бренд, а функція оптимізації вмісту штучного інтелекту гарантує, що найкращі повідомлення досягнуть більшості людей. Крім того, Phrasee забезпечує аналіз вмісту ШІ, щоб допомогти маркетологам зрозуміти мову, яка резонує з їхніми клієнтами. Інструмент підходить для різних маркетингових каналів, включаючи електронну пошту, push-сповіщення, SMS, веб-додатки та соціальні мережі. Крім того, Phrasee обслуговує різні цілі кампанії, такі як створення вмісту в масштабі, оптимізація рекламного вмісту, стимулювання завершення покупки, підвищення лояльності клієнтів і збільшення їх утримання. Phrasee успішно використовується в багатьох галузях, включаючи роздрібну торгівлю та електронну комерцію, подорожі та готельний бізнес, охорону здоров’я та фінансові послуги. Платформа співпрацює з лідерами галузі, щоб розширити свої можливості та допомогти клієнтам у створенні й оптимізації кращого вмісту за допомогою технології штучного інтелекту Phrasee. Таким чином, Phrasee — це корпоративна платформа штучного інтелекту, яка дає змогу маркетологам створювати й оптимізувати маркетингові повідомлення про бренд за допомогою штучного інтелекту та методів машинного навчання.
Chapple
chapple.ai
Chapple — це найкращий інструмент для створення контенту на основі ШІ. Революціонізуючи спосіб створення контенту, наша платформа поєднує передові технології зі зручними функціями, роблячи творчість доступною для всіх. * Розкрийте творчий потенціал: попрощайтеся з письменницьким блоком! Інноваційні генератори Chapple охоплюють різні категорії, від назв блогів і описів продуктів до публікацій у соціальних мережах тощо. Легко генеруйте ідеї та підживлюйте свій творчий потенціал. * Економія часу: час дорогоцінний. За допомогою Chapple ви можете створювати якісний контент за лічені секунди. Більше не дивіться на порожній екран — нехай штучний інтелект виконує важку роботу, а ви зосереджуєтесь на найважливішому. * Підвищення залучення: виділяйтеся на цифровому ландшафті. Створюйте захоплюючі заголовки, цікаві публікації в соціальних мережах і переконливі описи продуктів, які захоплять вашу аудиторію. Chapple — ваша секретна зброя для посилення взаємодії. * Повна інтеграція: незалежно від того, чи є ви досвідченим маркетологом чи блогером-початківцем, Chapple легко інтегрується у ваш робочий процес. Розвивайте свою контент-стратегію без клопоту.
Hypotenuse AI
hypotenuse.ai
Гіпотенуза — це платформа, яка використовує штучний інтелект для написання контенту, включаючи описи продуктів, статті в блогах і рекламні підписи. Ми беремо те, на що потрібні тижні, і перетворюємо це на дні.
GravityWrite
gravitywrite.com
GravityWrite — це інноваційний інструмент для створення контенту, який використовує можливості штучного інтелекту, щоб допомогти користувачам створювати високоякісний письмовий контент. Завдяки вдосконаленим алгоритмам, настроюваним параметрам і зручному інтерфейсу GravityWrite прагне спростити процес створення вмісту та підвищити продуктивність. GravityWrite — це комплексний інструмент для створення контенту, який використовує технологію AI для створення цікавого та добре структурованого письмового контенту. Він пропонує зручний інтерфейс і низку функцій, які спрощують створення високоякісних статей, публікацій у блогах, маркетингових текстів тощо. GravityWrite прагне заощадити час і зусилля користувачів шляхом автоматизації процесу створення контенту. GravityWrite пропонує кілька функцій, які можуть покращити процес створення вмісту: * Генерація контенту за допомогою штучного інтелекту: GravityWrite використовує розширені алгоритми штучного інтелекту для створення пропозицій щодо високоякісного контенту на основі ваших вхідних даних. Він аналізує дані з різних джерел, щоб надати точні та відповідні рекомендації щодо вмісту. * Параметри налаштування: за допомогою GravityWrite у вас є можливість налаштувати створений вміст відповідно до голосу вашого бренду та цільової аудиторії. Ви можете налаштувати тон, стиль і довжину вмісту відповідно до ваших потреб. * Оптимізація ключових слів: GravityWrite включає інтелектуальну оптимізацію ключових слів, допомагаючи вам створювати дружній до SEO вміст, який може покращити рейтинг вашої пошукової системи. Завдяки плавній інтеграції релевантних ключових слів ви можете підвищити видимість свого вмісту та залучити більше звичайного трафіку. * Виявлення плагіату: GravityWrite містить вбудовану функцію виявлення плагіату, щоб переконатися, що створений вами вміст є оригінальним і унікальним. Це допоможе зберегти ваш авторитет і уникнути будь-яких можливих покарань з боку пошукових систем. * Економія часу: GravityWrite спрощує процес створення вмісту, надаючи вам добре структуровані пропозиції щодо вмісту. Це економить ваш час на дослідження та написання, дозволяючи вам зосередитися на інших аспектах вашої роботи.
