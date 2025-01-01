Альтернативи - PowerDMARC

Mimecast
mimecast.com
Mimecast — це рішення для забезпечення безпеки електронної пошти, яке блокує небезпечні загрози, використовуючи AI та машинне навчання.
DMARC Report
dmarcreport.com
Додаток DMARC звітності допомагає організаціям контролювати відповідність DMARC, аналізувати дані автентифікації та захищати електронну пошту від шахрайства.
DMARC Digests
dmarcdigests.com
DMARC Digests допомагає керувати звітами про автентифікацію електронної пошти, покращуючи доставку та захист від підробки та фішингу.
ZeroBounce
zerobounce.net
ZeroBounce - платформа для перевірки електронної пошти, що допомагає знижувати відмови, знаходити дійсні адреси та покращувати ефективність електронних кампаній.
EasyDMARC
easydmarc.com
EasyDMARC спрощує управління автентифікацією електронної пошти, забезпечуючи захист доменів від фішингу та підробки, покращуючи доставку листів.
DmarcEye
dmarceye.com
DMARCEYE – безкоштовний інструмент для моніторингу DMARC, що забезпечує контроль над безпекою електронної пошти та захищає домени від загроз.
Skysnag
skysnag.com
Skysnag - це програмне забезпечення для автоматизації DMARC, що захищає організації від підробки електронної пошти та покращує доставленість листів.
SimpleDMARC
simpledmarc.com
SimpleDMARC — інструмент для захисту доменів електронної пошти від несанкціонованого використання та фішингу, що забезпечує автентифікацію і звітність.
Valimail
valimail.com
Valimail - це платформа для управління автентифікацією електронної пошти, що запобігає фішингу та забезпечує безпеку комунікацій через DMARC.
Kevlarr
kevlarr.io
Kevlarr забезпечує захищене спілкування в інтернеті, захищаючи вашу онлайн-ідентичність від шахрайства і загроз, використовуючи різні стандарти безпеки.
AutoSPF
autospf.com
AutoSPF допомагає оптимізувати SPF записи, зменшуючи кількість DNS-запитів для підвищення доставки електронної пошти та відповідності стандартам.
dmarcian
dmarcian.com
Dmarcian - це платформа для управління DMARC, яка допомагає організаціям забезпечити безпеку електронної пошти, покращуючи автентифікацію та контроль за доменами.
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