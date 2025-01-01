Альтернативи - PureDome

OpenVPN

OpenVPN

openvpn.net

OpenVPN - це програмне забезпечення для створення віртуальних приватних мереж (VPN), що забезпечує безпечний доступ до мережевих ресурсів.

Google Cloud Platform

Google Cloud Platform

google.com

Google Cloud Platform (GCP) пропонує набір хмарних послуг для обробки даних, зберігання, аналітики та машинного навчання для підприємств і розробників.

UTunnel Console

UTunnel Console

utunnel.io

UTunnel Console - інструмент для управління безпечними мережевими з'єднаннями та доступом, з функціями для централізованого контролю безпеки.

Duo Admin

Duo Admin

duosecurity.com

Duo Admin дозволяє адміністраторам управляти доступом до додатків, встановлювати політики безпеки та контролювати здоров'я пристроїв користувачів.

Cisco

Cisco

cisco.com

Cisco Spaces — це хмарна платформа, що перетворює будівлі на розумні простори за допомогою сенсорів Cisco, забезпечуючи безпечний та зручний досвід.

NordLayer

NordLayer

nordlayer.com

NordLayer - це рішення безпеки доступу до мережі для бізнесу, що забезпечує захищений віддалений доступ через VPN та централізоване управління.

VMware

VMware

vmware.com

VMware - це платформа для управління віртуалізованими середовищами, яка дозволяє організаціям оптимізувати та захищати свою ІТ-інфраструктуру в локальних і хмарних умовах.

CyberArk

CyberArk

cyberark.com

CyberArk забезпечує безпеку ідентичності та управління доступом до систем та даних, захищаючи організації від кіберзагроз.

Citrix Cloud

Citrix Cloud

citrix.com

Citrix Cloud – це платформа для віртуалізації, яка дозволяє організаціям управляти програмами та настільними комп'ютерами з хмари, забезпечуючи безпечний доступ з різних пристроїв.

Akamai

Akamai

akamai.com

Akamai є провідною мережею доставки контенту та постачальником хмарних послуг, що забезпечує оптимізацію онлайн-досвіду та безпечний доступ до вмісту.

Zscaler

Zscaler

zscaler.com

Zscaler - це хмарна платформа безпеки для захисту доступу до Інтернету та віддалених робочих умов, що забезпечує захист даних та загроз.

Twingate

Twingate

twingate.com

Twingate - це рішення для безпечного віддаленого доступу до внутрішніх додатків і ресурсів підприємств, без традиційних VPN.

iboss

iboss

iboss.com

Iboss - це платформ для безпечного доступу до Інтернету, яка об'єднує контроль веб-вмісту, захист даних та безпечну мережу для організацій.

Broadcom

Broadcom

broadcom.com

Додаток Broadcom забезпечує безпечний доступ до технологічних рішень компанії, включаючи програмне забезпечення та управління даними.

FerrumGate

FerrumGate

ferrumgate.com

FerrumGate - це проект з відкритим кодом для забезпечення безпечного віддаленого доступу, управління доступом та безпеки в хмарі.

ZeroGate

ZeroGate

zerogate.com

ZeroGate - хмарна платформа для безпечного віддаленого доступу до корпоративних додатків без VPN, з управлінням доступом на основі ролей.

Pomerium

Pomerium

pomerium.com

Pomerium – це реверсний проксі, що забезпечує безпечний доступ до додатків без VPN, використовуючи авторизацію та автентифікацію на основі ідентичності.

GoodAccess

GoodAccess

goodaccess.com

GoodAccess — це рішення ZTNA-as-a-service для безпечного доступу до цифрових ресурсів бізнесу з будь-якої точки світу.

Ivanti

Ivanti

ivanti.com

Ivanti - платформа для управління IT та безпекою, забезпечує централізоване управління пристроями й захист даних для покращення досвіду цифрових працівників.

SecureAuth

SecureAuth

secureauth.com

SecureAuth - це рішення для управління ідентичністю та доступом, що забезпечує адаптивну автентифікацію та безпеку для організацій.

Check Point

Check Point

checkpoint.com

Check Point - це платформа кібербезпеки, що забезпечує захист організацій від загроз через мережі, хмару та кінцеві точки.

Proofpoint

Proofpoint

proofpoint.com

Proofpoint - платформа для кібербезпеки, що забезпечує захист електронної пошти, запобігання витоку даних та відповідність у цифрових комунікаціях.

Timus Networks

Timus Networks

timusnetworks.com

Timus - це хмарне рішення для мережевої безпеки з захистом Zero Trust, яке замінює VPN. Підтримує постійне підключення користувачів.

SecureW2

SecureW2

securew2.com

SecureW2 - платформа для безпарольної мережевої безпеки, що пропонує управління сертифікатами, аутентифікацію RADIUS та інтеграцію з хмарами.

Cato Networks

Cato Networks

catonetworks.com

Cato Networks — платформа для управління мережею та безпекою, що забезпечує доступ до хмарних сервісів і моніторинг продуктивності додатків.

Axis Security

Axis Security

axissecurity.com

Axis Security - це платформа для безпечного віддаленого доступу до бізнес-ресурсів, що забезпечує контроль доступу і моніторинг активності користувачів.

Cyolo

Cyolo

cyolo.io

Cyolo - це рішення для безпечного віддаленого доступу та управління, яке підтримує облікові записи людей і машин в чутливих промислових середовищах.

Palo Alto Networks

Palo Alto Networks

paloaltonetworks.com

Palo Alto Networks забезпечує рішення з кібербезпеки для захисту мереж та хмар, включаючи управління загрозами та послуги безпеки.

NetScaler

NetScaler

netscaler.com

NetScaler — контролер доставки додатків, що забезпечує безпеку, продуктивність та доступність для локальних і віддалених користувачів.

ABSOLUTE SECURITY

ABSOLUTE SECURITY

absolute.com

Absolute Secure Access забезпечує захищене підключення до ресурсів через VPN та Zero Trust підхід, оптимізуючи доступ і продуктивність користувачів.

Продукти

Переглянути

Підтримка

Компанія

Юридична інформація

© 2025 WebCatalog, Inc.