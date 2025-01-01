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Програмне забезпечення для створення зображень AI - Найпопулярніші застосунки - Оман
Генератори зображень зі штучним інтелектом – це програмні додатки або платформи, які використовують генеративний ШІ (штучний інтелект) для створення високоякісних зображень. Ці алгоритми створені для імітації людської творчості та художнього стилю, дозволяючи створювати візуально привабливі та різноманітні зображення на основі визначених користувачем вхідних даних або критеріїв. Технологія створення зображень штучного інтелекту дозволяє користувачам створювати зображення, які нагадують реальні об’єкти, сцени або художні концепції. Ці системи на основі штучного інтелекту стали цінними інструментами для художників, дизайнерів, творців контенту та інших професіоналів, яким потрібен доступ до широкого репертуару візуальних ресурсів для їхніх проектів. Однією з ключових особливостей генераторів зображень штучного інтелекту є їх здатність перетворювати текст у зображення. Користувачі можуть надавати описові текстові підказки або ключові слова, а програмне забезпечення розумно інтерпретує та перетворює їх у візуально привабливі зображення. Незалежно від того, чи йдеться про яскравий опис ландшафту, зовнішності персонажа чи конкретного об’єкта, генератор зображень ШІ використовує свої розширені алгоритми для створення зображень, які точно відповідають наданому текстовому введенню. На додаток до функції перетворення тексту в зображення, генератори зображень штучного інтелекту надають користувачам різноманітний набір параметрів налаштування. Користувачі можуть вказати різні атрибути зображення, такі як стиль, колірна схема, композиція або конкретні деталі об’єкта, щоб отримати бажаний візуальний результат. Програмне забезпечення використовує складні моделі глибокого навчання, щоб гарантувати, що згенеровані зображення мають реалістичні деталі, точне відтворення та загальну цілісну композицію. На відміну від традиційного програмного забезпечення для редагування зображень, яке в основному покладається на ручні маніпуляції або фільтри, наприклад програмне забезпечення для редагування фотографій, генератори зображень зі штучним інтелектом використовують методи машинного навчання для аналізу шаблонів, вивчення величезних наборів даних і створення зображень із вражаючим рівнем деталізації та художнього стилю. Ці генератори не обмежуються вже існуючими ресурсами зображень, але мають можливість створювати абсолютно нові візуальні ефекти на основі визначених користувачем параметрів або текстових вводів. Крім того, генератори зображень зі штучним інтелектом мають схожість із програмним забезпеченням для синтетичних медіа, оскільки вони обидва зосереджені на створенні візуального контенту. Щоб отримати право на включення до категорії генераторів зображень AI, продукт повинен: * Використовуйте вдосконалені алгоритми штучного інтелекту для створення високоякісних зображень, які імітують людську творчість і художній стиль за допомогою текстових підказок. * Забезпечте гнучкі параметри налаштування, дозволяючи користувачам керувати різними аспектами створених зображень, такими як стиль, композиція, колірна палітра або певні атрибути об’єкта. * Дозвольте користувачам взаємодіяти з процесом генерації зображень штучного інтелекту, надаючи засоби для повторення, уточнення або точного налаштування результату за допомогою механізмів зворотного зв’язку або інтерактивних інтерфейсів.
Запит на новий застосунок
Playground AI
playgroundai.com
Playground AI — це безкоштовний онлайн-інструмент для створення зображень на основі штучного інтелекту. Він спрямований на задоволення різноманітних творчих потреб, зокрема створення мистецтва, публікацій у соціальних мережах, презентацій, плакатів, відео, логотипів тощо. Він надає зручний для нова...
Leonardo.AI
leonardo.ai
Створюйте ресурси високої якості для своїх творчих проектів за допомогою ШІ-швидкості та узгодженості стилю.
Microsoft Designer
designer.microsoft.com
Програма графічного дизайну, яка допоможе вам створювати професійні дописи в соціальних мережах, запрошення, цифрові листівки, графіку тощо. Почніть зі своєї ідеї та створіть для себе щось унікальне.
