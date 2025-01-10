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Маркетингове програмне забезпечення на основі облікових записів - Найпопулярніші застосунки - Філіппіни
Програмне забезпечення для маркетингу на основі облікових записів (ABM) революціонізує операції з маркетингу та продажів, переміщуючи фокус із широкого брендингу та тактики залучення потенційних клієнтів до точного визначення цінних цільових облікових записів перед розгортанням персоналізованих маркетингових кампаній. Завдяки програмному забезпеченню ABM компанії спрощують складну задачу ідентифікації потенційних клієнтів і розподілу ресурсів для створення найперспективніших облікових записів. Використовуючи програмне забезпечення ABM, користувачі можуть не тільки генерувати ретельно перевірені потенційні клієнти, але й адаптувати унікальні шляхи купівлі, підвищувати цінність клієнта впродовж життя та сприяти додатковим можливостям у рамках існуючих конвеєрів. Інтеграція даних про потенційних клієнтів із передовими технологіями взаємодії з клієнтами дає змогу організаціям реалізовувати цілісну маркетингову стратегію на основі облікових записів. Ця синхронізація між відділами маркетингу та продажів забезпечує узгодження з основними цілями компанії. Програмне забезпечення ABM сприяє різноманітним функціям, таким як отримання нових облікових записів, підтримка існуючих і розширення відносин на рівні підприємства. Крім того, певні рішення ABM пропонують безперебійну інтеграцію зі сторонніми програмами продажів і маркетингу, включаючи платформи автоматизації маркетингу та системи управління взаємовідносинами з клієнтами (CRM). Ця сумісність покращує точність націлювання та пріоритезації комунікацій, тим самим оптимізуючи взаємодію з ключовими клієнтами.
Запит на новий застосунок
Hubspot
hubspot.com
HubSpot пропонує повну платформу маркетингу, продажів, обслуговування клієнтів і програмне забезпечення CRM, а також методологію, ресурси та підтримку, щоб допомогти підприємствам розвиватися краще. Почніть роботу з безкоштовними інструментами та оновлюйте їх у міру зростання. Завдяки Marketing Hub усі ваші маркетингові інструменти та дані знаходяться на одній зручній і потужній платформі. Ви заощадите дорогоцінний час і отримаєте весь необхідний контекст, щоб забезпечити персоналізований досвід, який приваблює та перетворює потрібних клієнтів у масштабі. Крім того, маркетологи можуть тримати дані в центрі всього, що вони роблять, оскільки Marketing Hub створено як частину платформи HubSpot CRM. Використовуючи повну платформу CRM, маркетологи можуть досягти неперевершеного узгодження з продажами, щоб підтвердити рентабельність інвестицій і підтвердити інвестиції. Незалежно від того, чи це стратегії, послуги чи програмне забезпечення — HubSpot дозволяє масштабувати вашу компанію, а не її складність. HubSpot має все необхідне для кращого розвитку.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, вкл. — це американська компанія, яка розробляє хмарне програмне забезпечення зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія. Він надає (CRM) послуги з управління взаємовідносинами з клієнтами, а також продає додатковий набір корпоративних програм, орієнтованих на обслуговування клієнтів, автоматизацію маркетингу, аналітику та розробку програм. У 2020 році журнал Fortune поставив Salesforce на шосте місце у своєму «Списку 100 найкращих компаній для роботи» на основі опитування задоволеності співробітників.
Apollo.io
apollo.io
Apollo — це платформа взаємодії з даними, яка вбудовує інтелектуальні дані у ваші робочі процеси, щоб допомогти вам виконувати, аналізувати та покращувати свою стратегію зростання.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo (NASDAQ: ZI) — це платформа для виходу на ринок, яка допомагає компаніям знаходити, залучати та розвивати своїх клієнтів. ZoomInfo надає точні дані в режимі реального часу, статистику та технології більш ніж 35 000 компаній у всьому світі. Підприємства використовують його дані та платформу для підвищення ефективності, узгодження відділів продажів і маркетингу та консолідації наборів технологій. Це визнаний лідер у сфері конфіденційності даних, який відповідає найкращим у галузі вимогам GDPR і CCPA та має численні сертифікати безпеки та конфіденційності даних. Спеціалізації: платформа GTM, стратегія GTM, аналітика продажів, розвідка розмов, маркетингова розвідка, залучення до продажів, контактні дані, дані про наміри, формування потенційних клієнтів, покращене пошук потенційних клієнтів, бізнес-інформація, ділові контакти, маркетинг на основі облікових записів (ABM), точність даних, база даних гігієни та організації даних.
Signals
getsignals.ai
Signals – це платформа для створення потенційних клієнтів і штучного інтелекту, яка допомагає вам знати, хто на вашому веб-сайті, і використовувати їхню поведінку для взаємодії з відвідувачами, які готові купувати. Ми вже допомогли компаніям знайти тисячі нових кваліфікованих контактів, відвідувачам не потрібно було заповнювати форму.
LinkedIn Sales Navigator
linkedin.com
675 мільйонів+ учасників | Керуйте своєю професійною ідентичністю. Створюйте свою професійну мережу та співпрацюйте з нею. Отримайте доступ до знань, ідей і можливостей.
Ahrefs
ahrefs.com
Ahrefs Pte. Ltd. – компанія, що займається розробкою програмного забезпечення та розробляє онлайн-інструменти для оптимізації пошукових систем та безкоштовні навчальні матеріали для професіоналів маркетингу. Універсальний набір інструментів Ahrefs SEO може допомогти вам у: - Дослідженні конкурентів: розкрийте органічні ключові слова ваших конкурентів, стратегії зворотних посилань і ключові слова PPC - Побудова посилань: знайдіть найпотужніші можливості зворотних посилань у вашій ніші - Дослідження ключових слів: отримайте максимум релевантних ідей щодо ключових слів і подивіться, як важко буде отримати рейтинг - Аудит веб-сайту: знайдіть, які проблеми з SEO є на вашому веб-сайті, і дізнайтеся, як їх виправити - Дослідження вмісту: знайдіть найпопулярніший вміст на будь-яку тему та знайдіть найкращі ідеї для свого власного вмісту - Відстеження рейтингу: відстежуйте свій пошуковий рейтинг разом із рейтингом своїх конкурентів - Моніторинг згадок: отримуйте сповіщення електронною поштою кожного разу, коли ви або ваш бренд згадуєтеся в Інтернеті. База даних Ahrefs містить понад 11 мільярдів ключових слів і понад 400 мільярдів проіндексованих сторінок. Саме тому Ahrefs може забезпечити максимальну точність даних для своїх користувачів.
SalesIntel
salesintel.io
SalesIntel — це платформа аналізу для виходу на ринок, яка допомагає командам відділів маркетингу, продажів і доходів забезпечити до 5-кратного підвищення ефективності конвеєра завдяки: - Виявленню ваших ідеальних клієнтів (ICP) серед 22 мільйонів облікових записів, профільованих за допомогою 300 мільйонів унікальних технологій. встановити точки даних. - Виявлення облікових записів, які активно купують ваш продукт або послугу, використовуючи найкращі у своєму класі наміри, новини компанії та дані веб-відвідувачів. - Надання підтвердженої контактної інформації особам, які приймають рішення, з нашої бази даних із понад 100 млн контактів із електронними адресами та номерами мобільних телефонів - Діючи як продовження вашої команди, щоб заповнити будь-які прогалини в контактних даних або даних облікового запису, використовуючи нашу дослідницьку команду з понад 2000 осіб - І все це, надаючи необмежений кредит Ціноутворення підтримується обслуговуванням клієнтів світового класу. Наші клієнти – це досвідчені команди доходів від провідних компаній, таких як ServiceTitan, ProGlove, Openprise та Veranex, які розуміють, що підвищення ефективності трубопроводів у складній сучасній економіці є ключовим фактором зростання доходів. Ми надаємо якісні дані галузі протягом понад 15 років і лише нещодавно зробили їх доступними для наших понад 800 клієнтів.
