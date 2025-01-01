Альтернативи - SafeBase

Wiz

Wiz

wiz.io

Wiz — платформа для управління безпекою в хмарі, яка забезпечує видимість та управління ризиками в хмарних середовищах.

Red Hat

Red Hat

redhat.com

Додаток Red Hat надає доступ до рішень з відкритим кодом, включаючи Linux, Kubernetes, автоматизацію та ресурси для ІТ-фахівців.

Sprinto

Sprinto

sprinto.com

Sprinto - платформа для автоматизації дотримання безпеки, яка спрощує процеси відповідності та інтегрується з хмарними сервісами для централізованого моніторингу.

Sophos Central

Sophos Central

sophos.com

Sophos Central - це платформа кібербезпеки для управління та захисту пристроїв в організації, яка виявляє та запобігає кіберзагрозам.

Cymulate

Cymulate

cymulate.com

Cymulate - це платформа валідації безпеки, яка моделлює атаки для тестування та посилення кіберзахисту організацій у реальному часі.

Scrut Automation

Scrut Automation

scrut.io

Scrut Automation є платформою для управління відповідністю, що автоматично контролює дотримання норм безпеки та спрощує підготовку до аудитів.

Qualys

Qualys

qualys.com

Qualys - це платформа для управління вразливостями, яка допомагає організаціям оцінювати та зменшувати кіберризики через автоматизоване сканування та інтеграцію з ITSM.

Vanta

Vanta

vanta.com

Vanta допомагає підприємствам впорядковувати програми безпеки і відповідності, автоматизуючи аудити та управління ризиками через інтеграцію з інших інструментами.

JupiterOne

JupiterOne

jupiterone.com

Юпітероне - платформа для аналізу кібер-активів, що дозволяє збирати та аналізувати дані активів для покращення безпеки організації.

Proofpoint

Proofpoint

proofpoint.com

Proofpoint - платформа для кібербезпеки, що забезпечує захист електронної пошти, запобігання витоку даних та відповідність у цифрових комунікаціях.

Drata

Drata

drata.com

Drata - платформа автоматизації безпеки та відповідності, яка моніторить контроль безпеки та спрощує процеси дотримання стандартів.

Very Good Security

Very Good Security

verygoodsecurity.com

Додаток Very Good Security (VGS) забезпечує захист чутливих даних, управління ними та сприяє дотриманню стандартів безпеки без зміни існуючих систем.

BMC

BMC

bmc.com

Додаток BMC забезпечує управління ІТ-сервісами, автоматизацію процесів і інтеграцію з іншими інструментами для підвищення ефективності операцій в організаціях.

Risk Ledger

Risk Ledger

riskledger.com

Ризична книга – це платформа для управління ризиками, що допомагає організаціям безпечно ділитися даними про ризики в постачальницьких ланцюгах.

PrivacyEngine

PrivacyEngine

privacyengine.io

PrivacyEngine допомагає організаціям управляти конфіденційністю даних та дотримуватись законодавства, таких як GDPR, CCPA, за допомогою програмного забезпечення.

Hyperproof

Hyperproof

hyperproof.io

Hyperproof - це платформа для автоматизації управління відповідністю та ризиками, що допомагає організаціям ефективно адаптуватися до різних регуляцій.

CrowdStrike

CrowdStrike

crowdstrike.com

CrowdStrike – платформа для кібербезпеки, що забезпечує захист від загроз у кінцевих точках та хмарі з реальним моніторингом та автоматизованим реагуванням.

Aikido Security

Aikido Security

aikido.dev

Aikido Security - це платформа безпеки програмного забезпечення, яка надає сканування коду та оцінку вразливостей в хмарі, інтегруючи інструменти для кібербезпеки.

Inventive AI

Inventive AI

inventive.ai

Inventive - це платформа для управління відповідями на запити та анкети з використанням ШІ, яка значно підвищує ефективність робочих процесів.

Solvo

Solvo

solvo.cloud

Solvo — платформа для безпеки в хмарі, яка виявляє й усуває вразливості та помилки конфігурації в додатках та даних.

Aqua Security

Aqua Security

aquasec.com

Aqua Security забезпечує захист хмарних додатків і контейнерів протягом усього життєвого циклу, включаючи управління вразливостями та дотримання стандартів.

SureCloud

SureCloud

surecloud.com

SureCloud – платформа для управління ризиками та дотриманням нормативних вимог, що дозволяє організаціям активно оцінювати та контролювати свої ризики.

Secureframe

Secureframe

secureframe.com

SecureFrame - платформа для автоматизації дотримання стандартів безпеки, таких як SOC 2, ISO 27001, PCI DSS та HIPAA, що полегшує управління ризиками та інтеграцію з сервісами.

Progress

Progress

progress.com

Додаток Progress дозволяє підприємствам розробляти, керувати додатками та даними на різних платформах для покращення цифрового досвіду.

Loopio

Loopio

loopio.com

Loopio допомагає підприємствам оптимізувати процес підготовки відповідей на пропозиції, автоматизуючи роботу з інформацією та полегшуючи співпрацю команд.

Havoc Shield

Havoc Shield

havocshield.com

Havoc Shield – універсальне рішення для кібербезпеки у фінансових послугах, що відповідає вимогам галузі та пропонує план, інструменти та експертні рекомендації.

CloudQuery

CloudQuery

cloudquery.io

CloudQuery - це інструмент для інтеграції даних, який витягує, трансформує та завантажує конфігурації з API в різні хмарні сховища для подальшого аналізу.

CloudWize

CloudWize

cloudwize.io

CloudWize - платформа для автоматизації безпеки у хмарі, що забезпечує моніторинг, управління конфігураціями та управління доступом для зменшення ризиків.

Lightrun

Lightrun

lightrun.com

Lightrun дозволяє розробникам додавати журнали та показники до працюючих додатків у реальному часі без перезапуску чи перерозподілу.

UpGuard

UpGuard

upguard.com

UpGuard - це платформа кібербезпеки, яка допомагає організаціям запобігати витокам даних та моніторити постачальників для покращення безпеки.

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