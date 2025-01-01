Альтернативи - PlagiarismCheck.org

Grammarly
grammarly.com
Grammarly - це інструмент для письма, який пропонує перевірку граматики, орфографії та стилю, адаптуючися до різних стилів письма і підтримуючи співпрацю.
GPTZero
gptzero.me
GPTZero - інструмент для виявлення тексту, створеного штучним інтелектом, аналізує вміст на різних рівнях та допомагає забезпечити його достовірність.
Prepostseo
prepostseo.com
Prepostseo - це онлайн-платформа з безкоштовними SEO інструментами, включаючи перевірку плагіату, переписування, оптимізацію сайтів та багато іншого.
Trinka
trinka.ai
Trinka - це AI-додаток для перевірки граматики та покращення письма, спеціально розроблений для академічних і технічних текстів.
Article Rewriter
articlerewriter.net
Переробник статті - онлайн інструмент для створення унікального вмісту, що використовує технології AI для переписування текстів без плагіату.
Copyleaks
copyleaks.com
Copyleaks - платформа для виявлення плагіату та AI-генерованого контенту, що надає детальні звіти та інтегрується з навчальними системами.
WriterZen
writerzen.net
WriterZen - це програмне забезпечення для SEO, що спрощує процес від дослідження ключових слів до написання контенту, включаючи перевірку плагіату та генерацію ідей.
Winston AI
gowinston.ai
Winston AI - інструмент для виявлення AI-вмісту, який аналізує текст на оригінальність, підтримує різні формати файлів та надає звіти про потенційний AI-контент.
PlagiarismSearch
plagiarismsearch.com
PlagiarismSearch — онлайн інструмент для перевірки плагіату, який аналізує тексти на оригінальність, рекомендує виправлення та підтримує різні формати документів.
Compilatio
compilatio.net
Compilatio допомагає навчальним закладам у боротьбі з плагіатом через програмне забезпечення для виявлення схожості та освітні ресурси.
CustomWritings
customwritings.com
CustomWritings - це безкоштовний онлайн-інструмент для перевірки тексту на плагіат, який допомагає впевнитися в унікальності академічних робіт.
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