Outgrow
outgrow.co
Outgrow дозволяє вам краще залучати, кваліфікувати та залучати потенційних клієнтів, спрощуючи створення персоналізованих тестів, калькуляторів, оцінок, конкурсів, форм/опитувань, рекомендацій, опитувань і чат-ботів. Не потрібні розробники чи дизайнери! Outgrow має безліч шаблонів дизайну, які повністю оптимізовані для мобільних пристроїв, настільних комп’ютерів і планшетів і легко вбудовуються у вашу рекламу, веб-сайти, мобільні програми, соціальні медіа, SMS та електронну пошту. Крім того, існує понад 1000 готових фрагментів вмісту та послідовностей, оптимізованих для покращення конверсії, тож ви можете змінювати запитання, вносити деякі налаштування, щоб вони відповідали вашому бренду, і мати свій власний інтерактивний вміст, готовий за лічені хвилини.
Bookyourdata
bookyourdata.com
Bookyourdata — це перша в світі платформа B2B для пошуку потенційних клієнтів із оплатою за використання, яка має понад 100 мільйонів прямих контактів B2B із гарантією 95% точності та надає послуги понад 20 000 клієнтів з 2015 року. Наша інноваційна та надійна платформа обслуговує ділові контакти списки для своїх клієнтів з 200+ країн із 50+ критеріями пошуку, веб-технологіями, ABM та ще двома спеціальними категоріями для медичних працівників за спеціальностями та агентів з нерухомості на додаток до ділових контактів.
Immagnify
immagnify.com
Immagnify — це інструмент аналітики продажів, який дозволяє створювати списки потенційних клієнтів на основі розширених можливостей пошуку, як-от використовуваних технологій і звичайних практик, а також багатьох інших фільтрів, як-от місцезнаходження, розмір компанії, галузь тощо. Після створення списків ви зможете отримати доступ контактну інформацію (робочу електронну пошту та мобільний телефон) ключових осіб, які приймають рішення в цих компаніях, у масштабі та без проблем.
Versium
versium.com
Versium – це компанія, що займається обробкою даних, яка дає змогу маркетологам краще визначати, розуміти та досягати своїх ідеальних потенційних клієнтів за допомогою багатьох цифрових точок контакту та маркетингових каналів. Провідний у галузі механізм визначення ідентифікації та аналізу Versium забезпечує набір рішень, які допомагають маркетологам значно покращити охоплення в 5 разів. Власні активи даних Versium включають понад 2 мільярди контактних точок і понад 2 трильйони атрибутів аналітичних даних, що створює найбагатшу в галузі структуру ідентифікації B2B2C і платформу технологій даних, яка дає змогу маркетологам залучати клієнтів.
Crunchbase
crunchbase.com
Crunchbase — це платформа для пошуку бізнес-інформації про приватні та державні компанії. Інформація Crunchbase включає інформацію про інвестиції та фінансування, членів-засновників і осіб на керівних посадах, злиття та поглинання, новини та галузеві тенденції. Веб-сайт Crunchbase, спочатку створений для відстеження стартапів, містить інформацію про державні та приватні компанії в глобальному масштабі. Crunchbase отримує свої дані чотирма способами: венчурна програма, машинне навчання, власна команда обробки даних і спільнота Crunchbase. Представники громадськості можуть надсилати інформацію до бази даних Crunchbase. Ці матеріали підлягають реєстрації, соціальній перевірці та часто переглядаються модератором перед тим, як їх прийняти до публікації. У березні 2019 року спільнота Вікіпедії відмовилася від її використання як джерела.
SEMrush
semrush.com
Semrush — це провідна платформа SaaS для управління видимістю в Інтернеті, яка дозволяє компаніям у всьому світі проводити оптимізацію пошукових систем, оплату за клік, контент, соціальні медіа та конкурентоспроможні дослідницькі кампанії та отримувати вимірні результати від онлайн-маркетингу. Semrush пропонує компаніям аналітику та рішення для створення, керування та вимірювання кампаній у різних маркетингових каналах. Semrush із понад 87 000 клієнтів, що платять. Semrush у цифрах: - 808 млн профілів доменів для настільних комп'ютерів і 32,1 млн профілів доменів для мобільних пристроїв - Понад 43 трильйони зворотних посилань і понад 25 мільярдів URL-адрес, що скануються в середньому на день - Понад 24,3 мільярда ключових слів і 20 мільйонів ідей для одного ключового слова - 30% компаній зі списку Fortune 500 використовують Semrush як основний маркетинговий інструмент
NetLine
netline.com
Успішні маркетологи B2B починають тут. NetLine дає можливість B2B-маркетологам збільшити дохід за допомогою комплексної платформи залучення покупців, яка надає неперевершені дані про наміри покупців і можливості для залучення... Показати більше. Керуючи єдиною платформою намірів на рівні покупців, INTENTIVE, яка надає статистику в реальному часі
Wrench.ai
wrench.ai
Wrench.AI створює програмне забезпечення та інструменти на основі великих даних, які дозволяють лідерам приймати кращі рішення та автоматизувати ініціативи та кампанії, щоб максимізувати ресурси для отримання найкращої прибутковості.
CANDDi
canddi.com
98% потенційних клієнтів, які відвідують ваш веб-сайт, ніколи не вийдуть на зв’язок. Що, якби ви могли ідентифікувати цих людей, зв’язатися з ними та укласти угоду? CANDDi — це інструмент відстеження відвідувачів веб-сайту, який допомагає виявити, які КОМПАНІЇ та ФІЗИЧНІ ОСОБИ переглядають ваш веб-сайт. Ми виходимо за рамки просто «відстеження на рівні компанії», яке пропонують інші інструменти на ринку, тобто ви отримуєте максимальну видимість своїх продажів і маркетингових воронок. Але не вірте нам на слово; ми пропонуємо 30-денну безкоштовну пробну версію, щоб ви могли дійсно протестувати CANDDi та перевірити, чи підходить це інструмент для вашого бізнесу! Щойно ви додасте наш код відстеження на свій веб-сайт, ви працюватимете з нашою чудовою командою успіху клієнтів. Вони проведуть вас через CANDDi та допоможуть вибрати функції, які скоротять ваш цикл продажів, отримають глибше розуміння ваших зусиль у сфері цифрового маркетингу та ефективніше визначать пріоритети вашого часу. CANDDi не просто повідомляє вам, які компанії відвідували ваш веб-сайт... CANDDi вписується у ваші процеси, щоб ви могли діяти на основі цієї інформації та укласти угоду.
