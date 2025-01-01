Альтернативи - Speexx

Physics Wallah

Physics Wallah

pw.live

Додаток Physics Wallah надає навчальні ресурси та підтримку для студентів, які готуються до різних конкурсний іспитів, з можливістю навчання в офлайн і онлайн режимах.

Coursera

Coursera

coursera.org

Coursera - онлайн-платформа для вивчення, яка пропонує курси, сертифікати та ступені від університетів з різних галузей.

Udemy

Udemy

udemy.com

Udemy - онлайн-платформа навчання з понад 150 000 курсів для професіоналів та студентів, доступна на різних пристроях.

Duolingo

Duolingo

duolingo.com

Duolingo - платформа для вивчення мов, що пропонує безкоштовні курси, інтерактивні вправи та підтримує вивчення декількох мов одночасно.

Testbook

Testbook

testbook.com

Testbook - додаток для підготовки до іспитів, що пропонує макетні тести, коучинг та навчальні матеріали для державних іспитів та інших конкурентних тестів.

edX

edX

edx.org

EDX - платформа для онлайн-навчання, що пропонує доступ до безкоштовних курсів від провідних університетів та можливість отримання сертифікатів.

Khan Academy

Khan Academy

khanacademy.org

Khan Academy - безкоштовна освітня платформа з відеоуроками та вправами з різних предметів, що підтримує персоналізоване навчання.

LinkedIn Learnin‪g

LinkedIn Learnin‪g

linkedin.com

LinkedIn Learning - це онлайн-платформа для навчання, що пропонує курси з бізнесу, технологій та креативності, допомагаючи користувачам розвивати навички та кар'єру.

Kajabi

Kajabi

kajabi.com

Kajabi - це платформа для створення онлайн-бізнесу, що дозволяє розробляти курси, управляти членством, організовувати події та автоматизувати маркетинг.

Great Learning

Great Learning

mygreatlearning.com

Чудове навчання - онлайн-платформа для навчання професійних навичок через безкоштовні курси, з гнучкими можливостями та персоналізованим підходом.

Codecademy

Codecademy

codecademy.com

Codecademy - онлайн-платформа для навчання кодуванню, яка пропонує курси з різних мов програмування та інтерактивні вправи.

DataCamp

DataCamp

datacamp.com

DataCamp - платформа для онлайн-навчання науці про дані та штучному інтелекті з інтерактивними курсами для всіх рівнів.

Udemy Business

Udemy Business

business.udemy.com

Udemy Business – це платформа для навчання співробітників компаній, яка пропонує курси з різних дисциплін для професійного розвитку та вдосконалення навичок.

Programiz

Programiz

programiz.pro

Programiz - платформа для навчання програмуванню з інтерактивними завданнями та проектами, що підходить для початківців і досвідчених розробників.

Brilliant

Brilliant

brilliant.org

Brilliant - навчальний додаток для вивчення математики, науки та програмування через інтерактивні уроки та гри з акцентом на розвиток критичного мислення.

Skillshare

Skillshare

skillshare.com

Skillshare – це онлайн-платформа для навчання з курсами з творчих дисциплін, де користувачі можуть покращити свої навички через проектне навчання.

Blackboard Learn

Blackboard Learn

blackboard.com

Blackboard Learn - це система управління навчанням, що підтримує викладачів у створенні курсів, оцінюванні студентів та аналізі навчальної діяльності.

Babbel

Babbel

babbel.com

Babbel - додаток для вивчення мов з структурованими уроками, акцентом на розмовних навичках та можливістю навчання різними мовами на різних рівнях.

Busuu

Busuu

busuu.com

Busuu - це додаток для вивчення мов, що пропонує курси на 13 мовах з акцентом на читання, письмо, слухання та мовлення.

Rosetta Stone

Rosetta Stone

rosettastone.com

Rosetta Stone - додаток для вивчення мов, що використовує інтерактивні методи і технологію розпізнавання мови для покращення навичок спілкування.

Preply

Preply

preply.com

Preply пропонує онлайн-уроки з сертифікованими репетиторами різних мов для компаній, що дозволяє співробітникам навчатися зручним для них графіком.

Mighty Networks

Mighty Networks

mightynetworks.com

Mighty Networks - це платформа для створення і управління онлайн-спільнотами, курсами і членствами на мобільних пристроях та веб.

Memrise

Memrise

memrise.com

Memrise - додаток для вивчення мов, який допомагає користувачам покращити словниковий запас, слухання та говоріння за допомогою інтерактивних уроків і матеріалів.

Pluralsight

Pluralsight

pluralsight.com

Pluralsight - це навчальна платформа, яка пропонує онлайн-курси для розвитку технічних навичок у сферах ІТ, розробки, безпеки і даних.

Udacity

Udacity

udacity.com

Udacity - онлайн-платформа для навчання в сферах технологій, яка пропонує курси з даних, ШІ, ML та інших тем, орієнтуючись на практичні навички.

Teachable

Teachable

teachable.com

Teachable - це платформа для створення онлайн-курсів і коучингових послуг, що дозволяє викладачам організовувати та продавати навчальний контент.

Schoology

Schoology

schoology.com

Schoology - це платформа для навчання, що об'єднує студентів, викладачів та батьків для комунікації, управління курсами та підтримки змішаного навчання.

Stepik

Stepik

stepik.org

Stepik - це навчальна платформа для створення інтерактивних курсів, з акцентом на програмування і IT, що дозволяє самостійне навчання у зручному темпі.

BYJU'S

BYJU'S

byjus.com

BYJU'S - освітній додаток, що пропонує інтерактивні відеоуроки та персоналізоване навчання для студентів різного віку.

Cengage

Cengage

cengage.com

Додаток Cengage надає студентам доступ до курсів, підручників і навчальних ресурсів на мобільних пристроях, покращуючи навчальний процес.

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