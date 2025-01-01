Альтернативи - Screencastify

Vimeo

Vimeo

vimeo.com

Vimeo - це платформа для хостингу та обміну відео, яка надає інструменти для створення і редагування контенту без реклами.

VEED

VEED

veed.io

VEED - це платформа для створення та редагування відео, яка дозволяє користувачам легко записувати, редагувати та генерувати субтитри автоматично.

Riverside.fm

Riverside.fm

riverside.fm

Riverside.fm - платформа для запису подкастів та відео з високою якістю, що підтримує віддалену співпрацю та автоматичне редагування.

Loom

Loom

loom.com

Loom - це інструмент для запису екрана та відеокомунікацій, що полегшує асинхронну співпрацю і навчання через відео.

Descript

Descript

descript.com

Descript – це редактор відео та аудіо з функціями ІІ для легкого редагування мультимедійного контенту, включаючи подкасти та відео.

Screenapp

Screenapp

screenapp.io

ScreenApp - це інструмент для запису екрана, транскрипції, підсумування відео та створення нотаток за допомогою AI, що полегшує співпрацю в командах.

Podcastle

Podcastle

podcastle.ai

Podcastle — це платформа для створення, редагування та розповсюдження подкастів з використанням AI, що підходить як для початківців, так і для професіоналів.

Scribe

Scribe

scribehow.com

Scribe - це інструмент, що автоматично створює покрокові інструкції з процесами, фіксуючи дії користувача на екрані з можливістю редагування та налаштування.

Zight

Zight

zight.com

Zight - це додаток для запису екрану, створення GIF та анотованих скріншотів, що полегшує візуальну комунікацію між командами.

Rewatch

Rewatch

rewatch.com

Rewatch об'єднує записи екрана, нотатки за допомогою ШІ та спільний відеохаб для ефективної комунікації та співпраці в командах.

Droplr

Droplr

droplr.com

Droplr - інструмент для миттєвого захоплення скріншотів і записів екрана, який дозволяє легко ділитися вмістом через хмарні посилання.

Markup Hero

Markup Hero

markuphero.com

Markup Hero - безкоштовний додаток для зйомки екрану, анотації зображень, PDF та веб-сайтів на Mac, Windows, Linux та у веб-браузері.

Cincopa

Cincopa

cincopa.com

Cincopa - це платформа для хостингу відео та зображень, що дозволяє користувачам зберігати, управляти та ділитися мультимедійним контентом.

Tango

Tango

tango.us

Tango — платформа для цифрового навчання, яка дозволяє створювати інструкції та підказки для програмного забезпечення за кілька хвилин.

ScreenPal

ScreenPal

screenpal.com

ScreenPal – це інтуїтивно зрозумілий інструмент для запису екрану, редагування відео та обміну ними, що підходить для освітніх і професійних цілей.

Wistia

Wistia

wistia.com

Wistia - це платформа для створення, хостингу та аналізу відео та вебінарів, що допомагає командам у відеомаркетингу.

Canvid

Canvid

canvid.com

Canvid - це додаток для запису екрану з AI, що дозволяє легко створювати професійні відео для навчання або демонстрації продуктів.

VideoSends

VideoSends

videosends.com

VideoSends дозволяє знімати відео з екрана, програм або вкладок браузера, з можливістю налаштування брендингу, мініатюр та запису з коментарем або без.

Claap

Claap

claap.io

Claap — це універсальна платформа для запису відео та зустрічей, що дозволяє обмінюватися інформацією, колективно опрацьовувати контент і управляти знаннями.

Screendesk

Screendesk

screendesk.io

Додаток Screendesk дозволяє запитувати відеозаписи екрану або розпочати сеанс спільного доступу до екрану з клієнтами без завантажень. Інтегрується з вашими системами підтримки.

Berrycast

Berrycast

berrycast.com

Berrycast - програма для запису екрана, що дозволяє створювати навчальні відео та обмінюватися вмістом легко та якісно.

Guidde

Guidde

guidde.com

Guidde — платформа, що допомагає створювати відео-документацію та SOPs за допомогою ШІ в 11 разів швидше.

Consensus

Consensus

goconsensus.com

Consensus — платформа автоматизації демонстрацій, що допомагає скоротити час продажів, знизити витрати на демонстрації та підвищити зворотний зв'язок з клієнтами.

Vidcast

Vidcast

vidcast.io

Vidcast - це платформа для асинхронних відеоповідомлень, яка спрощує співпрацю у віддаленій роботі, дозволяючи користувачам записувати та ділитися відео.

wrap

wrap

wrap.so

Wrap - це інструмент для створення та редагування зображень для соціальних мереж, продуктів, презентацій та інших цілей.

Vowel

Vowel

vowel.com

Vowel – це інструмент для відеоконференцій з AI, який забезпечує транскрипцію, підсумки зустрічей та керування змістом в режимі реального часу.

Piktostory

Piktostory

piktochart.com

Piktostory – це платформа для редагування відео, яка дозволяє перетворювати записи у короткі кліпи для покращення залучення аудиторії.

Weet

Weet

weet.co

Weet — це інструмент для створення відеоуроків з підтримкою ШІ, який дозволяє швидко робити професійні відео прямо у браузері, з можливістю редагування та інтеграцією зі Slack і Teams.

Vidyard

Vidyard

vidyard.com

Vidyard - це платформа для створення, хостингу та аналітики персоналізованих відео для продажу та маркетингу, що допомагає бізнесам підвищувати залученість клієнтів.

Jumpshare

Jumpshare

jumpshare.com

Jumpshare - це платформа для візуальної комунікації, що дозволяє ділитися записами екрану, скріншотами та GIF. Підтримує перегляд понад 200 форматів файлів.

Продукти

Переглянути

Підтримка

Компанія

Юридична інформація

© 2025 WebCatalog, Inc.