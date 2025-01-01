Альтернативи - Sensible

CamScanner

CamScanner

camscanner.com

Camscanner - додаток для сканування документів на iOS та Android, що дозволяє створювати, зберігати та ділитися цифровими копіями у форматах PDF та JPG.

Browse AI

Browse AI

browse.ai

Browse AI - інструмент для збору та моніторингу даних з веб-сайтів без коду. Дозволяє витягувати дані, автоматизувати процеси та інтегрувати з іншими сервісами.

Apify

Apify

apify.com

Apify - це платформа для збору даних з веб-сайтів, автоматизації та екстракції даних, що підтримує різні мови програмування і пропонує готові рішення для вилучення.

Databricks

Databricks

databricks.com

Databricks - платформа для аналітики даних, інтегрує обробку, науку про дані та бізнес-аналітику, підтримує спільну роботу і автоматизує управління кластерами.

Mathpix Snip

Mathpix Snip

mathpix.com

Mathpix SNIP - це інструмент для перетворення PDF-файлів в Latex, DOCX, Markdown та інші формати, що спрощує управління дослідницькими матеріалами.

OpenRead

OpenRead

openread.academy

OpenRead - інструмент для покращення роботи з PDF-документами, що дозволяє узагальнювати та аналізувати вміст, використовуючи можливості AI.

Octoparse

Octoparse

octoparse.com

Octoparse — це інструмент для автоматичного вилучення даних з веб-сайтів без кодування. Підтримує експортування даних у різні формати.

IBM

IBM

ibm.com

IBM Cognos Analytics дозволяє користувачам аналізувати дані і отримувати корисні висновки для прийняття рішень у бізнесі.

PhantomBuster

PhantomBuster

phantombuster.com

Phantombuster – інструмент для автоматизації завдань і витягання даних з вебу, який допомагає генерувати потенційних клієнтів і оптимізувати робочі процеси.

Automation Anywhere

Automation Anywhere

automationanywhere.com

Automation Anywhere - платформа для автоматизації бізнес-процесів із застосуванням RPA та штучного інтелекту, яка покращує ефективність та інтеграцію з іншими системами.

docAnalyzer.AI

docAnalyzer.AI

docanalyzer.ai

DocAnalyzer.AI - інструмент для аналізу документів, що дозволяє взаємодіяти з PDF-файлами та отримувати контекстні відповіді в режимі реального часу.

OCR

OCR

ocr.best

Додаток OCR перетворює зображення та PDF-файли на редагований текст, використовуючи технологію розпізнавання символів.

Picture to Text

Picture to Text

picturetotext.info

Додаток конвертує зображення в редагований текст, підтримуючи кілька мов та формати, з високою точністю та можливістю обробки партій зображень.

Docparser

Docparser

docparser.com

Docparser — це інструмент для автоматизованого вилучення даних з документів різних форматів, спрощуючи обробку та зменшуючи ручне введення даних.

V7

V7

v7labs.com

V7 - це AI-платформа для комп'ютерного зору, що забезпечує аннотацію, управління даними та автоматизацію робочих процесів для тренування моделей.

Smartproxy

Smartproxy

smartproxy.com

Smartproxy - це рішення для доступу до даних за допомогою проксі, що пропонує житлові IP-адреси, шаблони для збору даних і підтримку 24/7.

UiPath

UiPath

uipath.com

UiPath - це платформа для автоматизації роботизованих процесів (RPA), яка допомагає автоматизувати повторювані бізнес-задачі.

SparkReceipt

SparkReceipt

sparkreceipt.com

SparkReceipt - платформа для управління фінансовими документами, що спрощує сканування квитанцій та ведення витрат для малих бізнесів і фрілансерів.

Zenscrape

Zenscrape

zenscrape.com

Zenscrape - API для вилучення даних з веб-сайтів, що автоматизує обробку IP-блокувань і CAPTCHA, спрощуючи процес збору інформації.

Nanonets

Nanonets

nanonets.com

Nanonets - це сервіс автоматизації обробки документів, який використовує технологію OCR для вилучення даних з різних типів документів.

OxyLabs

OxyLabs

oxylabs.io

Oxylabs - платформа для збору веб-даних, що пропонує проксі-сервіси, API для збору даних і готові набори даних з підтримкою кількох мов програмування.

Hexomatic

Hexomatic

hexomatic.com

Hexomatic — це AI-інструмент для автоматизації веб-скрепінгу та робочих процесів без коду, що дозволяє збирати та обробляти дані з інтернету.

Bright Data

Bright Data

brightdata.com

Bright Data – платформа для збору публічних веб-даних, що надає інструменти для аналізу конкурентів та ринку в режимі реального часу.

Base64.ai

Base64.ai

base64.ai

Base64.ai - це платформа для автоматизованого вилучення тексту та даних з документів різних типів, зокрема ID, рахунків та форм.

ElectroNeek

ElectroNeek

electroneek.com

ElectroNeek - платформа автоматизації робочих процесів для підприємств, що інтегрує AI та RPA, спрощуючи автоматизацію завдань та підвищуючи ефективність бізнесу.

JPG to WORD

JPG to WORD

jpgtoword.net

Додаток JPG до Word перетворює зображення з текстом у редаговані документи Word за допомогою технології розпізнавання тексту.

Robility

Robility

sutherlandglobal.com

Robility - платформа для автоматизації бізнес-процесів, що використовує штучний інтелект та машинне навчання для покращення ефективності та зниження витрат.

ProcessMaker

ProcessMaker

processmaker.com

ProcessMaker - платформа для автоматизації бізнес-процесів, що дозволяє користувачам створювати, управляти та оптимізувати робочі процеси без необхідності в технічному досвіді.

ApprovalMax

ApprovalMax

approvalmax.com

ApprovalMax - це програмне забезпечення для автоматизації процесів затвердження фінансових операцій та інтеграції з бухгалтерськими системами.

Card Scanner

Card Scanner

cardscanner.co

Сканер карт - це додаток для оцифрування візитних карток, який використовує OCR для вилучення контактної інформації та організації даних у цифровому форматі.

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