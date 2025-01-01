Альтернативи - ShipHero

FedEx
fedex.com
Додаток FedEx дозволяє відстежувати пакети в режимі реального часу, керувати поставками та отримувати оновлення статусу доставки.
Odoo
odoo.com
Odoo - це програмне забезпечення для управління бізнесом, що включає CRM, облік, виробництво, складське управління та проекти, з модульною структурою.
Zoho Inventory
zoho.com
Zoho Inventory - це програмне забезпечення для управління запасами, що дозволяє бізнесам відстежувати запаси, обробляти замовлення та оптимізувати складські операції.
AfterShip
aftership.com
AfterShip - це додаток для відстеження відвантажень, що надає автоматизовані послуги для понад 600 перевізників, спрощуючи ведення бізнесу в електронній комерції.
ShipStation
shipstation.com
ShipStation - платформа для управління доставкою замовлень, що інтегрується з ринками та перевізниками для спрощення логістики.
ShipBob
shipbob.com
ShipBob - платформа для виконання замовлень, що забезпечує зберігання, упаковку та доставку товарів для бізнесу електронної комерції по всьому світу.
Sendcloud
sendcloud.com
Sendcloud - платформа для автоматизації доставки, що спрощує обробку замовлень та інтегрується з різними системами електронної комерції.
Stamps.com
stamps.com
Stamps.com – це онлайн-платформа для друку поштових етикеток, що дозволяє зручно відправляти пошту без відвідування поштового відділення.
Veeqo
veeqo.com
Veeqo - це безкоштовне програмне забезпечення для управління доставкою, що автоматизує виконання замовлень, управління запасами та знижує витрати на доставку.
Flexport
flexport.com
Flexport - це логістична платформа для організації вантажних перевезень, що пропонує механізми управління ланцюгами поставок та інтеграції з електронною комерцією.
Easyship
easyship.com
Easyship – це платформа для онлайн-доставки, яка інтегрується з різними eCommerce-сайтами, дозволяючи керувати замовленнями та доставкою з одного кабінету.
Shippo
goshippo.com
Shippo - платформа для управління доставкою, що автоматизує процес виконання замовлень і порівнює ставки у реальному часі. Підходить для бізнесу різних розмірів.
inFlow Inventory
inflowinventory.com
inFlow Inventory — програмне забезпечення для управління запасами, що допомагає контролювати запаси, відстежувати продажі та керувати бізнес-процесами.
Extensiv
extensiv.com
Extensiv — платформа для управління запасами, замовленнями та виконанням для бізнесів, які працюють у dropshipping та Amazon FBA, з інтеграцією в реальному часі.
Cin7
cin7.com
Cin7 — програма для управління запасами, що надає рішення для бізнесу в оптовій та роздрібній торгівлі, виробництві та автоматизації обліку.
Team Procure
teamprocure.com
Team Procure - хмарне програмне забезпечення для управління закупівлями, що включає електронні аукціони, затвердження запитів та моніторинг замовлень.
Greenscreens.ai
greenscreens.ai
Greenscreens.ai - це додаток для розумного ціноутворення на ринку LSP, призначений для брокерів та 3PL з метою підвищення прибутковості.
Shipwell
shipwell.com
Shipwell - це платформа для управління логістикою, яка допомагає бізнесам оптимізувати відправлення, зменшити витрати та підвищити ефективність через інтеграцію та видимість.
Transporeon
transporeon.com
Transporeon-це платформа для управління транспортуванням, що забезпечує відстеження перевезень і оптимізацію процесів ланцюга поставок у реальному часі.
WarehouseQuote
warehousequote.com
WarehouseQuote - платформа для управління складськими операціями, яка дозволяє порівнювати цитати постачальників для оптимізації логістики.
EasyPost
easypost.com
EasyPost - це API для інтеграції доставок, який дозволяє підприємствам легко додавати перевізників, генерувати етикетки та відстежувати посилки.
Stord
stord.com
Stord - це платформа для управління ланцюгами поставок, яка забезпечує ефективну логістику, складування і виконання замовлень для бізнесу.
BoxHero
boxhero-app.com
BoxHero — це додаток для управління запасами, що дозволяє відстежувати і контролювати рівень акцій, включаючи сповіщення про низькі запаси.
Linnworks
linnworks.com
Linnworks — платформа для управління інвентарем та замовленнями, що інтегрує різні канали продажів для автоматизації процесів і покращення ефективності.
FarEye
fareye.com
FarEye - платформа для управління доставкою, що забезпечує відстеження, маршрутизацію та оптимізацію для підвищення ефективності логістики в останню милю.
SalesBinder
salesbinder.com
SalesBinder – це веб-додаток для управління запасами, що дозволяє організовувати облік товарів, обробляти замовлення та інтегруватися з іншими системами.
Ship&co
shipandco.com
Ship&co - це додаток для управління процесами доставки, що інтегрує постачальників, дозволяє відстежувати відправлення та спрощує логістику.
Rose Rocket
roserocket.com
Rose Rocket – це ERP програмне забезпечення для транспортних компаній, що automate ім управління логістикою, вантажами та відстеженням поставок.
Epicor
epicor.com
Epicor-це модульна ERP-система, що допомагає підприємствам управляти фінансами, людськими ресурсами, ланцюгами поставок та виробництвом.
Blastramp
blastramp.com
Blastramp HQ - це інструмент для управління запасами, що об'єднує всі канали продажів у одному центрі. Має функції управління замовленнями та інтеграції з ERP та платформами електронної комерції.
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