Альтернативи - RXNT

SimplePractice

SimplePractice

simplepractice.com

SimplePractice – це програмне забезпечення для управління практикою у сфері охорони здоров'я, що включає електронний облік, планування зустрічей та телемедицину.

Whereby

Whereby

whereby.com

Whereby - платформа для відеоконференцій на базі браузера, що дозволяє створювати та приєднуватися до зустрічей без завантажень чи реєстрації.

Doxy.me

Doxy.me

doxy.me

Doxy.me - це платформа телемедицини для віддалених консультацій, що відповідає стандартам HIPAA, з інтеграцією з медичними системами та функціями для управління пацієнтами.

Doctolib

Doctolib

doctolib.fr

Doctolib - це додаток для пошуку медичних спеціалістів і бронювання прийомів онлайн, спрощуючи управління медичними послугами для пацієнтів.

iPlum

iPlum

iplum.com

iPlum - мобільний додаток для бізнесу, який надає окремий номер для дзвінків та sms без зміни провайдера, з функціями безпеки та відповідності HIPAA.

AdvancedMD

AdvancedMD

advancedmd.com

AdvancedMD - це хмарна система електронних медичних записів і управління практикою, що інтегрує бізнесові та клінічні процеси для незалежних установ.

IntakeQ

IntakeQ

intakeq.com

IntakeQ – це програмне забезпечення для онлайн-форм прийому та управління практикою, що полегшує обробку пацієнтських документів та записів.

Spruce Health

Spruce Health

sprucehealth.com

Spruce Health - платформа для комунікації між пацієнтами та медичними працівниками, що покращує координацію та доступ до медичних послуг.

Valant

Valant

valant.io

Valant - це система електронних записів для фахівців з психічного здоров'я, що полегшує управління практикою та ведення пацієнтів.

Tebra

Tebra

tebra.com

Tebra - це платформа для управління медичними практиками, яка інтегрує електронні медичні записи, управління рахунками та телеконсультації.

Practo

Practo

practo.com

Practo - це додаток для онлайн-консультацій з лікарями, замовлення ліків, бронювання тестів і отримання цифрових рецептів.

Practice Fusion

Practice Fusion

practicefusion.com

Practice Fusion - це електронна система медичних записів, що оптимізує роботу медичних працівників і покращує догляд за пацієнтами в США.

CollaborateMD

CollaborateMD

collaboratemd.com

CollaborateMD PM допомагає управлінню фінансовими та клінічними процесами, включаючи відстеження претензій, планування призначень та збори даних.

Weave

Weave

getweave.com

Weave - це платформа, що об'єднує телефонну систему та інструменти для зростання, полегшуючи комунікацію з пацієнтами та управління фінансами.

OhMD

OhMD

ohmd.com

OhMD - платформа для спілкування з пацієнтами, що забезпечує двостороннє SMS та чат, нагадування та автоматизацію комунікацій для медичних практик.

Practice Better

Practice Better

practicebetter.io

Practice Better - це програма для управління медичними та оздоровчими практиками, що спрощує запис, billing, ведення комунікацій і підтримку клієнтів.

DrChrono

DrChrono

drchrono.com

DrChrono - це хмарна платформа для електронних медичних записів і виставлення рахунків, що оптимізує робочі процеси медичних закладів.

TheraNest

TheraNest

theranest.com

TheraNest - програмне забезпечення для психічного здоров'я, що спрощує управління практикою, включаючи планування, виставлення рахунків та телемедичні послуги.

DeepScribe

DeepScribe

deepscribe.ai

DeepScribe - AI медичний писар, що автоматично створює медичну документацію в режимі реального часу та інтегрується з системами EHR.

Jane

Jane

jane.app

Джейн - це платформа для управління медичною практикою, що включає планування, виставлення рахунків, записи пацієнтів та комунікацію в одному сервісі.

CentralReach

CentralReach

centralreach.com

CentralReach - платформа для управління практикою застосованого аналізу поведінки, що включає електронні медичні записи, збори даних та автоматизацію адміністративних задач.

Psych Scribe

Psych Scribe

psych-scribe.com

Psych Scribe - це додаток, який автоматично записує сеанси терапії, полегшуючи документування документації для фахівців з психічного здоров’я.

Wellscribe

Wellscribe

wellscribe.in

Wellscribe — це електронна медична платформа для малих клінік та лікарів, що впорядковує дані пацієнтів, управління записами та цифрові рецепти.

Medesk

Medesk

medesk.net

Medesk - хмарна система управління медичною практикою, що автоматизує адміністративні завдання та підтримує телемедицину для покращення догляду за пацієнтами.

Clinicea

Clinicea

clinicea.com

Clinicea — платформа для управління клініками, що забезпечує електронний облік медичних записів та зручні рішення для клінік і лікарень.

Rectangle Health

Rectangle Health

rectanglehealth.com

Прямокутне здоров'я — це платформа управління, що спрощує адміністрування медичних практик, інтегруючи процеси обробки даних пацієнтів та фінансів.

Inovalon

Inovalon

inovalon.com

Inovalon - хмарна платформа для покращення результатів лікування та економіки в охороні здоров'я через аналітику даних у реальному часі.

Healthie

Healthie

legion.health

Healthie - платформа для управління охороною здоров'я, що включає електронні медичні записи, планування, телемедицину та аналітику для медичних працівників.

Maple

Maple

getmaple.ca

Maple — канадська платформа для віртуальної медичної допомоги, що надає 24/7 доступ до лікарів без черг і спеціалістів у різних галузях.

iClinic

iClinic

iclinic.com.br

ICLINIC - система управління для медичних працівників, що організовує записи пацієнтів та полегшує комунікацію в клініках.

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