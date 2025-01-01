Альтернативи - Scalr

Replit

Replit

replit.com

Replit - це онлайн IDE, що дозволяє користувачам писати код, створювати додатки та сайти, співпрацювати в реальному часі та ділитися проектами.

DigitalOcean

DigitalOcean

digitalocean.com

DigitalOcean - хмарна платформа для розробки, розгортання та масштабування додатків, з інтеграцією AI та інструментами для програмістів різного рівня.

Vercel

Vercel

vercel.com

Vercel - це платформа для створення та розгортання веб-додатків, яка підтримує різні фреймворки та забезпечує безпечний доступ до застосунків.

Netlify

Netlify

netlify.com

Netlify - це платформа для хостингу веб-додатків і статичних сайтів, яка підтримує автоматизоване розгортання та управління безсерверними функціями.

PythonAnywhere

PythonAnywhere

pythonanywhere.com

PythonAnywhere - це хмарна платформа для розробки, запуску та управління програмами Python без необхідності в налаштуванні серверів.

Zoho Creator

Zoho Creator

zoho.com

Zoho Creator - платформа для створення бізнес-додатків з низьким кодом, яка дозволяє збирати дані, автоматизувати процеси та аналізувати ефективність.

Heroku

Heroku

heroku.com

Heroku-це хмарна платформа як послуга, що дозволяє розробникам створювати, розгортати та масштабувати додатки на різних мовах програмування.

Render

Render

render.com

Render - це хмарна платформа для розробки і розгортання додатків та веб-сайтів з підтримкою автоматичного розгортання і безкоштовним SSL.

Glitch

Glitch

glitch.com

Glitch - це онлайн-платформа для створення та співпраці над веб-додатками, що підтримує різні мови програмування і надає спільне середовище роботи.

Gitpod

Gitpod

gitpod.io

Gitpod - це платформа для розробників, що забезпечує хмарні середовища розробки, які автоматично інтегруються з потрібними інструментами та бібліотеками.

IBM Cloud

IBM Cloud

ibm.com

IBM Cloud - це платформа хмарних послуг, що надає рішення для обчислень, зберігання, безпеки та розробки додатків для бізнесу.

Plesk

Plesk

plesk.com

Plesk - це панель керування веб-хостингом, яка спрощує управління доменами, сайтами та додатками, забезпечуючи безпеку та автоматизацію завдань.

Modal

Modal

modal.com

Modal допомагає розробникам виконувати код у хмарі, надаючи доступ до контейнеризованих безсерверних обчислень без управління інфраструктурою.

Red Hat Hybrid Cloud Console

Red Hat Hybrid Cloud Console

cloud.redhat.com

Консоль Red Hat Hybrid Cloud допомагає управляти та оптимізувати хмарні ресурси з єдиного інтерфейсу, забезпечуючи моніторинг та інтеграцію різних служб.

NodeChef

NodeChef

nodechef.com

NodeChef - це платформа для розгортання та управління веб-додатками на Node.js та інших мовах програмування через контейнери Docker.

Zoho Catalyst

Zoho Catalyst

catalyst.zoho.com

Catalyst від Zoho — це хмарна платформа для розробки, що пропонує безсерверні послуги, AI/ML, DevOps та бекенд-рішення для створення додатків.

Engine Yard

Engine Yard

engineyard.com

Engine Yard - платформа для розгортання додатків, що підтримує Ruby on Rails, PHP і Node.js. Дозволяє зосередитися на розробці додатків, а не на інфраструктурі.

Stormkit

Stormkit

stormkit.io

Stormkit - це платформа для простого розгортання та управління повноцінними JavaScript-додатками у хмарі.

Aiven

Aiven

aiven.io

Aiven - це хмарна платформа, що пропонує керовані послуги баз даних, потоку даних та візуалізації для спрощення управління даними.

Ori

Ori

ori.co

ORI - платформа для оптимізації та розгортання моделей AI з використанням GPU, що підтримує інтеграцію з різними технологіями і забезпечує ефективність.

Dagster

Dagster

dagster.io

Дагстер — це платформа для оркестрації робочих процесів даних, що сприяє розробці, виконанню та моніторингу активів даних.

Stacktape

Stacktape

stacktape.com

Stacktape - це платформа для розробки хмарних додатків без DevOps, яка автоматизує управління інфраструктурою, підтримує різних хмарних постачальників і спрощує розгортання.

Kinsta

Kinsta

kinsta.com

Kinsta – це керована хостингова платформа для WordPress, що використовує Google Cloud для ефективного управління сайтами та забезпечення їх безпеки.

Back4App

Back4App

back4app.com

Back4App - платформа для розробки бекенду, що спрощує створення мобільних та веб-додатків, забезпечує інтеграцію REST та GraphQL API.

Platform.sh

Platform.sh

platform.sh

Platform.sh — платформа як послуга (PaaS) для розгортання та управління веб-додатками з підтримкою різних мов програмування та високим рівнем безпеки.

Exotel

Exotel

exotel.com

Exotel - це платформа для управління комунікаціями, що підтримує голосові дзвінки, автоматизує обробку клієнтських запитів і забезпечує інтеграцію з різними системами.

Koyeb

Koyeb

koyeb.com

Koyeb - це безсерверна платформа для розгортання веб-додатків, API та функцій, що підтримує Docker та CI/CD.

Northflank

Northflank

northflank.com

Northflank - платформа для побудови та масштабування мікросервісів, завдань і баз даних з простим інтерфейсом, API та CLI.

Brainboard

Brainboard

brainboard.co

Brainboard - це платформа для візуального проектування та управління хмарною інфраструктурою з автоматичним генеруванням IaC коду.

Clever Cloud

Clever Cloud

clever-cloud.com

Clever Cloud - хмарна платформа для швидкого розгортання та управління програмами, що забезпечує безпеку та контроль над даними.

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