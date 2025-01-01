Альтернативи - SmartPass

Teachmint

Teachmint

teachmint.com

Teachmint - освітня платформа для управління школами, що включає інструменти для викладачів, учнів і батьків, з можливістю моніторингу відвідуваності та управління навчанням.

PowerSchool

PowerSchool

powerschool.com

PowerSchool - це система управління інформацією про студентів, яка відстежує відвідуваність, оцінки і полегшує комунікацію між викладачами, учнями та батьками.

ClassDojo

ClassDojo

classdojo.com

ClassDojo - це додаток для покращення спілкування між вчителями, батьками та учнями, що дозволяє відстежувати поведінку та обмінюватися оновленнями.

Remind

Remind

remind.com

Remind - платформа для комунікації між школами, учнями та їхніми родинами, що підтримує навчання та надає онлайн-послуги репетиторства.

Top Hat

Top Hat

tophat.com

Top Hat - це система для викладачів, що дозволяє створювати інтерактивний навчальний контент та відстежувати відвідуваність студентів.

Toddle

Toddle

toddleapp.com

Toddle — це додаток, який надає вчителям інструменти для покращення навчального процесу з використанням штучного інтелекту.

Showbie

Showbie

showbie.com

Showbie - це платформа для вчителів, яка полегшує управління класом, розподіл завдань та надання відгуків учням через різні пристрої.

Nearpod

Nearpod

nearpod.com

Nearpod - це інтерактивна освітня платформа, що забезпечує живе та самостійне навчання з оцінюванням у реальному часі та мультимедійним контентом.

ClassLink

ClassLink

classlink.com

ClassLink - хмарна платформа для зручного доступу до навчальних ресурсів та інструментів для учнів і викладачів, що спрощує управління даними та інтеграцію технологій.

Classcraft

Classcraft

classcraft.com

Classcraft - це освітня платформа для покращення поведінки, залучення та присутності учнів за допомогою гейміфікації та індивідуальної підтримки.

Socrative Student

Socrative Student

socrative.com

Додаток Socrative Student дозволяє студентам відповідати на питання викладача через вікторини, опитування та інші формати без необхідності створення облікових записів.

Edmentum

Edmentum

edmentum.com

Edmentum - онлайн-платформа для персоналізації навчання, яка підтримує викладачів та студентів через технології, контент і аналіз даних.

Pearson Online Classroom

Pearson Online Classroom

pearson.com

Онлайн-клас Pearson - це цифрова платформа для вчителів і студентів, що забезпечує доступ до навчальних матеріалів і ресурси для управління навчанням.

Classroomscreen

Classroomscreen

classroomscreen.com

Classroomscreen - це інструмент для управління уроками, який пропонує таймери, опитування та генератори імен для залучення учнів в класі.

Classe365

Classe365

classe365.com

Classe365 - це програмне забезпечення для управління освітніми установами, що спрощує адміністрування, навчання та взаємодію з студентами.

edumerge

edumerge

edumerge.com

edumerge — це єдина платформа для навчальних закладів, яка забезпечує швидку комунікацію, управління класом та адміністративну автоматизацію.

Frontline Education

Frontline Education

frontlineeducation.com

Frontline Education — це програмне забезпечення для управління адміністративними завданнями в навчальних закладах, включаючи рекрутинг, відстеження часу та управління відсутніми.

Extramarks

Extramarks

extramarks.com

Extramarks - це онлайн-платформа для навчання, що пропонує інтерактивні модулі для учнів різних вікових груп, включаючи підготовку до іспитів.

Socrative Teacher

Socrative Teacher

socrative.com

Socrative Teacher — це додаток для оцінювання, що дозволяє вчителям створювати вікторини та опитування, аналізувати результати в реальному часі та адаптувати навчальні плани.

Kinderpedia

Kinderpedia

kinderpedia.co

Kinderpedia - це цифровий інструмент для управління дитячими садками, який спрощує адміністративні процеси і комунікацію між персоналом та батьками.

Teach 'n Go

Teach 'n Go

teachngo.com

Teach 'n Go – це програмне забезпечення для управління школами, яке спрощує планування уроків, ведення обліку та організацію навчального процесу.

Classter

Classter

classter.com

Classter - це інформаційна система для управління студентами та освітніми процесами, що спрощує адміністрування навчальних закладів.

Sentral

Sentral

sentral.com.au

Sentral — це система управління школами в Австралії, розроблена освітянами для освітян, що забезпечує програмне забезпечення для навчальних закладів.

Studybase

Studybase

studybase.in

Studybase - технологічна платформа для шкіл, що цифровізує освітнє середовище та автоматизує ключові операції навчальних закладів.

WeVideo

WeVideo

wevideo.com

WeVideo — це інструмент для створення відео, що дозволяє викладачам створювати інтерактивні проекти та оцінювання, спрощуючи навчальний процес.

iClicker

iClicker

iclicker.com

iClicker - система для взаємодії в класі, яка дозволяє студентам відповідати на запитання та брати участь в інтерактивних навчальних заходах.

Securly

Securly

securly.com

Securly - це додаток для моніторингу та фільтрації контенту в Інтернеті, що забезпечує безпеку студентів на всіх пристроях, блокуючи небажаний вміст.

WeSchool

WeSchool

edu.weschool.com

WeSchool - платформа для навчання, яка допомагає командам створювати й управляти курсами, підтримуючи залучення учнів та аналітику навчання.

ClassOwl

ClassOwl

classowl.com

ClassOwl — це інтерактивний додаток для вчителів, який дозволяє планувати заняття та спілкуватись зі студентами у зручний час і місці.

Acadly

Acadly

acadly.com

Acadly — інтерактивний інструмент для класу, що дозволяє проводити опитування, вікторини та управління класом як в аудиторії, так і поза нею.

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