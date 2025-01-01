Альтернативи - SourceDay

Ramp
ramp.com
Ramp - платформа для управління фінансами, яка спрощує обробку витрат, управління картками, рахунками та звітністю для бізнесів.
SAP
sap.com
Додаток SAP інтегрує бізнес-операції через управління фінансами, людськими ресурсами, продажами та ланцюгами поставок для оптимізації ефективності.
Pipefy
pipefy.com
Pipefy - платформа автоматизації робочих процесів без коду, що допомагає бізнесам впорядковувати та оптимізувати процеси.
Coupa
coupa.com
Coupa - платформа для управління бізнес-витратами, що допомагає підприємствам контролювати видатки та покращувати співпрацю з постачальниками.
Airbase
airbase.io
Airbase - це платформа для управління витратами, що автоматизує обробку рахунків, витрати та корпоративні картки для бізнесу.
Source Intelligence
sourceintelligence.com
Source Intelligence - це програма для управління відповідністю, стійким постачанням та видимістю в ланцюгу постачання в промисловості та роздрібній торгівлі.
Team Procure
teamprocure.com
Team Procure - хмарне програмне забезпечення для управління закупівлями, що включає електронні аукціони, затвердження запитів та моніторинг замовлень.
Tipalti
tipalti.com
Tipalti автоматизує процеси рахунків та глобальних платежів для бізнесу, зменшуючи ручну роботу та помилки при управлінні фінансовими операціями.
Zip
ziphq.com
Zip - платформа для впорядкування запитів та закупівель, що дозволяє бізнесам ефективно керувати операціями та підвищувати видимість витрат.
TealBook
tealbook.com
TealBook - це платформа для автоматизації збору, перевірки та підвищення даних про постачальників, що полегшує процеси закупівель та аналізу витрат.
Informatica
informatica.com
Informatica - платформа для управління даними, яка допомагає підприємствам інтегрувати, покращувати якість та організовувати дані в різних середовищах.
Avetta
avetta.com
Додаток Avetta забезпечує управління ризиками у ланцюгах поставок, включаючи кваліфікацію постачальників та моніторинг компетентності працівників.
Epicor
epicor.com
Epicor-це модульна ERP-система, що допомагає підприємствам управляти фінансами, людськими ресурсами, ланцюгами поставок та виробництвом.
Procurify
procurify.com
Procurify - це платформа для управління закупівлями, яка допомагає контролювати витрати, автоматизувати процеси та підтримувати відносини з постачальниками.
Blastramp
blastramp.com
Blastramp HQ - це інструмент для управління запасами, що об'єднує всі канали продажів у одному центрі. Має функції управління замовленнями та інтеграції з ERP та платформами електронної комерції.
Pluto
getpluto.com
Pluto - платформа для управління корпоративними картками і витратами, яка допомагає бізнесам в регіоні MENA ефективно контролювати фінансові операції.
MESH Works
meshworks.com
MESH Works - програмне забезпечення для автомобільної промисловості, що організовує закупівлі, управління якістю та розробку продуктів в єдиній системі.
Anvyl
anvyl.com
Anvyl - це платформа для управління постачальниками та виробництвом, яка відстежує дані про продукцію від закупівлі до доставки товарів.
Isometric Technologies
iso.io
Isometric Technologies (ISO) – програмне забезпечення для управління ефективністю вантажних перевезень, що спрощує узгодження даних між виробниками та постачальниками.
Tonkean
tonkean.com
Tonkean - платформа для автоматизації бізнес-процесів без коду, що дозволяє корпоративним командам адаптувати та оптимізувати робочі процеси.
Tradeshift Platform
tradeshift.com
Tradeshift платформа спрощує управління ланцюгами постачання, автоматизуючи виставлення рахунків та обробку платежів для бізнесу в транспорті та логістиці.
Precoro
precoro.com
Precoro - хмарне рішення для оптимізації закупівельних процесів, автоматизації управління постачаннями та контролю витрат.
Ignite
ignite.no
Ignite - це платформа для управління закупівлями, що оптимізує процеси, аналізує дані постачальників та зменшує витрати та ризики.
Surefront
surefront.com
Surefront - це хмарна платформа для управління життєвим циклом продукту, інформацією про продукцію та CRM, що спрощує процеси розробки та торгівлі.
Scoutbee
scoutbee.com
Scoutbee - це платформа для професіоналів у закупівлях, що полегшує знаходження постачальників і прийняття рішень у глобальному масштабі.
Procee
procee.com
Procee – це програмне забезпечення для управління витратами, яке дозволяє відстежувати, контролювати та аналізувати всі витрати на закупівлі в одному місці.
Graphite Connect
graphiteconnect.com
Graphite Connect спрощує onboarding постачальників, забезпечуючи точність даних та інтеграцію з ERP системами, а також верифікацію важливої інформації.
Proqura
proqura.com
Proqura – простий у використанні електронний інструмент для управління закупівлями, що автоматизує процес 'Закупівля до Оплати' для малого та середнього бізнесу.
Basware
basware.com
Додаток Basware - це платформа для автоматизації процесів фінансів та закупівель, що спрощує управління транзакціями між бізнесами.
Vroozi
vroozi.com
Vroozi - це платформа для автоматизації закупівель і управління витратами, що забезпечує електронні робочі процеси та інтеграцію з існуючими системами.
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