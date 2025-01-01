Альтернативи - SkillGigs

Zoho Recruit
zoho.com
Zoho Recruit - це онлайн-система для відстеження заявників, яка допомагає кадровим агентствам та компаніям організувати процес найму.
Hirect
hirect.in
Hirect – додаток для прямого найму, який спрощує комунікацію між шукачами роботи та менеджерами з найму через чат.
Manatal
manatal.com
Manatal - це платформа для набору персоналу, яка спрощує процес найму завдяки автоматизації, управлінню кандидатами та інтеграції з соціальними медіа.
Bullhorn
bullhorn.com
Bullhorn - платформа для кадрових агентств, що спрощує процес найму, поєднуючи ATS і CRM, автоматизуючи управління кандидатами та клієнтами.
JobDiva
jobdiva.com
JobDiva - це платформа для управління набором персоналу, яка допомагає відстежувати кандидатів та оптимізувати процеси найму.
Whippy
whippy.ai
Whippy - платформа для спілкування через SMS та Email, що використовує AI для автоматизації процесів та покращення взаємодії з клієнтами.
Recruit CRM
recruitcrm.io
Recruit CRM - це система відстеження кандидатів, що допомагає агентствам з підбору персоналу організувати процес найму.
Loxo
loxo.co
Loxo - платформа для управління процесом підбору персоналу, інтегрує ATS, CRM та AI-інструменти для покращення найму.
JobAdder
jobadder.com
JobAdder – хмарна платформа для управління набором персоналу, що дозволяє агентствам та командам з персоналу ефективно керувати вакансіями та кандидатами.
Sense
sensehq.com
Sense — це платформа для залучення талантів, яка оптимізує процес рекрутингу через автоматизацію, CRM, планування інтерв'ю та оцінку кандидатів.
100Hires
100hires.com
100Hires - це система відстеження заявників для набору персоналу, яка інтегрується з Gmail та Календарем, дозволяючи ефективно керувати кандидатами.
Zoho Workerly
zoho.com
Zoho Workerly - це програма для управління персоналом, яка дозволяє агентствам планувати графіки, відстежувати робочий час та створювати рахунки в одному інтерфейсі.
Recruiterflow
recruiterflow.com
Recruiterflow - це ПЗ для відстеження кандидатів та CRM, що спрощує процес рекрутингу з функціями автоматизації та аналітики.
hireEZ
hireez.com
Hireez – платформа для автоматизованого набору персоналу, що використовує AI для пошуку кандидатів та управління рекрутингом через різні онлайн-ресурси.
RemoteMore
remotemore.com
Додаток RemoteMore дозволяє швидко знаходити кваліфікованих розробників на онлайн-ринку.
Zerocoder
zerocoder.com
Zerocoder з'єднує компанії з перевіреними розробниками та дизайнерами без коду. Забезпечує виконання завдань за фіксовану місячну плату.
Oorwin
oorwin.com
Oorwin - це платформа для управління відносинами з клієнтами, відбору кандидатів та управління людськими ресурсами, що покращує процеси набору та аналізу даних.
Crelate
crelate.com
Crelate - це платформа для набору кандидатів та управління відносинами, спеціально розроблена для рекрутів, що пропонує гнучкі робочі процеси та інтеграцію.
Trakstar Hire
hire.trakstar.com
Trakstar Hire - це онлайн-система для відстеження заявників, що спрощує процес найму та дозволяє управління резюме і співпрацею в команді.
iSmartRecruit
ismartrecruit.com
iSmartRecruit - це хмарне програмне забезпечення для автоматизації найму, яке спрощує процес від підбору кандидатів до їх адаптації.
Top Echelon
topechelon.com
Top Echelon - програмне забезпечення для рекрутингу, що поєднує ATS і CRM функції для оптимізації процесу найму та управління кандидатами.
WurkNow
wurknow.com
WurkNow - платформа для управління персоналом, що з’єднує роботодавців і шукачів роботи, дозволяючи легко знаходити та управляти тимчасовими робочими можливостями.
Zelos Team Management
getzelos.com
Zelos - це додаток для управління командами з простим плануванням, завданнями та чатами, підходить для волонтерів і фрілансерів на ПК та мобільних пристроях.
CATS
catsone.com
CATS допомагає компаніям по всьому світу у наймі працівників, від малих агенцій до великих корпорацій.
RecruitBPM
recruitbpm.com
RecruitBPM - це програмне забезпечення для набору персоналу, яке автоматизує процеси найму та управління відносинами з кандидатами та клієнтами.
WorkBright
workbright.com
WorkBright - програмне забезпечення для автоматизації процесу найму та onboarding, що дозволяє новим працівникам швидко виконувати всі необхідні формальності віддалено.
Longlist
longlist.io
Longlist — це CRM та ATS для швидко зростаючих рекрутингових та кадрових фірм.
TalentRecruit
talentrecruit.com
TalentRecruit - це система відстеження заявників і програмне забезпечення для набору персоналу, що використовує штучний інтелект для оптимізації процесу найму.
Betterleap
betterleap.com
Betterleap - платформа для рекрутингу, що використовує ШІ для зв'язку рекрутерів, менеджерів і кандидатів, полегшуючи пошук, залучення та найм кандидатів.
StaffingSoft
staffingsoft.com
StaffingSoft — програмне забезпечення для управління підбором персоналу, яке спрощує процес найму, відстеження заявок та управління кандидатами.
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