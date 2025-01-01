Альтернативи - Study Stack

Quizlet
quizlet.com
Quizlet - це онлайн-дослідна платформа, яка дозволяє студентам вивчати матеріал через флеш-картки, ігри та тести.
Desmos Calculator
desmos.com
Калькулятор Desmos - це онлайн-інструмент для побудови графіків, статистичного аналізу та вивчення математичних понять.
StuDocu
studocu.com
Studocu - платформа для студентів, де можна отримати і ділитися навчальними матеріалами, організовувати документи та задавати питання в групах.
SciSpace
scispace.com
SciSpace - додаток для роботи з науковими PDF, що дозволяє аналізувати, ставити питання та виготовляти цитати, спрощуючи процес літературного огляду.
Desmos Scientific Calculator
desmos.com
Науковий калькулятор Desmos - безкоштовний онлайн-інструмент для виконання складних математичних розрахунків, включаючи тригонометрію, логарифми та статистику.
Quizizz
quizizz.com
Quizizz - це інтерактивна платформа для навчання, де користувачі можуть створювати і проходити вікторини самостійно або в групах, в режимі онлайн чи офлайн.
Brainscape
brainscape.com
Brainscape - це додаток для вивчення з використанням адаптивних карток та алгоритмів повторення, що дозволяє користувачам створювати та переглядати флеш-карти.
BYJU'S Exam Prep
byjusexamprep.com
Додаток BYJU'S Exam Prep пропонує ресурси для підготовки до різних іспитів, включаючи відео, тести, актуальні новини та можливість стежити за прогресом навчання.
BYJU'S
byjus.com
BYJU'S - освітній додаток, що пропонує інтерактивні відеоуроки та персоналізоване навчання для студентів різного віку.
Kahoot! Create
kahoot.com
Kahoot Create дозволяє користувачам створювати та ділитися вікторинами, спрощуючи навчання через інтерактивний контент та функції AI.
Mentimeter
mentimeter.com
Mentimeter — це платформа для інтерактивних презентацій, що дозволяє аудиторії залучатись через опитування та візуалізацію даних.
Brainly
brainly.com
Brainly - платформа для допомоги з домашніми завданнями, де учні можуть ставити запитання та отримувати відповіді від однолітків.
Course Hero
coursehero.com
Course Hero - це онлайн-платформа для навчання, що надає доступ до більше 20 мільйонів навчальних ресурсів, включаючи посібники та консультації.
Cram
cram.com
Cram - це платформа для створення та використання флешкарт, що дозволяє користувачам навчатися, ділитися матеріалами та ефективно запам'ятовувати інформацію.
Numerade
numerade.com
Numerade - навчальна платформа, що надає відеоуроки та рішення з науки, математики та економіки, адаптовані під різні стилі навчання.
Quizgecko
quizgecko.com
Quizgecko - це платформа на базі ШІ для автоматичного створення вікторин і тестів з різних навчальних матеріалів.
Edpuzzle
edpuzzle.com
Edpuzzle-інструмент для перетворення відео в інтерактивні уроки з вікторинами та коментарями, що полегшує навчання та оцінювання студентів.
Studypool
studypool.com
Studypool - платформа для допомоги зі шкільними завданнями від верифікованих репетиторів, доступна 24/7, з доступом до великої бібліотеки навчальних матеріалів.
Wakelet
wakelet.com
Wakelet - це платформа для збору, організації та обміну онлайн-вмістом, з можливістю створення колекцій із різних типів матеріалів.
Gurully
gurully.com
Gurully - мобільний додаток для підготовки до іспитів PTE, IELTS, DUOLINGO та CELPIP з макетними тестами та аналітикою.
Paperclips
paperclips.app
Paperclips - це інструмент, який генерує якісні флеш-карти з PDF нотаток курсів, використовуючи ChatGPT, з можливістю експорту на різні платформи.
Magoosh
magoosh.com
Magoosh – це платформа для підготовки до тестів GRE, GMAT, SAT та TOEFL з матеріалами для самостійного навчання та моніторингом прогресу.
Shiken
shiken.ai
Shiken.ai - платформа мікронавчання з штучним інтелектом для швидкого та ефективного навчання через вікторини, курси, картки, а також інструменти для нотаток та викликів.
Nagwa
nagwa.com
Nagwa - безкоштовна освітня платформа для учнів K-12, що пропонує цифровий контент з математики, хімії та фізики, відповідний навчальній програмі.
GoConqr
goconqr.com
GoConqr – освітня платформа для створення, обміну та отримання навчальних ресурсів, яка підтримує студентів у навчанні.
Newsela
newsela.com
Newsela-освітня платформа для учнів К-12, що надає адаптований контент з новин, історії та науки на різних рівнях читання.
Studytracks
studytracks.fr
Studytracks - це додаток для підготовки до іспитів, який допомагає швидко вивчати та згадувати інформацію за допомогою музики. Підходить для різних рівнів навчання.
QuizRise
quizrise.com
QuizRise - це освітній додаток, що генерує вікторини з різних джерел вмісту, пропонує редагування запитань і підтримує спільну роботу.
DreamBox
dreambox.com
DreamBox – навчальна платформа для математики та читання, що персоналізує інструкції для учнів і надає вчителям аналітику в реальному часі.
Study Island
edmentum.com
Study Island - це навчальна платформа для учнів, що підтримує досягнення академічних знань через стандартизовані вправи та звіти про прогрес.
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