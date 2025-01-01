Альтернативи - Supplyit

MarketMan
marketman.com
MarketMan - це програма для управління запасами та замовленнями постачальників у ресторанах, що спрощує процеси закупівлі та контролю витрат.
FoodDocs
fooddocs.com
FoodDocs - це цифрова система управління безпекою харчових продуктів, яка допомагає підприємствам відповідати стандартам безпеки, включаючи HACCP та ISO 22000.
GrubMarket
grubmarket.com
GrubMarket - додаток, що використовує технології штучного інтелекту для модернізації постачання продуктів в США через електронну комерцію та програмне забезпечення.
FoodNotify
foodnotify.com
FoodNotify - це платформа для управління бізнесом у сфері харчування, що дозволяє замовляти продукти, керувати рецептами та планувати події.
Craftable
craftable.com
Craftable - програмне забезпечення для управління прибутками в готельному бізнесі, яке об'єднує закупівлі, працю, рецепти та продажі.
UnifyOrdering
unifyordering.com
UnifyOrdering - платформа для спрощення процесу замовлень в харчовій промисловості, що об'єднує постачальників і покупців в одному інтерфейсі.
Procurant
procurant.com
Procurant - мобільний додаток для автоматизації управління безпекою харчових продуктів, включаючи моніторинг температури та виконання перевірок.
Recipal
recipal.com
Recipal - це програмне забезпечення для аналізу харчування, яке спрощує створення етикеток харчової цінності, розрахунок вартості рецептів та управління запасами.
Nutrislice
nutrislice.com
Nutrislice — це додаток для шкіл, який надає інформацію про меню харчування, алергени та деталі поживності, що допомагає учням та батькам робити свідомий вибір.
Eclarion
eclarion.com
Eclarion дозволяє керувати рецептами та легко отримувати технічні характеристики продуктів за запитом.
Meal Ticket
mealticket.com
Meal Ticket - програма для індустрії харчування, що підтримує операторів ресторанів та постачальників через управління запасами, витратами, CRM та звітність.
Klarys
klarys.io
Klarys - додаток для сектору свіжих продуктів, що пропонує рішення для модернізації процесів, поліпшення маржі та підвищення прозорості постачання.
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