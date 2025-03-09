Програмне забезпечення для створення зображень AI - Найпопулярніші застосунки - Ватикан

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Генератори зображень зі штучним інтелектом – це програмні додатки або платформи, які використовують генеративний ШІ (штучний інтелект) для створення високоякісних зображень. Ці алгоритми створені для імітації людської творчості та художнього стилю, дозволяючи створювати візуально привабливі та різноманітні зображення на основі визначених користувачем вхідних даних або критеріїв. Технологія створення зображень штучного інтелекту дозволяє користувачам створювати зображення, які нагадують реальні об’єкти, сцени або художні концепції. Ці системи на основі штучного інтелекту стали цінними інструментами для художників, дизайнерів, творців контенту та інших професіоналів, яким потрібен доступ до широкого репертуару візуальних ресурсів для їхніх проектів. Однією з ключових особливостей генераторів зображень штучного інтелекту є їх здатність перетворювати текст у зображення. Користувачі можуть надавати описові текстові підказки або ключові слова, а програмне забезпечення розумно інтерпретує та перетворює їх у візуально привабливі зображення. Незалежно від того, чи йдеться про яскравий опис ландшафту, зовнішності персонажа чи конкретного об’єкта, генератор зображень ШІ використовує свої розширені алгоритми для створення зображень, які точно відповідають наданому текстовому введенню. На додаток до функції перетворення тексту в зображення, генератори зображень штучного інтелекту надають користувачам різноманітний набір параметрів налаштування. Користувачі можуть вказати різні атрибути зображення, такі як стиль, колірна схема, композиція або конкретні деталі об’єкта, щоб отримати бажаний візуальний результат. Програмне забезпечення використовує складні моделі глибокого навчання, щоб гарантувати, що згенеровані зображення мають реалістичні деталі, точне відтворення та загальну цілісну композицію. На відміну від традиційного програмного забезпечення для редагування зображень, яке в основному покладається на ручні маніпуляції або фільтри, наприклад програмне забезпечення для редагування фотографій, генератори зображень зі штучним інтелектом використовують методи машинного навчання для аналізу шаблонів, вивчення величезних наборів даних і створення зображень із вражаючим рівнем деталізації та художнього стилю. Ці генератори не обмежуються вже існуючими ресурсами зображень, але мають можливість створювати абсолютно нові візуальні ефекти на основі визначених користувачем параметрів або текстових вводів. Крім того, генератори зображень зі штучним інтелектом мають схожість із програмним забезпеченням для синтетичних медіа, оскільки вони обидва зосереджені на створенні візуального контенту. Щоб отримати право на включення до категорії генераторів зображень AI, продукт повинен: * Використовуйте вдосконалені алгоритми штучного інтелекту для створення високоякісних зображень, які імітують людську творчість і художній стиль за допомогою текстових підказок. * Забезпечте гнучкі параметри налаштування, дозволяючи користувачам керувати різними аспектами створених зображень, такими як стиль, композиція, колірна палітра або певні атрибути об’єкта. * Дозвольте користувачам взаємодіяти з процесом генерації зображень штучного інтелекту, надаючи засоби для повторення, уточнення або точного налаштування результату за допомогою механізмів зворотного зв’язку або інтерактивних інтерфейсів.
Запит на новий застосунок
Instantgen AI
instantgen.ai
instantgen.ai — це платформа на основі штучного інтелекту, яка може генерувати зображення та текст за лічені секунди. Незалежно від того, чи йдеться про дописи в соціальних мережах, маркетингові кампанії, написання електронних листів чи створення візуальних матеріалів для проекту, Instantgen пропонує швидке та зручне рішення для створення високоякісних і творчих результатів, які можуть задовольнити широкий спектр потреб і цілей.
FluxAI.art
fluxai.art
FluxAI.art перетворює текст на зображення та відео, забезпечуючи високу якість та налаштування стилів для творчих проектів.
Vadoo AI
vadoo.tv
Vadoo AI - це платформа для створення відео на основі тексту з функціями редагування, підписами, та хостингом відео.
Idyllic
idyllic.app
Idyllic - це генеративна AI платформа, яка перетворює текстові описи на високоякісні зображення, дозволяючи користувачам створювати унікальні твори мистецтва.