Wonder Dynamics
wonderdynamics.com
Wonder Dynamics — медіа-технологічний стартап, який розробляє інструмент штучного інтелекту, який дозволить незалежним кінематографістам створювати відеофільми на рівні блокбастерів за незначну частину бюджету.
getimg.ai
getimg.ai
Усе, що потрібно для створення зображень за допомогою ШІ. Чарівні художні інструменти AI. Створюйте оригінальні зображення, змінюйте існуючі, розширюйте зображення за межі початкових меж тощо.
Midjourney
midjourney.com
Midjourney — це програма та служба генеративного штучного інтелекту, створена та розміщена незалежною дослідницькою лабораторією Midjourney, Inc. у Сан-Франциско. Midjourney генерує зображення з описів природною мовою, які називаються підказками, подібно до DALL-E OpenAI та Stable Diffusion від Stab...
Fotor
fotor.com
Генератор зображень штучного інтелекту Fotor — це онлайн-інструмент, призначений для створення зображень із текстових підказок. Це дозволяє користувачам майже миттєво візуалізувати ідеї, створюючи мистецтво та зображення, згенеровані ШІ, на основі вхідних даних. Окрім функції генерації зображень за...
Craiyon
craiyon.com
Craiyon — це модель штучного інтелекту, яка може малювати зображення з будь-якого текстового повідомлення!
ImagineArt
imagine.art
Уявіть собі, мистецький генератор штучного інтелекту, який відкриває нескінченні можливості для творчості. За допомогою Imagine ви можете легко створювати вражаючі шедеври лише за допомогою текстової підказки та вибраного художнього стилю. Незалежно від того, чи є ви досвідченим художником чи тим, х...
ClipDrop
clipdrop.co
Створюйте професійні візуальні ефекти без фотостудії
PromeAI
promeai.com
PromeAI має потужні помічники дизайну на основі штучного інтелекту та обширну керовану бібліотеку стилів моделей AIGC (C-AIGC), що дозволяє легко створювати приголомшливу графіку, відео та анімацію. PromeAI є важливим інструментом для архітекторів, дизайнерів інтер’єрів, продуктових дизайнерів і диз...
AKOOL
content.akool.com
AKOOL — це революційна платформа Generative AI для персоналізованого візуального маркетингу та реклами. За допомогою AKOOL маркетологи та інноватори можуть створювати індивідуальні, захоплюючі враження, які залучають людей до бренду таким чином, щоб перетворювати їх на лояльних клієнтів.
1min.AI
1min.ai
Підвищення продуктивності за допомогою штучного інтелекту – це хороший спосіб покращити вашу роботу та життя. Однак змінювати або вивчати нові інструменти для різних варіантів використання не весело, а також дорого! 1min.AI — це комплексна програма зі штучним інтелектом, яка розблоковує всі функції...
Simplified
simplified.com
Simplified – це платформа для розробки та співпраці для сучасних маркетингових команд. Тепер можна створювати швидкий і оригінальний контент на всіх каналах без необхідності редагувати вручну після завантаження ресурсів; Simplified зробить усе за вас! Таким чином ви мінімізуєте клопоти, водночас пов...
Booth AI
booth.ai
Створюйте фотографії професійної якості за допомогою ШІ. Швидко створюйте високоякісні фотографії способу життя, просто вказавши потрібний знімок і завантаживши зразки зображень продукту.
Dream Up (Deviant Art)
dreamup.com
DeviantArt DreamUp — це генератор штучного інтелекту, який дозволяє користувачам безпечно та чесно створювати мистецтво, створене штучним інтелектом. Інструмент дозволяє творцям контролювати, як використовується їхнє мистецтво, чи слід навчати моделі та набори даних штучного інтелекту на основі їхнь...
Artsmart.ai
artsmart.ai
Artsmart.ai — це генератор зображень штучного інтелекту, який створює приголомшливі реалістичні зображення з простих текстових і графічних підказок. Незалежно від того, чи потрібні вам зображення для маркетингових матеріалів, натхнення для дизайну чи фотографії електронної комерції, Artsmart.ai допо...
Stockimg.ai
stockimg.ai
Генерація зображень штучного інтелекту для команд - Ви можете легко створити логотип штучного інтелекту, обкладинки книг штучного інтелекту, плакати штучного інтелекту тощо - Stockimg AI
ImgGen AI
imggen.ai
ImgGen — це інструмент для створення зображень на основі штучного інтелекту, який дозволяє користувачам створювати унікальні зображення з текстових підказок. Місія ImgGen — зробити створення зображень легким, швидким і доступним для всіх. ImgGen прагне надати зручний веб-інтерфейс, щоб люди могли в...
