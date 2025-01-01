Альтернативи - SplashLearn

Canvas Student
instructure.com
Canvas Student - мобільний додаток для студентів, який дозволяє керувати курсами, переглядати завдання та брати участь у навчанні на різних пристроях.
GitHub
github.com
GitHub - це платформа для розробки програмного забезпечення, що дозволяє керувати версіями коду та співпрацювати над проектами.
Desmos Calculator
desmos.com
Калькулятор Desmos - це онлайн-інструмент для побудови графіків, статистичного аналізу та вивчення математичних понять.
Desmos Scientific Calculator
desmos.com
Науковий калькулятор Desmos - безкоштовний онлайн-інструмент для виконання складних математичних розрахунків, включаючи тригонометрію, логарифми та статистику.
BYJU'S Exam Prep
byjusexamprep.com
Додаток BYJU'S Exam Prep пропонує ресурси для підготовки до різних іспитів, включаючи відео, тести, актуальні новини та можливість стежити за прогресом навчання.
BYJU'S
byjus.com
BYJU'S - освітній додаток, що пропонує інтерактивні відеоуроки та персоналізоване навчання для студентів різного віку.
Grok Academy
groklearning.com
Grok Academy - навчальна платформа з інтерактивними ресурсами для освіти у сфері цифрових технологій, що підтримує різні стилі навчання.
Padlet
padlet.com
Падлет - це цифрове полотно для створення проектів, спільного обміну ідеями та організації контенту за допомогою тексту, зображень, відео та документів.
Top Hat
tophat.com
Top Hat - це система для викладачів, що дозволяє створювати інтерактивний навчальний контент та відстежувати відвідуваність студентів.
Clever
clever.com
Clever - це портал єдиного входу, який спрощує доступ до технологій для 95,000 шкіл у США, допомагаючи вчителям зосередитися на навчанні.
Kognity
kognity.com
Kognity - цифрова платформа для навчання, що пропонує інтерактивні матеріали з математики та персоналізовані підходи для студентів.
Nearpod
nearpod.com
Nearpod - це інтерактивна освітня платформа, що забезпечує живе та самостійне навчання з оцінюванням у реальному часі та мультимедійним контентом.
Labster
labster.com
Labster - освітня платформа, що пропонує віртуальні лабораторії для вивчення наукових концепцій, дозволяючи студентам проводити експерименти у безпечному середовищі.
ClassLink
classlink.com
ClassLink - хмарна платформа для зручного доступу до навчальних ресурсів та інструментів для учнів і викладачів, що спрощує управління даними та інтеграцію технологій.
BlinkLearning
blinklearning.com
BlinkLearning - це платформа, що надає доступ до цифрового навчального контенту та інструментів для учнів і викладачів.
Edpuzzle
edpuzzle.com
Edpuzzle-інструмент для перетворення відео в інтерактивні уроки з вікторинами та коментарями, що полегшує навчання та оцінювання студентів.
Veda
veda-app.com
Veda - це повноцінна платформа управління навчальними закладами і цифрового навчання для шкіл та коледжів в хмарі.
Baamboozle
baamboozle.com
Baamboozle — платформа для онлайн-навчання, що пропонує ігри різними мовами для змішаного та дистанційного навчання.
Factile
playfactile.com
Фактіle - онлайн-розробник гри Jeopardy! для класів і зустрічей. Створюйте власні ігри або використовуйте готові шаблони, грайте з друзями через мобільні пристрої.
Cerego
cerego.com
Cerego — освітня платформа, що використовує штучний інтелект для створення адаптивних навчальних планів та оптимізації запам'ятовування інформації учнями.
StrongMind
strongmind.com
StrongMind розробляє рішення для шкіл, пропонуючи цифрові курси, інструменти для навчання та послуги для підвищення успішності учнів.
Newsela
newsela.com
Newsela-освітня платформа для учнів К-12, що надає адаптований контент з новин, історії та науки на різних рівнях читання.
Codio
codio.com
Codio - платформа для створення інтерактивних курсів з комп'ютерних наук, що полегшує навчання та оцінювання студентів онлайн.
DreamBox
dreambox.com
DreamBox – навчальна платформа для математики та читання, що персоналізує інструкції для учнів і надає вчителям аналітику в реальному часі.
ClickView
clickvieweducation.com
ClickView - платформа для онлайн-навчання, що надає доступ до бібліотеки відео і освітніх ресурсів для викладачів та студентів.
LessonUp
lessonup.com
LessonUp - онлайн-платформа для створення інтерактивних уроків, що підтримує співпрацю вчителів та активну участь студентів під час навчання.
Hāpara
hapara.com
Hāpara – програмне забезпечення для управління навчанням у школах, яке інтегрується з Google Workspace для підтримки викладачів і студентів.
ClickView Australia
clickview.com.au
Додаток ClickView Australia надає освітні відео та ресурси, які відповідають австралійській навчальній програмі для шкіл та учнів.
Edaptio
edaptio.com
Edaptio LearnU — це інтерактивна онлайн-платформа для навчання, що дозволяє створювати завдання, відслідковувати прогрес та тестувати знання.
Kiddom
kiddom.co
Kiddom – це платформа для освіти, яка поєднує навчальні програми, інструкції та оцінювання для покращення досвіду навчання учнів.
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