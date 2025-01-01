Альтернативи - PowerDMARC

Mimecast

Mimecast

mimecast.com

Mimecast — це рішення для забезпечення безпеки електронної пошти, яке блокує небезпечні загрози, використовуючи AI та машинне навчання.

DMARC Report

DMARC Report

dmarcreport.com

Додаток DMARC звітності допомагає організаціям контролювати відповідність DMARC, аналізувати дані автентифікації та захищати електронну пошту від шахрайства.

DMARC Digests

DMARC Digests

dmarcdigests.com

DMARC Digests допомагає керувати звітами про автентифікацію електронної пошти, покращуючи доставку та захист від підробки та фішингу.

ZeroBounce

ZeroBounce

zerobounce.net

ZeroBounce - платформа для перевірки електронної пошти, що допомагає знижувати відмови, знаходити дійсні адреси та покращувати ефективність електронних кампаній.

EasyDMARC

EasyDMARC

easydmarc.com

EasyDMARC спрощує управління автентифікацією електронної пошти, забезпечуючи захист доменів від фішингу та підробки, покращуючи доставку листів.

DmarcEye

DmarcEye

dmarceye.com

DMARCEYE – безкоштовний інструмент для моніторингу DMARC, що забезпечує контроль над безпекою електронної пошти та захищає домени від загроз.

Skysnag

Skysnag

skysnag.com

Skysnag - це програмне забезпечення для автоматизації DMARC, що захищає організації від підробки електронної пошти та покращує доставленість листів.

SimpleDMARC

SimpleDMARC

simpledmarc.com

SimpleDMARC — інструмент для захисту доменів електронної пошти від несанкціонованого використання та фішингу, що забезпечує автентифікацію і звітність.

Valimail

Valimail

valimail.com

Valimail - це платформа для управління автентифікацією електронної пошти, що запобігає фішингу та забезпечує безпеку комунікацій через DMARC.

Kevlarr

Kevlarr

kevlarr.io

Kevlarr забезпечує захищене спілкування в інтернеті, захищаючи вашу онлайн-ідентичність від шахрайства і загроз, використовуючи різні стандарти безпеки.

AutoSPF

AutoSPF

autospf.com

AutoSPF допомагає оптимізувати SPF записи, зменшуючи кількість DNS-запитів для підвищення доставки електронної пошти та відповідності стандартам.

dmarcian

dmarcian

dmarcian.com

Dmarcian - це платформа для управління DMARC, яка допомагає організаціям забезпечити безпеку електронної пошти, покращуючи автентифікацію та контроль за доменами.

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