Artimator
artimator.io
Безкоштовний генератор штучного інтелекту Наш БЕЗКОШТОВНИЙ генератор штучного інтелекту базується на Stable Diffusion 1.5, Stable Diffusion XL (SDXL) і штучному інтелекті Artimator і допоможе вам легко створювати дивовижні та найкрасивіші мистецтва з текстового опису чи зображення за допомогою ШІ! ...
RenderNet
rendernet.ai
RenderNet AI — це потужний генератор зображень, який зосереджується на створенні послідовних персонажів і керує їхніми позами, композицією та стилем.
Flux AI Image Generator
fluxaiimagegenerator.com
FLUX AI Image Generator — це найсучасніша модель генерації тексту в зображення, розроблена Black Forest Labs. Він створює високоякісні зображення на основі текстових підказок, використовуючи передові методи штучного інтелекту для створення реалістичних і художніх зображень.
PicLumen
piclumen.com
Генерація зображень штучного інтелекту за допомогою методів перетворення тексту в зображення та зображення в зображення. Необмежена кількість безкоштовних творів у різних стилях без водяних знаків.
Dreamlike
dreamlike.art
Створюйте приголомшливе оригінальне мистецтво за лічені секунди за допомогою потужності ШІ. Чарівні інструменти ШІ. Створюйте незліченні оригінальні зображення, змінюйте наявні тощо.
Midgenai
midgenai.com
Найкращий безкоштовний генератор штучного інтелекту з найкраще навченими моделями
Poly.AI
polyai.ai
Poly.AI — це інноваційна платформа для чат-ботів, створена для глибшого та більш стриманого спілкування за допомогою штучного інтелекту нового покоління. Він пропонує користувачам можливість брати участь у безкоштовних та динамічних чатах із понад 10 мільйонами унікальних персонажів, покращуючи роль...
Lucidpic
lucidpic.com
Фотостудія Lucidpic зі штучним інтелектом дозволяє створювати унікальні, безоплатні, гіперреалістичні зображення людей за невелику частку вартості реальних фотосесій або придбання стокових фотографій. * Аватари: створіть цифрову версію себе з однієї фотографії. Креативні та реалістичні аватари за л...
Imagine Me
imagineme.app
ImagineMe — це новий генератор мистецтва зі штучним інтелектом, який дозволяє створювати приголомшливе мистецтво самого себе з простого текстового опису. Все, що ви можете собі уявити.
Shakker AI
shakker.ai
Коли ви використовуєте Shakker, створення зображень AI не повинно бути незграбним. Незалежно від того, чи хочете ви створювати зображення, змінювати стилі, комбінувати компоненти чи домальовувати будь-які частини, Shakker зробить це плавніше, ніж будь-коли, завдяки швидким підказкам і точним дизайна...
Real Fake Photos
realfakephotos.com
Real Fake Photos — це інструмент на основі штучного інтелекту, створений для створення високоякісних зображень для використання в профілях додатків для знайомств. Користувачеві потрібно завантажити 10-15 зображень себе, на яких чітко видно обличчя. Потім модель AI використовує ці зображення для ств...
Artblast AI
artblastai.com
ArtBlast AI — це винятковий веб-додаток на основі штучного інтелекту, який дозволяє користувачам розкрити свій творчий потенціал і втілити в життя свої художні ідеї. Завдяки зручному інтерфейсу він дозволяє користувачам, незалежно від їхнього рівня досвіду, створювати приголомшливі та унікальні твор...
AI Magicx
aimagicx.com
AI Magicx — це передова компанія штучного інтелекту, яка спеціалізується на розробці передових інструментів для створення контенту на основі ШІ. Платформа AI Magicx пропонує широкий набір функцій, загальна кількість яких перевищує 75, призначених для оптимізації та покращення виробництва цифрового к...
WOMBO Dream
dream.ai
Створюйте чудові твори мистецтва, використовуючи потужність ШІ. Введіть підказку, виберіть художній стиль і подивіться, як WOMBO Dream за лічені секунди перетворить вашу ідею на картину на основі штучного інтелекту.
