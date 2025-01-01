Альтернативи - SkillGigs

Zoho Recruit

Zoho Recruit

zoho.com

Zoho Recruit - це онлайн-система для відстеження заявників, яка допомагає кадровим агентствам та компаніям організувати процес найму.

Hirect

Hirect

hirect.in

Hirect – додаток для прямого найму, який спрощує комунікацію між шукачами роботи та менеджерами з найму через чат.

Manatal

Manatal

manatal.com

Manatal - це платформа для набору персоналу, яка спрощує процес найму завдяки автоматизації, управлінню кандидатами та інтеграції з соціальними медіа.

Bullhorn

Bullhorn

bullhorn.com

Bullhorn - платформа для кадрових агентств, що спрощує процес найму, поєднуючи ATS і CRM, автоматизуючи управління кандидатами та клієнтами.

JobDiva

JobDiva

jobdiva.com

JobDiva - це платформа для управління набором персоналу, яка допомагає відстежувати кандидатів та оптимізувати процеси найму.

Whippy

Whippy

whippy.ai

Whippy - платформа для спілкування через SMS та Email, що використовує AI для автоматизації процесів та покращення взаємодії з клієнтами.

Recruit CRM

Recruit CRM

recruitcrm.io

Recruit CRM - це система відстеження кандидатів, що допомагає агентствам з підбору персоналу організувати процес найму.

Loxo

Loxo

loxo.co

Loxo - платформа для управління процесом підбору персоналу, інтегрує ATS, CRM та AI-інструменти для покращення найму.

JobAdder

JobAdder

jobadder.com

JobAdder – хмарна платформа для управління набором персоналу, що дозволяє агентствам та командам з персоналу ефективно керувати вакансіями та кандидатами.

Sense

Sense

sensehq.com

Sense — це платформа для залучення талантів, яка оптимізує процес рекрутингу через автоматизацію, CRM, планування інтерв'ю та оцінку кандидатів.

100Hires

100Hires

100hires.com

100Hires - це система відстеження заявників для набору персоналу, яка інтегрується з Gmail та Календарем, дозволяючи ефективно керувати кандидатами.

Zoho Workerly

Zoho Workerly

zoho.com

Zoho Workerly - це програма для управління персоналом, яка дозволяє агентствам планувати графіки, відстежувати робочий час та створювати рахунки в одному інтерфейсі.

Recruiterflow

Recruiterflow

recruiterflow.com

Recruiterflow - це ПЗ для відстеження кандидатів та CRM, що спрощує процес рекрутингу з функціями автоматизації та аналітики.

hireEZ

hireEZ

hireez.com

Hireez – платформа для автоматизованого набору персоналу, що використовує AI для пошуку кандидатів та управління рекрутингом через різні онлайн-ресурси.

RemoteMore

RemoteMore

remotemore.com

Додаток RemoteMore дозволяє швидко знаходити кваліфікованих розробників на онлайн-ринку.

Zerocoder

Zerocoder

zerocoder.com

Zerocoder з'єднує компанії з перевіреними розробниками та дизайнерами без коду. Забезпечує виконання завдань за фіксовану місячну плату.

Oorwin

Oorwin

oorwin.com

Oorwin - це платформа для управління відносинами з клієнтами, відбору кандидатів та управління людськими ресурсами, що покращує процеси набору та аналізу даних.

Crelate

Crelate

crelate.com

Crelate - це платформа для набору кандидатів та управління відносинами, спеціально розроблена для рекрутів, що пропонує гнучкі робочі процеси та інтеграцію.

Trakstar Hire

Trakstar Hire

hire.trakstar.com

Trakstar Hire - це онлайн-система для відстеження заявників, що спрощує процес найму та дозволяє управління резюме і співпрацею в команді.

iSmartRecruit

iSmartRecruit

ismartrecruit.com

iSmartRecruit - це хмарне програмне забезпечення для автоматизації найму, яке спрощує процес від підбору кандидатів до їх адаптації.

Top Echelon

Top Echelon

topechelon.com

Top Echelon - програмне забезпечення для рекрутингу, що поєднує ATS і CRM функції для оптимізації процесу найму та управління кандидатами.

WurkNow

WurkNow

wurknow.com

WurkNow - платформа для управління персоналом, що з’єднує роботодавців і шукачів роботи, дозволяючи легко знаходити та управляти тимчасовими робочими можливостями.

Zelos Team Management

Zelos Team Management

getzelos.com

Zelos - це додаток для управління командами з простим плануванням, завданнями та чатами, підходить для волонтерів і фрілансерів на ПК та мобільних пристроях.

CATS

CATS

catsone.com

CATS допомагає компаніям по всьому світу у наймі працівників, від малих агенцій до великих корпорацій.

RecruitBPM

RecruitBPM

recruitbpm.com

RecruitBPM - це програмне забезпечення для набору персоналу, яке автоматизує процеси найму та управління відносинами з кандидатами та клієнтами.

WorkBright

WorkBright

workbright.com

WorkBright - програмне забезпечення для автоматизації процесу найму та onboarding, що дозволяє новим працівникам швидко виконувати всі необхідні формальності віддалено.

Longlist

Longlist

longlist.io

Longlist — це CRM та ATS для швидко зростаючих рекрутингових та кадрових фірм.

TalentRecruit

TalentRecruit

talentrecruit.com

TalentRecruit - це система відстеження заявників і програмне забезпечення для набору персоналу, що використовує штучний інтелект для оптимізації процесу найму.

Betterleap

Betterleap

betterleap.com

Betterleap - платформа для рекрутингу, що використовує ШІ для зв'язку рекрутерів, менеджерів і кандидатів, полегшуючи пошук, залучення та найм кандидатів.

StaffingSoft

StaffingSoft

staffingsoft.com

StaffingSoft — програмне забезпечення для управління підбором персоналу, яке спрощує процес найму, відстеження заявок та управління кандидатами.

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