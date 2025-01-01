Альтернативи - Speexx

Physics Wallah
pw.live
Додаток Physics Wallah надає навчальні ресурси та підтримку для студентів, які готуються до різних конкурсний іспитів, з можливістю навчання в офлайн і онлайн режимах.
Coursera
coursera.org
Coursera - онлайн-платформа для вивчення, яка пропонує курси, сертифікати та ступені від університетів з різних галузей.
Udemy
udemy.com
Udemy - онлайн-платформа навчання з понад 150 000 курсів для професіоналів та студентів, доступна на різних пристроях.
Duolingo
duolingo.com
Duolingo - платформа для вивчення мов, що пропонує безкоштовні курси, інтерактивні вправи та підтримує вивчення декількох мов одночасно.
Testbook
testbook.com
Testbook - додаток для підготовки до іспитів, що пропонує макетні тести, коучинг та навчальні матеріали для державних іспитів та інших конкурентних тестів.
edX
edx.org
EDX - платформа для онлайн-навчання, що пропонує доступ до безкоштовних курсів від провідних університетів та можливість отримання сертифікатів.
Khan Academy
khanacademy.org
Khan Academy - безкоштовна освітня платформа з відеоуроками та вправами з різних предметів, що підтримує персоналізоване навчання.
LinkedIn Learning
linkedin.com
LinkedIn Learning - це онлайн-платформа для навчання, що пропонує курси з бізнесу, технологій та креативності, допомагаючи користувачам розвивати навички та кар'єру.
Kajabi
kajabi.com
Kajabi - це платформа для створення онлайн-бізнесу, що дозволяє розробляти курси, управляти членством, організовувати події та автоматизувати маркетинг.
Great Learning
mygreatlearning.com
Чудове навчання - онлайн-платформа для навчання професійних навичок через безкоштовні курси, з гнучкими можливостями та персоналізованим підходом.
Codecademy
codecademy.com
Codecademy - онлайн-платформа для навчання кодуванню, яка пропонує курси з різних мов програмування та інтерактивні вправи.
DataCamp
datacamp.com
DataCamp - платформа для онлайн-навчання науці про дані та штучному інтелекті з інтерактивними курсами для всіх рівнів.
Udemy Business
business.udemy.com
Udemy Business – це платформа для навчання співробітників компаній, яка пропонує курси з різних дисциплін для професійного розвитку та вдосконалення навичок.
Programiz
programiz.pro
Programiz - платформа для навчання програмуванню з інтерактивними завданнями та проектами, що підходить для початківців і досвідчених розробників.
Brilliant
brilliant.org
Brilliant - навчальний додаток для вивчення математики, науки та програмування через інтерактивні уроки та гри з акцентом на розвиток критичного мислення.
Skillshare
skillshare.com
Skillshare – це онлайн-платформа для навчання з курсами з творчих дисциплін, де користувачі можуть покращити свої навички через проектне навчання.
Blackboard Learn
blackboard.com
Blackboard Learn - це система управління навчанням, що підтримує викладачів у створенні курсів, оцінюванні студентів та аналізі навчальної діяльності.
Babbel
babbel.com
Babbel - додаток для вивчення мов з структурованими уроками, акцентом на розмовних навичках та можливістю навчання різними мовами на різних рівнях.
Busuu
busuu.com
Busuu - це додаток для вивчення мов, що пропонує курси на 13 мовах з акцентом на читання, письмо, слухання та мовлення.
Rosetta Stone
rosettastone.com
Rosetta Stone - додаток для вивчення мов, що використовує інтерактивні методи і технологію розпізнавання мови для покращення навичок спілкування.
Preply
preply.com
Preply пропонує онлайн-уроки з сертифікованими репетиторами різних мов для компаній, що дозволяє співробітникам навчатися зручним для них графіком.
Mighty Networks
mightynetworks.com
Mighty Networks - це платформа для створення і управління онлайн-спільнотами, курсами і членствами на мобільних пристроях та веб.
Memrise
memrise.com
Memrise - додаток для вивчення мов, який допомагає користувачам покращити словниковий запас, слухання та говоріння за допомогою інтерактивних уроків і матеріалів.
Pluralsight
pluralsight.com
Pluralsight - це навчальна платформа, яка пропонує онлайн-курси для розвитку технічних навичок у сферах ІТ, розробки, безпеки і даних.
Udacity
udacity.com
Udacity - онлайн-платформа для навчання в сферах технологій, яка пропонує курси з даних, ШІ, ML та інших тем, орієнтуючись на практичні навички.
Teachable
teachable.com
Teachable - це платформа для створення онлайн-курсів і коучингових послуг, що дозволяє викладачам організовувати та продавати навчальний контент.
Schoology
schoology.com
Schoology - це платформа для навчання, що об'єднує студентів, викладачів та батьків для комунікації, управління курсами та підтримки змішаного навчання.
Stepik
stepik.org
Stepik - це навчальна платформа для створення інтерактивних курсів, з акцентом на програмування і IT, що дозволяє самостійне навчання у зручному темпі.
BYJU'S
byjus.com
BYJU'S - освітній додаток, що пропонує інтерактивні відеоуроки та персоналізоване навчання для студентів різного віку.
Cengage
cengage.com
Додаток Cengage надає студентам доступ до курсів, підручників і навчальних ресурсів на мобільних пристроях, покращуючи навчальний процес.
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