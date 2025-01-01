Альтернативи - Slidemodel

Google Slides
google.com
Google Slides - це веб-додаток для створення та редагування презентацій з можливістю співпраці в реальному часі.
Microsoft PowerPoint Online
powerpoint.cloud.microsoft
VEED
veed.io
VEED - це платформа для створення та редагування відео, яка дозволяє користувачам легко записувати, редагувати та генерувати субтитри автоматично.
Microsoft Sway
sway.cloud.microsoft
Microsoft Sway- це додаток для створення інтерактивних звітів, презентацій і особистих історій з можливістю візуалізації на різних пристроях.
HeyGen
heygen.com
HeyGen - платформа для створення відео з AI-аватарами. Дозволяє генерувати відео на базі тексту понад 40 мовами.
Beautiful.ai
beautiful.ai
Beautiful.ai — онлайн-інструмент для створення презентацій, що спрощує процес дизайну завдяки автоматизованим макетам і доступним шаблонам.
Zoho Show
zoho.com
Zoho Show - це додаток для створення та редагування презентацій, який підтримує співпрацю, візуалізацію даних та публікацію вмісту онлайн.
Genially
genial.ly
Genially - онлайн-платформа для створення інтерактивного вмісту: презентацій, інфографіки, тестів, з можливістю анімації та інтеграції з іншими інструментами.
iCloud Keynote
icloud.com
iCloud Keynote - це хмарний додаток для створення та редагування презентацій на будь-якому пристрої з Інтернетом, з можливістю спільної роботи.
Mentimeter
mentimeter.com
Mentimeter — це платформа для інтерактивних презентацій, що дозволяє аудиторії залучатись через опитування та візуалізацію даних.
Prezi
prezi.com
Prezi — це онлайн-додаток для створення інтерактивних презентацій, що дозволяє користувачам разом працювати над візуальним вмістом у реальному часі.
Renderforest
renderforest.com
Renderforest - це платформа для створення відео, логотипів та графіки з використанням шаблонів та інструментів редагування без потреби в програмуванні.
Synthesia
synthesia.io
Synthesia — платформа для створення відео AI, що перетворює текст на відео з налаштовуваними аватарами, без необхідності у камерах.
Powtoon
powtoon.com
Powtoon - платформа для створення анімованих відео та презентацій без необхідності в дизайнерських навичках.
Vyond
vyond.com
Vyond - платформа для створення анімаційних відео, що дозволяє швидко створювати та редагувати контент за допомогою шаблонів та кнопок перетягування.
Slidesgo
slidesgo.com
Slidesgo - платформа для створення професійних презентацій з великою бібліотекою налаштованих шаблонів для Google Slides та PowerPoint.
Piktochart
piktochart.com
Piktochart - це проста у використанні платформа для створення інфографіки, презентацій та відео, що допомагає користувачам створювати візуальний контент.
Visme
visme.co
Visme — платформа для створення візуального контенту, такого як презентації, звіти та інфографіка з можливістю співпраці та аналітики.
PresentationAI
presentations.ai
PresentationAI – це додаток для створення презентацій за допомогою AI, який перетворює текст та вміст у візуальні слайди швидко та зручно.
Pitch
pitch.com
Pitch - це програмне забезпечення для спільного створення презентацій, що дозволяє командам працювати разом у режимі реального часу.
Prezo
prezo.ai
Prezo — це додаток для створення презентацій, документів та веб-сайтів з використанням штучного інтелекту, забезпечуючи інтерактивний та візуально привабливий контент.
SlideSpeak
slidespeak.co
SlideSpeak - це AI інструмент для створення та узагальнення презентацій з документів, що включає PowerPoint, Word та PDF.
Rephrase.ai
rephrase.ai
Rephrase.ai — це платформа для створення відео з тексту, що дозволяє швидко генерувати професійні відео з цифровими аватарами.
AhaSlides
ahaslides.com
AhaSlides - платформа для інтерактивних презентацій з можливістю створення живих опитувань, вікторин та запитань, яка підтримує спільну роботу та інтеграцію з іншими інструментами.
Decktopus
decktopus.com
Decktopus - це програмне забезпечення для створення презентацій, яке використовує штучний інтелект для автоматизації процесу дизайну та генерації контенту.
Slides
slides.com
Slides - це онлайн інструмент для створення презентацій, який підтримує співпрацю в реальному часі та мультимедійні елементи.
Elai.io
elai.io
Elai.io – платформа для генерації відео на основі AI, яка дозволяє створювати навчальне відео з тексту і додає інтерактивні елементи без необхідності в камері.
DocHipo
dochipo.com
DocHipo - безкоштовна платформа для графічного дизайну, що дозволяє створювати інфографіку, плакати, публікації в соцмережах та інший візуальний контент.
Wooclap
wooclap.com
Wooclap - інтерактивна платформа для навчання, що дозволяє створювати опитування та вікторини, покращуючи участь студентів у лекціях.
Plus
plusai.com
Plus AI - це додаток для створення презентацій, який інтегрується з Google Slides та використовує ШІ для швидкого проектування та редагування слайдів.
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