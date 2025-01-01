Альтернативи - RedTeam

Matterport

Matterport

matterport.com

Matterport - додаток для створення 3D-моделей приміщень, віртуальних турів, фотозйомки та площинних планів за допомогою 3D-камер.

CompanyCam

CompanyCam

companycam.com

CompanyCam – це додаток для підрядників, що дозволяє створювати, організовувати та ділитися фотографіями проектів, спростуючи управління ними.

Buildertrend

Buildertrend

buildertrend.com

Buildertrend - програмне забезпечення для управління проектами в будівництві, що дозволяє будівельникам організувати процеси, фінанси та спілкування з клієнтами.

JobNimbus

JobNimbus

jobnimbus.com

JobNimbus - це хмарне програмне забезпечення для управління бізнес-операціями, орієнтоване на покрівельні компанії, з можливостями CRM, управління проектами та документацією.

SafetyCulture

SafetyCulture

safetyculture.com

SafetyCulture - це цифрова платформа для перевірки безпеки, управління ризиками та підвищення стандартів ефективності на робочому місці.

Contractor Foreman

Contractor Foreman

contractorforeman.com

Виконавець підрядника - це програмне забезпечення для управління будівельними проектами з функціями оцінки, планування, обліку робочого часу та фінансів.

Houzz Pro

Houzz Pro

houzz.com

Houzz Pro - це додаток для управління проектами, який допомагає фахівцям з ремонту та дизайну спілкуватися з клієнтами та ефективно організовувати свій бізнес.

Procore

Procore

procore.com

Procore - це програма для управління будівельними проектами, що дозволяє координувати роботи, ресурси та фінанси від планування до завершення.

Fieldwire

Fieldwire

fieldwire.com

Fieldwire - програмне забезпечення для управління будівництвом, що покращує співпрацю та обмін інформацією між командами в режимі реального часу.

Dashpivot

Dashpivot

sitemate.com

Dashpivot – це цифрова платформа для управління документами та робочими процесами в галузях будівництва та інфраструктури.

JobTread

JobTread

jobtread.com

JobTread - програмне забезпечення для управління будівельними проектами, яке допомагає організувати процеси від продажу до завершення проекту.

Kraaft

Kraaft

kraaft.co

Kraaft – це додаток для миттєвих повідомлень, призначений для команд, які працюють на будівельних майданчиках, з можливістю організації інформації та фото.

Knowify

Knowify

knowify.com

Knowify - платформа управління для підрядників, що дозволяє ефективно управляти проектами, витратами, оплатами та інтегрується з QuickBooks.

PlanHub

PlanHub

planhub.com

PlanHub – це система планування проектів для підрядників, що забезпечує управління ставками, організацію документів та спілкування в команді.

Sage Intacct

Sage Intacct

intacct.com

Sage Intacct - це фінансова платформа для управління бухгалтерією та фінансами, що забезпечує автоматизацію процесів та звітність для різних галузей.

VisiLean

VisiLean

visilean.com

VisiLean - це хмарне ПЗ для управління будівництвом, що забезпечує реальну співпрацю та аналіз даних для покращення планування проектів.

OpenSpace

OpenSpace

openspace.ai

OpenSpace - це програмний інструмент для фіксації реальності на будівельних майданчиках, що дозволяє документувати прогрес і управляти проектами.

Acumatica

Acumatica

acumatica.com

Acumatica - це хмарне ERP-рішення для управління бізнес-операціями, яке інтегрує фінанси, запаси та клієнтські відносини в одну платформу.

Sitemax Systems

Sitemax Systems

sitemaxsystems.com

SiteMax Systems - це програма для управління будівельними проектами з функціями звітності, безпеки, часу та доступу до креслень в одному місці.

BuildingConnected

BuildingConnected

buildingconnected.com

BuildingConnected - платформа для управління будівельними торгами, що спрощує співпрацю між замовниками та підрядниками.

Raken

Raken

rakenapp.com

Raken - додаток для управління будівельними проектами, що забезпечує збір даних в реальному часі, документування і спілкування команди на місцях.

Albiware

Albiware

albiware.com

Albiware - це система для управління бізнес-процесами, що включає автоматизацію робочих процесів, аналітику та інструменти для співпраці.

Revizto

Revizto

revizto.com

Revizto - це програмне забезпечення для відстеження проблем у реальному часі, яке допомагає командам з архітектури, інженерії та будівництва координувати проекти BIM.

ProjectManager

ProjectManager

projectmanager.com

ProjectManager - це програмне забезпечення для управління проектами, яке допомагає командам планувати, виконувати та контролювати проекти ефективно.

PlanRadar

PlanRadar

planradar.com

PlanRadar - це цифрова платформа для управління документиами, завданнями та комунікацією у будівництві й нерухомості, доступна на різних пристроях.

CoConstruct

CoConstruct

coconstruct.com

Coconstruct - програмне забезпечення для управління будівництвом, яке інтегрує управління проектами, облік та співпрацю в одній платформі.

BuildPro

BuildPro

hyphensolutions.com

BuildPro - онлайн-додаток для управління будівельним плануванням, що забезпечує співпрацю та управління ланцюгом постачань у реальному часі.

WorkMax

WorkMax

workmax.com

WorkMax - платформа для управління витратами в будівництві, що забезпечує облік часу, відстеження активів і інтеграцію з бухгалтерськими системами.

Fieldly

Fieldly

fieldly.com

Fieldly - це цифровий інструмент для управління проектами в будівництві, що спрощує адміністративні процеси та контроль за польовими операціями.

BrickControl

BrickControl

brickcontrol.com

BrickControl - хмарне ПЗ для управління будівельними проектами, що централізовано відстежує фінансові операції та ресурси.

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