Amplemarket
amplemarket.com
Amplemarket — це платформа AI для сучасних команд продажів. З Amplemarket ви чарівним чином спростите спосіб виявлення, залучення та перетворення ваших наступних клієнтів. Що кажуть наші клієнти: * Deel: від серії A до єдинорога за 12 місяців. Як Amplemarket забезпечив 20-кратне зростання прибутку Deel. * Vanta: як Vanta закривається більше та швидше завдяки даним про наміри купівлі Amplemarket (9x ROI) Приєднуйтесь до сотень компаній із Deel, Rippling, Vanta та багатьох інших, які покращують свої продажі завдяки Amplemarket. Ось що ви отримуєте: * Власні дані: легко знайдіть дані, які допоможуть вам укладати угоди. * Вбудована персоналізація: утричі збільште ваші показники відповідей завдяки гіперперсоналізованим повідомленням. * Багатоканальний охоплення: електронна пошта, телефон, LinkedIn тощо. * Завдяки штучному інтелекту: дозвольте представникам зосередитися на продажах, а штучний інтелект подбає про інше. * Оптимізація доставки: надсилайте свої електронні листи в основну скриньку вхідних повідомлень потенційного клієнта. * Сигнали наміру купувати: націлюйтеся на покупців, які активно шукають рішення, подібне до вашого.
CUFinder
companyurlfinder.com
CUFinder — це інноваційна платформа для створення потенційних клієнтів і збагачення даних B2B, яка революціонізує продажі та маркетинг. Завдяки вдосконаленим алгоритмам і штучному інтелекту він дозволяє компаніям виявляти високоякісних потенційних клієнтів, збагачувати дані про клієнтів і оптимізувати процеси. Завдяки повній інтеграції в існуючі системи CUFinder дозволяє компаніям персоналізувати комунікацію, заощадити час і отримати конкурентну перевагу в сучасному динамічному бізнес-середовищі. Відчуйте трансформаційну силу CUFinder і відкрийте нові можливості для успіху в продажах і маркетингу.
SALESmanago
salesmanago.com
SALESmanago — це платформа для залучення клієнтів для маркетингових команд електронної комерції, які прагнуть до впливу, які хочуть бути економними, але потужними, надійними партнерами для зростання доходів для генеральних директорів. Наші рішення на основі штучного інтелекту вже використали понад 2000 компаній середнього розміру в 50 країнах, а також багато відомих світових брендів, таких як Vodafone, Lacoste, New Balance і Victoria’s Secret. SALESmanago виконує свою обіцянку максимізувати зростання доходів і покращити ключові показники ефективності електронної комерції, використовуючи три принципи: (1) Інтимність із клієнтом для створення автентичних відносин із клієнтами на основі нульових і власних даних; (2) Precision Execution, щоб забезпечити чудову взаємодію з омніканальністю клієнтів завдяки гіперперсоналізації; і (3) Growth Intelligence, що поєднує вказівки на основі людини та штучного інтелекту, що забезпечує прагматичне та швидке прийняття рішень для досягнення максимального ефекту. Більше інформації: www.salesmanago.com
Hushly
hushly.com
Hushly — це хмара конверсії «все в одному», розроблена для покращення взаємодії з покупцями та збільшення конверсій для маркетологів B2B. Наша система взаємодії включає різноманітні інструменти та можливості, такі як персоналізація веб-сайту, персоналізація вмісту, створення та персоналізація цільових сторінок, захоплення попиту, збагачення, перевірені людьми потенційні клієнти, а також досвід на основі облікових записів. Ці інструменти дозволяють маркетологам створювати більш релевантний і привабливий досвід для своєї цільової аудиторії, що в кінцевому підсумку може сприяти досягненню кращих бізнес-результатів, таких як збільшення залучення, вищі коефіцієнти конверсії та більша лояльність клієнтів. Покупці отримують вигоду від динамічного, персоналізованого контенту та підключених цифрових технологій, які дають їм змогу отримати кращу освіту та швидше приймати обґрунтовані рішення.
Warmly
warmly.ai
Warmly — це перша автономна платформа оркестровки продажів, створена спеціально для команд малого та середнього бізнесу. Платформа керує метаданими з інструментів підтримки продажів, намірів B2B та інструментів збагачення для ідентифікації, відстеження та зв’язку з відвідувачами веб-сайту, які готові до конверсії. Автоматично агрегуючи дані та інтегруючи аналітичні дані з різних платформ, Warmly організовує найефективніший наступний крок для стимулювання кваліфікованих розмов для команди продажів. Тепло допомагає вашій команді з доходів швидше помітити потенційні можливості на ринку. Просувайте їх швидше. І досягайте своїх планових цілей квартал за кварталом. Їхня платформа AI Warm Leads Platform висвітлює ваш конвеєр, відстежуючи сигнали про намір купувати на вашому веб-сайті, вихідні послуги та CRM. Потім вони допомагають вам закрити цей конвеєр теплим, привабливим способом. Крім того, їхній набір безкоштовних інструментів продажу допоможе вашій команді краще спілкуватися з потенційними клієнтами у вашому календарі та на Zoom за допомогою відзначеного нагородами додатка Essential Zoom.
Albacross
albacross.com
Команди відділу доходів по всьому світу використовують дані про наміри Albacross, щоб створити більше можливостей і швидше збільшити дохід. Від усвідомлення на ранній стадії до прийняття рішення на пізній стадії, ви маєте всю необхідну інформацію, щоб виявити своїх потенційних покупців, зацікавити їх тим, що вони хочуть, і отримати сповіщення, коли вони будуть готові купити. Ось як: - Підвищте продуктивність продажів: визначте намір компаній, які відвідують ваш веб-сайт, купувати, і повідомте свою команду продажів, коли вони будуть готові купити. - Усуньте здогади з маркетингу: зрозумійте, які облікові записи взаємодіють із вашим вмістом і що їх найбільше цікавить. - Усі необхідні вам точки даних: ми щомісяця відстежуємо 3 мільярди подій у всьому світі й оновлюємо точки даних щотижня. - Легко інтегруйте в технічні інструменти, якими ви вже користуєтеся – це не ще один інструмент для вивчення.
RocketReach
rocketreach.co
Понад 18 мільйонів компаній у всьому світі довіряють RocketReach, зокрема Apple, Disney, Google, Amazon, Facebook і 95% S&P 500. За допомогою RocketReach ви можете створювати списки контактів і компаній за допомогою найбільшої та найточнішої бази даних у світі. електронні листи та прямі номери. Вирішуйте широкий спектр бізнес-потреб, починаючи від націлювання реклами, контактної інформації, сегментації бази даних і найму персоналу. Спробуйте безкоштовно сьогодні.
ReportLinker
reportlinker.com
ReportLinker – це технологічна компанія, яка використовує штучний інтелект для надання ринкових даних і прогнозів, що допомагає дослідницьким командам, командам з розвитку бізнесу або маркетингу краще зрозуміти й проаналізувати сектор. Платформа компанії використовує машинне навчання та обробку природної мови (NLP), щоб надати своїм клієнтам ринкову аналітичну платформу на основі штучного інтелекту, яка прискорює їхній доступ до глобальної інформації про галузь.
