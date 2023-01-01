Purse.io — справді унікальна платформа, яка пропонує великі знижки практично на будь-який продукт для своїх покупців і дозволяє продавцям обмінювати продукти на біткойни лише з комісією за обслуговування лише 1%, що є набагато нижчим порівняно з eBay, Amazon і Etsy.

Вебсайт: purse.io

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