Альтернативи - Submittable

Teachmint

Teachmint

teachmint.com

Teachmint - освітня платформа для управління школами, що включає інструменти для викладачів, учнів і батьків, з можливістю моніторингу відвідуваності та управління навчанням.

PowerSchool

PowerSchool

powerschool.com

PowerSchool - це система управління інформацією про студентів, яка відстежує відвідуваність, оцінки і полегшує комунікацію між викладачами, учнями та батьками.

Classe365

Classe365

classe365.com

Classe365 - це програмне забезпечення для управління освітніми установами, що спрощує адміністрування, навчання та взаємодію з студентами.

Kinobi

Kinobi

kinobi.asia

Kinobi - платформа для студентів, що включає створення резюме, портали вакансій, інструменти для віртуальних ярмарків вакансій і дослідження випускників.

Bloomerang

Bloomerang

bloomerang.co

Bloomerang - це програма для управління донорами, яка допомагає некомерційним організаціям покращити взаємодію з донорами та підвищити ефективність збору коштів.

Classter

Classter

classter.com

Classter - це інформаційна система для управління студентами та освітніми процесами, що спрощує адміністрування навчальних закладів.

Instrumentl

Instrumentl

instrumentl.com

Instrumentl - платформа для некомерційних організацій, яка допомагає знаходити, досліджувати та відстежувати гранти в одному місці.

Kira Talent

Kira Talent

kiratalent.com

Kira Talent - платформа для онлайн-інтерв'ю, яка дозволяє кандидатам проходити відео- та письмові оцінки на зручність в оцінці їхніх навичок.

OpenEduCat

OpenEduCat

openeducat.org

OpenEduCat - це відкрите ERP-рішення для управління навчальними закладами, що охоплює управління студентами, викладачами, курсами та адміністративними процесами.

ZoomGrants

ZoomGrants

zoomgrants.com

ZoomGrants - це онлайн-система управління заявками для організацій, яка спрощує процеси подання, перегляду та управління грантами та фінансовою звітністю.

Good Grants

Good Grants

goodgrants.com

Good Grants - платформа для управління грантами, яка допомагає грантодавцям ефективно приймати, керувати та фінансувати заявки на гранти.

SmarterSelect

SmarterSelect

smarterselect.com

SmartersElect - онлайн-платформа для управління стипендіями, грантами та нагородами, що дозволяє створювати форми, переглядати подання та вибирати отримувачів.

Blackbaud

Blackbaud

blackbaud.com

Blackbaud – це CRM-рішення для некомерційного сектора, яке допомагає організаціям збирати кошти, керувати подіями та грантами.

Pebble

Pebble

pebbleimpact.com

Pebble - це додаток для управління грантами, що використовує ШІ для бюджету, звітності та аналітики, забезпечуючи автоматизацію та інтеграцію.

Evalato

Evalato

evalato.com

Evalato - це програмне забезпечення для управління нагородами, яке спрощує збір заявок та оцінювання, підтримуючи понад 40 мов та інтеграцію з 3000+ додатків.

Giveffect

Giveffect

giveffect.com

Giveffect - програмна платформа для некомерційних організацій, що включає управління подіями, волонтерами, донорством та збором коштів.

TUIO

TUIO

tuiopay.com

TUIO — система управління навчанням, що автоматизує платежі, реєстрацію та адміністративні процеси в освітніх закладах.

Clarity AI

Clarity AI

clarity.ai

Clarity AI – це платформа сталого розвитку, яка використовує машинне навчання для надання екологічних і соціальних даних інвесторам та організаціям.

SchoolMint

SchoolMint

schoolmint.com

Hero від SchoolMint допомагає школам впроваджувати ініціативи поведінки, спрощуючи документування поведінкових проєктів та інформуючи сім’ї про успіхи учнів.

Sawyer

Sawyer

hisawyer.com

Sawyer — це програмне забезпечення для навчальних закладів, яке допомагає в плануванні, управлінні реєстрацією, оплатою та комунікацією з батьками.

GivePulse

GivePulse

learn.givepulse.com

GivePulse - платформа для залучення в волонтерські ініціативи, управління подіями та відстеження соціального впливу громадських проектів.

Handprint

Handprint

handprint.tech

Handprint дозволяє компаніям фінансувати проекти відновлення екосистем, забезпечуючи прозорість та доступ до масштабного фінансування.

Vee Volunteers

Vee Volunteers

vee.com

Vee Volunteers - платформа для залучення волонтерів, яка з'єднує корпоративні команди з неприбутковими організаціями для спільних волонтерських заходів.

SurveyMonkey Apply

SurveyMonkey Apply

surveymonkey.com

SurveyMonkey Apply спрощує збір та перегляд заявок на гранти, стипендії та інші програми, автоматизуючи робочі процеси для організацій.

MonkeyPod

MonkeyPod

monkeypod.io

MonkeyPod – платформа для некомерційних організацій, що об'єднує бухгалтерію, управління донорами, CRM, маркетинг, збори коштів та інше в одному місці.

Millie

Millie

milliegiving.com

Millie — платформа для корпоративних пожертв і волонтерства, що допомагає компаніям створювати програми соціального впливу та зміцнювати культуру благодійності.

Keela

Keela

keela.co

Keela — програмне забезпечення для управління донорами, що допомагає некомерційним організаціям оптимізувати процеси збору коштів та підтримувати зв'язки з донорами.

InEvent

InEvent

inevent.com

InEvent - це платформа для управління подіями, що забезпечує організацію віртуальних і гібридних заходів з функціями реєстрації, взаємодії та аналітики.

Untap

Untap

untapcompete.com

Untap — це платформа для управління інноваціями та виявленням талантів, що дозволяє організовувати конкурси, хакатони, нагороди та інші творчі активності.

Borealis

Borealis

boreal-is.com

Borealis – це програмне забезпечення для управління залученням зацікавлених сторін, що допомагає організаціям керувати даними та активностями у різних сферах.

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