Shakker AI
shakker.ai
AI Generation Image не повинно бути незграбним, коли ви використовуєте Shakker. Незалежно від того, чи хочете ви створювати зображення, змінювати стилі, комбінувати компоненти або враховувати будь -які частини, Shakker робить його більш гладким, ніж будь -коли для вас із швидкими пропозиціями та точними конструкціями.
Sticker AI
stickerai.net
Наклейка AI - додаток для швидкого створення персоналізованих наклейок за допомогою штучного інтелекту, з можливістю налаштування дизайну та розмірів.
Invoke
invoke.com
Invoke — це потужна, безпечна та проста в розгортанні генеративна платформа AI для професійних студій для створення візуальних медіа. Навчайте моделі на своїй інтелектуальній власності, контролюйте кожен аспект виробничого процесу та зберігайте повне право власності на свої дані назавжди.
AI Poster Generator
aipostergenerator.net
Генератор плакатів AI - це додаток для створення плакатів за допомогою штучного інтелекту, що дозволяє редагувати текст, зображення і макети.
Flux Image Generator
fluximagegenerator.net
Flux Image Generator - додаток для створення зображень з текстових підказок, що використовує AI для генерації реалістичних і художніх зображень.
Flux AI Image Generator
fluxaiimagegenerator.com
FLUX AI Image Generator - це інструмент для створення зображень з текстових підказок з високою якістю та деталізацією.
AI Anime Generator
aianimegenerator.top
Генератор аніме на базі штучного інтелекту створює унікальні аніме персонажі та ілюстрації за текстовими описами.
Arthemy
arthemy.ai
Arthemy — це сервіс для створення зображень на базі ШІ. Використовуючи прості описи разом із приблизними ескізами чи початковими зображеннями, Arthemy може створити безліч потенційних остаточних дизайнів або натхнення, щоб допомогти вам подолати творчі блоки та дослідити нові рішення як для окремих художників, так і для команд.
Rubbrband
rubbrband.com
Rubbrband створює художника зі штучним інтелектом, який може створювати та редагувати красиві зображення для вас.
CandyIcons
candyicons.com
CandyIcons - це генератор піктограм додатків з AI, що дозволяє створювати унікальні іконки за допомогою тексту, кольорів і стилів.
WindyBot
windybot.com
WindyBot — це набір сервісів на основі ШІ. Наша перша служба дозволяє користувачам Slack використовувати GPT-3 у робочому просторі Slack. У вашому робочому просторі Slack WindyBot діє як розумний помічник AI, відповідаючи на запитання, вирішуючи проблеми та покращуючи вашу продуктивність.
Tolio.se
tolio.se
TOLIO — це інструмент для письма на основі штучного інтелекту, який оптимізує все написання. Відкрийте для себе майбутнє створення контенту вже сьогодні. Tolio переосмислює спосіб створення контенту. За допомогою нашої платформи на базі штучного інтелекту ви створюєте все, починаючи від захопливих маркетингових текстів і закінчуючи детальними статтями. Швидко, просто та ефективно.
Stunning
stunning.so
Stunning.so – це інноваційна платформа, призначена для спрощення процесу створення веб-сайтів і генерації контенту. Використовуючи штучний інтелект, він пропонує користувачам легкий спосіб створювати індивідуальні веб-сайти та створювати цікавий контент для соціальних мереж за допомогою простого інтуїтивно зрозумілого інтерфейсу. Цей інструмент ідеально підходить для компаній, які шукають ефективні рішення для швидкого та легкого створення сильної присутності в Інтернеті. Ідеально підходить для підприємців і малого бізнесу, Stunning.so акцентує увагу на зручних технологіях для вдосконалення стратегій цифрового маркетингу.
Plask
plask.ai
Plask Motion — це інструмент захоплення руху та анімації на основі штучного інтелекту. Використовуючи технологію штучного інтелекту, він перетворює відео на приголомшливу анімацію, надаючи практичні рішення для створення 3D і робочих процесів. Інструмент спеціально створений для задоволення потреб розробки прототипу гри, що робить створення анімації простим і ефективним. Зручний для користувача Plask Motion має навчальні посібники для спільноти, які полегшують процес засвоєння та навчання, надаючи покрокові вказівки щодо найкращого використання його функцій. Крім того, він пропонує користувачам гнучкість імпорту готових анімацій у їхній бажаний інструмент. Обслуговуючи широкі творчі індустрії, включаючи ігри, кіно та віртуальну реальність, Plask Motion довів, що оптимізує захоплення руху та створює безперебійне та ефективне створення анімації. На платформі користувачам зручно знайти відповіді на поширені запитання. Завдяки зацікавленій спільноті користувачів його використовували багато творців для реалізації творчих проектів.
