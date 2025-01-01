Альтернативи - Sensible

CamScanner
camscanner.com
Camscanner - додаток для сканування документів на iOS та Android, що дозволяє створювати, зберігати та ділитися цифровими копіями у форматах PDF та JPG.
Browse AI
browse.ai
Browse AI - інструмент для збору та моніторингу даних з веб-сайтів без коду. Дозволяє витягувати дані, автоматизувати процеси та інтегрувати з іншими сервісами.
Apify
apify.com
Apify - це платформа для збору даних з веб-сайтів, автоматизації та екстракції даних, що підтримує різні мови програмування і пропонує готові рішення для вилучення.
Databricks
databricks.com
Databricks - платформа для аналітики даних, інтегрує обробку, науку про дані та бізнес-аналітику, підтримує спільну роботу і автоматизує управління кластерами.
Mathpix Snip
mathpix.com
Mathpix SNIP - це інструмент для перетворення PDF-файлів в Latex, DOCX, Markdown та інші формати, що спрощує управління дослідницькими матеріалами.
OpenRead
openread.academy
OpenRead - інструмент для покращення роботи з PDF-документами, що дозволяє узагальнювати та аналізувати вміст, використовуючи можливості AI.
Octoparse
octoparse.com
Octoparse — це інструмент для автоматичного вилучення даних з веб-сайтів без кодування. Підтримує експортування даних у різні формати.
IBM
ibm.com
IBM Cognos Analytics дозволяє користувачам аналізувати дані і отримувати корисні висновки для прийняття рішень у бізнесі.
PhantomBuster
phantombuster.com
Phantombuster – інструмент для автоматизації завдань і витягання даних з вебу, який допомагає генерувати потенційних клієнтів і оптимізувати робочі процеси.
Automation Anywhere
automationanywhere.com
Automation Anywhere - платформа для автоматизації бізнес-процесів із застосуванням RPA та штучного інтелекту, яка покращує ефективність та інтеграцію з іншими системами.
docAnalyzer.AI
docanalyzer.ai
DocAnalyzer.AI - інструмент для аналізу документів, що дозволяє взаємодіяти з PDF-файлами та отримувати контекстні відповіді в режимі реального часу.
OCR
ocr.best
Додаток OCR перетворює зображення та PDF-файли на редагований текст, використовуючи технологію розпізнавання символів.
Picture to Text
picturetotext.info
Додаток конвертує зображення в редагований текст, підтримуючи кілька мов та формати, з високою точністю та можливістю обробки партій зображень.
Docparser
docparser.com
Docparser — це інструмент для автоматизованого вилучення даних з документів різних форматів, спрощуючи обробку та зменшуючи ручне введення даних.
V7
v7labs.com
V7 - це AI-платформа для комп'ютерного зору, що забезпечує аннотацію, управління даними та автоматизацію робочих процесів для тренування моделей.
Smartproxy
smartproxy.com
Smartproxy - це рішення для доступу до даних за допомогою проксі, що пропонує житлові IP-адреси, шаблони для збору даних і підтримку 24/7.
UiPath
uipath.com
UiPath - це платформа для автоматизації роботизованих процесів (RPA), яка допомагає автоматизувати повторювані бізнес-задачі.
SparkReceipt
sparkreceipt.com
SparkReceipt - платформа для управління фінансовими документами, що спрощує сканування квитанцій та ведення витрат для малих бізнесів і фрілансерів.
Zenscrape
zenscrape.com
Zenscrape - API для вилучення даних з веб-сайтів, що автоматизує обробку IP-блокувань і CAPTCHA, спрощуючи процес збору інформації.
Nanonets
nanonets.com
Nanonets - це сервіс автоматизації обробки документів, який використовує технологію OCR для вилучення даних з різних типів документів.
OxyLabs
oxylabs.io
Oxylabs - платформа для збору веб-даних, що пропонує проксі-сервіси, API для збору даних і готові набори даних з підтримкою кількох мов програмування.
Hexomatic
hexomatic.com
Hexomatic — це AI-інструмент для автоматизації веб-скрепінгу та робочих процесів без коду, що дозволяє збирати та обробляти дані з інтернету.
Bright Data
brightdata.com
Bright Data – платформа для збору публічних веб-даних, що надає інструменти для аналізу конкурентів та ринку в режимі реального часу.
Base64.ai
base64.ai
Base64.ai - це платформа для автоматизованого вилучення тексту та даних з документів різних типів, зокрема ID, рахунків та форм.
ElectroNeek
electroneek.com
ElectroNeek - платформа автоматизації робочих процесів для підприємств, що інтегрує AI та RPA, спрощуючи автоматизацію завдань та підвищуючи ефективність бізнесу.
JPG to WORD
jpgtoword.net
Додаток JPG до Word перетворює зображення з текстом у редаговані документи Word за допомогою технології розпізнавання тексту.
Robility
sutherlandglobal.com
Robility - платформа для автоматизації бізнес-процесів, що використовує штучний інтелект та машинне навчання для покращення ефективності та зниження витрат.
ProcessMaker
processmaker.com
ProcessMaker - платформа для автоматизації бізнес-процесів, що дозволяє користувачам створювати, управляти та оптимізувати робочі процеси без необхідності в технічному досвіді.
ApprovalMax
approvalmax.com
ApprovalMax - це програмне забезпечення для автоматизації процесів затвердження фінансових операцій та інтеграції з бухгалтерськими системами.
Card Scanner
cardscanner.co
Сканер карт - це додаток для оцифрування візитних карток, який використовує OCR для вилучення контактної інформації та організації даних у цифровому форматі.
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