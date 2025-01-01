Альтернативи - PyjamaHR

Dayforce

Dayforce

dayforce.com

Dayforce - це платформа для управління персоналом, яка об'єднує кадрові дані, оплату праці, управління талантами та робочими процесами в одному додатку.

Keka HR

Keka HR

keka.com

Keka HR - це програмне забезпечення для управління HR, яке автоматизує процеси, відстежує ефективність і покращує залучення працівників.

JotForm

JotForm

jotform.com

Jotform – це універсальна платформа для створення форм, автоматизації робочих процесів та збору даних без потреби у програмуванні.

Rippling

Rippling

rippling.com

Rippling - це платформа для управління HR, ІТ та фінансами, що інтегрує всі системи для ефективного керування співробітниками в усьому світі.

Paycom

Paycom

paycom.com

Paycom - це мобильний додаток для управління зарплатнею та HR-процессами, що дозволяє працівникам самостійно керувати своїми даними та пільгами.

Zoho Recruit

Zoho Recruit

zoho.com

Zoho Recruit - це онлайн-система для відстеження заявників, яка допомагає кадровим агентствам та компаніям організувати процес найму.

Paylocity

Paylocity

paylocity.com

Paylocity — це програмна платформа для управління HR, оплатою праці та пільгами, що автоматизує процеси та спрощує адміністративні завдання.

BambooHR

BambooHR

bamboohr.com

BambooHR - це система управління персоналом, що надає рішення для набору, найму, управління даними працівників та автоматизації HR-процесів.

Softr Studio

Softr Studio

softr.io

Softr Studio дозволяє створювати програми та інтранети без коду, інтегрується з Airtable і Google Sheets для бізнес-потреб.

Paychex

Paychex

paychex.com

Додаток Paychex допомагає роботодавцям і працівникам управляти заробітною платою, пільгами та даними про працівників, спрощуючи процеси обліку та адміністрування.

Personio

Personio

personio.de

Personio - це система управління персоналом для автоматизації процесів HR, включаючи рекрутинг, навчання, управління оплатою та розвиток працівників.

Darwinbox

Darwinbox

darwinbox.com

Darwinbox — хмарна платформа для управління людськими ресурсами, яка автоматизує процеси найму, управління заробітною платою та оцінки продуктивності.

Manatal

Manatal

manatal.com

Manatal - це платформа для набору персоналу, яка спрощує процес найму завдяки автоматизації, управлінню кандидатами та інтеграції з соціальними медіа.

Bob HR

Bob HR

hibob.com

Bob - це платформа управління персоналом, що спрощує HR процеси, підвищує залученість працівників і підтримує команди у роботі в різних форматах.

Breezy HR

Breezy HR

breezy.hr

Breezy HR - це програмне забезпечення для автоматизації процесу найму, що спрощує управління кандидатами, планування інтерв'ю та співпрацю в команді.

Paycor

Paycor

paycor.com

Paycor - це додаток для управління людськими ресурсами, який об'єднує дані працівників, автоматизує процеси HR і підтримує роботи з заробітною платою та пільгами.

Sesame HR

Sesame HR

sesamehr.es

Sesame HR - це програма для автоматизації процесів управління людськими ресурсами, що допомагає компаніям оптимізувати роботу HR відділів.

Factorial

Factorial

factorialhr.com

Factorial - це програмне забезпечення для управління HR, яке об'єднує облік часу, управління кадрами та документи в єдину систему для малого і середнього бізнесу.

BrightMove

BrightMove

brightmove.com

BrightMove - це програмне забезпечення для підбору персоналу, що полегшує процес найму та управління кандидатами для кадрових агентств.

Zimyo

Zimyo

zimyo.com

Zimyo - це платформа для управління HR, яка автоматизує процеси, такі як обробка заробітної плати, управління кадрами та залучення працівників.

Teamtailor

Teamtailor

teamtailor.com

Teamtailor - це програма для управління процесом набору, що допомагає компаніям з вакансіями, відбором кандидатів та взаємодією з ними.

Bullhorn

Bullhorn

bullhorn.com

Bullhorn - платформа для кадрових агентств, що спрощує процес найму, поєднуючи ATS і CRM, автоматизуючи управління кандидатами та клієнтами.

GoHire

GoHire

gohire.io

GoHire - платформа для найму, що допомагає підприємствам організувати процес набору персоналу, керувати вакансіями та кандидатами через зручний інтерфейс.

HROne

HROne

hrone.cloud

HROne - це мобільний додаток для автоматизації HR-процесів, управління працівниками та оптимізації комунікацій у компаніях.

Rytfit.ai

Rytfit.ai

rytfit.ai

Rytfit.ai - платформа управління кадрами, яка спрощує процеси найму, розвитку талантів та моніторингу цілей в організаціях.

Workstream

Workstream

workstream.us

Workstream - це платформа, яка спрощує управління персоналом, заробітною платою та наймом для годинних працівників.

JobDiva

JobDiva

jobdiva.com

JobDiva - це платформа для управління набором персоналу, яка допомагає відстежувати кандидатів та оптимізувати процеси найму.

Freshteam

Freshteam

freshworks.com

Freshteam - це програмне забезпечення для управління HR, що дозволяє керувати наймом, інформацією про працівників та відпустками в одному місці.

SignalHire

SignalHire

signalhire.com

SignalHire - це платформа для отримання контактної інформації людей з Інтернету, зокрема електронних листів та телефонних номерів із понад 350 млн профілів.

factoHR

factoHR

factohr.com

FactoHR - це хмарна система керування персоналом, що автоматизує процеси HR, включаючи набір, управління відпустками та заробітною платою.

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