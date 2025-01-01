Альтернативи - Supplyit

MarketMan

MarketMan

marketman.com

MarketMan - це програма для управління запасами та замовленнями постачальників у ресторанах, що спрощує процеси закупівлі та контролю витрат.

FoodDocs

FoodDocs

fooddocs.com

FoodDocs - це цифрова система управління безпекою харчових продуктів, яка допомагає підприємствам відповідати стандартам безпеки, включаючи HACCP та ISO 22000.

GrubMarket

GrubMarket

grubmarket.com

GrubMarket - додаток, що використовує технології штучного інтелекту для модернізації постачання продуктів в США через електронну комерцію та програмне забезпечення.

FoodNotify

FoodNotify

foodnotify.com

FoodNotify - це платформа для управління бізнесом у сфері харчування, що дозволяє замовляти продукти, керувати рецептами та планувати події.

Craftable

Craftable

craftable.com

Craftable - програмне забезпечення для управління прибутками в готельному бізнесі, яке об'єднує закупівлі, працю, рецепти та продажі.

UnifyOrdering

UnifyOrdering

unifyordering.com

UnifyOrdering - платформа для спрощення процесу замовлень в харчовій промисловості, що об'єднує постачальників і покупців в одному інтерфейсі.

Procurant

Procurant

procurant.com

Procurant - мобільний додаток для автоматизації управління безпекою харчових продуктів, включаючи моніторинг температури та виконання перевірок.

Recipal

Recipal

recipal.com

Recipal - це програмне забезпечення для аналізу харчування, яке спрощує створення етикеток харчової цінності, розрахунок вартості рецептів та управління запасами.

Nutrislice

Nutrislice

nutrislice.com

Nutrislice — це додаток для шкіл, який надає інформацію про меню харчування, алергени та деталі поживності, що допомагає учням та батькам робити свідомий вибір.

Eclarion

Eclarion

eclarion.com

Eclarion дозволяє керувати рецептами та легко отримувати технічні характеристики продуктів за запитом.

Meal Ticket

Meal Ticket

mealticket.com

Meal Ticket - програма для індустрії харчування, що підтримує операторів ресторанів та постачальників через управління запасами, витратами, CRM та звітність.

Klarys

Klarys

klarys.io

Klarys - додаток для сектору свіжих продуктів, що пропонує рішення для модернізації процесів, поліпшення маржі та підвищення прозорості постачання.

Продукти

Переглянути

Підтримка

Компанія

Юридична інформація

© 2025 WebCatalog, Inc.