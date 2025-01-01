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Програмне забезпечення для створення зображень AI
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Програмне забезпечення для створення зображень AI - Найпопулярніші застосунки

Генератори зображень зі штучним інтелектом – це програмні додатки або платформи, які використовують генеративний ШІ (штучний інтелект) для створення високоякісних зображень. Ці алгоритми створені для імітації людської творчості та художнього стилю, дозволяючи створювати візуально привабливі та різноманітні зображення на основі визначених користувачем вхідних даних або критеріїв. Технологія створення зображень штучного інтелекту дозволяє користувачам створювати зображення, які нагадують реальні об’єкти, сцени або художні концепції. Ці системи на основі штучного інтелекту стали цінними інструментами для художників, дизайнерів, творців контенту та інших професіоналів, яким потрібен доступ до широкого репертуару візуальних ресурсів для їхніх проектів. Однією з ключових особливостей генераторів зображень штучного інтелекту є їх здатність перетворювати текст у зображення. Користувачі можуть надавати описові текстові підказки або ключові слова, а програмне забезпечення розумно інтерпретує та перетворює їх у візуально привабливі зображення. Незалежно від того, чи йдеться про яскравий опис ландшафту, зовнішності персонажа чи конкретного об’єкта, генератор зображень ШІ використовує свої розширені алгоритми для створення зображень, які точно відповідають наданому текстовому введенню. На додаток до функції перетворення тексту в зображення, генератори зображень штучного інтелекту надають користувачам різноманітний набір параметрів налаштування. Користувачі можуть вказати різні атрибути зображення, такі як стиль, колірна схема, композиція або конкретні деталі об’єкта, щоб отримати бажаний візуальний результат. Програмне забезпечення використовує складні моделі глибокого навчання, щоб гарантувати, що згенеровані зображення мають реалістичні деталі, точне відтворення та загальну цілісну композицію. На відміну від традиційного програмного забезпечення для редагування зображень, яке в основному покладається на ручні маніпуляції або фільтри, наприклад програмне забезпечення для редагування фотографій, генератори зображень зі штучним інтелектом використовують методи машинного навчання для аналізу шаблонів, вивчення величезних наборів даних і створення зображень із вражаючим рівнем деталізації та художнього стилю. Ці генератори не обмежуються вже існуючими ресурсами зображень, але мають можливість створювати абсолютно нові візуальні ефекти на основі визначених користувачем параметрів або текстових вводів. Крім того, генератори зображень зі штучним інтелектом мають схожість із програмним забезпеченням для синтетичних медіа, оскільки вони обидва зосереджені на створенні візуального контенту. Щоб отримати право на включення до категорії генераторів зображень AI, продукт повинен: * Використовуйте вдосконалені алгоритми штучного інтелекту для створення високоякісних зображень, які імітують людську творчість і художній стиль за допомогою текстових підказок. * Забезпечте гнучкі параметри налаштування, дозволяючи користувачам керувати різними аспектами створених зображень, такими як стиль, композиція, колірна палітра або певні атрибути об’єкта. * Дозвольте користувачам взаємодіяти з процесом генерації зображень штучного інтелекту, надаючи засоби для повторення, уточнення або точного налаштування результату за допомогою механізмів зворотного зв’язку або інтерактивних інтерфейсів.

Запит на новий застосунок


Leonardo.AI

Leonardo.AI

leonardo.ai

Leonardo.AI - платформа для генерації зображень на основі AI, яка перетворює текст на візуальні зображення різних стилів, включаючи 3D текстури.

Midjourney

Midjourney

midjourney.com

Midjourney - це програма штучного інтелекту, що генерує зображення за текстовими описами, дозволяючи користувачам створювати унікальні візуальні матеріали.

Microsoft Designer

Microsoft Designer

designer.microsoft.com

Microsoft Designer - це інструмент для створення дизайну та редагування фотографій за допомогою AI, який дозволяє швидко генерувати та налаштовувати візуальний контент.

Playground AI

Playground AI

playground.com

Playground AI - безкоштовний онлайн-інструмент для створення та редагування зображень за допомогою штучного інтелекту, підходить для новачків і досвідчених користувачів.

PolyBuzz

PolyBuzz

polybuzz.ai

PolyBuzz — це платформа для чатів на основі AI, що дозволяє користувачам спілкуватися з над 20 мільйонами унікальних персонажів у динамічних розмовах.

1min.AI

1min.AI

1min.ai

1 хв.AI - це універсальний додаток зі штучним інтелектом, що пропонує різноманітні функції для створення контенту, редагування та взаємодії з кількома моделями AI.

Fotor

Fotor

fotor.com

Fotor - це онлайн-додаток для генерації зображень з тексту та редагування фотографій з різними інструментами для зміни і поліпшення зображень.

ClipDrop

ClipDrop

clipdrop.co

ClipDrop - це платформа для редагування зображень з AI, що включає інструменти для видалення фону, покращення якості зображень та генерації нових зображень.

getimg.ai

getimg.ai

getimg.ai

getimg.ai - це платформа для створення зображень за текстовими підказками з можливістю налаштування та інтеграції в інші додатки.