Seobility
seobility.net
Seobility — це універсальний інструмент SEO для кращого рейтингу веб-сайтів. Seobility забезпечує комплексний аудит SEO на сторінці, аналіз зворотних посилань і інструменти для створення посилань, а також відстеження рейтингу. Додаткові інструменти, такі як інструмент TF*IDF для оптимізації вмісту та інструмент дослідження ключових слів, доповнюють комплексне програмне забезпечення Seobility для пошукових систем. SEO-аудит на сторінці: скануються всі пов’язані сторінки веб-сайту, а помилки або проблеми з оптимізацією на сторінці збираються та чітко відображаються. Кожен аналіз містить детальну інформацію та поради щодо вирішення проблем та оптимізації. Для постійного перегляду веб-сайту та відстеження прогресу оптимізації можна запланувати регулярне сканування. Seobility надає детальний звіт після кожного сканування та сповіщає користувача у разі серйозних проблем. Аналіз зворотних посилань: докладні звіти про зворотні посилання на веб-сайтах, прив’язні тексти, домени переходів тощо. Крім того, регулярно оновлювані звіти про нові зворотні посилання та втрачені зворотні посилання дають практичне розуміння цієї частини позасторінки SEO. Аналіз конкурентів і рекомендації щодо створення посилань завершують цей модуль. Відстеження рейтингу: щодня оновлювані дані рейтингу Google для настільних і мобільних пристроїв для ваших ключових слів. Використовуйте розширені функції, такі як теги ключових слів, напр. для аналізу категорій або локалізованих результатів. Стежте за своїми конкурентами, відстежуючи їх ефективність. Програмне забезпечення Seobility SEO розроблено з чітким акцентом на якості та зручності використання. Seobility підходить як для SEO-професіоналів, так і для новачків.
GTM Buddy
gtmbuddy.ai
GTM Buddy – це платформа для отримання прибутку, яка дозволяє командам із доходів заохочувати стабільне зростання доходів. GTM Buddy прагне створити нове покоління розумніших продавців. Уявіть собі світ, де штучний інтелект піклується про тегування та відображення потрібного вмісту в потрібний час, щоб допомогти продавцям там, де вони є. 𝑱𝒖𝒔𝒕-𝒊𝒏-𝑻𝒊𝒎𝒆 𝑬𝒏𝒂𝒃𝒍𝒆𝒎𝒆𝒏𝒕 це секретна зброя продавця, щоб перевершити квоту, допомагаючи представникам ділитися вмістом, який відповідає на нагальні запитання покупців, з’являтися готовим до цього важливі зустрічі та витрачайте більше часу на продажі, скоротивши ручну роботу.
Klue
klue.com
Klue — це платформа конкурентної інформації, призначена для допомоги маркетологам у зборі, організації та розповсюдженні конкурентної інформації в різних відділах компанії. Платформа використовує аналітику, керовану штучним інтелектом, для агрегування та інтерпретації даних, що забезпечує глибоке розуміння ринкових тенденцій. Його основні функції включають здатність централізувати конкурентну інформацію, ефективно аналізувати дані, створювати конкурентоспроможний контент і поширювати його в організації. Крім того, це дозволяє користувачам вимірювати свій вплив у конкурентному бізнес-середовищі. Він також пропонує додаткові можливості штучного інтелекту, призначені для економії часу та покращення розуміння. Платформа розроблена для підтримки стратегії виходу на ринок усієї організації, надаючи доступ до ряду ресурсів, включаючи посібники, звіти, шаблони та вебінари, які спрямовані на надання користувачам конкурентної переваги. Окрім централізації розвідувальних даних і покращення розуміння, Klue також зосереджується на безпеці даних та інтеграції інструментів. Ключові аспекти користувальницького досвіду Klue включають можливість підключення існуючих інструментів до платформи, забезпечення захисту даних і економію часу завдяки аналізу за допомогою ШІ. Платформа також пропонує користувачам можливість включити голос своїх клієнтів у свою конкурентну розвідку, забезпечуючи тим самим більш повне розуміння ринкового середовища.
VisualPing
visualping.io
Visualping — найкращий інструмент для моніторингу змін на веб-сайті. Просто введіть URL-адресу, яку ви хочете контролювати, і виберіть область - ми повідомимо вас, коли буде виявлено зміну. У Visualping є сотні потенційних випадків використання. Ваш бізнес може використовувати Visualping для конкурентної розвідки, регулятивної розвідки, управління відповідністю, перевірки якості веб-сайту та виявлення регресії та багато іншого. Ви навіть можете використовувати Visualping у своєму особистому житті, щоб стежити за можливостями роботи, продуктами, яких немає в наявності, цінами, зустрічами, новинами та профілями в соціальних мережах.
MediaRadar
mediaradar.com
Відзначені нагородами рішення MediaRadar для аналізу реклами надають своєчасну міжмедійну інформацію, націлену на тих, хто бере участь у процесах продажу, планування та купівлі медіа. Команди медіа-продажів покладаються на MediaRadar, щоб шукати новий бізнес, створювати переконливі презентації та спілкуватися з потрібними покупцями. Агентства та маркетологи використовують MediaRadar для створення найкращого медіа-міксу, моніторингу своїх конкурентів і відкриття нових рекламних можливостей.
Kompyte
kompyte.com
Платформа автоматизації конкурентного розвідки Kompyte — це єдине в галузі повністю засноване на штучному інтелекті рішення для вирішення проблем, з якими стикаються спеціалісти з маркетингу та продажів, відстежуючи конкурентний ландшафт. Kompyte автоматизує процес відстеження в найширшому спектрі цифрових каналів, глибоко занурюючись у збір конкурентної інформації та надання інформації, щоб допомогти клієнтам піднятися над шумом у переповнених галузях і отримати лідерство на ринку. Kompyte надає клієнтам інструменти для відстеження, компіляції, аналізу та надання ключових стратегічних ідей у реальному часі потрібним командам, таким чином забезпечуючи кращий обмін повідомленнями, позиціонування, розробку продукту та одержання прибутку.
Adthena
adthena.com
Adthena — це відзначена нагородами платформа аналізу ринку для платної пошукової реклами. Наша унікальна технологія штучного інтелекту та моделі машинного навчання дають вам чітке уявлення про зміни на ринку та всі рухи ваших конкурентів у пошуковій системі. Це означає, що ви можете приймати обґрунтовані стратегічні рішення та отримувати більшу віддачу від свого бюджету PPC, від максимізації рентабельності інвестицій до захисту свого бренду. Потужний матеріал. І ви не можете отримати його ніде більше. Співпрацюйте з нами, щоб створити успішну стратегію платного пошуку. НАГОРОДИ ТА ВИЗНАННЯ: -- Найкраща програмна інновація (локальний перегляд) - US Search Awards 2021 -- Найкращий інструмент пошуку (локальний перегляд) - US Search Awards 2021 -- Найкраща програмна інновація (локальний перегляд) - UK Search Awards 2021 -- Найкращий Використання даних (PPC) – срібло (Adthena x Staysure Insurance) – UK Search Awards 2021 – найкраще використання пошуку - Фінанси (PPC) - Global Search Awards 2021
Marketing Miner
marketingminer.com
Marketing Miner — це інструмент SEO для всіх маркетологів, які керуються даними. Отримайте цінну інформацію за допомогою понад 40 функцій, які допоможуть підвищити рейтинг вашого веб-сайту. Зручний інтерфейс і функції аналізу масових даних заощадять ваш час і зусилля. Збирайте цінні статистичні дані та аналізуйте до 100 000 ключових слів або URL-адрес одним натисканням, щоб покращити свою стратегію SEO. За допомогою Marketing Miner ви можете швидко виявити технічні проблеми на своєму сайті, дізнатися, які цільові сторінки та ключові слова приносять найбільше трафіку, провести комплексний технічний аудит SEO та аналіз конкурентів, відстежувати згадки вашого бренду та важливі ключові слова у вашій ніші, знаходити нові можливості побудови посилань для зміцнення вашого профілю зворотних посилань і розробки успішної стратегії контент-маркетингу. Популярні функції: - Дослідження ключових слів - SEO-аудит - Відстеження рейтингів - Аналіз конкурентів - Моніторинг брендів - Створення посилань - Масовий аналіз даних - API Чому вам сподобається Marketing Miner? Неймовірне співвідношення ціна-якість: вам не обов’язково вибирати дорогі інструменти, щоб отримати високий рейтинг. Marketing Miner надає високоякісні дані за доступними цінами. Повна інтеграція з іншими інструментами: якщо ви віддаєте перевагу роботі з великими обсягами даних у власних інструментах, вам сподобається універсальний і потужний REST API Marketing Miner для доступу до ваших даних без входу в систему! Масовий аналіз даних: інструменти Marketing Miner заощаджують багато часу та зусиль. Ви можете швидко аналізувати дані до 100 000 ключових слів, доменів або URL-адрес.
