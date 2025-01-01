Альтернативи - SourceDay

Ramp

Ramp

ramp.com

Ramp - платформа для управління фінансами, яка спрощує обробку витрат, управління картками, рахунками та звітністю для бізнесів.

SAP

SAP

sap.com

Додаток SAP інтегрує бізнес-операції через управління фінансами, людськими ресурсами, продажами та ланцюгами поставок для оптимізації ефективності.

Pipefy

Pipefy

pipefy.com

Pipefy - платформа автоматизації робочих процесів без коду, що допомагає бізнесам впорядковувати та оптимізувати процеси.

Coupa

Coupa

coupa.com

Coupa - платформа для управління бізнес-витратами, що допомагає підприємствам контролювати видатки та покращувати співпрацю з постачальниками.

Airbase

Airbase

airbase.io

Airbase - це платформа для управління витратами, що автоматизує обробку рахунків, витрати та корпоративні картки для бізнесу.

Source Intelligence

Source Intelligence

sourceintelligence.com

Source Intelligence - це програма для управління відповідністю, стійким постачанням та видимістю в ланцюгу постачання в промисловості та роздрібній торгівлі.

Team Procure

Team Procure

teamprocure.com

Team Procure - хмарне програмне забезпечення для управління закупівлями, що включає електронні аукціони, затвердження запитів та моніторинг замовлень.

Tipalti

Tipalti

tipalti.com

Tipalti автоматизує процеси рахунків та глобальних платежів для бізнесу, зменшуючи ручну роботу та помилки при управлінні фінансовими операціями.

Zip

Zip

ziphq.com

Zip - платформа для впорядкування запитів та закупівель, що дозволяє бізнесам ефективно керувати операціями та підвищувати видимість витрат.

TealBook

TealBook

tealbook.com

TealBook - це платформа для автоматизації збору, перевірки та підвищення даних про постачальників, що полегшує процеси закупівель та аналізу витрат.

Informatica

Informatica

informatica.com

Informatica - платформа для управління даними, яка допомагає підприємствам інтегрувати, покращувати якість та організовувати дані в різних середовищах.

Avetta

Avetta

avetta.com

Додаток Avetta забезпечує управління ризиками у ланцюгах поставок, включаючи кваліфікацію постачальників та моніторинг компетентності працівників.

Epicor

Epicor

epicor.com

Epicor-це модульна ERP-система, що допомагає підприємствам управляти фінансами, людськими ресурсами, ланцюгами поставок та виробництвом.

Procurify

Procurify

procurify.com

Procurify - це платформа для управління закупівлями, яка допомагає контролювати витрати, автоматизувати процеси та підтримувати відносини з постачальниками.

Blastramp

Blastramp

blastramp.com

Blastramp HQ - це інструмент для управління запасами, що об'єднує всі канали продажів у одному центрі. Має функції управління замовленнями та інтеграції з ERP та платформами електронної комерції.

Pluto

Pluto

getpluto.com

Pluto - платформа для управління корпоративними картками і витратами, яка допомагає бізнесам в регіоні MENA ефективно контролювати фінансові операції.

MESH Works

MESH Works

meshworks.com

MESH Works - програмне забезпечення для автомобільної промисловості, що організовує закупівлі, управління якістю та розробку продуктів в єдиній системі.

Anvyl

Anvyl

anvyl.com

Anvyl - це платформа для управління постачальниками та виробництвом, яка відстежує дані про продукцію від закупівлі до доставки товарів.

Isometric Technologies

Isometric Technologies

iso.io

Isometric Technologies (ISO) – програмне забезпечення для управління ефективністю вантажних перевезень, що спрощує узгодження даних між виробниками та постачальниками.

Tonkean

Tonkean

tonkean.com

Tonkean - платформа для автоматизації бізнес-процесів без коду, що дозволяє корпоративним командам адаптувати та оптимізувати робочі процеси.

Tradeshift Platform

Tradeshift Platform

tradeshift.com

Tradeshift платформа спрощує управління ланцюгами постачання, автоматизуючи виставлення рахунків та обробку платежів для бізнесу в транспорті та логістиці.

Precoro

Precoro

precoro.com

Precoro - хмарне рішення для оптимізації закупівельних процесів, автоматизації управління постачаннями та контролю витрат.

Ignite

Ignite

ignite.no

Ignite - це платформа для управління закупівлями, що оптимізує процеси, аналізує дані постачальників та зменшує витрати та ризики.

Surefront

Surefront

surefront.com

Surefront - це хмарна платформа для управління життєвим циклом продукту, інформацією про продукцію та CRM, що спрощує процеси розробки та торгівлі.

Scoutbee

Scoutbee

scoutbee.com

Scoutbee - це платформа для професіоналів у закупівлях, що полегшує знаходження постачальників і прийняття рішень у глобальному масштабі.

Procee

Procee

procee.com

Procee – це програмне забезпечення для управління витратами, яке дозволяє відстежувати, контролювати та аналізувати всі витрати на закупівлі в одному місці.

Graphite Connect

Graphite Connect

graphiteconnect.com

Graphite Connect спрощує onboarding постачальників, забезпечуючи точність даних та інтеграцію з ERP системами, а також верифікацію важливої інформації.

Proqura

Proqura

proqura.com

Proqura – простий у використанні електронний інструмент для управління закупівлями, що автоматизує процес 'Закупівля до Оплати' для малого та середнього бізнесу.

Basware

Basware

basware.com

Додаток Basware - це платформа для автоматизації процесів фінансів та закупівель, що спрощує управління транзакціями між бізнесами.

Vroozi

Vroozi

vroozi.com

Vroozi - це платформа для автоматизації закупівель і управління витратами, що забезпечує електронні робочі процеси та інтеграцію з існуючими системами.

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