Альтернативи - Quilgo

Honorlock
honorlock.com
Honorlock - це онлайн-рішення для віддаленого контролю іспитів, комбінуючи AI і живих прокторів для забезпечення академічної цілісності.
Gurully
gurully.com
Gurully - мобільний додаток для підготовки до іспитів PTE, IELTS, DUOLINGO та CELPIP з макетними тестами та аналітикою.
OpExams
opexams.com
OpExams це платформа для створення, адміністрування та оцінки іспитів, яка спрощує процес оцінювання та аналізує результати студентів.
ExamRoom.AI
examroom.ai
ExamRoom.AI - платформа для онлайн-прокторингу тестів, що забезпечує безпеку даних та цілісність оцінювання за допомогою штучного інтелекту.
Digiexam
digiexam.com
Digiexam - платформа для проведення онлайн-іспитів, що забезпечує безпеку, зручність та аналітику оцінювання для викладачів та студентів.
SpeedExam
speedexam.net
SpeedExam — онлайн-платформа для проведення іспитів та анкетувань з контролем безпеки і можливістю моніторингу у реальному часі.
HireMee
hiremee.co.in
HireMee – платформа для віртуальних вступних іспитів з системою контролю на базі ШІ, яка дозволяє створювати ефективні тести з різних предметів.
SwiftAssess
swiftassess.com
SwiftAssess — платформа для управління оцінюванням у K-12, вищій освіті та масштабних оцінках, що включає авторство, доставку та моніторинг всіх типів тестів і анкет.
Prepry
prepry.com
Prepry - додаток для підготовки до іспитів ARDMS®, ARRT®, CCI® для професіоналів у галузі УЗД та радіографії з адаптивними запитаннями та матеріалами.
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