MobileAction
mobileaction.co
MobileAction — це найкраща платформа для оптимізації мобільного UA! Як офіційний партнер Apple Search Ads, він сприяє зростанню мобільних додатків за допомогою інтелектуальних інструментів на основі даних. MobileAction дає повне розуміння динамічного мобільного середовища, необхідного для залучення, утримання та залучення клієнтів. Це допомагає маркетологам і власникам додатків мобілізувати свої стратегії, узгодити свою дорожню карту, вийти на неосвоєні ринки та підвищити рентабельність інвестицій. Наше рішення дає змогу власникам додатків, менеджерам із залучення користувачів і професіоналам із розвитку додатків вирішувати складні проблеми мобільної індустрії, дозволяючи їм створювати виграшний наратив на ринку, що постійно розвивається. Отже, у двох словах, MobileAction допомагає мобільним маркетологам: збільшити кількість завантажень програм; розблокувати дані конкурентів; дізнатися про останні тенденції; домінувати на ринку; прийняти розумніші рішення. Компанію було засновано в 2013 році, її штаб-квартира розташована в Сан-Франциско, США. MobileAction є провідним у галузі постачальником мобільної рекламної аналітики з великою бібліотекою з понад 70 мільйонів оголошень, понад 100 тисяч видавців, понад 400 тисяч рекламодавців і містить дані з понад 55 DSP.
Beauhurst
beauhurst.com
Beauhurst надає дані про кожну приватну компанію Великобританії, від збору коштів і патентів до статусу найму та торгових даних. Ми дуже детально відстежуємо компанії, що швидко розвиваються, використовуючи наші вісім сигналів відстеження. Крім того, ми стежимо за ширшою екосистемою стартапів інвесторів і акселераторів. У нас є чотири платформи даних, створені спеціально для різних галузей: BeauhurstAdvise, BeauhurstInvest, BeauhurstImpact і BeauhurstSales. Наші платформи створені, щоб допомогти нашим клієнтам відкривати, відстежувати та розуміти бізнес.
A-INSIGHTS
a-insights.eu
A-INSIGHTS — це ваша універсальна платформа для порівняльного аналізу фінансів, конкурентного аналізу та моніторингу ефективності. Замініть здогадки стратегічною ідеєю та розблокуйте силу рішень на основі даних зараз. Ми допомагаємо вам досягти успіху, збираючи стратегічні дані з точних і актуальних джерел, очищаючи їх і збагачуючи додатковими джерелами, щоб надати вам історію, що виходить за межі цифр. Знайдіть усю важливу інформацію про конкурентоспроможність і готові до використання контрольні показники KPI для колег у галузі, постачальників і клієнтів на вашій спеціально створеній інформаційній панелі. Наша віддана команда експертів працює, щоб допомогти вам якнайкраще використати статистику, щоб ви завжди могли отримати потрібну резервну копію, коли вона вам потрібна.
SplitMetrics
splitmetrics.com
Екосистема продуктів і послуг для оптимізації Apple Search Ads, запуску програми, A/B-тестування, ASO та повністю керованого розвитку програми.
BrandOps
brandops.io
Команди маркетингу використовують BrandOps, щоб отримати відповіді на вимогу на найскладніші питання маркетингу. BrandOps — це платформа маркетингової ефективності, яка показує, наскільки ефективним є ваш маркетинг у всіх цифрових каналах порівняно з конкурентами, цілями, бізнес-результатами, брендами-героями та галузевими контрольними показниками. BrandOps надає інформацію про зростання на основі тисяч сигналів із таких каналів, як сайти оглядів, платформи соціальних мереж, понад 6000 джерел новин, подкасти, пошук тощо. BrandOps знімає навантаження на дані з ваших оперативних команд. Дані збираються, зберігаються та обробляються автоматично. Компанії, що швидко розвиваються, використовують BrandOps для розвитку свого бізнесу та створення здорової маркетингової машини. https://www.brandops.io/
SocialPeta
socialpeta.com
SocialPeta — це провідна у світі платформа для шпигунства та аналізу реклами, присвячена пропонуванню кращих рекламних креативних і маркетингових стратегій як для рекламодавців, так і для видавців. Будучи основною платформою рекламної та маркетингової інформації, SocialPeta зосереджується на аналізі реклами、аналізі витрат、креативах реклами, аналізі аудиторії, рекламній стратегії тощо. SocialPeta допомагає користувачам у поглибленому аналізі рекламних тенденцій за допомогою детального графічного представлення коливань. організовано. Величезну базу даних SocialPeta отримують із 73 провідних видавничих мереж у 46 країнах. Ця база даних містить понад 980 мільйонів оголошень. Інтелектуальні дані з рекламою, ринком, вартістю, додатком, аудиторією, eCom і брендом. Допомога в розвитку вашого бізнесу в усіх маркетингових рішеннях. Зараз ми маємо понад 200 корпоративних клієнтів, зокрема Google, Supercell, iGG, Fun Plus, Bigo Live, 37games тощо.
Watchful
watchful.ai
Watchful — це перше й єдине рішення для аналізу стратегії продукту, яке зосереджено виключно на виявленні стратегії продукту ваших конкурентів. Наші рішення допомагають автоматизувати та посилити конкурентні дослідження, створюючи вражаючу інформацію, яка дає змогу командам продуктів пришвидшити доставку, зменшити витрати та стимулювати зростання. Компанії зі списку Fortune 500 довіряють Watchful, щоб сприяти прийняттю кращих рішень і випереджати їхні ринки. Для отримання додаткової інформації відвідайте https://www.watchful.ai/
Groopit
groopit.co
Перехитріть конкурентів за допомогою краудсойлінгу. Спростіть те, як співробітники обмінюються та використовують конкурентну розвідку для створення конкурентної переваги. Поділитися ще ніколи не було так просто. Співробітники діляться інформацією з Teams, Slack, Salesforce, веб-переглядача, мобільного додатка або будь-де, де вони працюють. Лише трьома натисканнями та менш ніж за хвилину вони поділяться високоякісною кількісною конкурентною інформацією, що дозволить легко залишатися на висоті конкурентів. Використання intel відбувається блискавично. Groopit агрегує та надає практичну статистику в каналах даних і переглядах. Кожен учасник має доступ до найновішої інформації в режимі реального часу, щоб обґрунтувати свій власний вибір, що дає змогу кожному працівнику підвищити конкурентоспроможність. Інтегрувати Intel в існуючі корпоративні системи легко за допомогою API доступу до даних Groopit. Легко додавайте інформацію до Tableau, PowerBI, Salesforce або наявних інформаційних панелей CI. Groopit гарантує, що ви можете використовувати інформацію під час прийняття всіх системних рішень.