Gerwin
gerwin.io
Gerwin — це платформа штучного інтелекту, яка створює унікальний і високоякісний вміст, як-от текст, копії та зображення. Він використовує передові моделі штучного інтелекту, такі як GPT-3, для створення оригінального контенту, адаптованого до потреб користувача. Gerwin прагне допомогти компаніям, маркетологам, копірайтерам і творцям автоматизувати створення контенту та масштабувати свою присутність в Інтернеті. Gerwin використовує найсучаснішу обробку природної мови та генеративний штучний інтелект для створення контенту, схожого на людину. Користувачі надають підказки з ключовими словами, тональними інструкціями та вказівками щодо вмісту. Потім штучний інтелект Gerwin генерує оригінальний текст або зображення на основі підказок. Платформа постійно вчиться на відгуках користувачів, щоб покращити якість результатів. * Генерація тексту: створюйте маркетингову копію, публікації в блогах, підписи в соціальних мережах, описи продуктів тощо за лічені секунди. AI створює абсолютно унікальний контент, налаштований відповідно до ваших потреб. * Генерація зображень: створюйте високоякісні зображення з текстових підказок. Корисно для публікацій у соціальних мережах, оголошень, презентацій та іншого візуального вмісту. * Контроль тону: вкажіть бажаний тон (професійний, дружній, переконливий тощо), і Gerwin підбере його. Це забезпечує узгодженість бренду у створеному вмісті. * Система зворотного зв'язку: Gerwin вивчає оцінки користувачів, щоб постійно покращувати якість вмісту. Користувачі також можуть безпосередньо редагувати вихід ШІ. * Ідея вмісту: Gerwin може запропонувати заголовки, теми та ідеї, щоб розпалити вашу творчість і натхнення. * SEO-оптимізація: створений вміст є читабельним, привабливим і оптимізованим для пошукових систем.
Junia
junia.ai
Junia AI — це інструмент для створення штучного інтелекту, який дозволяє компаніям створювати контент, оптимізований для SEO, і покращує загальний процес написання. Завдяки вдосконаленим спеціально навченим моделям штучного інтелекту Junia AI дозволяє брендам створювати високоякісний контент, пов’язаний із брендом, фактичний і схожий на людину. Junia AI також пропонує пропозиції щодо пошукової оптимізації в режимі реального часу та комплексні інструменти для дослідження ключових слів, розроблені, щоб допомогти власникам бізнесу досягти кращого рейтингу в Google і подолати труднощі з оптимізації пошукових систем. Junia AI — це 100% самозавантажена компанія, розташована в Гельсінкі, Фінляндія.
Writeseed
writeseed.com
Writeseed — це програма для створення ШІ та альтернатива Jasper.ai Copy.ai Rytr або Writesonic. За допомогою нашого інструменту для копірайтингу зі штучним інтелектом ви можете одним клацанням миші створювати рекламні тексти, публікації в блогах або SEO-контент. Ви можете вибрати з більш ніж 70+ шаблонів, які наш автор штучного інтелекту пропонує для вашого написання. Один із них – це автор статей зі штучним інтелектом, який може написати для вас повну статтю на понад 1500 слів, включаючи безкоштовну фотографію.
Typetone
typetone.ai
Майбутнє роботи тут: розвивайте свій бізнес за допомогою AI Digital Workers. Уявіть собі, більше ніколи не мучитесь наймом талантів, а миттєво наймете працівника за ціною стажера. У Typetone компанії можуть наймати співробітників Digital, які знають вашу компанію, ваші процеси та ваш тон голосу. Найкраще: вони повністю інтегруються у вашу команду та підключаються до неї за 20 хвилин! Typetone прагне революціонізувати спосіб, у який компанії інтегрують генеративний штучний інтелект у свій бізнес, бездоганно поєднуючи передові технології з унікальними потребами кожного бренду.
