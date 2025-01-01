Альтернативи - Submittable

Teachmint
teachmint.com
Teachmint - освітня платформа для управління школами, що включає інструменти для викладачів, учнів і батьків, з можливістю моніторингу відвідуваності та управління навчанням.
PowerSchool
powerschool.com
PowerSchool - це система управління інформацією про студентів, яка відстежує відвідуваність, оцінки і полегшує комунікацію між викладачами, учнями та батьками.
Classe365
classe365.com
Classe365 - це програмне забезпечення для управління освітніми установами, що спрощує адміністрування, навчання та взаємодію з студентами.
Kinobi
kinobi.asia
Kinobi - платформа для студентів, що включає створення резюме, портали вакансій, інструменти для віртуальних ярмарків вакансій і дослідження випускників.
Bloomerang
bloomerang.co
Bloomerang - це програма для управління донорами, яка допомагає некомерційним організаціям покращити взаємодію з донорами та підвищити ефективність збору коштів.
Classter
classter.com
Classter - це інформаційна система для управління студентами та освітніми процесами, що спрощує адміністрування навчальних закладів.
Instrumentl
instrumentl.com
Instrumentl - платформа для некомерційних організацій, яка допомагає знаходити, досліджувати та відстежувати гранти в одному місці.
Kira Talent
kiratalent.com
Kira Talent - платформа для онлайн-інтерв'ю, яка дозволяє кандидатам проходити відео- та письмові оцінки на зручність в оцінці їхніх навичок.
OpenEduCat
openeducat.org
OpenEduCat - це відкрите ERP-рішення для управління навчальними закладами, що охоплює управління студентами, викладачами, курсами та адміністративними процесами.
ZoomGrants
zoomgrants.com
ZoomGrants - це онлайн-система управління заявками для організацій, яка спрощує процеси подання, перегляду та управління грантами та фінансовою звітністю.
Good Grants
goodgrants.com
Good Grants - платформа для управління грантами, яка допомагає грантодавцям ефективно приймати, керувати та фінансувати заявки на гранти.
SmarterSelect
smarterselect.com
SmartersElect - онлайн-платформа для управління стипендіями, грантами та нагородами, що дозволяє створювати форми, переглядати подання та вибирати отримувачів.
Blackbaud
blackbaud.com
Blackbaud – це CRM-рішення для некомерційного сектора, яке допомагає організаціям збирати кошти, керувати подіями та грантами.
Pebble
pebbleimpact.com
Pebble - це додаток для управління грантами, що використовує ШІ для бюджету, звітності та аналітики, забезпечуючи автоматизацію та інтеграцію.
Evalato
evalato.com
Evalato - це програмне забезпечення для управління нагородами, яке спрощує збір заявок та оцінювання, підтримуючи понад 40 мов та інтеграцію з 3000+ додатків.
Giveffect
giveffect.com
Giveffect - програмна платформа для некомерційних організацій, що включає управління подіями, волонтерами, донорством та збором коштів.
TUIO
tuiopay.com
TUIO — система управління навчанням, що автоматизує платежі, реєстрацію та адміністративні процеси в освітніх закладах.
Clarity AI
clarity.ai
Clarity AI – це платформа сталого розвитку, яка використовує машинне навчання для надання екологічних і соціальних даних інвесторам та організаціям.
SchoolMint
schoolmint.com
Hero від SchoolMint допомагає школам впроваджувати ініціативи поведінки, спрощуючи документування поведінкових проєктів та інформуючи сім’ї про успіхи учнів.
Sawyer
hisawyer.com
Sawyer — це програмне забезпечення для навчальних закладів, яке допомагає в плануванні, управлінні реєстрацією, оплатою та комунікацією з батьками.
GivePulse
learn.givepulse.com
GivePulse - платформа для залучення в волонтерські ініціативи, управління подіями та відстеження соціального впливу громадських проектів.
Handprint
handprint.tech
Handprint дозволяє компаніям фінансувати проекти відновлення екосистем, забезпечуючи прозорість та доступ до масштабного фінансування.
Vee Volunteers
vee.com
Vee Volunteers - платформа для залучення волонтерів, яка з'єднує корпоративні команди з неприбутковими організаціями для спільних волонтерських заходів.
SurveyMonkey Apply
surveymonkey.com
SurveyMonkey Apply спрощує збір та перегляд заявок на гранти, стипендії та інші програми, автоматизуючи робочі процеси для організацій.
MonkeyPod
monkeypod.io
MonkeyPod – платформа для некомерційних організацій, що об'єднує бухгалтерію, управління донорами, CRM, маркетинг, збори коштів та інше в одному місці.
Millie
milliegiving.com
Millie — платформа для корпоративних пожертв і волонтерства, що допомагає компаніям створювати програми соціального впливу та зміцнювати культуру благодійності.
Keela
keela.co
Keela — програмне забезпечення для управління донорами, що допомагає некомерційним організаціям оптимізувати процеси збору коштів та підтримувати зв'язки з донорами.
InEvent
inevent.com
InEvent - це платформа для управління подіями, що забезпечує організацію віртуальних і гібридних заходів з функціями реєстрації, взаємодії та аналітики.
Untap
untapcompete.com
Untap — це платформа для управління інноваціями та виявленням талантів, що дозволяє організовувати конкурси, хакатони, нагороди та інші творчі активності.
Borealis
boreal-is.com
Borealis – це програмне забезпечення для управління залученням зацікавлених сторін, що допомагає організаціям керувати даними та активностями у різних сферах.
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