KnowFirst
knowfirst.ai
KnowFirst™ API і платформа — це єдине місце для доступу до багатьох наборів даних про будь-яку австралійську компанію, що економить ваш час і ресурси під час проведення досліджень і аналізу.
Panoramata
panoramata.co
Panoramata — це інструмент порівняльного аналізу електронної комерції, який дозволяє відстежувати стратегію цифрового маркетингу будь-якого бренду, не підписуючись на нескінченні електронні листи. Збирайте натхнення та знаходьте нові ідеї з тисяч інформаційних бюлетенів, потоків, оголошень, цільових сторінок, SMS і стеків технологій, які ми зібрали, і приймайте більш обґрунтовані рішення за допомогою свого маркетингу.
PriceShape
priceshape.com
PriceShape — це компанія, що працює на основі програмного забезпечення як послуги (SaaS), що спеціалізується на моніторингу цін конкурентів для компаній і брендів електронної комерції, що дозволяє їм отримувати більше продажів і максимізувати дохід. Ми допомагаємо онлайн-продавцям оптимізувати їх стратегію ціноутворення на основі даних про конкурентів, включаючи ціни, запаси та асортимент. За допомогою PriceShape ви отримуєте повний огляд цін на продукцію конкурентів, який відображається на вашій персональній інформаційній панелі. Ми також спеціалізуємося на наданні нашим користувачам широкого спектру правил і стратегій динамічного ціноутворення, які відповідають будь-яким потребам. Використання цих функцій дає нашим клієнтам гнучкість ціноутворення, необхідну для покращення прийняття рішень на основі їх конкурентної ситуації. Крім того, ми надаємо вам можливість використовувати знання про конкурентоспроможні ціни у вашому каналі Google Shopping. За допомогою нашого редактора каналів можна вставляти цінники у свій канал, що дозволяє спрямовувати ваші витрати на рекламу на продукти, які є найбільш конкурентоспроможними, і отримувати хороший прибуток. Ця інтелектуальна сегментація ваших кампаній із CPC не дасть вам витрачати витрати на рекламу на продукти, які ви надто дорогі, і забезпечить величезне підвищення вашої ROAS.
Thinknum
thinknum.com
Коли економічна діяльність стає онлайн, нові сліди даних залишаються позаду. Власні алгоритми машинного навчання Thinknum індексують загальнодоступну мережу в режимі реального часу, створюючи понад два десятки структурованих наборів даних. Ми відстежуємо списки вакансій, чисельність персоналу, популярність у соціальних мережах, настрої працівників, ціни на продукти, розташування магазинів тощо для понад 500 000 державних і приватних компаній у всьому світі. Клієнти отримують доступ до наших даних через API або зручний інтерфейс користувача. Жоден інший постачальник веб-даних не може зрівнятися з широтою, глибиною та якістю наших історичних даних і даних у реальному часі.
42matters
42matters.com
42matters є провідним постачальником інтелектуальних додатків для мобільного та підключеного телебачення (CTV). Наші найсучасніші алгоритми машинного навчання забезпечують повне уявлення про ринок додатків, дозволяючи організаціям будувати сильніші та інформованіші компанії. Ми відстежуємо понад 17 мільйонів опублікованих і неопублікованих програм у 12 провідних магазинах програм, включаючи Google Play, Apple App Store, Amazon Appstore, Huawei AppGallery, Tencent MyApp, Roku Channel Store, Apple TV tvOS App Store, Amazon Fire TV, Google TV, Програми Samsung Smart TV, LG Content Store і програми Vizio SmartCast. У 42matters ми пропонуємо широкий вибір інструментів для дослідження ринку додатків. Наші API, дампи файлів (набори даних) і набір веб-дослідницьких платформ, включаючи 42matters Explorer, 42matters SDK Explorer і 42matters App Watchlist, дозволяють компаніям визначати ринкові тенденції, створювати продукти та послуги, що відповідають потребам галузі, впроваджувати ефективніші ділові практики та інше. Ми надаємо критично важливу розвідку компаніям, які працюють у багатьох галузях. Наприклад, ми допомагаємо… – Компанії рекламних технологій покращують націлювання реклами, максимізують покази реклами та борються з рекламним шахрайством. – Команди продажів і маркетингу розширюють свої канали, збагачують дані, що зберігаються в системах CRM, і підтримують існуючі облікові записи. – Розробники додатків, ігор і SDK проводять порівняння з конкурентами та створюють плани з урахуванням ринку. – Фахівці з кібербезпеки вдосконалюють практики MAM і MDM, оптимізують виявлення зловмисного програмного забезпечення та виявляють шкідливі дозволи та інтегровані технології. Заснована в 2011 році, 42matters є приватною компанією зі штаб-квартирою в Цюріху, Швейцарія. Нас підтримують Gamma Capital Partners і Project A Ventures.
Apptopia
apptopia.com
Достовірні дані для мобільного світу — ми надаємо дані про продуктивність кожного мобільного додатка та видавця у світі. Ці точки даних доступні через API та/або наш інтуїтивно зрозумілий веб-інструмент. Ми не просто надаємо вам дані, ми даємо вам відповіді. Наші доступні інструменти конкурентної розвідки щодня використовуються видавцями та розробниками мобільних пристроїв, постачальниками послуг та інвесторами, щоб розуміти та контролювати конкурентів, інформувати бізнес-стратегії та визначати нові споживчі інтереси та тенденції. Apptopia унікальна своєю здатністю також пропонувати розпізнавання та аналіз SDK, аналіз на рівні категорії та настроювані галузеві звіти. Ми також пропонуємо повний набір інструментів для залучення користувачів. Дані про ефективність (доступні для понад 50 країн) включають завантаження, DAU, MAU, сеанси, рейтинги, утримання користувачів, використання між програмами, аналіз SDK, дохід від покупки в додатку, дохід від реклами, покази реклами тощо.