PicFinder
picfinder.ai
PicFinder - це AI-інструмент для швидкого пошуку та створення зображень, що дозволяє користувачам генерувати візуальний контент легко та ефективно.
Midgenai
midgenai.com
Найкращий безкоштовний генератор штучного інтелекту з найкраще навченими моделями
Kua.ai
kua.ai
Kua.ai, ваш партнер-новатор у сфері інновацій електронної комерції. Kua.ai, заснований у 2022 році, є динамічним SaaS підприємством, ретельно розробленим колективом досвідчених аналітиків і геніальних інженерів. У Kua.ai ми не просто компанія, ми — симфонія умів, які прагнуть революціонізувати ландшафт електронної комерції завдяки потужності Generative AI. Співпраця вкарбована в нашу ДНК. Ми створили тісні альянси з провідними новаторами штучного інтелекту, такими як Amazon Web Service, Google і Microsoft. Ці партнерства дають нам можливість залишатися в авангарді технологічного прогресу, оснащуючи продавців електронної комерції неперевершеними інструментами, які втілюють зеніт інновацій.
IMI Prompt
imiprompt.com
IMI Prompt Builder - це генератор підказок для створення мистецтва з використанням AI, доступний на веб, Android та iOS.
ImgGen AI
imggen.ai
ImgGen AI - це інструмент, який генерує зображення з текстових підказок, дозволяючи користувачам створювати унікальний візуальний контент.
DrawThisAI
drawthis.ai
DrawThisAI - додаток для створення цифрового мистецтва за допомогою AI, що допомагає користувачам генерувати художні твори на основі їх ідей.
SoundMadeSeen
soundmadeseen.com
Створіть приголомшливі відео з аудіо вмістом у моменти! Перетворіть свої подкасти, музику та розповідь у захоплюючі відео за допомогою SoundMadeseen - ваш ярлик до дивовижних візуальних зображень! Легко переписати та проаналізувати свій аудіо вміст. Отримайте пропозиції щодо найкращих цитат, щоб робити відео з або поділитися як публікації соціальних медіа. Зробіть конструкції з нуля або вибирайте з різноманітних шаблонів. Додайте текст, зображення, форми, смуги прогресу, аудіовілізатори та субтитри за допомогою нашого спеціального редактора. Розкрийте свою творчість, використовуючи наш вбудований генератор зображень AI. Використовуйте один із наших випадково вибраних підказок, якщо ви шукаєте натхнення! SoundMadeseen надає всі інструменти, необхідні для створення відео з короткою формою за допомогою аудіо вмісту. Ідеально підходить для соціальних медіа!
PicStock.ai
picstock.ai
PICSTOCK-це фотографічна платформа, яка спеціалізується на зображеннях, що генеруються AI. Це забезпечує простір для творців AI, щоб поділитися своєю роботою та зв’язатися з користувачами, які потребують унікальних, якісних візуальних зображень. Його платформа розроблена як справедлива і прозора, художники заробляють 90% доходу від продажу преміум -класу. Він прагне створити різноманітну та кураторну бібліотеку зображень, і вона постійно працює над вдосконаленням своєї платформи та послуг на основі відгуків від своїх користувачів та художників. Орієнтуючись на вміст, що генерується AI, та визначивши пріоритетність справедливості та якості, він має на меті створити кращий досвід як для художників, так і для користувачів на ринку фотографій.
StockCake
stockcake.com
Stockcake-це веб-сайт, який пропонує фотографії, що генеруються AI. Усі фотографії знаходяться у відкритому доступі, тобто ви можете використовувати їх вільно для особистих чи комерційних цілей, не потребуючи прохання дозволу або надання кредиту.
