Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «PostMaker» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Post Maker дозволяє налаштовувати та автоматизувати публікації в соціальних мережах. Створюйте нові органічні дописи з природним звучанням, які підвищать зацікавленість і збережуть ваш бренд у очах ваших клієнтів.

Вебсайт: postmaker.io

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «PostMaker». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.