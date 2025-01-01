Альтернативи - PlagiarismCheck.org

Grammarly

Grammarly

grammarly.com

Grammarly - це інструмент для письма, який пропонує перевірку граматики, орфографії та стилю, адаптуючися до різних стилів письма і підтримуючи співпрацю.

GPTZero

GPTZero

gptzero.me

GPTZero - інструмент для виявлення тексту, створеного штучним інтелектом, аналізує вміст на різних рівнях та допомагає забезпечити його достовірність.

Prepostseo

Prepostseo

prepostseo.com

Prepostseo - це онлайн-платформа з безкоштовними SEO інструментами, включаючи перевірку плагіату, переписування, оптимізацію сайтів та багато іншого.

Trinka

Trinka

trinka.ai

Trinka - це AI-додаток для перевірки граматики та покращення письма, спеціально розроблений для академічних і технічних текстів.

Article Rewriter

Article Rewriter

articlerewriter.net

Переробник статті - онлайн інструмент для створення унікального вмісту, що використовує технології AI для переписування текстів без плагіату.

Copyleaks

Copyleaks

copyleaks.com

Copyleaks - платформа для виявлення плагіату та AI-генерованого контенту, що надає детальні звіти та інтегрується з навчальними системами.

WriterZen

WriterZen

writerzen.net

WriterZen - це програмне забезпечення для SEO, що спрощує процес від дослідження ключових слів до написання контенту, включаючи перевірку плагіату та генерацію ідей.

Winston AI

Winston AI

gowinston.ai

Winston AI - інструмент для виявлення AI-вмісту, який аналізує текст на оригінальність, підтримує різні формати файлів та надає звіти про потенційний AI-контент.

PlagiarismSearch

PlagiarismSearch

plagiarismsearch.com

PlagiarismSearch — онлайн інструмент для перевірки плагіату, який аналізує тексти на оригінальність, рекомендує виправлення та підтримує різні формати документів.

Compilatio

Compilatio

compilatio.net

Compilatio допомагає навчальним закладам у боротьбі з плагіатом через програмне забезпечення для виявлення схожості та освітні ресурси.

CustomWritings

CustomWritings

customwritings.com

CustomWritings - це безкоштовний онлайн-інструмент для перевірки тексту на плагіат, який допомагає впевнитися в унікальності академічних робіт.

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