Альтернативи - SmartPass

Teachmint
teachmint.com
Teachmint - освітня платформа для управління школами, що включає інструменти для викладачів, учнів і батьків, з можливістю моніторингу відвідуваності та управління навчанням.
PowerSchool
powerschool.com
PowerSchool - це система управління інформацією про студентів, яка відстежує відвідуваність, оцінки і полегшує комунікацію між викладачами, учнями та батьками.
ClassDojo
classdojo.com
ClassDojo - це додаток для покращення спілкування між вчителями, батьками та учнями, що дозволяє відстежувати поведінку та обмінюватися оновленнями.
Remind
remind.com
Remind - платформа для комунікації між школами, учнями та їхніми родинами, що підтримує навчання та надає онлайн-послуги репетиторства.
Top Hat
tophat.com
Top Hat - це система для викладачів, що дозволяє створювати інтерактивний навчальний контент та відстежувати відвідуваність студентів.
Toddle
toddleapp.com
Toddle — це додаток, який надає вчителям інструменти для покращення навчального процесу з використанням штучного інтелекту.
Showbie
showbie.com
Showbie - це платформа для вчителів, яка полегшує управління класом, розподіл завдань та надання відгуків учням через різні пристрої.
Nearpod
nearpod.com
Nearpod - це інтерактивна освітня платформа, що забезпечує живе та самостійне навчання з оцінюванням у реальному часі та мультимедійним контентом.
ClassLink
classlink.com
ClassLink - хмарна платформа для зручного доступу до навчальних ресурсів та інструментів для учнів і викладачів, що спрощує управління даними та інтеграцію технологій.
Classcraft
classcraft.com
Classcraft - це освітня платформа для покращення поведінки, залучення та присутності учнів за допомогою гейміфікації та індивідуальної підтримки.
Socrative Student
socrative.com
Додаток Socrative Student дозволяє студентам відповідати на питання викладача через вікторини, опитування та інші формати без необхідності створення облікових записів.
Edmentum
edmentum.com
Edmentum - онлайн-платформа для персоналізації навчання, яка підтримує викладачів та студентів через технології, контент і аналіз даних.
Pearson Online Classroom
pearson.com
Онлайн-клас Pearson - це цифрова платформа для вчителів і студентів, що забезпечує доступ до навчальних матеріалів і ресурси для управління навчанням.
Classroomscreen
classroomscreen.com
Classroomscreen - це інструмент для управління уроками, який пропонує таймери, опитування та генератори імен для залучення учнів в класі.
Classe365
classe365.com
Classe365 - це програмне забезпечення для управління освітніми установами, що спрощує адміністрування, навчання та взаємодію з студентами.
edumerge
edumerge.com
edumerge — це єдина платформа для навчальних закладів, яка забезпечує швидку комунікацію, управління класом та адміністративну автоматизацію.
Frontline Education
frontlineeducation.com
Frontline Education — це програмне забезпечення для управління адміністративними завданнями в навчальних закладах, включаючи рекрутинг, відстеження часу та управління відсутніми.
Extramarks
extramarks.com
Extramarks - це онлайн-платформа для навчання, що пропонує інтерактивні модулі для учнів різних вікових груп, включаючи підготовку до іспитів.
Socrative Teacher
socrative.com
Socrative Teacher — це додаток для оцінювання, що дозволяє вчителям створювати вікторини та опитування, аналізувати результати в реальному часі та адаптувати навчальні плани.
Kinderpedia
kinderpedia.co
Kinderpedia - це цифровий інструмент для управління дитячими садками, який спрощує адміністративні процеси і комунікацію між персоналом та батьками.
Teach 'n Go
teachngo.com
Teach 'n Go – це програмне забезпечення для управління школами, яке спрощує планування уроків, ведення обліку та організацію навчального процесу.
Classter
classter.com
Classter - це інформаційна система для управління студентами та освітніми процесами, що спрощує адміністрування навчальних закладів.
Sentral
sentral.com.au
Sentral — це система управління школами в Австралії, розроблена освітянами для освітян, що забезпечує програмне забезпечення для навчальних закладів.
Studybase
studybase.in
Studybase - технологічна платформа для шкіл, що цифровізує освітнє середовище та автоматизує ключові операції навчальних закладів.
WeVideo
wevideo.com
WeVideo — це інструмент для створення відео, що дозволяє викладачам створювати інтерактивні проекти та оцінювання, спрощуючи навчальний процес.
iClicker
iclicker.com
iClicker - система для взаємодії в класі, яка дозволяє студентам відповідати на запитання та брати участь в інтерактивних навчальних заходах.
Securly
securly.com
Securly - це додаток для моніторингу та фільтрації контенту в Інтернеті, що забезпечує безпеку студентів на всіх пристроях, блокуючи небажаний вміст.
WeSchool
edu.weschool.com
WeSchool - платформа для навчання, яка допомагає командам створювати й управляти курсами, підтримуючи залучення учнів та аналітику навчання.
ClassOwl
classowl.com
ClassOwl — це інтерактивний додаток для вчителів, який дозволяє планувати заняття та спілкуватись зі студентами у зручний час і місці.
Acadly
acadly.com
Acadly — інтерактивний інструмент для класу, що дозволяє проводити опитування, вікторини та управління класом як в аудиторії, так і поза нею.
© 2025 WebCatalog, Inc.