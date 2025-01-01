Альтернативи - RXNT

SimplePractice
simplepractice.com
SimplePractice – це програмне забезпечення для управління практикою у сфері охорони здоров'я, що включає електронний облік, планування зустрічей та телемедицину.
Whereby
whereby.com
Whereby - платформа для відеоконференцій на базі браузера, що дозволяє створювати та приєднуватися до зустрічей без завантажень чи реєстрації.
Doxy.me
doxy.me
Doxy.me - це платформа телемедицини для віддалених консультацій, що відповідає стандартам HIPAA, з інтеграцією з медичними системами та функціями для управління пацієнтами.
Doctolib
doctolib.fr
Doctolib - це додаток для пошуку медичних спеціалістів і бронювання прийомів онлайн, спрощуючи управління медичними послугами для пацієнтів.
iPlum
iplum.com
iPlum - мобільний додаток для бізнесу, який надає окремий номер для дзвінків та sms без зміни провайдера, з функціями безпеки та відповідності HIPAA.
AdvancedMD
advancedmd.com
AdvancedMD - це хмарна система електронних медичних записів і управління практикою, що інтегрує бізнесові та клінічні процеси для незалежних установ.
IntakeQ
intakeq.com
IntakeQ – це програмне забезпечення для онлайн-форм прийому та управління практикою, що полегшує обробку пацієнтських документів та записів.
Spruce Health
sprucehealth.com
Spruce Health - платформа для комунікації між пацієнтами та медичними працівниками, що покращує координацію та доступ до медичних послуг.
Valant
valant.io
Valant - це система електронних записів для фахівців з психічного здоров'я, що полегшує управління практикою та ведення пацієнтів.
Tebra
tebra.com
Tebra - це платформа для управління медичними практиками, яка інтегрує електронні медичні записи, управління рахунками та телеконсультації.
Practo
practo.com
Practo - це додаток для онлайн-консультацій з лікарями, замовлення ліків, бронювання тестів і отримання цифрових рецептів.
Practice Fusion
practicefusion.com
Practice Fusion - це електронна система медичних записів, що оптимізує роботу медичних працівників і покращує догляд за пацієнтами в США.
CollaborateMD
collaboratemd.com
CollaborateMD PM допомагає управлінню фінансовими та клінічними процесами, включаючи відстеження претензій, планування призначень та збори даних.
Weave
getweave.com
Weave - це платформа, що об'єднує телефонну систему та інструменти для зростання, полегшуючи комунікацію з пацієнтами та управління фінансами.
OhMD
ohmd.com
OhMD - платформа для спілкування з пацієнтами, що забезпечує двостороннє SMS та чат, нагадування та автоматизацію комунікацій для медичних практик.
Practice Better
practicebetter.io
Practice Better - це програма для управління медичними та оздоровчими практиками, що спрощує запис, billing, ведення комунікацій і підтримку клієнтів.
DrChrono
drchrono.com
DrChrono - це хмарна платформа для електронних медичних записів і виставлення рахунків, що оптимізує робочі процеси медичних закладів.
TheraNest
theranest.com
TheraNest - програмне забезпечення для психічного здоров'я, що спрощує управління практикою, включаючи планування, виставлення рахунків та телемедичні послуги.
DeepScribe
deepscribe.ai
DeepScribe - AI медичний писар, що автоматично створює медичну документацію в режимі реального часу та інтегрується з системами EHR.
Jane
jane.app
Джейн - це платформа для управління медичною практикою, що включає планування, виставлення рахунків, записи пацієнтів та комунікацію в одному сервісі.
CentralReach
centralreach.com
CentralReach - платформа для управління практикою застосованого аналізу поведінки, що включає електронні медичні записи, збори даних та автоматизацію адміністративних задач.
Psych Scribe
psych-scribe.com
Psych Scribe - це додаток, який автоматично записує сеанси терапії, полегшуючи документування документації для фахівців з психічного здоров’я.
Wellscribe
wellscribe.in
Wellscribe — це електронна медична платформа для малих клінік та лікарів, що впорядковує дані пацієнтів, управління записами та цифрові рецепти.
Medesk
medesk.net
Medesk - хмарна система управління медичною практикою, що автоматизує адміністративні завдання та підтримує телемедицину для покращення догляду за пацієнтами.
Clinicea
clinicea.com
Clinicea — платформа для управління клініками, що забезпечує електронний облік медичних записів та зручні рішення для клінік і лікарень.
Rectangle Health
rectanglehealth.com
Прямокутне здоров'я — це платформа управління, що спрощує адміністрування медичних практик, інтегруючи процеси обробки даних пацієнтів та фінансів.
Inovalon
inovalon.com
Inovalon - хмарна платформа для покращення результатів лікування та економіки в охороні здоров'я через аналітику даних у реальному часі.
Healthie
legion.health
Healthie - платформа для управління охороною здоров'я, що включає електронні медичні записи, планування, телемедицину та аналітику для медичних працівників.
Maple
getmaple.ca
Maple — канадська платформа для віртуальної медичної допомоги, що надає 24/7 доступ до лікарів без черг і спеціалістів у різних галузях.
iClinic
iclinic.com.br
ICLINIC - система управління для медичних працівників, що організовує записи пацієнтів та полегшує комунікацію в клініках.
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