Wonder Dynamics

Wonder Dynamics

wonderdynamics.com

Wonder Dynamics - це платформа, що використовує ШІ для перетворення живих дій в 3D-анімацію, спрощуючи створення візуальних ефектів для незалежних кінематографістів.

Flux AI Image Generator

Flux AI Image Generator

fluxaiimagegenerator.com

FLUX AI Image Generator - це інструмент для створення зображень з текстових підказок з високою якістю та деталізацією.

PicLumen

PicLumen

piclumen.com

PicLumen - це додаток для генерації зображень AI за текстовими та зображеневими запитами без водяних знаків, з можливістю редагування та створення реалістичних зображень.

PromeAI

PromeAI

promeai.com

PromeAI - це інструмент на основі ШІ для створення реалістичних візуалізацій з 3D-моделей і ескізів, що підходить для дизайнерів та художників.

Dream Up (Deviant Art)

Dream Up (Deviant Art)

dreamup.com

DeviantArt DreamUp - це генератор AI-арта, що дозволяє користувачам створювати мистецтво, контролювати використання свого стилю та автоматично маркувати роботи.

BeautyPlus

BeautyPlus

beautyplus.com

BeautyPlus - це додаток для редагування фотографій і відео, що використовує AI для автоматичного покращення зображень та надає різноманітні інструменти для персоналізації.

AI Magicx

AI Magicx

aimagicx.com

AI Magicx - це платформа для створення контенту на базі штучного інтелекту, що включає генерацію зображень, статей, логотипів та чат-ботів.

Simplified

Simplified

simplified.com

Simplified - це додаток для створення, спільної роботи та публікації маркетингового контенту: дизайну, тексту, відео, публікацій у соцмережах.

AKOOL

AKOOL

akool.com

AKOOL — це платформа генеративного AI для створення персоналізованого візуального контенту, зокрема відео та зображень, для маркетингу і реклами.

Designs.ai

Designs.ai

designs.ai

Designs.ai - це онлайн-інструмент на основі ШІ для створення різноманітних цифрових елементів, включаючи відео, логотипи та контент для маркетингу.

Artsmart.ai

Artsmart.ai

artsmart.ai

Artsmart.ai - генератор зображень на основі AI, що створює реалістичні зображення з текстових та зображеневих підказок для дизайнерів та художників.

ImagineArt

ImagineArt

imagine.art

ImagineArt - генератор мистецтва на основі штучного інтелекту, що дозволяє створювати мистецькі роботи за текстовими підказками та вибраним стилем.

Artimator

Artimator

artimator.io

Artimator - безкоштовний генератор мистецтв AI, що створює зображення з текстових підказок, дозволяючи редагувати фото та генерувати унікальні картини.

RenderNet

RenderNet

rendernet.ai

RenderNet AI – потужний генератор зображень, що дозволяє створювати послідовних персонажів і контролювати їхнє позування, композицію та стиль.

Stockimg.ai

Stockimg.ai

stockimg.ai

Stockimg.ai - це платформа для генерації графічного контенту за допомогою штучного інтелекту, яка підтримує створення логотипів, обкладинок книг та постерів.

Booth AI

Booth AI

booth.ai

Додаток Booth AI дозволяє швидко створювати якісні фотографії продукції, зазначаючи бажаний кадр та завантажуючи зразки товарів.

Craiyon

Craiyon

craiyon.com

Craiyon — це AI-генератор зображень, що перетворює текстові підказки на візуальний контент, пропонуючи варіації та настройки для створення зображень.

Midgenai

Midgenai

midgenai.com

Midgenai — це безкоштовний генератор зображень на основі штучного інтелекту з добре навченими моделями.

ImgGen AI

ImgGen AI

imggen.ai

ImgGen AI - це інструмент, який генерує зображення з текстових підказок, дозволяючи користувачам створювати унікальний візуальний контент.

Lucidpic

Lucidpic

lucidpic.com

Lucidpic - це AI-додаток для створення реалістичних зображень людей, аватарів та ілюстрацій для проєктів за низькою ціною.

Shakker AI

Shakker AI

shakker.ai

Шаккер - це додаток для генерації зображень за допомогою штучного інтелекту, що дозволяє створювати, змінювати стилі та комнбінувати елементи.

Dreamlike

Dreamlike

dreamlike.art

Dreamlike — це додаток для створення оригінальних зображень з текстових підказок, який використовує технології штучного інтелекту.

Flux Image Generator

Flux Image Generator

fluximagegenerator.net

Flux Image Generator - додаток для створення зображень з текстових підказок, що використовує AI для генерації реалістичних і художніх зображень.

WOMBO Dream

WOMBO Dream

dream.ai

WOMBO Dream - це додаток для створення цифрового мистецтва з текстових підказок за допомогою ШІ, що пропонує різні стилі та можливість редагування.

