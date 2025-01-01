Альтернативи - PyjamaHR

Dayforce
dayforce.com
Dayforce - це платформа для управління персоналом, яка об'єднує кадрові дані, оплату праці, управління талантами та робочими процесами в одному додатку.
Keka HR
keka.com
Keka HR - це програмне забезпечення для управління HR, яке автоматизує процеси, відстежує ефективність і покращує залучення працівників.
JotForm
jotform.com
Jotform – це універсальна платформа для створення форм, автоматизації робочих процесів та збору даних без потреби у програмуванні.
Rippling
rippling.com
Rippling - це платформа для управління HR, ІТ та фінансами, що інтегрує всі системи для ефективного керування співробітниками в усьому світі.
Paycom
paycom.com
Paycom - це мобильний додаток для управління зарплатнею та HR-процессами, що дозволяє працівникам самостійно керувати своїми даними та пільгами.
Zoho Recruit
zoho.com
Zoho Recruit - це онлайн-система для відстеження заявників, яка допомагає кадровим агентствам та компаніям організувати процес найму.
Paylocity
paylocity.com
Paylocity — це програмна платформа для управління HR, оплатою праці та пільгами, що автоматизує процеси та спрощує адміністративні завдання.
BambooHR
bamboohr.com
BambooHR - це система управління персоналом, що надає рішення для набору, найму, управління даними працівників та автоматизації HR-процесів.
Softr Studio
softr.io
Softr Studio дозволяє створювати програми та інтранети без коду, інтегрується з Airtable і Google Sheets для бізнес-потреб.
Paychex
paychex.com
Додаток Paychex допомагає роботодавцям і працівникам управляти заробітною платою, пільгами та даними про працівників, спрощуючи процеси обліку та адміністрування.
Personio
personio.de
Personio - це система управління персоналом для автоматизації процесів HR, включаючи рекрутинг, навчання, управління оплатою та розвиток працівників.
Darwinbox
darwinbox.com
Darwinbox — хмарна платформа для управління людськими ресурсами, яка автоматизує процеси найму, управління заробітною платою та оцінки продуктивності.
Manatal
manatal.com
Manatal - це платформа для набору персоналу, яка спрощує процес найму завдяки автоматизації, управлінню кандидатами та інтеграції з соціальними медіа.
Bob HR
hibob.com
Bob - це платформа управління персоналом, що спрощує HR процеси, підвищує залученість працівників і підтримує команди у роботі в різних форматах.
Breezy HR
breezy.hr
Breezy HR - це програмне забезпечення для автоматизації процесу найму, що спрощує управління кандидатами, планування інтерв'ю та співпрацю в команді.
Paycor
paycor.com
Paycor - це додаток для управління людськими ресурсами, який об'єднує дані працівників, автоматизує процеси HR і підтримує роботи з заробітною платою та пільгами.
Sesame HR
sesamehr.es
Sesame HR - це програма для автоматизації процесів управління людськими ресурсами, що допомагає компаніям оптимізувати роботу HR відділів.
Factorial
factorialhr.com
Factorial - це програмне забезпечення для управління HR, яке об'єднує облік часу, управління кадрами та документи в єдину систему для малого і середнього бізнесу.
BrightMove
brightmove.com
BrightMove - це програмне забезпечення для підбору персоналу, що полегшує процес найму та управління кандидатами для кадрових агентств.
Zimyo
zimyo.com
Zimyo - це платформа для управління HR, яка автоматизує процеси, такі як обробка заробітної плати, управління кадрами та залучення працівників.
Teamtailor
teamtailor.com
Teamtailor - це програма для управління процесом набору, що допомагає компаніям з вакансіями, відбором кандидатів та взаємодією з ними.
Bullhorn
bullhorn.com
Bullhorn - платформа для кадрових агентств, що спрощує процес найму, поєднуючи ATS і CRM, автоматизуючи управління кандидатами та клієнтами.
GoHire
gohire.io
GoHire - платформа для найму, що допомагає підприємствам організувати процес набору персоналу, керувати вакансіями та кандидатами через зручний інтерфейс.
HROne
hrone.cloud
HROne - це мобільний додаток для автоматизації HR-процесів, управління працівниками та оптимізації комунікацій у компаніях.
Rytfit.ai
rytfit.ai
Rytfit.ai - платформа управління кадрами, яка спрощує процеси найму, розвитку талантів та моніторингу цілей в організаціях.
Workstream
workstream.us
Workstream - це платформа, яка спрощує управління персоналом, заробітною платою та наймом для годинних працівників.
JobDiva
jobdiva.com
JobDiva - це платформа для управління набором персоналу, яка допомагає відстежувати кандидатів та оптимізувати процеси найму.
Freshteam
freshworks.com
Freshteam - це програмне забезпечення для управління HR, що дозволяє керувати наймом, інформацією про працівників та відпустками в одному місці.
SignalHire
signalhire.com
SignalHire - це платформа для отримання контактної інформації людей з Інтернету, зокрема електронних листів та телефонних номерів із понад 350 млн профілів.
factoHR
factohr.com
FactoHR - це хмарна система керування персоналом, що автоматизує процеси HR, включаючи набір, управління відпустками та заробітною платою.
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