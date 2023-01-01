Порадуйте свої дні. Розставляйте завдання за пріоритетністю, автоматизуйте свій графік і зробіть важливу кожну хвилину - за допомогою ШІ SkedPal

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