Imagine Me

Imagine Me

imagineme.app

ImagineMe – це генератор мистецтв на основі AI, який створює персоналізовані зображення з текстових описів.

DeftGPT

DeftGPT

deftgpt.com

DeftGPT - це додаток для оптимізації написання контенту, управління командами та спілкування з документами у різних форматах.

Real Fake Photos

Real Fake Photos

realfakephotos.com

Real Fake Photos - це інструмент на основі AI для створення високоякісних зображень для профілів у додатках для знайомств.

PicFinder

PicFinder

picfinder.ai

PicFinder - це AI-інструмент для швидкого пошуку та створення зображень, що дозволяє користувачам генерувати візуальний контент легко та ефективно.

FluxAI.art

FluxAI.art

fluxai.art

FluxAI.art перетворює текст на зображення та відео, забезпечуючи високу якість та налаштування стилів для творчих проектів.

Vadoo AI

Vadoo AI

vadoo.tv

Vadoo AI - це платформа для створення відео на основі тексту з функціями редагування, підписами, та хостингом відео.

DrawThisAI

DrawThisAI

drawthis.ai

DrawThisAI - додаток для створення цифрового мистецтва за допомогою AI, що допомагає користувачам генерувати художні твори на основі їх ідей.

illostrationAI

illostrationAI

illostration.com

IllostrationAI - це додаток, що дозволяє створювати ілюстрації за допомогою ШІ, налаштовувати стиль, та редагувати фони.

AI Poster Generator

AI Poster Generator

aipostergenerator.net

Генератор плакатів AI - це додаток для створення плакатів за допомогою штучного інтелекту, що дозволяє редагувати текст, зображення і макети.

Plask

Plask

plask.ai

Plask Motion - інструмент для захоплення руху та анімації з використанням ШІ, який спрощує створення анімації для ігор та інших творчих проектів.

Aihairstyles

Aihairstyles

aihairstyles.com

Aihairstyles - це додаток, який дозволяє спробувати різні зачіски за допомогою AI, завантажуючи свої фотографії для реалістичного попереднього перегляду.

CandyIcons

CandyIcons

candyicons.com

CandyIcons - це генератор піктограм додатків з AI, що дозволяє створювати унікальні іконки за допомогою тексту, кольорів і стилів.

FaceMeX

FaceMeX

facemex.ai

Facemex - безкоштовний інструмент AI для редагування фотографій, обміну обличчями та генерації мистецтва на основі тексту.

Artblast AI

Artblast AI

artblastai.com

Artblast AI — це веб-додаток, який перетворює текстові описи та ескізи в унікальні твори мистецтва за допомогою технології штучного інтелекту.

Imagine Anything

Imagine Anything

imagineanything.ai

Imagine Anything - генератор зображень на основі AI, що дозволяє створювати фотографії, графіку та інший контент за допомогою текстових підказок.

Remix

Remix

remix.ai

Remix AI - соціальна мережа для створення та обміну AI відео та зображень. Створюйте, діліться та беріть участь у викликах без реклами.

HotpotAI

HotpotAI

hotpot.ai

Hotpot.ai - платформа, що використовує ШІ для створення графіки, зображень та тексту, спрощуючи роботу дизайнерів різного рівня.

Pareto

Pareto

pareto.io

Pareto - це платформа штучного інтелекту, що допомагає маркетологам автоматизувати процеси та зберігати час для важливих завдань.

FluxAIArt.ai

FluxAIArt.ai

fluxaiart.ai

FluxAIArt.ai - це генератор зображень і редактор на базі ІІ для створення та редагування візуальних зображень з тексту та інших зображень.

AI Anime Generator

AI Anime Generator

aianimegenerator.top

Генератор аніме на базі штучного інтелекту створює унікальні аніме персонажі та ілюстрації за текстовими описами.

Picsman

Picsman

picsman.ai

Picsman - це додаток для редагування фотографій, що використовує AI для видалення фону, стирання об'єктів, покращення зображень і пакетного редагування.

Sticker AI

Sticker AI

stickerai.net

Наклейка AI - додаток для швидкого створення персоналізованих наклейок за допомогою штучного інтелекту, з можливістю налаштування дизайну та розмірів.

neural.love

neural.love

neural.love

neural.love — онлайн інструмент для створення та покращення контенту: генерація зображень, покращення відео та аудіо без установки.

PixieMint

PixieMint

pixiemint.com

PixieMint – це додаток для швидкого створення візуалізацій. Використовуйте інструменти штучного інтелекту для обробки зображень без знання Photoshop.

IMI Prompt

IMI Prompt

imiprompt.com

IMI Prompt Builder - це генератор підказок для створення мистецтва з використанням AI, доступний на веб, Android та iOS.

ImagePrompt.org

ImagePrompt.org

imageprompt.org

ImagePrompt.org - платформа для створення зображень за текстовими підказками, що дозволяє генерувати унікальні візуальні зображення для різних додатків.

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