Marmof
marmof.com
Marmof — це інструмент для написання на основі штучного інтелекту, який допомагає створювати вміст лише за кілька секунд. Його розроблено, щоб допомогти вам заощадити час на написанні, щоб ви могли зосередитися на інших аспектах вашого бізнесу. Marmof — це інструмент для створення контенту, розроблений для всіх, хто хоче створювати контент, незалежно від їх професії чи досвіду написання. Тисячі професійних авторів також використовують створений Marmof контент, оптимізований для SEO, на базі ШІ. Це допомагає їм обдумувати нові ідеї, економить час і дає зрозуміти, чого хоче їх аудиторія. Marmof простий у використанні та доступний з будь-якого пристрою. Просто введіть тему, про яку ви хочете написати, і Marmof створить список ідей, з яких ви зможете вибрати. Після того, як ви виберете ідею, Marmof допоможе вам конкретизувати її та створити повний вміст всього за кілька хвилин.
Originality.ai
originality.ai
Originality.AI — це інструмент для веб-видавців, який допомагає їм бути впевненими, що вони створюють оригінальний вміст. Оригінальний вміст = унікальний вміст, створений людьми... такий, якого хочуть Google і читачі! Originality.AI гарантує, що оригінальний вміст можна опублікувати за допомогою... AI Detector - Originality. Внутрішній вбудований штучний інтелект AI створений для ідентифікації вмісту, створеного будь-яким із популярних NLP API, включаючи GPT-2, GPT-J, GPT-NEO та GPT-3 (перший у світі інструмент для ідентифікації GPT-3 ). Originality.AI може передбачити, чи був створений контент будь-яким із популярних помічників з написання ШІ. Перевірка плагіату. Серйозні веб-видавці/маркетологи контенту повинні переконатися, що вони публікують вміст без плагіату, щоб їхній вміст мав найкращі шанси на рейтинг. Originality.AI — це засіб перевірки плагіату, розроблений для серйозних веб-видавців, які мають команду авторів, якими потрібно керувати. Він пропонує керування командою, інформаційну панель, історію сканування, автоматичні кредити та повне сканування сайту, просто ввівши URL-адресу.
Craftly.ai
craftly.ai
Craftly.AI — це вдосконалений інструмент AI Copywriting Assistant, створений для прискорення процесу написання та підвищення якості вмісту. Його розроблено, щоб допомогти користувачам швидше писати в різних сферах, як-от блоги, пошукова пошукова система, соціальні медіа, переписування, продажі, реклама та веб-сайти. Інструмент використовує технологію штучного інтелекту, навчену галузевими експертами, що гарантує, що наданий контент може допомогти підвищити рейтинг і збільшити продажі незалежно від галузі. Вона спеціалізується на створенні високоефективної копії з нескінченними варіаціями багатьма мовами, що дозволяє компаніям виходити на міжнародний рівень, не турбуючись про незручні переклади. Craftly.AI також містить спеціальні інструменти та навчання, забезпечує відстеження, аналітику та автоматичне керування версіями. Він також пропонує робоче місце для співпраці та організації проектів, включаючи функції для моніторингу, організації та спільного використання проектів. Craftly.AI підтримує окремих авторів, маркетологів, малий бізнес, великі команди, студентів, викладачів, установи та некомерційні організації. Крім цінного інструменту для боротьби з блокуванням автора, Craftly.AI сяє як ресурс для компаній, які прагнуть оптимізувати свій процес написання текстів і покращити загальну якість свого вмісту.
StudyCrumb
studycrumb.com
Studycrumb.com – це консультаційна служба з академічного письма та редагування, яка з’єднує студентів із експертами-коректорами, кваліфікованими в різних галузях навчання.
Molin AI
molin.ai
Molin AI — стартап SaaS, який спеціалізується на розробці чат-ботів зі штучним інтелектом для магазинів електронної комерції, де кожен може створити власного чат-бота зі штучним інтелектом за лічені хвилини. Без досвіду кодування. - інтегрується в усі платформи електронної комерції та будь-які інші типи веб-сайтів: Shopify, Woocommerce, Wix... З Molin ви завжди будете поруч зі своїми клієнтами, тож вони почуватимуться впевненіше, купуючи, повертаючи та навіть дати вам 5-зірковий огляд!
