Альтернативи - Qodana Cloud

Codacy
codacy.com
Codacy - інструмент для автоматизованого аналізу коду, який покращує його якість, безпеку та спростить роботу команд, інтегруючись в існуючі процеси.
SonarCloud
sonarcloud.io
SonarCloud - це сервіс хмарного аналізу якості коду, що інтегрується з платформами контролю версій, виявляє помилки та вразливості у коді.
Codecov
codecov.io
Codecov - інструмент для аналізу покриття коду, що допомагає розробникам виявляти непокритий код і покращувати якість тестування.
DeepSource
deepsource.com
DeepSource - це платформа для аналізу коду, яка знаходить вразливості, помилки та вузькі місця продуктивності, інтегруючись з популярними системами управління версіями.
Semgrep
semgrep.dev
Semgrep - це інструмент для аналізу коду, який виявляє вразливості та застосовує стандарти безпеки в розробці програмного забезпечення.
Embold
embold.io
Embold допомагає розробникам виявляти та вирішувати критичні проблеми в коді, покращуючи якість програмного забезпечення. Використовує AI для аналізу і діагностики.
Typo
typoapp.io
Typo - платформа управління розробкою ПЗ, що забезпечує прозорість SDLC, автоматизовані перевірки коду та аналіз досвіду розробників.
The Code Registry
thecoderegistry.com
Реєстр коду - платформа для аналізу якості та безпеки коду, що підтримує управління проектами та вдосконалення програмного забезпечення.
Code Climate Quality
codeclimate.com
Якість клімату коду - це інструмент для аналізу якості коду, що оцінює здоров'я, безпеку та стандарти програмування, допомагаючи розробникам покращувати код.
CodeScan
codescan.io
CodeScan є додатком для аналізу коду, що підвищує якість, безпеку та відповідність політикам в Salesforce через автоматизовані модулі CodeScan та OrgScan.
OverOps
overops.com
OverOps аналізує помилки Java та .Net додатків у реальному часі, швидко визначаючи їх першопричини та спрощуючи процес налагодження.
CodeScene
codescene.com
CodeScene — це інструмент для аналізу коду, який забезпечує візуалізацію, звіти та допомогу у прийнятті рішень для покращення якості програмного забезпечення.
SourceLevel
sourcelevel.io
SourceLevel - це SaaS платформа для аналітики процесів розробки ПЗ, яка допомагає командам покращити якість коду та продуктивність через автоматизацію та аналітику.
GuardRails
guardrails.io
GuardRails — платформа безпеки, що сканує додатки на вразливості та надає рекомендації у реальному часі, інтегрується у робочий процес розробників.
Hubbl Diagnostics
hubbl.com
Hubbl Diagnostics аналізує та покращує ефективність Salesforce, надаючи дані для виявлення проблем безпеки та оптимізації процесів.
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