Gagen
gagen.ai
Gagen — це потужний і неймовірно зручний генератор мистецтва штучного інтелекту, який включає в себе найсучасніші моделі малювання, великі мовні моделі та численні професійні робочі процеси. У Gagen вам не потрібно вивчати спеціальні підказки, розгортати та налаштовувати складні професійні робочі процеси або налагоджувати параметри. Ви можете повністю уникнути цих неприємних процесів, які витрачають час. Просто спілкуйтеся зі штучним інтелектом найкомфортнішим способом і улюбленою мовою. AI зрозуміє ваші потреби та створить приголомшливі твори мистецтва. Якщо вам потрібні налаштування, ви можете поспілкуватися зі штучним інтелектом, і штучний інтелект автоматично вибере найкращі інструменти та методи для редагування ваших зображень, доки ви не будете повністю задоволені.
EVE AI
dapp.eveai.xyz
Перетворення мрій ШІ в реальність за допомогою EVE AI. Відкрийте для себе товариство, креативний пакет і NFT, які працюють на блокчейні. Створюйте ресурси високої якості для своїх творчих проектів за допомогою ШІ-швидкості та узгодженості стилю. EVEAI вчиться на взаємодії з клієнтами, щоб постійно покращувати свою продуктивність за допомогою алгоритмів глибокого навчання.
2Moons
2moonsai.com
2Moons має інструменти штучного інтелекту для створення зображень за допомогою кількох механізмів, таких як FLUX. Перегляньте велику колекцію зі 100 тисяч підказок, щоб отримати натхнення та ідеї для свого наступного твору ШІ. 2moons — це платформа на базі штучного інтелекту, розроблена для створення та виявлення унікальних підказок зображень. Він пропонує користувачам можливість досліджувати різні мистецькі стилі, як-от вінтаж, дизайни, натхненні Pixar, поп-арт, ігрові візуальні ефекти тощо. Сайт організовує свій вміст за такими категоріями, як ілюстрації, фотографії, анотація, природа та фантазія, надаючи користувачам ряд варіантів на основі їхніх творчих потреб. 2moons регулярно висвітлює вибрані підказки, пропонуючи користувачам підібрану колекцію ілюстрацій, створених штучним інтелектом, щоб розпалити творчість. Ці підказки служать натхненням для різних проектів, дозволяючи користувачам досліджувати різні стилі та художні можливості. Крім того, інструмент забезпечує функцію пошуку, що дозволяє користувачам легко знаходити ідеї зображень, адаптовані до їхніх конкретних потреб, що робить його універсальним ресурсом для тих, хто хоче створити або покращити візуальний вміст. 2moons обслуговує цифрових художників, дизайнерів, фотографів і всіх, хто цікавиться мистецтвом, створеним штучним інтелектом, дозволяючи їм створювати зображення професійної якості з мінімальними зусиллями. Завдяки легкому доступу до різноманітних стилів і натхнення, це творчий простір, де користувачі можуть експериментувати та швидко втілювати свої художні бачення. Платформа зручна для користувачів і пропонує як безкоштовні, так і преміальні варіанти доступу.
PicTrix.ai
pictrix.ai
PicTrix.ai - інструмент для генерування та налаштування візуального контенту з понад 100 стилями, підтримкою SVG, типографією та необмеженим завантаженням.
PolyBuzz
polybuzz.ai
PolyBuzz — це платформа для чатів на основі AI, що дозволяє користувачам спілкуватися з над 20 мільйонами унікальних персонажів у динамічних розмовах.
FaceMeX
facemex.ai
Facemex - безкоштовний інструмент AI для редагування фотографій, обміну обличчями та генерації мистецтва на основі тексту.
Runware
runware.ai
Надшвидкісні генеративні носії з найменшою вартістю. Працює на спеціалізованому апаратному забезпеченні, живиться зеленою енергією. Без зусиль розгортайте вміст штучного інтелекту – не потрібні експерти з інфраструктури чи машинного навчання. Завдяки поєднанню фірмового апаратного забезпечення з прискореним програмним забезпеченням і оркестровкою Runware неймовірно швидко створює зображення за неймовірно низькою ціною. Жодного погіршення якості зображення, лише покращена стабільна дифузія через добре розроблений API, який підтримує всю екосистему SD, включаючи такі технології, як ControlNet, LoRA, IP-адаптери, InstantID тощо. Отримайте повну гнучкість у виборі моделей із понад 180 тис. SD-моделей з відкритим кодом, а також можливість використовувати будь-яку з ваших власних моделей, навчених у приватному порядку, або налаштовувати. Runware підтримується деякими провідними світовими інвесторами, зокрема: a16z Speedrun, Lunar Ventures, Zero Prime, Begin Capital тощо.
