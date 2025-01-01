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Маркетингове програмне забезпечення на основі облікових записів
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Маркетингове програмне забезпечення на основі облікових записів - Найпопулярніші застосунки

Програмне забезпечення для маркетингу на основі облікових записів (ABM) революціонізує операції з маркетингу та продажів, переміщуючи фокус із широкого брендингу та тактики залучення потенційних клієнтів до точного визначення цінних цільових облікових записів перед розгортанням персоналізованих маркетингових кампаній. Завдяки програмному забезпеченню ABM компанії спрощують складну задачу ідентифікації потенційних клієнтів і розподілу ресурсів для створення найперспективніших облікових записів. Використовуючи програмне забезпечення ABM, користувачі можуть не тільки генерувати ретельно перевірені потенційні клієнти, але й адаптувати унікальні шляхи купівлі, підвищувати цінність клієнта впродовж життя та сприяти додатковим можливостям у рамках існуючих конвеєрів. Інтеграція даних про потенційних клієнтів із передовими технологіями взаємодії з клієнтами дає змогу організаціям реалізовувати цілісну маркетингову стратегію на основі облікових записів. Ця синхронізація між відділами маркетингу та продажів забезпечує узгодження з основними цілями компанії. Програмне забезпечення ABM сприяє різноманітним функціям, таким як отримання нових облікових записів, підтримка існуючих і розширення відносин на рівні підприємства. Крім того, певні рішення ABM пропонують безперебійну інтеграцію зі сторонніми програмами продажів і маркетингу, включаючи платформи автоматизації маркетингу та системи управління взаємовідносинами з клієнтами (CRM). Ця сумісність покращує точність націлювання та пріоритезації комунікацій, тим самим оптимізуючи взаємодію з ключовими клієнтами.

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Hubspot

Hubspot

hubspot.com

HubSpot — це платформа для управління продажами, маркетингом та обслуговуванням клієнтів, що включає CRM та інструменти для автоматизації бізнес-процесів.

Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Salesforce - платформа CRM для управління продажами, маркетингом, обслуговуванням клієнтів та аналітикою. Підтримує інтеграцію з мобільними пристроями.

SEMrush

SEMrush

semrush.com

Semrush - платформа для управління онлайн-присутністю, що допомагає бізнесу в SEO, контекстній рекламі, моніторингу конкурентів та оптимізації контенту.

Apollo.io

Apollo.io

apollo.io

Apollo.io - це платформа, що допомагає командам з продажу управляти процесами, аналізувати дані та покращувати стратегії залучення через інструменти, як Dialer.

LinkedIn Sales Navigato‪r

LinkedIn Sales Navigato‪r

linkedin.com

LinkedIn Sales Navigator – це інструмент для ефективного пошуку, залучення та управління потенційними клієнтами у продажах.

Ahrefs

Ahrefs

ahrefs.com

Ahrefs – це інструмент для SEO, що допомагає аналізувати конкурентів, знаходити ключові слова, перевіряти зворотні посилання та проводити аудит веб-сайтів.

SE Ranking

SE Ranking

seranking.com

SE Ranking - це SEO-інструмент для агентств та команд, що дозволяє проводити дослідження, аудити, відстеження рангів та аналіз зворотних посилань.

Crunchbase

Crunchbase

crunchbase.com

Crunchbase - це платформа для отримання інформації про приватні та публічні компанії, інвестиції, лідерів, новини та тенденції в індустрії.

Similarweb

Similarweb

similarweb.com

Similarweb надає аналітичні дані про цифрову стратегію бізнесу, допомагаючи знаходити потенційних клієнтів та покращувати ефективність продажів.

ZoomInfo

ZoomInfo

zoominfo.com

ZoomInfo – платформа для бізнесу, що надає дані, аналітику та технології для покращення продажів, маркетингу та управління контактами.

Seobility

Seobility

seobility.net

Seobility - це інструмент SEO для аудитів, аналізу зворотних посилань, відстеження ранжування та оптимізації контенту, що допомагає покращити видимість веб-сайтів.

Serpstat

Serpstat

serpstat.com

Serpstat - комплексний SEO-інструмент для аналізу конкуруючих стратегій, дослідження ключових слів та покращення видимості веб-сайту.

SALESmanago

SALESmanago

salesmanago.com

SALESmanago - платформа автоматизації маркетингу для оптимізації взаємодії з клієнтами, персоналізації та підвищення показників електронної комерції.

Signals

Signals

getsignals.ai

Signals - платформа для генерації лідів, яка допомагає виявити відвідувачів сайту і взаємодіяти з ними без заповнення форм.

