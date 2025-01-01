Альтернативи - Study Stack

Quizlet

Quizlet

quizlet.com

Quizlet - це онлайн-дослідна платформа, яка дозволяє студентам вивчати матеріал через флеш-картки, ігри та тести.

Desmos Calculator

Desmos Calculator

desmos.com

Калькулятор Desmos - це онлайн-інструмент для побудови графіків, статистичного аналізу та вивчення математичних понять.

StuDocu

StuDocu

studocu.com

Studocu - платформа для студентів, де можна отримати і ділитися навчальними матеріалами, організовувати документи та задавати питання в групах.

SciSpace

SciSpace

scispace.com

SciSpace - додаток для роботи з науковими PDF, що дозволяє аналізувати, ставити питання та виготовляти цитати, спрощуючи процес літературного огляду.

Desmos Scientific Calculator

Desmos Scientific Calculator

desmos.com

Науковий калькулятор Desmos - безкоштовний онлайн-інструмент для виконання складних математичних розрахунків, включаючи тригонометрію, логарифми та статистику.

Quizizz

Quizizz

quizizz.com

Quizizz - це інтерактивна платформа для навчання, де користувачі можуть створювати і проходити вікторини самостійно або в групах, в режимі онлайн чи офлайн.

Brainscape

Brainscape

brainscape.com

Brainscape - це додаток для вивчення з використанням адаптивних карток та алгоритмів повторення, що дозволяє користувачам створювати та переглядати флеш-карти.

BYJU'S Exam Prep

BYJU'S Exam Prep

byjusexamprep.com

Додаток BYJU'S Exam Prep пропонує ресурси для підготовки до різних іспитів, включаючи відео, тести, актуальні новини та можливість стежити за прогресом навчання.

BYJU'S

BYJU'S

byjus.com

BYJU'S - освітній додаток, що пропонує інтерактивні відеоуроки та персоналізоване навчання для студентів різного віку.

Kahoot! Create

Kahoot! Create

kahoot.com

Kahoot Create дозволяє користувачам створювати та ділитися вікторинами, спрощуючи навчання через інтерактивний контент та функції AI.

Mentimeter

Mentimeter

mentimeter.com

Mentimeter — це платформа для інтерактивних презентацій, що дозволяє аудиторії залучатись через опитування та візуалізацію даних.

Brainly

Brainly

brainly.com

Brainly - платформа для допомоги з домашніми завданнями, де учні можуть ставити запитання та отримувати відповіді від однолітків.

Course Hero

Course Hero

coursehero.com

Course Hero - це онлайн-платформа для навчання, що надає доступ до більше 20 мільйонів навчальних ресурсів, включаючи посібники та консультації.

Cram

Cram

cram.com

Cram - це платформа для створення та використання флешкарт, що дозволяє користувачам навчатися, ділитися матеріалами та ефективно запам'ятовувати інформацію.

Numerade

Numerade

numerade.com

Numerade - навчальна платформа, що надає відеоуроки та рішення з науки, математики та економіки, адаптовані під різні стилі навчання.

Quizgecko

Quizgecko

quizgecko.com

Quizgecko - це платформа на базі ШІ для автоматичного створення вікторин і тестів з різних навчальних матеріалів.

Edpuzzle

Edpuzzle

edpuzzle.com

Edpuzzle-інструмент для перетворення відео в інтерактивні уроки з вікторинами та коментарями, що полегшує навчання та оцінювання студентів.

Studypool

Studypool

studypool.com

Studypool - платформа для допомоги зі шкільними завданнями від верифікованих репетиторів, доступна 24/7, з доступом до великої бібліотеки навчальних матеріалів.

Wakelet

Wakelet

wakelet.com

Wakelet - це платформа для збору, організації та обміну онлайн-вмістом, з можливістю створення колекцій із різних типів матеріалів.

Gurully

Gurully

gurully.com

Gurully - мобільний додаток для підготовки до іспитів PTE, IELTS, DUOLINGO та CELPIP з макетними тестами та аналітикою.

Paperclips

Paperclips

paperclips.app

Paperclips - це інструмент, який генерує якісні флеш-карти з PDF нотаток курсів, використовуючи ChatGPT, з можливістю експорту на різні платформи.

Magoosh

Magoosh

magoosh.com

Magoosh – це платформа для підготовки до тестів GRE, GMAT, SAT та TOEFL з матеріалами для самостійного навчання та моніторингом прогресу.

Shiken

Shiken

shiken.ai

Shiken.ai - платформа мікронавчання з штучним інтелектом для швидкого та ефективного навчання через вікторини, курси, картки, а також інструменти для нотаток та викликів.

Nagwa

Nagwa

nagwa.com

Nagwa - безкоштовна освітня платформа для учнів K-12, що пропонує цифровий контент з математики, хімії та фізики, відповідний навчальній програмі.

GoConqr

GoConqr

goconqr.com

GoConqr – освітня платформа для створення, обміну та отримання навчальних ресурсів, яка підтримує студентів у навчанні.

Newsela

Newsela

newsela.com

Newsela-освітня платформа для учнів К-12, що надає адаптований контент з новин, історії та науки на різних рівнях читання.

Studytracks

Studytracks

studytracks.fr

Studytracks - це додаток для підготовки до іспитів, який допомагає швидко вивчати та згадувати інформацію за допомогою музики. Підходить для різних рівнів навчання.

QuizRise

QuizRise

quizrise.com

QuizRise - це освітній додаток, що генерує вікторини з різних джерел вмісту, пропонує редагування запитань і підтримує спільну роботу.

DreamBox

DreamBox

dreambox.com

DreamBox – навчальна платформа для математики та читання, що персоналізує інструкції для учнів і надає вчителям аналітику в реальному часі.

Study Island

Study Island

edmentum.com

Study Island - це навчальна платформа для учнів, що підтримує досягнення академічних знань через стандартизовані вправи та звіти про прогрес.

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