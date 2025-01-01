Альтернативи - Shipway

AfterShip

AfterShip

aftership.com

AfterShip - це додаток для відстеження відвантажень, що надає автоматизовані послуги для понад 600 перевізників, спрощуючи ведення бізнесу в електронній комерції.

FarEye

FarEye

fareye.com

FarEye - платформа для управління доставкою, що забезпечує відстеження, маршрутизацію та оптимізацію для підвищення ефективності логістики в останню милю.

Shipmondo

Shipmondo

shipmondo.com

Shipmondo спрощує логістику та управління замовленнями для бізнесів електронної комерції, інтегруючи перевізників і оптимізуючи процеси доставки.

Loop Returns

Loop Returns

loopreturns.com

Loop Returns - це платформа для автоматизації управління поверненнями, що покращує досвід клієнтів та допомагає бізнесам управляти поверненнями ефективно.

Revers

Revers

revers.io

Revers - це європейська платформа для управління поверненнями, що була запущена у 2018 році для підтримки електронної комерції та роздрібної торгівлі.

nShift

nShift

nshift.com

nShift - це платформа для управління доставкою, що автоматизує процеси доставки, від вибору варіантів до трекінгу, обслуговуючи понад 90 тис. клієнтів у світі.

parcelLab

parcelLab

parcellab.com

parcelLab – це платформа, яка покращує досвід після покупки, автоматизуючи управління доставкою, поверненнями та комунікацією з клієнтами.

ReadyCloud

ReadyCloud

readycloud.com

ReadyCloud – це потужне програмне забезпечення для управління взаємовідносинами з клієнтами, яке поєднує функції ReadyShipper та ReadyReturns для електронної комерції.

Ordoro

Ordoro

ordoro.com

Ordoro - це додаток для управління запасами, доставкою та дропшипінгом, що спрощує обробку замовлень для бізнесу.

Parcel Perform

Parcel Perform

parcelperform.com

Parcel Perform - платформа для управління доставкою, яка спрощує процеси електронної комерції, пропонуючи функції відстеження, аналітики та управління даними.

ReturnLogic

ReturnLogic

returnlogic.com

ReturnLogic - платформа для управління поверненнями у електронній комерції, що спрощує процес повернення і обміну для клієнтів і роздрібних торговців.

FlavorCloud

FlavorCloud

flavorcloud.com

FlavorCloud - мережа перевізників для міжнародної доставки. Легка інтеграція в магазини, доступ до найкращих тарифів та варіантів доставки у 200+ країн.

LateShipment

LateShipment

lateshipment.com

LateShipment - це хмарна платформа для управління доставкою, яка оптимізує повернення товарів та автоматизує процедури відшкодування.

Webinterpret

Webinterpret

webinterpret.com

Webinterpret - додаток для продавців, що допомагає продавати на eBay та Amazon, забезпечуючи автоматизований переклад та локалізацію товарів для міжнародного ринку.

Narvar

Narvar

corp.narvar.com

Narvar - платформа для управління замовленнями в електронній комерції, що підтримує відстеження, повернення та обмін товарів, підвищуючи задоволення клієнтів.

Outvio

Outvio

outvio.com

Outvio - платформа для автоматизації процесів виконання замовлень, повернень і обслуговування клієнтів для інтернет-магазинів.

Claimlane

Claimlane

claimlane.com

Claimlane - платформа для управління поверненнями та претензіями, що спрощує процеси для брендів і роздрібних продавців.

Retino

Retino

retino.com

Retino – це додаток для самостійного оброблення повернень і скарг. Він допомагає керувати всіма відкритими справами в одному місці.

Metapack

Metapack

metapack.com

Metapack — це додаток для управління доставкою, що дозволяє бізнесу оптимізувати логістику через різноманітні варіанти перевізників та покращувати досвід клієнтів.

Kentro.io

Kentro.io

kentro.io

Kentro.io - це ERP-рішення для електронної комерції, що спрощує управління запасами, замовленнями, обліком та інтеграцією з іншими інструментами.

RETURNGO

RETURNGO

returngo.ai

ReturnGO — платформа для управління поверненнями, що автоматизує процес повернень і обмінів у магазинах Shopify, надаючи клієнтам зручні рішення без відшкодувань.

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