DeftGPT
deftgpt.com
За допомогою DeftGPT ви можете: * Спростіть написання свого вмісту: DeftGPT дозволяє вам ставити запитання, миттєво отримувати відповіді та вести інтерактивні розмови за допомогою ШІ. Ви матимете миттєвий доступ до GPT-4, gpt-3.5-turbo, Claude від Anthropic та багатьох інших ботів. * Керування ком...
PicFinder
picfinder.ai
PicFinder дозволяє створювати зображення так само швидко, як і пошук зображень. Для творців це робить мозковий штурм, розкадрування та ітерацію вмісту набагато швидшими, ніж будь-який інший ШІ. Для команд він дає змогу створювати UGC для ігор або програм у реальному часі, де досвід персоналізується ...
BeautyPlus
beautyplus.com
Фоторедактор BeautyPlus AI призначений для легкого редагування фотографій. Це програма для редагування зображень на базі штучного інтелекту, яка використовує вдосконалені алгоритми штучного інтелекту для автоматичного покращення та редагування зображень для кращої якості.
Flux Image Generator
fluximagegenerator.net
Flux Image Generator — це найсучасніша модель генерації тексту в зображення, розроблена Black Forest Labs. Він створює високоякісні зображення на основі текстових підказок, використовуючи передові методи штучного інтелекту для створення реалістичних і художніх зображень.
Plask
plask.ai
Plask Motion — це інструмент захоплення руху та анімації на основі штучного інтелекту. Використовуючи технологію штучного інтелекту, він перетворює відео на приголомшливу анімацію, надаючи практичні рішення для створення 3D і робочих процесів. Інструмент спеціально створений для задоволення потреб ...
HyperBooth.Ai
hyperbooth.ai
HyperBooth.Ai – миттєво створюйте приголомшливі фото штучного інтелекту за допомогою лише одного селфі. Вибирайте з понад 200 стилів фотографій або створюйте власні стилі фотографій за допомогою текстової підказки! HyperBooth.Ai — це один із найякісніших і найшвидших у світі персоналізованих фотоге...
HotpotAI
hotpot.ai
Hotpot.ai — це платформа, яка використовує штучний інтелект для полегшення створення різноманітної графіки, зображень і тексту.
AI Anime Generator
aianimegenerator.top
Генератор аніме зі штучним інтелектом — це інструмент, заснований на технології штучного інтелекту, який використовується для створення різноманітних персонажів аніме та ілюстрацій. Він використовує алгоритми глибокого навчання та методи генерації зображень для створення унікальних і реалістичних зо...
illostrationAI
illostration.com
IllostrationAI — це інструмент на основі штучного інтелекту, який дозволяє користувачам створювати ілюстрації, згенеровані ШІ, за лічені секунди. За допомогою IllostrationAI ви можете вибрати свій стиль із бібліотеки різних стилів, описати об’єкт, який хочете проілюструвати, і покращити свої результ...
Aihairstyles
aihairstyles.com
Спробуйте різні зачіски за допомогою штучного інтелекту - зачесане назад, помподур тощо. Чоловічий і жіночий стилі
CandyIcons
candyicons.com
CandyIcons — це генератор значків додатків зі штучним інтелектом, який надає користувачам тисячі унікальних і ексклюзивних значків додатків для покращення візуальної привабливості їхніх додатків. Створюйте гарні безкоштовні піктограми додатків із тексту в три кліка. CandyIcons перетворює ваші ідеї ...
FluxAI.art
fluxai.art
Перетворюйте текст на зображення за допомогою Flux.1, передового генератора зображень ШІ від Black Forest Labs. Відчуйте неперевершену якість зображення та швидке виконання творчих проектів із Flux.1 [pro], Flux.1 [dev] і Flux.1 [schnell].
AI Poster Generator
aipostergenerator.net
AI Poster Generator — це інноваційний GPT, який спеціалізується на створенні приголомшливих плакатів. Незалежно від того, чи хочете ви розробити дизайн плаката Disney Pixar, плаката класичного фільму чи будь-якого іншого типу дизайну плаката, цей GPT допоможе вам. Він служить універсальним інструмен...
