Альтернативи - SafeBase

Wiz
wiz.io
Wiz — платформа для управління безпекою в хмарі, яка забезпечує видимість та управління ризиками в хмарних середовищах.
Red Hat
redhat.com
Додаток Red Hat надає доступ до рішень з відкритим кодом, включаючи Linux, Kubernetes, автоматизацію та ресурси для ІТ-фахівців.
Sprinto
sprinto.com
Sprinto - платформа для автоматизації дотримання безпеки, яка спрощує процеси відповідності та інтегрується з хмарними сервісами для централізованого моніторингу.
Sophos Central
sophos.com
Sophos Central - це платформа кібербезпеки для управління та захисту пристроїв в організації, яка виявляє та запобігає кіберзагрозам.
Cymulate
cymulate.com
Cymulate - це платформа валідації безпеки, яка моделлює атаки для тестування та посилення кіберзахисту організацій у реальному часі.
Scrut Automation
scrut.io
Scrut Automation є платформою для управління відповідністю, що автоматично контролює дотримання норм безпеки та спрощує підготовку до аудитів.
Qualys
qualys.com
Qualys - це платформа для управління вразливостями, яка допомагає організаціям оцінювати та зменшувати кіберризики через автоматизоване сканування та інтеграцію з ITSM.
Vanta
vanta.com
Vanta допомагає підприємствам впорядковувати програми безпеки і відповідності, автоматизуючи аудити та управління ризиками через інтеграцію з інших інструментами.
JupiterOne
jupiterone.com
Юпітероне - платформа для аналізу кібер-активів, що дозволяє збирати та аналізувати дані активів для покращення безпеки організації.
Proofpoint
proofpoint.com
Proofpoint - платформа для кібербезпеки, що забезпечує захист електронної пошти, запобігання витоку даних та відповідність у цифрових комунікаціях.
Drata
drata.com
Drata - платформа автоматизації безпеки та відповідності, яка моніторить контроль безпеки та спрощує процеси дотримання стандартів.
Very Good Security
verygoodsecurity.com
Додаток Very Good Security (VGS) забезпечує захист чутливих даних, управління ними та сприяє дотриманню стандартів безпеки без зміни існуючих систем.
BMC
bmc.com
Додаток BMC забезпечує управління ІТ-сервісами, автоматизацію процесів і інтеграцію з іншими інструментами для підвищення ефективності операцій в організаціях.
Risk Ledger
riskledger.com
Ризична книга – це платформа для управління ризиками, що допомагає організаціям безпечно ділитися даними про ризики в постачальницьких ланцюгах.
PrivacyEngine
privacyengine.io
PrivacyEngine допомагає організаціям управляти конфіденційністю даних та дотримуватись законодавства, таких як GDPR, CCPA, за допомогою програмного забезпечення.
Hyperproof
hyperproof.io
Hyperproof - це платформа для автоматизації управління відповідністю та ризиками, що допомагає організаціям ефективно адаптуватися до різних регуляцій.
CrowdStrike
crowdstrike.com
CrowdStrike – платформа для кібербезпеки, що забезпечує захист від загроз у кінцевих точках та хмарі з реальним моніторингом та автоматизованим реагуванням.
Aikido Security
aikido.dev
Aikido Security - це платформа безпеки програмного забезпечення, яка надає сканування коду та оцінку вразливостей в хмарі, інтегруючи інструменти для кібербезпеки.
Inventive AI
inventive.ai
Inventive - це платформа для управління відповідями на запити та анкети з використанням ШІ, яка значно підвищує ефективність робочих процесів.
Solvo
solvo.cloud
Solvo — платформа для безпеки в хмарі, яка виявляє й усуває вразливості та помилки конфігурації в додатках та даних.
Aqua Security
aquasec.com
Aqua Security забезпечує захист хмарних додатків і контейнерів протягом усього життєвого циклу, включаючи управління вразливостями та дотримання стандартів.
SureCloud
surecloud.com
SureCloud – платформа для управління ризиками та дотриманням нормативних вимог, що дозволяє організаціям активно оцінювати та контролювати свої ризики.
Secureframe
secureframe.com
SecureFrame - платформа для автоматизації дотримання стандартів безпеки, таких як SOC 2, ISO 27001, PCI DSS та HIPAA, що полегшує управління ризиками та інтеграцію з сервісами.
Progress
progress.com
Додаток Progress дозволяє підприємствам розробляти, керувати додатками та даними на різних платформах для покращення цифрового досвіду.
Loopio
loopio.com
Loopio допомагає підприємствам оптимізувати процес підготовки відповідей на пропозиції, автоматизуючи роботу з інформацією та полегшуючи співпрацю команд.
Havoc Shield
havocshield.com
Havoc Shield – універсальне рішення для кібербезпеки у фінансових послугах, що відповідає вимогам галузі та пропонує план, інструменти та експертні рекомендації.
CloudQuery
cloudquery.io
CloudQuery - це інструмент для інтеграції даних, який витягує, трансформує та завантажує конфігурації з API в різні хмарні сховища для подальшого аналізу.
CloudWize
cloudwize.io
CloudWize - платформа для автоматизації безпеки у хмарі, що забезпечує моніторинг, управління конфігураціями та управління доступом для зменшення ризиків.
Lightrun
lightrun.com
Lightrun дозволяє розробникам додавати журнали та показники до працюючих додатків у реальному часі без перезапуску чи перерозподілу.
UpGuard
upguard.com
UpGuard - це платформа кібербезпеки, яка допомагає організаціям запобігати витокам даних та моніторити постачальників для покращення безпеки.
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