Act-On
act-on.com
Програмне забезпечення Act-On пропонує рішення, які дають змогу маркетологам залучати маркетингові цілі на кожному етапі життєвого циклу клієнта. Act-On робить дані клієнтів придатними для дії, щоб маркетологи могли мріяти про великі мрії та створювати розумні та ефективні програми автоматизації маркетингу, щоб розвивати свій бізнес і підвищувати цінність клієнта – і все це з найшвидшим часом окупності. Отримайте демонстрацію: https://act-on.com/demo/ Act-On дає змогу маркетологам: • Розвивати та розширювати свій бізнес у великих масштабах за допомогою формування попиту B2B, продажів і транзакцій B2C, а також маркетингових функцій для клієнтів. Оркеструйте та оптимізуйте весь шлях клієнта — від обізнаності до захисту прав — шляхом створення постійної індивідуальної взаємодії, яка перетворює відвідувачів на потенційних клієнтів, потенційних клієнтів — на кваліфікованих потенційних клієнтів, а кваліфікованих потенційних клієнтів — на постійних клієнтів. • Забезпечуйте винятковий досвід роботи з брендом протягом усього життєвого циклу клієнта шляхом автоматизації шляхів до покупки, персоналізації комунікацій і кампаній, а також підвищення прихильності до бренду та лояльності. Використовуйте автоматизовані можливості Act-On для залучення нових потенційних клієнтів, залучення ваших контактів і спрямування потенційних клієнтів до більш частих і вигідніших рішень про покупку. • Стимулюйте вимірне впровадження продукту та утримання клієнтів шляхом виконання комплексних програм адаптації та навчання, впровадження продукту та стратегій утримання клієнтів, а також просування нових продуктів і послуг. Від нових контактів до лояльних партнерів, ви можете використовувати Act-On, щоб залучити свою аудиторію, перетворити їх на амбасадорів бренду та змусити їх повертатися за новими. Завдяки інтерактивним і динамічним звітам і аналітиці для оцінки, демонстрації та покращення ефективності платформа Act-On розроблена, щоб забезпечувати зростання маркетингової цінності для компаній і маркетологів будь-якого розміру, форми, розташування та масштабу. Функції платформи включають: • Автоматизовані та адаптовані шляхи купівлі • Глибока інтеграція з провідними системами CRM і веб-конференцій • Відстеження залучення відвідувачів веб-сайту та звітування про наміри • Динамічний підрахунок потенційних клієнтів, сегментація та підтримка • Прослуховування соціальних медіа, пошук, публікація та адвокація • Легкий розроблені веб-форми, цільові сторінки та шаблони електронної пошти • Надсилання електронною поштою за подіями та транзакціями • Активне ціноутворення на основі контактів для виставлення рахунків за фактичне використання Ми отримуємо маркетинг. Ми розуміємо ваші виклики. І ми тут, щоб допомогти вам досягти успіху з кожним клієнтом і кожною кампанією.
Brandwatch Consumer Intelligence
brandwatch.com
Brandwatch — компанія цифрового споживчого аналізу зі штаб-квартирою в Брайтоні, Англія. Brandwatch продає шість різних продуктів: Consumer Research, Audiences, Vizia, Qriously, Reviews і BuzzSumo. Brandwatch Consumer Research — це «програма самообслуговування» або програмне забезпечення як послуга, яка архівує дані соціальних медіа, щоб надати компаніям інформацію та засоби відстеження певних сегментів для аналізу присутності їхніх брендів в Інтернеті. Інструмент охоплює блоги, сайти новин, форуми, відео, огляди, зображення та соціальні мережі, включаючи Twitter, Facebook, Instagram і Reddit. Користувачі можуть шукати дані за допомогою пошуку тексту та зображень, а також використовувати діаграми, категоризацію, аналіз настроїв та інші функції для надання додаткової інформації та аналізу. Brandwatch має доступ до понад 80 мільйонів джерел.
Cognism
cognism.com
Cognism є лідером у сфері міжнародної аналітики продажів, що встановлює новий стандарт якості та відповідності даних, якому довіряють понад 1000 команд відділу доходів у всьому світі. Cognism допомагає компаніям зв’язатися з потенційними клієнтами, надаючи преміум-контакти, інформацію про компанії та події, включаючи фірмову графіку, технічні дані, події, що викликають продажі, дані про наміри, перевірені ділові електронні адреси та підтверджені номери мобільних телефонів. Наступний рівень відповідності вимогам GDPR і CCPA в поєднанні з інноваційними технологіями та інтеграцією з провідними партнерами з CRM і продажів робить Cognism вибором номер один для компаній, які прагнуть створити передбачуваний конвеєр, знайти свою наступну найкращу можливість для бізнесу та подолати глобальні бар’єри відповідності. Забронюйте демонстрацію сьогодні, щоб дізнатися більше про інтуїтивно зрозумілу платформу аналізу продажів Cognism, яка базується на провідних світових даних, відповідності та націлюванні.
PathFactory
pathfactory.com
Розблокуйте дохід B2B завдяки персоналізованому, захоплюючому та орієнтованому на конверсії досвіду на всьому шляху покупця B2B за допомогою PathFactory. Покращте шлях вашого покупця та почніть надавати своїм покупцям інформацію про вміст. Інтелектуальний аналіз вмісту PathFactory на основі штучного інтелекту дозволяє створювати персоналізований контент для ваших окремих покупців і цільових облікових записів для вашої стратегії ABM. Прискорюйте укладання угод і розширюйте свій конвеєр, рекомендуючи наступні найкращі активи для споживання на основі нещодавньої історії відвідувачів, галузі та актуальних тем. Провідні корпоративні та середні B2B-компанії використовують PathFactory, щоб пришвидшити розвиток, підвищити рівень виграшу та зрозуміти продуктивність контенту, надаючи інтелектуальний контент і віртуальні події, щоб усунути тертя з боку ваших покупців. Deloitte нещодавно визнала PathFactory однією з 500 технологічно швидких компаній Північної Америки 2020 року.
FullContact
fullcontact.com
FullContact Inc. — приватна технологічна компанія, яка надає набір програмних продуктів на основі хмари для компаній, розробників і брендів. Їхня основна увага — безпечне визначення ідентифікації та інтеграція API у режимі реального часу. Їхній набір пропозицій включає такі продукти, як Enrich, який використовує технологію для збільшення даних про клієнтів. Штаб-квартира FullContact розташована в Денвері, штат Колорадо, США, і має офіси в Далласі (США) та Кочі (Індія).
HG Insights
hginsights.com
HG Insights є авторитетом у сфері технологічного аналізу, який надає інформацію про вихід на ринок на основі даних для 90% технологічних компаній зі списку Fortune 100 B2B. Наша запатентована технологія Intelligence – детальна інформація про ІТ-інсталяції, витрати, контракти та наміри в поєднанні з використанням, впровадженням і витратами хмарних продуктів – забезпечує підвищену продуктивність, дозволяючи глобальним компаніям аналізувати ринки та орієнтуватися на потенційних клієнтів з точністю та впевненістю. Використовуючи наші провідні ринкові рішення, зокрема HG Platform, Market Intelligence, Contextual Intent, Functional Area Intelligence, Cloud Dynamics, HG Salesforce Connector, HG for Capital Markets і LinkedIn Connector; Клієнти HG досягають безпрецедентних результатів у своїх програмах маркетингу та продажів.
Leadspace
leadspace.com
Leadspace – це компанія Data Science, яка займається програмним забезпеченням як послугою (SaaS), яка надає платформу даних клієнтів B2B. Продукти компанії об’єднують численні джерела даних, перші та сторонні джерела з соціальних мереж, бази даних контактів і системи управління взаємовідносинами з клієнтами та платформи автоматизації маркетингу.
SpotlerUK
spotler.co.uk
Повне програмне забезпечення для вхідного та вихідного маркетингу B2B. Переконайтеся, що ваші відділи маркетингу та продажів отримають більше потенційних клієнтів від трафіку на веб-сайті, конвертують більше відвідувачів у MQL і проводять повні маркетингові кампанії.
Alyce
alyce.com
Alyce — це платформа подарунків із підтримкою штучного інтелекту, яка допомагає компаніям будувати відносини, прискорювати продажі та підвищувати впізнаваність бренду за допомогою персоналізованих подарунків. Команди маркетингу, продажів і роботи з клієнтами використовують Alyce, щоб відкрити двері для нового бізнесу та виховувати та винагороджувати лояльних клієнтів протягом усього їх життєвого циклу.