Sudowrite
sudowrite.com
Sudowrite — це помічник з написання на основі штучного інтелекту, який може допомогти письменникам опанувати мистецтво оповідання і пришвидшити їхній творчий процес написання. Один із найкращих генераторів історій зі штучним інтелектом, інструмент не тільки виправляє граматичні та орфографічні помилки. Він виходить за рамки цього, пропонуючи способи покращити ваш стиль написання, оживити нових персонажів і допомогти вам зробити ваші історії більш привабливими. Це все одно, що мати експерта-слівника, готового допомогти вам знайти правильні слова, перефразувати речення та навіть придумати повороти сюжету, про які ви, можливо, не думали. Sudowrite використовує найсучасніші методи глибокого навчання для створення реалістичного та відповідного контексту тексту. Sudowrite базується на моделях трансформаторів GPT-3 і GPT-4 із понад 175 мільярдами параметрів, які вивчають загальні поняття з даних навчання. Модель генерує текст, вгадуючи, що, швидше за все, буде наступним, одне слово за раз. Sudowrite не призначений для написання, але може допомогти вам значно покращити та пришвидшити ваше написання. Це чудовий інструмент для авторів, творчих людей і авторів романів.
Yaara.ai
yaara.ai
Yaara AI надає потужний інструмент перефразування, який спрямований на покращення унікальності та плавності написання користувачів. Інструмент пропонує широкий набір із 49 різних режимів, за допомогою яких користувачі можуть налаштувати стиль або тон свого вмісту. Програмне забезпечення містить функції, які дозволяють користувачам додати більше глибини та почуття до свого вмісту, посилити емоційний вплив, підвищити ясність і стислість, а також підвищити рівень деталізації. Інструмент перефразування Yaara AI також надає можливості для підвищення оригінальності, що дозволяє користувачам виділити свій контент. Програмне забезпечення працює на базі GPT-3, що забезпечує правильне розуміння контексту та значення тексту, а також те, що створені парафрази є природними та плавними. Користувачі можуть контролювати рівень зміни словникового запасу в своєму написанні, дозволяючи налаштовувати до бажаного ступеня. Інструмент Yaara AI дозволяє користувачам ефективно перефразувати свої речення, абзаци, есе чи статті, одночасно покращуючи різні аспекти, такі як вільне мовлення, словниковий запас і стиль. Він підтримує кілька англійських діалектів, включаючи США, Великобританію, Каліфорнію та Австралію. Різноманітні способи перефразування охоплюють широкий спектр, від «творчого» та «формального» до «емоційного» та «поглибленого». Таким чином, програмне забезпечення має на меті запропонувати комплексне рішення для перезапису тексту, яке є ефективним і простим у використанні.
Amplemarket
amplemarket.com
Amplemarket — це платформа AI для сучасних команд продажів. З Amplemarket ви чарівним чином спростите спосіб виявлення, залучення та перетворення ваших наступних клієнтів. Що кажуть наші клієнти: * Deel: від серії A до єдинорога за 12 місяців. Як Amplemarket забезпечив 20-кратне зростання прибутку Deel. * Vanta: як Vanta закривається більше та швидше завдяки даним про наміри купівлі Amplemarket (9x ROI) Приєднуйтесь до сотень компаній із Deel, Rippling, Vanta та багатьох інших, які покращують свої продажі завдяки Amplemarket. Ось що ви отримуєте: * Власні дані: легко знайдіть дані, які допоможуть вам укладати угоди. * Вбудована персоналізація: утричі збільште ваші показники відповідей завдяки гіперперсоналізованим повідомленням. * Багатоканальний охоплення: електронна пошта, телефон, LinkedIn тощо. * Завдяки штучному інтелекту: дозвольте представникам зосередитися на продажах, а штучний інтелект подбає про інше. * Оптимізація доставки: надсилайте свої електронні листи в основну скриньку вхідних повідомлень потенційного клієнта. * Сигнали наміру купувати: націлюйтеся на покупців, які активно шукають рішення, подібне до вашого.
