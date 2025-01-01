Альтернативи - RedTeam

Matterport
matterport.com
Matterport - додаток для створення 3D-моделей приміщень, віртуальних турів, фотозйомки та площинних планів за допомогою 3D-камер.
CompanyCam
companycam.com
CompanyCam – це додаток для підрядників, що дозволяє створювати, організовувати та ділитися фотографіями проектів, спростуючи управління ними.
Buildertrend
buildertrend.com
Buildertrend - програмне забезпечення для управління проектами в будівництві, що дозволяє будівельникам організувати процеси, фінанси та спілкування з клієнтами.
JobNimbus
jobnimbus.com
JobNimbus - це хмарне програмне забезпечення для управління бізнес-операціями, орієнтоване на покрівельні компанії, з можливостями CRM, управління проектами та документацією.
SafetyCulture
safetyculture.com
SafetyCulture - це цифрова платформа для перевірки безпеки, управління ризиками та підвищення стандартів ефективності на робочому місці.
Contractor Foreman
contractorforeman.com
Виконавець підрядника - це програмне забезпечення для управління будівельними проектами з функціями оцінки, планування, обліку робочого часу та фінансів.
Houzz Pro
houzz.com
Houzz Pro - це додаток для управління проектами, який допомагає фахівцям з ремонту та дизайну спілкуватися з клієнтами та ефективно організовувати свій бізнес.
Procore
procore.com
Procore - це програма для управління будівельними проектами, що дозволяє координувати роботи, ресурси та фінанси від планування до завершення.
Fieldwire
fieldwire.com
Fieldwire - програмне забезпечення для управління будівництвом, що покращує співпрацю та обмін інформацією між командами в режимі реального часу.
Dashpivot
sitemate.com
Dashpivot – це цифрова платформа для управління документами та робочими процесами в галузях будівництва та інфраструктури.
JobTread
jobtread.com
JobTread - програмне забезпечення для управління будівельними проектами, яке допомагає організувати процеси від продажу до завершення проекту.
Kraaft
kraaft.co
Kraaft – це додаток для миттєвих повідомлень, призначений для команд, які працюють на будівельних майданчиках, з можливістю організації інформації та фото.
Knowify
knowify.com
Knowify - платформа управління для підрядників, що дозволяє ефективно управляти проектами, витратами, оплатами та інтегрується з QuickBooks.
PlanHub
planhub.com
PlanHub – це система планування проектів для підрядників, що забезпечує управління ставками, організацію документів та спілкування в команді.
Sage Intacct
intacct.com
Sage Intacct - це фінансова платформа для управління бухгалтерією та фінансами, що забезпечує автоматизацію процесів та звітність для різних галузей.
VisiLean
visilean.com
VisiLean - це хмарне ПЗ для управління будівництвом, що забезпечує реальну співпрацю та аналіз даних для покращення планування проектів.
OpenSpace
openspace.ai
OpenSpace - це програмний інструмент для фіксації реальності на будівельних майданчиках, що дозволяє документувати прогрес і управляти проектами.
Acumatica
acumatica.com
Acumatica - це хмарне ERP-рішення для управління бізнес-операціями, яке інтегрує фінанси, запаси та клієнтські відносини в одну платформу.
Sitemax Systems
sitemaxsystems.com
SiteMax Systems - це програма для управління будівельними проектами з функціями звітності, безпеки, часу та доступу до креслень в одному місці.
BuildingConnected
buildingconnected.com
BuildingConnected - платформа для управління будівельними торгами, що спрощує співпрацю між замовниками та підрядниками.
Raken
rakenapp.com
Raken - додаток для управління будівельними проектами, що забезпечує збір даних в реальному часі, документування і спілкування команди на місцях.
Albiware
albiware.com
Albiware - це система для управління бізнес-процесами, що включає автоматизацію робочих процесів, аналітику та інструменти для співпраці.
Revizto
revizto.com
Revizto - це програмне забезпечення для відстеження проблем у реальному часі, яке допомагає командам з архітектури, інженерії та будівництва координувати проекти BIM.
ProjectManager
projectmanager.com
ProjectManager - це програмне забезпечення для управління проектами, яке допомагає командам планувати, виконувати та контролювати проекти ефективно.
PlanRadar
planradar.com
PlanRadar - це цифрова платформа для управління документиами, завданнями та комунікацією у будівництві й нерухомості, доступна на різних пристроях.
CoConstruct
coconstruct.com
Coconstruct - програмне забезпечення для управління будівництвом, яке інтегрує управління проектами, облік та співпрацю в одній платформі.
BuildPro
hyphensolutions.com
BuildPro - онлайн-додаток для управління будівельним плануванням, що забезпечує співпрацю та управління ланцюгом постачань у реальному часі.
WorkMax
workmax.com
WorkMax - платформа для управління витратами в будівництві, що забезпечує облік часу, відстеження активів і інтеграцію з бухгалтерськими системами.
Fieldly
fieldly.com
Fieldly - це цифровий інструмент для управління проектами в будівництві, що спрощує адміністративні процеси та контроль за польовими операціями.
BrickControl
brickcontrol.com
BrickControl - хмарне ПЗ для управління будівельними проектами, що централізовано відстежує фінансові операції та ресурси.
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