Printfection
printfection.com
Printfection — це платформа для управління товарами, яка спрощує купівлю, керування та розповсюдження товарних знаків і фірмових товарів. Такі клієнти, як Zendesk, BetterHelp, Hinge і Gusto, використовують нас, щоб легко доставляти товари клієнтам, потенційним клієнтам, співробітникам і подіям. Це підтримує ваші зусилля з ABM, і ми можемо заощадити ваш час на управлінні товарами, допомагаючи вам усвідомити та виміряти більшу рентабельність інвестицій від ваших маркетингових заходів. ЩО ВІДДРІЗНЯЄ НАС ВІД ІНШИХ КОМПАНІЙ SWAG Існують буквально сотні компаній і веб-сайтів SWAG. Більшість пропонує прості послуги друку та розповсюдження рекламної продукції, тобто ви можете наклеїти свій логотип на кілька кухлів і пару футболок, а потім надіслати їх до офісу. Більшість із цих компаній, що займаються продажем товарів, НЕ надають жодних технологій. Немає способу стратегічно дарувати подарунки клієнтам або потенційним клієнтам, немає інтеграції з Salesforce (чи будь-якою іншою CRM) і немає зв’язків із інструментами автоматизації маркетингу, такими як Marketo, HubSpot, Zapier тощо. Printfection — це повний комплекс послуг, повний пакет подарунків Платформа управління та реалізації, де ви можете не лише брендувати тисячі справді креативних предметів, але й стратегічно відправляти цей товар у будь-яку точку світу через наявний стек технологій. Кожен клієнт також отримує спеціального менеджера облікового запису та команду успіху swag, де ми регулярно ділимося інформацією про те, які swag найкраще підходять для подій, подарунків, винагород для клієнтів тощо, і інформуємо вас про найновіші та найкращі продукти. Ми надаємо послугу продажу товарів, яку раніше мало хто з компаній. СТВОРЕННЯ SWAG Перегляньте наш обширний каталог із сотнями й сотнями чудових рекламних продуктів або надішліть запит на дослідження товару. Ми постійно додаємо нові позиції в каталог відповідно до потреб клієнтів. Наш процес налаштування предметів неймовірно спрощує розміщення вашого логотипу та корпоративних зображень практично на будь-чому: футболках, толстовках, комбінезонах, кухлях, пляшках з водою, колонках, технічних виробах, пазлах, наборах Jenga тощо. Ми можемо брендувати по-справжньому веселі, креативні предмети, як-от піньати, масажні столи – продовжуйте і думайте нестандартно! ЗБЕРІГАННЯ ТА СКЛАДСТВО ТОВАРІВ Ми, звичайно, можемо надіслати товар безпосередньо до вашого офісу чи в будь-яке інше місце, але справжня перевага Printfection полягає в тому, що ми зберігатимемо всі ваші товари для вас! Більше ніяких брудних офісних шаф чи підземель. Щойно ви замовите свій товар, товари будуть доставлені до нашого центру виконання. Потім ви можете увійти на платформу та переглянути весь свій інвентар у режимі реального часу. Якщо ви хочете надіслати подарунок працівникам, потенційним клієнтам, клієнтам, партнерам або на подію, достатньо лише кількох клацань, і ми доставимо та виконаємо всі замовлення за вас. Це так просто. ПОСЛУГИ ДОПРИГРУПКИ ТА ДРУКУ ФУТБОЛОК Хоча ми брендуємо сотні товарів, у нас є клієнти, які часто починають із корпоративних футболок. Ми можемо надрукувати ваш логотип і малюнок на багатьох різних типах футболок, включаючи будь-які розміри та тканини. Ми також можемо відправляти будь-який тип одягу на замовлення, зокрема толстовки, штани, комбінезони тощо. Ми є однією з найбільш гнучких компаній з доставки футболок. ВИКОНАННЯ SWAG Ще ніколи не було простіше донести ваші корпоративні товари до ваших потенційних клієнтів, клієнтів і співробітників. Ви можете відправляти власний товар на наш склад для використання в кампаніях, і будь-який новий товар, який ви замовляєте, зберігатиметься для вас. Лише кількома клацаннями миші ви можете відправити будь-який предмет у будь-яку точку світу; будь то важливий обліковий запис, який ви намагаєтеся закрити, чи лояльний клієнт, який щойно поновив або допоміг вам із прикладом. СПЕЦІАЛЬНЕ УПАКОВКА ТА НАБОРИ Ми спрощуємо створення дивовижних індивідуальних наборів для залучення нових клієнтів, використання у ваших зусиллях з ПРО або задоволення нових наймів. Індивідуальне комплектування дає змогу брендувати пакувальні коробки своїми нестандартними творами мистецтва, додавати спеціальні вставки та наповнювачі та акуратно розташовувати будь-які предмети на ваш вибір. Ідеально підходить для забезпечення найвищого досвіду розпакування! ДРОПШИППІНГ ЗАХОДІВ (ДОСТАВКА ПРОМОЦІЙНИХ ПРОДУКЦІЙ) Ми неймовірно легко доставляємо товари та рекламні товари до подій. Ви можете відправити будь-які предмети, які хочете. Наша функція «Пакування на події» означає, що всі ваші предмети одягу прибудуть акуратно згорнутими та позначеними розміром і статтю, тому все, що вам потрібно зробити, це дістати сорочки з коробки на своєму стенді, і ви готові до показу. Коли ваша подія закінчиться, ви можете просто надіслати будь-які невикористані подарунки назад до нашого центру виконання, суттєво скоротивши марні витрати. Якщо ви обираєте гарантовану доставку, ваші товари прибудуть у певну дату. Вам більше ніколи не доведеться кидатися, щоб отримати подарунок на подію та назад! ІНТЕГРАЦІЯ З МАРКЕТИНГОВИМИ ІНСТРУМЕНТАМИ SALESFORCE Дозвольте вашим торговим представникам запитувати товар безпосередньо через Salesforce. Або автоматизуйте дарування подарунків через Marketo, HubSpot, Intercom або будь-яку кількість інструментів, які використовують нашу інтеграцію Zapier. Ви також можете створити фірмовий магазин товарів, використовуючи нашу інтеграцію Shopify. Printfection — це найпростіший спосіб відправити товар будь-кому в будь-яку точку світу.
Reachdesk
reachdesk.com
Reachdesk дозволяє B2B-компаніям надавати важливі моменти в масштабі за допомогою прямої поштової розсилки на основі даних і подарунків. Завдяки Reachdesk компанії можуть доставляти подарунки та прямі розсилки, які створюють глибші зв’язки з клієнтами, потенційними клієнтами та співробітниками одним натисканням кнопки. Наша інтеграція з вашим технологічним набором забезпечує чітку та кількісно визначену рентабельність інвестицій; прямий канал більше не гра в вгадування.
&Open
andopen.co
&Open — це глобальна платформа подарунків, яка продумано шукає подарунки, автоматизує їх надсилання та обробляє всю логістику від початку до кінця. Ми допомагаємо брендам розвивати лояльність і збільшувати рівень утримання за допомогою кращих, швидших і простіших корпоративних подарунків. Замовте демонстрацію або поспілкуйтеся з одним із наших експертів із подарунків сьогодні, щоб знайти рішення, яке підходить саме вам.