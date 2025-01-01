Альтернативи - Practically

Physics Wallah
pw.live
Додаток Physics Wallah надає навчальні ресурси та підтримку для студентів, які готуються до різних конкурсний іспитів, з можливістю навчання в офлайн і онлайн режимах.
Coursera
coursera.org
Coursera - онлайн-платформа для вивчення, яка пропонує курси, сертифікати та ступені від університетів з різних галузей.
Testbook
testbook.com
Testbook - додаток для підготовки до іспитів, що пропонує макетні тести, коучинг та навчальні матеріали для державних іспитів та інших конкурентних тестів.
edX
edx.org
EDX - платформа для онлайн-навчання, що пропонує доступ до безкоштовних курсів від провідних університетів та можливість отримання сертифікатів.
Khan Academy
khanacademy.org
Khan Academy - безкоштовна освітня платформа з відеоуроками та вправами з різних предметів, що підтримує персоналізоване навчання.
LinkedIn Learning
linkedin.com
LinkedIn Learning - це онлайн-платформа для навчання, що пропонує курси з бізнесу, технологій та креативності, допомагаючи користувачам розвивати навички та кар'єру.
Codecademy
codecademy.com
Codecademy - онлайн-платформа для навчання кодуванню, яка пропонує курси з різних мов програмування та інтерактивні вправи.
DataCamp
datacamp.com
DataCamp - платформа для онлайн-навчання науці про дані та штучному інтелекті з інтерактивними курсами для всіх рівнів.
Udemy Business
business.udemy.com
Udemy Business – це платформа для навчання співробітників компаній, яка пропонує курси з різних дисциплін для професійного розвитку та вдосконалення навичок.
Programiz
programiz.pro
Programiz - платформа для навчання програмуванню з інтерактивними завданнями та проектами, що підходить для початківців і досвідчених розробників.
Brilliant
brilliant.org
Brilliant - навчальний додаток для вивчення математики, науки та програмування через інтерактивні уроки та гри з акцентом на розвиток критичного мислення.
Skillshare
skillshare.com
Skillshare – це онлайн-платформа для навчання з курсами з творчих дисциплін, де користувачі можуть покращити свої навички через проектне навчання.
Preply
preply.com
Preply пропонує онлайн-уроки з сертифікованими репетиторами різних мов для компаній, що дозволяє співробітникам навчатися зручним для них графіком.
Pluralsight
pluralsight.com
Pluralsight - це навчальна платформа, яка пропонує онлайн-курси для розвитку технічних навичок у сферах ІТ, розробки, безпеки і даних.
Udacity
udacity.com
Udacity - онлайн-платформа для навчання в сферах технологій, яка пропонує курси з даних, ШІ, ML та інших тем, орієнтуючись на практичні навички.
BYJU'S
byjus.com
BYJU'S - освітній додаток, що пропонує інтерактивні відеоуроки та персоналізоване навчання для студентів різного віку.
Scrimba
scrimba.com
Scrimba - інтерактивна платформа для навчання кодування з можливістю редагування коду в реальному часі, пропонує безліч курсів для різних рівнів.
Chegg
chegg.com
Chegg - це освітня платформа, що пропонує оренду підручників, онлайн-репетиторство та допомогу з навчальними завданнями для студентів.
Intellipaat
intellipaat.com
Intellipaat - платформа онлайн-навчання, що пропонує курси з великих даних, науки про дані, штучного інтелекту та інших технологій.
Educative
educative.io
Education — інтерактивна платформа для навчання програмуванню, що пропонує практичні вправи та проекти для розвитку навичок.
Platzi
platzi.com
Platzi - це освітня платформа, яка пропонує онлайн-курси з програмування, дизайну, маркетингу та бізнесу для розвитку навичок.
365 Data Science
365datascience.com
365 Data Science – це онлайн-платформа для навчання науковим даним, що пропонує курси з Excel, Python, R, Tableau та отримання сертифікатів.
SkillUp
simplilearn.com
SkillUp Online надає освітні ресурси та рішення для розвитку організацій, пропонуючи індивідуалізовані навчальні програми в хмарному середовищі.
CFI
corporatefinanceinstitute.com
CFI—додаток для навчання фінансистів, що пропонує курси, шаблони й ресурси для вдосконалення навичок у фінансовому моделюванні та аналізі.
upGrad
upgrad.com
upGrad - платформа для онлайн-навчання, що пропонує курси з науки даних, цифрового маркетингу та MBA від університетів світу з можливістю гнучкого навчання.
Skillsoft
skillsoft.com
Skillsoft - платформа для корпоративного навчання, що пропонує ресурси для розвитку навичок працівників та закриття прогалин у знаннях.
Dataquest
dataquest.io
Dataquest — платформа для навчання у сфері даних та ШІ, що пропонує практичні курси та проекти для команд.
Forage
theforage.com
Forage пропонує студентам симуляції робочого дня, допомагаючи їм розвивати навички кар'єри і знайомитися з роботодавцями без витрат з їх боку.
FutureLearn
futurelearn.com
FutureLearn — онлайн-платформа для навчання з курсами від університетів та організацій у різних сферах, з можливістю отримання сертифікатів.
Frontend Masters
frontendmasters.com
Frontend Masters - онлайн-платформа для веб-розробників, що пропонує курси з HTML, CSS, JavaScript та популярних фреймворків для покращення навичок.
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