Picsman
picsman.ai
Легко покращуйте та створюйте фотографії продуктів за допомогою наших інструментів редагування AI. Видалення фону, генератор зображень штучного інтелекту, видалення об’єктів, покращення фотографій і пакетне редагування.
neural.love
neural.love
neural.love — це онлайн-інструмент штучного інтелекту, який надає послуги зі створення та покращення контенту. Він пропонує безкоштовний AI Image Generator і AI Enhance, які можна використовувати для зміни стилю зображень, створення портретів і створених за допомогою AI аватарів. Він також пропонує...
ChatDesigner.ai
chatdesigner.ai
ChatDesigner — це агент дизайну штучного інтелекту, за допомогою якого користувачі можуть спілкуватися, щоб задовольнити свої потреби в дизайні. ChatDesigner використовує велику мовну модель для сортування понад 30 функцій штучного інтелекту для створення та редагування зображень на основі введення ...
Geleza
geleza.app
Єдина платформа AI, яка вам коли-небудь знадобиться! Втомилися від великої кількості платформ ШІ? Ми теж! Знайдіть усі інструменти в одному місці. Революціонізуйте свою роботу за допомогою ШІ. Приєднуйтесь до нас і почніть інновації вже сьогодні.
Try it on AI
tryitonai.com
Спробуйте це на місії штучного інтелекту побудувати майбутнє персональних зображень. У грудні 2022 року ми запустили першу у світі фотостудію зі штучним інтелектом, названу WSJ лідером у сфері візуальних рішень штучного інтелекту. Оптимізуючи час і витрати без шкоди для візуальної досконалості, а т...
FaceMeX
facemex.ai
FaceMeX — це всебічний безкоштовний набір інструментів штучного інтелекту, призначений для оптимізації вашого творчого процесу. Якщо ви хочете поміняти обличчя, перетворити текст на зображення чи відредагувати фотографії, ви можете знайти все, що вам потрібно, в одному місці.
Imagine Anything
imagineanything.ai
Створюйте безкоштовні зображення ШІ за допомогою Imagine Anything. Легко створюйте фотографії, кліпарти, графіку тощо за допомогою нашого AI Generator.
Remix
remix.ai
Remix AI — це соціальна мережа для вашої уяви. Remix — це веб-додаток і соціальна мобільна програма для iOS і Android, яка є місцем для виявлення та створення найкращого AI відео та графічного вмісту. Поділіться своїми Midjourneys, Runways і подивіться, що створюють інші. Створюйте за допомогою нашо...
Pareto
pareto.io
Pareto — це платформа штучного інтелекту рідного покоління. Ми з гордістю обслуговуємо понад 500 000 користувачів у понад 107 країнах світу, включаючи понад 400 платоспроможних середніх і великих підприємств. Наш інноваційний прорив стався з появою Тесс, першого у світі помічника з маркетингу штучн...
DrawThisAI
drawthis.ai
DrawThisAI – ваш улюблений високоякісний генератор штучного інтелекту. Одним клацанням миші перетворите свої ідеї на вражаючі візуальні шедеври. Незалежно від того, створюєте ви приголомшливі візуальні ефекти для соціальних мереж, занурюєтеся у світ NFT або скорочуєте витрати на дизайн, DrawThis.ai ...
PixieMint
pixiemint.com
Миттєво створюйте приголомшливі візуальні ефекти за лічені секунди. З легкістю використовуйте підібрані генеративні інструменти ШІ для маркетингу, реклами, фотографій продуктів, концептуального мистецтва тощо. Навички використання Photoshop не потрібні. PixieMint пропонує широкий вибір креативних і...
Instantgen AI
instantgen.ai
instantgen.ai — це платформа на основі штучного інтелекту, яка може генерувати зображення та текст за лічені секунди. Незалежно від того, чи йдеться про дописи в соціальних мережах, маркетингові кампанії, написання електронних листів чи створення візуальних матеріалів для проекту, Instantgen пропону...
iSenseHUB
isensehub.ai
Зустрічайте iSenseHUB: найкращу платформу на базі штучного інтелекту, розроблену для революції у способах створення, проектування та оптимізації. Оснащений понад 65 передовими інструментами штучного інтелекту, наша місія полягає в тому, щоб дати можливість окремим особам і компаніям оптимізувати сво...