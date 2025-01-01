Альтернативи - Scalr

Replit
replit.com
Replit - це онлайн IDE, що дозволяє користувачам писати код, створювати додатки та сайти, співпрацювати в реальному часі та ділитися проектами.
DigitalOcean
digitalocean.com
DigitalOcean - хмарна платформа для розробки, розгортання та масштабування додатків, з інтеграцією AI та інструментами для програмістів різного рівня.
Vercel
vercel.com
Vercel - це платформа для створення та розгортання веб-додатків, яка підтримує різні фреймворки та забезпечує безпечний доступ до застосунків.
Netlify
netlify.com
Netlify - це платформа для хостингу веб-додатків і статичних сайтів, яка підтримує автоматизоване розгортання та управління безсерверними функціями.
PythonAnywhere
pythonanywhere.com
PythonAnywhere - це хмарна платформа для розробки, запуску та управління програмами Python без необхідності в налаштуванні серверів.
Zoho Creator
zoho.com
Zoho Creator - платформа для створення бізнес-додатків з низьким кодом, яка дозволяє збирати дані, автоматизувати процеси та аналізувати ефективність.
Heroku
heroku.com
Heroku-це хмарна платформа як послуга, що дозволяє розробникам створювати, розгортати та масштабувати додатки на різних мовах програмування.
Render
render.com
Render - це хмарна платформа для розробки і розгортання додатків та веб-сайтів з підтримкою автоматичного розгортання і безкоштовним SSL.
Glitch
glitch.com
Glitch - це онлайн-платформа для створення та співпраці над веб-додатками, що підтримує різні мови програмування і надає спільне середовище роботи.
Gitpod
gitpod.io
Gitpod - це платформа для розробників, що забезпечує хмарні середовища розробки, які автоматично інтегруються з потрібними інструментами та бібліотеками.
IBM Cloud
ibm.com
IBM Cloud - це платформа хмарних послуг, що надає рішення для обчислень, зберігання, безпеки та розробки додатків для бізнесу.
Plesk
plesk.com
Plesk - це панель керування веб-хостингом, яка спрощує управління доменами, сайтами та додатками, забезпечуючи безпеку та автоматизацію завдань.
Modal
modal.com
Modal допомагає розробникам виконувати код у хмарі, надаючи доступ до контейнеризованих безсерверних обчислень без управління інфраструктурою.
Red Hat Hybrid Cloud Console
cloud.redhat.com
Консоль Red Hat Hybrid Cloud допомагає управляти та оптимізувати хмарні ресурси з єдиного інтерфейсу, забезпечуючи моніторинг та інтеграцію різних служб.
NodeChef
nodechef.com
NodeChef - це платформа для розгортання та управління веб-додатками на Node.js та інших мовах програмування через контейнери Docker.
Zoho Catalyst
catalyst.zoho.com
Catalyst від Zoho — це хмарна платформа для розробки, що пропонує безсерверні послуги, AI/ML, DevOps та бекенд-рішення для створення додатків.
Engine Yard
engineyard.com
Engine Yard - платформа для розгортання додатків, що підтримує Ruby on Rails, PHP і Node.js. Дозволяє зосередитися на розробці додатків, а не на інфраструктурі.
Stormkit
stormkit.io
Stormkit - це платформа для простого розгортання та управління повноцінними JavaScript-додатками у хмарі.
Aiven
aiven.io
Aiven - це хмарна платформа, що пропонує керовані послуги баз даних, потоку даних та візуалізації для спрощення управління даними.
Ori
ori.co
ORI - платформа для оптимізації та розгортання моделей AI з використанням GPU, що підтримує інтеграцію з різними технологіями і забезпечує ефективність.
Dagster
dagster.io
Дагстер — це платформа для оркестрації робочих процесів даних, що сприяє розробці, виконанню та моніторингу активів даних.
Stacktape
stacktape.com
Stacktape - це платформа для розробки хмарних додатків без DevOps, яка автоматизує управління інфраструктурою, підтримує різних хмарних постачальників і спрощує розгортання.
Kinsta
kinsta.com
Kinsta – це керована хостингова платформа для WordPress, що використовує Google Cloud для ефективного управління сайтами та забезпечення їх безпеки.
Back4App
back4app.com
Back4App - платформа для розробки бекенду, що спрощує створення мобільних та веб-додатків, забезпечує інтеграцію REST та GraphQL API.
Platform.sh
platform.sh
Platform.sh — платформа як послуга (PaaS) для розгортання та управління веб-додатками з підтримкою різних мов програмування та високим рівнем безпеки.
Exotel
exotel.com
Exotel - це платформа для управління комунікаціями, що підтримує голосові дзвінки, автоматизує обробку клієнтських запитів і забезпечує інтеграцію з різними системами.
Koyeb
koyeb.com
Koyeb - це безсерверна платформа для розгортання веб-додатків, API та функцій, що підтримує Docker та CI/CD.
Northflank
northflank.com
Northflank - платформа для побудови та масштабування мікросервісів, завдань і баз даних з простим інтерфейсом, API та CLI.
Brainboard
brainboard.co
Brainboard - це платформа для візуального проектування та управління хмарною інфраструктурою з автоматичним генеруванням IaC коду.
Clever Cloud
clever-cloud.com
Clever Cloud - хмарна платформа для швидкого розгортання та управління програмами, що забезпечує безпеку та контроль над даними.
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