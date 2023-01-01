Купуйте дешеві квитки на потяг і знаходьте найкращі пропозиції на залізничні квитки до Глазго, Единбурга, Абердіна, Інвернесса та решти Шотландії. ScotRail управляється Abellio.

Вебсайт: scotrail.co.uk

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «ScotRail». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.