StockLibrary
stocklibrary.ai
Stock Library AI — це передова платформа, яка використовує штучний інтелект для створення налаштованих стокових зображень на основі ваших детальних описів. Просто введіть те, що вам потрібно, і його ШІ втілить ваше бачення в життя.
illostrationAI
illostration.com
IllostrationAI - це додаток, що дозволяє створювати ілюстрації за допомогою ШІ, налаштовувати стиль, та редагувати фони.
IconPea
iconpea.com
IconPea.com — це безкоштовний онлайн-інструмент штучного інтелекту, призначений для створення безкоштовних піктограм. Він використовує передову технологію штучного інтелекту для створення унікальних і високоякісних значків для різних цілей, зокрема веб-дизайну, розробки значків додатків і графічних проектів.
Aux Machina
auxmachina.com
Спробуйте Aux Machina, щоб створити найпростіший фотогенератор штучного інтелекту у всесвіті. Ніяких підказок не потрібно. Безкоштовно протягом обмеженого часу.
Picsman
picsman.ai
Picsman - це додаток для редагування фотографій, що використовує AI для видалення фону, стирання об'єктів, покращення зображень і пакетного редагування.
BeautyPlus
beautyplus.com
BeautyPlus - це додаток для редагування фотографій і відео, що використовує AI для автоматичного покращення зображень та надає різноманітні інструменти для персоналізації.
PicLumen
piclumen.com
PicLumen - це додаток для генерації зображень AI за текстовими та зображеневими запитами без водяних знаків, з можливістю редагування та створення реалістичних зображень.
Imagine Anything
imagineanything.ai
Imagine Anything - генератор зображень на основі AI, що дозволяє створювати фотографії, графіку та інший контент за допомогою текстових підказок.
Remix
remix.ai
Remix AI - це соціальна мережа для вашої уяви. Remix-це веб-додаток та соціальний мобільний додаток на iOS та Android, яке є місцем для відкриття та створення найкращого вмісту відео та зображень AI. Поділіться своїми середніми, злітно -посадковими смугами та подивіться, що створюють інші. Створіть за допомогою нашого власного двигуна AI. Брати участь у викликах, темах та дослідженнях веселощів. Додаток розроблений з нуля, що використовує ML та AI для найкращого досвіду. Створіть та діліться AI Images & Video з друзями або спільнотою Remix. Використовуйте безкоштовно без оголошень або оновлення для реміксу Pro для необмеженого доступу та остаточного досвіду. * Створіть і ремікс за допомогою AI * Створіть та зв’яжіться з друзями * Поділіться зі світом
Qolaba
qolaba.ai
Qolaba знаходиться в авангарді генеративної технології штучного інтелекту, спрямованої на трансформацію того, як створюється та споживається цифровий контент. Платформа Qolaba надає інноваційні інструменти, які дають змогу творцям цифрового контенту, фрілансерам, художникам, фотографам, студентам, маркетинговим агентствам і компаніям у всьому світі. Завдяки набору розширених функцій, включаючи генерацію тексту в зображення, можливості перетворення тексту в мовлення та складні мовні моделі, такі як Claude Opus, Gemini Pro та Mistral Large, Qolaba дозволяє користувачам втілювати свої творчі бачення в життя ефективніше та з приголомшлива якість. Прагнення Qolaba до якості, доступності та зручного дизайну полегшує творцям із будь-яким професійним становищем досягнення визнання в галузі та вдосконалення творчих процесів.
Mixart.ai
mixart.ai
Mixart.ai - безкоштовний генератор зображень з AI для створення та редагування зображень за текстовими підказками.
PixieMint
pixiemint.com
Миттєво створюйте приголомшливі візуальні зображення за лічені секунди. Використовуйте інструменти, що курають генеративні інструменти для маркетингу, реклами, фотографій продуктів, концептуального мистецтва та іншого. Ніяких навичок Photoshop не потрібно. Pixiemint пропонує безліч вибору творчих інструментів AI з найкращим фотореалістичним поколінням: 1. Текст на зображення 2. Зображення на зображення 3. Замініть об’єкт 4. 5. Замініть фон 6. Зніміть фон 7. Введіть і замініть 8. Висококласне зображення 9. Генеративна заповнення 10. Ескіз рендерик 11. Виробник наклейок 12. Обмін обличчям 13. Reimagine 14. Генерація аудіо 15. Генерація відео
Booth AI
booth.ai
Створюйте фотографії професійної якості за допомогою ШІ. Швидко створюйте високоякісні фотографії способу життя, просто вказавши потрібний знімок і завантаживши зразки зображень продукту.
