Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Riverside.fm» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Riverside.fm дозволяє подкастерам і медіакомпаніям легко записувати віддалені інтерв’ю в студійній якості. Кінцевий результат? Відео 4k і аудіоконтент WAV.

Вебсайт: riverside.fm

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