Marketing Miner

Marketing Miner

marketingminer.com

Marketing Miner - це SEO-інструмент для аналітики даних, що дозволяє аналізувати до 100,000 ключових слів чи URL з метою покращення ранжування сайтів.

Warmly

Warmly

warmly.ai

Warmly - платформа для організації продажів, що допомагає командам виявляти та відстежувати клієнтів, готових до покупки, через автоматичне збирання даних.

Keyword.com

Keyword.com

keyword.com

Keyword.com - універсальний інструмент для управління та оптимізації ключових слів, який допомагає у дослідженні, аналізі та використанні ключових слів для SEO.

AroundDeal

AroundDeal

arounddeal.com

AroundDeal - це платформа B2B для пошуку контактів та компаній, яка надає дані для продажів і маркетингу, включаючи електронні адреси та номери телефонів.

G2

G2

g2.com

G2 - найбільший світовий майданчик для оглядів програмного забезпечення, який допомагає підприємствам ухвалювати обґрунтовані рішення на основі відгуків користувачів.

RocketReach

RocketReach

rocketreach.co

RocketReach - це інструмент для знаходження контактних даних професіоналів, включаючи електронні адреси та номери телефонів, з великою базою даних.

FlippingBook

FlippingBook

flippingbook.com

FlippingBook - це програмне забезпечення для створення інтерактивних онлайн-публікацій з ефектом перевороту сторінок з PDF. Підтримує аналітику й інтеграцію з іншими системами.

People.ai

People.ai

people.ai

People.ai - платформа для оптимізації процесу продажу, що використовує AI та автоматизацію для покращення управління обліковими записами та трубопроводами.

Factors.AI

Factors.AI

factors.ai

Factors.AI допомагає B2B SaaS маркетологам об'єднувати дані, аналізувати результати маркетингових кампаній та вимірювати ROI.

Data.ai

Data.ai

data.ai

Data.ai - платформа для аналітики та розуміння мобільних даних, що допомагає підприємствам оптимізувати стратегії, покращувати показники та залучати клієнтів.

WebCEO

WebCEO

webceo.com

WebCEO - платформа для цифрового маркетингу з 23 інструментами для SEO, аналізу доменів, відстеження ключових слів і управління соціальними медіа.

VisualPing

VisualPing

visualping.io

Visualping - це інструмент для моніторингу змін на веб-сайтах, який фіксує скріншоти та повідомляє про виявлені зміни.

SalesboxAI

SalesboxAI

salesbox.ai

SalesboxAI - це платформа, що використовує ШІ для автоматизації продажів і маркетингу, допомагаючи бізнесу ефективно взаємодіяти з цільовими клієнтами.

Brandwatch Consumer Intelligence

Brandwatch Consumer Intelligence

brandwatch.com

Brandwatch Consumer Intelligence - платформа для аналізу даних з соціальних мереж, що допомагає компаніям відстежувати згадки про бренд та аналізувати споживчі тенденції.

WASK

WASK

wask.co

WASK - це програмне забезпечення на базі ШІ для управління цифровою рекламою, оптимізації кампаній та аналізу поведінки відвідувачів без використання сторонніх кукі.

Immagnify

Immagnify

immagnify.com

Immagnify — це інструмент для продажів, що дозволяє створювати списки потенційних клієнтів за різними критеріями та отримувати контактні дані приймаючих рішень.

Intandemly

Intandemly

intandemly.com

Intandemly – програмне забезпечення для маркетингу та продажів, яке допомагає генерувати запити та залучення з цільових рахунків.

Wrench.ai

Wrench.ai

wrench.ai

Wrench.ai є інструментом на базі даних, що допомагає автоматизувати процеси та приймати обґрунтовані рішення для оптимізації ресурсів.

Octane11

Octane11

octane11.com

Octane11 — платформа для аналізу даних та співпраці в B2B, що інтегрує маркетингові, продажні та дані про використання продуктів для покращення бізнес-результатів.

LeadAngel

LeadAngel

leadangel.com

LeadAngel - це платформа для управління та маршрутизації потенційних клієнтів, що інтегрується з CRM та підвищує ефективність продажів.

Drift

Drift

drift.com

Drift - це платформа для комунікації з клієнтами, що автоматизує відповіді на запити та допомагає бізнесу взаємодіяти з відвідувачами сайтів.

Sendoso

Sendoso

sendoso.com

Sendoso - це платформа для управління персоналізованими подарунками, яка допомагає бізнесам взаємодіяти з клієнтами та стимулювати продажі.