Try it on AI
tryitonai.com
Спробуйте це на місії штучного інтелекту побудувати майбутнє персональних зображень. У грудні 2022 року ми запустили першу у світі фотостудію зі штучним інтелектом, названу WSJ лідером у сфері візуальних рішень штучного інтелекту. Оптимізуючи час і витрати без шкоди для візуальної досконалості, а також пропонуючи приголомшливу бібліотеку портретних стилів, наше рішення студії штучного інтелекту зайняло перше місце. світ штормом. У Try it on AI ми віримо, що кожен заслуговує на візуальне представлення, яке багато говорить про його довіру та досвід. Наші рішення призначені як для студентів, так і для професіоналів, які хочуть покращити свої профілі LinkedIn, маркетингові матеріали, бренд роботодавця, соціальні профілі та веб-сайти за допомогою приголомшливих візуальних зображень, які справляють незабутнє враження як на клієнтів, так і на клієнтів. Оскільки 300 000 осіб і понад 1000 компаній уже використовують Try it on AI для своїх візуальних потреб, ви теж можете приєднатися до революції вже сьогодні.
Real Fake Photos
realfakephotos.com
Real Fake Photos - це інструмент на основі AI для створення високоякісних зображень для профілів у додатках для знайомств.
Artblast AI
artblastai.com
Artblast AI — це веб-додаток, який перетворює текстові описи та ескізи в унікальні твори мистецтва за допомогою технології штучного інтелекту.
Aihairstyles
aihairstyles.com
Aihairstyles - це додаток, який дозволяє спробувати різні зачіски за допомогою AI, завантажуючи свої фотографії для реалістичного попереднього перегляду.
Wonder Dynamics
wonderdynamics.com
Wonder Dynamics - це платформа, що використовує ШІ для перетворення живих дій в 3D-анімацію, спрощуючи створення візуальних ефектів для незалежних кінематографістів.
Artsmart.ai
artsmart.ai
Artsmart.ai - генератор зображень на основі AI, що створює реалістичні зображення з текстових та зображеневих підказок для дизайнерів та художників.
Lucidpic
lucidpic.com
Lucidpic - це AI-додаток для створення реалістичних зображень людей, аватарів та ілюстрацій для проєктів за низькою ціною.
Geleza
geleza.app
Geleza - універсальний додаток, що об'єднує різні інструменти для ефективного виконання завдань та управління діяльністю.
Dream Up (Deviant Art)
dreamup.com
DeviantArt DreamUp — це генератор штучного інтелекту, який дозволяє користувачам безпечно та чесно створювати мистецтво, створене штучним інтелектом. Інструмент дозволяє творцям контролювати, як використовується їхнє мистецтво, чи слід навчати моделі та набори даних штучного інтелекту на основі їхнього вмісту, чи можна створювати зображення штучного інтелекту в їхньому стилі та чи слід їх згадувати, коли їхній стиль використовується як натхнення. у створених DreamUp зображеннях. Інструмент підвищує роздільність усіх зображень до найвищої роздільної здатності та дозволяє користувачам повторно запустити, використовуючи ту саму підказку, або налаштувати оригінальну підказку для нового напрямку. Крім того, DeviantArt DreamUp має автоматичне позначення тегами #AIart і DreamUp для всіх зображень, поданих на платформі. Це допомагає користувачам контролювати, скільки мистецтва ШІ вони бачать під час перегляду DeviantArt. Усі зображення мають відповідати Умовам обслуговування та Політиці етикету. Усі учасники DeviantArt отримують 5 безкоштовних підказок, щоб почати.
PromeAI
promeai.com
PromeAI - це інструмент на основі ШІ для створення реалістичних візуалізацій з 3D-моделей і ескізів, що підходить для дизайнерів та художників.
Leonardo.AI
leonardo.ai
Leonardo.AI - платформа для генерації зображень на основі AI, яка перетворює текст на візуальні зображення різних стилів, включаючи 3D текстури.
AKOOL
akool.com
AKOOL — це платформа генеративного AI для створення персоналізованого візуального контенту, зокрема відео та зображень, для маркетингу і реклами.
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