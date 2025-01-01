Альтернативи - PureDome

OpenVPN
openvpn.net
OpenVPN - це програмне забезпечення для створення віртуальних приватних мереж (VPN), що забезпечує безпечний доступ до мережевих ресурсів.
Google Cloud Platform
google.com
Google Cloud Platform (GCP) пропонує набір хмарних послуг для обробки даних, зберігання, аналітики та машинного навчання для підприємств і розробників.
UTunnel Console
utunnel.io
UTunnel Console - інструмент для управління безпечними мережевими з'єднаннями та доступом, з функціями для централізованого контролю безпеки.
Duo Admin
duosecurity.com
Duo Admin дозволяє адміністраторам управляти доступом до додатків, встановлювати політики безпеки та контролювати здоров'я пристроїв користувачів.
Cisco
cisco.com
Cisco Spaces — це хмарна платформа, що перетворює будівлі на розумні простори за допомогою сенсорів Cisco, забезпечуючи безпечний та зручний досвід.
NordLayer
nordlayer.com
NordLayer - це рішення безпеки доступу до мережі для бізнесу, що забезпечує захищений віддалений доступ через VPN та централізоване управління.
VMware
vmware.com
VMware - це платформа для управління віртуалізованими середовищами, яка дозволяє організаціям оптимізувати та захищати свою ІТ-інфраструктуру в локальних і хмарних умовах.
CyberArk
cyberark.com
CyberArk забезпечує безпеку ідентичності та управління доступом до систем та даних, захищаючи організації від кіберзагроз.
Citrix Cloud
citrix.com
Citrix Cloud – це платформа для віртуалізації, яка дозволяє організаціям управляти програмами та настільними комп'ютерами з хмари, забезпечуючи безпечний доступ з різних пристроїв.
Akamai
akamai.com
Akamai є провідною мережею доставки контенту та постачальником хмарних послуг, що забезпечує оптимізацію онлайн-досвіду та безпечний доступ до вмісту.
Zscaler
zscaler.com
Zscaler - це хмарна платформа безпеки для захисту доступу до Інтернету та віддалених робочих умов, що забезпечує захист даних та загроз.
Twingate
twingate.com
Twingate - це рішення для безпечного віддаленого доступу до внутрішніх додатків і ресурсів підприємств, без традиційних VPN.
iboss
iboss.com
Iboss - це платформ для безпечного доступу до Інтернету, яка об'єднує контроль веб-вмісту, захист даних та безпечну мережу для організацій.
Broadcom
broadcom.com
Додаток Broadcom забезпечує безпечний доступ до технологічних рішень компанії, включаючи програмне забезпечення та управління даними.
FerrumGate
ferrumgate.com
FerrumGate - це проект з відкритим кодом для забезпечення безпечного віддаленого доступу, управління доступом та безпеки в хмарі.
ZeroGate
zerogate.com
ZeroGate - хмарна платформа для безпечного віддаленого доступу до корпоративних додатків без VPN, з управлінням доступом на основі ролей.
Pomerium
pomerium.com
Pomerium – це реверсний проксі, що забезпечує безпечний доступ до додатків без VPN, використовуючи авторизацію та автентифікацію на основі ідентичності.
GoodAccess
goodaccess.com
GoodAccess — це рішення ZTNA-as-a-service для безпечного доступу до цифрових ресурсів бізнесу з будь-якої точки світу.
Ivanti
ivanti.com
Ivanti - платформа для управління IT та безпекою, забезпечує централізоване управління пристроями й захист даних для покращення досвіду цифрових працівників.
SecureAuth
secureauth.com
SecureAuth - це рішення для управління ідентичністю та доступом, що забезпечує адаптивну автентифікацію та безпеку для організацій.
Check Point
checkpoint.com
Check Point - це платформа кібербезпеки, що забезпечує захист організацій від загроз через мережі, хмару та кінцеві точки.
Proofpoint
proofpoint.com
Proofpoint - платформа для кібербезпеки, що забезпечує захист електронної пошти, запобігання витоку даних та відповідність у цифрових комунікаціях.
Timus Networks
timusnetworks.com
Timus - це хмарне рішення для мережевої безпеки з захистом Zero Trust, яке замінює VPN. Підтримує постійне підключення користувачів.
SecureW2
securew2.com
SecureW2 - платформа для безпарольної мережевої безпеки, що пропонує управління сертифікатами, аутентифікацію RADIUS та інтеграцію з хмарами.
Cato Networks
catonetworks.com
Cato Networks — платформа для управління мережею та безпекою, що забезпечує доступ до хмарних сервісів і моніторинг продуктивності додатків.
Axis Security
axissecurity.com
Axis Security - це платформа для безпечного віддаленого доступу до бізнес-ресурсів, що забезпечує контроль доступу і моніторинг активності користувачів.
Cyolo
cyolo.io
Cyolo - це рішення для безпечного віддаленого доступу та управління, яке підтримує облікові записи людей і машин в чутливих промислових середовищах.
Palo Alto Networks
paloaltonetworks.com
Palo Alto Networks забезпечує рішення з кібербезпеки для захисту мереж та хмар, включаючи управління загрозами та послуги безпеки.
NetScaler
netscaler.com
NetScaler — контролер доставки додатків, що забезпечує безпеку, продуктивність та доступність для локальних і віддалених користувачів.
ABSOLUTE SECURITY
absolute.com
Absolute Secure Access забезпечує захищене підключення до ресурсів через VPN та Zero Trust підхід, оптимізуючи доступ і продуктивність користувачів.
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