Kompyte

Kompyte

kompyte.com

Kompyte — платформа для автоматизації конкурентної розвідки, яка допомагає бізнесам відстежувати конкурентів та аналізувати ринок на різних цифрових каналах.

Clearbit

Clearbit

clearbit.com

Clearbit - це платформа, яка надає дані про компанії та контактні особи, дозволяючи вдосконалити процеси продажу та маркетингу.

Sensor Tower

Sensor Tower

sensortower.com

Sensor Tower - платформа для аналізу мобільних додатків, що надає дані про використання, доходи та ринкові тенденції для підприємств і розробників.

Common Room

Common Room

commonroom.io

Додаток для управління громадою, що полегшує зв'язок, організацію подій і обмін ресурсами між користувачами.

Apptopia

Apptopia

apptopia.com

Apptopia надає аналітику та ефективність мобільних додатків, дозволяючи бізнесам відстежувати показники, конкурентів і тенденції на ринку.

Foundry

Foundry

foundryco.com

Foundry - платформа для маркетингу, що оркеструє кампанії з урахуванням інтересів клієнтів на всіх етапах покупки, інтегруючи персоналізацію та активізацію продажів.

Klue

Klue

klue.com

Klue – платформа для конкурентної розвідки, що допомагає бізнесам збирати, організовувати й поширювати інформацію про конкурентів.

Seamless.AI

Seamless.AI

seamless.ai

Seamless.AI - це пошукова система для B2B-продажів, яка надає перевірену контактну інформацію для цілевих клієнтів та дані про наміри покупців.

Demandbase

Demandbase

demandbase.com

Demandbase - платформа для маркетингу та продажів, що дозволяє бізнесу активно залучати цільові облікові записи, використовуючи аналітику даних.

Cognism

Cognism

cognism.com

Cognism — платформа для B2B розвідки, що надає перевірені дані про контакти з можливістю інтеграції з CRM для покращення продажів та маркетингу.

MobileAction

MobileAction

mobileaction.co

MobileAction – платформа для оптимізації мобільних додатків, що забезпечує аналітику, стратегії реклами та інструменти для всебічного маркетингу.

Opensense

Opensense

opensense.com

Opensense дозволяє централізовано керувати підписами електронної пошти на всіх пристроях, підтримуючи Office 365, G-Suite, Salesforce та інші.

Crayon

Crayon

crayon.co

Crayon - платформа для моніторингу та аналізу конкурентного інтелекту, що автоматично збирає інформацію про ринок і конкурентів у реальному часі.

Metadata

Metadata

metadata.io

Metadata автоматизує ручну роботу для B2B маркетологів, дозволяючи їм зосередитись на стратегії та творчості.

RELAYTO

RELAYTO

relayto.com

RELAYTO перетворює статичні документи в інтерактивні мікросайти, дозволяючи легко додавати медіа та аналізувати залучення аудиторії.

Dealfront

Dealfront

dealfront.com

Dealfront - платформа для збуту та маркетингу, що забезпечує команди даними про потенційних клієнтів та оптимізує процеси продажів.

Mutiny

Mutiny

mutinyhq.com

Mutiny — це AI-платформа для B2B-компаній, що надає персоналізований досвід на веб-сайтах з метою підвищення конверсії та залучення цільових аудиторій.

Act-On

Act-On

act-on.com

Act-On – платформа автоматизації маркетингу, що дозволяє управляти кампаніями, залучати клієнтів та аналізувати результати через різні канали комунікації.

Printfection

Printfection

printfection.com

Printfection - це платформа для управління сувенірами, яка спрощує купівлю, зберігання та розподіл брендованих товарів.

NetLine

NetLine

netline.com

NetLine - це платформа для B2B-маркетологів, яка забезпечує дані про наміри покупців і можливості генерації лідів в режимі реального часу.

Keyplay

Keyplay

keyplay.io

Keyplay допомагає GTM-командам знайти, вибрати та відстежувати цільові облікові записи, інтегрується з CRM та дозволяє оптимізувати маркетингові стратегії.

Thinknum

Thinknum

thinknum.com

Thinknum - це платформа для аналізу даних, що відстежує інформацію про компанії, включаючи вакансії, ціни та соціальні мережі, через API та простий інтерфейс.

SocialPeta

SocialPeta

socialpeta.com

SocialPeta - платформа для аналізу реклами, що надає дані про рекламні стратегії та творчі рішення для рекламодавців та видавців.

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