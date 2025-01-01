Альтернативи - Qodana Cloud

Codacy

Codacy

codacy.com

Codacy - інструмент для автоматизованого аналізу коду, який покращує його якість, безпеку та спростить роботу команд, інтегруючись в існуючі процеси.

SonarCloud

SonarCloud

sonarcloud.io

SonarCloud - це сервіс хмарного аналізу якості коду, що інтегрується з платформами контролю версій, виявляє помилки та вразливості у коді.

Codecov

Codecov

codecov.io

Codecov - інструмент для аналізу покриття коду, що допомагає розробникам виявляти непокритий код і покращувати якість тестування.

DeepSource

DeepSource

deepsource.com

DeepSource - це платформа для аналізу коду, яка знаходить вразливості, помилки та вузькі місця продуктивності, інтегруючись з популярними системами управління версіями.

Semgrep

Semgrep

semgrep.dev

Semgrep - це інструмент для аналізу коду, який виявляє вразливості та застосовує стандарти безпеки в розробці програмного забезпечення.

Embold

Embold

embold.io

Embold допомагає розробникам виявляти та вирішувати критичні проблеми в коді, покращуючи якість програмного забезпечення. Використовує AI для аналізу і діагностики.

Typo

Typo

typoapp.io

Typo - платформа управління розробкою ПЗ, що забезпечує прозорість SDLC, автоматизовані перевірки коду та аналіз досвіду розробників.

The Code Registry

The Code Registry

thecoderegistry.com

Реєстр коду - платформа для аналізу якості та безпеки коду, що підтримує управління проектами та вдосконалення програмного забезпечення.

Code Climate Quality

Code Climate Quality

codeclimate.com

Якість клімату коду - це інструмент для аналізу якості коду, що оцінює здоров'я, безпеку та стандарти програмування, допомагаючи розробникам покращувати код.

CodeScan

CodeScan

codescan.io

CodeScan є додатком для аналізу коду, що підвищує якість, безпеку та відповідність політикам в Salesforce через автоматизовані модулі CodeScan та OrgScan.

OverOps

OverOps

overops.com

OverOps аналізує помилки Java та .Net додатків у реальному часі, швидко визначаючи їх першопричини та спрощуючи процес налагодження.

CodeScene

CodeScene

codescene.com

CodeScene — це інструмент для аналізу коду, який забезпечує візуалізацію, звіти та допомогу у прийнятті рішень для покращення якості програмного забезпечення.

SourceLevel

SourceLevel

sourcelevel.io

SourceLevel - це SaaS платформа для аналітики процесів розробки ПЗ, яка допомагає командам покращити якість коду та продуктивність через автоматизацію та аналітику.

GuardRails

GuardRails

guardrails.io

GuardRails — платформа безпеки, що сканує додатки на вразливості та надає рекомендації у реальному часі, інтегрується у робочий процес розробників.

Hubbl Diagnostics

Hubbl Diagnostics

hubbl.com

Hubbl Diagnostics аналізує та покращує ефективність Salesforce, надаючи дані для виявлення проблем безпеки та оптимізації процесів.

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