Outplay
outplayhq.com
Outplay — це єдина платформа для залучення продажів, яка потрібна кожній зростаючій команді продажів. Це допомагає представникам шукати, залучати, відстежувати та продавати з одного місця без необхідності жонглювати кількома інструментами та оплачувати численні рахунки. Outplay пропонує потужне та персоналізоване багатоканальне охоплення, автоматизацію зовнішніх продажів, що підвищує ефективність, розширені звіти для аналізу даних і набагато більше. Outplay має двонаправлену інтеграцію з широким спектром CRM, папок вхідних повідомлень тощо, щоб допомогти командам продажів бронювати зустрічі та відстежувати ефективність роботи з єдиної інформаційної панелі. Інтуїтивно зрозумілий користувальницький інтерфейс Outplay і провідна в галузі підтримка клієнтів допомагають командам швидко працювати, щоб почати бронювати зустрічі прямо зараз. Не в наступному кварталі. Завдяки революційним функціям, таким як потужний набір номера, розмовний інтелект на основі штучного інтелекту та мільйонна база даних потенційних клієнтів, Outplay трансформує залучення до продажів без високої ціни. Вимкніть багатоточкові рішення та рахунки-фактури за допомогою Outplay — універсальної системи продажів. стек для команд нового віку. Отримайте вбудований інструмент пошуку продажів, платформу багатоканальної взаємодії з продажами, інструмент вхідної конверсії та планування та платформу Conversational Intelligence, щоб перевищити свої цілі, а не ваші бюджети.
Shakespeare
shakespeare.ai
Shakespeare.Ai — найкращий інструмент на основі ШІ для всіх ваших маркетингових кампаній. Отримайте статистику за допомогою штучного інтелекту, щоб знайти ідеальне націлювання та аудиторії для досягнення найкращих результатів для ваших кампаній. За допомогою Shakespeare.AI створюйте висококонверсійні текстові, графічні/відеореклами та стратегії кампаній, як маркетологи №1 у світі. Надання вам несправедливої переваги над конкурентами. * Зменшити свій CAC на 33% * Покращити коефіцієнт конверсії на 40% * Створюйте високоефективні оголошення, які перетворюють * Отримайте оптимізацію ШІ та статистику. Приєднуйтеся до понад 1000 людей, які вибрали Shakespeare.Ai, щоб допомогти їм досягти своїх маркетингових цілей.
NovelAI
novelai.net
NovelAI — це інструмент на основі штучного інтелекту, призначений для допомоги у створенні письмового вмісту. Незалежно від того, чи пишете ви роман, генеруєте ігрові наративи чи просто граєтеся з оповіданням, NovelAI пропонує унікальне поєднання творчості та технологій, щоб допомогти втілити ваші ідеї в життя. На відміну від традиційних посібників для письма, ця платформа використовує вдосконалений штучний інтелект, щоб не лише пропонувати вдосконалення, але й створювати вміст, який може імітувати стиль і складність людського письменника. NovelAI працює на основі складної моделі ШІ, навченої на величезній базі даних літератури, починаючи від класичних романів і закінчуючи сучасними творами. Це навчання дозволяє ШІ розуміти та відтворювати різні стилі письма, сюжетні структури та розвиток персонажів. Коли користувач вводить підказку або ідею історії, штучний інтелект використовує це навчання для створення вмісту, який узгоджується з інструкціями користувача, що робить його універсальним інструментом для різноманітних творчих проектів.
SEMrush
semrush.com
Semrush — це провідна платформа SaaS для управління видимістю в Інтернеті, яка дозволяє компаніям у всьому світі проводити оптимізацію пошукових систем, оплату за клік, контент, соціальні медіа та конкурентоспроможні дослідницькі кампанії та отримувати вимірні результати від онлайн-маркетингу. Semrush пропонує компаніям аналітику та рішення для створення, керування та вимірювання кампаній у різних маркетингових каналах. Semrush із понад 87 000 клієнтів, що платять. Semrush у цифрах: - 808 млн профілів доменів для настільних комп'ютерів і 32,1 млн профілів доменів для мобільних пристроїв - Понад 43 трильйони зворотних посилань і понад 25 мільярдів URL-адрес, що скануються в середньому на день - Понад 24,3 мільярда ключових слів і 20 мільйонів ідей для одного ключового слова - 30% компаній зі списку Fortune 500 використовують Semrush як основний маркетинговий інструмент
Bitrix24
bitrix24.com
«Бітрікс24» — це програмне забезпечення, яке допомагає компаніям і підприємцям підвищувати ефективність внутрішньої та зовнішньої діяльності. Наша платформа пропонує CRM, Контакт-центр, Конструктор веб-сайтів, Інтернет-магазин, Маркетингові кампанії та інші інструменти продажу. Крім того, є безпечна інтрамережа, керування завданнями та проектами, обмін та зберігання файлів у реальному часі, засоби зв’язку та організація. Основи HR та AI вбудовані в структуру Бітрікс24. Бітрікс24 – це ініціатива компанії Бітрікс, Інк., запущена як хмарний сервіс у квітні 2012 року. Зараз він доступний у хмарі та локально. У 2024 році наша компанія налічує понад 12 мільйонів організацій. Бітрікс24 пишається тим, що обслуговує клієнтів від невеликих організацій до компаній зі списку Fortune 500.
