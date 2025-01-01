Альтернативи - Quilgo

Honorlock

Honorlock

honorlock.com

Honorlock - це онлайн-рішення для віддаленого контролю іспитів, комбінуючи AI і живих прокторів для забезпечення академічної цілісності.

Gurully

Gurully

gurully.com

Gurully - мобільний додаток для підготовки до іспитів PTE, IELTS, DUOLINGO та CELPIP з макетними тестами та аналітикою.

OpExams

OpExams

opexams.com

OpExams це платформа для створення, адміністрування та оцінки іспитів, яка спрощує процес оцінювання та аналізує результати студентів.

ExamRoom.AI

ExamRoom.AI

examroom.ai

ExamRoom.AI - платформа для онлайн-прокторингу тестів, що забезпечує безпеку даних та цілісність оцінювання за допомогою штучного інтелекту.

Digiexam

Digiexam

digiexam.com

Digiexam - платформа для проведення онлайн-іспитів, що забезпечує безпеку, зручність та аналітику оцінювання для викладачів та студентів.

SpeedExam

SpeedExam

speedexam.net

SpeedExam — онлайн-платформа для проведення іспитів та анкетувань з контролем безпеки і можливістю моніторингу у реальному часі.

HireMee

HireMee

hiremee.co.in

HireMee – платформа для віртуальних вступних іспитів з системою контролю на базі ШІ, яка дозволяє створювати ефективні тести з різних предметів.

SwiftAssess

SwiftAssess

swiftassess.com

SwiftAssess — платформа для управління оцінюванням у K-12, вищій освіті та масштабних оцінках, що включає авторство, доставку та моніторинг всіх типів тестів і анкет.

Prepry

Prepry

prepry.com

Prepry - додаток для підготовки до іспитів ARDMS®, ARRT®, CCI® для професіоналів у галузі УЗД та радіографії з адаптивними запитаннями та матеріалами.

Продукти

Переглянути

Підтримка

Компанія

Юридична інформація

© 2025 WebCatalog, Inc.