Wordtune
wordtune.com
Wordtune — це платформа Generative AI для продуктивної роботи. Використовуючи надійний GenAI, професіонали з усіх галузей можуть розвивати свою кар’єру та виділятися на роботі. Незалежно від того, пишете ви електронні листи, створюєте документи чи надсилаєте миттєві повідомлення колегам чи клієнтам, Wordtune покращує ваші письма, оптимізуючи вашу роботу за допомогою ШІ.
Writecream
writecream.com
Writecream — це інноваційний маркетинговий інструмент на базі штучного інтелекту, який використовує вдосконалене машинне навчання для написання текстів для вас — для оголошень Google, цільових сторінок, описів продуктів, публікацій у блогах, соціальних мережах тощо. Крім того, ви можете використовувати Writecream для створення переконливих, персоналізованих вступів для зовнішніх маркетингових кампаній.
Jaq n Jil
jaqnjil.ai
Jaq n Jil – інструмент ШІ, який змінює життя письменників і читачів у всьому світі. Створюйте чудовий вміст блискавично. Jaq N Jil — це потужний інструмент для написання штучного інтелекту, який пришвидшує та покращує процес написання вашого вмісту за допомогою безлічі функцій, таких як планування контенту за допомогою штучного інтелекту, розгортання та переписування тексту штучним інтелектом, величезна бібліотека зображень, чат-бот штучного інтелекту, що активується текстом і голосом, тощо. більше в їх версії pro+. Він також інтегрується з понад 5000 інструментами через Zapier. Використовуйте інструмент для статей у блогах SEO, підписів до публікацій у соціальних мережах, есе та статей, маркетингових матеріалів та багато іншого. Jaq n Jil був створений з урахуванням маркетологів контенту. Автори та агентства відчувають ефективність робочих процесів і збільшення виробництва контенту завдяки Jaq n Jil.
Eleo.ai
eleo.ai
Eleo.ai, де штучний інтелект зустрічається з людським потенціалом. З Eleo ви можете розкрити свою продуктивність і креативність, як ніколи раніше. Уявіть, що ви заощадите тисячі годин на пошук інформації, створення текстів, розкриття ідей і пошук зображень. Настав час розвинути свій розум, мати більше часу для себе та збільшити швидкість письма у 20 разів. Eleo — це не просто ще один сервіс ШІ. На відміну від інших платформ, Eleo дозволяє спілкуватися та писати у відповідному стилі, задавати хороші запитання, перекладати за допомогою функції копірайтингу та навіть створювати зображення. Це комплексний інструмент, який робить використання штучного інтелекту приємним, швидким і практичним. А найкраща частина? Це доступно, з тарифними планами, адаптованими відповідно до ваших потреб. Але чому Елео супер? Що ж, провідні компанії вже надали своїм співробітникам доступ до штучного інтелекту, щоб отримати конкурентну перевагу. Eleo дає вам навички, необхідні для того, щоб залишатися попереду на ринку праці, що швидко розвивається. Це підвищує ефективність, швидкість і креативність, роблячи вас майстром у своїй галузі. Користуватися Eleo легко. Просто зареєструйтеся, виберіть план, зануртеся в платформу та почніть без зусиль виконувати свої завдання. Eleo доступний на будь-якому пристрої, тому ви можете отримати доступ до своєї інформації, документів і зображень, де б ви не були. Не залишайтеся позаду. Скористайтеся потужністю Eleo.ai і повністю розкрийте свій потенціал вже сьогодні. Приєднуйтесь до нас у цій незвичайній подорожі у світ штучного інтелекту та відчуйте майбутнє продуктивності та творчості.
Haller AI
haller.ai
Haller AI: прискоріть свій бізнес за допомогою нашої універсальної інформаційної панелі AI Наша зручна інформаційна панель, яка спеціалізується на забезпеченні малого бізнесу та індивідуальних підприємців потужними рішеннями штучного інтелекту, що керуються даними, робить створення вмісту та керування проектами легкими. Настроюваний, масштабований і економічно ефективний Haller AI — це ваше комплексне рішення для оптимізації робочих процесів і досягнення неперевершеної ефективності бізнесу. Приєднуйтеся до нашої мережі, щоб бути в курсі останніх бізнес-рішень на основі ШІ.